11 nejlepších alternativ a konkurentů Guidde v roce 2025

Máte za úkol vytvořit podrobného průvodce pro svůj tým. Potřebujete software pro dokumentaci videa, který snadno zaznamenává procesy na obrazovce, přidává poznámky a exportuje do více formátů – to vše bez náročného učení.
Jistě, existuje Guidde. Je to cenný nástroj, který umí vše výše uvedené. Ale pokud hledáte alternativní nástroje s pokročilými funkcemi pro úpravy, přizpůsobeným brandingem nebo interaktivními prvky, jste na správném místě.
Ať už jde o zaškolení uživatelů, dokumentaci k produktům nebo školicí materiály, správný nástroj může znamenat obrovský rozdíl.
Prozkoumejte 11 nejlepších alternativ k Guidde, které vám pomohou vytvářet profesionální videa, publikovat dokumentaci k softwaru a udržovat vysokou míru zapojení uživatelů – a to vše pouhými několika kliknutími.
👀 Věděli jste, že... Termín „střih“ pochází z fyzického úkonu řezání filmu. I při digitální úpravě videa editoři stále „stříhají“ video jako součást svého pracovního postupu.
Co byste měli hledat v alternativách k Guidde?
S rozvojem produktového vzdělávání musí nástroje pro videodokumentaci nabízet profesionální a škálovatelné řešení. Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru alternativy k Guidde:
- Profesionální tvorba videí: Vyberte si nástroj s pokročilými funkcemi pro úpravy, jasným vyprávěním, plynulými animacemi a přesnou strukturou videa, které zvyšují srozumitelnost. Automatizovaná školicí videa zajišťují konzistenci a efektivitu.
- Vylepšení pomocí AI: Hledejte text generovaný AI, automatické titulky a inteligentní shrnutí, které zefektivní pracovní postupy. Nejlepší nástroje využívají AI pro dokumentaci k vylepšení skriptů, automatizaci úprav a optimalizaci srozumitelnosti – systémy pro obcházení detekce jsou plusem.
- Export do více formátů: Zajistěte kompatibilitu s různými typy souborů, rozlišeními a možnostmi vkládání, abyste maximalizovali dosah bez ztráty kvality.
- Týmová spolupráce: Obsah generovaný umělou inteligencí by měl být integrován do sdílených pracovních prostorů, což umožní plynulou týmovou práci bez nutnosti nahrazovat lidský dohled.
- Bezpečnost podniku: Upřednostněte šifrování, detekci pomocí umělé inteligence a auditní stopy, abyste ochránili obsah a zabránili neoprávněnému přístupu.
- Obsah připravený pro marketing: Vyberte si nástroj s interaktivními prvky, abyste mohli vytvářet poutavá videa, která lze sdílet, a podpořit tak přijetí produktu a produkci videí pro řízení projektů.
🧠 Zajímavost: Zaměstnanci obvykle potřebují o 40 % až 60 % méně času na osvojení si látky prostřednictvím e-learningových platforem, které často využívají videonávody, ve srovnání s tradičními učebnami.
Nejlepší alternativy Guidde v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Generátor videoscénářů a tvorba obsahu založené na umělé inteligenci Nahrávání obrazovky a okamžitý přepis Integrované dokumenty, šablony a správa projektů Hladká spolupráce a automatizace
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|Bezplatný tarif; 30denní bezplatná zkušební verze; možnost přizpůsobení pro podniky
|Scribe
|Generování podrobných návodů pomocí umělé inteligenceAnotované screenshoty a pokynyPřizpůsobitelné šablonyExport do více formátů (PDF, HTML, video)
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify pro pokročilé funkce; přizpůsobení pro týmy
|Loom
|Rychlé nahrávání a sdílení videí Automatické shrnutí a odstranění výplňových slov Integrace s nástroji na pracovišti Převod videí na SOP
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze placených tarifů; individuální ceny pro podniky.
|Confluence
|Strukturovaná znalostní báze společnosti Více než 75 přizpůsobitelných šablon Spolupráce v reálném čase Integrace Jira
|Malé podniky, střední firmy a velké společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze placených tarifů; přizpůsobení pro podniky.
|Notion
|Flexibilní dokumenty, wiki a projektové tabuleTvorba obsahu s podporou umělé inteligencePodpora více jazykůPřizpůsobení pomocí drag-and-drop
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze placených tarifů; přizpůsobení pro podniky.
|Trainual
|Vytváření SOP a školicích dokumentů pomocí umělé inteligenceStrukturované složky a přizpůsobené školicí cestySledování pokroku a certifikace
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; přizpůsobení pro podniky
|Snagit
|Zachycení celé stránky posouváním Anotace videa a snímků obrazovky Předvolby a zkratky pro pracovní postup Synchronizace v cloudu
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; ceny pro vzdělávací instituce a firmy; přizpůsobení pro podniky
|Tango
|Zachycení pracovního postupu v reálném časeKlikatelné návody v aplikaciAnalýza využití průvodcePřipnuté tipy a poznámky
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze placených tarifů; individuální ceny pro podniky.
|Camtasia
|Pokročilá sada nástrojů pro úpravu videaInteraktivní kvízy a popiskyZelené pozadí a přechodyNástroje pro práci se zvukem a dabingem
|Malé podniky, střední firmy, velké podniky
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; přizpůsobení pro podniky
|FlowShare
|Automatická dokumentace pracovních postupůHromadná úprava a šablony pro brandingExport do více formátů (PDF, PPTX, HTML)Rozmazání citlivých údajů
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Zight
|Okamžité nahrávání a sdílení obrazovky Anotace a tvorba GIFů Sdílení založené na cloudu Integrace se Slackem, Jira a Trello
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze placených tarifů; individuální ceny pro podniky.
11 nejlepších alternativ k Guidde
Podívejme se blíže na klíčové funkce, výhody, omezení, ceny a hodnocení, abychom zjistili, která alternativa k Guidde je pro vás nejvhodnější:
1. ClickUp (nejlepší pro generování obsahu pomocí umělé inteligence a optimalizaci pracovních postupů)
Pokud hledáte alternativu k Guidde, která kombinuje komplexní generování videodokumentace založené na umělé inteligenci s plynulou spoluprací, ClickUp je jedním z nejlepších kandidátů. Tato aplikace pro vše, co souvisí s prací je více než jen tradiční software pro videodokumentaci; pomáhá týmům, od startupů po globální podniky, zůstat produktivní.
ClickUp Clips je plynulá, kolaborativní a nákladově efektivní alternativa k samostatným nástrojům pro nahrávání videa. Uchovává veškerou vaši video komunikaci a zpětnou vazbu na jednom místě.
Umožňuje vám nahrávat a sdílet záznamy obrazovky bez nutnosti psát zdlouhavá vysvětlení nebo používat několik nástrojů pro dokumentaci videa.
Ať už procházíte úkoly, poskytujete zpětnou vazbu uživatelům nebo vytváříte vysvětlující videa, Clips to zjednodušuje a zefektivňuje, což je ideální pro školicí materiály, podrobné návody a zaškolování uživatelů. Můžete také nahrávat a odesílat pouze zvukové klipy pro rychlou zpětnou vazbu nebo pokyny.
ClickUp Clips se také integruje s ClickUp Brain, díky čemuž jsou vaše nahrávky ještě užitečnější. Jakmile dokončíte nahrávání, ClickUp Brain automaticky přepíše video, což vám umožní vyhledávat klíčové detaily, aniž byste museli procházet celý klip – ideální pro opětovné prohlížení zpětné vazby od uživatelů, poznámek k projektům nebo školicích materiálů.
Zatímco Guidde se zaměřuje na nahrávání obrazovky, ClickUp Brain jde ještě o krok dál se svým generátorem videoscénářů, který vám pomůže vytvořit scénáře odpovídající účelu, publiku a tónu vašeho videa. Místo toho, abyste začínali od nuly, získáte návrhy založené na umělé inteligenci, které působí propracovaně, ale přirozeně.
Kromě psaní ClickUp Brain vylepšuje gramatiku, srozumitelnost a poutavost, aby vaše skripty oslovily vaše publikum – něco, co Guidde nenabízí. A pokud vám docházejí nápady, jeho AI nápady pro video marketing mohou podnítit nové koncepty a jedinečné příběhy, které pomohou vašemu obsahu vyniknout.
Mezi další funkce ClickUp, které z něj dělají silnou alternativu k Guidde, patří ClickUp Docs, který zefektivňuje spolupráci, tvorbu návrhů s podporou umělé inteligence a organizaci obsahu. Dokumenty můžete snadno vylepšit pomocí odkazů, tabulek, záložek a přizpůsobitelného formátování pro strukturované a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Integrovaná kontrola plagiátů zajišťuje, že váš obsah zůstane jedinečný.
Kromě videodokumentace nabízí ClickUp řadu šablon pro psaní obsahu pro marketingové strategie, správu kampaní a plánování událostí.
Například šablona ClickUp Video Production Template zjednodušuje často složitý a časově náročný proces výroby videa. Tato šablona udržuje vše organizované a pod kontrolou, od plánování a předprodukce až po střih a finální dodání.
S ním můžete:
- Definujte kreativní cíle a sledujte pokrok
- Organizujte a zefektivněte předprodukční úkoly
- Přidělte a naplánujte výrobní zdroje a vybavení
- Efektivně dohlížejte na postprodukční pracovní postupy
Ať už zkoumáte, jak využít AI v content marketingu, nebo potřebujete šablonu pro svůj další kreativní projekt, nástroje a funkce ClickUp jsou navrženy tak, aby podporovaly produktivitu a kreativitu vašeho týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte okamžité odpovědi, generujte obsah a automatizujte aktualizace s pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte a přepisujte záznamy obrazovky, abyste vyškolili členy týmu nebo předvedli funkce produktu pomocí ClickUp Clips.
- Automatizujte schvalování obsahu, aby úkoly postupovaly vpřed ihned po jejich zkontrolování.
- Získejte přístup k více než 100 nástrojům podloženým výzkumem s pokyny přizpůsobenými konkrétním rolím a úkolům.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce za příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká
Doslova obsahuje VŠECHNY funkce v jedné aplikaci. Nahrávejte klipy, sledujte čas, sledujte servisní projekty nebo vývoj produktů. Našel jsem ji náhodou a jsem moc rád, že jsem to udělal ... a použil jsem trello, monday. com, bitrix a všechny ostatní aplikace pro tento účel na planetě v 10 různých organizacích. NIC se tomu ani zdaleka nevyrovná.
Doslova obsahuje VŠECHNY funkce v jedné aplikaci. Nahrávejte klipy, sledujte čas, sledujte servisní projekty nebo vývoj produktů. Našel jsem ji náhodou a jsem moc rád, že jsem to udělal ... a použil jsem trello, monday. com, bitrix a všechny ostatní aplikace pro tento účel na planetě v 10 různých organizacích. NIC se tomu ani zdaleka nevyrovná.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence
2. Scribe (nejlepší pro automatické generování podrobných návodů)
S aplikací Scribe můžete automatizovat podrobné návody a uživatelskou dokumentaci jediným kliknutím. Stačí kliknout na „Start Capture“, projít procesem na obrazovce a zbytek nechat na aplikaci Scribe – včetně anotovaných snímků obrazovky, popisů a zvýraznění. Před sdílením můžete provádět úpravy, přeskupovat nebo přidávat podrobnosti.
Potřebujete kompletní platformu pro správu znalostí? Kombinujte průvodce, přidávejte screenshoty nebo vkládejte videa z YouTube, Loom a Vimeo. Generování dokumentace pomocí umělé inteligence Scribe formátuje vše do vysoce kvalitní dokumentace s přizpůsobeným brandingem.
Na rozdíl od Guidde, který omezuje počet snímků na 100 kroků, Scribe podporuje 200 kroků, což je nezbytné pro komplexní dokumentaci. Navíc, zatímco desktopová aplikace Guidde působí korporátně, uživatelsky přívětivé rozhraní Scribe usnadňuje a zrychluje dokumentaci procesů.
Nejlepší funkce Scribe
- Vytvářejte podrobné průvodce s využitím umělé inteligence, včetně screenshotů a pokynů.
- Zaznamenávejte neomezený počet kroků s poznámkami, upozorněními a tipy.
- Upravujte průvodce pomocí značek, oříznutých obrázků a redigovaných detailů.
- Rychlé formátování obsahu pomocí přizpůsobitelných šablon
- Sdílejte průvodce přímo, vkládejte je do platforem nebo je exportujte jako HTML, PDF nebo video.
Omezení aplikace Scribe
- Scribe může být drahý, zejména pro týmy, které potřebují pokročilé funkce.
- Funkce a přizpůsobení založené na pokročilých algoritmech jsou k dispozici pouze s placeným předplatným.
Ceny Scribe
- Základní: Zdarma
- Pro Team: 15 $/měsíc za jedno místo
- Pro Personal: 29 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Loom (nejlepší pro vytváření instruktážních demo videí)
Komunikace prostřednictvím videa je rychlejší a osobnější než psaní dlouhých zpráv. Proto týmy, pedagogové a firmy používají Loom pro uživatelskou dokumentaci, školicí materiály a zaškolování zaměstnanců prostřednictvím videa. Videa z Loomu můžete snadno sdílet s interními týmy, klienty nebo globálním publikem.
Loom obsahuje základní funkce pro úpravu videa, které vám umožňují ořezávat videa, kombinovat klipy a odstraňovat výplně nebo nepříjemná ticha pomocí zobrazení videa a přepisu vedle sebe, což je funkce, kterou alternativy Guidde často postrádají. Navíc díky přizpůsobenému brandingu a interaktivním prvkům můžete svůj obsah učinit poutavějším a profesionálnějším.
Nejlepší funkce Loom
- Pracujte rychleji díky automatickým nadpisům, automatickým shrnutím a odstranění výplňových slov.
- Integrujte s Google Workspace, Slackem a dalšími nástroji pro práci.
- Chraňte data pomocí SSO, SCIM a vlastních zásad uchovávání dat.
- Převádějte videa do strukturovaných textových SOP
Omezení Loom
- Občasné potíže s hostováním videí
- Ořezávací nástroj v editoru postrádá přesnost.
Ceny Loom
- Starter: zdarma
- Business: 18 $/měsíc na uživatele
- Business + AI: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 2 050 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Loom?
Recenze TrustRadius zní:
Jedná se o skvělý a jednoduchý nástroj pro nahrávání videí. Pomáhá sdílet nápady na produkty v rámci týmu, aby bylo možné rychleji reagovat na možné nové vývojové trendy. Vytvářejte videa pro interní školení v různých oblastech společnosti před a po vydání. A sdílejte chyby s různými týmy, aby mohly rychleji najít řešení.
Jedná se o skvělý a jednoduchý nástroj pro nahrávání videí. Pomáhá sdílet nápady na produkty v rámci týmu, aby bylo možné rychleji reagovat na možné nové vývojové trendy. Vytvářejte videa pro interní školení v různých oblastech společnosti před a po vydání. A sdílejte chyby s různými týmy, aby mohly rychleji najít řešení.
4. Confluence (nejlepší pro vytvoření znalostní báze pro celou společnost)
Hledání podrobností o projektu by nemělo trvat déle než samotná práce. Místo prohledávání e-mailů nebo zasílání zpráv kolegům kvůli chybějícím souborům potřebují týmy centralizované znalostní centrum, kde je vše snadno dostupné.
Přesně to nabízí Confluence – propojený pracovní prostor pro spolupráci v reálném čase, dokumentaci projektů a sdílení znalostí bez chaosu.
Na rozdíl od Guidde slouží Confluence jako wiki pro celou společnost a nástroj pro řízení projektů. Týmy v oblasti inženýrství, marketingu a provozu mohou ukládat poznámky z jednání, plány sprintů, průvodce pro nové zaměstnance a plány vývoje produktů na jednom místě, kde je lze snadno vyhledávat.
Už žádné ztrácení času hledáním dokumentů, opakováním práce nebo zpracováváním roztříštěných informací.
Nejlepší funkce Confluence
- Uspořádejte firemní dokumentaci do strukturované znalostní báze
- Využijte více než 75 přizpůsobitelných šablon pro strategii, plánování a reporting.
- Propojte dokumentaci s problémy Jira v reálném čase pro lepší sledování.
Omezení Confluence
- Náročné osvojování pro týmy, které s nástroji pro spolupráci začínají
- Výsledky vyhledávání nejsou vždy nejrelevantnější.
- Omezená flexibilita při úpravách tabulek
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 6,40 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 500 recenzí)
5. Notion (nejlepší pro flexibilní dokumentaci a tvorbu obsahu s podporou umělé inteligence)
Pokud potřebujete flexibilní pracovní prostor pro správu všeho od dokumentů po projekty, Notion nabízí propojené centrum, které zvyšuje produktivitu týmu a automatizuje pracovní postupy. Původně byla navržena jako aplikace pro pořizování poznámek, ale postupem času se vyvinula v výkonný nástroj pro vytváření textů generovaných umělou inteligencí, budování kolaborativních wiki a zefektivnění správy úkolů – to vše na jednom místě.
Notion vyniká přizpůsobitelným pracovním prostorem, který nabízí stavební bloky typu drag-and-drop, pomocí nichž si můžete vytvořit ideální nastavení. Ačkoli funguje dobře jako jednoduchý textový editor, jeho plný potenciál se projeví při organizaci časových os projektů, centralizaci znalostí společnosti a zlepšování spolupráce mezi týmy.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte a organizujte dokumenty, wiki a tabule pro správu projektů na jedné platformě.
- Využijte umělou inteligenci k brainstormingu nápadů, vytváření obsahu podobného lidskému a zjednodušení složitých informací.
- Překládejte, přizpůsobujte a vylepšujte obsah pro více jazyků a cílových skupin.
Omezení Notion
- Při zpracování velkých datových sad může docházet ke zpomalení nebo selhání výkonu.
- Přístup k auditovacím protokolům je omezen na uživatele podnikového tarifu.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Notion AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 10 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Recenze na G2 zní:
Pro mě je Notion super aplikace, která vám pomůže zůstat organizovaní a produktivní! Notion je jako všestranný pracovní prostor, který si můžete přizpůsobit podle svých potřeb, takže můžete dělat vše od psaní poznámek po správu úkolů. Nejlepší na tom je, že je opravdu snadný na používání díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a praktické vyhledávací funkci.
Pro mě je Notion super aplikace, která vám pomůže zůstat organizovaní a produktivní! Notion je jako všestranný pracovní prostor, který si můžete přizpůsobit podle svých potřeb, takže můžete dělat vše od psaní poznámek po správu úkolů. Nejlepší na tom je, že je opravdu snadný na používání díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a praktické vyhledávací funkci.
6. Trainual (nejlepší pro dokumentaci zaškolování a školení)
Trainual je textová platforma určená pro vytváření SOP, školicích materiálů pro zaměstnance a průvodců pro nové zaměstnance. Ať už začnete s přizpůsobitelnými šablonami, nahrajete existující dokumenty nebo vygenerujete text pomocí umělé inteligence, Trainual zefektivní správu znalostí.
Umožňuje také firmám strukturovat pracovní postupy, přiřazovat školení specifická pro danou roli a sledovat pokrok zaměstnanců pomocí integrovaných testů a certifikací.
Nejlepší funkce Trainual
- Vytvářejte obsah založený na umělé inteligenci a podrobné procesní diagramy pro snadné sdílení.
- Ukládejte školicí dokumenty do strukturovaných složek pro rychlý přístup.
- Vytvářejte vlastní tréninkové plány a sledujte pokrok pomocí podrobných zpráv.
Omezení Trainual
- Noví uživatelé mohou při začátcích čelit určitým obtížím.
- Platforma je ve srovnání s alternativami poměrně drahá.
- Postrádá funkce detekce AI
Ceny Trainual
- Malý: 299 $/měsíc
- Medium: 349 $/měsíc
- Růst: 499 $/měsíc
- Na míru: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trainual
- G2: 4,7/5 (790+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 470 recenzí)
📮ClickUp Insight: 50 % respondentů našeho průzkumu uvádí pátek jako svůj nejproduktivnější den. Může se jednat o jev typický pro moderní práci. V pátek bývá méně schůzek, což v kombinaci s kontextem nashromážděným během pracovního týdne může znamenat méně rušivých vlivů a více času na soustředěnou práci. Chcete si udržet produktivitu na úrovni pátku po celý týden? Využijte asynchronní komunikaci s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací! Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips, získejte okamžité přepisy pomocí ClickUp Brain nebo požádejte AI Notetaker od ClickUp, aby za vás shrnul hlavní body schůzky!
7. Snagit (nejlepší pro pořizování a anotování screenshotů a videí)
Máte potíže se zachycením celé webové stránky bez spojování více snímků obrazovky? Funkce snímání posouvání programu Snagit vám umožňuje pořídit snímky celé stránky jediným kliknutím, což usnadňuje dokumentaci a výukové programy.
Potřebujete nahrávat obrazovku nebo webovou kameru? Snagit nabízí neomezené nahrávání obrazovky s integrovaným ořezáváním videa, takže můžete obsah před sdílením vylepšit. Synchronizujte své soubory přímo s Google Drive, OneDrive nebo Dropbox pro plynulý přístup.
Díky přizpůsobitelným předvolbám a klávesovým zkratkám Snagit zefektivňuje pracovní postupy pro rychlejší tvorbu obsahu, což mu dává výhodu oproti Guidde v oblasti snímání a úpravy obrazovky.
Nejlepší funkce Snagitu
- Získejte přístup k bezplatným zdrojům, které vám pomohou vylepšit dokumenty, výukové materiály a prezentace.
- Označujte a přidávejte si obrázky nebo videa do oblíbených pro snadnou organizaci.
- Filtrujte snímky podle data, typu souboru nebo aplikace.
Omezení programu Snagit
- Chybí pokročilé funkce pro spolupráci
Ceny Snagit
- Pro jednotlivce a firmy: 39 $/rok, fakturováno ročně
- Vzdělávání: 48 $/rok, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Snagit
- G2: 4,7/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (470+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Snagitu?
Podle recenze na Redditu:
Ačkoli existují rychlejší/jednodušší metody, jako je například použití klávesy Print Screen, Snagit má dostatek jednoduchých nástrojů, které mi vyhovují.
Ačkoli existují rychlejší/jednodušší metody, jako je například použití klávesy Print Screen, Snagit má dostatek jednoduchých nástrojů, které mi vyhovují.
8. Tango (nejlepší pro vytváření softwarových školicích příruček)
Tango i Guidde vynikají ve vytváření podrobných softwarových školicích průvodců, ale slouží k různým účelům. Zatímco Guidde se specializuje na videodokumentaci, Tango se zaměřuje na průvodce v rámci aplikace pro interní softwarové školení.
Díky rozšíření prohlížeče Tango mohou týmy automaticky zaznamenávat pracovní postupy, generovat podrobné návody a připínat je přímo do aplikací, které denně používají. Díky tomu je tento nástroj ideální pro zaškolování zaměstnanců, dokumentaci procesů a zefektivnění interních operací.
Nejlepší funkce Tango
- Sledujte výkon demo verze pomocí analytických údajů o zobrazeních, míře dokončení a odchodů.
- Vytvářejte klikatelné návody v reálném čase pomocí rozšíření prohlížeče.
- Připněte průvodce, tipy nebo poznámky ke konkrétním prvkům aplikace pro snadnější orientaci.
Omezení Tango
- Tango negeneruje text automaticky při psaní, vyžaduje ruční zadávání.
- Postrádá funkce detekce AI
Ceny Tango
- Zdarma
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tango
- G2: 4,8/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že... Přibližně 74 % školitelů zařazuje do svých programů video výuku, přičemž u velkých společností se její využití vyšplhalo až na 88 %.
9. Camtasia (nejlepší pro pokročilé úpravy videa)
Chcete vytvářet interaktivní ukázky produktů nebo webináře? Camtasia vám zaručuje, že nebudete potřebovat žádné znalosti v oblasti úpravy videa, a nabízí kompletní sadu nástrojů pro vytvoření propracovaného profesionálního obsahu.
Zatímco Guidde zaostává v oblasti pokročilých úprav, Camtasia zahrnuje efekty zeleného pozadí, přizpůsobitelné přechody a přesné úpravy zvuku – ideální pro výuková videa, e-learningové kurzy a marketingový obsah.
Nejlepší funkce Camtasia
- Upravte hlasitost, přidejte hudbu na pozadí a nahrajte komentář pro jasné vysvětlení.
- Přidejte popisky, titulky a snímky obrazovky, abyste zdůraznili důležité detaily.
- Vytvářejte interaktivní kvízy, které obohatí e-learningová a školicí videa.
Omezení Camtasia
- Vyžaduje čas na naučení a efektivní používání
- Není ideální pro rychlé snímání obrazovky
Ceny Camtasia
- Camtasia Essentials: 203,02 $/měsíc, fakturováno ročně
- Camtasia Create: 281,04 $/měsíc, fakturováno ročně
- Camtasia Pro: 563 $. 20 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Camtasia
- G2: 4,6/5 (více než 1450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Camtasia?
Recenze na G2 zní:
Vracím se k němu znovu a znovu. Je velmi snadný na používání a umožňuje extrémně rychlé úpravy videa. Je velmi snadné do něj integrovat existující video materiály a podporuje širokou škálu video souborů a formátů.
Vracím se k němu znovu a znovu. Je velmi snadný na používání a umožňuje extrémně rychlé úpravy videa. Je velmi snadné do něj integrovat existující video materiály a podporuje širokou škálu video souborů a formátů.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro SEO s umělou inteligencí
10. FlowShare (nejlepší pro automatickou dokumentaci pracovních postupů)
Pokud vás unavuje ruční dokumentování procesů, FlowShare zjednodušuje dokumentaci pracovních postupů automatickým zaznamenáváním všech akcí v jakémkoli podnikovém softwaru nebo platformě SaaS.
FlowShare pracuje na pozadí, zatímco vy provádíte úkoly, a zaznamenává každý krok pro dokumentaci procesů a školicí materiály. Po skončení relace zkontrolujte a vylepšete zaznamenané kroky pomocí nástrojů hromadné úpravy, čímž zajistíte přehlednost a efektivitu při zaškolování, vytváření SOP a automatizaci pracovních postupů.
Nejlepší funkce FlowShare
- Udržujte konzistentní branding pomocí šablon, které automaticky formátují průvodce.
- Rozmazání soukromých informací pro ochranu citlivých údajů
- Exportujte do více formátů, včetně PDF, PPTX, interaktivní ukázky, PNG, DOCX a HTML.
Omezení FlowShare
- Vysoké náklady znemožňují praktické využití pro tvorbu obsahu ve velkém měřítku.
Ceny FlowShare
- Profesionální: 45 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FlowShare
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Využijte kvízy, klikatelné hotspoty a výzvy ve videu k posílení učení a udržení pozornosti.
11. Zight (nejlepší pro nahrávání videa a snímání obrazovky)
Zight (dříve CloudApp) je vizuální komunikační nástroj pro nahrávání, hostování a sdílení videí, obrázků, screenshotů a GIFů. Pro větší přehlednost a zapojení můžete obsah vylepšit pomocí poznámek, zvýraznění textu a komentářů.
Díky okamžitému nahrávání obrazovky v aplikaci Zight mohou týmy rychleji vytvářet školicí videa, ukázky produktů a návody pro zákaznickou podporu. Díky sdílení v cloudu a integraci se Slackem, Jira a Trello je tato aplikace silnou alternativou k Guidde pro efektivní tvorbu obsahu a spolupráci.
Nejlepší funkce Zight
- Přetahujte položky přímo do e-mailů a chatovacích aplikací
- Propojte se s Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA a dalšími nástroji.
- Zachyťte a uložte GIFy ze své obrazovky pro rychlou a poutavou komunikaci.
Omezení Zight
- Možnosti přizpůsobení jsou v bezplatném tarifu omezené.
- Drahé pro firmy, které produkují velké množství videí nebo potřebují pokročilé funkce.
Ceny Zight
- Navždy zdarma
- Pro: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc za tým (2 uživatelé)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zight
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
📚 Přečtěte si také: Jak humanizovat obsah AI: strategie + nástroje
Vytvářejte lepší interaktivní průvodce s ClickUp
Každý nástroj na tomto seznamu má své silné stránky – některé se specializují na interaktivní výukové programy, jiné zefektivňují spolupráci týmu a správu pracovních postupů. Existuje ale nějaký, který umí všechno?
ClickUp vyniká rychlým nasazením, rozsáhlými možnostmi přizpůsobení a hladkým vytvářením ukázek pro desktopové i webové aplikace. Kromě základního vytváření obsahu nabízí pokročilou umělou inteligenci, integrované sdílení dokumentů, krátká videa s aktualizacemi a šablony obsahu vhodné pro marketing. Ať už potřebujete znalostní bázi, automatizaci pracovních postupů nebo sledování projektů, ClickUp vám to vše nabízí na jedné platformě.
Přesvědčte se sami o rozdílu – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!