Zulip vs. Slack: Která aplikace pro týmový chat je pro vás nejvhodnější?

Věděli jste, že méně než 28 % nástrojů na pracovišti je integrováno? To nutí vaše zaměstnance přepínat mezi více nástroji, když by mohli tento čas věnovat lepšímu plánování obchodních operací.
Důvod? Špatně navržené komunikační nástroje, které spolu nefungují.
Zaměstnanci často ztrácejí přehled při více konverzacích. Najít správnou zprávu nebo diskusi mezi spoustou zpráv je jako hledat jehlu v kupce sena, což je ztráta času a energie.
Jak to vyřešit? Správnou platformou pro zasílání zpráv. Slack a Zulip jsou dvě oblíbené možnosti, ale k týmové komunikaci přistupují velmi odlišně. Která z nich je pro vás ta pravá?
V tomto článku porovnáme Zulip a Slack a rozebíráme jejich funkce, silné a slabé stránky. A pokud vám ani jedna z těchto aplikací nevyhovuje, máme pro vás alternativu, která je obě předčí – ClickUp!
Zulip vs. Slack v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka:
|Funkce
|Slack
|Zulip
|Bonus+ ClickUp
|Uživatelská zkušenost
|Moderní, propracovaný chat v reálném čase
|Přehledné vlákna podle témat
|Sjednocené pracovní prostředí, integrovaný chat + úkoly
|Vícejazyčná podpora
|9 jazyků, bez RTL
|20+ uživatelských rozhraní, 30+ zpráv
|Více jazyků, podpora RTL
|Licencování
|Proprietární, pouze cloudová
|Open-source, vlastní hosting
|Proprietární, pouze cloudová
|Integrace
|Více než 2600 nativních botů
|120+ nativních, Zapier, API
|Více než 1000 nativních funkcí, API, automatizace
|Bezpečnost a soukromí
|Šifrování typu end-to-end, bez vlastního hostingu
|Vlastní hosting, plná kontrola nad daty
|SOC 2, GDPR, HIPAA, bez vlastního hostingu
|Mobilní aplikace
|iOS, Android
|iOS, Android
|iOS, Android
|Hledat
|Výkonný, filtry, vyhledávání souborů
|Plný text, založený na tématech
|Globální, filtry, vyhledávání pomocí umělé inteligence
|Oznámení
|Přizpůsobitelný, nerušit
|Podrobné, podle témat
|Vlastní nastavení, podle úkolu, podle chatu
|Sdílení souborů
|Drag & drop, náhledy
|Přílohy, inline
|Přílohy, dokumenty, komentáře
|Spolupráce
|Kanály, vlákna, huddles
|Streamy, témata
|Úkoly, dokumenty, tabule, chat
|Správa úkolů
|Základní připomenutí, integrace
|Žádná vestavěná funkce
|Pokročilé funkce: úkoly, sprinty, dokumenty
|Přizpůsobení
|Motivy, emodži, pracovní postupy
|Vlastní boti, pluginy
|Vlastní pole, zobrazení, automatizace
|Ceny
|Bezplatné a placené úrovně
|Bezplatný, placený hosting
|Bezplatné a placené úrovně
Co je Zulip?
Zulip je open-source platforma pro chatování a spolupráci, která kombinuje instant chat s vlákny ve stylu e-mailů. Je navržena pro firmy, neziskové organizace a vzdělávací instituce a pomáhá týmům efektivně spravovat diskuse, aniž by se ztrácely v nepřehledných skupinových chatech.
Jedinečností aplikace Zulip je, že se jedná o chatovací řešení s otevřeným zdrojovým kódem. Abyste se vyhnuli rozsáhlé závislosti na serverech třetích stran, můžete si jej jednoduše sami hostovat a vytvořit interní chatovací rozhraní pro svůj tým.
Funkce Zulipu
Zulip upřednostňuje komunikaci založenou na vláknech, aby diskuse zůstaly relevantní. Nabízí dynamické formátování, společné zprávy, jako jsou ankety a úkoly, plánování zpráv a další funkce.
Zde je přehled jeho funkcí:
Funkce č. 1: Vláknové konverzace
Zulip, stejně jako Slack, také nabízí kanály. Jeho výjimečnou vlastností však je, že organizuje zprávy do vláken v rámci streamů a udržuje diskuse přehledné a snadno sledovatelné. Tematické vlákna Zulipu, podobně jako vlákna e-mailů, zajišťují, že každá konverzace zůstává v kontextu, i v rychle se měnícím chatu.
Můžete:
- Odpovídejte na konkrétní zprávy s kontextem během více probíhajících konverzací.
- Sledujte více diskusí probíhajících ve stejném streamu
- Prohledávejte historii zpráv a vracejte se k tématům, aniž byste museli prohledávat nekonečné množství zpráv.
- Přidejte do témat a vláken interaktivní prvky, jako jsou ankety a seznamy úkolů.
Místo toho, abyste se snažili najít konkrétní diskusi v kanálu, můžete přejít přímo na konkrétní téma, zadat kritéria a snadno najít správnou diskusi.
Funkce č. 2: Samostatně hostovaný chat s otevřeným zdrojovým kódem
Zulip je 100% open-source, což týmům a organizacím poskytuje úplnou kontrolu nad jejich komunikační platformou. Na rozdíl od proprietárních nástrojů můžete Zulip hostovat, přizpůsobovat a rozšiřovat podle svých potřeb, což z něj činí ideální nástroj pro škálovatelné firmy a podniky.
Umožňuje vám:
- Hostujte Zulip na svých vlastních serverech pro lepší bezpečnost a soulad s předpisy.
- Přizpůsobte si funkce a integrace tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu.
- Přispějte do komunity Zulip a pomozte vylepšit platformu.
Funkce č. 3: Asynchronní chat s výkonným vyhledáváním
Zulip je určen pro vzdálené týmy a nabízí asynchronní komunikační nástroje pro zaměstnance v různých časových pásmech. Jelikož jsou zprávy přehledně uspořádány podle témat, mohou členové odpovídat na příslušnou diskusi podle svého uvážení, aniž by ztratili kontext.
Získáte přehled o všech konverzacích s nepřečtenými zprávami ve vaší doručené poště. Navíc je k dispozici tlačítko pro vyhledávání s výkonnými filtry, které vám pomohou najít správné téma.
📮 ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně a hledají informace a souvislosti. To znamená, že značnou část času ztrácejí procházením, vyhledáváním a rozklíčováním roztříštěných konverzací v e-mailech a chatech. 😱Kéž byste měli chytrou platformu, která spojuje úkoly, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě. Ale vy ji máte:
Funkce č. 4: Vícejazyčná lokalizace
83 % zaměstnanců uvádí, že práce z domova je pro ně efektivnější a produktivnější. Model práce na dálku umožňuje firmám najímat talenty bez ohledu na hranice.
To vám sice umožní přístup k nejbystřejším mozkům, ale zároveň s sebou nese jazykovou bariéru. Zulip vám může pomoci tomu zabránit díky více než 20 lokalizovaným jazykům. Rozhraní můžete přeložit, aby vyhovovalo jednotlivým zaměstnancům, pro které angličtina není rodným jazykem.
Ceny Zulipu
Zulip Cloud:
- Navždy zdarma
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
Vlastní hosting:
- Navždy zdarma
- Základní: 3,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
👀 Věděli jste, že nezainteresovaní zaměstnanci, často v důsledku špatné komunikace, stojí globální ekonomiku přibližně 8,9 bilionu dolarů v podobě ztráty produktivity?
Co je Slack?
Slack je nástroj pro správu úkolů založený na umělé inteligenci s funkcí okamžitého zasílání zpráv prostřednictvím kanálů. Můžete vytvořit kanál pro okamžitou komunikaci s klienty a partnery. Umožňuje také organizovat týmové diskuse v příslušných kanálech, kde můžete sdílet dokumenty, tabulky, prezentace a další.
Slack je mezi aplikacemi pro týmovou komunikaci oblíbený, protože se velmi snadno používá. Členové týmu mohou mezi sebou chatovat nebo diskutovat v kanálech, sdílet soubory, prohledávat historii chatu a udržovat všechny podrobnosti přehledně uspořádané. Navíc, stejně jako Zulip, nabízí také mobilní aplikaci.
🧠 Zajímavost: Slack vznikl jako interní komunikační nástroj pro společnost zabývající se vývojem her s názvem Tiny Speck při práci na hře Glitch. Hra neuspěla, ale Slack se stal obrovským úspěchem!
Funkce Slacku
Největší předností Slacku je jeho snadné a vysoce přizpůsobitelné rozhraní. Váš tým může přizpůsobit motivy a nastavit preference v nabídkových lištách.
Kromě estetiky nabízí Slack působivé funkce pro chatování a správu úkolů, jako například:
Funkce č. 1: Chaty založené na kanálech
Na rozdíl od Zulipu, který se zaměřuje na tématické vlákna, Slack nabízí kanály, díky nimž jsou konverzace na jednom místě a nemusíte se prohrabovat stovkami přímých zpráv. Můžete je nastavit pro týmy, projekty nebo mezioborové diskuse.
Můžete také použít triky Slacku, jako je nastavení připomenutí zadáním lomítka následovaného slovem „remind“ (/remind). Poté uveďte konkrétní osobu nebo kanál a čas a datum připomenutí.
Chaty založené na kanálech ve Slacku vám umožňují:
- Vytvořte soukromé kanály pro interní týmy
- Vytvořte externí kanály pro komunikaci s klienty, dodavateli a partnery.
- Připněte důležité zprávy a sdílejte soubory bez problémů.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si s týmem pracovní dobu a nastavte svůj profil Slack na „nerušit“. Pokud vám během této doby někdo pošle zprávu, nedostanete oznámení. Pokud odesílatel považuje zprávu za dostatečně urgentní, může se rozhodnout vás upozornit.
Funkce č. 2: Nativní audio a video hovory
Přímo ze Slacku můžete zahájit rychlý hlasový chat nebo videokonferenci. Chatovací aplikace nabízí funkci huddles, která vám umožňuje spojit se prostřednictvím okamžitých hovorů 1:1 z přímých zpráv nebo zahájit diskuze na kanálech pro komunikaci týmu v reálném čase. Můžete také sdílet svou obrazovku a diskutovat o prezentacích a dokumentech Google Docs v reálném čase.
Funkce č. 3: Automatizované pracovní postupy
Na Slacku můžete nastavit automatizované pracovní postupy zadáním jednoduchých příkazů nebo pomocí funkce drag-and-drop. Tento komunikační software vám také umožňuje automatizovat pracovní postupy pomocí AI. Stačí požádat vestavěnou AI Slacku, aby vytvořila konkrétní automatizaci, která ji za vás během několika sekund nastaví ve správném kanálu.
Funkce č. 4: Šablony
Šablony Slacku zjednodušují správu úkolů díky předem připraveným strukturám pro organizaci projektů, zaškolování zaměstnanců, marketingové kampaně a další. Platforma také obsahuje šablony komunikačních plánů, které vám pomohou nastavit programy schůzek, žádosti o pomoc a zdroje.
Funkce č. 5: Shrnutí a vyhledávání založené na umělé inteligenci
Slack AI usnadňuje týmovou komunikaci a správu úkolů díky souhrnům kanálů. Dokáže dokonce pořizovat přepisy schůzek a poznámky za vás, takže se můžete plně soustředit na diskusi.
Potřebujete najít konkrétní informace? Řekněte Slack AI, co hledáte, a ona vyhledá správná data z jakékoli části chatovací aplikace.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 8,75 $/uživatel za měsíc
- Business+: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Ceny na míru
- Slack AI můžete přidat ke všem placeným tarifům za příplatek 10 $/uživatel/měsíc.
🧠 Zajímavost: Microsoft Teams utrpěl celosvětový výpadek jednoduše proto, že někdo zapomněl obnovit ověřovací certifikát.
Zulip vs. Slack: Porovnání funkcí
Pokud se stále nemůžete rozhodnout mezi Slackem a Zulipem, zde je srovnání jejich funkcí a výhod:
Nyní, když máte základní představu o rozdílech mezi Slackem a Zulipem, zde je podrobnější srovnání s jasnými vítězi v každé kategorii:
1. Uživatelská zkušenost a rozhraní
Zulip se zaměřuje na funkčnost a strukturovanou komunikaci. Jeho přehledné rozhraní se přiklání k utilitárnímu designu, který upřednostňuje organizaci před estetikou. Unikátní systém streamů a témat zlepšuje srozumitelnost zpráv. Noví uživatelé si však mohou chvíli trvat, než si na něj zvyknou. Možnosti přizpůsobení jsou minimální, s méně designovými možnostmi.
Ve srovnání se Zulipem je Slack propracovanější a modernější chatovací platformou s intuitivnějším uživatelským rozhraním. Plynulé animace vytvářejí vizuálně poutavý zážitek. Navigace je jednodušší a díky modelu chatu v reálném čase je Slack rychlejší a responzivnější.
🏆 Vítěz: SlackPokud je pro vás stejně důležitá estetika jako funkčnost, Slack je vaším vítězem.
2. Vícejazyčná podpora
Pokud porovnáte Slack a Zulip, druhý z nich je lokalizován do více než 20 jazyků. To znamená, že celé rozhraní platformy můžete přeložit do jednoho z těchto jazyků. Zulip navíc podporuje více než 30 jazyků, takže můžete odesílat a přijímat zprávy, i když váš preferovaný jazyk není mezi lokalizovanými jazyky. Celkově můžete v Zulipu používat 64 jazyků.
Slack však v současné době podporuje pouze devět jazyků. Platforma zatím nezahrnuje jazyky psané zprava doleva. Stále však můžete odesílat a přijímat zprávy v jazycích, které Slack nepodporuje, a to úpravou nastavení kontroly pravopisu.
🏆 Vítěz: ZulipPokud máte členy týmu, kteří nejsou rodilými mluvčími a pracují z různých zemí a regionů, je Zulip jasným vítězem.
3. Model licencování softwaru
Hlavní předností Zulipu je, že se jedná o platformu s otevřeným zdrojovým kódem. Můžete použít jeho zdrojový kód k úpravám a přizpůsobení vlastního chatovacího rozhraní. Takové možnosti vlastního hostování poskytují velkou flexibilitu, zejména pro organizace, které pracují s citlivými a přísně regulovanými daty.
Naopak Slack je proprietární software. Nemáte přístup k jeho zdrojovému kódu, abyste mohli vytvořit interní chatovací platformu.
🏆 Vítěz: ZulipPokud jste vývojář, firma dbající na ochranu soukromí nebo tým, který upřednostňuje vlastní hosting a přizpůsobení před závislostí na dodavateli, je vítězem Zulip.
4. Rozsáhlé integrace
Zulip nabízí více než 120 nativních integrací. Díky integraci se Zapierem a IFTTT však můžete synchronizovat více platforem. Zulip vám také umožňuje psát vlastní integrace pomocí svého otevřeného zdrojového kódu. Pokud však nemáte tým vývojářů, bude to složité.
Na druhou stranu, Slack se integruje s více než 2 600 aplikacemi. Mezi nejlepší integrace Slacku patří Microsoft Teams, Asana a ClickUp. Tyto aplikace vytvářejí centralizovaný ekosystém pro správu projektů a komunikaci, i když nemáte žádné zkušenosti s programováním.
🏆 Vítěz: SlackSlack je nejlepší volbou pro jednoduchý systém přímých zpráv, který se snadno integruje do vaší stávající technologické infrastruktury. Zulip je vhodnější pro ty, kteří chtějí vybudovat interní komunikační systém a mají k dispozici správný vývojový tým, který navrhne integrace.
5. Bezpečnost a ochrana soukromí
Slack nabízí bezpečnost na podnikové úrovni s certifikacemi shody, jako jsou SOC 2 a ISO 27001. Zajišťuje bezpečnost vašich chatů díky šifrování dat od začátku do konce. Jelikož se však jedná o proprietární platformu, nebudete mít nad zásadami ochrany osobních údajů Slacku přílišnou kontrolu.
Zulip vám naopak umožňuje vytvořit si vlastní bezpečný systém pomocí jeho otevřeného zdrojového kódu. Funkce vlastního hostingu vám dává větší kontrolu nad vaším soukromím, což z něj činí silnou volbu pro velké podniky.
🏆 Vítěz: ZulipVe srovnání Slack vs. Zulip vyhrává druhý jmenovaný v oblasti soukromí a bezpečnosti, protože s otevřeným zdrojovým kódem Zulipu si můžete vytvořit vlastní komunikační systém.
Zulip vs. Slack na Redditu
Názory uživatelů Redditu na debatu Slack vs. Zulip jsou poměrně rozdělené. Někteří upřednostňují propracované rozhraní a integrace Slacku, zatímco jiní dávají přednost Zulipu kvůli jeho strukturovanému vláknování a flexibilitě open-source.
Například uživatel Redditu se na r/programming vyjádřil o Zulipu jako alternativě Slacku takto:
Poslyšte, je dobré, že je open source a self-hosted, ale problém se všemi „produkty“ pro zasílání zpráv nespočívá pouze v tom, že jsou proprietární, ale také v tom, že se zaměřují na vytváření řešení pro jednoho klienta. IRC a XMPP mají mnoho problémů, ale jsou to protokoly, takže kdokoli může napsat klienty, které chce (grafické, příkazové řádky, boty, ...) a používat je s jakoukoli službou, která tyto protokoly používá. Vytvořením nových doménově specifických klient-server protokolů jen omezujete lidem výběr.
Poslyšte, je dobré, že je open source a self-hosted, ale problém se všemi „produkty“ pro zasílání zpráv nespočívá pouze v tom, že jsou proprietární, ale také v tom, že se zaměřují na vytváření řešení pro jednoho klienta. IRC a XMPP mají spoustu problémů, ale jsou to protokoly, takže kdokoli může napsat klienty, které chce (grafické, příkazové řádky, boty, ...) a používat je s jakoukoli službou, která tyto protokoly používá. Vytvořením nových doménově specifických klient-server protokolů jen omezujete lidem výběr.
Někteří uživatelé Redditu však také Zulip chválí, jako například uživatel Redditu na r/self-hosted:
…Naprosto zbožňuji rozložení kanálů a podtémat v Zulipu. Momentálně je to první na seznamu, který příští týden představím svému týmu. Je velmi intuitivní a moc se mi líbí…
…Naprosto zbožňuji rozložení kanálů a podtémat v Zulipu. Momentálně je to první na seznamu, který příští týden představím svému týmu. Je velmi intuitivní a moc se mi líbí…
Na druhou stranu uživatelé Redditu chválí Slack za jeho jednoduchost jako komunikačního softwaru. Jeho strukturovanou komunikaci a připomenutí v reálném čase považují za ideální pro malé týmy.
Na to upozornil uživatel Redditu v r/Slack:
Na první pohled dělá jednoduchou práci jednoduše... Produkt má hloubku, která vám nebude překážet, pokud chcete jen jednoduchý komunikační nástroj. Je to FANTASTICKÝ nástroj pro improvizovaná setkání za účelem výměny informací, kde některé jiné produkty (rýmující se s beams) ukládají příliš komplikované úrovně struktury nad více místy pro zprávy...
Moje oblíbená funkce, kterou jsem rád ukazoval ostatním, byl nástroj /remind, kde jste mohli používat přirozený jazyk a Slack vám poslal připomenutí…
Na první pohled dělá jednoduchou práci jednoduše... Produkt má hloubku, která vám nebude překážet, pokud chcete jen jednoduchý komunikační nástroj. Je to FANTASTICKÝ nástroj pro improvizovaná setkání za účelem výměny informací, kde některé jiné produkty (rýmující se s beams) ukládají příliš komplikované úrovně struktury nad více místy pro zprávy...
Moje oblíbená funkce, kterou jsem rád ukazoval ostatním, byl nástroj /remind, kde jste mohli používat přirozený jazyk a Slack vám poslal připomenutí…
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou ke Slacku a Zulipu
Jak Slack, tak Zulip mají své nevýhody. Pokud chcete to nejlepší z obou světů, kde si užijete flexibilitu a spolupráci Zulipu a funkce Slacku založené na umělé inteligenci, vyberte si ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty, WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.
ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty, WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.
👀 Věděli jste, že 75 % zaměstnanců používá nástroje umělé inteligence, a to bez jakéhokoli dohledu ze strany zaměstnavatele?
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp Chat
Slack je skvělý komunikační nástroj pro malé týmy. Chybí mu však funkce pro správu úkolů, které by vyhovovaly rostoucím organizacím s dynamickými pracovními postupy. ClickUp Chat tuto mezeru vyplňuje a kombinuje týmové konverzace, úkoly a projekty na jednom přizpůsobitelném místě.
S ClickUp Chat můžete:
- Vytvářejte konverzace založené na kanálech pro konkrétní témata a projekty.
- Vydávejte oznámení a „navazujte“ na předchozí zprávy.
- Posílejte zprávy jednotlivým členům týmu nebo celému týmu
- Propojte jednotlivé konverzace s příslušnými úkoly a uspořádejte je do konkrétních složek a seznamů.
- Využijte AI v chatu k odpovídání na otázky, shrnování vláken a dokonce k vytváření agentů, kteří mohou třídit konkrétní otázky.
- Jedním kliknutím přeměňte zprávy na úkoly
ClickUp One Up #2: ClickUp Brain
Největší výhoda ClickUp? Je to AI asistent! ClickUp Brain překlenuje propast mezi chatem a úkoly a zajišťuje plynulou spolupráci týmu. Pomáhá vám proměnit konverzace v akci, udržet všechny v souladu a zajistit, že nic neunikne.
- Okamžitě vytvářejte úkoly z chatových zpráv
- Zmiňujte a diskutujte o úkolech přímo v chatu
- Shrňte chatové vlákna nebo diskuse o úkolech pomocí AI
- Získejte chytré návrhy pro vytváření nebo aktualizaci úkolů na základě kontextu chatu.
- Aktualizujte podrobnosti úkolů (stav, přiřazená osoba, termín) přímo z chatu.
- Dostávejte v chatu oznámení o změnách úkolů v reálném čase.
- Zobrazte související úkoly, dokumenty a komentáře vedle chatu.
- Nastavte automatická připomenutí a sledování úkolů.
- Prohledávejte chat i úkoly pomocí jednotného vyhledávání s umělou inteligencí.
💡Tip pro profesionály: Věděli jste, že ClickUp Brain používá více než jeden model umělé inteligence a dokonce pro vás vyhledává informace na webu? To znamená, že když položíte otázku, načte informace z vašeho pracovního prostoru, nabídne vám možnost ověřit je pomocí různých modelů umělé inteligence a vyhledá online ty nejpřesnější a nejaktuálnější odpovědi. Ať už hledáte něco konkrétního nebo jen chcete nejnovější informace, Brain vám pomůže!
ClickUp má výhodu č. 3: Komentáře k přiřazeným úkolům v ClickUp
Delegování úkolů v chatech je náročné. Vaši kolegové mohou přehlédnout pokyny. Mohou si nevšimnout konkrétní zprávy, i když Slack nabízí okamžité upozornění na nové zprávy.
S funkcí ClickUp Assign Comments můžete přidávat své připomínky přímo k úkolu. Můžete ji použít k:
- Vytvořte akční položku přímo v komentáři
- Označte příslušné členy týmu, kterým chcete přiřadit úkol.
- Vyřešte nebo přeřaďte komentáře přímo v komentáři.
- Uspořádejte komentáře k projektům na jednom místě a snadno vyhledávejte ty správné.
Můžete také požádat ClickUp Brain, aby shrnul vaše přidělené komentáře a diskuse.
ClickUp One Up #4: Úkoly ClickUp
Zulip je především chatovací platforma s minimálními funkcemi pro správu úkolů. Slack vám sice umožňuje plánovat úkoly, ale postrádá organizaci založenou na projektech.
ClickUp Tasks vám však umožňuje uspořádat každý krok vašich projektů do snadno sledovatelného seznamu úkolů. Můžete:
- Přizpůsobte si zobrazení úkolů z více než 15 vlastních zobrazení, jako jsou tabule, seznamy nebo kalendáře.
- Přetahujte úkoly a sledujte jejich průběh na Ganttových diagramech ClickUp.
- Sledujte aktivitu v rámci jednotlivých úkolů ve sloupci Aktivita na pravé straně.
- Naplánujte automatizované pracovní postupy s více než 50 spouštěči akcí.
- Proměňte dokumenty v úkoly pomocí ClickUp Brain
- Vytvářejte podúkoly a kontrolní seznamy v rámci úkolů, aby všichni měli stejné informace, a to i o těch nejmenších detailech.
ClickUp One Up #5: Kalendář ClickUp
S kalendářem ClickUp můžete vytvořit perfektní plán. Umožňuje vám:
- Automaticky blokujte čas v kalendáři podle seznamu úkolů na daný den.
- Překryjte více kalendářů pro jednotný pohled
- Úkoly, události a seznamy můžete snadno organizovat pomocí barevného kódování.
- Filtrujte podle přiřazeného pracovníka, stavu, priority nebo vlastních polí.
- Vytvářejte prohledávatelné přepisy schůzek pomocí aplikace Notetaker od ClickUp a automaticky přiřazujte úkoly.
- Zobrazte závislosti a pracovní zátěž přímo z kalendáře
Spolupracujte v propojeném pracovním prostoru přizpůsobeném vašemu týmu
Až 61 % času zaměstnanců je věnováno aktualizaci, vyhledávání a správě informací v rozptýlených systémech. Tomu můžete zabránit investicí do nástroje, který nabízí organizaci a rozsáhlou integraci.
Získáte některé z těchto výhod, jako je flexibilita interního Zulipu, který vám umožní vytvořit vlastní open-source projekt v rozhraní Zulipu, a snadné instant messaging v práci na Slacku. Oba mají však i některé nevýhody.
Nechcete dělat kompromisy? Jděte nad rámec pouhých chatovacích aplikací a vyberte si bezkonkurenční funkce ClickUp pro spolupráci a správu úkolů založené na umělé inteligenci. Proměňte chatové diskuze, dokumenty a dokonce i komentáře v úkoly a akční položky.
ClickUp Brain generuje okamžité souhrny o pokroku a diskusích. Navíc budete mít k dispozici přesné zápisy z jednání, snadný chat a dynamické zobrazení vašich seznamů úkolů.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a nechte svůj tým soustředit se na to, co je důležité, aniž by trávil hodiny hledáním roztříštěných dat.