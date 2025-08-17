10 nejlepších snadno použitelných aplikací pro sdílení seznamů úkolů pro rok 2025

Začíná to jednoduchou otázkou: „Krmil už někdo psa?“ nebo „Kdo pracuje na prezentaci?“ Jedno je domácí práce a druhé týmový projekt, ale oba závisí na tom, aby lidé zůstali v synchronizaci.
A to není vždy snadné, když jsou úkoly roztříštěné mezi skupinové chaty, poznámkové bloky nebo něčí paměť. 📒
Sdílená aplikace pro seznam úkolů poskytuje všem jedno místo, kde mohou sledovat, co je třeba udělat, kdo to dělá a co je již hotové. V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili snadno použitelné aplikace, které pomáhají udržet věci v pohybu.
Pojďme se na ně podívat!
Přehled nejlepších aplikací pro sdílení seznamů úkolů
Zde je přehled nejlepších aplikací, které vám pomohou vytvořit systém seznamů úkolů. 📸
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Barevně označené rodinné kalendáře, sdílené seznamy nákupů, plánování jídel, tabule pro spolupráci a deníky vzpomínek.
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici možnost přizpůsobení.
|Todoist
|Zadávání přirozeným jazykem, vizuální grafy produktivity, vnořené dílčí úkoly, připomenutí založená na poloze.
|Jednotlivci, malé podniky
|Bezplatný tarif; placený tarif začíná na 2,50 $ měsíčně.
|Lovewick
|Sdílené střídání úkolů, společné hospodaření, soukromá překvapení, přehled vztahů
|Jednotlivci, páry
|Bezplatný tarif; placený tarif začíná na 9,90 $ měsíčně.
|Trello
|Kanbanové tabule, pracovní postupy založené na kartách, přílohy s kontrolními seznamy, automatizační pravidla (Butler)
|Malé podniky, střední firmy
|Bezplatný tarif; placený tarif začíná na 6 $ měsíčně.
|Any. do
|Synchronizace mezi zařízeními, plánování denních úkolů (Moment), sdílené seznamy, sjednocené zobrazení úkolů a kalendáře.
|Jednotlivci, malé podniky, rodiny
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc.
|Cozi
|Vlastní pole, závislosti úkolů, vizuální zobrazení projektů a automatizované pracovní postupy
|Rodiny, jednotlivci
|Bezplatný tarif; individuální ceny
|Microsoft Loop
|Spolupráce v reálném čase, synchronizované komponenty napříč Teams/Outlook, adaptivní tabulky, vestavěné seznamy úkolů
|Střední podniky, velké společnosti
|Placené tarify začínají na 7,20 $/měsíc pro týmy a 12,99 $/měsíc pro domácnosti.
|Asana
|Vlastní pole, závislosti úkolů, vizuální zobrazení projektů, automatizované pracovní postupy
|Malé podniky, střední firmy, velké podniky
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc.
|Notion
|Propojené databáze, úkoly vložené do dokumentů, přehledové panely, přizpůsobitelné šablony
|Malé podniky, střední firmy
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $ měsíčně.
|Google Keep
|Sdílené seznamy úkolů v reálném čase, skenování poznámek do textu pomocí mobilního telefonu, plynulý přenos dokumentů
|Jednotlivci, páry, rodiny
|Zdarma s účtem Google.
Co byste měli hledat ve sdílené aplikaci pro seznamy úkolů?
Správná aplikace pro sdílení seznamů úkolů eliminuje chaos, zefektivňuje spolupráci a přizpůsobí se vašemu pracovnímu postupu. Zde je několik věcí, na které byste se měli při výběru nástroje zaměřit:
- Intuitivní rozhraní: Zjednodušuje vytváření úkolů a navigaci, což zajišťuje rychlé osvojení napříč různými úrovněmi dovedností týmu.
- Synchronizace v reálném čase: Okamžitě aktualizuje osobní úkoly na všech zařízeních, čímž zabraňuje zmeškání termínů nebo duplicitní práci.
- Flexibilní oprávnění: Umožňuje přizpůsobený přístup, jako jsou ovládací prvky správce nebo režimy pouze pro prohlížení, pro bezpečnou spolupráci.
- Kategorizace úkolů: Seskupujte úkoly pomocí značek, seznamů priorit nebo složek projektů pro přehlednou organizaci.
- Hladká integrace: Propojení s nástroji jako Slack, aplikace Google nebo Microsoft Outlook pro sjednocené pracovní postupy.
- Automatická připomenutí: Poskytuje včasná připomenutí blížících se termínů nebo změn, abyste měli přehled o svých úkolech.
- Mobilní přístupnost: Podporuje správu úkolů na cestách pomocí robustních, uživatelsky přívětivých aplikací pro uživatele Androidu a iOS.
- Sledování pokroku: Vizualizuje dokončení úkolů pomocí intuitivních grafů nebo stavových panelů pro jasný přehled.
🧠 Zajímavost: Pořadí položek na seznamu je důležité. Lidé mají tendenci spolehlivěji dokončovat prvních několik položek díky takzvanému primárnímu efektu. Proto odborníci na produktivitu doporučují umístit nejdůležitější úkol na začátek seznamu, i když je to ten, kterému se nejčastěji vyhýbáte.
10 nejlepších aplikací pro sdílení seznamů úkolů
Hledáte aplikaci pro sdílené seznamy úkolů, která nezabírá místo v paměti? Zde jsou možnosti, které vyhovují různým potřebám. 🗃️
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocení úkolů, projektů a týmové spolupráce)
Sdílené úkoly často selhávají, protože lidé nemají jedno místo, kde by mohli sledovat, co již bylo hotovo, co ještě zbývá udělat a kdo za to odpovídá.
ClickUp to řeší. Je to aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Seznamy ClickUp
Vše v ClickUp začíná seznamem.
Seznamy ClickUp jsou místem, kde se nacházejí související úkoly – seskupené podle projektu, rutiny nebo společného cíle.
Řekněme, že spravujete domácnost. Můžete mít seznamy „Týdenní domácí práce“, „Plánování jídel“ a „Školní věci“. Každý seznam vám poskytuje jasný přehled o tom, co se v dané oblasti děje, a usnadňuje soustředění, aniž byste se ztráceli v nesouvisejících úkolech.
ClickUp Tasks
V rámci každého seznamu můžete vytvářet úkoly ClickUp. Každý úkol obsahuje vše, co potřebujete k jeho splnění: název, popis, přiřazenou osobu, termín splnění, stav a dokonce i podúkoly.
Například v pracovním prostředí může produktový tým přidat úkol s názvem „Spustit návrh e-mailu“ a přiřadit jej copywriterovi. Poté mohou přidat podúkoly, jako „Napsat návrh“, „Získat zpětnou vazbu“ a „Dokončit předmět“, přičemž každý z nich je přidělen správné osobě.
✨ Bonus: Splňte své sdílené seznamy úkolů díky ještě hladší komunikaci a spolupráci s ClickUp Brain MAX.
- 🧐 Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + webové stránky a hledejte úkoly a data.
- 🗣️Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a provádět úkoly hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- 🛠️ Nahrazuje desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , jediným kontextovým řešením.
ClickUp Brain MAX je supervýkonný desktopový AI společník, který vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky AI nástrojů, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentace, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
Můžete si také prohlédnout toto video, abyste lépe stanovili priority úkolů.
Díky tomu nikdo nezmešká nic důležitého ani nebude duplicitně vykonávat práci někoho jiného.
Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Pokud každý den opakujete stejné úkoly, vytváření seznamů úkolů se rychle stane nudnou rutinou. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp vám v tomto případě ušetří čas.
Šablona seznamu úkolů je navržena tak, aby pomohla týmům a domácnostem jasně strukturovat jejich den. Obsahuje předem připravené úkoly, jako jsou Ranní rutina, Odpolední rutina a Večerní rutina. Pod těmito úkoly najdete podúkoly, jako jsou Čtení knihy, Klidný čas, Meditační procházka a další.
K dispozici jsou také vlastní pole ClickUp, do kterých si můžete zapisovat poznámky, sledovat svou sérii a kategorizovat úkoly.
ClickUp Automations
Jakmile je struktura zavedena, malé úkoly, jako jsou oznámení a aktualizace, mohou stále zpomalovat práci. ClickUp Automation pomáhá tyto úkoly zefektivnit.
Můžete nastavit pravidla, která automaticky přesouvají úkoly, odesílají aktualizace nebo mění přiřazené osoby, když jsou splněny určité podmínky. Například v rušné domácnosti můžete vytvořit automatizaci, která přesune úkol do stavu „Dokončeno“, jakmile je odškrtnut, nebo každý pondělní ráno přeřadí týdenní domácí práce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte svůj den pomocí chytrých návrhů: Nechte ClickUp Calendar automaticky plánovat úkoly na základě priority a dostupnosti, čímž ušetříte čas na ruční plánování.
- Synchronizace mezi kalendáři: Propojte Google, Outlook nebo Apple Calendar s ClickUp, aby se všechny události v kalendáři automaticky přizpůsobily.
- Vytvářejte zprávy o pokroku: Požádejte ClickUp Brain, aby sestavil zprávu o pokroku vašeho týmu nebo domácnosti, a využijte umělou inteligenci pro každodenní úkoly.
- Přiřazujte rychlé úkoly: Rychle komunikujte a přidělujte úkoly pomocí funkce ClickUp Assign Comments, díky které budete mít vše související s daným úkolem na jednom místě.
- Automatizujte pracovní postupy napříč aplikacemi: Vytvářejte spouštěče, které automaticky přesouvají data mezi nástroji, například nastavují opakující se termíny nebo přesouvají úkoly mezi projektovými tabulemi.
- Přístup k externím dokumentům: Pomocí integrace ClickUp můžete přímo do úkolů vložit dokumenty Google Docs, tabulky Google Sheets a dokonce i webové stránky, takže máte vše, co potřebujete, aniž byste museli aplikaci opustit.
Omezení ClickUp
- Příliš mnoho možností přizpůsobení může způsobit zmatek u nových uživatelů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 215 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 455+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu vystihuje vše:
ClickUp je velmi užitečný pro správu úkolů a udržování všeho organizovaného na jednom místě. Platforma je velmi intuitivní, nabízí vysokou úroveň přizpůsobení a usnadňuje stanovení priorit činností a dodržování termínů. Zejména správa úkolů výrazně zlepšila produktivitu našeho týmu a možnost zobrazit vše prostřednictvím dashboardů a seznamů je revoluční. Používám ji každý den, po celý den, a již jsem ji integroval s některými dalšími aplikacemi, jako jsou Toogl Track, Google Calendar a Microsoft Outlook.
ClickUp je velmi užitečný pro správu úkolů a udržování všeho organizovaného na jednom místě. Platforma je velmi intuitivní, nabízí vysokou úroveň přizpůsobení a usnadňuje stanovení priorit činností a dodržování termínů. Zejména správa úkolů výrazně zlepšila produktivitu našeho týmu a možnost zobrazit vše prostřednictvím dashboardů a seznamů je revoluční. Používám ji každý den, po celý den, a již jsem ji integroval s některými dalšími aplikacemi, jako jsou Toogl Track, Google Calendar a Microsoft Outlook.
📮 ClickUp Insight: Zaměstnanci v oblasti znalostního průmyslu posílají v průměru 25 zpráv denně, ve kterých hledají informace a souvislosti. To znamená, že značnou část času ztrácejí procházením, vyhledáváním a rozklíčováním roztříštěných konverzací v e-mailech a chatech. 😱
Kéž byste měli chytrou platformu, která spojuje úkoly, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě. Ale vy ji máte: Vyzkoušejte ClickUp!
2. Todoist (nejlepší pro vyvážení jednoduchosti a výkonných funkcí)
prostřednictvím Todoist
Složité nástroje pro správu projektů vás mohou přivádět k zoufalství. Todoist představuje ideální kompromis mezi jednoduchostí a funkčností.
Přehledné rozhraní skrývá pod kapotou výkonné organizační funkce. Umožňuje vám vytvářet sdílené projekty pro cokoli, od plánování dovolené s přáteli až po koordinaci pracovních termínů s kolegy. Vyniká přirozený vstup jazyka – zadáním „Odesílat zprávu každý pátek“ se automaticky nastaví opakující se úkoly.
Nejlepší funkce Todoist
- Nastavte si připomenutí založená na poloze, která vám připomenou nákupní seznam v momentě, kdy vstoupíte do svého obvyklého supermarketu.
- Rozdělte složité projekty do tří úrovní vnořených podúkolů, díky kterým budou i komplikované projekty přehledně uspořádané.
- Sledujte pokrok pomocí vizuálních grafů, které na první pohled zobrazují denní, týdenní a měsíční produktivitu.
- Získejte přístup ke sdíleným seznamům a aktualizujte je v reálném čase na zařízeních Android, Windows, webových stránkách nebo zařízeních Apple.
Omezení aplikace Todoist
- Bezplatný tarif je omezen pouze na pět aktivních projektů.
- K úkolům nelze připojit soubory větší než 25 MB.
- Komentáře a historie úkolů jsou k dispozici pouze v placené verzi.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 585+ recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Pro mě je Todoist jako záchranný kruh. Snadno se nastavuje a opravdu pomáhá vše přehledně rozepsat do seznamů úkolů, a to i u velkých projektů s mým týmem. Navíc velmi usnadňuje změnu termínů.
Pro mě je Todoist jako záchranný kruh. Snadno se nastavuje a opravdu pomáhá vše přehledně rozvrhnout do seznamů úkolů, a to i u velkých projektů s mým týmem. Navíc velmi usnadňuje změnu termínů.
🔍 Věděli jste, že... Existuje psychologický důvod, proč stále přemýšlíte o nedokončených úkolech. Nazývá se Zeigarnikův efekt – váš mozek tyto úkoly uchovává jako otevřené záložky v prohlížeči, dokud je nevyřešíte nebo neodložíte. Jejich zapsání vám pomůže se jich psychicky zbavit.
3. Lovewick (nejlepší pro páry, které společně spravují domácí úkoly)
via Lovewick
Představte si aplikaci navrženou speciálně pro rozhovory s partnerem o tom, kdo co dělá. To je Lovewick. Na rozdíl od běžných správců úkolů je tato aplikace od základu navržena pro vás a vašeho partnera, kteří sdílíte společnou domácnost.
Aplikace se zaměřuje na to, aby se správa domácnosti více podobala týmové práci. Podporuje rovnoměrné rozdělení úkolů pomocí chytrých připomínek a funkce vyváženého rozdělení.
Nejlepší funkce Lovewick
- Vytvořte opakující se domácí rutiny, které se automaticky střídají mezi partnery, aby se nikdo z nich nemusel každý týden zabývat úklidem.
- Sledujte sdílené výdaje a rozpočtové cíle spolu s úkoly a spravujte nájem, služby a výdaje za potraviny na jednom místě.
- Pomocí panelu vztahů oslavujte dokončené úkoly a zajistěte, aby domácí povinnosti zůstaly v průběhu času vyvážené.
- Plánujte speciální příležitosti a překvapivé rande v soukromé sekci, ke které váš partner nebude mít přístup až do data odhalení.
Omezení Lovewick
- Omezená integrace s jinými aplikacemi pro zvýšení produktivity
- Méně se hodí pro úkoly související s prací.
- Pro maximální užitek je nutné, aby aplikaci aktivně používali oba partneři.
Ceny Lovewick
- Zdarma
- Lovewick Plus: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Lovewick
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lovewicku?
Tento komentář na Redditu přináší zajímavý úhel pohledu:
Lovewick se mi opravdu líbí. Je jednoduchý, zdarma a jeho rozhraní vyhovuje našim potřebám. Nevěřili byste, kolik tajných rande mi tato aplikace pomohla úspěšně naplánovat. A samozřejmě seznamy úkolů! Můj partner a já jsme posedlí organizací, takže pro nás byla tato zkušenost skvělá.
Lovewick se mi opravdu líbí. Je jednoduchý, zdarma a jeho rozhraní vyhovuje našim potřebám. Nevěřili byste, kolik tajných rande mi tato aplikace pomohla úspěšně naplánovat. A samozřejmě seznamy úkolů! Můj partner a já jsme fanatici do organizace, takže pro nás to byla skvělá zkušenost.
💡 Tip pro profesionály: Zadejte úkol tak, jak ho bude potřebovat vidět vaše budoucí já. „Kontaktovat Paula“ bude jasnější, když napíšete „Kontaktovat Paula ohledně zprávy za 2. čtvrtletí – čekám na jeho zpětnou vazbu z minulého čtvrtka“. Váš seznam by měl snižovat tření, ne ho vytvářet.
4. Trello (nejlepší pro vizuální myslitele, kteří preferují rozložení tabule)
prostřednictvím Trello
Pro vás, vizuální myslitele, nabízí Trello osvěžující přístup k osobnímu řízení úkolů. Kartový systém Kanban vám umožňuje přesouvat úkoly mezi přizpůsobitelnými tabulemi, které představují různé fáze dokončení. Tento pracovní postup usnadňuje přehled o stavu projektu na první pohled.
Karty můžete přetahovat mezi sloupci jako „Úkoly“, „Probíhá“ a „Hotovo“, čímž vytvoříte přehledné vizuální znázornění pokroku.
Nejlepší funkce Trello
- Připojte soubory, kontrolní seznamy, termíny a komentáře přímo k úkolovým kartám, abyste získali kompletní přehled o výstupech projektu.
- Vytvořte šablony seznamů úkolů pro opakovatelné projekty, aby váš tým nemusel pokaždé znovu vytvářet struktury.
- Přizpůsobte si automatizační pravidla Butleru, která přesouvají karty a upozorňují členy týmu, když jsou splněny určité podmínky.
- Přidejte barevně odlišené štítky pro kategorizaci úkolů podle oddělení, úrovně priority nebo jména klienta pro rychlé vizuální filtrování.
Omezení aplikace Trello
- Omezené možnosti reportingu a analytiky v bezplatných a nižších tarifech.
- Vlastní pole vyžadují prémiové předplatné.
- Integrace kalendáře a zobrazení časové osy nejsou tak robustní.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (23 435+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Podle jedné recenze na Trustpilot:
Velmi jednoduchý, ale užitečný nástroj. Používáme ho pro naši technologickou a produktovou roadmapu a ke sledování postupu práce. Je velmi užitečný. Nabízí také několik možností přizpůsobení a několik integrací. Cena se v posledních měsících poměrně zvýšila. Jinak je to skvělý nástroj pro startupy.
Velmi jednoduchý, ale užitečný nástroj. Používáme ho pro naši technologickou a produktovou roadmapu a ke sledování postupu práce. Je velmi užitečný. Nabízí také několik možností přizpůsobení a několik integrací. Cena se v posledních měsících poměrně zvýšila. Jinak je to skvělý nástroj pro startupy.
🔍 Věděli jste, že... Podle průzkumu mezi 2 000 lidmi napíše průměrný dospělý ve Velké Británii ročně 156 seznamů úkolů. Více než třetina respondentů uvedla, že by bez svých seznamů byla ztracená, a 21 % by bez nich mělo potíže cokoli dokončit.
Tip pro profesionály: Chcete-li si připomenout úkoly, stačí jednoduše sdělit ClickUp Brain, vašemu osobnímu asistentovi s umělou inteligencí, co potřebujete udělat a kdy. Nebo mu zadáte celý seznam a necháte ho naplánovat za vás v kalendáři ClickUp s umělou inteligencí . Je to hračka!
5. Any. do (nejlepší pro plynulou synchronizaci mezi různými zařízeními)
prostřednictvím Any.do
Any. do vyniká svými funkcemi pro různé platformy. Aplikace plynule přechází mezi rozhraními stolního počítače, mobilního telefonu, webu a dokonce i chytrých hodinek. Můžete si vytvořit nákupní seznam na počítači a v obchodě odškrtávat položky na telefonu bez jakýchkoli problémů se synchronizací.
Jeho čistý, minimalistický design soustředí pozornost na úkoly, místo aby vás zahlcoval složitými funkcemi.
Nejlepší funkce Any.do
- Naplánujte si svůj den pomocí funkce „Moment“, která každé ráno nabízí rychlý pětiminutový přehled nadcházejících úkolů.
- Vytvářejte sdílené seznamy nákupů nebo domácích prací, které se aktualizují v reálném čase na všech zařízeních členů rodiny.
- Integrujte události kalendáře s úkoly, abyste získali ucelený přehled o schůzkách a úkolech v jednotné časové ose.
- Seskupte úkoly do přizpůsobitelných kategorií, které odpovídají vašim konkrétním oblastem života, jako je renovace domu nebo plánování svatby.
Any. do omezení
- Možnosti organizace úkolů jsou méně flexibilní než u některých konkurentů.
- Možnosti opakujících se úkolů zůstávají omezenější než v Todoistu.
- Funkce pro spolupráci nejsou tak robustní jako alternativy zaměřené na týmy.
Ceny Any.do
- Zdarma
- Premium: 7,99 $/měsíc
- Rodina: 9,99 $/měsíc (pro čtyři členy)
- Týmy: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Any. do
- G2: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (190 recenzí)
🧠 Zajímavost: Průměrný člověk si dokáže najednou zapamatovat pouze 3–5 položek. To je jeden z důvodů, proč jsou seznamy úkolů tak důležité – odlehčí vašemu mozku a poskytnou vám prostor k soustředění, aniž byste si museli pamatovat všechno najednou.
6. Cozi (nejlepší pro zaneprázdněné rodiny, které musí skloubit několik rozvrhů)
prostřednictvím Cozi
Cozi řeší jedinečné výzvy spojené s organizací rodiny. Sjednocuje rodinné kalendáře, nákupní seznamy, úkoly a jídelníčky v jednom barevně odlišeném rozhraní.
Každému členovi rodiny je přiřazena barva, takže je snadné zjistit, kdo má být kde a kdy. Funkce sdíleného seznamu nákupů zabraňuje duplicitním nákupům a zajišťuje, že při nakupování nic nezapomenete.
Nejlepší funkce aplikace Cozi
- Sdílejte nákupní a úkolové seznamy, které může každý člen rodiny aktualizovat ze svého vlastního zařízení, a to i bez mobilního připojení.
- Plánujte jídla a ukládejte recepty ve stejné aplikaci, kde se vytvářejí nákupní seznamy, abyste zefektivnili přípravu večeří.
- Každé ráno dostávejte e-maily s kompletním přehledem aktivit a schůzek všech členů rodiny.
- Vedejte rodinný deník, do kterého mohou členové zaznamenávat vzpomínky a fotografie významných událostí spolu s každodenními úkoly a úspěchy.
Omezení aplikace Cozi
- Bezplatná verze obsahuje reklamy, které někteří uživatelé považují za rušivé.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s flexibilnějšími správci úkolů
- Méně integrací s kalendáři a službami třetích stran
Ceny Cozi
- Zdarma
- Cozi Gold: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cozi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit seznam úkolů pro ADHD k dokončení úkolů (se šablonami)
7. Microsoft Loop (nejlepší pro týmy, které již používají Microsoft 365)
prostřednictvím Microsoft Loop
Microsoft Loop proměňuje správu úkolů v dynamický pracovní prostor pro spolupráci. Kombinuje prvky dokumentů, tabulek a seznamů úkolů do komponent, které se aktualizují v reálném čase napříč aplikacemi Microsoft.
To znamená, že seznam úkolů vytvořený v Loop se okamžitě zobrazí a aktualizuje, když je vložen do chatů Teams nebo e-mailů Outlook.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Loop
- Vytvářejte komponenty pro spolupráci, které zůstávají synchronizované při sdílení v aplikacích Teams, Outlook a Word bez nutnosti ručních aktualizací.
- Proměňte nápady v realizovatelné úkoly, aniž byste museli přepínat mezi několika nástroji během mezioborových schůzek.
- Sledujte průběh projektu pomocí adaptivních tabulek, které mohou všichni aktualizovat současně během videohovorů nebo po nich.
Omezení aplikace Microsoft Loop
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno předplatné Microsoft 365.
- Jedná se o relativně nový produkt, jehož funkce se stále vyvíjejí.
- Náročnější na osvojení než samostatné aplikace pro správu úkolů
Ceny aplikace Microsoft Loop
Pro domácnost
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc (pro jednu až šest osob)
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc (pro jednu osobu)
Pro firmy
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Loop
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Výzkum Americké psychologické asociace ukazuje, že i krátké mentální bloky způsobené přechodem mezi úkoly mohou stát až 40 % produktivního času člověka.
8. Asana (nejlepší pro týmy, které potřebují spolehlivé sledování projektů)
via Asana
Asana posouvá správu sdílených úkolů na strukturovanější úroveň. Platforma nabízí několik způsobů vizualizace práce – seznamy, tabule, časové osy a kalendáře –, takže váš tým může sledovat projekty podle svého preferovaného stylu.
Podrobná nastavení oprávnění vám umožňují kontrolovat, kdo může prohlížet, upravovat nebo komentovat konkrétní úkoly, což je vhodné pro složité týmové struktury.
Nejlepší funkce aplikace Asana
- Vytvořte vlastní pole pro filtrování úkolů na základě konkrétních informací, jako je stav schválení klientem a rozpočtové kategorie.
- Automatizujte rutinní procesy pomocí pravidel, která přiřazují úkoly, aktualizují stavy a odesílají oznámení, když se blíží termíny.
- Nastavte závislosti mezi úkoly, aby členové týmu přesně věděli, které položky je třeba dokončit, než mohou začít pracovat.
Omezení aplikace Asana
- Bezplatný tarif omezený na 15 členů týmu
- Někteří uživatelé hlásí přetížení oznámení v aktivních projektech.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce dostupné v desktopové verzi.
- Poměrně drahé pro příležitostné nebo malé použití.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Základní verze: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 580 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (13 435+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Asana?
Podívejte se, co o této aplikaci pro sdílení seznamů úkolů řekl recenzent G2:
Na Asaně se mi nejvíce líbí, jak snadno se dala implementovat v celé naší organizaci. Intuitivní rozhraní umožnilo hladké zapojení a předem připravené panely poskytovaly okamžitý přehled o postupu projektu bez nutnosti rozsáhlého přizpůsobování. Navíc snadná navigace a uživatelsky přívětivý design usnadňují koncovým uživatelům na všech úrovních přijetí a zapojení se do svých úkolů.
Na Asaně se mi nejvíce líbí, jak snadno se dala implementovat v celé naší organizaci. Intuitivní rozhraní umožnilo hladké zapojení a předem připravené panely poskytovaly okamžitý přehled o postupu projektu bez nutnosti rozsáhlého přizpůsobování. Navíc snadná navigace a uživatelsky přívětivý design usnadňují koncovým uživatelům na všech úrovních přijetí a zapojení se do svých úkolů.
9. Notion (nejlepší pro kombinování poznámek, dokumentů a úkolů)
via Notion
S aplikací Notion můžete vytvářet rozsáhlé seznamy úkolů zabudované do kontextových dokumentů. Flexibilní databázový přístup umožňuje přizpůsobit vlastnosti a zobrazení konkrétním pracovním postupům.
Váš tým ocení, jak Notion propojuje referenční materiály a úkoly. Podporuje také využití umělé inteligence k automatizaci úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Vytvářejte vlastní databáze, které sledují nové úkoly spolu s příslušnými informacemi o klientech, dokumentací k projektům a poznámkami z jednání.
- Vytvořte propojené zobrazení, které zobrazuje stejné úkoly filtrované odlišným způsobem pro vedoucí pracovníky, manažery a jednotlivé přispěvatele.
- Navrhujte stránky řídicího panelu, které kombinují úkoly, poznámky a metriky v jednom sjednoceném zobrazení pro přehledy projektů.
- Přepínejte mezi jednoduchými kontrolními seznamy a zobrazením databáze podle toho, jak se složitost vašeho projektu vyvíjí od konceptu k realizaci.
Omezení aplikace Notion
- Náročnější na osvojení než specializované aplikace pro správu úkolů
- Výkon se může zpomalit u velkých databází a složitých stránek.
- Nastavení vyžaduje značné množství času a úsilí.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 540 recenzí)
🧠 Zajímavost: Lidé se více věnují svým cílům, pokud jsou veřejně známé. Studie zjistila, že lidé, kteří sdíleli své cíle s ostatními nebo je zviditelnili (například na sdílené tabuli úkolů), měli větší šanci je splnit.
10. Google Keep (nejlepší pro rychlé zaznamenávání jednoduchých sdílených úkolů)
prostřednictvím Google
Google Keep nabízí jednoduchý přístup ke sdíleným úkolům. Aplikace funguje jako digitální poznámkové lístky s přidanými funkcemi pro spolupráci.
Můžete vytvářet barevně označené poznámky a kontrolní seznamy pro řízení projektů, které se synchronizují napříč zařízeními. Díky integraci s dalšími službami Google je tato aplikace obzvláště vhodná, pokud již používáte Gmail nebo Kalendář Google. Navíc je díky své jednoduchosti ideální pro rychlé nákupní seznamy nebo opakující se připomenutí.
Nejlepší funkce Google Keep
- Sdílejte poznámky a seznamy úkolů okamžitě s kontakty Google, které je mohou prohlížet a upravovat v reálném čase, zatímco nakupují v různých obchodech.
- Převádějte ručně psané poznámky na text pomocí funkce fotoaparátu v mobilní aplikaci, když si zapisujete nápady na ubrousky nebo poznámkové bloky.
- Zkopírujte obsah poznámky přímo do Google Docs a rozšiřte jednoduché seznamy o podrobné dokumenty, aniž byste je museli přepisovat.
Omezení aplikace Google Keep
- Postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů, jako jsou závislosti nebo podúkoly.
- Omezené možnosti formátování textu ve srovnání s plně vybavenými aplikacemi pro poznámky.
- Nelze přiřadit konkrétní položky ve sdíleném seznamu různým osobám.
Ceny Google Keep
- Zdarma s účtem Google
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (230 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte „univerzální“ seznam pro náhodné úkoly všech členů. Od vyzvednutí prádla z čistírny po zavolání tetě Mary – je snazší, když každý přidá své úkoly do sdíleného seznamu. Omezte se však na to nejdůležitější, aby se seznam nestal skládkou.
Pracujte lépe společně s ClickUp
Aplikace pro sdílení seznamu úkolů funguje pouze tehdy, když skutečně nutí lidi k zodpovědnosti. To znamená aktualizace v reálném čase, jasné rozdělení odpovědnosti a snadno srozumitelné rozvržení. Bez toho se úkoly neplní, termíny se nedodržují a věci se dělají dvakrát nebo vůbec.
Pokud hledáte jednu aplikaci, která integruje vše – úkoly, rutiny, aktualizace a dokonce i trochu automatizace – ClickUp je tou pravou volbou.
Je navržen pro spolupráci na všech úrovních, od rodin po rychle se rozvíjející týmy, a je vybaven funkcemi, které rostou s vašimi potřebami.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vytvořte si svůj dosud nejlepší seznam úkolů! ✅