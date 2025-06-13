10 nejlepších alternativ Lovable AI pro růst podnikání v roce 2025

Potřebujete landing page pro spuštění na poslední chvíli? Nebo elegantní mikroweb, který získá potenciální zákazníky z vašeho příštího webináře? Lovable AI zasáhne jako váš nejrychlejší vývojář; žádný kód, jen vibrace.
Je to chytré, škálovatelné a okouzlující svou jednoduchostí. Co na tom nemilovat, že?
Slib „od nápadu k aplikaci za pár sekund“ začíná blednout, když narazíte na překážky v přizpůsobení. A pokud máte rádi praktickou kontrolu, můžete se cítit trochu omezeni.
Za chvíli budete hledat východisko. Dobrá zpráva? Existuje celá řada AI nástrojů, které nabízejí větší flexibilitu, aniž by ztratily faktor uživatelské přívětivosti.
Skutečnou výzvou je vědět, kde hledat. Nemějte obavy, shromáždili jsme nejlepší alternativy Lovable AI, jejich vynikající funkce, cenové možnosti a uživatelské recenze.
Nejlepší alternativy Lovable v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– AI pro psaní, kódování, shrnování, automatizaci – Tabule, dokumenty, poznámky, formuláře, kalendář, CRM – Brain + Autopilot Agents pro proaktivní pracovní postupy
|Ideální pro malé i velké týmy, které hledají komplexní řešení pro marketing, vývoj a automatizaci pracovních postupů založené na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Uizard
|– Screenshot-to-mockup & wireframe-to-prototype – Generování uživatelského rozhraní v přirozeném jazyce – Interaktivní, editovatelné nástroje pro návrh
|Nejlepší pro marketingové a prodejní týmy ve startupech nebo malých a středních podnicích, které potřebují rychle vytvořit makety landing page a kampaní.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 19 $/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|Deco. cx
|– Úpravy v reálném čase s kontrolou na úrovni kódu – Integrované ukládání formulářů/dat a A/B testování – Opakovaně použitelné komponenty pro rychlou personalizaci
|Nejlepší pro marketingové týmy v oblasti elektronického obchodování a střední podniky, které vytvářejí rychlé interaktivní weby.
|K dispozici je bezplatný tarif (2 uživatelé); placené tarify od 9 $/měsíc/uživatel
|Reflex
|– Kompletní vývoj v Pythonu s nasazením jedním kliknutím – Více než 60 přizpůsobitelných komponent uživatelského rozhraní – Integrovaná autentizace a cloudová infrastruktura
|Nejlepší pro zakladatele a marketéry ve středně velkých týmech, kteří chtějí prototypy aplikací s plnou funkcionalitou a minimálními požadavky na nastavení.
|Bezplatná úroveň Hobby; placené tarify od 20 $/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky
|Windsurf (dříve Codeium)
|– Automatické doplňování kódu a kontextový AI chat – Podpora více než 70 jazyků – Návrhy DevOps a integrace IDE
|Nejlepší pro marketingové a vývojové týmy ve startupech automatizace e-mailových šablon, úryvků kódu a úprav kampaní
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 15 $/měsíc/uživatel
|Jitter
|– Animace založená na prohlížeči s funkcí drag-and-drop – Přednastavení pro sociální média a nekonečné plátno – Ovládání časové osy a sdílení zpětné vazby
|Nejlepší pro designéry a sociální týmy ve start-upech/malých a středních podnicích, kteří vytvářejí vizuály pro sociální média a animace značek.
|K dispozici je bezplatný tarif; tarif Studio za 19 $/měsíc/uživatel; individuální ceny pro podniky.
|Rosebud AI
|– Animace generované umělou inteligencí, minihry, chatové toky – Vizuální prototypování kampaní – Okamžité remixování a sdílení na platformě Discord
|Nejlepší pro kreativní a růstové marketingové týmy v malých podnicích, které potřebují reklamní vizuály a interaktivní obsah.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 10 do 50 USD/měsíc/uživatel
|LocoKit
|– Geografický a logický nástroj pro tvorbu aplikací – PostGIS a modelování dat pro vlastní pracovní postupy – Vizuální backend bez SQL pro aplikace
|Nejlepší pro vývojáře a terénní týmy ve středně velkých organizacích, které potřebují mapování a geograficky personalizované toky aplikací.
|Bezplatné a open-source
|WebSim. ai
|– Simulace webových stránek založená na umělé inteligenci – Historie revizí a interakce na stránce – Opravy a generování HTML kódu pro webové UX
|Nejlepší pro majitelé malých podniků a frontendoví vývojáři simulující uživatelské cesty a platební toky
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Tabnine
|– Návrhy kódu AI a soukromé školení modelů – Bezpečné nasazení a automatické generování testů – Kontrola původu pro výstupy bezpečné z hlediska duševního vlastnictví
|Nejlepší pro softwarové týmy a organizace zaměřené na vývoj, které automatizují kód a přizpůsobují webové integrace.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 9 do 20 USD/měsíc/uživatel
Co byste měli hledat v alternativě k Lovable AI?
Lovable AI vám možná nebude stačit, pokud toužíte po větší kontrole nebo flexibilitě, ale správná alternativa by měla umět víc než jen vytvářet. Měla by vám umožnit kombinovat relevantní produkty a účinný marketing.
Zde je několik prvků, které jsou nezbytnou součástí řešení, pro které se rozhodnete:
- Hlubší přizpůsobení: Hledejte platformy, které vám umožní jít nad rámec základních šablon a doladit každý detail vašich vstupních stránek, kampaní a uživatelských toků. Efektivní přizpůsobení také znamená personalizovanou práci, která zajistí, že váš dosah bude jedinečný.
- Rozmanité integrace: Vyberte si alternativy, které se hladce propojí s externími službami a stávajícími CRM, e-mailovými platformami a analytickými nástroji. Tímto způsobem nebude lepší zapojení zákazníků na úkor narušení pracovních postupů.
- Vícekanálový dosah: Vyberte si řešení, která osloví vaše publikum prostřednictvím více kontaktních bodů, včetně e-mailu, SMS, sociálních médií a živého chatu. Upřednostněte prolomení jednosměrné komunikace.
- Podpora rychlého A/B testování: Upřednostněte nástroje, které provádějí podrobné A/B testy na různých webových stránkách, e-mailových sekvencích a prvcích kampaní. Čím rychleji testujete, tím rychleji můžete optimalizovat svůj přístup a maximalizovat zapojení.
- Ceny a zákaznická podpora: Vyberte si software s pohotovou podporou a jasnou cenovou strukturou. Vyhněte se skrytým poplatkům a zachovejte si zákaznickou péči, abyste nikdy nezůstali bez pomoci, když ji budete potřebovat.
10 nejlepších alternativ k Lovable AI
S ohledem na to, co potřebujete, si projdeme nejlepší alternativy Lovable dostupné na trhu.
1. ClickUp (nejlepší pro všestranné řízení marketingu a automatizaci pracovních postupů)
Lovable AI se zaměřuje na generování aplikací a kódu pomocí chatování v přirozeném jazyce, ale to je vše. Často to vede k tomu, že firmy musí žonglovat s příběhy, kódem aplikací a dalšími výstupy napříč nespojenými platformami.
ClickUp je naopak aplikace pro práci založená na umělé inteligenci, která zahrnuje všechna řešení pro zvýšení produktivity v jediném prostoru pro marketéry i vývojáře.
Kromě více než 30 nástrojů pro vše od přípravy průzkumů po analytickou vizualizaci nabízí ClickUp také specializované řešení AI pro všechny pracovní záležitosti – od řízení projektů a správy znalostí po tvorbu obsahu a automatizaci agentur.
Jádrem AI funkcí ClickUp je ClickUp Brain, „neuronová síť“, která rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru – propojuje vaše úkoly, dokumenty, komentáře, hlasové a video klipy, dashboardy a wiki v ClickUp – a poskytuje okamžité a relevantní odpovědi.
Od generování personalizovaných stand-upů, aktualizací projektů a seznamů úkolů – dokonce i technické dokumentace, jako jsou PRD a testovací plány – až po shrnování dlouhých diskusí a přepisování hlasových/video klipů, je navržen tak, aby pracoval chytře a splňoval vaše každodenní požadavky.
Spojuje vaše marketingové, prodejní a provozní aktivity. Pomáhá vám s brainstormingem nápadů na produkty a dokonce vytváří komplexní dokumenty pro uvedení produktů na trh.
Jakmile propojíte své CRM a prodejní data, můžete odhalit trendy a zvládnout velkou část průzkumu zákazníků.
V popisech úkolů, komentářích, dokumentech a nativním chatu ClickUp můžete pomocí ClickUp Brain klást otázky, automaticky vytvářet souhrny, vylepšovat psaní, kontrolovat pravopis nebo překládat obsah během několika sekund. AI Fields navíc dokáže automaticky generovat souhrny úkolů a akční položky přímo ve vašem pracovním postupu.
Chcete neomezený počet obrázků generovaných umělou inteligencí? Navštivte ClickUp Whiteboards a realizujte své nápady pomocí jednoduchých anglických pokynů.
Chcete generovat, ladit nebo vylepšovat kód pro vytvoření vlastní aplikace? Stačí popsat svůj nápad na aplikaci a ClickUp Brain vygeneruje kód přizpůsobený tónu, funkčnosti a designu vaší značky. Není třeba se ponořit do technických detailů, stačí AI specifikovat případ použití a je hotovo.
Závěrem lze říci, že Brain je pro každého marketéra vstupenkou do zákulisí produktového plánování, od hloubkového výzkumu až po implementaci řešení. Navíc, pokud vývojářský tým má ještě něco na práci, ClickUp Brain mu může automaticky generovat a přiřazovat úkoly.
🧠 Zajímavost: Pouze 12 % lidí pravidelně využívá funkce AI zabudované do nástrojů pro zvýšení produktivity. Představte si, o kolik byste byli napřed, kdybyste patřili do této skupiny.
Obáváte se, že všechny tyto výkonné funkce budou znamenat více manuální práce? Spoiler alert: nebudou. Ne s ClickUp Automations, které za vás odvedou těžkou práci.
Pro prodejní a marketingové týmy to znamená automatické označování potenciálních zákazníků s vysokým zájmem, přiřazování následných kroků na základě vyplněných formulářů nebo spouštění aktualizací kampaní v závislosti na vývoji obchodů. Můžete nastavit inteligentní podmínky pro automatickou aktualizaci úkolů, přesun souborů a přiřazování akčních bodů.
Při použití společně s nástrojem ClickUp pro automatizaci v přirozeném jazyce můžete vytvářet složité pracovní postupy („když se stane X, proveď Y“) pomocí intuitivních pokynů.
Můžete dokonce vytvářet komplexní pracovní postupy, jako jsou aktualizace CRM integrované do vašeho marketingového procesu nebo automatizace předávání klientů od oslovení po zapojení. Ať už sdílíte briefy agentury nebo synchronizujete s integrací GitHub, Automations vám uklidí nepořádek, aby se váš tým mohl soustředit na to, co je důležité.
💡 Tip pro profesionály: Připravte si několik příkladů automatizace na základě činností, které vašemu týmu zabírají nejvíce času. Díky tomu se budete moci soustředit na strategičtější a efektivnější vývoj produktů.
Chcete ještě více automatizace bez nutnosti zásahu?
Autopilot Agents od ClickUp jsou proaktivní AI společníci, kteří pozorují, rozhodují a jednají na základě předem nastavených nebo vlastních pravidel.
- Předem připravené agenty zahrnují plánované denní/týdenní zprávy, souhrny nebo „automatické odpovědi“ v chatových kanálech.
- Vlastní agenti mohou reagovat na události, jako je odeslání formuláře, a autonomně generovat úkoly, odpovídat v diskusních vláknech, shrnovat obsah nebo eskalovat problémy.
Používají bezkódové nástroje s triggery, podmínkami, akcemi, nástroji a zdroji znalostí, díky čemuž jsou ideální pro inteligentní a přizpůsobivou automatizaci.
Od odpovídání na otázky po shrnování práce, od navrhování obsahu po spouštění pracovních postupů – vrstva AI ClickUp je hluboce propojena s každým kontaktním bodem, propojuje inteligenci s prováděním a činí produktivitu radostnou a lidskou.
💡 Tip pro profesionály: Při používání ClickUp AI (ClickUp Brain) můžete plynule přepínat mezi různými LLM – GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet a Gemini 2. 0 Flash‑Lite – přímo z rozevíracího menu asistenta Brain.
Slaďte silné stránky modelu s vaším úkolem:
- Použijte o3‑mini nebo Flash‑Lite pro rychlé návrhy, jednoduché shrnutí a úpravy přímo v textu.
- Vyberte si Claude 3. 7 Sonnet, pokud potřebujete silný styl psaní, nuancovaný tón nebo pomoc s kódováním.
- Přechod na GPT‑4o pro komplexní uvažování, zpracování náročných kontextů nebo vícestupňové pracovní postupy
✅ Výsledek: Vyhnete se nadměrným nákladům nebo zpožděním a zároveň budete moci v případě potřeby využívat funkce GPT‑4o nebo Claude – to vše bez opuštění pracovního prostoru ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte průzkumy zapojení, zaznamenávejte obchodní aktivity v reálném čase a získejte podrobné informace pomocí formulářů ClickUp.
- Přepište a shrňte klíčová očekávání klientů z živých hovorů nebo schůzek pomocí ClickUp AI Notetaker.
- Synchronizujte své marketingové aktivity s uvedením produktů na trh a kalendářem akcí pomocí návrhů založených na umělé inteligenci v kalendáři ClickUp.
- Vytvářejte bohatě formátované přehledy kampaní, prezentační materiály a kreativní zpětnou vazbu v ClickUp Docs.
- Vizualizujte si potenciální zákazníky, metriky konverze a kapacitu týmu pomocí dashboardů ClickUp.
- Propojte CRM kontaktní body a prodejní pracovní postupy napříč týmy pomocí integrace ClickUp.
Omezení ClickUp
- Některé z jeho pokročilých zobrazení, jako například tabulkové a pracovní zobrazení, nejsou optimalizovány pro mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Recenzent G2 sdílí:
Není to jen nástroj pro správu projektů, ale pro nás celé operační centrum! Spravujeme vše od práce pro klienty až po naše CRM a milujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že ClickUp se neustále vyvíjí a naslouchá svým klientům!
Není to jen nástroj pro správu projektů, ale celé operační centrum! Spravujeme vše od práce s klienty po CRM a oceňujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že ClickUp se neustále vyvíjí a naslouchá svým klientům!
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
2. Uizard (nejlepší pro tvorbu značkových vstupních stránek)
Přemýšleli jste někdy, zda byste mohli proměnit náčrt na ubrousku ve funkční prototyp? Uizard to zvládne během okamžiku. Díky nástroji pro návrh uživatelského rozhraní založenému na umělé inteligenci mohou týmy vytvářet makety, drátěné modely a interaktivní prototypy pouhým popisem svých nápadů nebo nahráním screenshotů.
Je vhodný pro marketingové a prodejní týmy, které potřebují rychle vizualizovat kampaně, testovat a učit se uživatelské toky nebo vyvíjet vstupní stránky bez pomoci vývojových týmů.
Ať už jde o brainstorming nebo prezentaci, Uizard udržuje vaši kreativitu v chodu a díky němu je design stejně snadný jako psaní věty.
🔎 Věděli jste? Uizard vznikl v roce 2017 jako projekt strojového učení s názvem pix2code. Stejně jako mnoho jiných klišé ze Silicon Valley, byl založen téměř rok poté, co se v Mountain View konal garážový hackathon.
Nejlepší funkce Uizard
- Proměňte obrázky aplikací, funkcí nebo digitálních produktů na editovatelné makety pomocí vestavěného skeneru screenshotů.
- Digitalizujte ručně kreslené drátěné modely a získejte kontrolu nad věrností díky režimu drátěného modelu.
- Zkraťte dobu uvedení produktu na trh a zvyšte počet iterací pomocí interaktivních prototypů.
Omezení Uizard
- Někteří uživatelé zjistili, že kód React a CSS pro jednotlivé komponenty na obrazovce zpomaluje proces.
- Postrádá celou řadu funkcí a vlastností potřebných pro komplexní návrh projektu.
Ceny Uizard
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Uizard
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Uizard
Uživatel G2 říká:
Stačí popsat svůj nápad a Uizard vytvoří propracovaný návrh, který lze snadno převést do prototypu nebo kódu.
Stačí popsat svůj nápad a Uizard vytvoří propracovaný návrh, který lze snadno převést do prototypu nebo kódu.
3. Deco. cx (nejlepší pro personalizaci marketingových webových stránek v reálném čase)
Deco. cx je bleskově rychlá front-endová platforma, která umožňuje prodejním a marketingovým týmům vytvářet vysoce konverzní zážitky, zejména v oblasti e-commerce. Od dynamických vstupních stránek po personalizované výlohy, její bezkódové rozhraní je navrženo pro rychlost, flexibilitu a výkon.
Deco. cx se také hladce integruje s moderními stacky a poskytuje týmům plnou kontrolu nad obsahem určeným pro zákazníky. Ať už se jedná o A/B testování nabídek nebo lokalizaci kampaní, Deco. cx vám umožní rychlé spuštění, časté iterace a efektivnější zapojení.
Nejlepší funkce Deco. cx
- Urychlete spouštění kampaní díky úpravám v reálném čase a plné flexibilitě kódu.
- Vytvářejte formuláře a okamžitě zaznamenávejte data pomocí integrované, distribuované SQLite databáze Deco na každém webu.
- Rychle přizpůsobte identitu značky pomocí opakovaně použitelných komponent, stylů a šablon, které umožňují snadné úpravy barev, tlačítek a typografie.
Omezení Deco. cx
- Přepínání mezi režimy bez kódu a s plným kódem často vede k přepsání nebo ztrátě změn.
- Podporuje omezený počet hostingových možností, což omezuje flexibilitu nasazení pro některé týmy.
Ceny Deco. cx
- Bezplatný tarif (pouze pro 2 uživatele)
- CMS založené na GIT: 9 $/měsíc na uživatele a další náklady 2 $/měsíc za další uživatele
- Pro: 99 $/měsíc na uživatele a 8 $ za každých 10 000 zobrazení stránky
Hodnocení a recenze Deco. cx
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Reflex (nejlepší pro vytváření a testování marketingových prototypů)
Reflex je oblíbené řešení pro týmy, které vyvíjejí software v jazyce Python. Jeho backendový a frontendový logický framework je ideální pro zakladatele a marketéry, kteří chtějí vlastní nástroje, aniž by museli žonglovat s více jazyky.
Řešení má více než 60 přizpůsobitelných komponent uživatelského rozhraní a nabízí rychlé nasazení v cloudu. Díky tomu je Reflex specializovaný na rychlé prototypování a spouštění aplikací založených na umělé inteligenci.
Navíc vám tento nástroj pomůže realizovat rychlejší a inovativnější projekty, ať už se jedná o dashboardy, CRM nebo zákaznické portály.
Nejlepší funkce Reflex
- Zjednodušte logiku své aplikace díky vývoji v jediném jazyce a s plnou podporou všech funkcí.
- Spusťte okamžitě nástroje připravené k produkci díky podpoře nasazení do cloudu jedním kliknutím.
- Snadno spravujte uživatele pomocí integrovaných možností ověřování, jako jsou Google, Magic Link a Captcha.
Omezení Reflexu
- Omezený ekosystém pluginů kvůli jeho statusu jako novějšího, rychle se vyvíjejícího frameworku
- Někteří uživatelé uvádějí, že časté změny API mohou způsobit narušení provozu.
Ceny Reflex
- Záliba: Zdarma
- Pro: Od 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: Od 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Reflex
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Reflexu skuteční uživatelé
Takto zní recenze tohoto nástroje na Redditu :
Jakmile pochopíte ekosystém, je to vlastně docela jednoduché. Mám jednu aplikaci, kterou jsem vytvořil pro náš bezpečnostní tým a která je nasazena v automaticky škálovatelné skupině za load balancerem.
Jakmile pochopíte ekosystém, je to vlastně docela jednoduché. Mám jednu aplikaci, kterou jsem vytvořil pro náš bezpečnostní tým a která je nasazena v automaticky škálovatelné skupině za load balancerem.
➡️ Číst více: Nejlepší prototypovací nástroje pro designéry
5. Windsurf – dříve Codeium (nejlepší pro automatizované kódování kampaní)
Přáli byste si mít kamaráda, který umí číst vaše myšlenky? Windsurf (dříve Codeium) vám to může umožnit, zejména pro prodejní a marketingové týmy, které chtějí vylepšit finální produkty, aniž by musely kontaktovat vývojáře.
Tento nástroj se integruje s VS Code a PyCharm a poskytuje automatizaci DevOps a inteligentní návrhy ve více než 70 jazycích, které urychlují úpravy. Windsurf také nabízí AI chat, který efektivně zpracovává opravy vstupních stránek a aktualizace e-mailových šablon.
Nejlepší funkce Windsurf (dříve Codeium)
- Opravujte problémy s kódem za běhu pomocí algoritmů pro kontextovou úpravu kódu.
- Zrychlete rutinní úkoly související s kódováním a snižte zátěž pro netechnické uživatele díky rozmanité sadě možností automatického doplňování.
- Zachovejte soukromí a bezpečnost svého kódu bez nutnosti školení o nepřípustných datech.
Omezení Windsurf (dříve Codeium)
- Uživatelé shledávají, že ve srovnání s konkurencí zaostává v oblasti automatizace pracovních postupů, přizpůsobení kódu a podpory.
- Algoritmy AI nejsou tak účinné při zpracování nekonvenčních nebo složitých bloků kódu.
Ceny Windsurf (dříve Codeium)
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Windsurf (dříve Codeium)
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Windsurf (dříve Codeium)
Uživatel Redditu říká:
Dnes jsem si hrál s Windsurf. Projekt se dá opravdu rychle rozběhnout. Zatím jsem pracoval na projektu Laravel a zjistil jsem, že umí většinu věcí, které po něm chci, aniž bych ho musel žádat, aby něco opravil. Když ho požádám o opravu, velmi dobře ví, které soubory je třeba upravit. Musel jsem začít od začátku projektu, protože jsem ho nechal pracovat, aniž bych zkontroloval, zda to, co dělá, je správné.
Dnes jsem si hrál s Windsurf. Projekt se dá opravdu rychle nastartovat. Zatím jsem pracoval na projektu Laravel a zjistil jsem, že umí většinu věcí, které po něm chci, aniž bych ho musel žádat, aby něco opravil. Když ho požádám o opravu, velmi dobře ví, které soubory je třeba upravit. Musel jsem začít od začátku projektu, protože jsem ho nechal pracovat, aniž bych zkontroloval, zda to, co dělá, je správné.
6. Jitter (nejlepší pro design a animace na sociálních médiích)
Jitter je designové řešení pro rychlou, zábavnou a bezproblémovou animaci. Jeho editor založený na prohlížeči je elegantní, jednoduchý a obsahuje prvky sociálních médií.
Nabízí také nekonečné plátno, na kterém můžete testovat nespočet verzí a rozvržení, dokud nebude vizuální stránka vaší značky přesně taková, jakou si představujete. Je bleskově rychlý a nabízí náhledy v reálném čase, které udržují vaši kreativitu v chodu.
Jitter navíc obsahuje přednastavené velikosti pro Instagram, YouTube, Facebook a další platformy, takže již není nutné ručně měnit velikost kampaní. Stačí vybrat, animovat a publikovat.
Nejlepší funkce Jitter
- Přidávejte a sdílejte okamžitou zpětnou vazbu a podpořte tak společný design díky jednoduchým přístupovým odkazům.
- Zajistěte konzistentnost obsahu na sociálních médiích díky funkci kopírování a vkládání animací mezi vrstvami.
- Načasujte a uspořádejte své animace pomocí funkce časové osy.
Omezení Jitter
- Omezené možnosti exportu formátů ve srovnání s desktopovým animačním softwarem
- Žádná možnost offline přístupu, protože je založeno na prohlížeči.
Ceny Jitter
- Zdarma
- Studio: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jitter
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Jitteru
Recenze G2 říká:
Jitter se osvědčil při vytváření plynulých a krátkých animací, které se hodí pro sociální sítě a vysvětlující videa. K jeho používání nejsou zapotřebí prakticky žádné technické znalosti, protože program je uživatelsky přívětivý a obsahuje předem připravené prvky.
Jitter se osvědčil při vytváření plynulých a krátkých animací, které se hodí pro sociální sítě a vysvětlující videa. K jeho používání nejsou zapotřebí prakticky žádné technické znalosti, protože program je uživatelsky přívětivý a obsahuje předem připravené prvky.
V tomto videu získáte naše nejlepší tipy na využití AI v marketingu:
7. Rosebud AI (nejlepší pro reklamy a vizuální prvky osobnosti)
Rosebud AI nabízí marketérům a kreativním týmům nový odvážný způsob, jak vytvářet interaktivní obsah, reklamní vizuály a animované postavy bez nutnosti psát kód. Stačí popsat, co chcete, a platforma to oživí pomocí animací postav, her nebo chatbotů generovaných umělou inteligencí.
Rosebud AI vždy přináší výsledky s minimálním úsilím, ať už potřebujete kampaň, značkovou mini hru nebo poutavou vstupní stránku. Závěr: tento nástroj vám pomáhá soustředit se na nápady, nikoli na integraci, a poskytovat tak výjimečné digitální zážitky.
🔎 Věděli jste? Rosebud AI byl pojmenován podle cheat kódu ve hře The Sims, který hráčům poskytoval neomezené zdroje pro hraní v režimu stavění.
Nejlepší funkce Rosebud AI
- Vytvářejte dynamické animace postav pro reklamy a marketingový obsah pomocí jednoduchých textových pokynů.
- Spouštějte aplikace a hry bez námahy díky nastavení jedním kliknutím a možnosti remixovat stávající projekty.
- Sdílejte nápady okamžitě pomocí přímého odkazu Discord na domovské stránce, který usnadňuje přístup ke komunitě a spolupráci.
Omezení Rosebud AI
- Postrádá přesnost a kreativní kontrolu, kterou profesionální designéři potřebují pro styl specifický pro danou značku.
- Zaměřuje se spíše na vytváření aplikací než na jejich spouštění, což ztěžuje měření prodejů a zapojení zákazníků po dodání.
Ceny Rosebud AI
- Začátečník: Zdarma
- Indie Dev: 10 $/měsíc na uživatele
- 10X Dev: 30 $/měsíc na uživatele
- Pro: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rosebud AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rosebud AI
Zde je názor jednoho uživatele Redditu:
„Je úžasné, jak tímto způsobem dokážu dosáhnout mnohem více než pomocí GameMakeru. Pomocí AI je mnohem snazší vytvářet složité herní prvky a funkce.“
„Je úžasné, jak tímto způsobem dokážu dosáhnout mnohem více než pomocí GameMakeru. Pomocí AI je mnohem snazší vytvářet složité herní prvky a funkce.“
8. LocoKit (nejlepší pro vytváření geografických a přizpůsobených aplikací pro pracovní postupy)
LocoKit je navržen tak, aby během několika minut vytvořil propracované aplikace založené na databázi, které musí dodržovat vlastní logiku. Tento nástroj se specializuje na full-stack webové aplikace, jako je mapování území a optimalizace tras, a dosahuje vysoké úrovně personalizace a kontextového zapojení. Jeho intuitivní rozhraní podobné tabulkovému procesoru a přizpůsobitelné modelování dat udržují známé rozvržení a vylučují nutnost používat doplňky SQL.
Nejlepší funkce LocoKit
- Zobrazujte ve svých aplikacích přesné geografické prvky pomocí integrovaných funkcí PostGIS.
- Strukturovejte data podle své strategie oslovování zákazníků, propojujte potenciální zákazníky s kampaněmi, sledujte následné kroky nebo propojujte akce uživatelů v rámci celého funnelu pomocí vizuálního relačního modelování.
- Nastavte podrobná oprávnění na úrovni tabulky pomocí rolí založených na uživatelích a skupinách.
Omezení LocoKit
- Zaměřeno především na zařízení iOS, což může omezovat přístupnost napříč platformami.
Ceny LocoKit
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze LocoKit
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. WebSim. ai (nejlepší pro simulaci uživatelských cest na webových stránkách)
Dalším nástrojem specializujícím se na simulace je WebSim. ai. Toto řešení vyniká interaktivními webovými zážitky na vyžádání a vytváří funkční HTML webové stránky na základě vašich témat nebo URL adres. Je poháněno AI modely jako Sonnet 3. 5 a DeepSeek R1.
Malé podniky a vývojáři webových aplikací mohou rychle vytvořit různé uživatelské cesty a interakce se zákazníky s různými rozvrženími stránek nebo procesy platby.
Nejlepší funkce WebSim. ai
- Implementujte do své aplikace remixovanou funkci pro uživatele pomocí možnosti přijetí historie revizí.
- Najděte a opravte opravitelné chyby v kódu pomocí rychlých oprav a automatického opravování pomocí umělé inteligence.
- Umožněte interaktivní funkce AI na své stávající stránce díky integraci jazykového modelu WebSim. ai.
Omezení WebSim. ai
- V současné době se zaměřuje spíše na simulaci webových stránek než na širší komunikační funkce AI.
- Omezené možnosti integrace s jinými marketingovými nástroji
Ceny WebSim. ai
- Zdarma
Hodnocení a recenze WebSim. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o WebSim. ai
Jsem ohromen tím, jak skvěle WebSim pomáhá laikům realizovat jejich kreativitu. Nechápu, proč není populárnější.
Jsem ohromen tím, jak skvěle WebSim pomáhá laikům realizovat jejich kreativitu. Nechápu, proč není populárnější.
10. Tabnine (nejlepší pro automatickou personalizaci kódu a integraci do webu)
Tabnine je skrytý poklad pro softwarové firmy, které chtějí postupovat rychle, zejména marketingové týmy. Jeho vynikající funkce, personalizace kódu pomocí umělé inteligence, pomáhá dodávat rychlé webové nástroje, skripty pro hodnocení potenciálních zákazníků nebo přizpůsobené řídicí panely, aniž byste museli čekat na vývojáře.
Ať už automatizujete oslovování zákazníků nebo personalizujete jejich cestu, AI návrhy Tabnine doplňují celé úryvky kódu během psaní. Disponuje také bezpečným nasazením, které chrání soukromí dat při škálování.
Nejlepší funkce Tabnine
- Generujte vzorce specifické pro danou doménu pomocí funkcí soukromého trénování kódové základny.
- Minimalizujte rizika související s duševním vlastnictvím a autorskými právy díky funkci Provenance and Attribution od Tabnine, která porovnává kód generovaný umělou inteligencí s veřejně dostupným kódem.
- Urychlete vývoj díky automatizovanému vytváření testů a syntéze dokumentace.
Omezení Tabnine
- Někteří uživatelé považují Tabnine za náročný na zdroje a způsobující problémy s pamětí u velkých kódových základen.
- Může mít tendenci generovat více řádků kódu, než je nutné, což činí úpravy poněkud zdlouhavými.
Ceny Tabnine
- Základní: Zdarma
- Dev: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tabnine
- G2: 4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tabnine
Uživatel G2 sdílí:
Poskytuje návrhy kódu na základě programovacího jazyka, který používáme. Jako vývojář pracuji s mnoha jazyky a mám zmatek v syntaxi, ale toto mi velmi pomáhá.
Poskytuje návrhy kódu na základě programovacího jazyka, který používáme. Jako vývojář pracuji s mnoha jazyky a mám zmatek v syntaxi, ale tohle mi velmi pomáhá.
➡️ Číst více: Jak používat AI ve vývoji softwaru
Zvládněte marketing a vývoj produktů s ClickUp
Minimalizace času potřebného k vytvoření aplikace umožňuje firmám rychleji reagovat na jedinečné potřeby svých zákazníků. Výběr správného nástroje pro tvorbu AI aplikací však neznamená, že se musíte držet Lovable AI jen proto, že je populární.
Marketingové týmy potřebují řešení s nízkými nároky na programování, která poskytují flexibilitu bez technických problémů. S ClickUp získáte kromě generování kódu pomocí AI také analýzy v reálném čase, nasazení jedním kliknutím a hladkou integraci.
ClickUp je více než jen nástroj pro vývoj aplikací, zefektivňuje správu úkolů, spolupráci týmů a dohled nad kampaněmi. Jeho asistence založená na umělé inteligenci a nástroje pro workflow poskytují vynikající zákaznickou zkušenost od začátku do konce.
Jste připraveni zvládnout marketingové kampaně a správu softwaru najednou? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!