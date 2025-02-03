10 nejlepších alternativ Elasticsearch v roce 2025

Udržování dat ve vaší společnosti v pořádku je často naprosto zdrcující. A najít informace, které hledáte, je jako hledat jehlu v korporátní kupce sena. ?
Vyhledávací a analytické platformy, jako je Elasticsearch, výrazně usnadňují vyhledávání informací. Elasticsearch transformuje databázi vaší společnosti na vyhledávač, takže jednotlivci mohou snadno najít informace během několika sekund (namísto hodin, dnů nebo týdnů prohledávání firemních souborů).
Pokud je jedním z cílů vaší společnosti najít lepší způsob vyhledávání a analýzy dat, čtěte dál. Níže se podíváme na deset nejlepších alternativ Elasticsearch, které vám usnadní orientaci v informacích o společnosti. ?
⏰ 60sekundové shrnutí
Ztratili jste se v datech? Zde je 10 alternativ k Elasticsearch: ChatGPT řekl:
- Algolia – nejlepší pro bleskurychlé a uživatelsky přívětivé vyhledávání
- Typesense – nejvhodnější pro vývojáře, kteří hledají lehkou a rychlou alternativu
- Meilisearch – nejlepší open-source volba pro jednoduchost a rychlost
- Solr – nejvhodnější pro podniky, které potřebují výkonné vyhledávací funkce
- Vespa – nejvhodnější pro rozsáhlé vyhledávací a doporučovací systémy založené na umělé inteligenci
- Manticore Search – nejlepší pro fulltextové vyhledávání v reálném čase s podporou SQL
- Xapian – nejlepší pro pravděpodobnostní vyhledávání informací a řazení výsledků
- Sphinx Search – nejlepší pro vysoce výkonné fulltextové vyhledávání
- Bleve Search – nejvhodnější pro vývojáře Go, kteří potřebují integrované vyhledávací funkce
- Unleash – nejlepší pro označování funkcí pomocí přepínačů založených na vyhledávání
ClickUp – nejlepší komplexní alternativa s řízením úkolů a spoluprací
Co je Elasticsearch?
Elasticsearch je distribuovaná open-source vyhledávací platforma RESTful, která uživatelům umožňuje vyhledávat a nacházet informace. Stejně jako vyhledávače Google nebo Microsoft Bing umožňuje Elasticsearch uživatelům zaznamenávat, ukládat, vyhledávat a analyzovat velké množství dat ve velmi krátkém čase.
Elasticsearch funguje tak, že indexuje zdánlivě nesouvisející data z různých míst. Poté uživatel zadá vyhledávací dotaz a Elasticsearch najde relevantní informace v reálném čase.
Podniková vyhledávací platforma prohledává prakticky jakýkoli typ dat, včetně dokumentů, e-mailů, produktů, čísel a dokonce i geografických poloh.
Co byste měli hledat v alternativách Elasticsearch?
Správná alternativa Elasticsearch by vám měla umožnit prohledávat, analyzovat, načítat a vizualizovat všechny typy dat. Pokud hledáte platformu, která nahradí Elasticsearch, vyberte si jednu z funkcí uvedených v seznamu níže.
- Vyhledává více typů dat: Správný vyhledávač a platforma pro analýzu vyhledávání by vám měly umožnit filtrovat více typů dat, včetně textových, číselných a geoprostorových.
- Nabízí vizuální dashboardy: Správná platforma by neměla pouze zobrazovat výsledky vyhledávání. Měla by také nabízet agregaci dat a vizuální přehledy, abyste mohli data lépe pochopit a interpretovat.
- Rychlé výsledky vyhledávání: Správná alternativa Elasticsearch bude filtrovat datové zdroje v reálném čase a poskytne přesné výsledky vyhledávání během několika sekund.
- Vyhledávání založené na umělé inteligenci: Nejmocnější vyhledávače a analytické platformy používají algoritmy založené na strojovém učení.
- Otevřené API: Elasticsearch se poprvé stal populárním v roce 2010 jako bezplatná open-source platforma pro vyhledávače. Mnoho společností a vývojářů oceňuje svobodu, kterou nabízí otevřené API, jako je možnost přizpůsobit řešení tak, aby vyhovovalo jejich jedinečným potřebám.
10 nejlepších alternativ ElasticSearch pro rok 2024
Hledáte platformu, která nahradí ElasticSearch? Níže uvedené platformy interpretují data a zároveň poskytují špičkové vyhledávací služby:
1. Algolia
Společnost Algolia, založená v roce 2012, je proprietární platforma pro vyhledávače. V podstatě funguje jako vyhledávač v rámci webových stránek klienta a prochází webové stránky, aby poskytovala rychlé a relevantní výsledky na vyhledávací dotazy návštěvníků.
Mezi jeho hlavní funkce patří A/B testování, nástroje pro faceted search a funkce fulltextového vyhledávače.
Nejlepší funkce Algolia
- Využijte Algolia NeuralSearch, který využívá adaptivní učení AI k vývoji a navrhování relevantnějších vyhledávacích dotazů.
- Propojte kupující s relevantními produkty prostřednictvím řešení elektronického obchodování B2B a B2C.
- Zvyšte návštěvnost webu tím, že umožníte vyhledávání v různých typech dat.
- Spusťte A/B testování a objevte nejlepší vysoce výkonné vyhledávací strategie.
Omezení Algolia
- Některé výsledky vyhledávání mohou být v tomto vyhledávači zavádějící.
- Řešení je platformou typu plug-and-play a budete muset předem provést přípravné práce na implementačním procesu.
Algolia ceny
- Vytvořte: Zdarma
- Růst: 0,50 $/měsíc
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
- Elevate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Algolia
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70 recenzí)
2. Typesense
Typesense je moderní open-source platforma pro vyhledávače. Tato alternativa Elasticsearch nabízí funkce jako vyhledávání během psaní, geografické vyhledávání, sémantické vyhledávání a vektorové vyhledávání.
Stačí použít Typsense Cloud k vytvoření clusteru, vytvoření kolekce, přidání dokumentů a váš vyhledávací server je připraven k použití.
Nejlepší funkce Typesense
- Díky funkci Typo Tolerance se nemusíte obávat překlepů ve vyhledávacím dotazu.
- Připněte, umístěte nebo zobrazte konkrétní výsledky ve výsledcích vyhledávání.
- Pomocí dynamického třídění můžete filtrovat výsledky podle vlastních polí.
- Vyhledávejte a třídějte výsledky v konkrétní oblasti pomocí geografického vyhledávání.
Omezení Typesense
- Platforma není recenzována na G2 ani Capterra, takže není jasné, jak jsou zákazníci s produktem spokojeni.
Typesense ceny
- Ceny jsou založeny na paměti a začínají na 0,03 USD/hod. (21,60 USD/měsíc) a 0,09 USD/GB za 0,5 MB.
Hodnocení a recenze Typesense
- G2: Není hodnoceno
- Capterra: Není uvedeno
3. Meilisearch
Meilisearch je bleskově rychlá open-source platforma, která vrátí výsledky vyhledávání za pouhých 50 milisekund. Jako platforma typu plug-and-play vám umožňuje začít prohledávat vaše data bez jakékoli konfigurace.
Navíc fulltextový vyhledávač vyhledá relevantní výsledky pro každý případ použití.
Nejlepší funkce Meilisearch
- Zvyšte konverze a online prodeje tříděním produktů e-commerce, médií a dokumentů.
- Zvyšte retenci uživatelů pomocí App Search a vytvořte vynikající vyhledávací zážitek prostřednictvím SaaS a mobilních platforem.
- Automaticky detekujte více jazyků
- Vytvořte si vlastní výchozí pravidla pro řazení výsledků a určete, které výsledky se zobrazí jako první.
Omezení Meilisearch
- Na jeden vyhledávací dotaz je omezeno maximálně 10 slov.
- Indexování velkých dávek dokumentů může způsobit interní chybu.
Hodnocení a recenze Meilisearch
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: Není uvedeno
4. Solr
Solr (také známý jako Apache Solr) je univerzální alternativa Elasticsearch postavená na platformě Apache Lucene, která poskytuje indexování, replikaci a dotazování. Solr je optimalizován pro vysoký objem provozu a nabízí funkce fulltextového vyhledávání, responzivní administrační rozhraní a indexování téměř v reálném čase.
Nejlepší funkce Solr
- Využijte architekturu open-source pluginů a přizpůsobte platformu vyhledávačů svým potřebám.
- Umístěte dokumenty na server pomocí řady programovacích jazyků, včetně JSON, XML, CSV nebo HTTP.
- Získejte další informace o Solr a začněte pracovat díky pokročilé knihovně zdrojů.
Omezení Solr
- Někteří uživatelé tvrdí, že je potřeba více dokumentace o tom, jak platformu používat.
- Dotazovací jazyk může být zpočátku matoucí.
Ceny Solr
- Zdarma
Hodnocení a recenze Solr
- G2: 4,1/5 (25 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (13 recenzí)
5. Vespa
Vespa je open-source vyhledávač a vektorová databáze. Tato platforma založená na umělé inteligenci podporuje vektorové vyhledávání, lexikální vyhledávání a vyhledávání strukturovaných dat v jediném dotazu.
Ve srovnání s ostatními vyhledávači v tomto seznamu Vespa dynamicky seskupuje data pro e-commerce platformy a další webové služby.
Nejlepší funkce Vespa
- Doporučujte a přizpůsobujte výsledky vyhledávání pro každého uživatele nebo situaci.
- Škálujte na libovolné množství dat a/nebo provozu
- Pomocí seskupovacího jazyka Vespa určete, jak by měly být shody dotazů seskupeny nebo agregovány.
Omezení Vespa
- Dokumentace k nastavení a spuštění by mohla být lepší.
- Na G2, Capterra ani Stackshare nejsou žádné recenze.
Ceny Vespapricing
Vyhledávání na Vespa je zdarma, ale Vespa Cloud má následující ceny:
- Za hodinu vCPU: 0,011 $.
- Za GB paměti za hodinu: 0,011 $.
- Za GB na disku za hodinu: 0,0004 $.
- Za GB paměti GPU za hodinu: 0,075 USD
Hodnocení a recenze Vespa
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Není uvedeno
6. Manticore Search
V roce 2017 vznikl Manticore Search jako alternativa k dříve populárnímu vyhledávači Sphinx Search. Manticore je údajně čtyřikrát rychlejší než Elasticsearch a je známý svým výkonem a snadným používáním. S Manticore Search můžete připravit prakticky jakýkoli typ vyhledávacího dotazu pomocí SQL a JSON.
Nejlepší funkce Manticore Search
- V některých testech se ukázalo, že Manticore Search je až 15krát rychlejší než Elasticsearch u malých dat, 4krát rychlejší u velkých dat a 29krát rychlejší u analýzy protokolů.
- Využijte možnosti fulltextového vyhledávání, které nabízí více než 20 fulltextových operátorů a 20 faktorů pro řazení výsledků.
- Manticore Search snadno integrujte do svého stávajícího stacku, protože umí číst data z MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV a TSV.
Omezení Manticore
- Objevily se některé zprávy o selhání indexu.
Ceny Manticore
- Zdarma
Hodnocení a recenze Manticore
- G2: Není hodnoceno
- Capterra: Není uvedeno
7. Xapian
Xapian je knihovna vyhledávačů napsaná v jazyce C++. Má vazby, které umožňují jednotlivcům používat Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node. js a další jazyky. Vysoce přizpůsobivá platforma poskytuje seřazené výsledky vyhledávání a navrhuje relevantní indexové termíny nebo související dokumenty.
Nejlepší funkce Xapian
- Podporuje vyhledávání synonym nebo odvozování vyhledávaných termínů (např. vyhledávání „fotbalové míče“ místo „fotbal“).
- Platforma navrhuje opravy pravopisu pro vyhledávací dotazy.
- Generuje také dynamické úryvky, včetně odpovídajících slov, frází nebo dotazů s divokými kartami.
Omezení Xapian
- Není hodnoceno na Capterra, G2 ani Stackshare ve srovnání s jinými platformami vyhledávačů.
- K dispozici je jen málo dokumentace pro spuštění a provoz.
Ceny Xapianpricing
- Zdarma
Hodnocení a recenze Xapian
- G2: Není uvedeno
- Capterra: Není uvedeno
8. Sphinx Search
Sphinx Search je open-source server pro fulltextové vyhledávání. Platforma poskytuje rozsáhlé křížové odkazy, vyhledává související třídy, citace a podobné informace. Mezi výstupní formáty patří HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, manuálové stránky a prostý text.
Nejlepší funkce vyhledávače Sphinx Search
- Snadno vytvořte hierarchickou strukturu pro strom dokumentů
- Využijte pokročilé nástroje pro dotazování, jako je tokenizátor textu, dotazovací jazyk a různé modely hodnocení.
- Ovládejte pořadí výsledků vyhledávání pomocí pozice, seskupení a priorit.
- Snadná integrace s datovými zdroji SQL a XML
Omezení vyhledávání Sphinx
- Existuje jen velmi málo dokumentace o tom, jak integrovat platformu do vaší webové stránky.
Ceny Sphinx
- Zdarma
Hodnocení a recenze Sphinx Search
- G2: Není uvedeno
- Capterra: Není uvedeno
9. Bleve Search
Bleve Search je jednoduchá platforma pro vyhledávání a metriky. Bleve Search zaindexuje prakticky jakýkoli objekt ve vašem datovém modelu.
A pokud chcete přizpůsobit způsob, jakým vyhledávací dotazy vracejí a zobrazují výsledky, je možné přepsat výchozí mapování.
Nejlepší funkce Bleve Search
- Snadno agregujte data podle termínů, číselných rozsahů a datových rozsahů.
- Sestavujte vyhledávací dotazy pomocí termínů, frází, shod, shodných frází a předpon.
- Rychle se pusťte do práce – stačí importovat jeden balíček, vytvořit index pomocí tří řádků kódu a napsat dotazy pomocí dalších tří řádků kódu.
Omezení vyhledávače Bleve
- Na G2, Capterra ani Stackshare nejsou uvedeny žádné recenze.
- Na webu není místo, kde by bylo možné nahlásit chybu – jedinou možností je vytvořit diskuzi na fóru GitHub.
Ceny Bleve Search
- Zdarma
Hodnocení a recenze Bleve Search
- G2: Není uvedeno
- Capterra: Není uvedeno
10. Unleash
Unleash poskytuje vyhledávací funkce podobné Google, které umožňují kolegům a zákazníkům najít informace na vašem webu. Platforma založená na umělé inteligenci poskytuje podrobné algoritmy, takže návštěvníci vašeho webu mohou využívat personalizované služby.
Navíc umožňuje uživatelům přístup k vyhledávacím funkcím prostřednictvím integrace Unleash do vašeho webu, pomocí mobilní nebo desktopové aplikace, přidáním rozšíření prohlížeče nebo pomocí Slack bota k prohledávání konverzací a zdrojů.
Využijte ty nejlepší funkce
- Využijte vyhledávání vylepšené umělou inteligencí, které zohledňuje synonyma dotazů nebo související pojmy.
- Využijte filtry k upřesnění výsledků podle zadaných kritérií.
- Vytvořte wiki, abyste mohli uspořádat celou znalostní knihovnu vaší společnosti na jednom místě.
- Nástroje pro označování funkcí pro vývoj softwaru
Odstraňte omezení
- Ačkoli nabízí bezplatnou zkušební verzi, Unleash na rozdíl od mnoha svých konkurentů vyžaduje placený tarif.
Uvolněte ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Využijte hodnocení a recenze
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: Není hodnoceno
Další nástroje pro analýzu dat
Hledáte další nástroje, které vám pomohou najít a interpretovat data? Níže představujeme nástroje, které vám pomohou rychle najít soubory v aplikacích nebo na lokálním pevném disku. ?
ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro automatizaci procesů, která změní způsob, jakým plánujete a spravujete úkoly.
Pomocí ClickUp zefektivněte správu projektů tím, že budete čerpat z knihovny šablon, přidělovat úkoly, stanovovat priority, brainstormovat nápady, komentovat projekty a vytvářet poutavé zprávy. ?
Navíc s ClickUp Universal Search najdete jakýkoli soubor kdykoli, i když není uložen v ClickUp. Stačí integrovat své soubory s ClickUp a dokumenty v jakékoli připojené aplikaci nebo na pevném disku budou prohledávatelné.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyhledávání založené na umělé inteligenci, které vás pozná a postupem času vám bude zobrazovat lepší výsledky vašich vyhledávacích dotazů.
- Integrace se Slackem, Dropboxem, GitHubem, Boxem, Hubspotem a dalšími službami, abyste mohli vyhledávat dokumenty napříč platformami.
- Umožněte komukoli ve vaší organizaci vyhledávat informace a soubory.
- Přístup k univerzálnímu vyhledávání z Command Center, Global Action nebo z vašeho desktopu.
Omezení ClickUp
- Univerzální vyhledávání najde dokumenty, ale ne numerická nebo geoprostorová data.
- Platforma může být pro nové uživatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Najděte data, která hledáte, pomocí těchto alternativ
Vyhledávací a analytické platformy, jako je Elasticsearch, promění jakýkoli web v výkonný vyhledávač, který zákazníkům a členům interního týmu umožní najít potřebné informace.
Navíc mnoho z těchto alternativ je zdarma a jedná se o open-source platformy, což znamená, že je snadné přizpůsobit vyhledávací funkce (i když k provedení jakýchkoli změn budete potřebovat full-stack vývojáře).
Pokud hledáte jednoduchou vyhledávací funkci pro vyhledávání souborů a dokumentů, vyzkoušejte ClickUp.
All-in-one platforma zjednodušuje správu projektů a obsahuje knihovnu šablon, dokumenty a tabule, automatizaci pracovních postupů a vyhledávací funkci pro snadné vyhledávání firemních dokumentů.
Chcete-li začít, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes. ?