Notta AI vs. Otter AI: Který přepisovací nástroj je pro vás ten pravý?

Nemůžete se rozhodnout mezi Notta a Otter? Pojďme to jednou provždy vyřešit!
Jste po kolena v produktivitě, máte za sebou jednu schůzku přes Zoom za druhou a nekonečné množství úkolů, a někde uprostřed toho všeho zapomenete, jaký je dnes den. Zní vám to povědomě?
Přirozeně se obracíte na nástroje pro přepisování pomocí umělé inteligence jako na zálohu – což je chytrý tah. Nyní však stojíte před novým dilematem: „Mám si vybrat Notta nebo Otter?“
Oba slibují jasné přepisy, shrnutí, přesnost a akční položky, ale který z nich skutečně splní vaše očekávání a hodí se k vašemu pracovnímu postupu?
Toto srovnání Notta AI a Otter AI vám pomůže zjistit, který z nich si zaslouží trvalé místo ve vašem produktivním portfoliu. Ať už hledáte přehlednost, rychlost nebo chytrost, máme pro vás řešení (a lepší možnost – ClickUp ). Pojďme na to!
Notta vs. Otter v kostce
|Funkce
|Notta AI
|Otter AI
|Bonus: ClickUp AI
|Podpora více jazyků
|58 jazyků
|Pouze angličtina, španělština a francouzština
|Více než 15 jazyků a integrace jako Fireflies podporují více než 60 jazyků.
|Nahrávání
|Audio a video
|Pouze zvuk
|Audio a video
|Integrace
|Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion a další aplikace třetích stran
|Zoom, Teams, Google Meet a další aplikace třetích stran
|Více než 1000 integrací pro videokonference a další funkce
|Spolupráce
|Více se zaměřuje na individuální produktivitu
|Úpravy v reálném čase, týmový chat a přiřazování úkolů
|Spolupráce v reálném čase, ClickUp Chat, komentáře, automatizace úkolů, nahrávání obrazovky a další
|Plánování
|Integrovaný plánovač událostí
|Pouze synchronizace kalendáře
|Integrovaný kalendář ClickUp
|Ceny
|Zdarma: 50 importů souborů za měsícPro: 13,49 $/měsíc pro jednoho uživateleBusiness: 27,99 $/měsíc na uživateleEnterprise: Individuální ceny
|Zdarma: 3 soubory s neomezenou platností pro každého uživatelePro: 16,99 $/měsíc pro každého uživateleBusiness: 30 $/měsíc pro každého uživateleEnterprise: Cena na míru
|K dispozici jako doplněk k jakémukoli placenému tarifu.
Co je Notta AI?
Notta AI je software pro převod řeči na text založený na umělé inteligenci, který v reálném čase přepisuje mluvené slovo do psaného textu.
Umožňuje vám nahrávat a přepisovat zvuk z jakéhokoli nahraného videa nebo zvukového souboru do čistého, upravitelného textu. Je to v podstatě váš asistent pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence. Můžete dokonce získat souhrny generované umělou inteligencí, pokud chcete přeskočit nepodstatné informace a přejít rovnou k jádru věci (víme, že to máte rádi, TL;DR crowd).
S Notta vždy víte, kdo co řekl, aniž byste museli později hrát detektiva.
👀 Věděli jste, že... Naše schopnost soustředění klesla z 12 sekund v roce 2000 na pouhých 8,25 sekundy za dvě desetiletí. To je méně než u zlaté rybky!
Funkce Notta AI
Notta AI není jen nástroj pro psaní poznámek. Je to vaše skrytá pomoc při schůzkách (protože ji všichni potřebujeme), která přepisuje, organizuje a dokonce shrnuje vaše konverzace, zatímco vy si můžete odpočinout.
Zde je několik důvodů, proč se tento nástroj vyčnívá z moře AI nástrojů pro schůzky.
1. Funkce č. 1: Automatický přepis v reálném čase
Živá schůzka na Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams? Notta vám kryje záda. Umí automaticky se připojit ke schůzkám a spustit přepis v reálném čase, aniž byste hnuli prstem.
Nebo pokud již máte audio nebo video soubor, stačí jej nahrát a nechat Notta udělat těžkou práci s automatickým přepisem během několika minut. Už nemusíte desetkrát přetáčet nahrávky, abyste zachytili, co bylo řečeno mezi doušky vody.
2. Funkce č. 2: Podpora více jazyků
Potřebujete přepsat dvojjazyčné schůzky nebo pracovat s globálními týmy? Notta mluví 58 jazyky, takže vaše mezinárodní hovory nebudou v přepisu znít jako nesrozumitelná hatmatilka.
Od angličtiny přes japonštinu až po svahilštinu, Notta vám pomáhá udržovat jasnou komunikaci přes hranice – ideální pro překladatelské služby nebo kohokoli, kdo pracuje s více jazyky.
3. Funkce č. 3: Univerzální zpracování médií
Notta není vybíravá – přijme jakýkoli audio a video obsah, který máte. Rozhovory, podcasty, nahrané přednášky nebo ten hovor s klientem před dvěma týdny?
Stačí vložit zvukový nebo video soubor a Notta jej snadno převede na text. Podporuje různé formáty, takže se nemusíte trápit s převodem souborů jen proto, abyste získali přepis.
Po dokončení přepisu exportujte své poznámky do Notion, Slack nebo jiných platforem v různých formátech (TXT, DOCX, PDF, SRT).
4. Funkce č. 4: Integrace a správa
Jako skutečný asistent pro schůzky s umělou inteligencí se Notta integruje se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams.
Díky funkci automatického připojení k schůzkám stačí nastavit a nemusíte se o nic starat. Notta se připojí k vašim hovorům, vygeneruje zápis ze schůzky a vše chronologicky uspořádá. Nemusíte účastníky nahánět, aby vám poskytli svou verzi podrobností ze schůzky.
Můžete také integrovat nástroje jako Salesforce, HubSpot a ClickUp, abyste udrželi efektivní pracovní postupy.
5. Funkce č. 5: Shrnutí a zvýraznění generovaná umělou inteligencí
Přepisy jsou skvělé, ale Notta jde ještě dál a nabízí souhrny generované umělou inteligencí. Vytáhne klíčové body, takže nemusíte procházet každý přepis schůzky.
Tyto zvýrazněné části můžete také převést na sdílené klipy, které usnadní komunikaci s vaším týmem.
Navíc můžete pomocí AI chatu klást otázky týkající se přepisu nebo převést akční položky do šablony seznamu úkolů připravených k provedení. Celkově to zvyšuje užitečnost vašich zápisů ze schůzek.
Ceny Notta AI
- Navždy zdarma
- Výhoda: 13,49 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Doplněk pro překlad: Cena začíná na 10 USD/měsíc na uživatele; k dispozici u všech placených tarifů.
💡 Tip pro profesionály: Spojte Notta s vaším oblíbeným softwarem pro správu schůzek nebo šablonami pro pořizování poznámek a zajistěte si produktivní schůzky, aniž byste museli psát jediné slovo.
Co je Otter AI?
Otter AI je další inteligentní nástroj pro přepis a pořizování poznámek, který byl vytvořen za účelem přeměny mluveného slova na strukturované, prohledávatelné a sdílené poznámky.
Od synchronizace s Google Kalendářem po automatické připojení k schůzkám na Zoomu, Otter vytváří živý, kolaborativní přepis. Umožňuje také členům týmu komentovat, zvýrazňovat a přiřazovat úkoly v reálném čase.
Otter AI vám pomáhá doslova zaznamenávat vaše schůzky, takže můžete trávit méně času psaním zápisů ze schůzek a více času skutečnou prací.
👀 Věděli jste? Zatímco téměř 75 % vedoucích pracovníků pravidelně pořizuje nebo sdílí poznámky z jednání a úkoly, významných 48 % z nich má pocit, že tomuto procesu věnují více času, než by si přáli.
Funkce Otter AI
Otter je nadprůměrný člen vašeho týmu, který si dělá poznámky, organizuje je a zajišťuje, aby byli všichni v obraze. Zde je podrobnější pohled na jeho sadu funkcí vytvořenou pro zaneprázdněné mozky a chaotické kalendáře.
1. Funkce č. 1: Společný přepis v reálném čase
Otter přepisuje živé schůzky s působivou přesností a umožňuje celému vašemu týmu nahlížet do přepisu jako do sdíleného dokumentu Google Doc.
Zatímco se přepisují živé konverzace ze Zoomu, Google Meet nebo Teams, váš tým může současně zvýrazňovat klíčové momenty, přidávat komentáře a vkládat obrázky. Váš přepis se tak promění v živý projektový plán, přičemž všichni zůstávají na stejné vlně.
2. Funkce č. 2: Shrnutí pomocí AI a identifikace mluvčího
Otter se neomezuje pouze na zapisování všeho, ale také to organizuje. Automaticky identifikuje mluvčí a shrnuje klíčové body do přehledných odstavců.
Bonus? Dokonce generuje slovní mrak, takže můžete snadno rozpoznat témata schůzek.
3. Funkce č. 3: Chytrý asistent pro schůzky s integrací kalendáře
Otter nečeká na pokyny – integruje se s vaším kalendářem Google a přesně ví, kdy a kde se má objevit. Automaticky se připojuje k schůzkám, přepisuje je v reálném čase a vše přehledně ukládá pod správnou událost v kalendáři.
Aby se vaše „další kroky“ z pondělního hovoru neztratily v moři složek s názvem „Zápisky ze schůzky – finální verze v2“.
4. Funkce č. 4: Spolupracovní pracovní prostory a organizační nástroje
Zabýváte se více projekty nebo odděleními? Otter udržuje vše v pořádku díky sdíleným složkám, vlastním skupinám a organizovaným týmům.
Ať už pracujete v marketingu, prodeji nebo zákaznickém servisu, každý má přístup k tomu, co potřebuje. Už nemusíte prohledávat vlákna ve Slacku nebo se ptát: „Kdo má poznámky z minulého čtvrtka?“ Navíc automaticky přiřazuje úkoly z jednání, takže žádný úkol nezůstane bez povšimnutí.
5. Funkce č. 5: Generování obsahu pomocí AI
Už jste někdy opustili schůzku a pomysleli si: „Skvělé... teď musím ještě napsat následný e-mail?“ Otter AI Chat vám pomůže. Stačí ho požádat, aby vám napsal návrh následných e-mailů, blogových příspěvků, popisků na sociálních sítích nebo shrnutí, a on je vytvoří na základě skutečné konverzace jako kontextu.
Ať už synchronizujete se svým týmem živě nebo provádíte revizi později, Otter Chat vám pomůže vytvořit jasný, přizpůsobený obsah během několika minut.
Ceny Otter AI
- Navždy zdarma
- Výhoda: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkci Otter Custom Vocabulary (Vlastní slovník Otter) k naučení nástroje oborové hantýrky, zkratek nebo slangu vašeho týmu. Tím výrazně zvýšíte přesnost přepisu.
Notta AI vs. Otter AI: Porovnání funkcí
Nyní, když víte vše, co potřebujete vědět o obou nástrojích pro přepis pomocí umělé inteligence, pojďme je porovnat a zjistit, který z nich zvítězí díky svým funkcím.
Funkce č. 1: Přesnost přepisu
Notta AI: Nabízí vysoce přesné přepisy, zejména při práci s předem nahranými médii a vícejazyčnými soubory. Jeho silnou stránkou je srozumitelnost a čistota formátu, a to i v hlučném prostředí.
Otter AI: Poskytuje vynikající živý přepis s přesnou identifikací mluvčích a formátováním. Nejvhodnější pro konverzace v reálném čase.
🏆 Vítěz: Remíza. Notta je lepší v přepisování více jazyků, zatímco Otter vyniká přesným přepisem pomocí umělé inteligence.
Funkce č. 2: Podpora více jazyků
Notta AI: Podporuje přepis v 58 jazycích a nabízí překlad v reálném čase, což je ideální pro globální týmy nebo dvojjazyčné rozhovory.
Otter AI: Přepisuje pouze konverzace v angličtině (americké a britské), španělštině a francouzštině.
🏆 Vítěz: Notta AI je jasným vítězem pro mezinárodní a dvojjazyčné použití.
Funkce č. 3: Uživatelské rozhraní a spolupráce
Notta AI: Přehledné rozhraní s jednoduchou navigací. Funkce pro spolupráci jsou k dispozici, ale ve srovnání s Otterem jsou mírně omezené.
Otter AI: Nabízí intuitivnější prostředí s funkcemi pro spolupráci, jako jsou sdílené složky, komentáře v reálném čase a editovatelné přepisy. Ideální pro týmové prostředí a začátečníky.
🏆 Vítěz: Otter AI. Díky pokročilým funkcím pro spolupráci je vhodnější pro týmy.
Funkce č. 4: Shrnutí a poznámky pomocí AI
Notta AI: Generuje souhrny pomocí umělé inteligence s šablonami seznamů úkolů, praktickými poznatky a poznámkami založenými na časové ose. Pomáhá přeměnit přepisy na úkoly.
Otter AI: Nabízí také souhrny generované umělou inteligencí a zdůrazňuje klíčové body, ale klade menší důraz na správu úkolů.
🏆 Vítěz: Remíza. Notta je lepší pro převádění hovorů na úkoly, zatímco Otter vyniká v rychlém přezkoumávání a sladění týmu.
Funkce č. 5: Podpora generování obsahu pomocí AI
Notta AI: Skvělý nástroj pro vytváření shrnutí a seznamů úkolů, ale kromě toho nenabízí žádné další funkce pro tvorbu obsahu.
Otter AI: Vyniká funkcí Otter Chat, která uživatelům umožňuje pomocí AI okamžitě vytvářet následné e-maily, blogy a obsah specifický pro danou schůzku.
🏆 Vítěz: Otter AI vítězí díky tomu, že jde nad rámec poznámek a umožňuje plnou tvorbu obsahu.
Funkce č. 6: Ceny
Notta AI: Více štědrý bezplatný tarif s přístupem ke klíčovým funkcím. Placená tarifa mají konkurenceschopné ceny pro individuální i týmové použití.
Otter AI: Solidní funkce, ale omezenější bezplatný tarif a mírně vyšší cenové úrovně.
🏆 Vítěz: Notta AI je cenově dostupnější volba s velkorysou bezplatnou úrovní.
Notta AI vs. Otter AI na Redditu
Funkce webových stránek samozřejmě ukazují jen jednu stranu mince. Ale co říkají skuteční uživatelé, když se nikdo nedívá?
Prošli jsme Reddit, abychom našli upřímné a nefiltrované názory na Notta vs. Otter AI – od běžných uživatelů, kteří oba nástroje vyzkoušeli v reálných pracovních (a chaotických) situacích.
Uživatel Wonderful-Ad-5952 recenzuje Notta AI i Otter AI na r/AiNoteTaker.
Zde je názor uživatele na Notta AI.
Klady: Přepis v reálném čase, shrnutí, identifikace mluvčího a překlad. Dobrá jazyková podpora a integrace platforem. Zápory: Bezplatné minuty rychle mizí. Někdy chybí důležité body v shrnutí. Přání: Více bezplatných minut + lepší přesnost AI s přízvuky a žargonem. Poměr cena/výkon: 6/10. Průměrný výkon v konkurenčním prostředí.
Na druhou stranu, zde je jejich názor na Otter AI.
Klady: Vysoká přesnost, souhrny v reálném čase a dobré uživatelské rozhraní. AI chat je skvělý bonus. Zápory: 30minutový limit schůzek v bezplatném tarifu je nepříjemný. Velkou nevýhodou je, že je k dispozici pouze v angličtině. Přání: Více jazyků a vyšší bezplatné limity. Pomohl by levnější tarif pro méně časté uživatele. Poměr cena/výkon: 7/10. Skvělé, pokud používáte pouze angličtinu a máte stálý počet schůzek.
Další uživatel, KeepOnRising19, poukazuje na to, jak Otter bojuje s různými přízvuky na r/Journalism.
Není to ideální pro lidi s přízvukem. Jsem výzkumný spisovatel a většina mých rozhovorů je s lidmi, kteří mluví plynně anglicky, ale mají silný přízvuk a používají odborný jazyk, a když tento nástroj používám, musím texty většinou hodně upravovat a čistit.
Není to ideální pro lidi s přízvukem. Jsem výzkumný spisovatel a většina mých rozhovorů je s lidmi, kteří mluví plynně anglicky, ale mají silný přízvuk a používají odborný jazyk, a když tento nástroj používám, musím texty většinou hodně upravovat a čistit.
Celkově lze říci, že oba generátory zápisů z jednání založené na umělé inteligenci mají své klady i zápory a vše záleží na tom, co od svého nástroje umělé inteligence očekáváte.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Notta AI a Otter AI
Notta i Otter jsou kompetentní, ale nástrojem, který umí vše a ještě více, je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací!
ClickUp propojuje vaše poznámky, úkoly, dokumenty a schůzky na jednom místě. Ať už chcete přepsat schůzky nebo proměnit akční položky na sledovatelné úkoly, ClickUp zajistí, že vše bude probíhat hladce.
ClickUp má výhodu č. 1: Sledujte všechny své schůzky pomocí chytrého kalendáře
Jste unaveni hledáním odkazů pro každou schůzku? Seznamte se s kalendářem, který nejen zobrazuje váš rozvrh, ale také s vámi drží krok. ClickUp Calendar využívá AI k automatickému plánování vašeho ideálního dne tím, že organizuje úkoly, schůzky a termíny do chytrého a flexibilního časového plánu.
Automaticky blokuje čas na soustředění, přeplánuje změny v plánech a pomáhá vám zůstat produktivní bez mentálního žonglování.
Díky obousměrné synchronizaci s Google Kalendářem jsou všechny události v dokonalé harmonii. Pracujete v Outlooku? Synchronizujte i ten!
Připojte se k hovorům Zoom, Meet nebo Teams jedním kliknutím, přetahujte úkoly a měňte jejich priority a nechte ClickUp AI okamžitě proměnit schůzky v přidělené úkoly. Je to váš denní plánovač, zápisník a správce času – vše v jednom elegantním zobrazení.
ClickUp má výhodu č. 2: Automatické pořizování poznámek a vytváření úkolů
Nyní, když jste se bez problémů připojili ke schůzce, pojďme si promluvit o pořizování poznámek. ClickUp vám nabízí zážitek, který přesahuje pouhý přepis – jde o kompletní automatizaci produktivity.
Bez ohledu na platformu pro schůzky se ClickUp AI Notetaker připojí, zaznamená vše, přepíše to do inteligentního, prohledávatelného textu a vloží ho do vašeho pracovního prostoru.
Žádné ruční poznámky. Žádné přepínání mezi aplikacemi. Jen čisté soustředění.
Ale tím to nekončí. Poté přichází na řadu ClickUp Brain, který během několika sekund shrne vaši schůzku s klíčovými rozhodnutími, překážkami, prioritami a akčními položkami.
Můžete mu dokonce položit otázky týkající se toho, co bylo řečeno na schůzce, a on vám vyhledá odpovědi z přepisu.
A to nejlepší? Každá akce se automaticky převede na sledovatelný úkol, který je přiřazen a připraven k provedení. Navíc můžete tyto poznámky okamžitě sdílet se svým týmem, takže všichni budou informováni – už žádné momenty typu „co jsem zmeškal?“.
Uživatel Redditu Proud-Present-8870 sdílí své zkušenosti s používáním ClickUp AI Notetaker na r/clickup.
…První týden používání…úžasné. Objeví se to v mém kalendáři, což velmi vítám, a shrnutí/přepis/akční body fungují z 90 % skvěle. Je potřeba jen drobné doladění. Zoufale hledám další možnosti použití. A to je skvělé znamení…
S ClickUpem vaše poznámky neslouží jen k informování, ale také vám umožňují produktivní schůzky, které určí váš další postup.
ClickUp má výhodu č. 3: Společná úprava zápisů z jednání
Kam se všechny tyto informace dostanou, jakmile je vaše schůzka přepsána a shrnutá? Přímo do ClickUp Docs, vašeho společného pracovního prostoru vytvořeného pro akci.
Na rozdíl od statických aplikací pro poznámky umožňuje ClickUp Docs živé úpravy, spolupráci v reálném čase a snadné propojení úkolů.
Celý váš tým může spolupracovat na jednom dokumentu, vkládat komentáře, přiřazovat sekce a dokonce přímo do něj vkládat úkoly. Je to jako by Google Docs prošel proměnou v oblasti produktivity – nyní je každý nápad, rozhodnutí nebo brainstorming okamžitě realizovatelný.
ClickUp má výhodu č. 4: Propojení plánování a akcí
Pokud celý váš týden spočívá v chození na schůzky, nemůžete si nechat ujít funkce ClickUp Meetings.
Díky bohatým možnostem úpravy textu můžete poznámky strukturovat přesně podle svých představ. Zvýrazněte klíčové body, vytvořte jasné programy schůzek s kontrolními seznamy a okamžitě přiřazujte úkoly kolegům z dokumentů.
Každý bod diskuse je zaznamenán, sledován a následně zpracován, takže se nic neztratí v záplavě informací.
Opakující se schůzky? Zvládneme. Synchronizace kalendáře? Bez námahy. Pomocí příkazů /slash můžete urychlit formátování a vytváření úkolů, zatímco ClickUp automaticky propojí poznámky ze schůzek s příslušnými úkoly a plány prostřednictvím Google Kalendáře. Tato jednoduchá funkce vám ušetří hodiny práce.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců posílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
ClickUp má výhodu č. 5: Přístup k knihovně šablon ClickUp
Přiznejme si, že někdy je třeba si poznámky z jednání psát ručně, aby byly jisté. Ale musí být tak zmatené a chaotické? Rozhodně ne! Právě proto je tu šablona ClickUp Meeting Notes Template.
Díky šablonám pro pořizování poznámek pro každou schůzku – brainstorming, hovor s klientem, sprint review a další – můžete zaznamenávat účastníky, body programu a akční body individuálně nebo jako tým.
Zde je návod, jak můžete tuto šablonu poznámek ze schůzek využít.
- Organizujte poznámky pomocí vnořených stránek pro různé typy schůzek.
- Předem přidejte body programu, aby se konverzace soustředila na dané téma a váš tým byl předem připraven.
- Přiřaďte zapisovatele nebo nechte všechny přispívat do sdíleného dokumentu ClickUp během schůzky.
- Pomocí ClickUp Brain můžete přímo ze svých poznámek vytvářet souhrny a přiřazovat úkoly.
ClickUp má výhodu č. 6: Propojte celý svůj pracovní prostor
No, nazývá se to aplikace pro všechno z nějakého důvodu – ve skutečnosti propojuje celý váš pracovní prostor. S více než 1 000 nástroji, od Slacku, Zoomu a Microsoft Teams po Dropbox, GitHub a další, ClickUp Integrations má každé řešení, které můžete potřebovat, přesně tam, kde ho potřebujete.
To znamená, že vaše schůzky, úkoly, poznámky, soubory a pracovní postupy mohou konečně být pod jednou střechou. Už žádné přeskakování mezi záložkami nebo prohledávání nesouvislých aplikací – ClickUp vše sjednotí do jednoho snadno ovladatelného, centralizovaného pracovního prostoru.
Uživatelé ClickUp často zdůrazňují, jak tyto funkce pro spolupráci a automatizaci eliminují potřebu častých týmových schůzek.
Victoria Berryman, marketingová manažerka společnosti Seequent, říká:
Díky ClickUp jsme ušetřili nespočet hodin tím, že jsme eliminovali zbytečné schůzky, na kterých jsme diskutovali o aktualizacích projektů. Nyní jsou naše schůzky časem věnovaným práci na řešeních.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí automatizací ClickUp vytvořte vlastní spouštěče pro akce po schůzce, jako například „po vytvoření souhrnu schůzky přiřadit úkoly a podúkoly, nastavit termíny a informovat tým“.
Stručně řečeno, ClickUp je váš všestranný nástroj pro produktivitu, který promění každou schůzku v snadný a praktický krok k úspěchu, což z něj dělá perfektní alternativu k Notta nebo Otter AI.
Přepisujte, plňte úkoly a dosahujte úspěchů s ClickUp
Notta a Otter jsou samozřejmě skvělé nástroje, které vám pomohou naslouchat vašim schůzkám. ClickUp však nedělá jen to – on také jedná.
Díky poznámkám založeným na umělé inteligenci, okamžitému vytváření úkolů, snadné automatizaci a integrovaným nástrojům pro spolupráci je to váš všeslyšící, nikdy nezapomínající společník na schůzky a průvodce pracovním tokem vašeho týmu.
Už žádné přepínání mezi aplikacemi nebo hledání úkolů. Vše na vás už čeká – přehledně uspořádané a připravené k použití. Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte si to ještě dnes!