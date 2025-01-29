10 nejlepších aplikací pro sledování úkolů pro projektové manažery v roce 2025

Projektoví manažeři a vedoucí týmů často mají potíže s odhadem kapacity svého týmu. Abyste mohli efektivně spravovat zdroje a zvýšit produktivitu, musíte znát pracovní vytížení svého týmu jako své boty.
Musíte mít přehled o klíčových detailech – zjistit čas přidělený projektům, dostupnost členů týmu pro práci na nových projektech a sladit jejich pokrok s odhadovanými časovými harmonogramy.
Právě v tomto případě se osvědčí software pro sledování úkolů.
Hlavním účelem softwaru pro sledování úkolů je pomoci zaměstnancům optimalizovat jejich čas, zajistit, aby nezmeškali žádné příležitosti, a udržovat kulturu transparentnosti a růstu.
To se přímo promítá do organizačních zisků. Udržujete své klienty spokojené včasnými dodávkami, budujete důvěru a vytváříte si solidní reputaci, která přináší další zakázky.
Co je software pro sledování úkolů?
Software pro sledování úkolů nabízí projektovým manažerům přehled o všech aspektech úkolů, na kterých jejich tým pracuje. Tyto nástroje, které jsou navrženy tak, aby týmům pomáhaly efektivněji plánovat, organizovat a spravovat jejich projekty, zahrnují funkce jako seznamy úkolů a plánování, sledování projektů, sledování času, spolupráce a reportování.
Podniky mohou tento software využít ke zefektivnění pracovních postupů v rámci projektů, sledování termínů, efektivnímu přidělování zdrojů, zlepšení výsledků projektů a zvýšení produktivity.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování úkolů?
Na trhu existuje několik softwarových řešení pro sledování úkolů, ale je důležité vědět, jak vybrat ten, který je šitý na míru vašim požadavkům.
Před zakoupením platformy se zaměřte na tyto základní funkce:
- Organizace úkolů: Ideální platforma pro sledování úkolů by vám měla pomoci rozdělit výstupy projektu na menší úkoly, přiřadit je členům týmu a organizovat úkoly.
- Sledování pokroku: Schopnost sledovat pokrok projektu a milníky a porovnávat je s prognózovanými údaji je jednou z nejdůležitějších požadavků na nástroj pro sledování úkolů.
- Sledování času: Nástroj by měl mít schopnost zaznamenávat a sledovat čas strávený na úkolech a projektech.
- Správa zdrojů: Musíte být schopni přidělovat a spravovat zdroje týmu v rámci nástroje, od lidských zdrojů po finanční zdroje.
- Nástroje pro spolupráci: Hledejte možnosti, které podporují transparentní komunikaci v týmu, sdílení souborů a spolupráci.
- Přizpůsobení: Flexibilita při přizpůsobování pracovních postupů, polí a zobrazení projektů vašim potřebám může být významnou výhodou.
- Integrace: Integrace s nástroji a softwarem třetích stran, které používáte ve svém každodenním pracovním postupu, zjednoduší a zrychlí vaši práci.
- Reporting a přehledy: Váš software pro sledování úkolů by měl být schopen analyzovat data projektu a metriky výkonu pomocí reportingových nástrojů.
- Škálovatelnost: Schopnost přizpůsobit se růstu vašeho týmu a zvládat rostoucí složitost projektů je skvělým doplňkem.
Jeden systém pro sledování úkolů nemusí nabízet všechny tyto funkce. Abyste však nezatěžovali svou technologickou infrastrukturu, vyberte si platformu, která splňuje většinu z těchto požadavků.
Podívejme se na 10 nejlepších možností, které jsou dnes na trhu k dispozici!
10 nejlepších softwarů pro sledování úkolů
Provedli jsme důkladný průzkum, požádali uživatele o recenze a sami jsme tyto nástroje vyzkoušeli, abychom pro vás a vaše vedoucí týmů našli ten nejlepší software pro sledování úkolů. Pojďme se na ně podívat podrobněji.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro správu projektů, který vám pomůže řídit projekty jako profesionál, plánovat, organizovat a spolupracovat na úkolech a sledovat čas.
Platforma pro správu projektů ClickUp nabízí přehled o detailech každého projektu, na kterém váš tým pracuje, a účinně funguje jako platforma pro sledování úkolů. Tento přehled vám umožňuje sladit každodenní úkoly s dlouhodobými cíli společnosti, odhadnout rozsah práce a přidělovat zdroje.
Žonglujete mezi více projekty? Agilní dashboardy ClickUp a více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně zobrazení tabule, Ganttova diagramu a seznamu, usnadňují sledování projektů.
Rozdělte své velké projekty na zvládnutelné části pomocí ClickUp Tasks. Využijte funkce správy úkolů ClickUp k určení priorit úkolů, vytváření podúkolů v rámci úkolů a přizpůsobení platformy vašim požadavkům pomocí více než 35 aplikací ClickApps.
Nástroj pro správu úkolů také zajišťuje interní komunikaci a udržuje zainteresované strany v obraze díky následujícím funkcím:
- Přidejte k úkolu více přidělených osob a sledujících
- Zanechte přiřazené komentáře k úkolům
- Komunikujte se svým týmem a vyměňujte si soubory a poznámky související s úkolem v reálném čase pomocí zobrazení chatu.
Pokud sledování postupu úkolů a aktualizací vyžaduje mnoho ruční práce, můžete ušetřit čas nastavením automatizací ClickUp a umožnit svému týmu soustředit se na klíčové úkoly, které posouvají věci kupředu.
Zde je příklad:
Spouštěč automatizace: Když se stav úkolu změní z „Probíhá“ na „Dokončeno“.
Automatizační akce:
- Přiřaďte někoho: Přiřaďte úkol testerovi QA, aby zkontroloval dokončenou práci.
- Přidat termín splnění: Nastavte termín splnění pro kontrolu kvality, 3 dny po označení úkolu jako dokončeného.
- Přidat komentář: Automaticky zveřejněte komentář k úkolu, který upozorní testera QA, že úkol je připraven k revizi.
A pokud hledáte informace o čase stráveném na každém úkolu v porovnání s časem, který na něj váš tým naplánoval, aplikace Project Time Tracking od ClickUp tento proces zjednodušuje – jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Členové týmu mohou pracovat z jakéhokoli zařízení nebo platformy podle svého výběru, pohodlně sledovat čas a přidávat poznámky k časovým záznamům, aby mohli odkazovat na úkol, na kterém pracují.
Už používáte nástroj pro sledování času? Pro synchronizaci sledovaných hodin integrujte své oblíbené aplikace pro sledování času, jako jsou Toggl, Harvest nebo Clockify, s ClickUp.
Bezplatný software pro správu projektů ClickUp také obsahuje šablony připravené k okamžitému použití, které dále zjednodušují sledování úkolů.
Šablony rozsahu projektu pomáhají projektovým manažerům organizovat důležité detaily a komponenty nového projektu. Šablony pro sledování projektu šetří drahocenný čas bez ohrožení integrity vašeho projektu.
Například šablona Project Tracker od ClickUp usnadňuje sledování složitých projektů. Úkoly můžete seskupit do určité fáze a podle toho je sledovat. Přidělení členové týmu mohou své úkoly v projektu zaznamenávat, což zajišťuje, že manažer a všichni ostatní členové týmu jsou na stejné vlně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte vlastní fáze nebo stavy úkolů, které odrážejí váš konkrétní pracovní postup. Můžete také nastavit vlastní pole pro zaznamenávání dalších podrobností týkajících se konkrétních úkolů, jako je priorita, klient nebo rozpočet.
- Vytvořte vztahy mezi úkoly, abyste viděli, jak jsou propojeny a jak dokončení jednoho úkolu může ovlivnit druhý. To pomáhá při řízení složitých projektů s více úkoly.
- Nastavte si připomenutí pro denní porady nebo týdenní schůzky pomocí opakujících se úkolů.
- Umožněte zaměstnancům zaznamenávat čas z jakéhokoli zařízení podle jejich výběru pomocí desktopové nebo mobilní aplikace ClickUp, webové verze nebo bezplatného rozšíření pro Chrome.
- Nabídněte členům týmu flexibilitu při přepínání mezi zařízeními bez ztráty času díky Global Timer.
- Získejte přehled o aktivitách a výkonu zaměstnanců díky podrobným zprávám o časových rozvrzích, sledovaném čase, hlášení času a odhadovaném čase.
Omezení ClickUp
- Vyžaduje mírné zaučení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici v rámci všech placených tarifů za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Justworks Hours
Justworks Hours je nástroj pro sledování času, který zvyšuje efektivitu a produktivitu vašeho týmu. Tento nástroj je vhodný pro firmy všech velikostí a zajišťuje, že zaměstnanci dostanou odměnu za svou práci, aniž by ztráceli čas ručním sledováním času.
Tento nástroj minimalizuje chyby při sledování zaznamenaných hodin, pomáhá vám dodržovat pracovní právo, vyhnout se právním sankcím a udržovat transparentní postupy na pracovišti.
Tento software pro monitorování zaměstnanců je snadno použitelný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanci se mohou přihlašovat a odhlašovat pomocí webové platformy, mobilní aplikace nebo Slacku.
Zaměstnavatelé mohou sledovat směny, generovat zprávy, ověřovat polohu pomocí geofencingu a zahrnout do svého systému i dodavatele, pokud tým přesáhne počet hodinových zaměstnanců.
Nejlepší funkce aplikace Justworks Hours
- Synchronizujte schválené zaznamenané směny automaticky s vaší profesionální organizací zaměstnavatelů (PEO) nebo mzdovým softwarem.
- Zachovávejte spravedlivé postupy díky integrovaným upozorněním na přesčasy a automatickým připomenutím přestávek na jídlo a odpočinek.
- Přidělujte zdroje, stanovujte rozpočty a lépe spravujte své zaměstnance pomocí podrobných přehledů o odpracovaných hodinách, mzdách a přesčasech.
- Snadno zapojte zaměstnance v kanceláři i na dálku do platformy
Justworks Hodinová omezení
- Pro malé podniky může být nákladné
Ceny Justworks Hours
- Základní: 59 $/měsíc na zaměstnance (pro PEO, včetně sledování času)
- Plus: 99 $/měsíc na zaměstnance (pro PEO včetně sledování času)
Hodnocení a recenze Justworks Hours
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
3. Hub Planner
Hub Planner je platforma pro správu zdrojů, plánování a rozvrhování, která nabízí přehled o projektech a zdrojích pod jednou střechou. Pomocí tohoto nástroje můžete posoudit, jak členové vašeho týmu využívají svůj čas, kteří zaměstnanci jsou k dispozici pro nové projekty, a okamžitě najít zaměstnance se specifickými dovednostmi.
Nabízí také funkce platformy pro správu projektů, které vám umožňují spravovat milníky projektu, nastavovat dynamické sazby fakturace a plánovat finanční výdaje. Vaši zaměstnanci mohou platformu používat k podávání žádostí o roční dovolenou nebo k plánování volna pomocí plánovače zdrojů nebo žádostí.
Tento nástroj je vhodný jak pro malé a střední podniky, tak pro velké společnosti. Manažeři z různých odvětví mohou tento nástroj využívat k efektivnímu řízení kapacit.
Nejlepší funkce aplikace Hub Planner
- Měřte čas strávený na projektech porovnáním skutečného času zaznamenaného v časových rozvrzích s předpokládaným časem.
- Získejte přehled o individuálním nebo kolektivním výkonu díky analýzám v reálném čase.
- Přidejte do jakékoli zprávy přehledy a porovnejte skutečná čísla s plánovaným časem pro výdaje, využití a odpracované hodiny.
- Plánujte práci nesouvisející s projekty, jako jsou dovolené nebo schůzky.
Omezení aplikace Hub Planner
- Analýzy odhalují omezené poznatky
- Nedostatek možností přizpůsobení
Ceny Hub Planner
- Plug & Play: 7 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 18 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Business Leader: 54 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hub Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
4. Smartsheet
Smartsheet je platforma pro správu práce pro celý životní cyklus projektu – od plánování projektu, správy zdrojů a stanovení rozpočtu až po dodání projektu.
Je výkonný pro složité projekty s více závislostmi. Dashboard vám umožňuje generovat zprávy v reálném čase o postupu a výkonu projektu.
Pokud váš tým bojuje s opakujícími se úkoly, můžete je automatizovat pomocí opakujících se nebo podmíněných pracovních postupů.
Tento software pro sledování úkolů je nejvhodnější pro podniky nebo malé a střední firmy, které procházejí rychlým růstem.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Vizualizujte pokrok pomocí Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek nebo mřížkového zobrazení.
- Efektivně přidělujte zdroje pomocí zobrazení zdrojů a heatmap.
- Sledujte prahové hodnoty nákladů a překročení rozpočtu, abyste mohli optimalizovat své finance.
- Využijte integraci se Slackem, Google Workspace, Jira a Microsoft Teams a přeneste všechny své informace na jednu platformu.
Omezení aplikace Smartsheet
- Mobilní rozhraní působí trochu nepřehledně.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 9 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 32 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
5. WebWork
WebWork je softwarový nástroj pro sledování projektů, který pomáhá zaměstnavatelům a projektovým manažerům sledovat aktivity zaměstnanců a spravovat projekty v rámci jednotné platformy.
Tento nástroj náhodně pořizuje snímky obrazovky, aby vám poskytl přehled o projektech, na kterých členové vašeho týmu pracují. Je k dispozici jako desktopová aplikace, mobilní aplikace a rozšíření pro Chrome a funguje také v prohlížeči. Díky tomu mohou vaši zaměstnanci pracovat z jakékoli platformy a stále zaznamenávat čas, aniž by ztráceli hodiny.
WebWork také zjednodušuje sledování úkolů. Můžete sledovat stav úkolů, přizpůsobit si zobrazení a prioritizovat práci podle její důležitosti nebo termínů. Váš tým může využívat funkci chatu ke spolupráci a sdílení zdrojů souvisejících s projektem.
Nejlepší funkce WebWork
- Efektivní správa času díky sledování času napříč platformami
- Zjistěte pracovní vzorce a zlepšete výkonnost pomocí reportů
- Vypočítejte přesné fakturovatelné hodiny a generujte faktury na základě hodinových sazeb.
Omezení WebWork
- Nelze nastavit vlastní časová pásma pro různé zaměstnance
Ceny WebWork
- Pro: 4,99 $/uživatel za měsíc
- Plus: 7,99 $/uživatel za měsíc
- Premium: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze WebWork
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
6. Runn
Runn je software pro správu zdrojů s integrovanými funkcemi pro evidenci pracovní doby, plánování projektů, správu kapacit a prognózy.
Výkonný vyhledávací nástroj Runn vám pomůže třídit pracovní sílu a najít vhodné členy týmu pro váš další projekt. Poskytuje vám jasný přehled o rozvrhu všech zaměstnanců pomocí heatmap, čímž zajišťuje, že nedojde ke kolizi zdrojů.
Můžete svým týmům umožnit automatické vyplňování časových rozvrhů. Sledujte stav projektu a časové rozvrhy v reálném čase ve srovnání s prognózovanými údaji, abyste lépe porozuměli celkovému výkonu společnosti.
Funkce reportování nabízí přehled o vašem podnikání pomocí dynamických grafů, tabulek a diagramů, které vám umožní získat cenné informace a identifikovat oblasti, které je možné zlepšit.
Nejlepší funkce aplikace Runn
- Přiřazujte úkoly členům týmu pomocí funkce drag-and-drop.
- Filtrujte členy týmu podle rolí, dovedností, týmů a značek.
- Získejte přehled o svém portfoliu projektů, včetně fází a milníků, a stanovte priority nejdůležitějších úkolů.
- Zaznamenávejte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny pomocí jednoduchých časových rozpisů.
Omezení aplikace Runn
- Nastavení zabere nějaký čas
- Omezené možnosti reportingu
Ceny Runn
- Zdarma
- Pro: 10 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Runn
- G2: 4,5/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
7. Asana
Jako software pro správu práce vás Asana informuje o nejnovějším stavu vašich projektů, nabízí přehled o pracovní zátěži týmu a pomáhá navázat transparentní komunikaci mezi zúčastněnými stranami.
Funkce pracovní zátěže vyhodnocuje vytíženost vašeho týmu a zda má kapacitu pro nové projekty. Funkce sledování času pomáhá měřit čas strávený na úkolech, abyste mohli přesně nastavit rozpočty, a reportovací panely transformují shromážděná data do vizuálních přehledů.
Asana je vhodná pro týmy všech velikostí, ať už se jedná o začínající malé firmy nebo velké podniky.
Nejlepší funkce aplikace Asana
- Používejte šablony projektů a přidávejte automatizaci, abyste snížili manuální práci.
- Přizpůsobte si sekce projektu a přepínejte mezi rozvrženími, jako jsou Ganttův diagram, seznam, kalendář, tabule nebo časová osa.
- Zobrazte kapacitu svého týmu a vyvažte práci pomocí funkce pracovní zátěže.
- Automatizujte procesy ve vašem technologickém stacku pomocí více než 270 integrací.
Omezení aplikace Asana
- Pro malé podniky může být nákladné
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilé: 30,49 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Asana
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
8. Monday
Od plánování projektů a správy úkolů až po přidělování zdrojů – Monday vám umožní nahlížet na vaše projekty jako do otevřené knihy. Vizuální rozhraní je poutavé a dobře vyhovuje kreativním týmům.
Pokud chcete vědět, kolik času váš tým stráví konkrétními úkoly, můžete do svého pracovního postupu přidat sloupec Sledování času. Úkoly můžete pohodlně spouštět nebo pozastavovat pomocí tlačítka přehrávání. Tato funkce je však k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise.
Monday je kolaborativní platforma, která vás informuje o postupu projektů a umožňuje všem zúčastněným stranám být v obraze, komunikovat a udržovat transparentní pracovní prostředí.
Nejlepší funkce aplikace Monday
- Stanovte si cíle a úkoly, definujte projekty a procesy k dosažení svých cílů a vytvořte úkoly, které sladí vaše projekty a procesy s vašimi cíli.
- Plánujte, rozvrhujte a přidělujte zdroje tak, abyste vyvážili pracovní zátěž svých zaměstnanců.
- Organizujte svůj pracovní postup tím, že stanovíte priority úkolů, přidělíte odpovědnosti a nastavíte termíny.
- Vizualizujte pokrok pomocí dashboardů v reálném čase
Omezení aplikace Monday
- Někteří uživatelé si stěžují na zpožděné oznámení.
- Funkce sledování s časovým omezením
Ceny Monday
- Zdarma
- Základní: 12 $/uživatel za měsíc
- Standard: 14 $/uživatel za měsíc
- Pro: 24 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Monday
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
9. Teamwork
Jako platforma pro správu práce vám Teamwork umožňuje organizovat zdroje týmu, odhadovat časové harmonogramy a přesně sledovat zaznamenané hodiny.
Můžete optimalizovat plánování kapacit tím, že předvídáte potřeby zdrojů, sledujete projektové pipeline a víte, kdy potřebujete více podpůrného personálu. Díky kompletnímu přehledu o pracovní zátěži všech zaměstnanců můžete rozhodnout o přeřazení úkolů nebo úpravě detailů projektu, abyste zajistili včasné dodání projektu.
Tato platforma, navržená především pro agentury, IT firmy a poradenské služby, může být přizpůsobena pro různé typy podniků, velké i malé.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Posílejte automatické upozornění, které zaměstnancům připomene, aby zaznamenali svůj pracovní čas.
- Pomocí sledování času zaznamenávejte odpracované hodiny, spravujte rozpočty a včas generujte faktury bez chyb.
- Získejte centralizovaný přehled o odhadovaných, přidělených, zaznamenaných a dostupných hodinách.
- Prohlédněte si pracovní postupy svého týmu a efektivně řešte krátkodobé i dlouhodobé plánování zdrojů.
Omezení týmové práce
- Exportování zpráv může být obtížné
Ceny za týmovou práci
- Zdarma
- Dodání: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 25,99 $/uživatel za měsíc
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
10. Hubstaff
Hubstaff je software pro sledování projektů s funkcemi pro sledování času, řízení pracovní síly a analýzu aktivit.
Díky automatickému sledování času a výplatám ušetří váš tým čas. Tento nástroj je integrován s PayPal, Payoneer, Wise a dalšími platebními metodami, což umožňuje automatické uvolňování plateb na základě fakturovaných hodin.
Můžete také vytvářet přizpůsobitelné zprávy s údaji získanými ze sledování času, monitorování aktivit a spolupráce týmu a tyto poznatky využít k přijímání důležitých obchodních rozhodnutí.
Nejlepší funkce Hubstaffu:
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců pracujících na dálku, v hybridním režimu i v kanceláři a zajistěte přesné vyúčtování a fakturaci.
- Umožněte zaměstnancům zaznamenávat odpracované hodiny z libovolného operačního systému nebo zařízení podle jejich výběru.
- Spravujte směny, dostupnost a žádosti o dovolenou a vyhněte se konfliktům v rozvrhu díky funkci plánování zaměstnanců.
- Vytvářejte přehledy pomocí HubStaff Insights a identifikujte trendy a vzorce v datech.
Omezení Hubstaffu:
- Nastavení různých časových pásem v Hubstaffu může být obtížné.
Ceny Hubstaff
- Zdarma
- Starter: 7 $/uživatel za měsíc
- Grow: 9 $/uživatel za měsíc
- Tým: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 25 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
Doveďte své projekty k úspěchu pomocí softwaru pro sledování úkolů
Aplikace pro sledování úkolů zajistí, že tvrdá práce vašich zaměstnanců nepřijde vniveč, a umožní transparentní a přesné výplaty. Členové vašeho týmu získají jasný přehled o tom, čemu věnují svůj čas, a mohou jej využít k řízení svých pracovních hodin a udržení produktivity.
Tyto nástroje pomáhají organizacím spravovat zdroje pro aktuální projekty i projekty, které se teprve chystají. Nabízejí přehledy v reálném čase, takže můžete rozhodovat, kolik prostředků přidělit každému projektu a kdy a kde přesunout zdroje.
Neexistuje žádná platforma pro sledování úkolů, která by byla tak výkonná a plynulá jako ClickUp – ať už jde o řízení projektů, sledování času, odhad rozpočtu, přidělování zdrojů nebo všechny tyto úkoly dohromady.
Jako platforma typu „vše v jednom“ udržuje vaše technologické vybavení štíhlé a efektivnější a zároveň vás informuje o stavu všech vašich projektů.
Začněte s ClickUp ještě dnes a spravujte své zaměstnance s jistotou!