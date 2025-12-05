11 nejlepších alternativ Canva AI pro designéry v roce [rok]

Celý týden jste procházeli šablony Canva a najednou vám všechno připadá stejné. Rozvržení se navzájem mísí a návrhy AI neodpovídají vašemu stylu.
Skvělý design by však neměl působit genericky.
Alternativy Canva AI v tomto seznamu přinášejí nový pohled – s chytřejší automatizací, lepší přizpůsobitelností a kreativní svobodou, která vám bude více vyhovovat.
Jste připraveni najít svůj nový oblíbený nástroj? Pojďme na to! 👇
Přehled nejlepších alternativ Canva AI
Zde je několik nejlepších alternativ k Canva, které byste měli zvážit, pokud chcete silnější funkce AI a větší kontrolu nad svými návrhy.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Kreativní týmy, které potřebují strukturované pracovní postupy Velikost týmu: Solo → Enterprise
|AI briefy, převod tabule na úkoly, vložení Figma, automatizace, kreativní revizní toky
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Snappa
|Rychlá grafika pro sociální médiaVelikost týmu: Malé týmy, samostatní podnikatelé
|Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Social scheduling
|Zdarma, placené od 15 $/měsíc
|Fotor AI
|Vylepšení fotografií pomocí AI + umělecké filtryVelikost týmu: libovolná
|Retušování portrétů, AI Photo Colorizer, AI výřez, generátor umění
|Zdarma, Pro od 10,99 $/měsíc
|Adobe Express
|Prostředky v souladu se značkou s ekosystémem AdobeVelikost týmu: Kreativní profesionálové, marketingové týmy
|Přístup k Adobe Stock, rychlé akce, nástroje pro práci s videem, knihovny CC
|Zdarma, Premium 9,99 $/měsíc
|Visme
|Vizuální prvky a prezentace založené na datech Velikost týmu: Obchodní a vzdělávací týmy
|Chytré grafy, interaktivní mapy, nahrávání obrazovky, ovládání animací
|Zdarma, Pro 59 $/měsíc
|Figma AI
|Spolupráce při návrhu UI/UXVelikost týmu: Produktové, designové a vývojářské týmy
|Automatické rozvržení, Make Design AI, designové systémy, interaktivní prototypy
|Zdarma, profesionální od 20 $/měsíc
|Piktochart
|Infografiky a zprávyVelikost týmu: Firmy, neziskové organizace, pedagogové
|Interaktivní vizuály, blokový editor, import dat, šablony s logem značky
|Zdarma, Pro 29 $/měsíc
|Designs. ai
|Sady a vizuály značky generované umělou inteligencí Velikost týmu: Malé týmy, tvůrci
|Generátor log, tvůrce videí, Designmaker, nástroj pro porovnání barev
|Plány od 29 $/měsíc
|Pixlr
|Rychlé úpravy fotografií v prohlížeči Velikost týmu: libovolná
|AI Cutout, hromadná úprava, dvojitá expozice, návrhář šablon
|Zdarma, Premium 9,99 $/měsíc
|Design Wizard
|Marketingové šablony a rychlé promo akceVelikost týmu: Malé firmy, marketéři
|Šablony založené na kampaních, plánování sociálních sítí, pohyblivé grafiky
|Zdarma, Pro 9,99 $/měsíc
|PicMonkey
|Fotokoláže a retušování portrétů Velikost týmu: malé a střední podniky, tvůrci
|Chytré rozvržení koláží, nástroje pro retušování, ohraničení/rámy
|Bezplatná zkušební verze, cena od 7,99 $/měsíc
Proč zvolit alternativu k Canva AI?
Canva AI je navržena pro rychlou a dostupnou tvorbu obsahu, ale nemusí vždy vyhovovat všem kreativním nebo profesionálním potřebám. Zde je několik důvodů, proč byste mohli chtít prozkoumat alternativu k Canva AI:
- Omezená tvůrčí flexibilita: AI se často silně opírá o šablony grafického designu. To může ztěžovat vytváření designů, které působí skutečně jedinečně nebo jsou přizpůsobené vaší značce.
- Obecná kvalita výstupu: Text a vizuální prvky generované umělou inteligencí mohou působit příliš obecně nebo jednoduše, zejména u specializovaných nebo vysoce kvalitních projektů.
- Minimální kontrola nad návrhy AI: Máte omezenou kontrolu nad tím, jak AI generuje nebo vylepšuje obsah. To je frustrující, když potřebujete velmi konkrétní výsledky.
- Funkce s placeným přístupem: Mnoho nástrojů AI pro designéry, jako je Magic Write, generování obrázků nebo pokročilé odstraňování pozadí, vyžaduje placené tarify.
- Není ideální pro složité pracovní postupy: Pro týmovou spolupráci nebo větší obsahové projekty nemusí nástroje umělé inteligence Canva mít potřebnou hloubku nebo strukturu.
🔍 Věděli jste? 74 % umělců vyzkoušelo nástroje AI, jako je ChatGPT, aby vytvořili nebo vylepšili svá umělecká díla.
Nejlepší alternativy k Canva AI
Pokud jste narazili na kreativní strop, tyto alternativy Canva AI nabízejí větší rozsah, lepší kontrolu a chytřejší výsledky bez kompromisů v rychlosti.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro pracovní postupy v oblasti designu a kreativní spolupráci založenou na AI)
ClickUp je výkonná alternativa k Canva AI, která navazuje tam, kde rychlé vizuální nástroje končí. Vnáší strukturu do kreativní práce a vrstvy v AI, takže týmy mohou pracovat rychleji, aniž by ztratily kontext.
Získejte kontrolu nad svým designovým procesem
Možná za den zpracováváte pět různých designových úkolů, od maket pro prodejní prezentace až po reklamní bannery na poslední chvíli. ClickUp pro designové týmy vám pomůže mít vše pod kontrolou.
Řekněme, že vedete rebranding. Celý projekt můžete rozdělit na úkoly ClickUp pro návrhy loga, aktualizované barvy značky, vizuály vstupní stránky a předávání aktiv. Přiřaďte vlastníky, stanovte termíny a přesouvejte úkoly mezi jednotlivými fázemi kontroly – vše z jednoho místa.
Váš tým přesně ví, co bude dál, a vy neztrácíte čas sledováním aktualizací.
Proměňte počáteční nápady v jasné plány realizace.
ClickUp Whiteboards usnadňuje shromažďování podnětů, skicování konceptů a mapování rozvržení bez ztráty spojení mezi nápadem a realizací. Zatímco kreativní plátno Canva AI není propojeno s pracovními postupy, ClickUp vám umožňuje proměnit poznámky, drátěné modely a sekce na sledovatelné pracovní položky.
Předpokládejme, že váš tým zahajuje kampaň k uvedení cestovní aplikace na trh. Na tabuli naplánujete scrollovací landing page s vizuály založenými na lokalitě, propagačními bannery a posuvníkem s referencemi. Jakmile je směr jasný, přiřaďte každou vizuální komponentu jako samostatný úkol pro designéry a ilustrátory, kteří jsou již připojeni k časové ose projektu.
Právě v tomto ohledu přináší ClickUp Brain přidanou hodnotu. Jedná se o AI engine zabudovaný do ClickUp, který pomáhá týmům rychleji psát, vytvářet a organizovat práci.
Pro brainstorming vaší cestovní aplikace můžete ClickUp Brain zadat například: „Vytvořte vizuální záhlaví pro letní cestovní kampaň s jasnými barvami, na kterém budou mladí samostatní cestovatelé a slavné památky.“
ClickUp Brain vám vrátí koncept obrázku přímo do vaší tabule. Díky tomu zůstává počáteční fáze tvorby nápadů rychlá, soustředěná a okamžitě realizovatelná.
Pokud stále zkoumáte možnosti rozvržení, vyzkoušejte šablonu Design Brief Whiteboard Template od ClickUp. Tato šablona vám pomůže vizuálně zmapovat sekce, jako jsou bannery, bloky CTA nebo reference.
Udržujte kreativní plánování v pohybu díky AI
Software pro spolupráci v oblasti AI designu také podporuje váš tým v těch částech designového workflow, které obvykle zpomalují práci.
Během zahájení projektu ji můžete použít k vytvoření podrobného kreativního briefu na základě několika klíčových vstupů.
Pokud například váš tým spouští letní kampaň pro aplikaci pro rezervaci cest, můžete zadat cíl (zvýšit počet stažení), cílové publikum (mladí samostatní cestovatelé) a tón (optimistický, veselý).
AI vytvoří kompletní kreativní brief v ClickUp Docs, včetně navrhovaných typů aktiv a úhlů pohledu na sdělení.
Jakmile váš tým začne vytvářet aktiva, ClickUp Brain pomůže zjednodušit verzování a zpětnou vazbu.
Pokud váš motion designer nahraje revidovaný příběh na Instagram a vedoucí marketingu zanechá poznámky ve třech komentářích, požádejte AI, aby do úkolu vložila klíčové změny. Aktualizuje popis a vygeneruje podúkoly, aby redaktoři věděli, co opravit, a recenzenti mohli bez zmatků schválit další verzi.
Aby to bylo ještě rychlejší, šablona ClickUp Creative and Design Template vám nabízí hotovou strukturu úkolů pro správu zadání, recenzí aktiv, termínů a schvalování.
Umělou inteligenci můžete také použít v jakémkoli úkolu nebo vlákně komentářů k napsání rychlých možností kopírování, jako jsou alternativní CTA, text banneru v aplikaci nebo dokonce alternativní text.
Nejlepší funkce ClickUp
- Standardizujte požadavky: Použijte hotovou šablonu ClickUp Design Request Template k shromažďování cílů, časových harmonogramů, specifikací souborů a kontrolních bodů, aby designéři vždy začínali s úplným zadáním.
- Udržujte designové soubory viditelné: Přidejte živé vložení Figma přímo do úkolů, což spolupracovníkům usnadní prohlížení, komentování a sledování změn, aniž by museli opustit ClickUp.
- Centralizujte specifikace a pokyny: Ukládejte odkazy na značky, rozměry a poznámky k designu do dokumentů, které zůstávají propojené s daným úkolem.
- Spolupracujte napříč týmy a rolemi: Spojte marketing, produkt a design na jednom místě, abyste mohli zanechávat zpětnou vazbu, přiřazovat aktualizace a posouvat práci vpřed bez zpoždění.
- Automatizujte cykly kontroly: Nastavte spouštěče pro přiřazení recenzentů, přesuňte úkoly do další fáze nebo upozorněte členy týmu, když jsou materiály připraveny, pomocí ClickUp Automation.
Omezení ClickUp
- ClickUp postrádá nativní knihovnu aktiv nebo funkci správy digitálních aktiv (DAM).
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je to, co vyniklo z nedávné recenze G2:
ClickUp je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které jako herní studio používáme. Jsem producent pracující na first-person střílečce s týmem asi 100 lidí a ClickUp nám pomáhá vše spravovat. To zahrnuje designové úkoly, inženýrskou práci, chyby QA a zpětnou vazbu k umění. Moc se mi líbí, jak je přizpůsobitelný. Každé oddělení si může organizovat svou práci tak, jak mu to vyhovuje, ale vše se stále sdružuje do jednoho systému. Plánování sprintů je snazší a automatizace a integrace nám šetří spoustu času.
ClickUp je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které jako herní studio používáme. Jsem producent pracující na first-person střílečce s týmem asi 100 lidí a ClickUp nám pomáhá vše spravovat. To zahrnuje designové úkoly, inženýrskou práci, chyby QA a zpětnou vazbu k umění. Moc se mi líbí, jak je přizpůsobitelný. Každé oddělení si může organizovat svou práci tak, jak mu to vyhovuje, ale vše se stále sdružuje do jednoho systému. Plánování sprintů je snazší a automatizace a integrace nám šetří spoustu času.
🧠 Zajímavost: Ai-Da, první ultrarealistická robotická umělkyně na světě, měla samostatné výstavy v významných galeriích a její díla vyvolala debaty o tom, co to znamená být tvůrcem.
2. Snappa (nejlepší pro grafiku sociálních médií)
prostřednictvím Snappa
Většina nástrojů pro webový design vás nutí odhadovat rozměry pro různé platformy, ale Snappa tento problém zcela eliminuje. Alternativa k Canva AI se zaměřuje konkrétně na tvorbu obsahu pro sociální média a nabízí přednastavené velikosti pro všechny hlavní platformy, od příběhů na Instagramu po bannery na LinkedIn.
Tento nástroj je obzvláště praktický díky integraci s Bufferem, která umožňuje přímé plánování bez přepínání mezi aplikacemi. Výběr šablon však zůstává omezený ve srovnání s širšími designovými platformami.
Nejlepší funkce Snappa
- Okamžitě přizpůsobte návrhy více než 30 formátům sociálních médií pomocí funkce Magic Resize.
- Získejte návrhy na vylepšení designu od integrovaného nástroje Graphics Autopilot.
- Používejte barvy značky konzistentně pomocí úložiště palety barev značky.
Omezení Snappa
- Omezené nástroje pro vlastní kreslení ztěžují vytváření originální grafiky od nuly.
- Knihovna šablon se zaměřuje především na sociální média a postrádá možnosti tisku.
- Žádné pokročilé funkce správy vrstev nebo režimů prolínání
- Výběr fontů zůstává ve srovnání s jinými designovými platformami omezený.
Ceny Snappa
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Snappa
- G2: 4,6/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Snappa?
Užitečná recenze na G2 to dobře vysvětluje:
Flexibilita při práci s textem – přizpůsobení stylů, barev a proporcí –, struktura úložiště podle projektů a snadná správa platformy jsou věci, které se mi na Snappa líbí nejvíce, když upravuji své materiály, když mám málo času a nejsem odborník na designové nástroje.
Flexibilita při práci s textem – přizpůsobení stylů, barev a proporcí –, struktura úložiště podle projektů a snadná správa platformy jsou věci, které se mi na Snappa líbí nejvíce, když upravuji své materiály, když mám málo času a nejsem odborník na designové nástroje.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete AI-powered whiteboard, jako je ClickUp Whiteboards, který vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingové sezení v úkoly.
A pokud nedokážete koncept úplně vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
3. Fotor AI (nejlepší pro vylepšení fotografií pomocí AI)
prostřednictvím Fotor AI
Funkce AI Portrait od Fotor AI dokáže detekovat tváře a aplikovat cílená vylepšení, jako je bělení zubů a vyhlazení pleti. Kromě základních úprav obsahuje alternativa k Canva AI také generátor umění, který pomocí textových podnětů transformuje fotografie do uměleckých stylů.
Nicméně zpracování AI může být během špičky pomalé. Navíc některé pokročilé funkce úprav vyžadují prémiové předplatné, které se rychle prodraží.
Nejlepší funkce Fotor AI
- Automaticky upravujte osvětlení, kontrast a sytost na základě obsahu obrázku pomocí AI Scene Enhancement.
- Obnovte černobílé fotografie do plných barev pomocí nástroje AI Photo Colorizer.
- Odstraňte složité pozadí pomocí nástrojů pro výřez založených na AI, které zvládají jemné detaily.
- Vylepšete kvalitu portrétů pomocí retušování pleti a vylepšení rysů obličeje pomocí umělé inteligence.
Omezení Fotor AI
- Omezená podpora formátů souborů ve srovnání s profesionálním softwarem pro úpravu fotografií
- Možnosti hromadného zpracování jsou u nižších tarifů omezené.
Ceny Fotor AI
- Zdarma
- Fotor Pro: 10,99 $/měsíc
- Fotor Pro+: 23,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fotor AI
- G2: 4,2/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 035 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fotor AI?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Fotor přidává uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje používání a výběr nástrojů AI a generátorů obrázků. Obrázky lze vytvářet z podnětů, nebo můžete nahrát své vlastní obrázky z podnětů a poté vybrat filtry AI, abyste je mohli upravovat nebo měnit, včetně přidávání pohybu a speciálních efektů. Můžete jej také použít jako návrhový nástroj k vytváření log a dalších grafických prvků. Obvykle vezmu to, co Fotor vytvoří, a poté to rozsáhle upravím pomocí tradičních technik návrhu a úpravy fotografií.
Fotor přidává uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje používání a výběr nástrojů AI a generátorů obrázků. Obrázky lze vytvářet z podnětů, nebo můžete nahrát své vlastní obrázky z podnětů a poté vybrat filtry AI, abyste je mohli upravovat nebo měnit, včetně přidávání pohybu a speciálních efektů. Můžete jej také použít jako návrhový nástroj k vytváření log a dalších grafických prvků. Obvykle vezmu to, co Fotor vytvoří, a poté to rozsáhle upravím pomocí tradičních technik návrhu a úpravy fotografií.
4. Adobe Express (nejlepší pro konzistenci značky)
prostřednictvím Adobe Express
Na rozdíl od samostatných nástrojů pro spolupráci designérských týmů se Adobe Express hladce integruje do ekosystému Creative Cloud. Toto propojení umožňuje okamžitý přístup k rozsáhlé knihovně Adobe Stock a knihovnám Creative Cloud pro brandové materiály.
Funkce Rychlé akce alternativy Canva AI zvládá běžné úkoly, jako je odstranění pozadí nebo změna velikosti obrázků, během několika sekund.
Nejlepší funkce Adobe Express
- Získejte přístup k prémiové sbírce Adobe Stock s více než 200 miliony položek přímo v editoru.
- Vytvářejte animovanou grafiku a videoobsah pomocí nástrojů pro úpravy založených na časové ose.
- Generujte QR kódy přímo v návrzích pro tiskové a digitální marketingové materiály.
Omezení Adobe Express
- Pro přístup k prémiovým přizpůsobitelným šablonám a stockovým obrázkům je vyžadováno předplatné Adobe Creative Cloud.
- Omezená offline funkčnost ve srovnání s aplikacemi Creative Suite pro stolní počítače
- Někteří uživatelé hlásí pomalejší načítání při práci s velkými obrazovými soubory.
Ceny Adobe Express
- Zdarma
- Adobe Express Premium: 9,99 $/měsíc.
- Adobe Firefly Pro: 19,99 $/měsíc
- Adobe Express Teams: 4,99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Adobe Express
- G2: 4,5/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 210 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Express?
Rád používám Adobe Express, když potřebuji něco navrhnout, aniž bych byl grafický designér. Je velmi intuitivní a snadno použitelný a navíc s ním mohu rychle vytvářet profesionálně vypadající věci. Také se mi velmi líbí, že mají AI, která pomáhá s úpravami. Je to velmi užitečná funkce.
Rád používám Adobe Express, když potřebuji něco navrhnout, aniž bych byl grafický designér. Je velmi intuitivní a snadno použitelný a navíc s ním mohu rychle vytvářet profesionálně vypadající věci. Také se mi velmi líbí, že mají AI, která pomáhá s úpravami. Je to velmi užitečná funkce.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte řetězení podnětů. Vytvořte něco základního, pak popište, co se vám na tom líbí, a proměňte to ve svůj další podnět.
5. Visme (nejlepší pro vizualizaci dat)
prostřednictvím Visme
Zatímco jiné nástroje pro správu designových projektů považují grafy za doplňkovou funkci, Visme je začleňuje do jádra své nabídky. Platforma se přímo propojuje se soubory Google Sheets a Microsoft Excel a grafy automaticky aktualizuje při změně dat.
Jeho interaktivní mapa umožňuje klikatelné oblasti pro prezentaci geografických dat. Pro uživatele, kteří očekávají jednoduchou funkci drag-and-drop, však může být naučení se této aplikaci náročné.
Nejlepší funkce Visme
- Zaveďte plynulé schvalovací procesy grafického designu pro spolupráci v týmu.
- Spouštějte nahrávání obrazovky přímo v prezentacích pro výukový obsah.
- Ovládejte nastavení časové osy animace a vytvářejte složité prezentační sekvence.
Omezení Visme
- Bezplatná verze obsahuje branding Visme na veškerém exportovaném obsahu.
- Omezená rozmanitost šablon mimo obchodní a vzdělávací témata
- Funkce pro spolupráci vyžadují předplatné vyšší úrovně pro týmy.
Ceny Visme
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,5/5 (445+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (715+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Visme?
Podle jednoho recenzenta G2:
Visme nabízí neuvěřitelně intuitivní rozhraní s širokou škálou šablon, které usnadňují vytváření profesionálních prezentací, infografik a zpráv. Funkce drag-and-drop, přizpůsobitelné prvky a vestavěné tabulky a grafy pomáhají zefektivnit pracovní postupy v oblasti designu, zejména pro týmy s různou úrovní zkušeností s grafickým designem.
Visme nabízí neuvěřitelně intuitivní rozhraní s širokou škálou šablon, které usnadňují vytváření profesionálních prezentací, infografik a zpráv. Funkce drag-and-drop, přizpůsobitelné prvky a vestavěné tabulky a grafy pomáhají zefektivnit pracovní postupy v oblasti designu, zejména pro týmy s různou úrovní zkušeností s grafickým designem.
🧠 Zajímavost: Britský umělec Harold Cohen vytvořil na počátku 70. let jeden z prvních programů umělé inteligence pro umění, AARON. Ten dokázal samostatně kreslit a Cohen ho po více než 40 let považoval za svého uměleckého partnera.
6. Figma AI (nejlepší pro společný design)
prostřednictvím Figma AI
Funkce Auto Layout od Figma AI automaticky upravuje návrhy při změnách obsahu a zachovává konzistentní rozestupy a zarovnání. Díky Component System mohou týmy vytvářet opakovaně použitelné designové prvky, které se aktualizují ve všech případech.
Přesto může být rozhraní založené na prohlížeči při práci se složitými soubory s mnoha kreslicími plochami pomalé. Funkce AI jsou navíc stále ve fázi beta a občas produkují nekonzistentní výsledky.
Nejlepší funkce Figma AI
- Umožněte spolupráci v reálném čase, kdy více designérů současně upravuje pomocí živých kurzorů.
- Vytvářejte designové systémy s hlavními komponenty, které propagují změny ve všech instancích.
- Vytvářejte různé varianty designu pomocí Make Design AI pro rychlé prototypování.
- Vytvářejte interaktivní prototypy s pokročilými přechody a mikrointerakcemi.
Omezení Figma AI
- Funkce Make Code od Figma vytváří kód React, který je často neuspořádaný a nesouladný se zdrojovými návrhy.
- Pokud váš designový systém obsahuje nestandardní komponenty, Figma AI je nemusí správně interpretovat.
Ceny Figma AI
- Zdarma
- Profesionální Collab seat: 5 $/měsíc Dev seat: 15 $/měsíc Full seat: 20 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 15 $/měsíc
- Plná licence: 20 $/měsíc
- Organizace (fakturováno ročně) Spolupracovní místo: 5 $/měsíc Vývojářské místo: 25 $/měsíc Plné místo: 55 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 25 $/měsíc
- Plná licence: 55 $/měsíc
- Enterprise (fakturováno ročně) Collab seat: 5 $/měsíc Dev seat: 35 $/měsíc Full seat: 90 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 35 $/měsíc
- Plná licence: 90 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 15 $/měsíc
- Plná licence: 20 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 25 $/měsíc
- Plná licence: 55 $/měsíc
- Collab seat: 5 $/měsíc
- Dev seat: 35 $/měsíc
- Plná licence: 90 $/měsíc
Hodnocení a recenze Figma AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 215 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (815+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Figma AI?
Z recenze G2:
Nejvíce se mi líbí, že je velmi snadné jej používat. Pro někoho se základními znalostmi designu bude velmi snadné se s ním rychle seznámit. Obsahuje mnoho nástrojů v jednom, jako je možnost používat vektory a obrázky pro úpravy a ořezové masky, což je velmi užitečné. Pro jiné typy úkolů existují o něco složitější nástroje, ale budete potřebovat návod. Základy jsou velmi intuitivní.
Nejvíce se mi líbí, že je velmi snadné jej používat. Pro někoho se základními znalostmi designu bude velmi snadné se s ním rychle seznámit. Obsahuje mnoho nástrojů v jednom, jako je možnost používat vektory a obrázky pro úpravy a ořezové masky, což je velmi užitečné. Pro jiné typy úkolů existují o něco složitější nástroje, ale budete potřebovat návod. Základy jsou velmi intuitivní.
💡 Tip pro profesionály: Vedejte si deník v ClickUp Docs. Vážně. Zapište si, co fungovalo, co nefungovalo a všechny podivné věci, které AI vymyslela. Zrychlí to váš proces mnohem více, než když to pokaždé necháte na náhodě.
7. Piktochart (nejlepší pro tvorbu infografik)
prostřednictvím Piktochart
Místo prázdných pláten nabízí Piktochart strukturované šablony speciálně pro informační design. Blokový editor této alternativy Canva AI vám umožňuje zaměňovat části obsahu, aniž byste museli přepracovávat celé rozvržení. Jeho funkce vyhledávání ikon zahrnuje více než milion ikon uspořádaných podle kategorií a stylů.
Hák? Export souborů ve vysokém rozlišení vyžaduje prémiové předplatné.
Nejlepší funkce Piktochart
- Vyplňujte grafy z dat tabulky pomocí efektivních nástrojů pro import dat.
- Navrhujte interaktivní infografiky s klikatelnými prvky a efekty při najetí myší.
- Přizpůsobte si šablony s vaší značkou, které používají vaše barevné schéma a písma.
Omezení Piktochart
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s univerzálními designovými nástroji
- Funkce pro spolupráci zaostávají za jinými alternativami Canva AI, jako jsou ClickUp a Figma.
Ceny Piktochart
- Jednotlivci a firmy Zdarma Pro: 29 $/měsíc na uživatele Business: 49 $/měsíc na uživatele Enterprise: Ceny na míru
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Učitelé a studenti Zdarma Vzdělávání: 39 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně) Kampus: Ceny na míru
- Zdarma
- Vzdělávání: 39 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Kampus: Ceny na míru
- Neziskové organizace Zdarma Neziskové organizace: 60 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Zdarma
- Neziskové organizace: 60 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Zdarma
- Vzdělávání: 39 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Kampus: Ceny na míru
- Zdarma
- Neziskové organizace: 60 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Piktochart
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (195+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Piktochart?
Zde je pohled z první ruky z recenze G2:
Aplikace je snadno a jednoduše použitelná a umožňuje vytvářet infografiky a prezentace rychle a bez časové a pracovní náročnosti. Poskytuje rozvržení, která lze upravovat a měnit, přizpůsobovat text a písmo a vkládat vlastní obrázky nebo obrázky poskytované aplikací. Osobně mi umožňuje uspořádat informace vhodným způsobem pouhým přetažením a přidáním textů. Má řadu grafických možností, které lze přizpůsobit jakémukoli druhu dat.
Aplikace je snadno a jednoduše použitelná a umožňuje vytvářet infografiky a prezentace rychle a bez časové a pracovní náročnosti. Poskytuje rozvržení, která lze upravovat a měnit, přizpůsobovat text a písmo a vkládat vlastní obrázky nebo obrázky poskytované aplikací. Osobně mi umožňuje uspořádat informace vhodným způsobem pouhým přetažením a přidáním textů. Má řadu grafických možností, které lze přizpůsobit jakémukoli druhu dat.
📖 Přečtěte si také: Canva vs. Figma – která aplikace je nejlepší pro designéry?
8. Designs. ai (nejlepší pro návrhy generované umělou inteligencí)
prostřednictvím Designs.ai
Designs. ai generuje kompletní balíčky značek na základě jednoduchých textových popisů. Platforma Logomaker AI vytváří několik variant loga na základě vašeho odvětví a stylových preferencí.
Jeho videomaker dokáže vytvářet marketingová videa pomocí skriptů a vizuálů generovaných umělou inteligencí. Možnosti přizpůsobení pro použití umělé inteligence v grafickém designu však zůstávají omezené, jakmile jsou vygenerovány počáteční koncepty.
Nejlepší funkce Designs.ai
- Vytvořte pokyny pro značku, včetně log, barevných palet a kombinací písem, na základě textových popisů.
- Spusťte Designmaker a automaticky vytvářejte grafiku pro sociální média, bannery a tiskové materiály.
- Extrahujte a aplikujte barevná schémata z nahraných referenčních obrázků pomocí nástroje pro porovnání barev.
- Vytvářejte makety webových stránek pomocí rozvržení generovaných umělou inteligencí na základě vašeho odvětví a preferencí.
Omezení Designs.ai
- Rozmanitost šablon zůstává menší než u zavedených alternativ Canva.
- Bezplatný tarif má určitá omezení, jako je nemožnost stahovat návrhy, exportovat určité formáty a nedostatek prémiových šablon.
- Vytváření i krátkých videí může být časově náročné, přičemž některé pracovní postupy trvají několik minut na jeden klip.
Ceny Designs. ai
- Základní: 29 $/měsíc
- Pro: 69 $/měsíc
- Podnik: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Designs.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Designs. ai?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent G2:
Je to skvělý nástroj pro rychlá a snadná designová řešení, můžete snadno stahovat svůj obsah a uživatelský zážitek je dobrý, začátečníci i odborníci mohou využívat nástroje, které poskytuje.
Je to skvělý nástroj pro rychlá a snadná designová řešení, můžete snadno stahovat svůj obsah a uživatelský zážitek je dobrý, začátečníci i odborníci mohou využívat nástroje, které poskytuje.
9. Pixlr (nejlepší pro rychlou úpravu fotografií)
prostřednictvím Pixlr
Pixlr běží výhradně ve webových prohlížečích a zachovává si přitom profesionální editační schopnosti. Platforma nabízí v rámci stejného rozhraní jak Express (jednoduchý), tak Advanced (komplexní) editační režim.
Jeho nástroj AI Cutout automaticky zpracovává složité výběry, jako jsou vlasy a průhledné objekty. Ukládání projektů však vyžaduje vytvoření účtu, což někteří uživatelé považují za nepohodlné.
Nejlepší funkce Pixlr
- Zpracovávejte více obrázků současně s identickými úpravami pomocí hromadného editoru.
- Využijte funkci Double Exposure pro kreativní efekty míchání fotografií.
- Integrujte návrhář šablon a vytvářejte grafiku pro sociální média pomocí svých upravených fotografií.
Omezení Pixlr
- Bezplatná verze obsahuje časté reklamy, které narušují pracovní postupy při úpravách.
- Omezené cloudové úložiště ve srovnání s dedikovanými platformami pro správu fotografií
- Přestože je rozhraní vhodné pro začátečníky, může být zastrašující a nekonzistentní, přičemž některé klávesové zkratky se nechovají podle očekávání.
Ceny Pixlr
- Bezplatná zkušební verze
- Plus: 2,49 $/měsíc
- Premium: 9,99 $/měsíc
- Tým: 16,99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pixlr
- G2: 4,4/5 (více než 730 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (115+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pixlr?
Takto popsal svou zkušenost jeden uživatel:
Jednou z největších předností Pixlr je, že automaticky ukládá historii práce, a to jak v prohlížeči, tak v souboru, který lze stáhnout. Vyzdvihuji také rozmanitost fontů a bezplatnou obrazovou banku, kterou nabízí, takže mohu experimentovat s různými styly a vytvářet od nuly něco jednoduchého, jako je logo nebo banner, nebo i složitější projekty.
Jednou z největších předností Pixlr je, že automaticky ukládá historii práce, a to jak v prohlížeči, tak v souboru, který lze stáhnout. Vyzdvihuji také rozmanitost fontů a bezplatnou obrazovou banku, kterou nabízí, takže mohu experimentovat s různými styly a vytvářet od nuly něco jednoduchého, jako je logo nebo banner, nebo i složitější projekty.
10. Design Wizard (nejlepší pro marketingové šablony)
prostřednictvím Design Wizard
Design Wizard automaticky přizpůsobuje návrhy pro různé reklamní platformy. Jeho video šablony obsahují pohyblivé grafiky optimalizované pro sociální média.
Styl šablon však směřuje k firemní estetice, která nemusí vyhovovat kreativním značkám. Navíc knihovna stockových fotografií, ačkoli je rozsáhlá, postrádá kvalitu prémiových služeb.
Nejlepší funkce Design Wizard
- Procházejte šablony kampaní uspořádané podle marketingových cílů, jako je generování potenciálních zákazníků a povědomí o značce.
- Animujte pohyblivé grafiky pomocí předem animovaných šablon pro videoobsah na sociálních médiích.
- Naplánujte si příspěvky na sociálních sítích přímo na více platformách z designového rozhraní.
Omezení Design Wizard
- Možnosti vlastního designu jsou omezené, což ztěžuje vytváření jedinečných nebo vysoce přizpůsobených vizuálů.
- Bezplatné návrhy mohou obsahovat vodoznaky a každé stažení často stojí kredity, a to i v případě úprav dříve vytvořených návrhů.
- Možnosti přichytávání k mřížce a zarovnání jsou slabé nebo chybí.
Ceny Design Wizard
- Zdarma
- Pro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Design Wizard
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Design Wizard?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Design Wizard je jednoduchá aplikace, která se rychle a snadno používá. Jako někdo, kdo nemá žádné designérské dovednosti, používám Design Wizard k vytváření příspěvků na sociálních médiích pro různé platformy. Nejlepší na tom je, že jsou k dispozici šablony. Mám i jiné nástroje, ale nadále používám Design Wizard, protože jej neustále aktualizují a přidávají nové obrázky a šablony.
Design Wizard je jednoduchá aplikace, která se rychle a snadno používá. Jako někdo, kdo nemá žádné designérské dovednosti, používám Design Wizard k vytváření příspěvků na sociálních médiích pro různé platformy. Nejlepší na tom je, že jsou k dispozici šablony. Mám i jiné nástroje, ale nadále používám Design Wizard, protože jej neustále aktualizují a přidávají nové obrázky a šablony.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v Canva pro kreativní profesionály
11. PicMonkey (nejlepší pro fotokoláže)
prostřednictvím PicMonkey
Zatímco většina editorů považuje koláže za jednoduché umístění obrázků, PicMonkey nabízí sofistikované algoritmy rozvržení. Nástroje pro retušování této alternativy Canva AI zahrnují pokročilé úpravy portrétů, jako je bělení zubů a rozjasnění očí.
Jeho kolekce Rámečky a okraje zahrnuje umělecké možnosti, které doplňují různé styly fotografií.
Nejlepší funkce PicMonkey
- Vytvářejte dynamické koláže pomocí inteligentních algoritmů rozvržení, které automaticky uspořádají fotografie atraktivním způsobem.
- Prozkoumejte grafickou knihovnu, která je pravidelně aktualizována o sezónní a trendové designové prvky.
- Organizujte a sdílejte designové projekty s členy týmu pomocí funkce hub.
Omezení PicMonkey
- Omezené možnosti úpravy videa navzdory marketingovému důrazu na multimediální obsah
- Méně pokročilých nástrojů pro úpravu fotografií ve srovnání s profesionálním editačním softwarem
- Export obrázků někdy vede k rozmazaným nebo pixelovaným výsledkům.
- Není ideální pro práci s více obrázky nebo vrstvenými návrhy – často je nutné jeden uložit a znovu importovat, abyste mohli upravit další.
Ceny PicMonkey
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 7,99 $/měsíc
- Pro: 12,99 $/měsíc
- Podnikání: 23 $/měsíc
Hodnocení a recenze PicMonkey
- G2: 4,4/5 (405+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o PicMonkey?
Zde je recenze G2 o PicMonkey:
S PicMonkey je snadné upravit mé fotografie na jakoukoli velikost, kterou potřebuji – líbí se mi možnost vložit do mých upravených obrázků vodoznaky, které jsem sám navrhl, abych mohl chránit identitu svých fotografií. K PicMonkey mám přístup kdykoli, protože se jedná o online nástroj, a navíc mohu své výtvory sdílet přímo na svých sociálních sítích.
S PicMonkey je snadné upravit mé fotografie na jakoukoli velikost, kterou potřebuji – líbí se mi možnost vložit do mých upravených obrázků vodoznaky, které jsem sám navrhl, abych mohl chránit identitu svých fotografií. K PicMonkey mám přístup kdykoli, protože se jedná o online nástroj, a navíc mohu své výtvory sdílet přímo na svých sociálních sítích.
🔍 Věděli jste? 20,7 % umělců se domnívá, že pro tvorbu umění, které zůstává svěží a poutavé, je zásadní zachovat kreativní proces jako skutečnou spolupráci mezi lidmi a AI.
Přepněte na ClickUp a začněte navrhovat
Kreativní práce se zpomaluje, když týmy musí hledat soubory, prohledávat zprávy nebo hádat nejnovější zpětnou vazbu. Bez jasného systému se skvělé nápady ztrácejí a termíny se neustále posouvají.
ClickUp vnáší strukturu do každé části designového procesu. Týmy mohou spravovat zadání, sledovat změny, přiřazovat termíny a shromažďovat zpětnou vazbu na jednom místě. Šablony zkracují dobu nastavení. Dokumenty shromažďují vstupy bez zmatků. Tabule poskytují všem sdílený prostor pro sladění před zahájením realizace.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✅