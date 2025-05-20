10 nejlepších alternativ k Trint pro přepisování pomocí umělé inteligence v roce 2025

Používali jste Trint. Funguje jako nástroj pro přepis, ale jen do určité míry.
Vzhledem k tomu, že přepis se stává pouze jednou částí širšího pracovního postupu – tvorba obsahu, výzkum uživatelů, dokumentace schůzek – mohou nástroje jako Trint začít působit omezujícím dojmem. Exporty jsou neohrabané. Spolupráce působí jako dodatečně připojená. A integrace přepisů do vašeho skutečného pracovního postupu často vyžaduje příliš mnoho workaroundů.
Pro týmy, které potřebují více než jen přepis, které chtějí organizovat, upravovat, spolupracovat, měnit účel a čerpat poznatky z obsahu, se nedostatky rychle projeví.
Ať už hledáte podrobné funkce pro úpravy, poznatky založené na umělé inteligenci nebo lepší způsoby spolupráce s vaším týmem, existuje alternativa k Trintu navržená pro váš konkrétní pracovní postup.
Prozkoumejte nejlepší nástroje pro přepis spolu s jejich klíčovými funkcemi, omezeními a cenami, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí.
Proč zvolit alternativy k Trint
Trint je oblíbený transkripční nástroj založený na umělé inteligenci, který převádí audio a video soubory na prohledávatelné, editovatelné a spolupracující textové dokumenty.
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativy k Trint, které podporují přepis:
- Omezení přesnosti: Trint funguje dobře s jasnými zvukovými soubory, ale může mít potíže se silnými přízvuky, přeslechy nebo šumem v pozadí. Možná budete potřebovat řešení, které dokáže generovat přepisy s vyšší přesností, nebo dokonce nabízí lidské přepisy jako zálohu pro kritické nahrávky.
- Omezené možnosti exportu a formátování: Trint vám bude připadat omezující, pokud potřebujete exportovat přepisy v konkrétních formátech souborů, jako jsou SRT, VTT nebo vlastní šablony. Hledejte alternativy k Trintu, které nabízejí širší škálu formátů pro integraci přepisu do vašeho pracovního postupu nebo obsahu.
- Uživatelské rozhraní a nástroje pro úpravy: Jiné platformy vynikají, pokud dáváte přednost uživatelsky přívětivějšímu rozhraní s přehlednějším uspořádáním, menším počtem kliknutí a plynulejšími úpravami. Nabízejí pokročilé funkce, jako jsou vložené komentáře, poznámky mluvčího a přesné časové kódování.
- Funkce pro spolupráci: Pokud pracujete v týmu, jsou klíčové funkce pro spolupráci v reálném čase, historie verzí a správa rolí uživatelů. Některé nástroje pro přepisování překračují rámec základních funkcí a nabízejí integrované nástroje pro zpětnou vazbu a možnosti sdílení.
- Podpora jazyků a mluvčích: Ačkoli Trint podporuje více jazyků, jeho detekce mluvčích není vždy nej přesnější. Pokud často přepisujete rozhovory s více mluvčími nebo globální obsah, zvažte nástroje s výkonnějšími vícejazyčnými modely a propracovanějším oddělením mluvčích.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Potřebujete robustní bezpečnostní protokoly, zejména v silně regulovaných odvětvích. Vyberte si transkripční software s HIPAA, GDPR a dalšími odvětvovými standardy pro ochranu dat na podnikové úrovni.
💡 Tip pro profesionály: Pro výjimečnou přesnost, zejména při práci s technickým obsahem nebo v hlučném prostředí, zvolte nástroje pro přepis s silnou podporou více jazyků, přesnou identifikací mluvčího a vestavěnou funkcí pro vytváření titulků. Nejlepší alternativy k Trint se přizpůsobují různým potřebám přepisu – od rozhovorů po globální obsah – bez kompromisů v přesnosti.
Alternativy k Trintu v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Trint pro přesný přepis:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|AI Notetaker, kolaborativní dokumenty, správa úkolů, editace v reálném čase, ClickUp Brain insights
|Podniky, střední firmy, malé firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc.
|Otter. ai
|Přepis v reálném čase, shrnutí schůzek, akční položky, snímání snímků, prohledávatelné přepisy
|Malé podniky, profesionálové
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $/uživatel/měsíc.
|Descript
|Úpravy na základě skriptů, klonování hlasu, vícekanálové úpravy, odstranění výplňových slov, ovládání časové osy videa/zvuku
|Tvůrci obsahu, podcasteři
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 $/uživatel/měsíc
|Happy Scribe
|AI a lidský přepis, editor titulků, doslovný přepis a podpora SDH.
|Výzkumníci, právníci, vzdělávání
|Model platby podle skutečného využití; ceny začínají na 12 USD/hodinu.
|Sonix
|Vícejazyčná podpora, detekce témat, vylepšení zvuku, nahrávání více stop, hodnocení spolehlivosti
|Střední podniky, profesionálové
|Bezplatný tarif; přepis začíná na 5 $/hodinu (Premium)
|Verbit
|Titulky CART v reálném čase, shrnutí Gen. V AI, bezpečné a vyhovující (HIPAA, GDPR), označování mluvčích, překlady
|Podniky, vzdělávání, právo
|Až 30 minut zdarma; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Temi
|Rychlý přepis pomocí umělé inteligence, inovativní nástroje pro úpravy, mobilní aplikace a přizpůsobení časových značek.
|Malé podniky, samostatní profesionálové
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; ceny začínají na 0,25 USD za minutu zvukového záznamu.
|Rev
|AI + lidský přepis, AI asistent, multifile insights, vlastní šablony
|Střední podniky, výzkumní pracovníci
|AI přepis začíná na 14,99 $/měsíc.
|Scribie
|4krokový proces přesnosti, podpora přízvuků, sledování stavu v reálném čase, vlastní formátování
|Malé podniky, globální týmy
|Ceny začínají na 0,80 $/min.
|Amberscript
|Vypálení titulků, realignace časového kódu, mobilní nahrávání, správa přístupu týmu, soulad s GDPR/SOC2
|Podniky, mediální týmy
|Cena začíná na 8 $/hod.
|TranscribeMe
|Přepis hlasových zpráv z WhatsApp/Telegram, integrace ChatGPT, vícejazyčný překlad v reálném čase, výstupní formáty specifické pro dané odvětví
|Podniky, výzkumníci, mobilní uživatelé
|Ceny na míru
Nejlepší alternativy k Trint, které můžete použít
Podívejme se na jednotlivé alternativy Trintu s jejich funkcemi, cenami, hodnocením a recenzemi uživatelů:
1. ClickUp (nejlepší pro nahrávání, přepisování a snadnou integraci obsahu do pracovních postupů)
Pokud hledáte alternativu k Trint, pravděpodobně chcete, aby nástroj nabízel více než jen přepis. Potřebujete komplexní platformu, která přepisuje a umožňuje vám získávat poznatky, přidělovat úkoly a spolupracovat se svými kolegy.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje tyto funkce a proměňuje konverzace v efektivní pracovní postupy a praktické výsledky. Nejlepší na tom je, že má uživatelsky přívětivé rozhraní, díky kterému se s ním snadno naučí pracovat i uživatelé bez technických znalostí.
AI Notetaker od ClickUp automaticky přepisuje vaše schůzky a hlasové poznámky, aby zachytil klíčové body, rozhodnutí a úkoly v reálném čase.
Díky hladké integraci s platformami jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams usnadňuje ClickUp nahrávání a přepisování audio a video obsahu. Po každé schůzce generuje nástroj AI pro pořizování poznámek chytré shrnutí schůzky prostřednictvím ClickUp Docs, které vám poskytne stručný přehled o diskusi.
Váš přepis zůstává prohledávatelný, takže můžete rychle najít všechny potřebné informace. A to nejlepší? Jakékoli akce z konverzace lze okamžitě převést na sledovatelné úkoly, takže můžete snadno udržovat pořádek a sledovat klíčové body.
Například úkoly, jako je dokončení návrhu marketingové kampaně nebo kontrola čtvrtletního rozpočtu, lze automaticky přiřadit. Alternativně můžete také vyzkoušet bezplatné šablony poznámek z jednání, abyste mohli psát zápisy z jednání ve strukturovaném formátu a snadno udržovat všechny v obraze.
Nyní, když máte přepis, ClickUp Brain, vestavěný asistent AI, analyzuje váš obsah a vyhledává klíčové informace. S ClickUp Brain můžete snadno extrahovat použitelné informace ze svých poznámek z jednání, přepisů a dokumentů a rychleji přijímat chytřejší rozhodnutí.
Můžete klást otázky v přirozeném jazyce, jako například „Jaké jsou akční body z této schůzky?“ nebo „Jaký je stav úkolů projednaných při hovoru minulý týden?“ a získat okamžité a cenné informace. Jedná se o vašeho asistenta, který zajišťuje, že vždy pracujete s nejrelevantnějšími daty, a poskytuje informace, které potřebujete k tomu, aby projekty pokračovaly vpřed.
Kromě toho vám ClickUp Docs pomůže organizovat a spolupracovat s jinými týmy napříč funkcemi. Jeho funkce pro úpravy v reálném čase pomáhají upravovat nebo objasňovat jakékoli body diskuse ve vašich poznámkách ze schůzek a zajišťují, že všichni jsou vždy informováni o nejnovějším vývoji.
Díky funkcím, jako jsou vestavěné úkoly, kontrolní seznamy a snadné formátování, ClickUp Docs uchovává vše, co potřebujete, na jednom místě, takže můžete zůstat v obraze a v souladu se svým týmem. Můžete také přímo odkazovat na jiné úkoly ClickUp, přidělovat odpovědnosti a sledovat pokrok, a to vše přímo v dokumentu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte kontrolní seznamy k zajištění dokončení: Využijte kontrolní seznamy ClickUp k sladění s akčními položkami z přepisu a každou položku můžete označit jako dokončenou.
- Sledujte pokrok: Sledujte dokončení úkolů nebo akčních položek identifikovaných v přepisu pomocí ClickUp Tasks a udržujte tým v souladu a podle plánu.
- Zapojte se pomocí komentářů a zmínek: Pomocí funkce ClickUp Assign Comments můžete přímo zmínit členy týmu v dokumentu a klást otázky nebo poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase.
- Využijte historii verzí: Sledujte změny v dokumentech pomocí ClickUp Docs a v případě potřeby se vraťte k předchozím verzím.
- Snadné nahrávání videoklipů: Pomocí ClickUp Clips můžete nahrávat obrazovku a okamžitě přepisovat videa pomocí ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Platforma může být pro začínající uživatele poněkud složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp Brain šetří čas. Integrovaná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, návrhy dokumentů a dokonce i přepsat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
ClickUp Brain šetří čas. Integrovaná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, návrhy dokumentů a dokonce přepsat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
Naučte se, jak používat AI pro zápisy z jednání:
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis živých schůzek a spolupráci)
Otter. ai je nástroj pro přepis založený na umělé inteligenci, který slouží k pořizování poznámek v reálném čase, nahrávání schůzek a společnému přepisu. Jakmile připojíte svůj kalendář, OtterPilot se automaticky připojí k vašim hovorům v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams, přepíše vše v reálném čase a během konverzace dokonce zachytí snímky a sdílené obrazovky.
Tato umělá inteligence pro poznámky z jednání také vytahuje klíčové body a akční položky. Namísto procházení stránek textu můžete položit otázky jako „Co jsme rozhodli ohledně dalších kroků?“ a Otterpilot vás nasměruje přímo k odpovědi. Můžete jej také naučit jména, zkratky nebo žargon, které váš tým často používá, aby pokaždé správně zachytil všechny detaily.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Automaticky generujte jasné a stručné souhrny svých schůzek a zaznamenávejte klíčové poznatky, rozhodnutí a následné úkoly.
- Uspořádejte si přepisy schůzek a sdílejte poznámky s konkrétními týmy nebo projekty prostřednictvím kanálů.
- Aktivujte dvoufaktorové ověřování (2FA), abyste posílili ochranu svého účtu a zajistili, že vaše schůzky a data zůstanou v bezpečí před neoprávněným přístupem.
Omezení Otter. ai
- Někdy, když má mluvčí silný přízvuk, může být přepis méně přesný a výsledný text může být nejasný nebo obtížně srozumitelný.
Ceny Otter. ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel
- Podnikání: 30 $/uživatel
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Recenze Capterra říká:
Miluji funkci okamžitého přepisu a skutečnost, že můžete Otter „nastavit a zapomenout“ na své schůzky – aplikace vás požádá o připojení k hovorům a pořizuje poznámky, shrnuje vaše konverzace a dokonce může pořizovat snímky obrazovky, abyste nezapomněli na žádné detaily.
Miluji funkci okamžitého přepisu a skutečnost, že můžete Otter „nastavit a zapomenout“ na své schůzky – aplikace vás požádá o připojení k vašim hovorům a pořizuje si poznámky, shrnuje vaše konverzace a dokonce může pořizovat snímky obrazovky, abyste nezapomněli na žádné detaily.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Otter.ai
3. Descript (nejlepší pro úpravy zvuku a videa s integrovaným přepisem)
Descript je nástroj pro úpravu zvuku a videa s umělou inteligencí, který nabízí tři metody – Script, Canvas a Timeline – které vám pomohou snadno upravovat váš obsah.
Díky rozhraní Script můžete přímo upravovat přepis, odstraňovat, přeskupovat nebo upravovat části, aniž by to mělo vliv na původní médium. Funkce Canvas přidává vizuální prvky, jako jsou tituly, titulky a obrázky. Časová osa poskytuje podrobnou kontrolu nad zvukem a umožňuje upravovat přechody, pořadí vrstev a synchronizovat prvky.
Trint je nástroj pro přepis vytvořený pro přesný přepis a spolupráci týmu. Nabízí prohledávatelné přepisy, označení mluvčích a nástroje pro pracovní postupy. Descript je plnohodnotný editor zvuku a videa, kde přepis je pouze výchozím bodem. Úpravou textu můžete média ořezávat, přeskupovat a publikovat.
Nejlepší funkce Descript
- Vytvořte hlasový model ze svých nahrávek a generujte nové řádky zadáváním textu, což je ideální pro opravu chyb nebo přidávání obsahu.
- Upravujte více zvukových souborů v jednom přepisu a pomocí sekvencí přesně upravujte každou stopu.
- Proměňte zvukové soubory v poutavé vizuální prvky s přizpůsobitelnými designy a sdílejte online nejzajímavější části podcastů.
Omezení Descript
- V současné době funguje přepis spolehlivě pouze pro angličtinu. Platforma stále potřebuje širší jazykovou podporu, aby byla efektivní.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyista: 24 $ za osobu/měsíc
- Tvůrce: 35 $ za osobu/měsíc
- Podnikání: 65 $ za osobu/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Recenze G2 říká:
Descript se mi v práci skvěle osvědčil. Ušetřil mi spoustu času při úkolech, jako je editace podcastů. Také se mi líbí funkce umělé inteligence, které jsou k dispozici při vytváření poznámek k pořadem atd. Je snadno použitelný, snadno pochopitelný, snadno instalovatelný a snadno editovatelný. Používám ho téměř každý den v práci a líbí se mi, že vše je uloženo v cloudu, takže nehrozí ztráta souborů a nemusím je ukládat na svém počítači.
Descript je pro mou práci úžasný. Ušetřil mi spoustu času při úkolech, jako je editace podcastů. Také se mi líbí funkce umělé inteligence, které jsou k dispozici při vytváření poznámek k pořadem atd. Je snadno použitelný, snadno pochopitelný, snadno instalovatelný a snadno editovatelný. Používám ho téměř každý den v práci a líbí se mi, že vše je uloženo v cloudu, takže nehrozí ztráta souborů a nemusím je ukládat na svém počítači.
🧠 Věděli jste? Kuchař a autor Jamie Oliver, který trpí dyslexií, měl potíže s tradičními metodami psaní. Aby tento problém překonal, nahrál své první knihy pomocí diktafonu, což mu umožnilo diktovat své nápady namísto jejich zapisování.
4. Happy Scribe (nejlepší pro vícejazyčný přepis a titulky)
Happy Scribe, nástroj pro přepis a titulky založený na umělé inteligenci, vám umožní rychle přepsat a opatřit titulky váš obsah. Můžete začít s rychlými přepisy generovanými umělou inteligencí, které mají přesnost kolem 85 % ve více než 120 podporovaných jazycích a dialektech.
Můžete si také objednat přepisovací služby prováděné lidmi, pokud potřebujete vysoce přesné přepisy, například soudní řízení, lékařské záznamy nebo výzkumné rozhovory. Tyto služby poskytují až 99% přesnost s profesionální korekturou.
Podporuje také SDH (titulky pro neslyšící a nedoslýchavé). Jdou nad rámec mluveného dialogu a zahrnují i neverbální signály, jako je hudba, smích nebo zvuky v pozadí, díky čemuž je váš videoobsah inkluzivnější.
Nejlepší funkce Happy Scribe
- Definujte konkrétní pravidla pro gramatické opravy, označení mluvčích a formátování titulků, abyste zachovali konzistenci ve všech svých přepisech a titulcích.
- Vytvářejte specializované glosáře pro názvy značek, technické termíny nebo regionální slang, abyste zajistili vysokou přesnost a zrychlili pracovní postupy při tvorbě titulků a přepisu.
- Pomocí syntaktického analyzátoru rozdělte souvislou řeč na přesné segmenty titulků s přesným načasováním pro lepší kvalitu titulků.
Omezení Happy Scribe
- Funkce „přidat slovní zásobu“ nefunguje efektivně, což vede k opakovaným drobným chybám ve většině přepisů podcastů.
Ceny Happy Scribe
- Starter: Platíte podle skutečného využití od 12 $ za 60 minut
- Lite: 9 $ měsíčně · 0,15 $/min
- Pro: 29 $ za měsíc · 0,05 $/min
- Podnikání: 49 $ měsíčně · 0,01 $/min (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Happy Scribe?
Recenze na TrustPilot říká:
Rád jsem používal Happy Scribe, protože je to bezpochyby jeden z nejdostupnějších nástrojů pro práci s titulky (což je, věřte mi, velká výhoda, když je děláte sami). Aplikace je velmi intuitivní, plná užitečných funkcí a co je nejdůležitější, nikdy nemáte pocit, že jste „s textem sami“. Máte k dispozici vestavěný překlad, podporu AI a v případě potřeby dokonce možnost objednat si překlad od člověka. Zkrátka spousta funkcí, které jsou ale všechny skutečně užitečné v reálném životě.
Rád jsem používal Happy Scribe, protože je to bezpochyby jeden z nejdostupnějších nástrojů pro práci s titulky (což je, věřte mi, velká výhoda, když je děláte sami). Aplikace je velmi intuitivní, plná užitečných funkcí a co je nejdůležitější, nikdy nemáte pocit, že jste „s textem sami“. Máte k dispozici vestavěný překlad, podporu AI a v případě potřeby dokonce možnost objednat si překlad od člověka. Zkrátka spousta funkcí, které jsou ale všechny skutečně užitečné v reálném životě.
5. Sonix (nejlepší pro organizování a shrnování vícejazyčných přepisů)
Sonix vám umožňuje přepisovat audio a video soubory ve více než 53 jazycích. Funkce detekce témat a entit automaticky organizuje váš přepis a označuje klíčová témata a jména, abyste snadno našli to, co potřebujete.
Automatické přizpůsobení časového kódu zajišťuje, že vaše titulky zůstanou dokonale synchronizované se zvukem, i po úpravách. Trint sice nabízí spolehlivý přepis, ale neposkytuje tuto úroveň automatické organizace a vyžaduje, aby uživatelé vyhledávali a označovali obsah ručně.
Potřebujete nahrát více přepisů? Vícekanálové nahrávání Sonix vám to umožní a sloučí je do jednoho přepisu s přesnými označeními mluvčích. Funkce potlačení šumu a vylepšené zpracování zvuku dokážou vyčistit zvuky na pozadí a zajistit přesný přepis, pokud není vaše nahrávka jasná.
Nejlepší funkce Sonix
- Využijte filtrování šumu pomocí umělé inteligence Sonix k vylepšení srozumitelnosti přepisu i v hlučném prostředí.
- Automaticky vyhledávejte slova s nízkou mírou spolehlivosti, abyste se mohli soustředit na oblasti, které mohou vyžadovat ruční kontrolu nebo opravu.
- Vytvářejte stručné souhrny svých přepisů ve formě vět nebo odrážek.
Omezení Sonix
- Podporuje nahrávání souborů pro přepis, ale nenabízí funkce živého převodu řeči na text.
Ceny Sonix
- Cena platformy Standard: 0 $ za měsíc Premium: 22 $ za místo za měsíc Enterprise: individuální cena
- Standard: 0 $ měsíčně
- Premium: 22 $ za místo za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- AI přepis Standard: 10 $ za hodinu Premium: 5 $ za hodinu. Ušetřete 50 % Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sonixu?
Recenze Capterra říká:
Jedná se o jednu z mála služeb, která zvládá vícejazyčné přepisy a překlady. Líbilo se mi uživatelsky přívětivé rozhraní a možnost exportu do softwaru jako Adobe a Atlas. Nejlepší je snadná úprava přepisu.
Jedná se o jednu z mála služeb, která zvládá vícejazyčné přepisy a překlady. Líbilo se mi uživatelsky přívětivé rozhraní a možnost exportu do softwaru jako Adobe a Atlas. Nejlepší je snadná úprava přepisu.
📮ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje umělé inteligence ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů.
Chcete dosáhnout stejných výhod v práci? ClickUp je tu, aby vám pomohl! ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým shrnutím generovaným AI a automatizovaným úkolům.
6. Verbit (nejlepší pro přepisování a dodržování předpisů na podnikové úrovni)
Verbit je profesionální transkripční software, který kombinuje vlastní AI engine Captivate™ s odbornými lidskými editory a dosahuje tak přesnosti přes 99 %. Právě v tom se odlišuje jako alternativa k Trint.
Pokud potřebujete přepisy v reálném čase, služba živého přepisu a titulků Verbit podporuje akce, webináře a schůzky.
Díky technologii Gen. V™ AI získáte také přidanou hodnotu, jako jsou souhrny, zvýraznění klíčových slov a navrhované názvy, které vám pomohou vytěžit maximum z vašeho obsahu. Verbit nabízí překlady a dabing založené na umělé inteligenci pro globální publikum, aby vaše sdělení bylo jasné a přirozené ve více než 50 jazycích.
Nejlepší funkce Verbit
- Poskytujte přesné titulky v reálném čase pomocí technologie CART (Communication Access Realtime Translation) a zajistěte tak živou přístupnost událostí, kurzů a schůzek.
- Dodržujte přísné normy, jako jsou HIPAA, SOC 2 a GDPR, abyste během celého procesu přepisu chránili osobní, právní nebo lékařské informace.
- Vyberte si z několika možností výstupu, včetně Word, PDF, SRT, VTT, CSV a JSON, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu při publikování.
Omezení Verbit
- Jedním z hlavních omezení je, že přepisy jsou prezentovány jako velké, nestrukturované bloky textu. To může způsobit, že jsou těžko srozumitelné a méně uživatelsky přívětivé.
Ceny Verbit
- Zdarma: až 30 minut
- Samoobslužná služba: 29 $/měsíc
- Kompletní servis: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Verbit
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Verbit?
Recenze G2 říká:
Verbit obecně poskytuje vynikající dobu zpracování titulků. To je obzvláště důležité, když studenti s ubytováním čekají na video s titulky. Přesnost je vynikající. Jako zdravotnické zařízení používáme mnoho odborných termínů. Můžeme poskytnout společnosti Verbit dokumentaci s terminologií, se kterou lidští kontroloři nemusí být obeznámeni, aby se zvýšila přesnost titulků.
Verbit obecně poskytuje vynikající dobu zpracování titulků. To je obzvláště důležité, když studenti s ubytováním čekají na video s titulky. Přesnost je vynikající. Jako zdravotnické zařízení používáme mnoho odborných termínů. Můžeme poskytnout společnosti Verbit dokumentaci s terminologií, se kterou lidští korektoři nemusí být obeznámeni, aby se zvýšila přesnost titulků.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné nástroje pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku
7. Temi (nejlepší pro rychlý a cenově dostupný automatizovaný přepis)
Temi, poháněný Rev, je software pro převod řeči na text, který rychle doručí přepis připravený k revizi přímo do vaší schránky. Trint také nabízí relativně rychlé zpracování, ale jeho rozhraní je spíše určeno profesionálním uživatelům, kteří potřebují pokročilejší nástroje pro organizaci a analýzu přepisů.
Mobilní aplikace Temi vám umožňuje nahrávat a přepisovat zvuk přímo z vašeho telefonu. Nabízí neomezené nahrávání a streamování hlasu do textu v reálném čase.
Nejlepší funkce Temi
- Vyberte si z formátů MS Word, PDF, SRT, VTT a JSON pro hladkou integraci přepisů do vašich pracovních postupů.
- Rychle identifikujte a odstraňte výplňová slova jako „um“ a „uh“ jediným klepnutím v procesu úprav.
- Přizpůsobte a upravte časová razítka, abyste zajistili přesnou synchronizaci s vaším audio nebo video obsahem.
Omezení Temi
- Temi nenabízí živý přepis ani přepis v reálném čase. Nahrávky zpracovává až po jejich nahrání.
Ceny Temi
- Bezplatná zkušební verze
- Platba: 0,25 $ za minutu zvukového záznamu
Hodnocení a recenze Temi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Temi?
Recenze G2 říká:
Po přepisu lze obsah upravovat. Například na webu Temi lze přidat jména mluvčích. Po stažení lze text snadno opravit, což umožňuje sdílení vylepšeného přepisu.
Po přepisu lze obsah upravovat. Například na webu Temi lze přidat jména mluvčích. Po stažení lze text snadno opravit, což umožňuje sdílení vylepšeného přepisu.
🧠 Zajímavost: Během renesance si zkratková řeč získala popularitu jako metoda rychlého přepisu. Významné osobnosti jako Samuel Pepys a Isaac Newton používali zkratkovou řeč k rychlému zaznamenávání událostí a myšlenek. V tomto období došlo k rozmachu stenografie, která významně ovlivnila moderní metody přepisu.
8. Rev (nejlepší pro přepínání mezi AI a lidským přepisem na vyžádání)
Rev nabízí software pro převod řeči na text a služby lidského přepisu, které vám pomohou vybrat si ten správný produkt podle vašich konkrétních potřeb. K dispozici jsou také šablony AI, které můžete použít, pokud opakovaně provádíte stejný druh práce, jako jsou rozhovory nebo výzkumné hovory. Ušetří vám to nutnost opravovat štítky mluvčích nebo pokaždé restrukturalizovat celý text.
Asistent AI je zabudován do editoru, takže ho můžete požádat, aby shrnul obsah, vypsal hlavní body nebo našel všechny otázky, které někdo položil. A pokud pracujete s více přepisy, Multifile Insights vám umožní vidět vzorce, které se v nich opakují. Tímto způsobem můžete sledovat, která témata se opakují, a pochopit je, aniž byste museli číst každé slovo.
Nejlepší funkce Rev
- Udržujte přepis v souladu s audiem, protože se automaticky posouvá a zvýrazňuje aktuální slovo.
- Přehrávejte, pozastavujte, přetáčejte zpět, upravujte rychlost, přidávejte komentáře, sdílejte klipy, zvýrazňujte text a snadno rušte/opakujte změny.
- Rychle vyhledávejte a nahrazujte konkrétní slova nebo fráze v celém přepisu pro hromadnou úpravu.
- Označte si důležité momenty v přepisu nebo zvukovém záznamu pro rychlou a snadnou referenci.
Omezení Rev
- Rev nenabízí společnou úpravu v reálném čase, komentáře v textu ani sdílení dokumentů, které by připomínalo spolupráci. Jedná se spíše o nástroj pro samostatné předávání.
Ceny Rev
- Základní: 14,99 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 34,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Platba za minutu Přepis lidmi: 1,99 $/minuta Přepis pomocí AI: 0,25 $/minuta
Hodnocení a recenze Rev
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Scribie (nejlepší pro vysoce přesný přepis s podporou přízvuků)
Scribie je přepisovací služba, která nabízí přesné přepisy díky robustnímu čtyřkrokovému procesu. Tento proces zahrnuje hrubý přepis a důkladnou kontrolu, korekturu a závěrečnou kontrolu kvality, což vede k přesnosti přesahující 99 %. Navíc si v závislosti na naléhavosti můžete vybrat z flexibilních možností dodání, včetně služeb Express (8–12 hodin), 1 den nebo 3 hodiny.
Trint se naopak při přepisu spoléhá především na umělou inteligenci, která nabízí rychlejší zpracování, ale může postrádat nuance a přesnost lidské kontroly.
Jako alternativa k Trint vám Scribie umožňuje přepisovat v různých přízvucích, jako jsou indické, africké a jiné cizí přízvuky, což z něj činí univerzální volbu pro vaše globální projekty.
Nejlepší funkce Scribie
- Spolupracujte efektivně sdílením souborů s členy týmu, s možnostmi prohlížení nebo úprav pro plynulou týmovou práci.
- Zefektivněte svůj pracovní postup tím, že své přepisy uspořádáte do složek pro lepší správu a snadný přístup.
- Získejte přepisy v různých formátech, jako jsou Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text a prostý text, abyste je mohli použít v různých aplikacích.
Omezení Scribie
- Editor je náročný, protože se ovládá pomocí klávesových zkratek a často je nutné nahlížet do papírového taháku.
Ceny Scribie
- Pokročilé: 0,80 $/min
Hodnocení a recenze Scribie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Scribie?
Recenze G2 říká:
Jednou z hlavních výhod Scribie je jeho přesnost. Přepisy jsou hotové rychle, což je pro firmy i jednotlivce zásadní. Scribie nabízí různé dodací lhůty, od 36 hodin do 5 dnů, a má také možnost expresního zpracování pro ty, kteří potřebují přepisy ještě rychleji.
Jednou z hlavních výhod Scribie je jeho přesnost. Přepisy jsou hotové rychle, což je pro firmy i jednotlivce zásadní. Scribie nabízí různé dodací lhůty, od 36 hodin do 5 dnů, a má také možnost expresního zpracování pro ty, kteří potřebují přepisy ještě rychleji.
10. Amberscript (nejlepší pro vkládání titulků a týmové pracovní postupy)
Amberscript je platforma pro přepis a titulky, která nabízí automatické i ruční služby. Burn-In Captions je klíčová funkce, která vám umožňuje vložit titulky přímo do vašich videí, aby se zobrazovaly konzistentně i na platformách, které nepodporují samostatné soubory s titulky.
Díky realignaci časového kódu můžete po úpravách upravit načasování, aby váš zvukový obsah a titulky zůstaly dokonale synchronizované. Integrovaný dashboard podporuje složité projekty a nabízí nástroje pro sledování pokroku, organizaci souborů, správu přístupu týmu a snadné přepínání mezi jazyky.
Nejlepší funkce Amberscript
- Nahrávejte schůzky, přednášky a hlasové poznámky na cestách a převádějte je do textu přímo ze svého telefonu pro rychlý a snadný přepis.
- Přizpůsobte si své přepisy pomocí možností založených na umělé inteligenci, jako jsou souhrny, anonymizované verze pro ochranu soukromí nebo čisté formáty pro lepší čitelnost.
- Zajistěte bezpečnost svých souborů pomocí šifrování SSL, šifrovaného úložiště a souladu s normami, jako je SOC2, pro bezpečné zacházení s citlivými informacemi.
Omezení Amberscriptu
- Přepis založený na strojovém učení funguje nejlépe s angličtinou. Zatímco jiné jazyky, jako například němčina, mají tendenci mít více vynechání a chyb.
Ceny Amberscript
- Strojově vyrobené: Jednorázový kredit: 8 $/hodina Měsíční předplatné: 6,4 $/hodina Roční předplatné: 5 $/hodina
- Vytvořeno lidmi: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze AmberScript
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AmberScript?
Recenze G2 říká:
Jejich služby jsou bezproblémové a profesionální a nabízejí řešení na míru, která dokonale vyhovují mým obchodním potřebám. Na rozdíl od jiných nástrojů, které se spoléhají výhradně na umělou inteligenci, Amberscript poskytuje komplexní služby, při kterých máte pocit, že pracujete se skutečnými lidmi, kteří rozumějí vašim cílům. Pokud spravujete rozsáhlé audio a video projekty a potřebujete snadný, přesný a profesionální přepis nebo titulky, Amberscript je tou nejlepší volbou. Je to řešení pro profesionály, kteří vyžadují kvalitu a spolehlivost. Vřele doporučuji!
Jejich služby jsou bezproblémové a profesionální a nabízejí řešení na míru, která dokonale vyhovují mým obchodním potřebám. Na rozdíl od jiných nástrojů, které se spoléhají výhradně na umělou inteligenci, Amberscript poskytuje komplexní služby, při kterých máte pocit, že spolupracujete se skutečnými lidmi, kteří rozumějí vašim cílům. Pokud spravujete rozsáhlé audio a video projekty a potřebujete snadný, přesný a profesionální přepis nebo titulky, Amberscript je tou nejlepší volbou. Je to řešení pro profesionály, kteří vyžadují kvalitu a spolehlivost. Vřele doporučuji!
💡 Tip pro profesionály: Jakmile váš tým dokončí přepis nebo titulky ve vaší preferované alternativě k Trint, dalším krokem je realizace. Ať už plánujete uvedení videa, interní kontrolu nebo zpětnou vazbu, šablony seznamu úkolů ClickUp vám pomohou vytvořit automatizovaný, opakovatelný a sledovatelný proces.
11. TranscribeMe (nejlepší pro přepis hlasových poznámek a vícejazyčné funkce AI)
TranscribeMe, digitální transkripční software a alternativa k Trint, přistupuje k transkripci konverzačním způsobem. Podporuje transkripci hlasových poznámek z aplikací jako WhatsApp a Telegram. Pokud hodně komunikujete prostřednictvím hlasových zpráv, můžete je převést na čistý, prohledávatelný text, aniž byste museli cokoli nahrávat nebo znovu nahrávat.
Tento nástroj založený na umělé inteligenci je také integrován s ChatGPT, takže můžete klást otázky, získávat rychlé shrnutí nebo dokonce přeformulovat části svých přepisů přímo v rámci platformy. A pokud pracujete s vícejazyčným obsahem, překlad v reálném čase vám pomůže přepsat a porozumět řeči v různých jazycích, aniž byste potřebovali samostatný nástroj.
Nejlepší funkce TranscribeMe
- Služby TranscribeMe můžete hladce začlenit do svých stávajících systémů pomocí robustního a dobře zdokumentovaného API.
- Přizpůsobte své přepisy konkrétním potřebám odvětví pomocí specializovaných formátů, jako je SRT pro skryté titulky, NVivo pro kvalitativní výzkum a formáty pro průzkum trhu.
- Využijte přepisovací služby přímo prostřednictvím platforem pro zasílání zpráv a obejděte nutnost instalace dalších aplikací. Omezení TranscribeMe
Omezení TranscribeMe
- Na rozdíl od některých konkurentů TranscribeMe postrádá integrovaný editor, který uživatelům umožňuje upravovat přepisy přímo v rozhraní prohlížeče.
Ceny TranscribeMe
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TranscribeMe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o TranscribeMe?
Recenze Capterra říká:
TranscribeMe výrazně snižuje čas potřebný k přepisu. Díky němu je mnohem snazší rychle zvládnout velké překladatelské zakázky.
TranscribeMe výrazně snižuje čas potřebný k přepisu. Díky němu je mnohem snazší rychle zvládnout velké překladatelské zakázky.
ClickUp: All-in-One alternativa k Trint, která promění konverzace v akci
Trint a jeho alternativy vám mohou pomoci přepsat text rychleji, ale tím to končí. Nepomohou vám uspořádat to, co bylo řečeno, propojit myšlenky při úpravách souborů nebo proměnit poznatky v činy. Pokud se při práci spoléháte na více než jen přepisy, je to problém.
Potřebujete řešení, které jde dál. Řešení, které vám pomůže zachytit, porozumět a využít informace z vašich schůzek a rozhovorů.
Právě v tom vyniká ClickUp. Díky AI Notetaker, ClickUp Brain a integrovaným dokumentům nezaznamenává pouze to, co bylo řečeno. Pomáhá vám proměnit tato slova v práci. Vše zůstává propojeno na jednom místě, od chytrých shrnutí po prohledávatelný kontext a dokumenty pro spolupráci.
