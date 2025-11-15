Glean vs. Elasticsearch: Která AI je nejlepší pro vyhledávání a správu znalostí?

Nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou Glean a Elasticsearch, revolučním způsobem změnily způsob, jakým vyhledáváme, získáváme a spravujeme data.
Který z nich ale nejlépe vyhovuje vašim potřebám? Potřebujete nástroj, který vyniká rychlým a přesným vyhledáváním ve vaší interní znalostní bázi, nebo nástroj, který vám pomůže vytvořit intuitivní a škálovatelné wiki?
V tomto blogovém příspěvku porovnáme tyto dva podnikové vyhledávací nástroje: Glean a Elasticsearch, vyhodnotíme jejich funkce a výkon a diskutujeme o tom, jak ovlivňují váš systém správy znalostí, aby dosahoval relevantních výsledků vyhledávání. Představíme také solidní alternativu k oběma nástrojům – ClickUp!
🔎 Věděli jste? První vyhledávač „Archie “ byl spuštěn v roce 1990.
Archie, vytvořený univerzitními studenty Alanem Emtageem, Peterem Deutsch a Billem Heelenem, indexoval soubory na veřejných FTP serverech a pomáhal uživatelům je vyhledávat a stahovat. Jeho název pochází ze slova archive, s vynechaným písmenem „v“. Ačkoli byl Archie průkopnický, na konci 90. let postupně zmizel.
Glean vs. Elasticsearch – a nejlepší alternativa v kostce
|Funkce
|Glean
|Elasticsearch
|⭐️ Nejlepší alternativa: ClickUp
|Funkce vyhledávání
|Vyhledávání založené na umělé inteligenci využívající rozsáhlé jazykové modely a strojové učení k generování personalizovaných a relevantních výsledků.
|Vysoce výkonné fulltextové vyhledávání ve strukturovaných i nestrukturovaných datech. Přizpůsobitelné pomocí Query DSL pro vývojáře.
|Jednotné podnikové vyhledávání napříč úkoly, dokumenty, komentáři a dalšími položkami – bez nutnosti nastavení. Vytvořeno pro týmy, které potřebují rychlé a využitelné výsledky.
|Sběr a obohacování dat
|Integruje se s více než 100 nástroji a organizuje data do jednotného prostředí pro plynulé vyhledávání napříč platformami.
|Podporuje komplexní transformace dat, mapování, vlastní tokenizaci a indexování. Dobře se integruje s nástroji pro práci s velkými daty, jako jsou Hadoop a Spark.
|Automaticky načítá data z úkolů, dokumentů a připojených aplikací, jako jsou Slack nebo Google Drive. Není potřeba žádná složitá konfigurace.
|Uživatelská zkušenost a rozhraní
|Určeno pro uživatele bez technických znalostí. Jednoduché, intuitivní rozhraní s přirozenými jazykovými výzvami a organizací dat.
|Vyžaduje technické znalosti. Plný potenciál lze využít díky porozumění vyhledávacím algoritmům a dotazovacímu jazyku DSL.
|Vytvořeno pro každodenní uživatele – vyhledávání je jen jednou z částí známého pracovního prostoru, kde týmy již spravují svou práci.
|Zabezpečení dat a soulad s předpisy
|Integrované nástroje pro správu přístupu k datům a ochranu soukromí, které zajišťují dodržování předpisů.
|Více přizpůsobitelných bezpečnostních funkcí, vhodných pro komplexní požadavky na dodržování předpisů a bezpečnost
|Podrobné řízení oprávnění v pracovních prostorech, složkách a úkolech. Splňuje potřeby většiny týmů bez zbytečných nákladů.
|Škálovatelnost a výkon
|Optimalizováno pro vyhledávání založené na AI v rozsáhlých datových sadách, ale postrádá jemné ovládání a horizontální škálování.
|Horizontální škálovatelnost s distribuovanou architekturou zajišťuje vysokou dostupnost a rychlý výkon i při rostoucím objemu dat.
|Snadno zvládá rostoucí týmy a projekty. Výkon zůstává spolehlivý i při rozšiřování velikosti a složitosti pracovních prostorů.
Co je Glean?
Glean je pracovní platforma AI navržená tak, aby pomáhala firmám udržet přehled o jejich datech, nástrojích a úkolech. Napojí se na stávající aplikace vaší společnosti – například Google Workspace, Slack, Salesforce a další – a pomocí AI porozumí fungování vaší organizace. Výsledkem je inteligentnější vyhledávání, lepší doporučení a rychlejší odpovědi, které dávají smysl ve vašem konkrétním pracovním kontextu.
Ať už se potýkáte s chaotickými pracovními postupy, hledáte roztříštěné informace nebo se jen snažíte pracovat rychleji, Glean se přizpůsobí vašim potřebám. Dokonce se hladce integruje do aplikací, které vaši zaměstnanci již používají.
Funkce Glean
Funkce č. 1: Nástroj pro tvorbu výzev a pokročilé výzvy
Nástroj Glean pro vytváření příkazů vám umožňuje vytvářet vyhledávací příkazy v přirozeném jazyce. Můžete začít s jednoduchými příkazy pro vyhledávání dokumentů nebo shrnutí jejich obsahu. Složitější úkoly však vyžadují pokročilé příkazy.
Tradičně by to mohlo vyžadovat více systémů nebo výzev. Díky pokročilým výzvám vám Glean umožňuje rozdělit úkol na menší kroky, z nichž každý zahrnuje konkrétní vyhledávání nebo akce, a poté je propojit do souvislého automatizovaného pracovního postupu. Každý krok navazuje na předchozí a poskytuje hlubší poznatky, jak postupujete.
📮 ClickUp Insight: 1 z 5 profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších souvislostí týkajících se jejich úkolů. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen několik sekund! Funkce Enterprise Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty – takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Funkce č. 2: Knihovny promptů pro budování plynulosti AI
Knihovna promptů je místem, kde jsou uloženy všechny vaše vlastní prompty. Namísto vytváření nových od nuly můžete snadno procházet existující prompty vytvořené vaším týmem. Každý člen týmu může objevovat a znovu používat efektivní prompty, což snižuje redundanci a urychluje přijetí.
Glean dokonce navrhuje oblíbené výzvy na základě role a předchozích vzorců použití. Je to jako sdílená znalostní báze, která neustále roste, jak se váš tým učí vytvářet wiki pracovních postupů založených na AI. Díky návrhům, jak začít, nebudete muset ztrácet čas budováním všeho od základů.
Funkce č. 3: AI pro každou roli
Platforma Glean je bezkódová, což znamená, že kdokoli od prodejců po pracovníky podpory může automatizovat své pracovní postupy pomocí jednoduchého přirozeného jazyka.
Ať už jde o vypracování odpovědi zákazníkovi, shrnutí dokumentů nebo vyhledání relevantních informací ukrytých v minulých konverzacích, Glean rozumí kontextu a pomáhá posunout práci vpřed bez nutnosti dalšího nastavování nebo technických znalostí.
Funkce č. 4: Chytré sbírky pro efektivní správu znalostí
Glean pomáhá snížit nepořádek v roztroušených dokumentech a obtížně vyhledatelných odkazech tím, že týmům umožňuje organizovat klíčové informace na jednom místě. Díky funkci Collections mohou týmy seskupovat související soubory, poznámky, odkazy a konverzace – bez ohledu na to, odkud pocházejí, ať už je to Google Drive, Slack nebo interní nástroje.
Díky tomu je snazší sledovat projektové materiály, sdílet aktualizace a zajistit, aby všichni měli přístup ke stejným informacím, aniž by museli prohledávat více platforem.
Ceny Glean
- Ceny na míru
Co je Elasticsearch?
Elasticsearch je open-source distribuovaný vyhledávací a analytický engine vytvořený pro zpracování velkých objemů strukturovaných i nestrukturovaných dat. Představte si ho jako Google, ale pro vaše interní obchodní data. Načítá a indexuje informace z více zdrojů, jako jsou databáze, protokoly, dokumenty nebo data aplikací, abyste je mohli rychle a efektivně prohledávat.
Platforma nejen porovnává klíčová slova, ale také řadí výsledky podle relevance a kontextu. Ať už se snažíte najít konkrétní dokument, analyzovat chování zákazníků nebo sledovat systémové protokoly v reálném čase, Elasticsearch je navržen tak, aby téměř okamžitě vrátil správná data – a to i z milionů záznamů.
Funkce Elasticsearch
Od integrace funkcí vyhledávání pomocí umělé inteligence až po škálování infrastruktury nabízí Elasticsearch flexibilitu a výkon, které potřebujete. Níže uvádíme některé z jeho nejlepších funkcí:
Funkce č. 1: Integrujte AI vyhledávání do svých aplikací
Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) přidává do vašich aplikací funkce sémantického vyhledávání, které uživatelům pomáhají najít výsledky na základě významu, nikoli pouze na základě shody klíčových slov. Funguje ihned po instalaci, aniž by bylo nutné přeučovat modely pro vaši konkrétní doménu, což usnadňuje začátek práce.
ESRE můžete také kombinovat s externími jazykovými modely, přizpůsobit jej pomocí vlastních transformátorových modelů nebo vytvořit hybridní vyhledávací prostředí, které kombinuje tradiční vyhledávání se sémantickou relevancí. Díky této flexibilitě je užitečné pro přizpůsobení vyhledávacích funkcí nebo automatizaci AI pracovních postupů různým typům obsahu a potřebám uživatelů.
💡 Tip pro profesionály: Nepodceňujte metadata! Nejde jen o to, co hledáte – stejně důležité je i to, jak jsou věci označeny, kategorizovány a propojeny. Silná metadata (jako data, autoři, značky projektů nebo úrovně přístupu) pomáhají zpřesnit výsledky vyhledávání, personalizovat relevanci a v pravý čas odhalit zapomenuté poklady.
Funkce č. 2: Škálovatelnost pro všechny potřeby podnikání
Elasticsearch se škáluje horizontálně, což znamená, že roste s vámi. Zkušenosti zůstávají konzistentní, ať už pracujete na jediném uzlu nebo na clusteru s 300 uzly.
Zpracovává miliony požadavků za sekundu a zajišťuje distribuci indexů a dotazů v rámci clusteru pro plynulý a efektivní provoz. Škálovatelnost Elasticsearch umožňuje snadné škálování vašich schopností vyhledávání dat, pokud uvažujete o tom, jak využít AI pro zvýšení produktivity.
Funkce č. 3: Ukládejte a prozkoumávejte data podle svých představ
Elasticsearch vám nabízí flexibilitu v tom, jak a kde jsou vaše data uložena. V závislosti na vašich potřebách je můžete uchovávat lokálně pro rychlé vyhledávání nebo použít škálovatelnější možnosti, jako je levné úložiště S3.
Díky polím runtime je snadné se přizpůsobit měnícím se datům nebo přidávat nové datové sady za běhu. Pro týmy zaměřené na lepší pracovní postupy správy dokumentů Elasticsearch usnadňuje organizaci, správu a vyhledávání v datech.
Funkce č. 4: Vysoká dostupnost a detekce poruch
Funkce jako replikace mezi clustery zajišťují, že záloha je vždy připravena. Jeho distribuovaný systém je navržen s ohledem na odolnost a spolehlivost. Vaše data zůstanou dostupná, i když se něco pokazí.
Ceny Elasticsearch
- Ceny na míru
Glean vs. Elasticsearch: Porovnání funkcí
Glean a Elasticsearch řeší stejný úkol: pomáhat týmům pracovat efektivněji prostřednictvím vyhledávání v pracovním prostoru. Jejich přístup je však odlišný.
Zde je stručný přehled jejich rozdílů:
|Glean
|Elasticsearch
|Intuitivní, uživatelsky přívětivé řešení s funkcemi AI bez nutnosti programování
|Vysoce přizpůsobitelná a škálovatelná vyhledávací platforma
|Umožňuje rychle organizovat a vyhledávat interní znalosti pomocí personalizovaných odpovědí a výsledků s ohledem na kontext.
|Zvládá velké datové sady a složité dotazy s flexibilitou fulltextové vyhledávací platformy pro podniky.
|Poskytuje uživatelům bez technických znalostí možnosti vyhledávání založeného na AI, analýzy dat a příkazů v přirozeném jazyce.
|Nabízí pokročilé bezpečnostní funkce pro zajištění souladu s předpisy a komplexní správu dat.
|Zefektivňuje správu znalostí pomocí inteligentních sbírek a odkazů Go Links pro rychlý přístup.
|Podporuje velká data a nabízí distribuovanou architekturu pro horizontální škálování.
Nyní se podívejme podrobněji na klíčové funkce a zjistěme, v čem vyniká každý z těchto nástrojů.
Funkce č. 1: Funkce vyhledávání
Glean je podniková vyhledávací platforma založená na umělé inteligenci, která využívá LLM a strojové učení k generování personalizovanějších a přesnějších výsledků vyhledávání. Zaměřuje se na poskytování relevantních odpovědí na základě porozumění kontextu každého dotazu.
Na druhou stranu se Elasticsearch zaměřuje na rychlé a vysoce výkonné fulltextové vyhledávání ve strukturovaných i nestrukturovaných datech. Jeho Query DSL (Domain Specific Language) umožňuje podrobné přizpůsobení dotazů, což vývojářům poskytuje přesnou kontrolu nad vyhledávacími dotazy a řazením výsledků.
🏆 Vítěz: Glean. Jeho vyhledávání založené na AI poskytuje personalizovanější výsledky s ohledem na kontext, což je efektivnější pro netechnické uživatele, kteří chtějí intuitivní a relevantní odpovědi bez ručního upravování vyhledávacích dotazů.
Funkce č. 2: Sběr a obohacování dat
Na jedné straně se Glean integruje s více než 100 nástroji a organizuje data do jednotného prostředí pro plynulé vyhledávání napříč platformami. Na druhé straně poskytuje vysokou flexibilitu při načítání dat.
Jeho vstupní potrubí podporuje komplexní transformace a mapování dat, což uživatelům umožňuje nastavit vlastní tokenizaci a indexování přizpůsobené jejich potřebám.
Elasticsearch se hladce integruje s nástroji pro práci s velkými daty, jako jsou Hadoop a Spark, což z něj činí ideální řešení pro zpracování dat ve velkém měřítku.
🏆 Vítěz: Elasticsearch zde vítězí díky přizpůsobitelné a detailní kontrole nad procesy sběru dat, což firmám umožňuje přizpůsobit proces indexování dat přesně podle svých potřeb.
Funkce č. 3: Uživatelská zkušenost a rozhraní
Rozhraní Glean je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a intuitivní. Je vytvořeno s ohledem na uživatele bez technických znalostí, takže k jeho používání nepotřebujete žádné speciální znalosti. Funkce jako výzvy v přirozeném jazyce a možnost organizovat data do sbírek činí Glean velmi přístupným.
Elasticsearch je však mnohem techničtější. Ačkoli poskytuje robustní funkcionalitu, uživatelé musí důkladně rozumět vyhledávacím algoritmům a dotazovacímu DSL, aby mohli plně využít jeho potenciál.
🏆 Vítěz: Glean zde vítězí díky své schopnosti poskytovat uživatelsky přívětivé rozhraní, které nevyžaduje žádné technické znalosti, což týmům umožňuje rychle najít informace a zůstat produktivní.
Funkce č. 4: Zabezpečení dat a soulad s předpisy
Glean má vestavěné nástroje pro správu, které zajišťují správný přístup k datům a ochranu soukromí, a pomáhají tak organizacím dodržovat interní zásady a externí předpisy.
Naopak Elasticsearch nabízí robustnější a vysoce přizpůsobitelné bezpečnostní funkce, což z něj činí lepší volbu pro podniky s komplexními požadavky na bezpečnost a dodržování předpisů.
🏆 Vítěz: Elasticsearch. Je jasným vítězem, pokud potřebujete robustnější a vysoce přizpůsobitelné bezpečnostní funkce.
Funkce č. 5: Škálovatelnost a výkon
Glean optimalizuje vyhledávání na pracovišti pomocí umělé inteligence v rozsáhlých datových sadách a poskytuje dobrou škálovatelnost. Nenabízí však stejně efektivní vyhledávací funkce, jemné ovládání systémových zdrojů a horizontální škálování jako Elasticsearch.
Elasticsearch využívá distribuovanou architekturu navrženou pro horizontální škálovatelnost, což mu umožňuje snadné škálování napříč více uzly. To zajišťuje vysokou dostupnost a rychlý výkon i při rostoucím objemu dat.
🏆 Vítěz: Elasticsearch je vítězem díky své distribuované, škálovatelné architektuře, která zajišťuje plynulý výkon u velkých datových sad a více uzlů.
Glean vs. Elasticsearch na Redditu
Uživatelé Redditu mají často silné názory na rozdíly mezi Glean a Elasticsearch a jejich pohledy jsou formovány konkrétními potřebami a pracovními postupy.
Obecný názor se často přiklání k Gleanu u uživatelů, kteří hledají jednoduchost a rychlou integraci s populárními nástroji. Například jeden uživatel Redditu, Old_Cauliflower6316, zmiňuje na r/Llamaindex:
Podle mého názoru, pokud je váš případ použití jednoduchý, zvolil bych produkt jako Glean. Má širokou zákaznickou základnu, osvědčenou hodnotu a flexibilitu. Pod pojmem „jednoduchý“ mám na mysli integraci s populárními zdroji dat, jako jsou Slack, Google Drive, Confluence, Notion, JIRA atd., a nabídku známého chatbota/vyhledávače.
Naopak Elasticsearch je oblíbený u uživatelů, kteří potřebují robustní a přizpůsobitelné vyhledávací funkce, zejména ve větších a složitějších prostředích. Mnoho uživatelů Redditu oceňuje flexibilitu, škálovatelnost a open-source povahu Elasticsearch, která poskytuje větší kontrolu nad indexováním a dotazy uživatelů. Uživatel Redditu elk-content-share sdílí na r/elasticsearch:
App Search je vyhledávací řešení od společnosti Elastic nad rámec Elasticsearch, které pomáhá s integrací vyhledávače do vlastní aplikace.
Zde vynikají silné stránky Elasticsearch v oblasti přizpůsobených aplikací a zpracování rozsáhlých a rozmanitých datových sad, které vyžadují detailní kontrolu nad indexováním a výkonem vyhledávání.
Několik uživatelů však mělo neutrální názor na oba vyhledávače. Například unixmonster uvádí:
S Glean pracuji velmi často a jeho nastavení je velmi jednoduché. Nabízí také bohatou sadu API, které vám umožní vytvořit vlastní nástroje, pokud se tak rozhodnete.
Podobně Draxenato píše o Elasticsearch:
Jako všechno, i ELS má své silné a slabé stránky. Je vhodný pro scénáře s vysokou rychlostí, velkým objemem dat a malým datovým úložištěm. Velmi rychle vykreslí velké množství metrik smysluplným, čitelným způsobem, například protokoly firewallu, mnoho malých dokumentů s vysokou frekvencí. Lze jej upravit tak, aby byl efektivnější pro jiné případy použití, například pro velkou knihovnu souborů PDF, ale pokud je to váš případ, možná budete chtít zvážit jiná řešení.
Podle Redditu je závěrem, že pokud chcete něco, co funguje ihned po instalaci s nástroji, které váš tým již používá, Glean je jednoduchá volba. Pokud však rádi ladíte každý detail, Elasticsearch by vám mohl vyhovovat více.
🧠 Zajímavost: Původní algoritmus Google pro hodnocení webových stránek, PageRank, byl pojmenován po Larrym Pageovi, a to nejen proto, že hodnotí stránky, ale také po jeho spoluzakladateli, Pageovi.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Glean a Elasticsearch
Pokud zkombinujete silné stránky Glean a Elasticsearch, výsledek bude vypadat jako ClickUp!
Dnešní práce je neefektivní. 60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací relevantních informací v různých nástrojích. Naše projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny do nesouvislých nástrojů, které snižují produktivitu.
ClickUp řeší tento problém pomocí prvního konvergovaného AI pracovního prostoru na světě, který kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejkomplexnější pracovní AI na světě.
V současné době více než tři miliony týmů používá ClickUp, aby pracovaly rychleji s efektivnějšími pracovními postupy, centralizovanými znalostmi a chatem zaměřeným na práci, který eliminuje rušivé vlivy a odemyká produktivitu organizace.
Pojďme se podívat na konkrétní podrobnosti.
ClickUp má výhodu č. 1: All-in-one vyhledávací funkce
ClickUp vyhrává s velkým náskokem, pokud jde o výkon vyhledávání. S ClickUp Enterprise Search získáte jednotný, inteligentní vyhledávač, který se integruje se všemi nástroji, které váš tým používá.
Na rozdíl od Gleanu, který někdy má potíže s vyhledáním správných informací, ClickUp nabízí relevantní výsledky v reálném čase díky Connected AI.
Zde je přehled výhod Enterprise Search od ClickUp:
- Sjednocené vyhledávání: Vyhledávejte ve všech připojených nástrojích pomocí příkazů v přirozeném jazyce – od Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce a dalších.
- Kontext v reálném čase: Najdete nejen soubory, ale uvidíte také konverzace, které se jich týkají, což přidává důležitý kontext.
- Přístup k řídicímu centru: Jediným stisknutím klávesy získáte přístup ke všem funkcím ClickUp a připojeným nástrojům, aniž byste museli opustit platformu.
S ClickUp můžete okamžitě prohledávat úkoly, dokumenty, wiki, chaty, cíle a dokonce i integrované nástroje třetích stran – to vše z jedné platformy. To znamená, že už nemusíte přepínat mezi aplikacemi, prohledávat dokumenty nebo ztrácet přehled o informacích roztroušených po různých místech, což se také nazývá „rozptýlená práce“. To vše končí díky vyhledáváním založeným na AI.
ClickUp’s One-Up #2: Kontextový pracovní prostor poháněný umělou inteligencí
ClickUp Brain je integrovaný AI asistent ClickUp, který mění způsob, jakým týmy vyhledávají a využívají znalosti. Jde nad rámec vyhledávání klíčových slov tím, že rozumí kontextu, vyhledává relevantní informace a dokonce odpovídá na otázky v přirozeném jazyce.
Ať už hledáte konkrétní dokument, aktualizaci projektu nebo historická rozhodnutí, ClickUp Brain poskytuje okamžité a přesné výsledky – něco, co v Elasticsearch vyžaduje značné přizpůsobení a v Glean je méně intuitivní.
Umí číst historii úkolů a chatů a v reálném čase dešifrovat odpověď na jakoukoli otázku, kterou hledáte!
Zde je ukázka fungování ClickUp Brain👇
S ClickUp Brain získáte:
- Okamžité odpovědi: Stačí se zeptat ClickUp Brain a ten vyhledá nejrelevantnější výsledky z úkolů, dokumentů, komentářů a připojených aplikací.
- Shrnutí projektů a automatické aktualizace: ClickUp generuje automatické aktualizace stavu, standupy a zprávy o pokroku.
- Tvorba obsahu pomocí AI: Pište e-maily, vytvářejte projektové briefy a generujte aktualizace úkolů během několika sekund pomocí nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí AI.
Pro organizace, které potřebují ještě více inteligence, nabízí ClickUp Brain MAX pokročilé funkce umělé inteligence, včetně hlubokého sémantického vyhledávání, automatizovaných shrnutí a inteligentních doporučení. Dokáže analyzovat obrovské množství dat ve vašem pracovním prostoru, což usnadňuje objevování poznatků, trendů a souvislostí, které by jinak zůstaly skryty.
📮 ClickUp Insight: Nemůžete najít odpověď? Zeptejte se kolegy – ale za jakou cenu? Téměř polovina zaměstnanců pravidelně přerušuje své kolegy, aby získala informace. A pokaždé, když to udělají? Trvá až 23 minut, než se znovu soustředí. To jsou hodiny ztracené produktivity každý týden. Právě proto potřebujete pro svou organizaci centralizovaný mozek. Kolega poháněný umělou inteligencí, známý jako ClickUp Brain, vám může poskytnout vše, co potřebujete, na jednom místě – odpovědi, postřehy, soubory, kontext, cokoli si vzpomenete!
ClickUp má navrch #3: Vyberte si svůj LLM
Na rozdíl od nástrojů jako Glean, které vám nabízejí pouze jeden vestavěný model, nebo Elasticsearch, který vyžaduje nastavení vývojáře pro integraci AI, ClickUp Brain vám umožňuje přepínat mezi prémiovými externími modely AI, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, přímo ve vašem pracovním prostoru – bez přeskakování mezi záložkami a bez dalších přihlášení. Chcete vytvářet obsah s Claudem nebo řešit problémy s kódem pomocí ChatGPT? Máte to zajištěno.
Díky této flexibilitě se vaše AI přizpůsobí úkolu i vašemu stylu. A jakmile se objeví novější, chytřejší modely, ClickUp Brain je připraven je začlenit, takže se váš AI asistent vyvíjí společně s vaší prací.
ClickUp má navrch #4: Komplexní správa znalostí
Správa znalostí nemusí být složitá. ClickUp Knowledge Management je navržen tak, aby byl jednoduchý, ale výkonný. S ClickUpem můžete ukládat, organizovat a spolupracovat na znalostech společnosti bez potíží, s nimiž se můžete setkat v Glean nebo Elasticsearch.
Toto je to, co je odlišuje:
- Wiki založené na AI: Jakýkoli dokument lze přeměnit na dobře organizovanou wiki s jednoduchou navigací.
- Správa verzí a oprávnění: Můžete sledovat každou úpravu a přesně spravovat, kdo má přístup k čemu.
- Spolupráce v reálném čase: Členové týmu mohou hladce spolupracovat, propojovat úkoly, zanechávat komentáře a spolupracovat pomocí nástrojů pro spolupráci na dokumentech.
Pokud chcete jít ještě dál, ClickUp nabízí bohatou knihovnu šablon, včetně šablon znalostní báze, které mohou zefektivnit váš postup.
Například šablona znalostní báze ClickUp centralizuje často kladené otázky, podrobnosti o projektech a důležité informace do jednoho vyhledávacího centra. Snižuje prostoje a eliminuje informační silosy. Díky spolupráci v reálném čase, intuitivní organizaci a plně přizpůsobitelným rozvržením se hladce začlení do jedinečných pracovních postupů vašeho týmu a umožní efektivní a snadné sdílení znalostí.
Tuto šablonu můžete použít následujícím způsobem:
- Vytvořte speciální sekci pro často kladené otázky, abyste mohli rychle řešit problémy a omezit opakující se úkoly.
- Vytvořte jasné pokyny pro běžné úkoly a zajistěte tak konzistentnost a efektivitu celého týmu.
- Udržujte časové plány projektů, požadavky a hodnocení rizik přehledné a snadno dostupné.
Ale to není vše! Funkce Connected Search od ClickUp vám zajistí, že konkrétní informace najdete okamžitě, takže se nebudete muset prohrabovat dlouhými dokumenty nebo roztroušenými soubory.
Produktový manažer TravelLocal, Thomas Clifford, se podělil o to, jak se ClickUp stal jejich komplexním řešením pro správu úkolů, znalostní bázi a další:
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
ClickUp’s One-Up #5: Automatizujte a spolupracujte na dokumentech
S ClickUp Automations můžete také automatizovat opakující se úkoly, jako je přiřazování ticketů, aktualizace stavů a odesílání oznámení. Týmy HR mohou například automatizovat proces revize aktualizací politik, zatímco týmy zákaznické podpory mohou automaticky eskalovat tickety na základě analýzy sentimentu.
ClickUp ale nekončí jen u toho. Přináší také další funkce do ClickUp Docs, které tak z jednoduchých nástrojů pro pořizování poznámek mění v dynamické prostory pro spolupráci.
Marketingové týmy mohou například přiřazovat úkoly přímo v Docs, aby všichni věděli, jaká je jejich role v projektu. Produktoví manažeři mohou také přímo propojit uživatelské příběhy, komentáře a makety s dokumentací funkcí a proměnit tak statické dokumenty v interaktivní plány.
Vaše hledání dokonalého nástroje pro podnikové vyhledávání končí s ClickUp.
Zatímco nástroje jako Glean nabízejí funkci rychlého vyhledávání a Elasticsearch vyniká v zpracování rozsáhlých datových dotazů, ClickUp představuje to nejlepší z obou světů. Jeho vyhledávání založené na AI, hladká integrace a spolupráce na dokumentech – to vše najdete pod jednou střechou.
S ClickUp získá váš tým kompletní řešení, které přesahuje vyhledávání a indexování a umožňuje automatizovat pracovní postupy, spravovat projekty a udržovat vaši znalostní bázi organizovanou a přístupnou s aktuálními informacemi.
