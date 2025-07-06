Bezplatná šablona návrhu na úpravu zahrady pro profesionální smlouvy

Zahrady jsou výsledkem spolupráce umění a přírody.
Zahrady jsou výsledkem spolupráce umění a přírody.
Zahradní architekt je pro zahradu tím, čím je architekt pro budovu: umělec, který komponuje, jak přírodní prvky ožívají, aby dosáhly maximální funkčnosti a krásy.
Ale i když je tato práce naplňující, získat potenciální klienty může být při prezentaci vašich zahradnických prací obtížné, zejména bez jasné, profesionální nabídky zahradnických prací obsahující všechny podstatné informace.
Tato výzva se stává ještě složitější, pokud vaše služby v oblasti terénních úprav oslovují širokou škálu klientů. Jednoho dne je to správce komerční nemovitosti, dalšího dne je to prestižní rezidenční nemovitost.
Chcete-li v oboru zahradní architektury budovat dlouhodobé vztahy, můžete použít šablonu nabídky pro zahradní architekturu, která vám umožní přizpůsobit nabídky, předvést své odborné znalosti v oblasti zahradní architektury a poskytnout přesný odhad, aniž byste museli začínat od nuly.
Zde je seznam nejlépe hodnocených bezplatných šablon nabídek, které vám ušetří čas a zjednoduší váš příští projekt terénních úprav.
Co jsou šablony návrhů terénních úprav?
Šablona návrhu terénních úprav je předformátovaný dokument, který používají odborníci na terénní úpravy k popisu rozsahu prací, nákladů na projekt a smluvních podmínek pro projekt terénních úprav v právně závazné formě.
Jaká je její hlavní funkce? Standardizovat způsob, jakým jsou služby v oblasti terénních úprav prezentovány potenciálním klientům, a pomáhat firmám jasně komunikovat a získávat více zakázek, ideálně na jedné stránce. A takto fungují:
✅ Nastíňte rozsah prací, včetně konkrétních úkolů, podrobností o místě a prvků krajinářského designu. ✅ Rozepište náklady na projekt pomocí přehledného, podrobného seznamu materiálů, práce a dalších výdajů. ✅ Prezentujte profesionální, organizovanou strukturu, která odráží důvěryhodnost vaší krajinářské firmy. ✅ Zahrňte sekce jako informace o klientovi, platební podmínky, záruky a informace o společnosti. ✅ Přizpůsobte nabídky tak, aby odpovídaly očekáváním klientů, a urychlete proces vytváření návrhů.
Co dělá šablonu návrhu terénních úprav dobrou?
„Ahoj všichni, stáhl jsem si z internetu šablonu [pro krajinářství], se kterou jsem pracoval, ale zjistil jsem, že je nedostatečná a poněkud vágní,“ stěžoval si tento uživatel Redditu.
Co tedy nabízí dobrá šablona návrhu terénních úprav?
V ideálním případě by šablona měla každému projektu terénních úprav poskytnout strukturu nabídky, přehlednost a profesionalitu. Pomáhá také firmám zabývajícím se terénními úpravami nastavit očekávání klientů, vyhnout se nedorozuměním a s jistotou získat zakázky.
Pomocí dobře strukturované šablony nabídky můžete:
- Prezentujte jasný rozsah prací s časovým harmonogramem, výstupy a údržbou trávníku nebo prvky zpevněné plochy.
- Poskytněte přesný odhad nákladů na projekt s rozpisem materiálů, práce a dalších nákladů.
- Zahrňte právně platné platební podmínky, záruky a storno podmínky, abyste ochránili obě strany.
- Prezentujte vizuální prvky návrhu krajiny a informace o společnosti, abyste potenciálním klientům poskytli úplný kontext projektu.
- Přizpůsobte jednotlivé části tak, aby vyhovovaly potřebám klientů, a zároveň zachovejte jednotný standard nabídek v celé vaší společnosti.
🧠 Zajímavost: Trávníky jsou největší zavlažovanou „plodinou“ v USA – ano, dokonce větší než kukuřice! Všechna ta tráva vyžaduje velké množství vody, a proto ji stále více lidí nahrazuje původními rostlinami.
23 bezplatných šablon návrhů na úpravu zahrady
Zde je náš seznam nejlepších šablon nabídek pro terénní úpravy, které vám pomohou vytvořit nabídky s minimálním úsilím:
1. Šablona návrhu služeb ClickUp
Zpracování nabídek na terénní úpravy, harmonogramů a očekávání klientů může být samo o sobě náročným úkolem, a to ještě předtím, než vůbec začnete s vlastní prací!
Chcete-li v této fázi vytvořit strukturu, vyzkoušejte šablonu návrhu služeb ClickUp. Potřebujete rychle nacenit služby a zároveň vypadat profesionálně? Tato šablona je pro vás ideální.
Tato šablona nabídky, navržená pro jakékoli odvětví založené na službách, včetně podnikání v oblasti terénních úprav, vám pomůže nastínit služby terénních úprav, rozepsat náklady na projekt a definovat rozsah prací v přehledném formátu.
Můžete vytvářet přizpůsobené návrhy, které obsahují všechny podrobnosti: ceny, časové harmonogramy a dokonce i výsledky údržby trávníku.
Kromě toho vestavěné zobrazení projektového řízení, jako je seznam, kalendář a Ganttův diagram, usnadňují sledování každého kroku vašeho projektu terénních úprav.
✨ Ideální pro: Zahradnické firmy, které spravují různé projekty pro klienty a chtějí zefektivnit nabídky s podrobným rozpisem služeb.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte možnosti sezónní údržby jako volitelné položky – tím můžete hned od první nabídky prodávat další služby.
2. Šablona návrhu projektu ClickUp
Při prezentaci komplexního projektu terénních úprav je jasnost nanejvýš důležitá – a šablona návrhu projektu ClickUp vám pomůže ji vizuálně vyjádřit.
Tato šablona návrhu, vytvořená na platformě ClickUp Whiteboards, je ideální pro dodavatele terénních úprav, kteří potřebují zmapovat podrobnosti projektu, potřebné materiály a termíny v jednom společném prostoru.
Proč je vizuální formát tak důležitý? Od nastínění rozsahu prací až po odhad nákladů na projekt zůstávají IT týmy a potenciální klienti od samého začátku v souladu.
Intuitivní kontrolní seznam zajistí, že nezapomenete na žádnou úlohu, ať už se jedná o péči o trávník, prvky zahradní architektury nebo péči o rostliny.
✨ Ideální pro: Zahradní architekty spolupracující s týmy a klienty na složitých, vícefázových projektech.
3. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Jelikož se zahradní architekti často zabývají rozsáhlými instalacemi nebo sezónními zakázkami, jejich práce může být velmi rozmanitá. Proto je důležité rozdělit složité projekty terénních úprav do zvládnutelných fází.
Pomocí šablony ClickUp Project Proposal Whiteboard Template definujte rozsah práce, rozdělte odpovědnosti a nastíňte náklady projektu, aniž byste se utopili v papírování.
Ať už spolupracujete se svým týmem nebo provádíte potenciálního klienta vaší nabídkou, tato šablona projektové nabídky je chytrou volbou pro profesionály, kteří chtějí vytvářet strukturovanější a vizuálně přitažlivější projektové nabídky.
Je ideální pro profesionály, kteří skicují nápady na schůzkách nebo provádějí klienty jednotlivými fázemi. Přidejte obrázky, nakreslete obrysy místa a okamžitě zmapujte, kdo co dělá.
✨ Ideální pro: Designéry a dodavatele, kteří společně vytvářejí nabídky nebo prezentují náročné projekty terénních úprav na schůzkách s klienty.
🧠 Zajímavost: V USA se nachází odhadem 40–50 milionů akrů trávníků, což je téměř trojnásobek rozlohy státu New Jersey. Z čeho se skládá většina těchto trávníků? Většinu tvoří zahrady u rodinných domů a pásy podél silnic!
4. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Chcete předložit nabídku na terénní úpravy s vysokou hodnotou korporátním klientům nebo správcům nemovitostí? Šablona obchodní nabídky ClickUp vám pomůže prezentovat vaši nabídku s jistotou, zejména u vícefázových projektů nebo projektů založených na milnících.
Pokud jste firma zabývající se terénními úpravami, která nabízí vše od péče o trávník až po kompletní návrh terénních úprav, tato šablona vám umožní jasně nastínit vaše služby, milníky projektu a platební podmínky. Použijte tuto šablonu k představení úrovní vašich služeb, zahrňte časové harmonogramy související s povoleními a budujte důvěru klientů pomocí strukturovaných platebních plánů a kontrolních bodů odpovědnosti.
Díky sekcím určeným pro vyprávění příběhů, časové osy a přesné odhady pomáhá tato šablona obchodní nabídky budovat důvěru u potenciálních klientů a zároveň zachovává profesionalitu vaší prezentace.
✨ Ideální pro: Profesionály v oblasti terénních úprav, kteří nabízejí vysoce hodnotné služby s jasně definovanými milníky a rozpočty.
5. Šablona žádosti o nabídku ClickUp
Pro profesionály v oblasti terénních úprav, kteří se ucházejí o veřejné zakázky nebo velké kontrakty, jsou žádosti o nabídky často vstupním bodem. Šablona žádosti o nabídku ClickUp je ideální pro týmy, které hledají dodavatele nebo subdodavatele v oblasti terénních úprav. Použijte ji ke standardizaci způsobu, jakým vyzýváte k podávání nabídek, hodnotíte podané nabídky a spravujete příchozí nabídky na veřejné zakázky nebo outsourcované terénní úpravy.
Tato šablona je určena pro vydávání žádostí o nabídky, nikoli pro odpovídání na ně, a liší se od návrhu, který předkládáte.
Tuto šablonu můžete použít ke správě návrhů nabídek, vyhodnocení rozsahu projektu a zajištění toho, aby váš tým poskytoval silnou a včasnou odezvu.
Tato šablona navíc obsahuje integrované nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule. Díky tomu můžete snadno sledovat cíle projektu a postup nabídky od začátku až po předložení.
✨ Ideální pro: Dodavatele, kteří reagují na formální nabídky nebo veřejné projekty terénních úprav vyžadující dodržování předpisů a strukturu.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s nalezením vhodných dodavatelů nebo ztrácíte čas posuzováním nevhodných nabídek? Průvodce Jak napsat působivou žádost o nabídku vás provede celým procesem – od návrhu až po vyhodnocení – abyste rychleji získali lepší nabídky.
6. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Stále více lidí mění své zahrady na jedlé zahrady, což dokazuje, že promyšlený návrh zahrady už není jen o vzhledu, ale také o účelu.
Nabízení vysoce hodnotných služeb v oblasti terénních úprav korporátním klientům, sdružením vlastníků nemovitostí nebo správcům komerčních nemovitostí však vyžaduje strukturu.
Šablona obchodní nabídky ClickUp vám pomůže prezentovat podrobnosti projektu terénních úprav – od rozsahu prací a potřebných materiálů až po ceny a platební podmínky – v profesionálním a propracovaném formátu.
Šablona usnadňuje uspořádání všech složek vaší nabídky tak, aby vaše nabídka na terénní úpravy odrážela vaši odbornost a smysl pro detail.
✨ Ideální pro: Firmy nabízející návrhy a údržbu zahrad pro sdružení vlastníků nemovitostí, obchodní centra nebo komerční nemovitosti.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro správu nabídek
7. Šablona popisu projektu ClickUp
Za každou úspěšnou nabídkou na terénní úpravy stojí jasný příběh, který klientům ukazuje, proč je projekt důležitý.
I když to může znít hluboce a poeticky, udržování transparentnosti rozsahu prací vám v dlouhodobém horizontu opravdu pomůže.
Šablona ClickUp Project Narrative Template vám pomůže propojit vizi s realizací – je ideální pro ekologicky šetrné parky, obnovu přírodních stanovišť nebo vylepšení v oblasti udržitelnosti.
Použijte ji k objasnění záměru návrhu, zdůraznění environmentálních cílů a poskytnutí přesvědčivého důvodu pro zainteresované strany, aby schválily vaše řešení krajinářské úpravy.
✨ Ideální pro: Krajinářské architekty a konzultanty, kteří chtějí vytvořit kontext a vysvětlit účel každého rozsahu projektu.
8. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Podle zprávy o stavu trhu práce v oblasti krajinářství z roku 2024 70 % krajinářských firem zkrachuje dříve, než dosáhnou 18 měsíců existence. Častým viníkem je špatné finanční plánování.
Proto může mít jasný rozpočet významný vliv na úspěch návrhu krajinářských úprav.
Šablona návrhu rozpočtu ClickUp vám pomůže prezentovat přesný odhad výdajů ve strukturovaném a snadno čitelném formátu.
Tuto šablonu návrhu rozpočtu můžete použít k budování důvěry u potenciálních klientů tím, že jim přesně ukážete, kam jejich investice směřují – od potřebných materiálů až po konečné platební podmínky.
Tato šablona navíc obsahuje vizuální nástroje, které zjednodušují vykazování a zajišťují, že vaše nabídka bude stát na pevných finančních základech.
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují prezentovat transparentní ceny a podrobný rozpis nákladů, aby si zajistily důvěru klientů.
9. Šablona pro správu smluv ClickUp
Nejčastějším znakem ziskového podnikání v oblasti terénních úprav je více projektů terénních úprav. To však také znamená různé časové harmonogramy a rozsahy.
Šablona pro správu smluv ClickUp zjednodušuje proces tím, že vám pomáhá sledovat každou smlouvu – od návrhu přes schválení až po konečné předložení.
Díky funkcím, jako jsou vlastní stavy, pole pro sledování dokumentů a různé možnosti zobrazení, jako jsou Ganttův diagram a tabule, je to snadné:
✅ Sledujte termíny
✅ Sledujte očekávání klientů
✅ Spravujte právní smlouvy
✨ Ideální pro: Zahradnické firmy, které pracují s více zakázkami a termíny pro různé klienty.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni z projektů, které překračují časový harmonogram a rozpočet? Kurz Mastering Project Estimation Techniques (Zvládnutí technik odhadování projektů) vám ukáže, jak vytvářet přesnější prognózy pomocí osvědčených metod odhadování.
10. Šablona žádosti o cenovou nabídku ClickUp
Hledáte materiály pro rozsáhlý projekt terénních úprav? Nebo porovnáváte subdodavatele specializovaných služeb v oblasti terénních úprav?
Šablona ClickUp Request for Quote (RFQ) vám pomůže zjednodušit komunikaci s dodavateli. Snadno žádáte, sledujete a vyhodnocujete nabídky v jednotném formátu.
Pomocí této šablony rozepište požadavky, ujasněte náklady projektu a zajistěte, aby každá nabídka odpovídala rozsahu prací a časovému harmonogramu.
✨ Ideální pro: Týmy, které nakupují materiály nebo subdodavatele a porovnávají nabídky pro rozsáhlé terénní úpravy.
11. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Odvětví péče o trávníky zaznamenalo v posledních třech letech roční růst o více než 8,2 % a tento růst se nezpomaluje.
Než však jakýkoli projekt terénních úprav začne, je třeba uzavřít jasnou a pevnou dohodu.
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp pomáhá firmám zabývajícím se terénními úpravami definovat rozsah prací, platební podmínky a harmonogram služeb způsobem, který je srozumitelný pro obě strany.
Tato šablona také obsahuje užitečné pokyny, které zajistí, že vám neuniknou žádné důležité podrobnosti, jako jsou termíny, výstupy nebo další náklady.
✨ Ideální pro: Firmy, které před zahájením nového projektu terénních úprav definují jasné podmínky služeb a časový harmonogram.
📖 Přečtěte si také: Jak napsat dokument o zahájení projektu
12. Šablona návrhu na terénní úpravy od PandaDoc
Šablona nabídky pro terénní úpravy PandaDoc je speciálně navržena pro profesionály v oboru terénních úprav, kteří chtějí vytvářet přehledné nabídky připravené pro klienty, aniž by museli začínat od začátku.
Od průvodních dopisů a shrnutí až po údržbu trávníků, terénní úpravy a podrobné odhady nákladů na práci – tato šablona vám pomůže předložit propracovanou nabídku.
Díky integrované podpoře elektronických podpisů a strukturovaným sekcím pro služby v oblasti terénních úprav pro rezidenční i komerční objekty zajistí tato šablona, že vaše nabídka bude obsahovat všechny podrobnosti, které potenciální klienty zajímají, spolu s plánem realizace.
Šablona nabídky pro terénní úpravy od PandaDoc je obzvláště užitečná pro ty, kteří spravují více zakázek, protože pomáhá standardizovat vaše nabídky a zároveň ponechává prostor pro přizpůsobení.
✨ Ideální pro: Profesionály v oblasti terénních úprav, kteří nabízejí balíčky služeb, jako je údržba, terénní úpravy a sezónní vylepšení.
13. Šablona návrhu údržby trávníku od PandaDoc
Péče o trávník se může zdát jednoduchá, ale získání klienta vyžaduje víc než jen sekačku.
Šablona nabídky údržby trávníků PandaDoc pomáhá firmám zabývajícím se terénními úpravami prezentovat své služby, ceny a harmonogram služeb v přehledném formátu připraveném pro klienty.
Získáte sekce pro průvodní dopis, hlavní nabídky, doplňkové služby, formulář pro přijetí a další.
Šablona návrhu údržby trávníku je obzvláště užitečná pro opakující se smlouvy o údržbě trávníku – včetně podrobností o práci, časových harmonogramů a dokonce i referencí klientů.
✨ Ideální pro: Týmy poskytující průběžné služby péče o trávníky, které chtějí formalizovat opakující se smlouvy s klienty.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů průzkumu v současné době využívá funkce umělé inteligence zabudované do nástrojů pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí poukazuje na mezeru v plynulé integraci s ohledem na kontext – něco, co většina samostatných platforem umělé inteligence stále zvládá lépe.
Ale co kdyby vaše AI mohla skutečně podnikat kroky, jako například spouštět automatizaci na základě jednoduchého textového příkazu? ClickUp Brain přesně to dělá. Je integrován do všech částí platformy, od shrnování komentářů a vylepšování obsahu až po načítání dat z pracovního prostoru, generování vizuálních prvků a mnoho dalšího.
Není divu, že 40 % uživatelů ClickUp nahradilo tři nebo více nástrojů aplikací ClickUp – komplexní aplikací vytvořenou pro reálné fungování týmů.
14. Šablona návrhu terénních úprav od Proposify
Chcete uzavírat obchody rychleji? Šablona návrhu na terénní úpravy od Proposify je navržena tak, aby pomohla firmám zabývajícím se terénními úpravami právě v tomto.
Díky sekcím, jako je personalizovaný průvodní dopis, popis problému specifického pro daný projekt a podrobný rozpis rozpočtu, zajistí tato šablona, že vaše nabídka na terénní úpravy přímo splní očekávání klienta.
Šablona je plně přizpůsobitelná, což vám umožňuje zdůraznit:
✅ Informace o společnosti
✅ Dosavadní práce
✅ Vizuální nabídka s vloženými videi a obrázky
Navíc nabízí integrované interaktivní ceníky a elektronické podpisy, které urychlují schvalování.
✨ Ideální pro: Firmy, které předkládají propracované, vizuálně bohaté nabídky klientům v oblasti rezidenční nebo komerční krajinářské architektury.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné softwarové nástroje pro řízení projektů, které stojí za vyzkoušení
15. Šablona návrhu terénních úprav od SiteRecon
Jedním z nejlepších způsobů, jak získat větší klienty, je zdůraznit ve své nabídce možnosti úspory nákladů.
Začněte s vizuálně orientovaným přístupem. Šablona návrhu terénních úprav od SiteRecon obsahuje klíčové sekce, ve kterých můžete definovat své služby terénních úprav, ceny a odpovědnosti týmu a zároveň řešit běžné problémy klientů, jako je péče o trávník, prořezávání a zavlažování.
Tuto šablonu návrhů však odlišuje její integrace s mapami nemovitostí, která vám umožňuje dokumentovat nápady na vylepšení přímo na místě.
✨ Ideální pro: Profesionály, kteří potřebují vizuálně atraktivní nabídky s vylepšeními na základě lokality a zmapovanými prodejními příležitostmi.
🧠 Zajímavost: Termín „krajinářská architektura“ se objevil až v roce 1828 díky knize Gilberta Lainga Measona. Původně se jednalo o termín z oblasti malířství, samotné slovo „krajina“ je holandského původu – je převzato ze slova „landschap“!
16. Šablona návrhu terénních úprav od Aspire
Chcete od prvního kontaktu s klientem prezentovat svou firmu zabývající se terénními úpravami jako profesionální, spolehlivou a orientovanou na detaily? Šablona návrhu terénních úprav od Aspire vám s tím pomůže.
Tato bezplatná šablona návrhu, kterou si můžete stáhnout, vás provede všemi kroky od definování rozsahu projektu a odpovědností až po prezentaci propracovaného rozpočtu s fázemi a milníky.
Tato šablona je obzvláště užitečná pro firmy, které se chtějí rozšiřovat, díky své kompatibilitě s komplexním softwarem Aspire pro správu firem zabývajících se terénními úpravami.
✨ Ideální pro: Zahradnické firmy, které používají softwarovou sadu Aspire ke standardizaci nabídek a efektivnímu škálování operací.
17. Šablona návrhu terénních úprav pro přírodní stanoviště od Template. Net
Šablona návrhu krajinářských úprav pro přírodní stanoviště od Template.net je určena pro profesionály, kteří se zaměřují na podporu biodiverzity, opylovačů a původních ekosystémů.
Tato šablona vás provede posouzením podmínek daného místa a potřeb místní fauny a flóry, doporučí vhodné původní rostliny, začlení vodní prvky a představí jasný rozpočet a časový harmonogram.
✨ Ideální pro: Ekologicky smýšlející krajinářské architekty, odborníky na obnovu nebo správce parků, kteří vytvářejí návrhy zaměřené na životní prostředí.
18. Šablona návrhu terénních úprav dětského hřiště od Template. Net
Šablona návrhu krajinářských úprav dětského hřiště od Template.net je určena pro projektanty, kteří navrhují bezpečné, inkluzivní a atraktivní venkovní prostory ve školách, parcích a obytných oblastech.
Šablona vás provede všemi detaily – hracími prvky, smyslovými zónami, prvky bezbariérového přístupu, jako jsou houpačky pro vozíčkáře, a základními bezpečnostními normami.
Díky ekologickým materiálům, promyšlenému výběru rostlin, jako jsou keře přátelské k opylovačům a stínové stromy, a jasnému rozčlenění rozpočtu a financování spojuje šablona kreativitu se strukturou.
✨ Ideální pro: Urbanisty a designéry, kteří vytvářejí bezpečné, inkluzivní a kreativní venkovní prostředí pro děti.
💡 Tip pro profesionály: Máte dost zmeškaných termínů a překvapení na poslední chvíli? V článku Vytvoření rozsahu projektu pro silnější týmovou spolupráci se dozvíte, jak včas stanovit jasná očekávání, aby váš tým zůstal sjednocený, vyhnul se rozšiřování rozsahu a udržel projekty na správné cestě od prvního dne.
19. Šablona návrhu terénních úprav pro obchodní park od Template. Net
Šablona návrhu terénních úprav pro obchodní parky od Template.net pomáhá komerčním firmám zabývajícím se terénními úpravami zajistit spokojenost nájemníků.
Tato šablona je obzvláště užitečná, pokud oslovujete firemní klienty nebo správce budov. Obsahuje přehled klíčových prvků projektu, jako jsou koncepty udržitelného designu, zavlažovací systémy, péče o trávník a sezónní údržba rostlin.
Získáte také šablony pro plán postupných plateb, plán údržby a jasný harmonogram projektu, díky kterým bude snazší vytvářet podrobné nabídky a s jistotou získávat dlouhodobé zakázky.
✨ Ideální pro: Dodavatele zahradních úprav, kteří spravují zkrášlování komerčních lokalit a dlouhodobé plány údržby.
💡 Tip pro profesionály: Trápí vás nejasné zadání projektu? Nejlepší šablony formulářů pro zadání projektu pro týmy vám pomohou předem zachytit jasné cíle, výsledky a požadavky, abyste mohli každý projekt zahájit se správným kontextem a méně překvapeními.
20. Šablona návrhu krajinářských úprav průmyslového komplexu od Template. Net
Když musí krajina odpovídat rozsahu a charakteru průmyslové zóny a zároveň být vizuálně atraktivní, pohodlná pro zaměstnance a udržitelná, nestačí jen pár stromů na parkovišti.
Šablona návrhu krajinářských úprav průmyslového komplexu od Template.net pomáhá krajinářským firmám nebo týmům zařízení navrhovat komplexní, rozsáhlé ekologické úpravy.
Tato šablona vás provede vším – od analýzy půdních a klimatických podmínek až po návrh původních druhů rostlin, dešťových zahrad a zeleně s nízkými nároky na údržbu.
Tato bezplatná šablona zahrnuje také zóny sezení vhodné pro zaměstnance, umělecké instalace a bezpečnostní oplocení.
✨ Ideální pro: Rozsáhlé projekty, které vyvažují environmentální udržitelnost s průmyslovou estetikou a pohodlím zaměstnanců.
21. Šablona návrhu terénních úprav pro večírky nebo setkání od Template. Net
Při velkých událostech je prostředí vše. Ať už se jedná o pohádkovou svatbu v zahradě nebo letní večírek, krajina musí ladit s daným okamžikem.
Šablona návrhu terénních úprav pro večírky nebo setkání od Template.net je určena pro organizátory akcí, správce prostor nebo profesionály v oblasti terénních úprav, kteří chtějí oživit dané téma.
Tato šablona obsahuje sekce pro očekávání klientů, výběr rostlin a dekorací (například oblouky porostlé růžemi a rustikální dřevěné sezení) a dokonce i podrobnosti osvětlení, které ladí s atmosférou akce – od obřadu po recepci.
Získáte následující výhody:
✅ Časové osy příprav před akcí
✅ Přehledné rozepsání nákladů
✅ Strukturované úklidové práce po akci
✨ Ideální pro: Organizátory akcí a správce prostor, kteří navrhují tematické venkovní prostory pro svatby nebo speciální příležitosti.
📖 Přečtěte si také: Šablony přehledu projektů zdarma pro sladění týmu
22. Šablona návrhu na úpravu zahrady s využitím solární energie od Template. Net
Vzhledem k tomu, že stále více lidí se snaží snížit svůj dopad na životní prostředí, stává se ekologické krajinářství životním stylem.
Předpokládejme, že jste podnikatel, ekologický developer nebo krajinářský architekt specializující se na integraci zelených technologií do venkovních prostor. V takovém případě vám šablona návrhu na úpravu zahrady využívající solární energii od Template.net nabízí strukturovaný návrh.
Díky podrobnému rozčlenění nákladů, odhadům návratnosti investic a jasnému časovému harmonogramu usnadňuje tato šablona prezentaci udržitelných řešení pro terénní úpravy, která vypadají dobře a jsou finančně výhodná.
✨ Ideální pro: Ekologické developery nebo krajinářské architekty, kteří navrhují venkovní projekty s integrovanými solárními systémy a vysokou energetickou účinností.
🧠 Zajímavost: Jedna hodina plečení spálí 300 kalorií (stejně jako chůze nebo jízda na kole mírným tempem) a ruční sekání trávníku spálí 500 kalorií za hodinu (stejně jako hra tenisu).
23. Šablona nabídky na terénní úpravy od Template. Net
Někdy stačí k získání klienta pouze dobře formulovaný dopis, který působí osobně, ale zároveň profesionálně.
Šablona nabídky pro terénní úpravy od Template.net nabízí přehledný a jednoduchý způsob, jak prezentovat vaše služby v oblasti terénních úprav – je určena pro dodavatele, designéry nebo firmy nabízející technologie pro návrh terénních úprav.
Tato šablona funguje, protože je formátována jako formální obchodní dopis. Pomůže vám navázat kontakt a zároveň představit vaše služby a připravenost začít pracovat.
✨ Ideální pro: Freelancery nebo firmy, které před vypracováním smlouvy zasílají návrhy s osobním, formálním úvodem.
Přestaňte chodit kolem horké kaše s nabídkami od ClickUp
Vedení společnosti Hawke Media snížilo zpoždění projektů o více než 70 % během prvního roku používání ClickUp.
Zahradnické firmy pracují s napjatými harmonogramy a i když přírodu nelze urychlit, můžete stanovit realistické termíny a předem řídit očekávání.
Díky více než 1 000 šablonám ClickUp a funkcím, jako jsou vlastní pole, závislosti úkolů a zobrazení časové osy, můžete zmapovat každou fázi svého projektu terénních úprav a sledovat průběh v reálném čase.
Zaregistrujte se nyní na ClickUp a získejte kontrolu nad svými harmonogramy terénních úprav.