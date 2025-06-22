13 bezplatných šablon výzkumných návrhů pro psaní úspěšných návrhů

Uskutečnění skvělého výzkumného nápadu vyžaduje nadšení. Vyžaduje však také solidní podporu, jasné plánování výzkumu a často i nějaké finanční prostředky. K tomu potřebujete návrh, který přesně ukazuje, co se snažíte udělat a proč je to důležité.
Problém? Mnoho výzkumníků se zasekne při snaze přijít na to, jak to všechno strukturovat, což vede k matoucím návrhům, které nejsou zcela úspěšné.
Právě v tom vám pomůže šablona výzkumného návrhu. Poskytne vám pevný výchozí bod, na kterém můžete jasným a profesionálním způsobem rozvrhnout své hypotézy, cíle, současné znalosti, metody a očekávané výsledky. Výzkumné návrhy se však liší – nemůžete použít stejnou šablonu pro každý výzkumný projekt.
V tomto průvodci jsme shromáždili 13 šablon výzkumných návrhů, které se hodí pro různé účely – akademické, obchodní, neziskové a další. Podívejte se, v čem je každá šablona užitečná a kdy ji použít.
📊 Pro Insight: Šablony neomezují kreativitu – odstraňují zbytečné prvky, aby se recenzenti mohli soustředit na váš nápad, nikoli na formátování.
Co jsou šablony výzkumných návrhů?
Šablony výzkumných návrhů vám pomohou strukturovat a nastínit klíčové podrobnosti vašich cílů, metodiky a očekávaných výsledků projektu, aby jejich hodnotu mohli recenzenti nebo financující orgány snáze pochopit.
Tyto šablony pokrývají všechny nezbytné části, které budete potřebovat – například abstrakt, hypotézy, metodiku, očekávané výsledky a odkazy. Pokud například pracujete na návrhu o tom, jak chatboty s umělou inteligencí zlepšují zákaznickou podporu, váš návrh bude pravděpodobně obsahovat:
- Shrnutí současných znalostí o nástrojích chatbotů a jejich použití
- Jasná hypotéza, například jak chatboty mohou zrychlit dobu odezvy nebo zvýšit spokojenost zákazníků.
- Naplánujte si, jak budete shromažďovat data – třeba prostřednictvím průzkumů nebo analýz podpůrného týmu.
- Jednoduchý, realistický časový plán pro testování vašich nápadů
- Hrubý rozpočet na software, nástroje nebo analýzu dat
💡 Tip pro profesionály: Typický výzkumný návrh je jako miniromán pro vaši velkou myšlenku – obvykle má 2 000 až 7 000 slov (asi 4–15 stran). Ale pokud míříte na něco velkého, jako je doktorát nebo významné financování, nebuďte překvapeni, když se z toho stane opravdová sága! 📚
13 šablon výzkumných návrhů
Máte návrh výzkumu, klíčové prvky a solidní plán – teď už potřebujete jen šablonu výzkumného návrhu, abyste to vše spojili dohromady. Těchto 13 pečlivě vybraných šablon vám pomůže vytvořit návrh, který bude jasný, přesvědčivý a nemožný ignorovat.
1. Šablona výzkumné zprávy ClickUp
Skvělý výzkum má hodnotu pouze tehdy, je-li řádně zdokumentován, a šablona ClickUp Research Memo Template vám v tom pomůže. Obsahuje vše, co potřebujete k zaznamenání svých zjištění v kontextu – zdůraznění klíčových objevů, výzev a dalších kroků v jasném, strukturovaném formátu.
Potřebujete upřesnit závěry nebo sledovat nevyřešené problémy? Tato šablona obsahuje vestavěné sekce pro výzvy, analýzy a požadované akce. Usnadňuje identifikaci mezer, aktualizaci zjištění a zajišťuje, že každá fáze výzkumu vede k praktickým výsledkům.
Šablona nabízí:
- Strukturované sekce pro přehledné sledování zjištění, výzev a dalších kroků.
- Hladká integrace s návrhy a projekty pro lepší sladění
- Integrované sledování pro monitorování nevyřešených problémů a informování při rozhodování
- Nástroje pro spolupráci, které umožňují shromažďovat zpětnou vazbu a vylepšovat závěry v reálném čase
🔑 Ideální pro: Výzkumníky a týmy nebo organizace, které chtějí prezentovat své poznatky v jakékoli oblasti.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain zefektivňuje celý pracovní postup výzkumného návrhu – od návrhu a výzkumu po spolupráci a finální kontrolu – pomocí nástrojů, šablon a automatizací založených na umělé inteligenci. Tím je zajištěno, že vaše návrhy budou dobře strukturované, založené na datech a dodané včas.
2. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Když se chystáte představit projekt, jasný a poutavý návrh projektu je klíčem k získání souhlasu.
Pomocí vizuálního pracovního prostoru šablony ClickUp Project Proposal Whiteboard Template můžete vytvořit solidní návrh projektu tím, že na jednom místě zmapujete cíle, úkoly a role zúčastněných stran. Na rozdíl od tradičních návrhů s velkým množstvím textu vám tato interaktivní tabule umožňuje vizuálně přetahovat, ukládat a organizovat všechny podrobnosti vašeho projektu.
Tato šablona návrhu projektu obsahuje vlastní stavy pro sledování pokroku, vlastní pole pro organizaci důležitých detailů a více zobrazení, takže můžete přepínat mezi různými částmi svého návrhu.
Obsahují dokonce i kontrolní seznamy, abyste nezapomněli na žádné klíčové body. Slouží jako centrální místo, kde může váš tým spolupracovat a sdílet zpětnou vazbu.
V této šabloně najdete:
- Interaktivní tabule pro jasné zmapování cílů projektu, úkolů a rolí
- Organizace pomocí drag-and-drop pro strukturování časových os a přiřazování rolí
- Dynamický průběh návrhu, který se přizpůsobuje měnícím se potřebám projektu
- Spolupráce v reálném čase pro sledování pokroku, zpětné vazby a schvalování
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů, freelancery a firmy, které chtějí vytvářet profesionální a srozumitelné návrhy projektů.
O ClickUp říká Jessie Whitman, vedoucí oddělení akcí ve společnosti Convene:
Největší změnou pro mě v ClickUp byly přizpůsobitelné šablony a možnost zajistit konzistenci ve všech našich nemovitostech v jakékoli oblasti, takže zákaznická zkušenost je stejná bez ohledu na to, do které pobočky Convene se zákazník vydá.
Největší změnou pro mě v ClickUp byly přizpůsobitelné šablony a možnost zajistit konzistenci ve všech našich nemovitostech v jakékoli oblasti, takže zákaznická zkušenost je stejná bez ohledu na to, do které pobočky Convene se zákazník vydá.
3. Šablona obchodního návrhu ClickUp
Psaní obchodního návrhu může být složité – musí být přesvědčivý, obsahovat všechny klíčové detaily a být profesionální a poutavý.
Šablona obchodního návrhu ClickUp vám ušetří hádání. Obsahuje hotový rámec krok za krokem, který vám pomůže jasně prezentovat váš příběh, nastínit milníky projektu a stanovit jasné časové harmonogramy a platební plány.
Ať už představujete službu, produkt nebo projekt, tato plně přizpůsobitelná šablona vám poskytne:
- Vlastní stavy pro sledování fází návrhu, časových harmonogramů a výstupů
- Vlastní pole pro sledování úrovně náročnosti, složitosti a postupu úkolů
- Automatické připomenutí pro sledování schválení, termínů a nevyřízených úkolů
- Různé pohledy, jako je průvodce pro začátečníky a šablony e-mailů, aby bylo vše přehledné.
🔑 Ideální pro: Freelancery, agentury, startupy nebo firmy, které nabízejí služby nebo projekty potenciálním klientům nebo stakeholderům.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony POC (Proof of Concept) v PPT a ClickUp
4. Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp
Plánujete uživatelský výzkum za účelem vytvoření produktů zaměřených na zákazníky? Vyzkoušejte šablonu plánu uživatelského výzkumu ClickUp.
Jsou navrženy tak, aby vám poskytly strukturovaný způsob shromažďování poznatků, ověřování hypotéz a sledování testování použitelnosti, a pomohou vám odhalit slabá místa a shromáždit zpětnou vazbu od zákazníků. To vám dále umožní identifikovat vaši cílovou skupinu, navrhnout správné výzkumné otázky a vytvořit strategie založené na potřebách zákazníků.
Stejně jako většina šablon ClickUp obsahuje:
- Organizovaný rámec pro stanovení cílů, nastínění hypotéz a sledování KPI.
- Vlastní stavy a pole pro sledování jednotlivých kroků vašeho výzkumu a kategorizaci úkolů.
- Předem připravené úkoly pro rozhovory, analýzu průzkumů a spolupráci při výzkumu konkurence.
- Ganttovy diagramy, seznamy, pracovní vytížení, kalendáře a tabulky vám pomohou vizualizovat vaše plány a proměnit poznatky v zlepšení.
- Vlastní dokumenty a fokusní skupiny pro zdokonalení strategií a sladění zájmů zúčastněných stran
🔑 Ideální pro: UX designéry, produktové manažery nebo týmy, které chtějí provádět uživatelský výzkum a vytvářet produkty založené na skutečných poznatcích o uživatelích.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu výzkumu
5. Šablona pro průzkum trhu ClickUp
Od start-upů po velké společnosti, úspěch do značné míry závisí na pochopení vašeho trhu. Šablona ClickUp Market Research Template zjednodušuje průzkum trhu tím, že vám pomáhá shromáždit všechna data na jednom místě, efektivně je analyzovat a proměnit je v praktické strategie.
Můžete je použít ke sledování fází výzkumu, přidání polí pro stanovení priorit funkcí a zdrojů dat a měření úspěšnosti úkolů pomocí pracovních postupů testování použitelnosti. To pomáhá udržet každý krok výzkumu – od sběru dat po vykazování – efektivní a organizovaný.
Díky tomu se skvěle hodí k analýze konkurence, definování cílů a sledování názorů uživatelů strukturovaným, kolaborativním a praktickým způsobem.
Mezi klíčové funkce patří:
- Ganttovy diagramy pro snadné plánování časových harmonogramů výzkumu, stanovení milníků a přidělování úkolů
- Vlastní pole pro kategorizaci poznatků, stanovení priorit funkcí a analýzu konkurence
- Automatizace pro sledování pokroku, sběr dat a efektivní generování reportů
- AI a dokumenty pro analýzu výsledků, sladění týmů a řízení strategií
🔑 Ideální pro: Podniky nebo týmy provádějící průzkum trhu pomocí metod, jako je analýza konkurence, testování použitelnosti a stanovení priorit funkcí.
📖 Přečtěte si také: Co je realizace projektu? Strategie fáze realizace projektu
6. Šablona vyšetřovací zprávy ClickUp
Ať už se zabýváte auditem, kontrolou dodržování předpisů nebo problémem na pracovišti, vaše vyšetřovací zpráva musí být více než jen dobře zorganizovaná – musí být pečlivá. To znamená, že není prostor pro opomenutí jakýchkoli informací.
Šablona vyšetřovací zprávy ClickUp je určena k dokumentování podrobností případu, shromažďování důkazů, sledování křížových výslechů a sestavování vašich zjištění v přehledném, strukturovaném formátu.
Pomůže vám kategorizovat typy případů a zaznamenávat rozhovory, nastínit klíčové detaily, připojit klíčové důkazy a přiřadit vyšetřovací úkoly s termíny, čímž zajistíte, že všichni budou dodržovat předpisy a zároveň zachováte transparentnost a odpovědnost.
Šablona obsahuje funkce jako:
- Hotový rámec pro dokumentaci případů, který slouží k kategorizaci incidentů a zaznamenávání klíčových detailů.
- Vlastní stavy pro sledování jednotlivých fází vašeho výzkumu
- Vlastní pole pro kategorizaci podrobností, jako jsou čísla případů a jména vyšetřovatelů
- Zobrazení jako souhrnná zpráva a podrobné výsledky pro jasnou prezentaci vašich informací.
- Sekce pro kontrolu a schvalování k ověření výsledků a finalizaci zpráv
🔑 Ideální pro: týmy HR, právníky a pracovníky zajišťující dodržování předpisů, kteří řídí interní nebo externí vyšetřování.
👀 Věděli jste, že... Výzkumné návrhy mohou změnit svět – zeptejte se Tima Berners-Leeho. V roce 1989 představil v CERN „vágní, ale vzrušující“ nápad, který se nakonec stal World Wide Webem!
7. Šablona pro analýzu obchodního případu ClickUp
Zvažujete novou iniciativu nebo hodnotíte stávající strategie? Šablona ClickUp Business Case Analysis je přesně to, co potřebujete k uspořádání svých projektových nápadů, posouzení rizik a rozhodnutí, zda se investice vyplatí.
Můžete ji použít ke zjednodušení složitých obchodních případových studií a porovnání nákladů, přínosů a potenciálních výzev – a to vše při informování zainteresovaných stran o každém kroku. Šablona obsahuje vestavěnou automatizaci úkolů, sledování schvalování a integrované analytické nástroje. Využijte je, aby vám a vašemu týmu pomohly s jistotou postupovat vpřed, podložené spolehlivými údaji.
Mezi jeho klíčové funkce patří:
- Předem připravené sekce pro finanční prognózy a analýzu návratnosti investic
- Vlastní pole pro porovnání nákladů, sledování rizik a podporu informovaných rozhodnutí
- Automatizace úkolů pro zjednodušení schvalování, přiřazování rolí a udržování projektů na správné cestě
- Sledování milníků pro monitorování pokroku a vylepšování strategií podle potřeby
🔑 Ideální pro: Obchodní analytiky, projektové manažery a osoby s rozhodovací pravomocí, které potřebují vyhodnotit proveditelnost projektu a odůvodnit investice.
8. Šablona pro výsledky analýzy dat ClickUp
Sledování výkonnosti podniku, zlepšování pracovních postupů nebo zjišťování tržních trendů často znamená zpracovávat velké množství výzkumných poznatků. Výzvou však je vědět, na co se zaměřit, aby bylo možné učinit správná rozhodnutí.
Šablona ClickUp Data Analysis Findings Template vám pomůže analyzovat data a jasně prezentovat výsledky pomocí vizuálních pomůcek, jako jsou tabulky nebo grafy. Můžete shrnout klíčové poznatky a doporučení pomocí přizpůsobitelných rozvržení, integrovat je do svých pracovních postupů a sledovat milníky – to vše v jediném strukturovaném rámci.
Co obsahuje:
- Speciální sekce pro popis problému, rozsah a omezení
- Prostor pro popis vašich analytických metod a zdrojů vašich dat, včetně všech použitých statistických nástrojů
- Grafy a další vizualizace dat, díky kterým bude vaše analýza poutavější
- Vlastní pole pro analýzu nákladů, sledování rizik a rozhodnutí založená na datech
- Sledování milníků pro monitorování pokroku a zdokonalování obchodních strategií
🔑 Ideální pro: Analytiky dat a produktové týmy, které se snaží porozumět chování zákazníků nebo tržním trendům.
9. Šablona výzkumné zprávy ClickUp
Šablona výzkumné zprávy ClickUp je skvělým výchozím bodem pro kohokoli, kdo se zabývá podrobnými studiemi, včetně uživatelského výzkumu, akademických projektů a analýzy trhu.
Obsahují hotové sekce pro shrnutí, metodiku, výsledky a diskusi, odkazy a přílohy, které vám pomohou přehledně zdokumentovat vaše zjištění a jasně je prezentovat.
K šabloně můžete také přiřadit přispěvatele nebo členy týmu a spolupracovat v reálném čase, což usnadňuje diskusi o zpětné vazbě a rychlé zapracování aktualizací.
Šablona nabízí:
- Předformátované sekce pro výzkumné pozadí, cíle, metodiku a zjištění.
- Vlastní pole pro sledování kvalitativních a kvantitativních dat na jednom místě
- Nástroje pro spolupráci pro zpětnou vazbu v reálném čase, příspěvky týmu a kontrolu verzí
- Integrace s funkcemi správy úkolů ClickUp pro sledování pokroku zprávy
🔑 Ideální pro: Výzkumníky, analytiky nebo projektové manažery, kteří musí efektivně sestavovat a prezentovat podrobné výsledky výzkumu.
🧠 Zajímavost: Standardizované formáty nejsou jen akademickou byrokracií. Ve skutečnosti zvyšují šance vašeho návrhu tím, že pomáhají recenzentům najít vaše cíle, metody a dopad bez nutnosti hledat pokladovou mapu.
10. Šablona výzkumného návrhu od Scribbr
Šablona výzkumného návrhu Scribbr slouží jako plán pro vaši diplomovou nebo disertační práci a rozděluje celý výzkumný proces na zvládnutelné části.
Užitečnost této šablony spočívá v tom, že vás provede každou částí: od napsání poutavého úvodu a formulace problému přes mini rešerši literatury až po nastínění vašeho výzkumného záměru.
Dokonce vám připomene, abyste nezapomněli uvést například význam vaší studie a seznam zdrojů ve správném citačním stylu.
Mezi jeho vestavěné funkce patří:
- Různé styly citací, jako APA 6. a 7. vydání, MLA a styly Chicago Author-Date a Notes & Bibliography.
- Nástroje pro hodnocení zdrojů pro rešerše literatury
- Seznamy pro obrázky, tabulky, zkratky, poděkování a slovníčky
- Integrace s znalostní bází Scribbr, která nabízí články o gramatice, výzkumu, citacích a tipech pro psaní.
- Možnosti propojení s nástroji pro kontrolu plagiátů, generátory citací, parafrázovači a nástroji pro kontrolu gramatiky
🔑 Ideální pro: Studenty, výzkumníky a akademiky, kteří připravují diplomové práce, disertační práce nebo návrhy na granty.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích. Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to ale není nutné. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zvyšte svou produktivitu dvakrát s ClickUp!
11. Šablona výzkumného návrhu od GradCoach
Řekněme, že se pouštíte do projektu o tom, jak umělá inteligence mění veřejné služby – například zjednodušuje úkoly státní správy nebo pomáhá orgánům veřejného sektoru lépe komunikovat s občany. Abyste mohli začít, budete potřebovat šablonu výzkumného návrhu, která nejen uvádí, co zkoumáte, ale také vysvětluje, proč a jak to děláte.
Šablona výzkumného návrhu GradCoach nastiňuje vaše téma, podpoří vaše metody a ukáže, že jste zvážili logistiku. Najdete zde pokyny ke všemu, od výběru vaší výzkumné filozofie až po plánování Ganttova diagramu.
Pomůže vám zajistit, že váš nápad bude nejen zajímavý, ale také proveditelný a dobře promyšlený – přesně to, co chtějí vidět vedoucí a hodnotící komise.
Co obsahuje:
- Předem strukturované rozvržení s klíčovými částmi, jako je název, úvod, význam, odkazy a příloha.
- Integrované pokyny a stručná vysvětlení, která vám pomohou s psaním.
- Formát vhodný pro akademické účely, který funguje jako dokument Word.
🔑 Ideální pro: Bakaláře, magisterské studenty nebo výzkumníky, kteří hledají finanční prostředky nebo schválení projektu.
💡Tip pro profesionály: Než se pustíte do práce, vždy si zkontrolujte etické zásady. Zajistěte si informovaný souhlas účastníků (a dejte jim možnost kdykoli odstoupit), chraňte soukromí a důvěrnost a – pokud vaše studie zahrnuje zvířata – jasně vysvětlete, jak s nimi budete eticky zacházet.
12. Šablona výzkumného návrhu od Canva
Canva je sice populární díky svým nástrojům pro design, ale její šablona výzkumného návrhu je skrytým pokladem pro strukturování a jasnou prezentaci výzkumu.
Ať už se jedná o vysokoškolskou práci, obchodní zprávu nebo žádost o grant, tato šablona vám pomůže uspořádat klíčové části, jako jsou cíle, metody a očekávané výsledky, do přehledného a srozumitelného formátu. Díky svému poutavému designu udrží pozornost čtenáře od začátku do konce.
Navíc k jejich úpravě nepotřebujete žádné designérské dovednosti. Díky jednoduchému editoru Canva s funkcí drag-and-drop můžete pouhými několika kliknutími upravit barvy, přeskupit sekce a přidat vizuální prvky.
Šablona nabízí:
- Předem strukturované sekce pro návrhy rozpočtu, finanční prognózy a cíle
- Snadné přidávání grafů, tabulek a vizuálních dat
- Spolupráce v reálném čase pro rychlé úpravy, zpětnou vazbu a příspěvky týmu
- Více možností exportu (PDF, Word) pro snadné sdílení a odesílání
🔑 Ideální pro: Studenty, výzkumníky a profesionály, kteří chtějí vytvořit profesionálně navržený výzkumný návrh.
13. Šablona výzkumného návrhu od PandaDoc
Šablona výzkumného návrhu od PandaDoc je praktická a snadno použitelná volba, která vám pomůže vytvořit silný návrh od nuly, zejména pokud reagujete na žádost o návrh (RFP) nebo oslovujete soukromého sponzora.
Jsou strukturovány v logickém pořadí, jaké očekávají financující orgány nebo akademické instituce. Každá část obsahuje pokyny nebo příklady, takže nemusíte přemýšlet, jak napsat abstrakt nebo co zahrnout do metodiky.
Navíc, protože jsou digitální, můžete snadno spolupracovat s ostatními, sledovat zapojení a integrovat automatizované schvalovací pracovní postupy – vše organizované v jediném dokumentu.
V této šabloně najdete:
- Předem navržené sekce pro abstrakt, výzkumné otázky a časový plán
- Číslované podsekce kompatibilní s různými typy návrhů: akademickými, firemními nebo grantovými.
- Možnost elektronického podpisu a digitálního odeslání
🔑 Ideální pro: Studenty a profesionály pracující na výzkumných projektech, které vyžadují financování.
Co dělá šablonu výzkumného návrhu dobrou?
Silný návrh jasně definuje výzkumný problém, propojuje jej s existujícím výzkumem a ukazuje, proč je důležitý. Dobrá šablona pomáhá tyto části uspořádat, aby nic nebylo opomenuto.
Zde je několik klíčových aspektů, díky kterým vynikne výzkumný návrh:
- Interaktivní kontrolní seznamy pro každou sekci: Zajistěte, aby při psaní návrhu nebyla opomenuta žádná důležitá součást, což je obzvláště užitečné pro formátování, citace a konzistenci struktury.
- Integrované přiřazování úkolů a termíny: Umožněte spolupracovníkům rozdělit si sekce, stanovit termíny a sledovat pokrok v týmovém výzkumu.
- Předem navržené sloty pro vizualizaci dat: Poskytují připravený prostor pro tabulky a obrázky, optimalizovaný pro přehledné prezentování výzkumných dat.
- Integrovaná správa citací a odkazů: Přímé propojení s nástroji pro správu citací nebo předformátované sekce odkazů, které snižují počet chyb a šetří čas.
- Návrhy psaní založené na umělé inteligenci: Upřesněte formulace problémů, výzkumných otázek nebo metodiky, aby byly jasnější a přesvědčivější.
- Historie verzí a komentáře: Umožněte snadné revize a zpětnou vazbu, zejména při spolupráci s vedoucími nebo finančními výbory.
- Integrovaný nástroj pro sledování rozpočtu a přidělování zdrojů: Sledujte výdaje v reálném čase a prezentujte výzkumné prostředky jasně a transparentně.
🧠 Častá chyba: Mnoho návrhů selže ne proto, že by nápad byl slabý, ale proto, že struktura je nejasná. Dobrá šablona to vyřeší hned od začátku.
Vytvořte si svůj výzkumný návrh s jistotou pomocí ClickUp!
Psaní výzkumného návrhu nemusí být zdrcující, zejména pokud máte k dispozici správné nástroje.
Každá šablona v tomto seznamu byla vybrána z konkrétního důvodu: některé jsou ideální pro akademické návrhy, jiné vynikají v obchodním prostředí a několik je vytvořeno pro projekty s velkým množstvím dat nebo projekty zaměřené na design. Místo toho, abyste začínali od nuly (nebo po sté googlili „jak napsat návrh“), si můžete jednoduše vybrat ten, který odpovídá vašemu stylu výzkumu a účelu.
Pokud vás žádná z nich nezaujala, podívejte se do rozsáhlé knihovny ClickUp, která obsahuje více než 1 000 bezplatných, plně přizpůsobitelných šablon – včetně automatizace, správy úkolů a funkcí pro spolupráci v reálném čase.
Budete překvapeni, o kolik snazší může být plánování vašeho výzkumu, když ClickUp za vás udělá většinu těžké práce. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!