ClickUp vs. OneNote: Klíčové rozdíly ve správě úkolů a poznámek

Právě jste strávili 12 minut hledáním toho skvělého nápadu, který jste si zapsali někde mezi seznamem nákupů a poznámkami z jednání.
Zvrat: celou dobu to bylo ve vašich konceptu e-mailů. 😲
Potřebujete systém, který vaše nápady, úkoly a plány projektů nejen ukládá, ale také umožňuje jejich snadné vyhledávání.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje jako ClickUp a OneNote. ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která slouží ke správě úkolů, dokumentů, cílů a týmové spolupráce na jednom místě. OneNote je naopak digitální poznámkový blok od společnosti Microsoft, který slouží k zaznamenávání myšlenek, organizování poznámek a synchronizaci mezi zařízeními.
Debata o ClickUp vs. OneNote se v podstatě scvrkává na toto: chcete výkonný nástroj pro správu projektů, který náhodou ukládá vaše poznámky, nebo nástroj pro pořizování poznámek, který se zabývá správou úkolů?
Podívejme se, co každá platforma nabízí, když potřebujete, aby poznámky a úkoly fungovaly společně. 💁
Srovnávací tabulka ClickUp vs. OneNote
Zde je stručné srovnání funkcí (a hodnoty) ClickUp a OneNote:
|Kritéria
|ClickUp
|OneNote
|Hlavní účel
|All-in-one platforma pro produktivitu zahrnující správu úkolů, sledování projektů a společné pořizování poznámek.
|Digitální poznámkový blok umožňující volné psaní poznámek, organizaci podle poznámkových bloků, sekcí a stránek.
|Funkce pro pořizování poznámek
|Formátování bohatého textu, dokumenty, poznámkový blok, šablony, souhrny založené na umělé inteligenci, vkládání multimédií
|Volně tvarovatelné plátno, ruční psaní, multimédia, flexibilní rozvržení
|Správa úkolů a projektů
|Pokročilé funkce: úkoly, podúkoly, závislosti, opakující se úkoly, kalendář, Ganttův diagram, tabule, zobrazení seznamu
|Minimální: kontrolní seznamy; bez integrované správy úkolů/projektů
|Spolupráce
|Editace v reálném čase, komentáře, přiřazování úkolů, sdílení, oprávnění, chat, spolupráce na dokumentech
|Sdílené poznámkové bloky, simultánní úpravy, základní spolupráce
|Funkce AI
|AI shrnuje poznámky, generuje akční položky, automatizuje aktualizace a přepisuje schůzky v rámci softwaru ClickUp pro zápisy ze schůzek.
|Žádná nativní AI; spoléhá se na integrace nebo externí nástroje
|Integrace
|Propojuje se se stovkami aplikací, včetně e-mailu, kalendářů, Slacku a dalších.
|Hluboká integrace s Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word atd.), synchronizace s OneDrive
|Vyhledávání a organizace
|Výkonné vyhledávání, filtry, tagy, vztahy, obousměrné propojení mezi úkoly a dokumenty
|Výkonné vyhledávání, štítky, hierarchická organizace podle poznámkového bloku/sekce/stránky
|Automatizace
|Integrovaná automatizace pro pracovní postupy, připomenutí a opakující se úkoly
|Žádné vestavěné funkce automatizace
Co je ClickUp?
Dnešní práce nefunguje.
60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích.
Naše projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvisícími nástroji, které snižují produktivitu.
ClickUp řeší tento problém pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
V současné době používá ClickUp více než tři miliony týmů, aby pracovaly rychleji s efektivnějšími pracovními postupy, centralizovanými znalostmi a chatem zaměřeným na soustředění, který eliminuje rušivé vlivy a odemyká produktivitu organizace.
Funkce ClickUp
Podívejme se na některé funkce, díky kterým ClickUp vyniká. 👇
Funkce č. 1: ClickUp Docs
Pokud spravujete více projektů, kurzů nebo týmových výstupů, může vás zpomalovat, když máte poznámky a úkoly na dvou různých místech.
Právě v tom se může ClickUp Docs ukázat jako užitečný. Na rozdíl od tradičních aplikací pro pořizování poznámek tento nástroj promění vaše poznámky v akci.
Zejména pro studenty, kteří si plánují úkoly, profesionály, kteří spravují výstupy pro klienty, nebo týmy, které spolupracují na společných cílech, Docs sjednotí celý váš pracovní kontext. Výsledek? Nikdy neztratíte přehled o klíčových informacích a budete produktivnější.
Řekněme, že jste student pracující na skupinovém výzkumném projektu. Můžete:
- Nastíňte strukturu své zprávy v dokumentu s formátováním bohatého textu, vnořenými stránkami a nadpisy, odrážkami nebo číslovanými seznamy a dokonce i bannery a oddělovači pro oddělení jednotlivých sekcí.
- Vložte odkazy na zdroje, připojte obrázky nebo videa a snadno vložte tabulky nebo diagramy, abyste měli všechny dílky skládačky pohromadě.
- Sdílejte poznámky se svými kolegy a přiřazujte jim sekce, které mají řešit, pomocí @zmínek a přiřazených komentářů.
- Vložte časovou osu projektu, přidejte Kanban tabuli pro vizualizaci pokroku nebo převádějte text na sledovatelné úkoly ClickUp s kontrolními seznamy a termíny, které se synchronizují s vaším pracovním prostorem.
Výhody jsou stejně jasné pro profesionály i týmy zaměřené na produktivitu. Vytvářejte návrhy pro klienty, programy schůzek nebo aktualizace stavu v dokumentu a propojte je přímo s úkoly. Díky funkcím jako @zmínky, vložené komentáře a živá spolupráce jsou zpětné vazby rychlejší a nic vám neunikne.
💡 Tip pro profesionály: Zrychlete svůj pracovní postup pomocí šablon pro pořizování poznámek v ClickUp v Docs. Ať už zaznamenáváte zápisy z jednání, zapisujete zpětnou vazbu od klientů nebo plánujete návrh projektu, tyto šablony vám poskytnou strukturovaný výchozí bod – včetně předformátovaných záhlaví, kontrolních seznamů a odkazů na úkoly. Stačí vložit svůj obsah, přiřadit další kroky a okamžitě proměnit poznámky v akci, aniž byste museli začínat od nuly.
Funkce č. 2: Poznámkový blok ClickUp
Řekněme, že máte celé dopoledne jeden telefonát za druhým. Mezi zaznamenáváním nápadů, plánováním následných kroků a odškrtáváním úkolů pracujete přesčas a vaše lepící poznámky nestačí.
Důvěřujte ClickUp Notepad, který vám pomůže zachránit situaci.
Jedná se o jednoduchý soukromý prostor zabudovaný přímo do ClickUp. Použijte jej k rychlému zaznamenání myšlenek, úkolů nebo připomínek v okamžiku, kdy vás napadnou.
Představte si, že jste projektový manažer a vedete úvodní poradu. Jakmile se začnou objevovat nápady, můžete si psát poznámky do Poznámkového bloku, formátovat je pomocí záhlaví nebo kontrolních seznamů a až budete připraveni, můžete tyto poznámky přímo převést do úkolů ClickUp pro svůj tým nebo do dokumentu pro stručný popis projektu.
Můžete k němu přistupovat ze svého pracovního prostoru, mobilní aplikace nebo dokonce z rozšíření ClickUp pro Chrome, takže je vždy k dispozici, když ho potřebujete.
🧠 Zajímavost: V roce 1943 vytvořil inženýr Allen Morgenstern při navrhování systémů úkolů pro průmyslové pracovníky frázi „pracujte chytřeji, ne tvrději“. Cílem bylo povzbudit je, aby dělali více s menším fyzickým rizikem.
Funkce č. 3: ClickUp Brain
Pak je tu ClickUp Brain – váš inteligentní asistent produktivity v rámci ClickUp.
Umí z brainstormingových sezení vytvořit přehledné shrnutí, z hrubých poznámek vypracovat propracovaný profesionální obsah a z diskusí na schůzkách generovat praktické poznatky nebo další kroky. Tento nástroj umělé inteligence je navržen tak, aby rozuměl vašim úkolům, dokumentům, týmu a znalostem společnosti, takže místo prohledávání stránek nebo dotazování kolegů na novinky se můžete obrátit přímo na něj.
Díky kontextovému vnímání a návrhům založeným na umělé inteligenci nejen zrychluje váš pracovní postup, ale také vylepšuje způsob, jakým přemýšlíte, komunikujete a jednáte.
Například se připravujete na týdenní schůzku týmu. Namísto prohledávání různých projektů, poznámek a dokumentů, abyste zjistili, jak si všichni vedou, stačí se zeptat ClickUp Brain.
📌 Příklad zadání: Shrňte všechny úkoly dokončené minulý týden designovým týmem a označte všechny úkoly, které jsou po termínu.
Během několika sekund sestaví stručnou aktualizaci, takže nemusíte procházet několik dashboardů nebo vláken.
Jednou z vynikajících funkcí je AI Writer, výkonný nástroj, který vám pomáhá vytvářet a vylepšovat obsah přímo ve vašem pracovním prostoru.
Připravujete návrh projektu a potřebujete rychle nastínit cíle, rozsah a výstupy. Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete AI Writeru zadat:
📌 Příklad zadání: Napište profesionální návrh projektu pro redesign webových stránek, včetně časového harmonogramu, výstupů a metrik úspěchu.
ClickUp Brain během několika sekund vygeneruje solidní první návrh, který můžete doladit a sdílet se svým týmem.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain MAX – desktopovou aplikací s umělou inteligencí – můžete pořizovat poznámky bez psaní pomocí funkce Talk to Text. Stačí otevřít aplikaci, stisknout mikrofon a vyslovit své myšlenky. Brain MAX přepíše to, co řeknete, přidá to do vámi vybraného dokumentu a dokonce automaticky převede akční položky na úkoly. Je to nejrychlejší způsob, jak zachytit nápady a rozhýbat věci – čtyřikrát rychlejší než ruční psaní.
Zápisník z jednání
Nyní se podívejme na poznámky z jednání. Pokud jste někdy odešli z jednání a zjistili, že si nikdo nepoznamenal žádné poznámky – nebo hůře, nikdo neví, co dělat dál – ClickUp AI Notetaker je pro vás to pravé.
Automaticky zaznamenává a přepisuje schůzky ze Zoom, Teams nebo Google Meet a přeměňuje konverzace na organizované poznámky, které lze prohledávat. Ale tím to nekončí. Nástroj AI pro poznámky ze schůzek identifikuje klíčové body, další kroky a akční položky a poté je propojí s odpovídajícími úkoly.
Vedeš brainstormingovou schůzku ohledně uvedení nového produktu na trh. Po schůzce ti AI Notetaker zašle dokument s datem, účastníky, poznámkami ze schůzky, shrnutím diskuse a rozpisem akčních bodů, jako jsou:
- Vytvořte wireframe landing page: Přiřazeno Johnovi, termín do pátku
- Návrh textu úvodního e-mailu: Přiřazeno Daně, termín dodání příští týden
Podívejte se, jak funguje:
📮 ClickUp Insight: 50 % respondentů našeho průzkumu uvádí pátek jako svůj nejproduktivnější den. Může se jednat o jev typický pro moderní práci. V pátek bývá méně schůzek, což v kombinaci s kontextem nashromážděným během pracovního týdne může znamenat méně rušivých vlivů a více času na soustředěnou práci.
Chcete si udržet produktivitu na úrovni pátku po celý týden? Využijte asynchronní komunikaci s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací! Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips, získejte okamžité přepisy pomocí ClickUp Brain nebo požádejte AI Notetaker od ClickUp, aby za vás shrnul hlavní body schůzky!
Ceny ClickUp
Co je Microsoft OneNote?
prostřednictvím OneNote
OneNote je aplikace pro digitální poznámky od Microsoft Office, která slouží jako osobní digitální zápisník a umožňuje uživatelům zaznamenávat, spravovat a organizovat poznámky, výzkumy, plány a další informace.
Vytvářejte poznámkové bloky s vlastními sekcemi a stránkami, aby bylo vše snadno přístupné na všech zařízeních.
Čím se vyznačuje? Můžete psát kamkoli na jeho nekonečné plátno, vkládat obrázky, zvukové klipy, videa nebo soubory a dokonce označovat poznámky pro lepší vyhledávání. Také se hladce integruje s dalšími aplikacemi Microsoftu, jako je Outlook. Navíc je flexibilní a založený na cloudu, takže můžete své poznámky využívat i na cestách.
Funkce OneNote
Zde je několik funkcí, které tento software pro správu dokumentů nabízí. 📃
Funkce č. 1: Pokročilá integrace schůzek
Integrace OneNote s Microsoft Teams automaticky načítá nahrávky, přepisy, programy a poznámky a vkládá je přímo do vašich poznámkových bloků.
Po skončení schůzky OneNote automaticky vyplní stránku klíčovými údaji, včetně názvu, data, účastníků a akčních položek, takže není nutné zadávat údaje ručně. Navíc podporuje šablony Microsoft Planner, které můžete vložit přímo do poznámek ze schůzky, což usnadňuje plánování úkolů.
🔍 Věděli jste, že... V 16. století používali učenci běžné knihy k shromažďování citátů, nápadů a náčrtků. Jednalo se o osobní znalostní systémy dlouho před příchodem OneNote.
Funkce č. 2: Nástroje pro psaní rukou
Nástroje pro psaní rukou v OneNote byly vylepšeny o kreativní prvky. Nyní můžete své poznámky formátovat pomocí:
- Nové typy per: Vyberte si plnicí pero pro psaní v kaligrafickém stylu a štětcové pero pro dynamické tahy.
- Inkoustová pipeta: Vyberte libovolnou barvu z obrazovky, aby odpovídala značce nebo vizuálním motivům ve vašich poznámkách.
- Vyrovnání rukopisu: Vylepšete ručně psané poznámky nebo diagramy, aby byl nečistý rukopis automaticky čitelný.
- Přilnavost inkoustu: Zamkněte poznámky vytvořené v souborech PDF nebo obrázcích, i když je přesunete nebo změníte jejich velikost.
- Případ použití: Vyzkoušejte barevně odlišené inkousty, narovnejte poznámky a zarovnejte je při úpravě rozložení.
Funkce č. 3: Nahrávání zvuku a videa s poznámkami propojenými s časem
S OneNote můžete nahrávat zvuk nebo video přímo na stránku poznámkového bloku, což zvyšuje produktivitu studentů, tazatelů nebo profesionálů při schůzkách. Každá poznámka z videa je opatřena časovým razítkem, takže kliknutím na ni se později dostanete přesně na daný moment v přehrávání.
Navíc disponuje funkcí optického rozpoznávání znaků (OCR), která umožňuje převést text z obrázků, jako jsou naskenované poznámky, tištěné materiály nebo fotografie z tabule, do prohledávatelného textu.
Ceny OneNote
Pro domácnost
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc (pro jednu až šest osob)
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc (pro jednu osobu)
Pro firmy
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
ClickUp vs. OneNote: Porovnání funkcí
Pokud jde o produktivitu, ClickUp i OneNote slouží k různým účelům.
Podívejme se, jak si jejich základní funkce navzájem konkurují, abyste se mohli rozhodnout, která z nich lépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. ⚒️
Funkce č. 1: Celková funkčnost
Podívejme se, jak to všechno dohromady funguje.
ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která kombinuje dokumenty, úkoly, správu projektů, spolupráci a funkce umělé inteligence na jednom místě. Je to ideální nástroj pro vytváření bohatých dokumentů s formátováním, šablonami a vloženými médii, které pak můžete přímo propojit se svými úkoly, aniž byste museli přecházet mezi různými aplikacemi.
Všichni mohou spolupracovat v reálném čase a ClickUp Brain (AI pomocník) pracuje v pozadí jako váš osobní asistent produktivity. Shrne poznámky z maratónských schůzek, najde úkoly, které jste možná přehlédli, a dokonce převede nahrávky do přehledného a organizovaného textu.
OneNote
Tato aplikace vyniká v oblasti volného psaní poznámek. Můžete kliknout kamkoli, psát, kreslit, vkládat média a vše organizovat do poznámkových bloků, sekcí a stránek. Je skvělá pro zapisování myšlenek, skicování nápadů nebo organizování poznámek z výuky.
Pokud však hledáte integrované nástroje pro správu projektů nebo automatizaci, budete je muset spárovat s jinými aplikacemi Microsoftu, jako je Planner nebo Outlook.
🏆 Vítěz: ClickUp, protože nabízí více funkcí, zejména pro týmy spravující projekty a úkoly.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete úplně vysvětlit nějaký koncept, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální představu na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Funkce č. 2: Organizace a struktura
Podívejme se, jak vám každý z těchto nástrojů pomáhá udržovat pořádek a snadnou orientaci.
ClickUp
ClickUp nabízí propracovanou, vrstvenou a hierarchickou organizační strukturu s prostory, složkami, seznamy, úkoly a dokumenty. Je navržen pro organizaci složitých pracovních postupů a propojení všeho ve vašem pracovním prostoru. A díky Enterprise AI Search and Ask můžete rychle najít a procházet související poznámky, úkoly a dokumenty, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
OneNote
Díky klasickému uspořádání zápisník > sekce > stránka je OneNote intuitivní a snadno se v něm orientuje. Obsah můžete libovolně vnořovat a snadno přeskupovat.
🏆 Vítěz: ClickUp! Ačkoli verdikt závisí na tom, co hledáte – volnější přístup nebo strukturovaný pracovní prostor – ClickUp nabízí výkonnější hierarchickou strukturu, která je ideální pro organizaci poznámek v rámci větších pracovních postupů. Navíc vám jeho vyhledávání založené na umělé inteligenci umožňuje okamžitě vyhledat související úkoly a poznámky v celém pracovním prostoru.
Funkce č. 3: Umělá inteligence a automatizace
Je čas zjistit, který z nich přináší více intelektuální síly díky AI a automatizaci!
ClickUp
ClickUp Brain propojuje vaše poznámky do soudržné a ucelené znalostní báze. Pomocí AI nástroje pro shrnování poznámek dokáže shrnout a analyzovat dlouhé poznámky z jednání, proměnit brainstormingové sezení ve strukturované seznamy úkolů a dokonce automaticky generovat podúkoly na základě vašich úkolů. Ve spojení s automatizačním nástrojem ClickUp jej můžete použít k nastavení pracovních postupů, které přiřazují úkoly, přesouvají položky mezi fázemi a samy spouštějí oznámení v závislosti na postupu úkolů.
OneNote
OneNote nemá v aplikaci zabudované nativní funkce AI nebo automatizace. Stále můžete používat Microsoft Copilot v širším ekosystému Microsoft 365, ale jeho funkce AI nejsou přímo součástí OneNote. To znamená, že pro získání podobných funkcí budete muset spoléhat na integrace nebo externí nástroje.
🏆 Vítěz: ClickUp – díky umělé inteligenci, která je přímo integrována do vašeho pracovního postupu, vám poskytne výrazné zvýšení produktivity.
🧠 Zajímavost: Blok na poznámky vynalezl v roce 1888 pracovník papírny, který sešil kousky papíru. Soudce později požádal o okraj na levé straně, aby si mohl vedle argumentů zapisovat body k jednání.
ClickUp vs. OneNote na Redditu
Pokud jde o výběr mezi ClickUp a OneNote, skuteční uživatelé na Redditu nabízejí několik upřímných postřehů. Ačkoli neexistují žádné vlákna, které by tyto dva nástroje konkrétně porovnávaly, podívejme se na několik recenzí, které se o nich zmiňují.
Jeden uživatel má pocit, že OneNote je lepší, pokud chcete psát ručně a zachovat si flexibilitu přechodu na psaní na klávesnici podle potřeby:
Pokud chcete psát rukou, pravděpodobně bych zvolil OneNote. Ještě jsem neviděl nic, co by se mohlo rovnat jeho volnému formátu, který vám dává flexibilitu přecházet mezi psaním na klávesnici a rukou.
Pokud chcete psát rukou, pravděpodobně bych zvolil OneNote. Ještě jsem neviděl nic, co by se mohlo rovnat jeho volnému formátu, který vám dává flexibilitu přecházet mezi psaním na klávesnici a psaním rukou.
Další dlouholetý uživatel OneNote chválí tento nástroj pro některé konkrétní případy použití:
Jeho použití bych zvážil pouze v případě, že si kromě zvukových nahrávek pořizujete také ručně psané poznámky. Nebo pokud rádi tisknete dokumenty. Říká to někdo, kdo ho používá už přes deset let. Neexistuje žádný ekosystém a Outlook Boards byl jediný soudržný projekt, který Google začátkem tohoto roku převzal.
Jeho použití bych zvážil pouze v případě, že si kromě zvukových nahrávek pořizujete také ručně psané poznámky. Nebo pokud rádi tisknete dokumenty. Říká to někdo, kdo ho používá už přes deset let. Neexistuje žádný ekosystém a Outlook Boards byl jediný soudržný projekt, který však Google začátkem tohoto roku zrušil.
Naopak uživatel ClickUp oceňuje jeho komplexní přístup:
Dobrý den, mám více než 10 let zkušeností s různými nástroji pro správu úkolů/projektů/KB. Vyzkoušel jsem v podstatě všechny seriózní komerční nástroje, které jsou k dispozici. Na ClickUp se mi líbí v podstatě to, co propagují: jedna aplikace pro všechno. Opravdu se mi líbí úroveň přizpůsobení správy úkolů a KB je také docela solidní. Nedávno vydali výrazné vylepšení chatu, takže nahrazujeme také Slack.
Dobrý den, mám více než 10 let zkušeností s různými nástroji pro správu úkolů/projektů/KB. Vyzkoušel jsem v podstatě všechny seriózní komerční nástroje, které jsou k dispozici. Na ClickUp se mi líbí v podstatě to, co propagují: jedna aplikace pro všechno. Opravdu se mi líbí úroveň přizpůsobení správy úkolů a KB je také docela solidní. Nedávno vydali výrazné vylepšení chatu, takže nahrazujeme také Slack.
Jiný uživatel zase zdůrazňuje jeho silnou funkčnost:
Používám ho od roku 2017. Je skvělý. AI je velmi dobrá. Dokumenty používám jako druhé mozek pro své podnikání. Nemám žádné stížnosti, kromě toho, že může být těžké přijít na to, jak začít. Šablony s tím pomáhají. Vyzkoušel jsem většinu ostatních nástrojů a ClickUp je stále lepší než všechny ostatní jako všestranná platforma pro správu projektů/produktů (dokonce i Jira).
Používám ho od roku 2017. Je skvělý. AI je velmi dobrá. Dokumenty používám jako druhé mozek pro své podnikání. Nemám žádné stížnosti, kromě toho, že může být těžké přijít na to, jak začít. Šablony s tím pomáhají. Vyzkoušel jsem většinu ostatních nástrojů a ClickUp je stále předčí jako všestranná platforma pro správu projektů/produktů (dokonce i Jira).
Správná volba samozřejmě závisí na vašem stylu práce a individuálních preferencích. Pokud však potřebujete poznámky, které jsou součástí vaší práce, a ne od ní oddělené, ClickUp může být tou lepší volbou.
🧠 Zajímavost: Původní PalmPilot (1996) umožňoval uživatelům psát poznámky stylusem a sledovat úkoly na obrazovce o velikosti sotva větší než kreditní karta. Odstartoval tak první skutečnou vlnu digitálních nástrojů pro zvýšení produktivity.
Která aplikace pro pořizování poznámek je nejlepší?
Verdikt je na světě... a je to těsné. Ale ClickUp vyhrává! 👑
V souboji ClickUp vs. OneNote je jasné, že oba nástroje vynikají. OneNote exceluje v ručním psaní poznámek ve volném formátu a je skvělou volbou pro jednotlivce, kteří ocení svobodu prázdného plátna.
Pokud jde o skutečné vykonávání práce, ClickUp splňuje očekávání.
Promění vaše poznámky v akční úkoly a spojí vše od vytváření dokumentů po pracovní postupy založené na umělé inteligenci a spolupráci týmu v reálném čase.
