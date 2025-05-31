13 nejlepších alternativ k aplikaci Tana pro pořizování poznámek v roce 2025

Díky kombinaci strukturovaných poznámek, denního záznamu a elegantního rozhraní ve stylu osnovy se Tana stala oblíbeným nástrojem pro lidi, kteří hluboce přemýšlejí o tom, jak organizovat informace. Tvůrcům, studentům a znalostním pracovníkům nabízí Tana strukturu a flexibilitu v rámci jedné aplikace pro pořizování poznámek.
Ačkoli je Tana působivá, není vhodná pro každého a není to jediná možnost na trhu.
Ať už hledáte vizuálnější způsob uvažování, pomoc umělé inteligence, lepší integraci úkolů nebo jednodušší způsob správy svých nápadů, existuje spousta výkonných alternativ, které stojí za prozkoumání.
V tomto blogu prozkoumáme nejlepší alternativy k Tana, od all-in-one platforem pro produktivitu, jako je ClickUp, až po nástroje zaměřené na PKM, jako jsou Obsidian, Logseq a Capacities. Ať už jste individuální tvůrce nebo tým, najdete zde nástroj, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, stylu a rozpočtu.
Proč zvolit alternativy k Tana?
Tana vyniká, pokud jde o strukturované pořizování poznámek a vytváření znalostních grafů. Její architektura založená na uzlech a filozofie „všechno je reference“ dávají pokročilým uživatelům svobodu budovat komplexní, propojené systémy myšlení. Má však i svá omezení.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli hledat alternativu k Tana:
- Náročná křivka učení: Tana může působit přehnaně, zejména pro ty, kteří jsou zvyklí na tradiční aplikace pro pořizování poznámek.
- Omezená spolupráce v reálném čase: Ačkoli Tana vyniká v oblasti správy osobních znalostí, není navržena pro plynulý týmový pracovní postup nebo živou spolupráci.
- Omezení funkcí: Mnoho pokročilých funkcí aplikace Tana je uzamčeno za placenými úrovněmi, což ji činí méně přístupnou pro uživatele s omezeným rozpočtem.
- Omezení mobilní verze: Ačkoli se mobilní verze zlepšuje, není tak propracovaná a intuitivní jako u některých konkurentů.
Proto jsme vybrali nejlepší alternativy k aplikaci Tana, které nejen podporují efektivní pořizování poznámek, ale také zvyšují produktivitu, spolupráci a správu znalostí.
Alternativy k Tana v kostce
Abychom vám usnadnili rychlé srovnání, přinášíme vám přehled nejlepších alternativ k aplikaci Tana:
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Dokumenty s vnořenými stránkami, úkoly + poznámky na jednom místě, AI Notetaker, spolupráce v reálném čase
|Ideální pro jednotlivce, týmy a podniky, které potřebují výkonný všestranný pracovní prostor.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici doplňky a přizpůsobení.
|Roam Research
|Obousměrné propojení, denní poznámky, grafické rozhraní
|Nejlepší pro výzkumníky a spisovatele, kteří prosperují díky síťovému myšlení.
|Cena od 15 $/měsíc; bez bezplatného tarifu
|Obsidian
|Lokální úložiště, podpora Markdown, robustní ekosystém pluginů
|Nejlepší pro uživatele zaměřené na soukromí a samostatné znalostní pracovníky
|Pro osobní použití zdarma; placené tarify začínají na 50 $.
|Logseq
|Lokální graf, struktura založená na osnově, open source
|Nejlepší pro vývojáře a akademiky, kteří preferují přizpůsobení a soukromí.
|Zdarma; Open source
|Workflowy
|Nekonečné vnořené seznamy, přehledné rozhraní, systém značek
|Nejlepší pro minimalisty a samostatné podnikatele, kteří potřebují jednoduché a strukturované osnovy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif začíná na 8,99 $/měsíc.
|RemNote
|Rozložené opakování, propojené poznámky, integrace kartiček
|Nejlepší pro studenty a celoživotní studenty, kteří si chtějí uchovat znalosti
|K dispozici je bezplatný tarif; funkce Pro začínají na 8 $/měsíc.
|Anytype
|Lokální, offline, grafový znalostní operační systém
|Nejlepší pro tvůrce zaměřené na soukromí, kteří budují strukturované systémy osobních znalostí.
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif začíná na 99 $ ročně.
|Notion
|Bohaté obsahové bloky, šablony, databáze a integrace
|Nejlepší pro mezifunkční týmy a samostatné uživatele, kteří spravují poznámky, wiki a projekty.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|Coda
|Interaktivní dokumenty, stavební bloky pro aplikace, datové tabulky
|Nejlepší pro produktové a provozní týmy, které spravují data a pracovní postupy v dokumentech
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|Heptabase
|Vizuální pořizování poznámek, prostorové plátna, funkce zaměřené na výzkum
|Nejlepší pro výzkumníky a vizuální myslitele, kteří mapují složité myšlenky
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 11,99 $/měsíc.
|Kapacity
|Graf znalostí založený na umělé inteligenci, vkládání médií, tagy a vlastnosti
|Nejlepší pro tvůrce a samostatné profesionály, kteří spravují různorodý digitální obsah
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif začíná na 11,99 $/měsíc.
|Mem
|Poznámky generované umělou inteligencí, chytrá organizace, integrace kalendáře
|Nejlepší pro zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí automatický systém pro pořizování poznámek s minimálním úsilím.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8,33 $/měsíc.
|Milanote
|Vizuální tabule, rozhraní typu drag-and-drop, šablony podporující kreativitu
|Nejlepší pro designéry a kreativní týmy, které vizuálně organizují nápady
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
Nejlepší alternativy k aplikaci Tana pro pořizování poznámek
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu a správu znalostí)
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy a jednotlivce, kteří chtějí zefektivnit pořizování poznámek, správu úkolů a sdílení znalostí v jediném pracovním prostoru.
S ClickUp můžete vytvářet strukturované dokumenty s vnořenými stránkami, spravovat úkoly a poznámky vedle sebe a využívat výkonné nástroje umělé inteligence k zefektivnění vašeho pracovního postupu.
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet, organizovat a sdílet dokumenty s vnořenými stránkami, což usnadňuje vytváření znalostních bází, poznámek z jednání nebo projektové dokumentace. Můžete vkládat úkoly přímo do Docs, propojovat související dokumenty a spolupracovat se svým týmem v reálném čase.
AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zaznamenávat poznámky z jednání, shrnovat dlouhé dokumenty a automaticky generovat úkoly. Tato funkce je obzvláště užitečná pro týmy, které chtějí ušetřit čas ručním zapisováním poznámek a zajistit, že nic neunikne jejich pozornosti.
Pokročilý AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, jde ještě o krok dál. Můžete jej použít jako pomoc při psaní, pro chytré návrhy, třídění poznámek k přípravě na zkoušky, vytváření shrnutí schůzek a dokonce i pro přeměnu lepících poznámek na bohaté poznámky.
Integrovaný poznámkový blok ClickUp je ideální pro rychlé zaznamenávání nápadů, úkolů nebo připomínek. Poznámky můžete snadno převést na úkoly, které lze realizovat, nebo je přidat do Dokumentů pro získání dalšího kontextu.
Nejlepší funkce ClickUp:
- All-in-one pracovní prostor, který spojuje úkoly, poznámky, znalostní báze a nástroje pro spolupráci v jednom centralizovaném centru.
- ClickUp Connected Search pro rychlé vyhledávání obsahu, konverzací, dokumentů nebo úkolů v celém pracovním prostoru.
- Podpora překladu pro více jazyků, včetně francouzštiny, španělštiny, němčiny, japonštiny, arabštiny a dalších.
- Historie verzí a řízení přístupu pro sledování změn, správu sdílení a zajištění bezpečnosti obsahu napříč dokumenty
- ClickUp Clips pro okamžité nahrávání obrazovky a sdílení s poznámkami pro přidání kontextu
- Bohaté vkládání obsahu s podporou tabulek, záložek, souborů PDF, obrázků a souborů pro vytváření dynamických poznámek plných informací.
- Přizpůsobitelné zobrazení, jako je seznam, tabule a kalendář, vám umožní organizovat si poznámky a nápady způsobem, který odpovídá vašemu pracovnímu postupu.
- Více než 1 000 integrací s oblíbenými nástroji , jako jsou Google Drive, Slack, Notion a další, pro plynulou konektivitu pracovních postupů.
- Šablony a propojovací funkce pro vytváření a údržbu propojené, škálovatelné znalostní báze.
💡Tip pro profesionály: Zefektivněte své schůzky a zajistěte, aby byly produktivní pro všechny, pomocí šablony poznámek ze schůzek ClickUp, která obsahuje programy, poznámky a úkoly.
Omezení ClickUp:
- Pro uživatele, kteří s platformami typu „vše v jednom“ nemají zkušenosti, to může být zpočátku obtížné.
- Některé pokročilé funkce vyžadují placené tarify, které mohou být pro malé týmy cenově náročné.
- Mobilní aplikace se sice zlepšuje, ale při práci s velkými dokumenty může občas docházet k prodlevám.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Dříve jsem se spoléhal na své psané poznámky, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
Dříve jsem se spoléhal na své psané poznámky, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
2. Roam Research (nejlepší pro síťové myšlení a propojené poznámky)
Roam Research nabízí nelineární přístup k pořizování poznámek, zaměřený na budování spojení mezi myšlenkami prostřednictvím obousměrného propojování. Je přizpůsoben uživatelům, kteří chtějí zachytit myšlenky organicky a vrátit se k nim jako součást rostoucí sítě znalostí.
Roam podporuje každodenní psaní a přirozené vytváření vztahů mezi poznámkami. To je obzvláště užitečné pro dlouhodobé myslitele, výzkumníky, spisovatele a tvůrce obsahu, kteří chtějí sledovat, jak se nápady vyvíjejí v čase, a odhalovat vzorce mezi tématy.
Nejlepší funkce Roam Research:
- Obousměrné propojení pro vytváření kontextových vztahů mezi poznámkami
- Denní poznámky pro podporu pravidelného psaní a reflexe
- Grafické zobrazení pro vizualizaci souvislostí mezi poznámkami
- Editor založený na Markdownu pro flexibilní formátování
- Styl osnovy pro rychlé a strukturované zadávání
Omezení Roam Research:
- Není ideální pro uživatele, kteří hledají tradiční složky nebo strukturu.
- Omezený offline přístup, zejména na mobilních zařízeních
- Funkce pro spolupráci jsou ve srovnání s nástroji zaměřenými na týmovou práci základní.
- Pro ty, kteří s pořizováním poznámek v síti začínají, může být naučení se této metodě časově náročné.
Ceny Roam Research:
- Pro: 15 $/měsíc
- Believer: 8,33 $/měsíc
Hodnocení a recenze Roam Research
- Product Hunt: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Roam Research?
Roam mě seznámil s propojením v síti a tímto úžasným způsobem pořizování poznámek. Vše je výstižné a neztrácíte čas náhodnými funkcemi. Jednoduché a přehledné pořizování poznámek. Nelíbí se mi však cenový model ve srovnání s jinými nástroji dostupnými na trhu.
Roam mě seznámil s propojením v síti a tímto úžasným způsobem pořizování poznámek. Vše je výstižné a neztrácíte čas náhodnými funkcemi. Jednoduché a přehledné pořizování poznámek. Nelíbí se mi však cenový model ve srovnání s jinými nástroji dostupnými na trhu.
📖 Další informace: Efektivní metody pořizování poznámek pro různé případy použití (s příklady a šablonami)
3. Obsidian (nejlepší pro lokální správu znalostí s pluginy)
Obsidian je dobrou volbou, pokud chcete mít plnou kontrolu nad všemi svými daty a pracovními postupy. Je postaven na přístupu „local-first“, což znamená, že vaše poznámky jsou uloženy přímo ve vašem zařízení, nikoli v cloudu. To je atraktivní pro uživatele, kteří upřednostňují soukromí nebo chtějí pracovat offline bez omezení.
Aplikace je vysoce modulární a má silnou komunitu, která přispívá pluginy, které rozšiřují její funkčnost nad rámec tradičního pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Obsidianu:
- Lokální úložiště s plnou podporou značek
- Obousměrné odkazy a grafické zobrazení pro mapování znalostí
- Offline přístup a plné vlastnictví dat
- Přizpůsobitelné motivy a rozvržení
Omezení Obsidianu:
- Žádná vestavěná správa úkolů
- Chybí nativní funkce pro spolupráci
- Nastavení a přizpůsobení může být pro nové uživatele časově náročné.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Obsidianu pro pořizování poznámek
Ceny Obsidian:
- Osobní použití: Navždy zdarma
- Komerční použití: 50 $ za uživatele, fakturováno ročně
- Obsidian Sync: 8 $/měsíc
- Obsidian Publish: 16 $/měsíc
Hodnocení a recenze Obsidian:
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Myslím si, že Obsidian je ideální pro úkoly zaměřené na text a vyniká v pořizování poznámek a sledování denních úkolů. Chybí mu však možnost vytvářet formuláře, což pro mě může být nevýhodou. Nastavení týmové spolupráce také není procházka růžovým sadem – chybí mu hladká integrace pro plynulou skupinovou práci.
Myslím si, že Obsidian je ideální pro úkoly zaměřené na text a vyniká v pořizování poznámek a sledování denních úkolů. Chybí mu však možnost vytvářet formuláře, což pro mě může být nevýhodou. Nastavení týmové spolupráce také není procházka růžovým sadem – chybí mu hladká integrace pro plynulou skupinovou práci.
📖 Číst více: Jak pořizovat poznámky z videa jako profesionál
4. Logseq (nejlepší pro lokální vytváření osnov a osobní znalostní báze)
Logseq je aplikace pro pořizování poznámek zaměřená na ochranu soukromí, která ukládá vaše poznámky lokálně. Oslovuje uživatele, kteří chtějí mít kontrolu nad svými daty a preferují přístup typu outliner pro organizaci myšlenek.
Aplikace je vhodná zejména pro lidi, kteří budují osobní znalostní báze, nebo pro ty, kteří upřednostňují offline přístup a pracovní postupy zaměřené na text.
Nejlepší funkce Logseq:
- Lokální úložiště s podporou režimů Markdown nebo Org
- Denní deníky pro neustálé rozšiřování znalostí
- Obousměrné propojení a grafické zobrazení pro kontextovou navigaci
- Integrované kartičky a opakování s časovými odstupy pro studijní pracovní postupy
Omezení Logseq:
- Rozhraní může některým uživatelům připadat minimalistické nebo technické.
- Mobilní aplikace se stále vylepšuje.
- Ekosystém pluginů je ve srovnání s konkurencí menší.
Ceny Logseq:
- Zdarma (open source)
Hodnocení a recenze Logseq
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Co říkají skuteční uživatelé o Logseq?
Logseq je teoreticky skvělý, ale v praxi je to utrpení. Je to výkonný lokální outliner založený na markdownu, ale jakmile se váš graf zvětší, výkon klesá a strukturovaná data se stanou nepořádkem.
Logseq je teoreticky skvělý, ale v praxi je to utrpení. Je to výkonný lokální outliner založený na markdownu, ale jakmile se váš graf zvětší, výkon klesá a strukturovaná data se stanou nepořádkem.
📖 Další informace: Jak sdílet poznámky a spolupracovat na nich
5. RemNote (nejlepší pro integrované pořizování poznámek a opakování s časovými odstupy)
RemNote je určen pro studenty a znalostní pracovníky, kteří chtějí kombinovat pořizování poznámek s aktivním vybavováním pomocí rozloženého opakování. Zaměřuje se na pomoc uživatelům zapamatovat si informace propojením poznámek přímo s kartičkami, což z něj činí spolehlivou volbu pro kohokoli, kdo spravuje složité studijní materiály.
Aplikace podporuje hierarchické osnovy a obousměrné propojení, což uživatelům umožňuje vytvářet propojené znalostní báze. Její přístup spojuje pořizování poznámek a studium na jedné platformě, což vám pomáhá efektivněji si zapamatovat klíčové pojmy.
Nejlepší funkce RemNote:
- Integrované kartičky s opakováním v intervalech v rámci poznámek
- Podporuje označování dokumentů a zpětné odkazy.
- Offline přístup s možnostmi synchronizace
Omezení RemNote:
- Uživatelské rozhraní může na nové uživatele působit nepřehledně.
- Funkce pro spolupráci jsou omezené.
Hodnocení a recenze RemNote
- Product Hunt: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RemNote?
Koncept a funkce této aplikace se mi velmi líbí, ale upřímně řečeno, její uživatelské rozhraní by opravdu potřebovalo vylepšit.
Koncept a funkce této aplikace se mi velmi líbí, ale upřímně řečeno, její uživatelské rozhraní by opravdu potřebovalo vylepšit.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 34 % uživatelů pracuje s naprostou důvěrou v systémy umělé inteligence, mírně větší skupina (38 %) zastává přístup „důvěřuj, ale prověřuj“. Samostatný nástroj, který není obeznámen s kontextem vaší práce, často nese vyšší riziko generování nepřesných nebo neuspokojivých odpovědí. Proto jsme vytvořili ClickUp Brain, umělou inteligenci, která propojuje správu projektů, správu znalostí a spolupráci napříč vaším pracovním prostorem a integrovanými nástroji třetích stran.
Získejte kontextové odpovědi bez nutnosti přepínání a zvyšte svou pracovní efektivitu 2–3krát, stejně jako naši klienti ve společnosti Seequent.
6. Anytype (nejlepší pro decentralizovanou správu znalostí a ochranu soukromí)
Anytype je decentralizovaná aplikace pro pořizování poznámek a správu znalostí, která byla vyvinuta s ohledem na soukromí a bezpečnost. Ukládá vaše data lokálně a synchronizuje je peer-to-peer, což z ní činí atraktivní volbu pro uživatele, kteří se chtějí vyhnout cloudovému úložišti a zachovat si kontrolu nad svými informacemi.
Aplikace podporuje bohaté typy obsahu a přizpůsobitelné šablony, což ocení tvůrci a týmy, kteří hledají flexibilní způsoby organizace projektů, poznámek a pracovních postupů bez nutnosti spoléhat se na centralizované servery.
Nejlepší funkce Anytype:
- Decentralizovaná synchronizace typu peer-to-peer pro zachování soukromí
- Lokální úložiště s end-to-end šifrováním
- Bohaté bloky obsahu a přizpůsobitelné šablony
- Grafické zobrazení pro vizualizaci vztahů mezi poznámkami
- Podpora více platforem (stolní počítače a mobilní zařízení)
Omezení Anytype:
- Stále se aktivně vyvíjí, takže některé funkce nejsou ještě kompletní.
- Nástroje pro spolupráci jsou v této fázi omezené.
Ceny Anytype
- Explorer: Zdarma
- Builder: 99 $ ročně
- Spoluautor: 299 $ na 3 roky
Hodnocení a recenze Anytype
- Product Hunt: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Anytype?
Používám ji od prosince a musím říct, že se mi líbí, co Anytype dělá! Občas se vyskytnou drobné chyby, ale celkově je to skvělá zkušenost a velmi osvěžující uživatelské rozhraní.
Používám ji od prosince a musím říct, že se mi líbí, co Anytype dělá! Občas se vyskytnou drobné chyby, ale celkově je to skvělá zkušenost a velmi osvěžující uživatelské rozhraní.
7. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory a jednoduchou správu databází)
Notion je univerzální nástroj pro společné pořizování poznámek, který je známý svými přizpůsobitelnými pracovními prostory. Kombinuje poznámky, databáze a funkce pro správu projektů do jedné platformy. Uživatelé mohou vytvářet propojené stránky, sledovat projekty a organizovat obsah pomocí různých možností zobrazení.
Obsahuje také předem připravené šablony, které zefektivňují pracovní postupy a zlepšují spolupráci v týmu. Vestavěná umělá inteligence Notion navíc pomáhá s úkoly, jako je vyhledávání, shrnování a překládání poznámek.
Nejlepší funkce Notion:
- Editor bloků s funkcí drag-and-drop pro snadné uspořádání obsahu
- Jednoduché databáze s více možnostmi zobrazení
- Široká škála šablon vytvořených komunitou
- Spolupráce v reálném čase s komentáři
- Podpora napříč platformami prostřednictvím webu a aplikací
Omezení aplikace Notion:
- Offline funkce jsou základní.
- Omezené funkce automatizace a správy úkolů
Ceny Notion:
- Zdarma
- Plus: 12 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 18 $ za místo/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI: 10 $ za člena/měsíc
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Líbilo se mi, že jsem mohl nechávat poznámky napsané přímo v dokumentu. Vždy nás upozornilo, když někdo jiný provedl změny nebo něco přidal do projektu. Byla to snadná cesta, jak udržet všechny na stejné vlně. Notion však nebyl příliš uživatelsky přívětivý. Mám pocit, že našemu týmu chvíli trvalo, než přišel na to, jak program efektivně používat.
Líbilo se mi, že jsem mohl nechávat poznámky napsané přímo v dokumentu. Vždy nás upozornilo, když někdo jiný provedl změny nebo něco přidal do projektu. Byla to snadná cesta, jak udržet všechny na stejné vlně. Notion však nebyl příliš uživatelsky přívětivý. Mám pocit, že našemu týmu chvíli trvalo, než přišel na to, jak program efektivně používat.
8. Coda (nejlepší pro pracovní postupy zaměřené na dokumenty a přizpůsobitelné stavební bloky)
Coda kombinuje dokumenty a tabulky do flexibilní platformy, kde mohou uživatelé vytvářet vlastní pracovní postupy s interaktivními prvky. Hodí se pro týmy i jednotlivce, kteří chtějí vytvářet jedinečná řešení přizpůsobená konkrétním procesům, aniž by byli závislí na několika nesouvislých nástrojích.
Díky modulárnímu přístupu umožňuje Coda vkládání tabulek, tlačítek a vzorců přímo do dokumentů, což je užitečné pro správu složitých dat spolu s narativním obsahem.
Nejlepší funkce Coda:
- Modulární dokumenty s tabulkami, tlačítky a vzorci
- Integrace s různými externími aplikacemi a službami
- Šablony pro řízení projektů, plánování a dokumentaci
- Spolupráce a komentáře v reálném čase
- Přístup napříč platformami prostřednictvím webových a mobilních aplikací
Omezení aplikace Coda:
- Strmější křivka učení pro vytváření složitých dokumentů
- Omezená podpora offline
- Ceny mohou být pro větší týmy vysoké.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc za Doc Maker
- Tým: 36 $/měsíc za Doc Maker
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Coda?
Nabízí spoustu možností. Můžete psát dokumentaci, vytvářet (složité) tabulky, vytvářet stránky uvnitř stránek, zmiňovat osoby a stránky, integrovat s miro, google sheets/docs/etc, vkládat obrázky, odkazy. Některé funkce a možnosti nejsou příliš jasné a intuitivní. Ačkoli je rozhraní velmi uživatelsky přívětivé, musíte přijít na to, jak používat určité funkce.
Nabízí spoustu možností. Můžete psát dokumentaci, vytvářet (složité) tabulky, vytvářet stránky uvnitř stránek, zmiňovat osoby a stránky, integrovat s miro, google sheets/docs/etc, vkládat obrázky, odkazy. Některé funkce a možnosti nejsou příliš jasné a intuitivní. Ačkoli je rozhraní velmi uživatelsky přívětivé, musíte přijít na to, jak používat určité funkce.
9. Heptabase (nejlepší pro vizuální myšlení a mapování znalostí)
Heptabase je určen pro tvůrce, výzkumníky a znalostní pracovníky, kteří prosperují díky vizuálnímu myšlení. Nabízí jedinečný prostorový přístup k pořizování poznámek, který uživatelům umožňuje organizovat nápady pomocí karet na rozhraní ve stylu bílé tabule.
Toto vizuální rozvržení pomáhá zjednodušit složité témata, což usnadňuje prozkoumávání, propojování a reflexi informací.
Nejlepší funkce Heptabase:
- Vizuální organizace založená na kartách pro seskupování a propojování pojmů
- Nástroje pro rychlé zachycení s označováním a obousměrným propojením
- Vytvořeno speciálně pro pracovní postupy v oblasti správy osobních znalostí.
- K dispozici na desktopových i webových platformách.
Omezení Heptabase:
- Funkce pro spolupráci jsou minimální.
- Dostupnost mobilní aplikace je omezená.
- Menší komunita uživatelů ve srovnání s většími nástroji
Ceny Heptabase:
- Bezplatný tarif se základními funkcemi
- Premium: 11,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- K dispozici jsou týmové a podnikové plány.
Hodnocení a recenze Heptabase
- Product Hunt: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Heptabase?
Po dvou týdnech používání Heptabase mohu říci, že si dělám mnohem lepší poznámky než kdykoli předtím. Mobilní aplikace se sice trochu zlepšila, ale stále má závažná omezení.
Po dvou týdnech používání Heptabase mohu říci, že si dělám mnohem lepší poznámky než kdykoli předtím. Mobilní aplikace se sice trochu zlepšila, ale stále má závažná omezení.
10. Capacities (nejlepší pro správu znalostí založenou na umělé inteligenci)
Capacities je navržen tak, aby vylepšil správu osobních a týmových znalostí pomocí umělé inteligence. Pomáhá uživatelům efektivně organizovat, vyhledávat a získávat informace kombinací tradičního pořizování poznámek s poznatky založenými na umělé inteligenci.
Platforma podporuje dotazy v přirozeném jazyce a automaticky vyhledává relevantní obsah, což může ušetřit čas znalostním pracovníkům, kteří spravují velké objemy informací. Díky zaměření na umělou inteligenci je zajímavou volbou pro ty, kteří chtějí zvýšit produktivitu prostřednictvím chytřejšího vyhledávání informací.
Nejlepší funkce aplikace Capacities:
- Vyhledávání založené na umělé inteligenci s porozuměním přirozenému jazyku
- Centralizovaná znalostní báze s inteligentním propojením obsahu
- Automatické označování a kategorizace
- Nástroje pro spolupráci se sdílenými pracovními prostory
- Podpora napříč platformami, včetně webu a desktopu
Omezení kapacity:
- Novější nástroj s menší uživatelskou základnou
- Některé funkce umělé inteligence mohou vyžadovat doladění, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.
Ceny podle kapacity
- Zdarma
- Capacities Pro: 11,99 $/měsíc
- Capacities Believer: Od 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze kapacit
- Product Hunt: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Capacities?
Capacities se mi moc líbí! Začal jsem ho používat společně s Notion pro všechny své poznámky a správu znalostí. Navíc se načítá MNOHEM RYCHLEJI než Notion, který byl u mě téměř nepoužitelný kvůli své pomalosti.
Capacities se mi moc líbí! Začal jsem ho používat společně s Notion pro všechny své poznámky a správu znalostí. Navíc se načítá MNOHEM RYCHLEJI než Notion, který byl u mě téměř nepoužitelný kvůli své pomalosti.
11. Mem. ai (nejlepší pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence a správu znalostí)
Mem se zaměřuje na využití umělé inteligence, aby uživatelům pomohl snadno zaznamenávat, organizovat a vyhledávat poznámky. Automaticky organizuje váš obsah a propojuje myšlenky bez nutnosti ručního označování nebo strukturování. Díky tomu je vhodný pro znalostní pracovníky a tvůrce, kteří chtějí chytré řešení pro pořizování poznámek.
Aplikace klade důraz na rychlost a minimalismus, umožňuje rychlé zaznamenávání nápadů a vyhledávání v reálném čase pomocí umělé inteligence. Její design podporuje neustálý růst znalostí tím, že při práci zvýrazňuje související obsah a zobrazuje relevantní poznámky.
Nejlepší funkce Mem:
- Automatické organizování a propojování poznámek pomocí umělé inteligence
- Rychlé zachycení pomocí přirozeného jazykového vstupu
- Vyhledávání v reálném čase pomocí umělé inteligence a návrhy obsahu
- Minimalistické rozhraní zaměřené na produktivitu
- Cross-platformní s webovými a mobilními aplikacemi
Omezení paměti:
- Možnosti spolupráce jsou ve srovnání s konkurencí omezené.
- Některé funkce umělé inteligence se stále vyvíjejí.
Cena za paměť
- Mem: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Mem Teams: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mem
- G2: N/A
- Capterra: N/A
- Product Hunt: 3,9/5 (16 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mem?
Mem používám od samého začátku a stále je mou volbou pro rychlé poznámky a rychlé vyhledávání informací.
Mem používám od samého začátku a stále je mou volbou pro rychlé poznámky a rychlé vyhledávání informací.
12. Milanote (nejlepší pro organizaci kreativních projektů a vizuální pořizování poznámek)
Milanote je určen pro kreativní lidi, kteří uvažují vizuálně. Nabízí flexibilní pracovní prostor ve stylu tabule, který je ideální pro moodboardy, plánování projektů a brainstormingové sezení.
Místo lineárních poznámek podporuje Milanote volné rozvržení, což je ideální pro designéry, spisovatele a týmy, které prosperují díky vizuálnímu vyprávění příběhů a prostorové organizaci.
Nejlepší funkce Milanote:
- Vizuální tabule pro uspořádání poznámek, obrázků a odkazů
- Intuitivní rozhraní s funkcí drag-and-drop
- Spolupráce v reálném čase s komentáři a sdílením
- Šablony připravené k použití pro kreativní pracovní postupy
- K dispozici na webových a desktopových platformách.
Omezení Milanote:
- Omezené možnosti správy úkolů
- Žádný offline režim v mobilních aplikacích
- Ceny mohou být pro jednotlivé uživatele vysoké.
Ceny Milanote
- Zdarma
- Cena za osobu: 9,99 $/měsíc
- Tým: 49 $/měsíc pro až 10 osob
Hodnocení a recenze Milanote
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Milanote?
Líbí se mi, jak je snadné ji používat a jak je flexibilní. Možnost libovolně přesouvat různé „karty“ tak, jak chcete, ji činí užitečnou pro mnoho různých věcí. Pro kreativního člověka, jako jsem já, který miluje organizaci, je to velmi užitečné. V mobilní aplikaci však není tak snadné prohlížet si tabule, protože se zobrazují v náhodném pořadí.
Líbí se mi, jak je snadné ji používat a jak je flexibilní. Možnost libovolně přesouvat různé „karty“ tak, jak chcete, ji činí užitečnou pro mnoho různých věcí. Pro kreativního člověka, jako jsem já, který miluje organizaci, je to velmi užitečné. V mobilní aplikaci však není tak snadné prohlížet si tabule, protože se zobrazují v náhodném pořadí.
13. Workflowy (nejlepší pro jednoduché vytváření osnov bez rušivých vlivů)
Workflowy je minimalistický nástroj pro vytváření osnov určený pro rychlé pořizování poznámek a organizaci úkolů pomocí vnořených seznamů. Jeho přímočaré rozhraní osloví uživatele, kteří dávají přednost hierarchickému myšlení bez složitosti aplikací s mnoha funkcemi.
Aplikace je skvělá pro osobní produktivitu, brainstorming a správu nápadů v čistém prostředí bez rušivých vlivů. Je lehká, rychlá a synchronizuje se napříč zařízeními, i když postrádá některé pokročilé funkce pro spolupráci a AI, které najdete v jiných nástrojích.
Nejlepší funkce Workflowy:
- Nekonečné vnořené seznamy pro podrobné vytváření osnov
- Rychlé a minimalistické rozhraní
- Tagy a filtry pro snadnou organizaci
- Synchronizace napříč platformami s aplikacemi pro web, stolní počítače a mobilní zařízení
Omezení Workflowy:
- Omezené možnosti spolupráce
- Žádná vestavěná umělá inteligence ani automatizace
- Základní formátování a žádná podpora bohatých médií
Ceny Workflowy
- Základní: zdarma
- Workflowy Pro: 8,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,5/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Workflowy?
Celkově si myslím, že Workflowy je skvělý nástroj, pokud chcete spravovat pouze malé množství textu, jako jsou seznamy úkolů, vaše cíle nebo příspěvky na Twitteru. Jeho hodnota však výrazně klesá, pokud potřebujete velké množství odstavců, obrázků, videí atd.
Celkově si myslím, že Workflowy je skvělý nástroj, pokud chcete spravovat pouze malé množství textu, jako jsou seznamy úkolů, vaše cíle nebo příspěvky na Twitteru. Jeho hodnota však výrazně klesá, pokud potřebujete velké množství odstavců, obrázků, videí atd.
Správný nástroj dělá velký rozdíl
Výběr správného nástroje pro pořizování poznámek a správu vaší práce závisí především na tom, co vyhovuje vašemu stylu a potřebám. Zatímco Tana nabízí solidní kombinaci pořizování poznámek a produktivity, zde uvedené alternativy vám poskytují širokou škálu možností, ať už chcete výkonné funkce umělé inteligence jako ClickUp a Capacities, vizuální přístup jako Heptabase a Milanote, nebo něco jednoduchého jako Workflowy a Obsidian.
Pokud hledáte komplexní platformu, která kombinuje poznámky, úkoly, pomoc umělé inteligence a týmovou spolupráci, určitě stojí za to se blíže podívat na ClickUp. Pokud však dáváte přednost něčemu více specializovanému nebo odlehčenému, v tomto seznamu si každý najde to své.
Věnujte trochu času prozkoumání a najděte to, co vám vyhovuje. Správný nástroj může skutečně změnit způsob, jakým zaznamenáváte nápady, organizujete informace a plníte úkoly.
Jste připraveni zvýšit svou produktivitu s ClickUp? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a začněte organizovat své poznámky a úkoly jako profesionál.