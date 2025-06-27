Bezplatné šablony a příklady motivačních dopisů

Našli jste společnost, která se vám zdá ideální, ale zjistili jste, že nemá žádné volné pracovní pozice, které by odpovídaly vašim dovednostem?
Motivační dopis je vaší vstupenkou. Tento jednostránkový dopis je proaktivním způsobem, jak se představit. Umožní vám ukázat, jakou přidanou hodnotu můžete pozici přinést, ještě než vůbec vznikne.
Mnoho společností si silné kandidáty ponechává v paměti pro budoucí pozice, takže včasné oslovení vám může poskytnout výhodu.
Psaní dopisu o zájmu od nuly však může být složité. Ale my vám pomůžeme! Tyto bezplatné šablony a příklady – spolu s nástroji pro psaní založenými na umělé inteligenci – vám pomohou vytvořit poutavý dopis, který upoutá pozornost a otevře vám dveře. Najděte si ten, který vám nejlépe vyhovuje!
Co jsou šablony dopisů o zájmu?
Šablony motivačních dopisů jsou předem připravené formáty, které potenciálním uchazečům pomáhají sepsat profesionální a strukturovaný dopis. Umožňují uchazečům o zaměstnání vyjádřit zájem o společnost, pracovní pozici nebo příležitost, která není veřejně inzerována.
Tyto šablony poskytují jasnou strukturu, včetně částí pro představení sebe sama, zdůraznění relevantních dovedností nebo zkušeností a vysvětlení důvodu, proč se ozýváte.
👀 Věděli jste, že počet pracovních míst v oblasti technologií roste tempem 12 % ročně, což předčí mnoho jiných odvětví?
Co dělá šablonu dopisu o zájmu dobrou?
Dobře strukturovaná šablona motivačního dopisu pomáhá uchazečům o zaměstnání efektivně a profesionálně prezentovat své kvalifikace. Dobrá šablona motivačního dopisu obsahuje:
- Silný úvod, který upoutá pozornost dobře napsaným formálním pozdravem a stručným prvním odstavcem, v němž je uveden účel dopisu.
- Personalizované údaje, díky nimž lze dopis přizpůsobit titulu příjemce a názvu společnosti.
- Relevantní informace, které zdůrazňují klíčové dovednosti, zkušenosti nebo úspěchy v souladu s kulturou a potřebami společnosti.
- Přehledné formátování, které zachovává profesionální vzhled s vhodnými mezerami, nadpisy a logickým sledem.
- Stručný a poutavý obsah, který udržuje zprávu přímou a poutavou bez zbytečných detailů.
- Výzva k akci, která podněcuje další diskusi, například žádost o informativní pohovor nebo následnou komunikaci.
15 šablon motivačních dopisů
Zde je 15 nejlepších šablon zájmových dopisů, které musíte vyzkoušet:
1. Šablona motivačního dopisu ClickUp
Motivační dopis a dopis o zájmu jsou formální dopisy, které zdůrazňují dovednosti a kvalifikaci. Proto je naší první volbou šablona motivačního dopisu ClickUp. Je jednoduchá, efektivní a navržena tak, aby vás provedla podrobným procesem vyprávění o vaší kariéře.
Šablona obsahuje samostatné sekce pro poutavé oslovení, podrobný popis vaší kariéry a přesvědčivou výzvu k akci.
Šablonu průvodního dopisu můžete snadno přizpůsobit jako šablonu dopisu o zájmu. Mezi její klíčové součásti patří:
- Osobní úvod: Přizpůsobte svůj pozdrav kultuře cílové společnosti a jménu náborového pracovníka.
- Část věnovaná dovednostem a úspěchům: Uveďte metriky, konkrétní projekty nebo milníky, které odpovídají popisu pracovní pozice.
- Závěrečný odstavec: Vytvořte poutavý závěr, který podnítí další diskusi a soudržně představí vaše zkušenosti.
🔑 Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí strukturovaný, ale přizpůsobitelný motivační dopis, aby zdůraznili své dovednosti a zkušenosti.
2. Šablona pro hledání zaměstnání ClickUp
Komplexní šablona ClickUp Job Search Template sleduje stav vašich žádostí a pomáhá vám efektivně plánovat a realizovat strategii hledání zaměstnání. Díky centralizaci informací o hledání zaměstnání pomocí umělé inteligence minimalizuje tato šablona riziko zmeškání termínů a zajišťuje, že zůstanete proaktivní.
Mezi hlavní funkce patří:
- Centralizovaný přehled: Uspořádejte si nabídky práce, podrobnosti o společnostech a termíny podání přihlášek v jednom intuitivním přehledu.
- Přizpůsobitelná pole: Přidejte sloupce pro konkrétní informace, jako jsou očekávané platové podmínky, místo výkonu práce nebo zdroje doporučení.
- Sledování pokroku: Pomocí vizuálních indikátorů můžete sledovat termíny pro další kroky a fáze pohovorů.
🔑 Ideální pro: Organizování a sledování žádostí o zaměstnání, pohovorů a networkingových aktivit na jednom místě.
3. Šablona kanbanové tabule pro hledání zaměstnání ClickUp
Jste spíše vizuální typ? Šablona ClickUp Job Search Kanban Board Template využívá rozložení Kanban board k rozdělení vašeho hledání zaměstnání do jednotlivých fází.
Podrobné funkce zahrnují:
- Přizpůsobitelné sloupce: Nastavte fáze, jako jsou „Výzkum“, „Podání žádosti“, „Příprava na pohovor“, „Pohovor“, „Nabídka“ a „Následná komunikace“.
- Funkce drag-and-drop: Snadno přesouvejte příležitosti mezi jednotlivými fázemi a provádějte úpravy v reálném čase.
- Sledování stavu: Použijte barevně odlišené značky a termíny splnění k určení priority úkolů.
🔑 Ideální pro: Profesionály, kteří hledají vysněné zaměstnání, vizualizují žádosti o zaměstnání a sledují pokrok v různých fázích náborového procesu.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain může být vaším AI nástrojem pro tvorbu životopisů!
Brain jde nad rámec pomoci s psaním; pomáhá vám strategicky plánovat hledání zaměstnání. Použijte jej k rychlému vytvoření poutavého motivačního dopisu, vylepšení formulací pro větší srozumitelnost nebo úpravě tónu tak, aby odpovídal různým odvětvím. ClickUp Brain také umí shrnout popisy pracovních pozic, navrhnout klíčová slova pro lepší sladění s systémy pro sledování uchazečů (ATS) a dokonce generovat následné e-maily, aby vaše žádost zůstala v paměti. Ve spojení se šablonami pro hledání zaměstnání od ClickUp vám ClickUp Brain zajistí, že se nebudete ucházet jen tak, ale strategicky.
4. Šablona životopisu ClickUp
Chcete, aby byl váš životopis snadno čitelný a vizuálně poutavý a na první pohled upoutal pozornost personalisty? Šablona životopisu ClickUp je tím pravým řešením!
Šablona klade důraz na estetiku i funkčnost a obsahuje:
- Strukturované sekce: Jasně definované oblasti pro profesní shrnutí, podrobnou pracovní historii, dovednosti, vzdělání a certifikace.
- Vizuální vylepšení: Možnosti zahrnout ikony, barevné akcenty a grafy pro zdůraznění úspěchů.
- Snadné přizpůsobení: Nastavitelná pole vám umožňují upravit obsah podle standardů daného odvětví nebo konkrétních požadavků na danou pozici.
🔑 Ideální pro: Vytvoření profesionálního, dobře strukturovaného životopisu, který zaujme personalisty.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k zdokonalení svého motivačního dopisu! Jedná se o dynamický pracovní prostor, kde můžete snadno upravovat a vylepšovat svůj motivační dopis. Jakmile vytvoříte návrh dopisu pomocí šablony, použijte bohaté možnosti formátování k profesionálnímu uspořádání dopisu, přidejte komentáře pro zpětnou vazbu a dokonce propojte související úkoly hledání zaměstnání přímo v dokumentu. Potřebujete přizpůsobit více verzí pro různé příležitosti? Duplikujte svůj dokument a upravte jej, aniž byste museli začínat od nuly. Jakmile je váš dopis připraven, exportujte jej jako PDF nebo jej sdílejte pomocí jediného odkazu pro hladké odeslání.
5. Šablona dopisu o zájmu o práci od Template. Net
Šablona dopisu o zájmu o práci od Template. Net je nejužitečnější, pokud oslovujete společnosti, které nemají konkrétní volná pracovní místa. Nabízí:
- Podrobný osobní popis: části pro shrnutí vašeho profesního zázemí, odborných znalostí a jedinečné hodnoty, kterou přinášíte
- Přizpůsobitelný jazyk specifický pro dané odvětví: Přizpůsobte obsah tak, aby odpovídal konkrétní firemní kultuře a odborné terminologii daného odvětví.
- Jasná výzva k akci: Dobře formulovaná závěrečná část vybízí k setkání nebo dalšímu dialogu. Díky proaktivnímu přístupu vás tato šablona představí jako inovativního kandidáta, který nečeká na příležitosti, ale sám je vytváří.
🔑 Ideální pro: Profesionály, kteří kontaktují společnosti ohledně potenciálních pracovních příležitostí.
6. Šablona dopisu o zájmu od společnosti Template. Net
Šablona zájmového dopisu od společnosti Template. Net, určená pro networking a obchodní kontakty, nabízí:
- Komplexní část věnovaná vašemu profesnímu zázemí: Uveďte podrobnosti o své profesní kariéře, klíčových projektech a významných úspěších.
- Hodnotová nabídka: Při psaní nabídky zaměstnání jasně formulujte, jak vaše odborné znalosti mohou řešit potenciální potřeby nebo výzvy, kterým může příjemce čelit.
- Návrhy na další kroky: Využijte integrované návrhy pro plánování hovorů nebo schůzek za účelem projednání spolupráce. Tento přístup vám pomůže navázat nové vztahy a otevře dveře k příležitostem, které nemusí být na první pohled viditelné.
🔑 Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli ještě předtím, než budou volná pracovní místa aktivně inzerována.
7. Šablona profesionálního motivačního dopisu od Template. Net
Projevte svou profesionální excelentnost a připravenost na pozice na úrovni vedení pomocí šablony profesionálního motivačního dopisu od Template. Net. Tato šablona je určena pro důležitou komunikaci a obsahuje:
- Formální tón a struktura: Členěné sekce pro silné úvodní slovo, podrobné profesní zkušenosti a vizi do budoucna.
- Zdůraznění úspěchů: Oblasti, které je třeba zahrnout, jsou výkonnostní metriky, ocenění, významné projekty a profesní cíle v práci.
- Elegantní prezentace: propracované rozvržení, které vyzařuje profesionalitu a důvěryhodnost.
🔑 Ideální pro: Vytvoření silného prvního dojmu pomocí kultivovaného a formálního vyjádření zájmu o společnost nebo pozici.
8. Šablona e-mailového dopisu o zájmu od Template. Net
Upoutejte pozornost zaneprázdněného personalisty krátkým a výstižným e-mailem. Šablona e-mailového dopisu o zájmu od Template. Net je navržena pro rychlé a efektivní oslovení a pomůže vám s:
- Stručný předmět: Navrženo tak, aby upoutalo pozornost v přeplněných doručených poštách.
- Jasný, strukturovaný obsah: stručné představení, přehled klíčových kvalifikací a silné zakončení, které vybízí k okamžité akci.
- Formát přizpůsobený pro mobilní zařízení: Zajišťuje čitelnost na stolních počítačích i mobilních zařízeních.
🔑 Ideální pro: Zaslání stručného a profesionálního dotazu ohledně pracovních příležitostí prostřednictvím e-mailu.
9. Prohlášení o záměru pro přijetí do školy od Template. Net
Využijte šablonu dopisu o záměru pro přijetí do školy od Template. Net a proměňte své akademické výsledky v poutavý osobní příběh, který osloví přijímací komisi. Je přizpůsobena pro akademické účely a obsahuje:
- Osobní příběh: části věnované vaší akademické dráze, mimoškolním aktivitám, jedinečnému pohledu na svět a osobním ambicím.
- Přizpůsobení konkrétní instituci: Podněty k přizpůsobení vzorového dopisu tak, aby odrážel základní hodnoty a akademickou kulturu školy.
- Vize do budoucna: Speciální část, kde můžete vyjádřit své dlouhodobé vzdělávací a kariérní plány.
🔑 Ideální pro: Studenty a rodiče, kteří formálně vyjadřují zájem o přijetí do školy nebo akademického programu.
👀 Věděli jste? Více než 39 % osob, které uvažují o změně kariéry, motivuje vyhlídka na vyšší plat.
10. Zájem o pozici trenéra podle šablony. Net
Využijte svou vášeň pro vedení lidí k inspiraci týmů a dosažení úspěchu pomocí šablony dopisu o zájmu o pozici kouče od Template. Net. Tato specializovaná šablona se zaměřuje na:
- Popis vedoucích schopností: části, které podrobně popisují vaši filozofii koučování, inovativní přístup k výuce, dosavadní úspěchy týmu a strategie mentoringu.
- Metriky výkonu: Oblasti, které zahrnují kvantifikovatelné úspěchy a zlepšení pod vaším vedením.
- Vize budoucího dopadu: Část věnovaná popisu toho, jak plánujete přispět k růstu a úspěchu týmu.
🔑 Ideální pro: Trenéry, kteří se ucházejí o místo učitele ve sportovní nebo akademické oblasti.
🧠 Zajímavost: Více než 36 % pracovníků v USA je součástí gig ekonomiky a věnuje se práci na volné noze nebo na smlouvu.
11. Žádost o místo zastupujícího učitele od Template. Net
Projevte svou připravenost udržovat vysokou úroveň v dynamickém prostředí třídy pomocí vzoru dopisu o zájmu o místo zastupujícího učitele od Template. Net. Tento vzor, vytvořený pro pedagogy, obsahuje:
- Pedagogické kvalifikace: Podrobné sekce věnované certifikacím, pedagogické filozofii a strategiím řízení třídy.
- Hlavní přednosti přizpůsobivosti: Důraz na vaši schopnost rychle se přizpůsobit různým výukovým prostředím a potřebám studentů.
- Profesionální vystupování: strukturovaný formát, který vyjadřuje hluboké porozumění akademickému prostředí a zdůrazňuje jak kompetence, tak nadšení pro vzdělávání.
🔑 Ideální pro: pedagogy, kteří hledají příležitosti k zastupování ve školách nebo školských obvodech.
12. Motivační dopis pro interní pozici od Template. Net
Využijte své interní znalosti k otevření nových kariérních příležitostí ve vaší organizaci pomocí šablony dopisu o zájmu o interní pozici od Template. Net. Tato šablona je ideální pro interní kandidáty a nabízí:
- Interní úspěchy: Sekce, ve které podrobně popíšete své příspěvky v rámci organizace, včetně projektů, úspěchů týmu a zlepšení.
- Vize růstu: Prostor pro vyjádření vašich budoucích ambicí a toho, jak plánujete přinést společnosti další přidanou hodnotu.
- Profesionální tón: Vyvážený přístup, který zdůrazňuje loajalitu i připravenost převzít větší odpovědnost.
🔑 Ideální pro: Zaměstnance, kteří se chtějí ucházet o novou pozici ve své současné organizaci.
🧠 Zajímavost: Od roku 2005 vzrostl počet lidí pracujících na dálku o 159 %, a to hlavně díky technologickému pokroku a pandemii COVID-19.
13. Zájem o povýšení podle šablony. Net
Vytvořte si životopis, který vám pomůže postoupit na vyšší pozici ve vašem současném týmu, pomocí šablony žádosti o povýšení od Template. Net. Tato šablona je určena zaměstnancům s konkrétními dovednostmi, kteří usilují o povýšení, a nabízí:
- Podrobný záznam úspěchů: Vyzývá k uvedení konkrétních úspěchů, měřítek výkonnosti, prokázaných výsledků a příspěvků v oblasti vedení.
- Prohlášení o budoucím dopadu: Části věnované nastínění vaší vize a plánů pro dosažení dalšího úspěchu v vyšší pozici.
- Formální, ale osobní tón: Vyvažuje profesionální formálnost s osobním přístupem, který zdůrazňuje vaše odhodlání pro organizaci.
14. Motivační dopis pro pracovní pozici, která není volná, od Template. Net
Vytvořte si příležitosti tím, že proaktivně předvedete svůj potenciál ve společnostech, které právě nenabírají nové zaměstnance. Pro uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí oslovit společnosti, i když právě nenabízejí volná místa, nabízí Template. Net šablonu dopisu o zájmu o práci bez volných míst:
- Přístup orientovaný na budoucnost: části, ve kterých vysvětlíte svůj velký zájem o konkrétní společnost a jak by vaše dovednosti mohly naplnit její budoucí potřeby.
- Hodnotová nabídka: Jasně uveďte, jaké jedinečné přínosy můžete nabídnout a proč je právě teď ten správný čas pro nadcházející projekty.
- Otevřený závěr: Výzva pro společnost, aby vás zvážila pro budoucí pozice nebo aby si uchovala váš životopis v databázi.
🔑 Ideální pro: Proaktivní uchazeče o zaměstnání, kteří mění kariéru a oslovují společnosti, i když nejsou vypsána žádná volná místa.
📮ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje umělé inteligence ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů. Chcete těchto výhod využít i v práci? ClickUp vám s tím pomůže! ClickUp Brain, integrovaný asistent umělé inteligence ClickUp, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým souhrnům generovaným umělou inteligencí a automatizovaným úkolům.
15. Šablona profesionálního motivačního dopisu pro Google Docs od GDOC
Zanechte trvalý první dojem díky elegantnímu modernímu designu, který podtrhne vaši profesionalitu, pomocí šablony profesionálního motivačního dopisu Google Docs od GDOC.
Tato bezplatná šablona Google Docs je navržena tak, aby byla snadno použitelná a měla velký dopad. Mezi její podrobné funkce patří:
- Upravitelné části: Jasně definované oblasti pro kontaktní údaje, profesní shrnutí, podrobnou pracovní historii, řízení dovedností a vzdělání.
- Vizuální přitažlivost: Minimalistický design kombinující moderní typografii s jemnými barevnými akcenty zajistí, že váš motivační dopis bude vizuálně přitažlivý a snadno čitelný.
- Snadný přístup: Díky cloudovému řešení můžete spolupracovat nebo aktualizovat svůj motivační dopis kdekoli a kdykoli, takže máte vždy k dispozici nejaktuálnější verzi.
🔑 Ideální pro: Vytvoření dobře formátovaného, profesionálního motivačního dopisu k žádosti o zaměstnání pomocí Google Docs.
Převezměte kontrolu nad svou kariérou díky bezplatným šablonám motivačních dopisů od ClickUp.
Motivační dopis může být cenným nástrojem, jak na sebe upozornit, ať už oslovujete společnost, která nemá žádné volné pozice, ucházíte se o povýšení nebo hledáte nové akademické příležitosti.
Sledování návrhů, následných kroků a více žádostí však může být velmi náročné. Právě v tom vám pomůže ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Díky bezplatným přizpůsobitelným šablonám ClickUp můžete vytvářet profesionální motivační dopisy, ve kterých zdůrazníte své dovednosti a nadšení.
Ale to není vše – ClickUp může být vaším dokonalým softwarem pro sledování pracovních příležitostí, který vám pomůže udržet pořádek v projektovém řízení, sledování termínů a spolupráci na dokumentech. Nikdy nezmeškejte následnou komunikaci ani nezapomeňte na termín podání žádosti!
V jediném pracovním prostoru můžete dokonce integrovat poznámky, nastavovat připomenutí a sledovat odpovědi.
Místo toho, abyste se potýkali s roztříštěnými dokumenty a e-maily, mějte vše na jednom místě a přistupujte k hledání zaměstnání nebo kariérnímu růstu strukturovaněji. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste měli ve své profesní kariéře náskok.