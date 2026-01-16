Bezplatné šablony marketingového portfolia pro [rok]

Máte kampaně, strategii a výsledky. Ale když se vás někdo zeptá: „Můžete mi poslat portfolio?“, ztuhnete.
Ne proto, že nemáte práci, ale proto, že vaše portfolio je buď pohřbeno v roztříštěných složkách, nebo uvízlo v nedokončeném dokumentu.
Pokud se vám to zdá příliš reálné, nebojte se, máme pro vás řešení.
V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili nejlepší bezplatné šablony marketingového portfolia od ClickUp (a dalších platforem!), které vám pomohou prezentovat vaši práci jasně, strukturovaně a s nádechem elegance.
Pojďme na to! 💪🏼
Co je šablona marketingového portfolia?
Šablona marketingového portfolia je předem navržený rámec, který pomáhá marketérům organizovat a prezentovat svou práci, dovednosti a úspěchy potenciálním klientům a spolupracovníkům.
Tyto šablony často obsahují strukturované sekce pro případové studie, časové osy kampaní, návrhy designu, strategie cílení na publikum a metriky výkonu, jako jsou míra zapojení nebo návratnost investic (ROI). Mnohé z nich také obsahují prostor pro role týmu, použité nástroje a poznámky k iteracím, aby zdůraznily spolupráci a proces.
🧠 Zajímavost: Slovo „portfolio“ pochází z italského portafoglio , což znamená pouzdro na volné listy papíru. V 18. století nosili umělci a architekti fyzické vzorky svých prací, aby získali zakázky. Jednalo se o rané verze dnešních marketingových portfolií.
Co dělá šablonu marketingového portfolia dobrou?
Dobře strukturovaná šablona marketingového portfolia zdůrazňuje dosavadní úspěchy marketéra a poskytuje platformu pro demonstraci jeho strategického myšlení a kreativity. Zde je několik funkcí, na které se zaměřte:
- Snadné použití: Hledejte něco, co se snadno nastavuje a přizpůsobuje, abyste se mohli soustředit na obsah, nikoli na složitosti designu.
- Vizuální přitažlivost: Vyhledávejte vysoce kvalitní obrázky, infografiky nebo integrovaná videa, abyste zaujaly své publikum.
- Komplexní sekce: Nezapomeňte zahrnout sekci „O nás“, ukázky prací, reference a přehlednou stránku s kontaktními údaji.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si šablony, které vám umožní experimentovat s přizpůsobenými barvami, písmy a rozvrženími, aby odrážely vaši značku.
- Zobrazení výkonnostních metrik: Vyhledejte sekce, ve kterých můžete prezentovat výsledky, jako jsou konverzní poměry nebo návratnost investic, a zvýšit tak svou důvěryhodnost.
- Integrační možnosti: Zvolte kompatibilitu se sociálními médii, analytickými nástroji nebo nástroji CRM, abyste mohli snadno získávat klíčové údaje o výkonu.
🔍 Věděli jste? Specifické kampaně (jako například fiktivní rebranding nebo příspěvky na sociálních sítích pro značky, které obdivujete) jsou běžným způsobem, jak naplnit portfolio relevantními příklady práce.
Šablony marketingového portfolia v kostce
Zde je přehled nejlepších šablon marketingového portfolia:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro správu portfolia ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Strategičtí vedoucí pracovníci a PMO řídící více projektů podle dopadu na podnikání
|Bodovací systém pro hodnocení hodnoty projektu, inventář přijatých projektů, zobrazení hlavního seznamu portfolia
|Zobrazení tabulky a dashboardu
|Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři a vedoucí oddělení sledují stav a pokrok
|Zobrazení plánu PMO, týdenní zprávy o stavu, značky fází a metriky
|Plán a pohledy týmu
|Šablona designového portfolia ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Designéři a kreativní týmy prezentující fáze návrhu
|Návrh fází Zobrazení, vestavěné stavy, vlastní pole
|Rozložení ve stylu Kanban
|Šablona úkolů pro designové portfolio ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové a vedoucí designéři sledující jednotlivé designové úkoly
|Vlastní pole pro fázi návrhu, kategorii návrhu a konečný výstup
|Tabule založená na úkolech
|Šablona případové studie ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketéři, konzultanti a týmy zákazníků dokumentující úspěšné příběhy
|Pole pro informace o klientech, problémy, řešení, sledování dopadu
|Zobrazení Doc a Gantt
|Šablona marketingové agentury ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agentury spravující kampaně pro více klientů
|Šablona seznamu s složkami podle typu kampaně, sledováním stavu a přizpůsobenými poli
|Zobrazení podle seznamu a kategorií
|Šablona marketingové nabídky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy a konzultanti vytvářející společné marketingové návrhy
|Upravitelné bloky Doc, které lze převést na úkoly; integrovaný pracovní postup
|Rozložení ve stylu dokumentu
|Šablona marketingového plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingoví stratégové organizující kampaně a KPI
|Pole Čtvrtletí, Úsilí a Dopad; Zobrazení klíčových výsledků pro sledování výkonu
|Zobrazení plánu a přehledu
|Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mezifunkční týmy řídící překrývající se kampaně
|Rozložení Kanban s 11 přizpůsobitelnými poli; Portfolia ClickUp
|Zobrazení Kanban a portfolia
|Šablona portfolia specialisty na digitální marketing od SlidesGo
|Stáhnout tuto šablonu
|Digitální marketéři prezentující kampaně, výsledky a reference
|20 upravitelných snímků; kompatibilní s PowerPointem, Google Slides a Canva
|Prezentační snímky
|Portfolio tvůrce obsahu Green Stone od Canva
|Stáhnout tuto šablonu
|Tvůrci UGC prezentující spolupráci se značkami a kreativní ukázky
|Prostor pro krátké případové studie, vložená média, animace
|Sada snímků (Canva)
|Ilustrativní šablona prezentace marketingového portfolia od Canva
|Stáhnout tuto šablonu
|Kreativní pracovníci, kteří chtějí expresivní, barevné a osobité snímky
|Vlastní fonty, přechody, zábavné rozvržení
|Prezentace Canva
|Šablona portfolia od Freepik
|Stáhnout tuto šablonu
|Profesionálové kombinující životopis + portfolio
|Prostor pro reference, přehledná vizuální hierarchie
|Jednostránkové rozložení PDF/Doc
13 šablon marketingového portfolia
Níže uvádíme několik možností šablon marketingového portfolia od ClickUp a dalších zdrojů. 👇
A pokud hledáte něco víc než jen šablonu, která vám zjednoduší marketingové operace, máme pro vás profesionální tip! Vyzkoušejte ClickUp!
ClickUp pro marketingové týmy, vytvořený na podporu všech fází marketingové realizace, vám pomůže brainstormovat, plánovat, spouštět a sledovat kampaně na jednom místě. Od multikanálové strategie po kalendáře obsahu a výkonnostní dashboardy, ClickUp promění vaši každodenní práci v portfolio měřitelných úspěchů.
Zde je názor jednoho marketéra na používání ClickUp:
S ClickUp můžeme ukázat, jaké výsledky přinesly naše marketingové iniciativy, a to v regionálním nebo kampaniovém pohledu. To zahrnuje přehled o typech aktivit, které provádíme, a fázi funnelu, ke které jsme je přiřadili. Díky tomu může vrcholový management snadno získat přehled o stavu projektu.
Ale prozatím vám ukážeme šablony, které potřebujete!
1. Šablona pro správu portfolia ClickUp
Při správě portfolia kreativních nebo strategických projektů je snadné ztratit přehled. Šablona ClickUp Portfolio Management Template tento problém řeší pomocí bodovacího systému, který hodnotí projekty na základě jejich dopadu na podnikání. Projekty jsou rozděleny do kategorií Must-Have, Should-Have a Could-Have, což vám umožní soustředit se na to nejdůležitější.
Tuto šablonu odlišuje Intake Project Inventory, kde se nové požadavky na projekty zobrazují s jasně viditelným hodnocením v horní části. Zajišťuje to, že každý nápad je hodnocen konzistentně. Portfolio Master List View vám poskytuje přehled o všech projektech, zatímco speciální složky jako Projects at Risk a Completed Projects třídí váš pokrok jako skutečný dashboard PMO.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Hodnoťte příchozí žádosti o projekty pomocí konzistentního systému založeného na kritériích.
- Seřaďte iniciativy do skupin podle priority, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité.
- Sledujte rizika a pokrok pomocí specializovaných zobrazení seznamů a složek.
- Centralizujte hodnocení, aby všechny návrhy procházely stejným rozhodovacím procesem.
📌 Ideální pro: Strategické vedoucí pracovníky a PMO, kteří potřebují hodnotit, řadit a sledovat velké množství projektových návrhů na základě jejich dopadu na podnikání.
📮 ClickUp Insight: 74 % zaměstnanců používá dva nebo více nástrojů jen k tomu, aby našli potřebné informace – a přitom přeskakují mezi e-maily, chaty, poznámkami, nástroji pro správu projektů a dokumentací. Toto neustálé přepínání mezi kontexty je ztrátou času a snižuje produktivitu.
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – e-maily, chat, dokumenty, úkoly a poznámky – do jediného prohledávatelného konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí, takže vše je přesně tam, kde to potřebujete.
2. Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp
Pokud právě začínáte s organizací projektových portfolií a potřebujete přehledný, intuitivní systém, je tato šablona právě pro vás. Šablona ClickUp Project Management Portfolio nabízí nastavení vhodné pro začátečníky, které vám pomůže vidět vše napříč odděleními na jednom místě.
PMO Roadmap View vám nabízí rozvržení podle fází, díky kterému okamžitě zjistíte, které úkoly se zasekly nebo jsou po termínu. Potřebujete se podívat hlouběji? Přepněte na Weekly Status Reports nebo Team View a získejte aktualizace seskupené podle oddělení nebo vlastníka.
Každý úkol v této šabloně pro správu projektového portfolia obsahuje fáze jako Objev nebo Návrh, spolu s odhadem času, metrikami úspěchu a prostorem pro podrobný popis. To usnadňuje zdůvodnění pokroku projektu při hodnoceních zainteresovaných stran nebo při informování klientů.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizualizujte fáze práce napříč týmy pomocí integrovaného plánu a zobrazení stavu.
- Porovnávejte týdenní pokrok pomocí strukturovaných zpráv seskupených podle vlastnictví.
- Připojte odhady, metriky a popisy, abyste zdůvodnili změny stavu.
- Sledujte všechny aktualizace oddělení z jednoho konsolidovaného centra portfolia.
📌 Ideální pro: Projektové manažery a vedoucí oddělení, kteří potřebují jednoduchý vizuální způsob sledování stavu projektů a aktualizací napříč týmy.
🚀 Výhoda ClickUp: Využijte plný potenciál svého marketingového portfolia s ClickUp BrainGPT, desktopovým pomocníkem s umělou inteligencí, který rozumí vašim kampaním, obsahu a kreativním pracovním postupům, takže můžete pracovat s větší přehledností a rychlostí.
S BrainGPT získáte:
- Kontextová umělá inteligence, která se přizpůsobí vašemu pracovnímu prostoru, minulým projektům a aktivitám týmu, aby zajistila soulad mezi zadáním, aktualizacemi a kreativní prací.
- Produktivita založená na hlasu díky funkci Talk to Text, která přeměňuje mluvené nápady na úkoly, dokumenty nebo poznámky, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Bezpečnost a ochrana soukromí na podnikové úrovni, která chrání všechna vaše marketingová data.
- Získejte přístup k několika prémiovým LLM na jednom místě, včetně ChatGPT, Claude a Gemini, abyste si mohli vybrat nejlepší model pro každý úkol a eliminovat rozptýlení AI.
3. Šablona designového portfolia ClickUp
Pokud je vaše kreativní práce silná, ale její prezentace postrádá plynulost, odpovědnost nebo srozumitelnost, šablona ClickUp Design Portfolio je přesně to, co potřebujete. Tato šablona vám pomůže ukázat vaše myšlení, fáze a odborné znalosti v každém kroku řízení designového projektu.
Skutečná síla spočívá v zobrazení fází návrhu, které třídí vaši práci do jasně označených fází: Čekající, Koncept, Návrh, Prototyp a Předání. Do těchto vizuálních kategorií můžete zařadit každý projekt, od marketingového webu po mobilní aplikaci, aby klienti, zainteresované strany nebo mentoři okamžitě věděli, co se připravuje a co je hotové.
Každý úkol obsahuje integrovaná pole, jako je Kategorie designu (např. identita značky, webová aplikace) a stavy specifické pro danou fázi, jako je Vyžaduje revizi nebo Interní kontrola, takže není pochyb o tom, čemu je třeba věnovat pozornost.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenejte každý projekt s jasným kontextem, vizuálními ukázkami a měřitelnými výsledky.
- Prezentujte svůj pracovní postup v oblasti designu ve strukturovaném rozvržení, které se snadno prohlíží.
- Centralizujte podněty, revize a schválení klientů, abyste udrželi přehlednou auditní stopu.
- Sdílejte živé, přehledné portfolio, které se automaticky aktualizuje podle vývoje vaší práce.
📌 Ideální pro: Designéry a kreativní týmy, které chtějí prezentovat svou práci profesionálně a zároveň jasně komunikovat fáze projektu a důvody návrhu.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte sekci s názvem „Marketing Sandbox“ a otestujte v ní nápady, jako jsou revidované texty, nové úhly pohledu na kampaň nebo makety. Berte ji jako prostor pro mini experimenty.
4. Šablona úkolů pro designové portfolio ClickUp
Pokud vaše portfolio vypadá dobře, ale váš designový proces působí roztříštěně, tato šablona tuto mezeru na úrovni úkolů vyplní. Šablona úkolů ClickUp Design Portfolio se zaměřuje na jednotlivé stavební bloky, tedy konkrétní úkoly v rámci každého designového projektu.
Využijte ji, když potřebujete mít přehled o desítkách marketingových plánů probíhajících souběžně, zejména pokud neustále přepínáte mezi kategoriemi, jako je identita značky, design uživatelského rozhraní nebo marketingové prostředky.
A co je ještě lepší? Namísto vytváření designového portfolia od nuly a prohledávání nejasných názvů úkolů nebo složek získáte tři základní vlastní pole: Fáze návrhu (např. koncept, finální verze, předání), Kategorie návrhu (typ práce) a Konečný výstup.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Rozdělte každý designový úkol na strukturované úkoly podle jednotlivých fází.
- Označujte práci podle kategorií, abyste rozlišili branding, uživatelské rozhraní a kreativní prvky.
- Zaznamenejte finální výstupy v jednotném, prohledávatelném poli.
- Udržujte přehled o postupu úkolů, když se věnujete více návrhům najednou.
📌 Ideální pro: Freelancery nebo vedoucí designéry, kteří potřebují přehlednost na úrovni úkolů, aby měli přehled o fázích, kategoriích a konečných výstupech.
⚙️ Bonus: Chcete pro svou marketingovou agenturu vybudovat síť kvalitních klientů? Podívejte se na tohoto průvodce, jak najít klienty pro agenturu zabývající se digitálním marketingem. Rozebírá reálné strategie, jako je využití pozice v niche, zapojení se do B2B platforem a využití případových studií k přilákání správných potenciálních zákazníků.
Můžete si také prohlédnout toto vysvětlující video, které vám poskytne rychlý přehled našich nejlepších tipů!
5. Šablona případové studie ClickUp
Šablona případové studie ClickUp promění vaše minulé pracovní ukázky v přehledný příběh připravený k prezentaci. Nejlépe se hodí, když potřebujete rozebrat úspěšnou kampaň, projekt pro klienta nebo uvedení produktu na trh způsobem, který je důvěryhodný a snadno srozumitelný.
Najdete zde vyhrazený prostor pro vložení dalších šablon kreativních briefů a základních informací o klientovi, jako je webová stránka, shrnutí společnosti a pozadí. Navíc je předem vybaven stavovými informacemi, které sledují, jak daleko jste s psaním, poli pro označení vašich dat (jako jsou problémové body, řešení, dopad) a zobrazeními, mezi kterými můžete přepínat podle vývoje vaší případové studie: Ganttův diagram, pracovní vytížení nebo kalendář.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenejte informace o klientovi, jeho cílech a možných řešeních na jednom místě.
- Sledujte všechny fáze případové studie od návrhu až po konečné schválení.
- Kategorizujte poznatky, problémové body a výsledky pro opakovatelné reportování.
- Spravujte časové osy pomocí více zobrazení v závislosti na vývoji příběhu.
📌 Ideální pro: Marketingové pracovníky, konzultanty a týmy zákaznických služeb, kteří potřebují opakovatelnou strukturu pro dokumentaci úspěšných projektů.
🧠 Zajímavost: V polovině 10. let 20. století začal profesor Harvard Business School Melvin Thomas Copeland vyučovat jeden z prvních kurzů na Harvardu zaměřený na marketingové aktivity. Jeho práce, později publikovaná v knize Marketing Problems (1920), pomohla formalizovat marketing jako samostatný obor v rámci obchodního vzdělávání.
6. Šablona marketingové agentury ClickUp
Správa více smluv s klienty a zároveň snaha udržet kampaně na správné cestě je pro agentury každodenní noční můrou. Šablona ClickUp Marketing Agency Template promění tento chaos v přehledný vizuální pracovní postup.
Je strukturována jako šablona seznamu rozdělená podle typu kampaně: Placené, Obsah a Kreativní, takže každý rozsah má svůj vlastní sledovatelný prostor. Projekty můžete třídit podle stavu smlouvy v reálném čase, jako je Realizace, Návrh, Výkon nebo Recenze, což vašemu týmu a klientům poskytne jasný přehled o tom, co se hýbe a co stagnuje.
Obsahuje také šest přizpůsobených polí, jako jsou Účet, Velikost zakázky, Dokončení, Dokumenty, Průběh tvorby nápadů a Kategorie. To vám pomůže nastavit marketingový plán pro kampaně a klienty, aniž byste ztratili přehled o detailech.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Seskupte kampaně podle rozsahu, aby byly placené, obsahové a kreativní aktivity vzájemně sladěné.
- Pomocí stavů smluv můžete ukázat, jak postupuje spolupráce s jednotlivými klienty.
- Zaznamenejte důležité podrobnosti o účtu, abyste předešli nedorozuměním mezi týmy.
- Udržujte jednotný pracovní postup, který odráží provádění kampaní v reálném čase.
📌 Ideální pro: Agentury spravující více klientů a kampaní, které potřebují centralizovaný prostor pro sladění stavu smluv, výstupů a odpovědností týmu.
💡 Tip pro profesionály: Duplikujte a přizpůsobte své hlavní portfolio pro různé role nebo klienty v rámci ClickUp. Můžete přidávat nebo skrývat sekce podle toho, co zajímá vaše publikum.
7. Šablona marketingové nabídky ClickUp
Vypracování solidní nabídky vyžaduje více než jen přehledné rozvržení. Se šablonou marketingové nabídky ClickUp získáte šablonu dokumentu, která funguje jako strukturovaná, předem připravená prezentace s editovatelnými bloky.
V čem je výjimečná? Ve schopnosti okamžitě se zapojit do zbytku vašeho pracovního postupu! Jednotlivé části dokumentu můžete proměnit v úkoly a dokonce je přiřadit členům týmu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vytvářejte strukturované nabídky s editovatelnými sekcemi, které vám pomohou při prezentaci.
- Převádějte položky návrhu na proveditelné úkoly, jakmile začne spolupráce.
- Přiřazujte odpovědnosti přímo v dokumentu pro plynulejší pracovní postup.
- Sledujte celý cyklus návrhu od jeho vypracování až po schválení.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy a konzultanty, kteří chtějí společně prezentovat nápady a převést části návrhů na proveditelné a sledovatelné úkoly.
🚀 Výhoda ClickUp: Zbavte se zdlouhavé práce spojené se správou marketingového portfolia díky AI polím v ClickUp. Místo vyplňování polí nebo sledování aktualizací může ClickUp automaticky generovat například rychlé souhrny, poznámky o postupu, kontroly sentimentu nebo akční položky na základě toho, co již v úkolu je. Je to snadný způsob, jak udržet vaše portfolio přesné a aktuální.
8. Šablona marketingového plánu ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp vám pomůže vytvořit plán všech kampaní, které jste realizovali nebo plánujete realizovat, připravený pro portfolio. Na rozdíl od šablony marketingové nabídky, která se zaměřuje na prezentaci nápadů, tato šablona ukazuje, jak jsou tyto nápady skutečně sledovány a realizovány v čase, úsilí a kanálech.
Je ideální, když potřebujete prokázat dopad, aniž byste museli prohledávat nepořádek v dokumentech a přehledech projektového portfolia. Úkoly můžete kategorizovat pomocí polí Čtvrtletí, Úsilí a Dopad, abyste mohli zobrazit metriky úsilí vs. výsledek pro každou iniciativu. Zobrazení klíčových výsledků funguje jako živý přehled, ve kterém mohou zúčastněné strany sledovat pokrok na první pohled, s barevně označenými štítky pro riziko, stav a pokrok.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zmapujte kampaně napříč čtvrtletími a ukažte strategické pořadí
- Sledujte vynaložené úsilí, dopad a časové osy pomocí integrovaných polí.
- Pomocí klíčových výsledků zobrazte pokrok v přehledném formátu ve stylu dashboardu.
- Prezentujte výkonnostní metriky, aniž byste se museli spoléhat na roztříštěné dokumenty.
📌 Ideální pro: Marketingové stratégy a týmy pro růst, které potřebují organizovat kampaně podle čtvrtletí a sledovat metriky výkonu.
Podívejte se, jak vytvořit vlastní marketingový plán:
9. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Šablona ClickUp pro správu marketingových kampaní mapuje celý životní cyklus kampaně – plánování, produkci, spuštění, hodnocení a retenci – do přehledného rozvržení ve stylu Kanban, kde je každá fáze sledovatelná na první pohled.
Díky vizuálnímu odlišení a bohatému kontextu jednotlivých úkolů je portfolio připraveno k použití. K dispozici máte 11 přizpůsobitelných polí, včetně marketingového kanálu, přiděleného týmu, typu výstupu a finálního obsahu, takže můžete rozlišovat mezi interními úkoly, příspěvky na sociálních sítích, e-mailovými kampaněmi a hodnoceními výkonu, aniž byste museli otevírat jednotlivé karty.
Pokud však pracujete s více kampaněmi napříč kanály, týmy a klientskými účty, jedna šablona nemusí vždy stačit. Právě v takových případech přichází na řadu ClickUp Portfolios.
S ClickUp Portfolios můžete seskupit a sledovat všechny své kampaně, jako jsou sociální sítě, e-maily, placené a organické, v jednom přehledném zobrazení. Můžete sladit každou kampaň s OKR společnosti, sledovat průběh každého projektu v reálném čase a upravovat priority podle výsledků.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádejte fáze kampaně do přehledného životního cyklu pro okamžitou viditelnost.
- Rozlišujte výsledky pomocí podrobných přizpůsobitelných polí pro každý kanál.
- Přiřazujte úkoly týmům s úplným kontextem ohledně rozsahu a cíle.
- Sledujte všechny aktivní kampaně prostřednictvím jednotného zobrazení portfolia v reálném čase.
📌 Ideální pro: Multifunkční týmy, které současně realizují více kampaní a chtějí mít úplný přehled o fázích realizace, výstupech a úkolů týmu.
🚀 Výhoda ClickUp: Při vytváření marketingového portfolia je nejtěžší částí zdokumentovat příběh, který se za prací skrývá. ClickUp Brain, nativní AI asistent ClickUp, vám pomůže tím, že shromáždí všechny texty, které jste v rámci projektu vytvořili – briefy, poznámky ke kampani, návrhy obsahu, aktualizace úkolů a analytické komentáře – a promění je v přehlednou a ucelenou případovou studii.
Řekněme, že jste řídili e-mailovou kampaň k uvedení produktu na trh. Místo toho, abyste prohledávali roztroušené dokumenty, abyste si vzpomněli, proč jste zvolili určitý úhel pohledu nebo jaké byly výsledky, ClickUp Brain vyhledá:
- Původní kreativní záměr z briefu projektu
- Nápady na zprávy, které jste vložili do komentářů k úkolům
- Konečná verze e-mailu z dokumentu
- Poznámky k výkonu, které jste sdíleli s týmem
- Jakékoli následné poznatky z retrospektiv
Poté vše přepíše do uhlazeného příběhu s jasným sledem událostí: výzva, vaše strategie, jak jste ji realizovali a výsledky. Text zůstane ve vašem stylu, ale struktura bude pevnější, detaily ostřejší a příběh se stane něčím, co můžete s jistotou zařadit do svého portfolia.
📌 Vyzkoušejte tento podnět: Napište přehlednou případovou studii vhodnou pro portfolio s využitím všech úkolů, dokumentů, komentářů a analýz souvisejících s tímto projektem. Uveďte výzvu, svou strategii, klíčová rozhodnutí, kroky k realizaci a skutečné výsledky. Používejte sebevědomý a konverzační tón.
10. Šablona portfolia specialisty na digitální marketing od SlidesGo
Pokud chcete své digitální kampaně, výsledky a certifikace zabalit do elegantního formátu, který stojí za to si prohlédnout, tato šablona portfolia specialisty na digitální marketing vám pomůže zachovat přehlednost, aniž by byla přehnaná. Získáte 20 plně upravitelných snímků, které fungují hladce v aplikacích Google Slides, PowerPoint a Canva, takže bez ohledu na to, kde je vytváříte, váš pracovní postup zůstane neporušený.
Písma, barevná schémata a dokonce i údaje o autorství jsou již předem nastaveny, takže stačí jen vložit vaše metriky, sladit je s vaší značkou a přidat screenshoty projektu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Prezentujte výsledky kampaní pomocí předformátovaných snímků připravených k prezentaci.
- Přizpůsobte si fonty, rozvržení a vizuální prvky, aniž byste narušili konzistentní strukturu.
- Vložte screenshoty a KPI, abyste zdůraznili měřitelné příspěvky.
- Vytvořte si rychle propracované portfolio pomocí komponent prezentace připravených k úpravám.
📌 Ideální pro: Digitální marketéry, kteří chtějí prezentovat své certifikace, KPI a minulé kampaně ve formátu prezentace.
💡 Tip pro profesionály: Marketing se málokdy odehrává ve vakuu. Místo toho, abyste pouze uvedli „Zvýšil jsem zapojení o 60 %“, dejte zásluhy spolupracovníkům a popište, jak jste spolupracovali s designéry, projektovými manažery nebo inženýry. Takové povědomí o týmu je pro personalisty k nezaplacení.
11. Portfolio tvůrce obsahu Green Stone od Canva
Prezentace portfolia Green Stone UGC Creator je vytvořena s ohledem na tvůrce, kteří kladou důraz na obsah. Na rozdíl od tradičních rozvržení založených na životopisech se tato šablona opírá o formát prezentace, díky čemuž je ideální pro vizuální prezentaci výsledků kampaní, partnerství se značkami a údajů o výkonu konkrétních platforem.
Získáte prostor pro krátké případové studie, kreativní ukázky a dokonce i ukázky videí nebo pohyblivých náhledů prostřednictvím vložených animací a přechodů, díky čemuž bude správa projektového portfolia ještě efektivnější.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Prezentujte spolupráci se značkami pomocí moderní prezentace, která klade důraz na obsah.
- Přidejte krátké případové studie, které ilustrují kreativní přístup a výsledky.
- Vložte videoukázky nebo pohyblivé klipy, abyste předvedli dynamickou práci.
- Použijte přehledné, strukturované snímky, abyste prokázali svou důvěryhodnost a všestrannost.
📌 Ideální pro: tvůrce obsahu generovaného uživateli (UGC) a influencery, kteří potřebují vizuálně prezentovat spolupráci se značkami, sociální důkazy a kreativní práci ve formátu storytellingu.
12. Ilustrativní šablona prezentace marketingového portfolia od Canva
Pokud máte rádi barevná, zábavná a trochu expresivnější portfolia, tato šablona by vám mohla vyhovovat. Je navržena v jasném, komiksovém stylu s fonty jako Adigiana Toybox a Lulu Font TH a je ideální pro kreativní lidi, kteří chtějí vnést do svých prezentací trochu osobnosti, aniž by ztratili strukturu.
Pomocí aplikace Canva můžete vše upravovat přímo v prohlížeči, přidávat přechody a prezentovat živě, bez nutnosti stahování.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Prezentujte své marketingové projekty pomocí přehledných, vizuálně propracovaných snímků.
- Začleňte reference a metriky výkonu a zachovejte přitom přehlednost rozvržení.
- Použijte barvy, ikony a vizuální prvky, které odrážejí vaši individuální designovou identitu.
- Své portfolio můžete prezentovat přímo v Canvě, kde je k dispozici plynulá prezentace založená na prohlížeči.
📌 Ideální pro: Kreativní pracovníky a freelancery, kteří chtějí vyjádřit svou osobnost a zároveň organizovat projekty, reference a výsledky kampaní ve strukturovaném rozvržení.
💡 Tip pro profesionály: Považujte sekci O mně ve svém digitálním marketingovém portfoliu za miniaturní elevator pitch. Vyhněte se klišé jako „vášnivý marketingový nadšenec“ a dejte jí užitečný obsah. Přidejte 2–3 body o tom, čím jste známí („Specializuji se na opravu nefunkčních e-mailových funnelů“ nebo „Miluji přeměnu hustých blogů na SEO rakety“). Berte to jako positioning vás jako produktu.
13. Šablona portfolia od Freepik
Tento profesionální design portfolia a životopisu od Freepik je přehledný a stručný. Je strukturován jako životopis, ale nabízí flexibilitu plnohodnotného portfolia.
Šablona obsahuje vestavěný prostor pro reference, takže můžete snadno přidat citáty klientů nebo nejdůležitější úspěchy, aniž by došlo k přeplnění. Její design se opírá o vizuální hierarchii s výraznými záhlavími, čistými ikonami a chytrým využitím bílého prostoru.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zkombinujte podrobnosti ze svého životopisu a ukázky projektů v jednom přehledném rozvržení.
- Zvýrazněte zpětnou vazbu od klientů pomocí vestavěných sekcí pro reference.
- Použijte silnou vizuální hierarchii, abyste upoutali pozornost na klíčové úspěchy.
- Vytvořte kompaktní a profesionální přehled svých dovedností a zkušeností.
📌 Ideální pro: Profesionály, kteří chtějí kombinovat nejdůležitější body svého životopisu s ukázkami svého portfolia v kompaktním formátu na jedné stránce.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu projektového portfolia (nástroje PPM)
Vylepšete svá portfolia pomocí ClickUp
Šablony marketingového portfolia ClickUp usnadňují shromáždění všech vašich prací na jednom místě. Můžete organizovat kampaně, strategie, výsledky a poznámky na jednom místě a kdykoli je aktualizovat.
Tyto šablony jsou vytvořeny pro spolupráci, rychlé úpravy a bezpečné sdílení. Použijte je k jasné prezentaci své práce, zachování konzistence a vytvoření profesionálního portfolia, které mluví samo za sebe.
Zaregistrujte se na ClickUp a přivítejte portfolio, které pracuje stejně tvrdě jako vy. 🗂️