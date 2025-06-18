10 nejlepších softwarových řešení pro marketingový rozpočet k sledování výdajů v roce 2025

Průzkum výdajů společnosti Gartner odhalil, že marketingové rozpočty pro rok 2025 zůstanou na stejné úrovni 7,7 % celkových příjmů společnosti. To je stejné jako v loňském roce a zdaleka nedosahuje 11% maxima, které jsme zaznamenali v roce 2020.
Ať už jste marketingový ředitel zodpovědný za plánování marketingových strategií, digitální stratég nebo marketingový manažer, který je realizuje, jste pod neustálým tlakem, abyste dosahovali více s méně prostředky.
Každý dolar si musí zasloužit své místo.
K tomu však potřebujete přístup k údajům o marketingových nákladech napříč kampaněmi, kanály a fiskálními čtvrtletími.
Právě zde přichází na řadu software pro správu marketingového rozpočtu.
Jde nad rámec tabulek tím, že poskytuje přehled o výdajích v reálném čase a poznatky založené na datech, čímž zajišťuje, že každý dolar vynaložený na marketing je zúčtován a v souladu s vašimi obchodními cíli.
V tomto průvodci jsme shrnuli nejlepší nástroje pro marketingový rozpočet, které vám pomohou sledovat výdaje, zabránit plýtvání a maximalizovat návratnost investic. 🤓
Přehled nejlepších softwarových řešení pro marketingový rozpočet
Hledáte rychlý přehled? Naše srovnání vám pomůže snadno a rychle najít ideální řešení.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny (USD/uživatel/měsíc)
|ClickUp
|Šablony pro sledování rozpočtu, sladění cílů, poznatky umělé inteligence prostřednictvím ClickUp Brain
|Majitelé malých podniků, mezifunkční marketingové a provozní týmy
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc; doplněk ClickUp AI za 7 $/uživatel/měsíc
|Planful
|AI prognózy, plánování scénářů, přehled o rozpočtu v reálném čase, spolupráce mezi marketingem a financemi
|Marketingové a finanční týmy podniků
|Ceny na míru
|Marmind
|Synchronizace objednávek a faktur, sledování nákladů v reálném čase, integrace ERP, rozdělení rozpočtu podle cílů/regionů
|Globální marketingová oddělení
|Ceny na míru
|Proof Analytics
|Modelování návratnosti investic, modelování mixu, integrace CRM, doporučení pro automatickou optimalizaci
|CMO a marketingové týmy zaměřené na data
|Ceny na míru
|CoSchedule
|Sjednocený kalendář, tabule úkolů Kanban, plánování obsahu a sociálních sítí, integrované schvalování
|Malé a střední marketingové týmy
|Zdarma; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|Uptempo. io
|Plánování rozpočtu, prognózy, kalendář kampaní, přehledy výkonnosti
|Týmy podnikového marketingu
|Ceny na míru
|HubSpot Marketing Hub
|Nástroje pro kampaně, CRM reporty, automatizace marketingu, integrované sledování rozpočtu
|Rostoucí týmy inbound marketingu
|Placené tarify začínají na 890 USD/měsíc za tři licence.
|Zoho Marketing Plus
|Jednotný dashboard, automatizace kampaní, analytika, hladká integrace aplikací Zoho
|Marketingové týmy využívající Zoho
|15denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 21,06 $ měsíčně.
|Float
|Vizuální rozpočtování, plánování úkolů, plánování pracovní zátěže týmu, úpravy v reálném čase
|Kreativní a projektové týmy
|30denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 7,50 $/měsíc.
|Kantata
|Rozpočtování, plánování zdrojů, prognózy příjmů, integrace CRM/ERP
|Agentury a servisní firmy
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v nejlepším softwaru pro správu marketingového rozpočtu?
Ne všechny nástroje pro správu rozpočtu jsou vytvořeny pro moderní marketingové týmy. Zde je to, na čem skutečně záleží 👇
- Plánování a přidělování rozpočtu: Snadno nastavujte rozpočty kampaní, přidělujte prostředky jednotlivým týmům nebo kanálům a provádějte úpravy svých marketingových aktivit za běhu.
- Sledování výdajů v reálném čase: Získejte aktuální informace o tom, kolik z marketingového rozpočtu jste již utratili, kolik vám zbývá a jaká je vaše aktuální míra čerpání, abyste nebyli zaskočeni.
- Integrace s marketingovými kanály: Nejlepší nástroje pro alokaci rozpočtu se propojují s vaší technologickou infrastrukturou, ať už se jedná o platformy pro placenou reklamu, jako jsou Google Ads a Meta, nebo CRM, které používá váš marketingový tým, jako je HubSpot nebo Salesforce, aby automaticky stahovaly údaje o vašich výdajích na reklamu a výkonu.
- Přizpůsobitelné panely a přehledy: Sledujte návratnost investic do marketingových aktivit, vizualizujte trendy a porovnávejte rozpočet s aktuálními výdaji pomocí panelů, které můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly způsobu práce vašeho marketingového oddělení.
- Návratnost investic a analýza výkonu: Software pro správu marketingového rozpočtu by vám měl umožnit vizualizovat, co funguje a co je třeba změnit, a to prostřednictvím analýzy výnosů kampaní a identifikace úniků nákladů.
- Prognózy a plánování scénářů: Proveďte simulace „co by, kdyby“ a prognózy budoucích výdajů, abyste se včas připravili na rozpočtové škrty nebo velké kampaně.
- Schvalovací procesy a oprávnění: Nastavte vlastní schvalovací procesy pro změny a určete, kdo má přístup k jakým rozpočtům, abyste měli vše pod kontrolou a přehled.
- Upozornění a oznámení: Nechte si zasílat upozornění, když se výdaje blíží limitům nebo klesá výkonnost, abyste mohli zasáhnout dříve, než se z malých problémů stanou velké.
- Bezpečnost dat a soulad s předpisy: Vyberte si software, který splňuje standardy bezpečnosti finančních dat, jako jsou GDPR nebo SOC 2, aby byly vaše citlivé informace chráněny.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších softwarových řešení pro marketingový rozpočet ke sledování výdajů v roce 2025
Nyní, když víte, co hledat v softwaru pro správu marketingového rozpočtu, pojďme najít ten správný nástroj pro vaše jedinečné potřeby.
1. ClickUp (nejlepší pro správu rozpočtů a marketingových kampaní)
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která pomáhá marketingovým, finančním a prodejním týmům sledovat marketingové výdaje, organizovat kampaně a sladit každý dolar se strategickými cíli.
Ať už se jedná o provozování digitálních marketingových kampaní, správu partnerství s influencery nebo plánování eventového marketingu, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, usnadňuje dodržování rozpočtu a zároveň zajišťuje plnou součinnost vašeho týmu.
Software ClickUp pro správu marketingových projektů se stane vaším řídicím centrem pro plánování kampaní, rozpočtování a realizaci.
Pomocí vlastních polí můžete nastavit automatizaci pro sledování plánovaných a skutečných výdajů, přiřazovat vlastníky kampaní, označovat dodavatele a zaznamenávat platební údaje.
Můžete dokonce přidat pole jako:
- Přidělený rozpočet
- Částka utracená
- Zbývající rozpočet
- Kategorie výdajů (např. placené reklamy, akce, influenceři atd. jako součást reklamního rozpočtu)
K urychlení plánování a realizace vám pomůže ClickUp Brain. Můžete jej použít k vytvoření briefů kampaní, nápadů na obsah, případových studií a příspěvků na sociálních sítích během několika sekund. Nejlepší na tom je, že z již existujících dat načte relevantní podrobnosti o vašem marketingovém rozpočtu.
S pomocí ClickUp Dashboards můžete vytvářet vizualizace svého marketingového rozpočtu v reálném čase:
- Pomocí sloupcových nebo výsečových grafů porovnejte plánované a skutečné výdaje.
- Přidejte widgety pro míru čerpání, celkové výdaje podle kanálu nebo odhady návratnosti investic.
- Vytvořte přizpůsobené přehledy pro různé zainteresované strany – např. jeden pro vašeho marketingového ředitele, druhý pro manažery kampaní.
Získáte úplný přehled o tom, jak se náklady na kampaně hromadí v reálném čase, což výrazně usnadňuje přerozdělování rozpočtu mezi jednotlivými čtvrtletími nebo odděleními.
Pokud jde o schválení marketingového rozpočtu, ClickUp pro finanční týmy šetří čas, zejména při spolupráci mezi jednotlivými odděleními. Finanční týmy mohou v ClickUp vytvořit sdílené rozpočtové pracovní postupy pomocí seznamů, složek a vlastních polí přizpůsobených marketingovým výdajům. Například složka „Marketingový rozpočet pro 3. čtvrtletí“ může obsahovat úkoly nebo položky pro každou kampaň nebo kanál. Tím se vytvoří živý, strukturovaný přehled finančních aktivit marketingu.
Aby byl pracovní tok mezi odděleními plynulý, můžete nyní nastavit upozornění a akce v reálném čase prostřednictvím ClickUp Automations na základě konkrétních spouštěčů souvisejících s rozpočtem. Například:
- Okamžitě informujte tým, pokud kampaň překročí limit výdajů.
- Automatické přiřazování následných úkolů po dokončení úkolu „Kontrola rozpočtu“
- Přesměrujte nové žádosti o výdaje správnému účastníkovi řízení k schválení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pracovní postupy úkolů s rozpočty: Funkce pro správu projektů ClickUp jsou integrovány s rozpočtováním. Vlastní stavy úkolů, jako například „Probíhá“ nebo „Pozastaveno“, odrážejí stav výdajů kampaně a vnořené podúkoly mohou představovat položky rozpočtu.
- Sledování rozpočtu s cíli: Nastavte čtvrtletní nebo kampaně specifické rozpočtové limity a sledujte je pomocí ClickUp Goals. Můžete rozdělit výdajové cíle na cíle pro každý kanál (například Google Ads nebo výdaje na influencery), propojit je s živými úkoly nebo vlastními poli a automaticky aktualizovat pokrok podle vývoje výdajů.
- Spolupráce a schvalování: Integrované funkce chatu a korektury usnadňují spolupráci při plánování a schvalování rozpočtu. Týmy mohou diskutovat o položkách rozpočtu v zobrazení ClickUp Chat a pomocí funkce Proofing získat zpětnou vazbu nebo schválit rozpočtové dokumenty.
- Centralizované sdílení znalostí: Uložte svou práci a znalosti potřebné k jejímu provedení do ClickUp Docs, díky čemuž budou znalosti okamžitě dostupné a snadno dohledatelné pro všechny členy vašeho marketingového týmu.
- Předem připravené šablony: Využijte předem připravené šablony, jako je šablona rozpočtu události ClickUp, k okamžitému použití vašich dat a organizaci celé události. A pomocí šablony návrhu rozpočtu ClickUp můžete podrobně zdokumentovat všechny náklady na projekt.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé poukazují na to, že bez řádného zaškolení může být jeho rozsáhlá sada funkcí příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp vyniká svou pozoruhodnou univerzálností, je vhodný pro širokou škálu odvětví a týmů, což z něj činí ideální nástroj pro řízení projektů v různých oblastech. Ať už organizujete marketingovou kampaň, řídíte projekty vývoje softwaru nebo jednoduše spravujete osobní úkoly, ClickUp se přizpůsobí vašim jedinečným potřebám.
ClickUp vyniká svou pozoruhodnou univerzálností, je vhodný pro širokou škálu odvětví a týmů, což z něj činí ideální nástroj pro řízení projektů v různých oblastech. Ať už organizujete marketingovou kampaň, řídíte projekty vývoje softwaru nebo jednoduše spravujete osobní úkoly, ClickUp se přizpůsobí vašim jedinečným potřebám.
2. Planful (nejlepší pro komplexní finanční plánování a prognózy marketingových výdajů)
Planful umožňuje marketingovým a finančním týmům vytvářet podrobné roční rozpočty a pružně je upravovat pomocí průběžných prognóz. Namísto statických ročních plánů můžete využít strojové učení založené na historických výsledcích k vytvoření chytřejších rozpočtů, které reagují na sezónní trendy, změny na trhu nebo neočekávané změny v kampani.
Modul Marketing Performance Management (dříve Plannuh) je užitečný pro týmy zaměřené na návratnost investic. Můžete sledovat marketingové investice až na úroveň jednotlivých kampaní a kanálů, což vám poskytne úplný přehled o tom, co funguje a co je zbytečná ztráta peněz. Přidejte sledování výdajů v reálném čase, integrované přímo do vašich finančních systémů, a vždy budete přesně vědět, kam směřuje váš rozpočet a jaké výsledky přináší.
Nejlepší funkce Planful
- Automaticky detekujte anomálie nebo vzorce nadměrných výdajů ve svých marketingových rozpočtech pomocí umělé inteligence a signálů Planful.
- Spolupracujte s marketingovými řediteli, finančními a marketingovými vedoucími, abyste mohli předkládat návrhy, schvalovat změny a sledovat úpravy pomocí integrované auditní stopy.
- Simulujte různé výdajové situace, jako je spuštění nových kampaní nebo omezení kampaní s nízkou výkonností, pomocí plánování scénářů a zároveň sledujte závazné, plánované a skutečné náklady.
Omezení plánování
- Uživatelé Planful hlásí pomalé načítání dat, složitou tvorbu reportů a obavy ohledně škálovatelnosti.
Ceny Planful
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planful
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Planful skuteční uživatelé?
Recenze Capterra uvádí:
Planful je neuvěřitelně flexibilní a já jsem díky němu schopen řídit marketingové aktivity bez ohledu na to, co nám přinese obchodní a tržní situace. Mám absolutní jistotu, kam směřují naše výdaje v daný den, a mohu rychle přesunout prostředky na novou iniciativu, aniž bych se musel obávat dopadu na jiné kampaně nebo rozpočet.
Planful je neuvěřitelně flexibilní a já jsem díky němu schopen řídit marketingové aktivity bez ohledu na to, co nám přinese obchodní a tržní situace. Mám absolutní jistotu, kam směřují naše výdaje v daný den, a mohu rychle přesunout prostředky na novou iniciativu, aniž bych se musel obávat dopadu na jiné kampaně nebo rozpočet.
🧠 Zajímavost: Kampaň „Nejzajímavější muž na světě“ společnosti Dos Equis zvýšila během svého trvání tržby v USA o 22 %. Tato postava se stala tak ikonickou, že ji lidé dokonce sdíleli jako mem.
3. MARMIND (nejlepší pro top-down a bottom-up kontrolu marketingového rozpočtu v podnicích)
MARMIND je určen pro marketingové týmy podniků, které potřebují úplný přehled a kontrolu nad strategickými rozpočty a rozpočty na úrovni kampaní.
Podporuje jak top-down rozpočtování (stanovení ročních rozpočtů na úrovni oddělení), tak bottom-up prognózy (vytváření prognóz na základě nákladů jednotlivých kampaní). Tato duální metoda pomáhá marketingovým vedoucím získat celkový přehled nebo se zaměřit na detaily podle regionu, kanálu, produktu nebo týmu.
Nejlepší funkce MARMIND
- Nabízí správu objednávek a faktur, která se přímo propojuje s vašimi ERP systémy.
- Rozdělte rozpočtová data podle produktové řady, regionu, časového období nebo marketingového cíle pomocí multidimenzionálního zobrazení rozpočtu.
- Automatizovaná živá prognóza přepočítává vaše plánované, závazné a skutečné výdaje.
Omezení MARMIND
- Sladění nákladů může být náročné a vyžaduje pečlivé sledování.
Ceny MARMIND
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MARMIND
- G2: 4,3/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MARMIND?
Recenze G2 říká:
Marmind poskytuje komplexní přehled o čase, rozpočtu a zdrojích, což výrazně zefektivňuje plánování a realizaci kampaní. Tato platforma usnadňuje provádění marketingových kampaní a hladkou spolupráci v rámci týmu. Navíc je jejich zákaznická podpora rychlá a skutečně nápomocná, což celkově velmi zvyšuje hodnotu této služby.
Marmind poskytuje komplexní přehled o čase, rozpočtu a zdrojích, což výrazně zefektivňuje plánování a realizaci kampaní. Tato platforma usnadňuje provádění marketingových kampaní a hladkou spolupráci v rámci týmu. Navíc je jejich zákaznická podpora rychlá a skutečně nápomocná, což výrazně zvyšuje celkovou hodnotu této služby.
4. Proof Analytics (nejlepší pro optimalizaci marketingového rozpočtu na základě dat a modelování návratnosti investic)
Proof Analytics funguje jako platforma pro správu marketingových zdrojů (MRM), která kombinuje plánování kampaní, sledování rozpočtu, analýzu výkonu a modelování návratnosti investic. Umožňuje týmům organizovat marketingové aktivity, přidělovat rozpočty, stanovovat časové plány a sledovat výkon z centrálního rozhraní. Díky integrovaným nástrojům pro sledování výdajů a výkonu v reálném čase mohou týmy sledovat, jak jsou rozpočty využívány, a porovnávat je s výsledky, jakmile jsou data k dispozici.
Platforma zahrnuje automatizovaný optimalizační systém, který využívá analytiku a umělou inteligenci k vyhodnocení historické výkonnosti kampaní. Proof Analytics podporuje modelování marketingového mixu a pomáhá identifikovat, které kanály nebo kampaně nejvíce přispívají k návratnosti investic. Na základě této analýzy může systém doporučit úpravy rozdělení rozpočtu, například přesunout prostředky z méně výkonných kanálů do kanálů efektivnějších.
Nejlepší funkce Proof Analytics
- Automatizované reportování návratnosti investic poskytuje atribuční modely, které pomáhají kvantifikovat návratnost každé marketingové aktivity.
- Integrace Salesforce propojuje data CRM, jako jsou potenciální zákazníci a příležitosti, přímo s marketingovými rozpočty, což pomáhá propojit výdaje s výsledky bez nutnosti dalších nástrojů nebo ručního sledování.
- Platforma obsahuje funkce schvalování a workflow, které týmům umožňují předkládat změny rozpočtu, sledovat aktualizace kampaní a řídit mezifunkční spolupráci z jednoho systému.
Omezení Proof Analytics
- Úspěch závisí do značné míry na robustních datových potrubích a čistých, přístupných datech; přetrvávající problémy v této oblasti mohou podkopat spolehlivost prognóz.
Ceny Proof Analytics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Proof Analytics
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste? V komplexním marketingovém rozpočtu se marketéři řídí pravidlem 70/20/10, kdy 70 % svého průměrného marketingového rozpočtu přidělují na základní taktiky, 20 % na nové kanály a 10 % na experimenty.
5. CoSchedule (nejlepší pro organizaci plánů obsahu a sladění marketingových projektů)
CoSchedule pomáhá marketingovým týmům organizovat obsah, koordinovat kampaně a spravovat každodenní operace z jedné platformy.
Platforma také zahrnuje funkce pro správu projektů a úkolů vytvořené speciálně pro marketingové pracovní postupy. Týmy mohou vytvářet a spravovat kampaně pomocí tabulek úkolů, přidělovat odpovědnosti, stanovovat termíny a sledovat pokrok v formátech, jako je Kanban. Schvalovací procesy jsou zpracovávány prostřednictvím integrovaných pracovních postupů, které umožňují zúčastněným stranám kontrolovat a schvalovat obsah přímo v rámci platformy.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Integrovaná publikace obsahu a sociálních médií umožňuje týmům vytvářet, plánovat a spravovat blogy, e-maily a příspěvky na sociálních médiích na jednom místě.
- Analytika a sledování výkonu poskytují informace na úrovni kampaně, jako je počet otevření e-mailů, aktivita na sociálních sítích nebo dokončení úkolů.
- Jednotný marketingový kalendář sdružuje veškerý obsah, kampaně a příspěvky na sociálních médiích do jednoho přehledu.
Omezení CoSchedule
- Problémy s integrací platforem, zejména LinkedIn, kde uživatelé hlásí časté problémy s ověřováním a nespolehlivé hlášení aktivit.
Ceny CoSchedule
- Kalendář zdarma
- Sociální kalendář: 19 $/uživatel/měsíc
- Agenturní kalendář: 59 $/uživatel/měsíc
- Kalendář obsahu: Ceny na míru
- Marketing Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CoSchedule Marketing Suite?
Recenze G2 říká:
CoSchedule nabízí řadu funkcí, od kalendáře s funkcí drag-and-drop až po chatovací systém, ve kterém můžete označovat své kolegy v projektech. Umožňuje vám vytvořit seznam úkolů pro každou kampaň nebo projekt a označit příslušné zaměstnance, aby bylo zajištěno dokončení projektu. K projektu můžete také připojit fotografie, soubory a další materiály, abyste měli vše na jednom místě.
CoSchedule nabízí řadu funkcí, od kalendáře s funkcí drag-and-drop až po chatovací systém, ve kterém můžete označovat své kolegy v projektech. Umožňuje vám vytvořit seznam úkolů pro každou kampaň nebo projekt a označit příslušné zaměstnance, aby bylo zajištěno dokončení projektu. K projektu můžete také připojit fotografie, soubory a další materiály, abyste měli vše na jednom místě.
6. Uptempo. io (nejlepší pro komplexní marketingové operace ve velkých týmech)
prostřednictvím Uptempo.io
Uptempo. io spojuje plánování, rozpočtování a řízení výkonu do jedné propojené platformy. Kombinuje nástroje od Allocadia (rozpočtování), BrandMaker (workflow a realizace) a Hive9 (analytika) a vytváří tak jednotný systém pro komplexní řízení marketingových operací. Týmy mohou plánovat kampaně, sestavovat seznamy propagačních strategií, sledovat rozpočty, monitorovat výsledky a propojovat všechny iniciativy se strategickými cíli.
Podporuje průběžné plánování kampaní, takže týmy nejsou vázány na statické roční rozpočty. Plány lze aktualizovat podle změn priorit a každá kampaň zahrnuje cíle, taktiky a financování v jednom kalendářovém přehledu. Finanční nástroje Uptempo umožňují uživatelům zobrazit plánované, závazné a skutečné výdaje v reálném čase.
Nejlepší funkce Uptempo.io
- Integrace s finančními systémy podporuje automatické slaďování a zobrazuje využití rozpočtu podle produktu, regionu nebo kampaně.
- Prediktivní analýzy a analýzy „co by, kdyby“ využívají analytické nástroje Hive9 k předpovídání návratnosti investic, označování rizik a testování různých rozpočtových scénářů.
- Funkce pro stanovení a měření cílů přiřazují každou kampaň a výdajovou položku ke konkrétním marketingovým cílům, jako je příspěvek k pipeline nebo dopad na značku.
Omezení Uptempo. io
- Platforma může vykazovat pomalé načítání a aktualizace, zejména při zpracování velkých objemů dat.
Ceny Uptempo. io
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Uptempo. io
- G2: 4,1/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Uptempo.io?
Recenze G2 říká:
Díky integraci klíčových prodejních a marketingových platforem jsme získali komplexnější přehled o marketingu a spolehlivý základ pro vykazování návratnosti investic (ROI). Zjednodušili jsme postupy marketingového plánování, abychom mohli rychle identifikovat klíčové faktory ovlivňující podnikání, zmapovat potenciální problémové oblasti a zvýšit soulad v rámci celé společnosti.
Díky integraci klíčových prodejních a marketingových platforem jsme získali komplexnější přehled o marketingu a spolehlivý základ pro vykazování návratnosti investic (ROI). Zjednodušili jsme postupy marketingového plánování, abychom mohli rychle identifikovat klíčové faktory ovlivňující podnikání, zmapovat potenciální problémové oblasti a zvýšit soulad v rámci celé společnosti.
7. HubSpot Marketing Hub (nejlepší pro inbound marketing a sledování návratnosti investic do kampaní pro firmy všech velikostí)
prostřednictvím HubSpot
HubSpot Marketing Hub kombinuje plánování kampaní, tvorbu obsahu, integraci CRM a marketingovou analytiku do jedné platformy. Marketéři jej mohou používat ke správě multikanálových kampaní, včetně blogových příspěvků, reklam, e-mailů a sociálních médií, z jednotného dashboardu, což týmům umožňuje koordinovat sdělení a měřit výkonnost na jednom místě.
Tento nástroj se přímo propojuje s reklamními platformami, jako jsou Facebook, Google a LinkedIn, a sleduje výdaje na reklamu a návratnost investic do kampaní. Uživatelé mohou vidět, kolik bylo utraceno, kolik potenciálních zákazníků bylo získáno a jaké obchody z toho vzešly. Díky analýze návratnosti investic do kampaní mohou uživatelé přiřadit výnosy ke kampani a automaticky vypočítat návratnost, což týmům pomáhá posoudit, které kanály přinášejí nejlepší výsledky.
Nejlepší funkce HubSpot Marketing Hub
- Nástroje pro atribuci a analytiku sledují celou cestu zákazníka a přiřazují zásluhy napříč několika kontaktními body pomocí multi-touch atribučních modelů.
- Funkce pro generování a péči o potenciální zákazníky zahrnují personalizované vstupní stránky a automatizované pracovní postupy.
- Integrace prodeje a CRM umožňuje marketingovým týmům propojit údaje o výdajích přímo s výnosy.
Omezení HubSpot Marketing Hub
- Nastavení integrace může být složité
Ceny HubSpot Marketing Hub
- Marketing Hub Professional: 890 USD/měsíc za tři licence
- Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/měsíc za pět licencí
Hodnocení a recenze HubSpot Marketing Hub
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Marketing Hub?
Recenze Capterra uvádí:
Díky snadnému rozhraní a komplexním nástrojům HubSpot Marketing Hub bylo snadné se v něm orientovat a implementovat strategie. Od e-mailového marketingu po tvorbu obsahu byla integrace CRM obzvláště užitečná při sledování generování a rozvíjení potenciálních zákazníků. A funkce automatizace ušetřily značné množství času a úsilí při opakujících se úkolech.
Díky snadnému rozhraní a komplexním nástrojům HubSpot Marketing Hub bylo snadné se v něm orientovat a implementovat strategie. Od e-mailového marketingu po tvorbu obsahu byla integrace CRM obzvláště užitečná při sledování generování a rozvíjení potenciálních zákazníků. A funkce automatizace ušetřily značné množství času a úsilí při opakujících se úkolech.
8. Zoho Marketing Plus (nejlepší pro integrovanou marketingovou sadu s omezeným rozpočtem)
Zoho Marketing Plus nabízí komplexní marketingovou sadu, která týmům pomáhá spravovat kampaně, sledovat marketingové výdaje a měřit výkonnost napříč kanály. Obsahuje nástroje pro e-mailový marketing, sociální média, webovou analytiku, události a CRM, které sjednocují kampaní úsilí na jednom místě, aby se snížilo přepínání mezi nástroji a zlepšila koordinace napříč kanály.
Díky zavedení nástroje Budget Board nyní Zoho umožňuje týmům přidělovat rozpočty značkám nebo kampaním a sledovat všechny marketingové výdaje v porovnání s nimi. Výdaje lze kategorizovat podle cíle, geografické oblasti nebo aktivity, což nabízí jasný přehled o tom, jak jsou prostředky využívány a kolik zbývá, a to přímo v marketingovém dashboardu.
Nejlepší funkce Zoho Marketing Plus
- Analýza návratnosti investic poskytuje přehled o tom, které kanály přinášejí největší výnosy z vašich marketingových aktivit.
- Funkce pro správu projektů a práce umožňují týmům společně plánovat a realizovat kampaně, sledovat termíny a přizpůsobovat výdaje časovým harmonogramům.
- Díky multikanálové koordinaci mohou marketéři vytvářet zákaznické cesty prostřednictvím e-mailů, SMS a reklam a sledovat jejich kombinovaný dopad na cíle, jako je generování potenciálních zákazníků nebo konverze.
Omezení Zoho Marketing Plus
- Rozhraní může být místy neohrabané nebo neintuitivní a pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny Zoho Marketing Plus
- 15denní bezplatná zkušební verze
- Placený tarif začíná od 21,06 $/měsíc.
Hodnocení a recenze Zoho Marketing Plus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Marketing Plus?
Recenze G2 říká:
Zoho Marketing Plus nabízí intuitivní a pro začátečníky přívětivé rozhraní, které usnadňuje orientaci od prvního dne. Implementační proces je hladký a jejich pohotová zákaznická podpora zajišťuje rychlé řešení všech problémů. Platformu používám denně, protože zjednodušuje správu kampaní a sledování incidentů.
Zoho Marketing Plus nabízí intuitivní a pro začátečníky přívětivé rozhraní, které usnadňuje orientaci od prvního dne. Implementační proces je hladký a jejich pohotová zákaznická podpora zajišťuje rychlé řešení všech problémů. Platformu používám denně, protože zjednodušuje správu kampaní a sledování incidentů.
9. Float (nejlepší pro plánování zdrojů a kapacit s cílem maximalizovat využití týmu)
prostřednictvím Float
Float pomáhá marketingovým týmům spravovat zdroje a sledovat využití rozpočtu propojením harmonogramů týmů s časovými plány projektů. Díky vizuálnímu rozhraní pro plánování můžete přiřazovat lidi ke kampaním, sledovat, kdo na čem pracuje a jak dlouho, a to vše ve sdíleném kalendáři.
Float vám také umožňuje nastavit a spravovat rozpočty projektů z hlediska počtu hodin nebo finančních poplatků. Marketingoví vedoucí mohou přidělovat rozpočty v hodinách (například 100 hodin designu) nebo penězích (například 10 000 dolarů) a Float bude sledovat, kolik bylo v průběhu projektu „utraceno“. Díky sledování v reálném čase vždy víte, jak na tom jste, zda se držíte v rámci rozpočtu nebo se blížíte k jeho hranici.
Nejlepší funkce Float
- Funkce sledování hodinové sazby společnosti Float pomáhá předvídat výdaje vynásobením naplánovaných hodin přidělenými hodinovými sazbami.
- Systém rozpočtování založený na úkolech umožňuje týmům přiřadit hodiny nebo poplatky za každý úkol (například 30 hodin za psaní obsahu), což poskytuje podrobnější kontrolu nad náklady na jednotlivé složky v rámci kampaně.
- Díky plánování scénářů mohou marketingoví pracovníci simulovat akce, jako je najmutí dodavatele nebo odložení úkolu, a okamžitě zjistit, jak to ovlivní celkový rozpočet a harmonogram.
Omezení plovoucího kurzu
- Uživatelé poukazují na nedostatek podrobných možností přizpůsobení (např. přejmenování polí, podrobné zprávy), zejména při práci s archivovanými členy, exporty nebo sledováním počtu zaměstnanců.
Plovoucí ceny
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 7,50 $/osoba/měsíc
- Pro: 12,50 $/osoba/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,3/5 (více než 1600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1600 recenzí)
Co o Floatu říkají skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že Float dělá přesně to, co slibuje – pomáhá naší organizaci udržet si přehled o plánování a zdrojích. Je neuvěřitelně užitečný a poskytuje vynikající uživatelský zážitek. Robustní API a dobře zdokumentované možnosti integrace usnadňují propojení s naší sadou nástrojů.
Líbí se mi, že Float dělá přesně to, co slibuje – pomáhá naší organizaci udržet si přehled o plánování a zdrojích. Je neuvěřitelně užitečný a poskytuje vynikající uživatelský zážitek. Robustní API a dobře zdokumentované možnosti integrace usnadňují propojení s naší sadou nástrojů.
10. Kantata (nejlepší pro jednotnou správu zdrojů, rozpočtu a projektů v agenturách a službách)
prostřednictvím Kantata
Kantata je platforma pro správu projektů a rozpočtování zaměřená na služby, která byla navržena tak, aby týmům poskytovala úplnou kontrolu nad jejich zdroji, financemi a metrikami výkonu. Díky funkcím, jako je rozpočtování projektů, sledování výdajů, prognózy času a plánování kapacity týmů, pomáhá Kantata organizacím poskytujícím služby sledovat marže a optimalizovat využití zdrojů na jednom místě.
Nejlepší funkce Kantata
- Přiřazujte nebo vyměňujte členy týmu podle dostupnosti, sledujte čerpání rozpočtu, marže a průběh fakturace a získejte přehled o změnách objednávek nebo rizikových projektech.
- Propojte se se systémy jako Salesforce, QuickBooks, Jira a využijte doporučovací nástroje, které odhalí konflikty zdrojů nebo rozpočtová rizika.
- Vytvářejte faktury za čas a materiál nebo s pevnou sazbou přímo z údajů o projektu a udržujte přehled o výdajích, fakturaci a příjmech po celou dobu trvání kampaně.
Omezení Kantata
- Platforma je často popisována jako přetížená a pomalá, s pomalými aktualizacemi, které brání efektivitě.
Ceny Kantata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají o Kantata skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Kantata SX umožnila našemu týmu PS převzít kontrolu nad naším podnikáním a poskytla nám informace, které jsme dosud neměli. Schopnost s jistotou přidělovat zdroje byla největším zlepšením efektivity našeho oddělení. Kromě toho oceňujeme přesnost prognóz, které zlepšily postavení PS v rámci naší společnosti.
Kantata SX umožnila našemu týmu PS převzít kontrolu nad naším podnikáním a poskytla nám informace, které jsme nikdy předtím neměli. Schopnost s jistotou přidělovat zdroje byla největším zlepšením efektivity našeho oddělení. Kromě toho oceňujeme přesnost prognóz, které zlepšily postavení PS v rámci naší společnosti.
Dělejte chytřejší rozhodnutí ohledně marketingového rozpočtu s ClickUp!
Pokud hledáte nástroj pro správu marketingového rozpočtu, který je jednoduchý, přehledný a snadno přizpůsobitelný vašemu pracovnímu postupu, ClickUp je skvělým místem, kde začít. Díky přizpůsobitelným polím, dashboardům v reálném čase a šablonám připraveným k okamžitému použití můžete snadno spravovat vše od jednorázových kampaní až po kompletní marketingové plány.
Každý nástroj na tomto seznamu má své vlastní přednosti. Ať už potřebujete pokročilé prognózy, hloubkovou analýzu návratnosti investic nebo sledování zdrojů týmu, zde najdete něco, co vám bude vyhovovat. Vyzkoušejte, co odpovídá vašim procesům, a podle toho se rozhodněte.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak zjednodušuje plánování, sledování a rozhodování pro úspěšné marketingové kampaně.