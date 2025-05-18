Jotform vs. Microsoft Forms: Který nástroj pro tvorbu formulářů je pro vás ten pravý?

Online formuláře již nejsou jen digitálními dokumenty – jsou to praktické nástroje pro sběr zpětné vazby, provádění průzkumů a vyřizování interních požadavků. Jotform a Microsoft Forms jsou dvě oblíbené platformy pro vytváření takových formulářů.
Oba nástroje vám umožňují vytvářet online formuláře, shromažďovat odpovědi a analyzovat data. Liší se však způsobem, jakým to dělají, a dalšími funkcemi, které nabízejí.
Dnes tedy porovnáme, jak si tyto dva nástroje pro tvorbu formulářů vedou, abyste si mohli s jistotou vybrat platformu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a hladce provádět proces tvorby formulářů.
Co je Jotform?
Jotform je nástroj pro vytváření, přizpůsobování a sdílení online formulářů. Lze jej použít pro průzkumy, registrace a výběr plateb.
Jedná se o nástroj pro tvorbu formulářů bez nutnosti programování, což znamená, že k vytváření formulářů v Jotformu nepotřebujete žádné znalosti programování. Stačí přetáhnout požadovaná pole a váš formulář je hotový!
Jotform navíc nabízí různé pokročilé funkce, jako je podmíněná logika, překlad formulářů, white labeling, automatizované pracovní postupy a reportování dat, které uživatelům pomáhají efektivně vytvářet a spravovat data z formulářů.
Jotform je ideální pro ty, kteří potřebují rychle vytvořit formuláře bez nutnosti programování nebo dalších komplikací.
Funkce Jotform
Jotform, průkopník v oblasti tvorby formulářů bez nutnosti programování, vám umožňuje nejen vytvářet průzkumy a dotazníky. Je promyšleně navržen tak, aby pomáhal jednotlivcům i firmám shromažďovat, sledovat a analyzovat data za účelem zefektivnění pracovních postupů.
Zde jsou některé z jeho klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Snadné použití
První nástroj pro tvorbu formulářů typu „co vidíš, to dostaneš“ (WYSIWYG), Jotform, byl vytvořen s cílem zrychlit a zefektivnit tvorbu formulářů díky rozhraní typu drag-and-drop, které je vhodné i pro začátečníky.
Tento nástroj je snadno použitelný a k vytvoření formuláře není třeba žádné programování. Můžete přidávat pole, přizpůsobovat rozvržení a zobrazovat náhled formuláře – to vše několika kliknutími! Přehledný ovládací panel vám pomůže snadno se orientovat v platformě a přistupovat k jejím funkcím. I mobilní verze tohoto nástroje se pyšní přehledným a intuitivním rozhraním.
Funkce č. 2: Tvorba a správa formulářů
Jotform nabízí kromě základních funkcí pro tvorbu formulářů i další funkce. Patří mezi ně překlad formulářů, konverze, white labeling a další. Můžete také nastavit schvalovací pracovní postupy, přiřadit formuláře členům týmu a aktivovat automatické odpovědi.
Díky podmíněné logice můžete vytvářet intuitivní formuláře, které odesílají e-maily konkrétním uživatelům a generují přizpůsobené děkovné zprávy. Můžete také zobrazit nebo skrýt pole na základě zadání uživatele.
Další jedinečnou funkcí jsou formuláře s QR kódy. Umožňují uživatelům přístup k vašim formulářům naskenováním QR kódu na jejich mobilním zařízení. Navíc můžete vytvářet offline mobilní formuláře, což je velká výhoda.
Funkce č. 3: Zabezpečení
Věděli jste, že 29 % lidí se vyhýbá vyplňování online formulářů kvůli obavám o bezpečnost dat? Jotform však disponuje špičkovými opatřeními a certifikacemi v oblasti bezpečnosti dat, které tento problém řeší.
Platforma tvrdí, že splňuje hlavní standardy a předpisy v oblasti zabezpečení dat, jako jsou PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA a HIPAA. Navíc jsou všechny její formuláře chráněny 256bitovým šifrováním SSL, které zajišťuje další úroveň bezpečnosti.
➡️ Číst více: Jak napsat zprávu z průzkumu: příklady a tipy
Funkce č. 4: Šablony
Jotform nabízí více než 10 000 hotových šablon pro vytváření formulářů. Jsou plně přizpůsobitelné. Můžete tedy přidávat/odstraňovat widgety, měnit barvy, schémata a pozadí formulářů a dokonce vkládat integrace třetích stran podle svého výběru.
Funkce č. 5: Integrace
Jotform se integruje s více než 100 aplikacemi a softwarem třetích stran, takže můžete vytvářet formuláře a zároveň spravovat data, která shromažďují. To zahrnuje:
- Platební brány (PayPal, Stripe atd.)
- CRM systémy (HubSpot, Zoho atd.)
- Nástroje pro e-mailový marketing (Mailchimp, ActiveCampaign atd.)
- Software pro řízení projektů (Asana, Trello atd.) a mnoho dalšího
Ceny Jotform
- Starter: Navždy zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbrný: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
💡 Tip pro profesionály: Používejte výzvy k akci, jako například „Rezervovat místo“, „Získat bezplatného průvodce“ nebo „Zahájit bezplatnou zkušební verzi“. Tyto výzvy dávají uživatelům důvod kliknout a posilují hodnotu. ✅
Co je Microsoft Forms?
Microsoft Forms, součást balíku Microsoft Suite, je cloudový nástroj pro tvorbu formulářů, který umožňuje jednotlivcům i organizacím vytvářet formuláře pro zpětnou vazbu, kvízy, ankety atd. za účelem sběru dat.
Tento nástroj se vyznačuje designem bez kódu a přehledným, minimalistickým uživatelským rozhraním. Ať už tedy chcete vytvářet průzkumy mezi zaměstnanci nebo vložené formuláře, můžete to snadno udělat bez technických znalostí.
Microsoft Forms vám také umožňuje importovat data z formulářů, předvyplnit je a vkládat formuláře do nástrojů jako PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote a dalších produktů Microsoft. Díky tomu je ideální pro pedagogy, personalisty, organizátory akcí a firemní týmy.
Funkce Microsoft Forms
Microsoft Forms je ideální volbou pro rychlý a přímý sběr dat. Je navržen pro jednoduchost. Umožňuje uživatelům snadno vytvářet a sdílet průzkumy, ankety a kvízy, díky čemuž je každodenní sběr zpětné vazby rychlý, přehledný a organizovaný v rámci ekosystému Microsoft.
Zde jsou některé z jeho klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Snadné použití
Microsoft Forms je snadno použitelný a přehledný, zejména pro ty, kteří jsou zvyklí na jiné produkty společnosti Microsoft.
Platforma se pyšní přehledným a uživatelsky přívětivým rozhraním a nabízí různé nástroje pro navrhování formulářů od základu. Stejně jako Jotform je také postavena na architektuře bez kódu, takže k jejímu používání nepotřebujete žádné programátorské znalosti. Chybí jí však specializovaný nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop.
Funkce č. 2: Tvorba a správa formulářů
Microsoft Forms nabízí základní funkce pro tvorbu formulářů, jako je větvení formulářů, přizpůsobení motivů atd. Jeho funkce pro práci s formuláři a jejich správu jsou však výjimečné.
Například Microsoft Forms umožňuje uživatelům sledovat odpovědi ve formulářích v reálném čase, vytvářet automatické grafy a souhrny, spolupracovat a sdílet formuláře s kolegy a mnoho dalšího.
Navíc nabízí vícejazyčnou podporu. Můžete tedy vytvářet kvízy, ankety atd. v několika jazycích, jako je angličtina, španělština, francouzština, němčina a další. Data z formulářů můžete také vizualizovat pomocí okamžitých a výkonných analytických nástrojů.
Funkce č. 3: Zabezpečení
Stejně jako ostatní produkty sady Microsoft 365 nabízí Microsoft Forms svým uživatelům bezpečnost na podnikové úrovni. Splňuje hlavní datové standardy a předpisy, jako jsou GDPR, HIPAA a FERPA, a šifruje všechna data sdílená prostřednictvím formuláře.
Kromě toho mají přístup k formuláři, jeho aktivitám a datům pouze administrátoři – neoprávněný přístup třetích stran není povolen.
Funkce č. 4: Šablony
Microsoft Forms má knihovnu předem navržených šablon, které usnadňují proces vytváření formulářů pro začátečníky. Zahrnuje šablony pro ankety, kvízy, formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků, průzkumy, dotazníky a registrace na akce.
Každá šablona je přehledná, profesionálně navržená a přizpůsobitelná. Můžete měnit typy otázek (výběr z více možností, text, hodnocení atd.), témata, logiku větvení a další.
Funkce č. 5: Integrace
Microsoft Forms je skvělý nástroj, zejména pokud již používáte jiné aplikace Microsoft. Hladce se integruje s Excelem, Teams, SharePointem a OneDrive.
Odpovědi z formulářů můžete například exportovat přímo do aplikace Excel pro podrobnější analýzu nebo je snadno sdílet v chatech a kanálech aplikace Teams, aby byl celý tým informován. Vyniká díky funkci Power Automate, díky níž je užitečný pro interní pracovní postupy a vytváření zpráv.
Ceny Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/měsíc na uživatele
🧠 Zajímavost: Formuláře neslouží pouze ke sběru dat, ale také pomáhají získávat a převádět potenciální zákazníky. Průměrná míra konverze formulářů ve všech odvětvích je 2–3 %. 😯
Jotform vs. Microsoft Forms: Porovnání funkcí
Jotform i Microsoft Forms jsou robustní nástroje pro tvorbu formulářů s různými užitečnými funkcemi. Který z nich si ale vybrat?
Porovnejme tedy funkce obou nástrojů a zjistěme, která platforma zvítězí: Microsoft Forms nebo Jotform. Než se pustíme do podrobného srovnání, podívejme se na stručnou srovnávací tabulku Jotform vs. Microsoft Forms.
|Funkce
|Jotform
|Microsoft Forms
|Snadné použití
|Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop, vhodný pro začátečníky
|Žádné přetahování; méně intuitivní pro začátečníky
|Tvorba a správa formulářů
|Pokročilá podmíněná logika pro složité formuláře
|Základní logika větvení pro jednoduché formuláře
|Bezpečnost
|V souladu s datovými standardy, bezpečné
|Bezpečnost na podnikové úrovni díky integraci Azure AD
|Šablony
|Více než 10 000 přizpůsobitelných šablon v různých kategoriích
|Omezený výběr šablon
|Integrace
|Rozsáhlá integrace třetích stran (CRM, platby, nástroje PM atd.)
|Omezeno na ekosystém Microsoft (Excel, Teams atd.)
|Ceny
|Bezplatný tarif (až 5 formulářů); placené tarify od 39 $/měsíc
|Zdarma pro uživatele Microsoftu; prémiové tarify od 6 $/měsíc (roční fakturace)
Funkce č. 1: Snadné použití
Jotform a Microsoft Forms jsou nástroje pro tvorbu formulářů bez nutnosti programování s intuitivním rozhraním a snadnou navigací. Hlavní rozdíl však spočívá v jejich přístupu k tvorbě formulářů.
Zatímco Jotform umožňuje uživatelům vytvářet formuláře pomocí editoru typu drag-and-drop, Microsoft Forms tuto funkci postrádá. To může pro některé uživatele, zejména ty, kteří nemají zkušenosti s vytvářením formulářů, znamenat delší dobu učení.
🏆 Vítěz: Jotform je díky nástroji pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop uživatelsky přívětivější pro začátečníky.
Funkce č. 2: Vytváření a správa formulářů
Jotform má několik funkcí pro tvorbu formulářů. Nejdůležitější je, že nabízí pokročilou podmíněnou logiku, která vám umožňuje zobrazit konkrétní otázky na základě předchozích odpovědí, čímž se formuláře stávají praktičtějšími.
Microsoft Forms má také podobnou funkci nazvanou „form branching“ (větvení formulářů). Ačkoli je užitečná pro jednoduché logické toky, Jotform je lepší volbou pro složité, vícevrstvé podmínky.
🏆 Vítěz: Jotform vyniká jako lepší alternativa díky své široké škále pokročilých funkcí formulářů.
Funkce č. 3: Zabezpečení
Jak Jotform, tak Microsoft Forms nabízejí robustní zabezpečení platformy. Splňují hlavní datové standardy a předpisy a dodržují bezpečné metody sběru dat, aby byla zajištěna maximální integrita.
Bezpečnost Microsoft Forms na podnikové úrovni je však bezkonkurenční – představuje zlatý standard v technologickém průmyslu. Hladká integrace s Azure AD dále posiluje ochranu osobních údajů a kontrolu přístupu.
🏆 Vítěz: Microsoft Forms je bezpečnější než Jotform díky bezpečnostním opatřením na podnikové úrovni a integraci Azure.
📮 ClickUp Insight: 22 % našich respondentů je stále opatrných při používání AI v práci. Polovina se obává o soukromí svých dat, zatímco druhá polovina si není jistá, zda může důvěřovat informacím, které jim AI poskytuje.
ClickUp řeší oba problémy přímo pomocí robustních bezpečnostních opatření a generováním podrobných odkazů na úkoly a zdroje u každé odpovědi. To znamená, že i ty nejopatrnější týmy mohou začít těžit z vyšší produktivity, aniž by se musely obávat o bezpečnost svých informací nebo spolehlivost výsledků.
Funkce č. 4: Šablony
Knihovna šablon Jotform je rozsáhlá a univerzální a nabízí více než 10 000 možností pro všechna použití – osobní, vzdělávací, firemní atd. Díky tomu je vhodná pro většinu uživatelů, kteří mají málo nebo žádné zkušenosti s vytvářením formulářů.
Ačkoli Microsoft Forms také nabízí hotové šablony formulářů, jejich rozmanitost je omezená, takže jsou ideální pouze pro ty, kteří chtějí rychle nastavit základní formuláře.
🏆 Vítěz: Jotform je lepší volbou díky široké škále přizpůsobitelných šablon.
Funkce č. 5: Integrace
Jotform nabízí různé integrace třetích stran s hlavními nástroji pro zvýšení produktivity, softwarem pro správu projektů, CRM, platebními bránami a dalšími službami. Tyto integrace pomáhají vytvářet a spravovat formuláře v různých pracovních postupech.
Alternativně se Microsoft Forms integruje pouze s nástroji Microsoft Office, jako jsou Excel, PowerPoint a Teams. To omezuje univerzálnost a vhodnost platformy.
🏆 Vítěz: Jotform je jasným vítězem, protože nabízí více univerzálních pluginů třetích stran.
Jotform vs. Microsoft Forms: Ceny
Na první pohled se Jotform může jevit jako lukrativnější volba než Microsoft Forms – a je jasné proč. Jotform nabízí všem svým uživatelům bezplatný tarif s měsíčním limitem 5 formulářů.
Pokud však tento limit překročíte, musíte zaplatit neuvěřitelných 39 $ měsíčně (za 25 formulářů), což se dále zvyšuje na 49 $ měsíčně (za 50 formulářů) a 129 $ měsíčně (za 100 formulářů). Tady se věci najednou začínají prodražovat.
Na druhou stranu, Microsoft Forms je zcela zdarma pro všechny držitele účtu Microsoft, což z něj činí lepší alternativu k Jotform. I když potřebujete přístup k prémiovým funkcím, jeho placené tarify začínají již na 7,20 $/měsíc pro jednoho uživatele. Při ročním vyúčtování se tato cena dále snižuje na 6 $/měsíc na uživatele.
🏆 Vítěz: Microsoft Forms získává korunu za to, že je nákladově efektivnějším řešením pro tvorbu formulářů než Jotform.
Jotform vs. Microsoft Forms na Redditu
Prohledali jsme Reddit, abychom zjistili, co si lidé myslí o Jotform a Microsoft Forms. Prošli jsme spoustu komentářů a zjistili jsme následující:
Mnoho uživatelů oceňuje snadné používání Jotformu. Nemyslí si však, že je to správný nástroj pro vytváření složitých formulářů:
Jotform je velmi jednoduchý, což může být výhodou pro malé společnosti s jednoduchými požadavky. Pokud jste však velká společnost a potřebujete vytvářet pracovní postupy nebo integrace, může to být s Jotformem náročné nebo to nemusí být vůbec možné.
Jotform je velmi jednoduchý, což může být výhodou pro malé společnosti s jednoduchými požadavky. Pokud jste však velká společnost a potřebujete vytvářet pracovní postupy nebo integrace, může to být s Jotformem náročné nebo to nemusí být vůbec možné.
Pokud jde o Microsoft Forms, většina uživatelů neměla zřejmě pozitivní zkušenosti. Domnívají se, že existují lepší alternativy pro vytváření formulářů:
Slibné, ale existují lepší nástroje pro sběr dat z externích zdrojů. Sada nástrojů MS Forms a její přizpůsobitelnost jsou strašné.
Slibné, ale existují lepší nástroje pro sběr dat z externích zdrojů. Sada nástrojů MS Forms a její přizpůsobitelnost jsou příšerné.
🔍 Věděli jste? Více než 25 % uživatelů opustí formulář, pokud je příliš dlouhý nebo nepřehledný. Proto inteligentní nástroje pro tvorbu formulářů nabízejí podmíněnou logiku – zobrazují pouze to, co je nutné, a udržují formulář přehledný. 😎
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Jotform a Microsoft Forms
Jotform a Microsoft Forms slouží pouze k jednomu účelu – k vytváření online formulářů. Pokud však potřebujete nástroj, který vám umožní více, vyzkoušejte ClickUp.
Aplikace ClickUp, která je určena pro všechny pracovní účely, vám umožňuje vytvářet a spravovat formuláře, vizualizovat data a snadno zefektivnit generování potenciálních zákazníků, zapojování klientů, zpětnou vazbu od zaměstnanců, registrace zákazníků a další časově náročné úkoly.
Toto říká jeden z uživatelů:
Formuláře a schvalovací procesy se velmi snadno implementují a výrazně usnadňují zpracování meziresortních žádostí, čímž šetří čas.
Formuláře a schvalovací procesy se velmi snadno implementují a výrazně usnadňují zpracování meziresortních žádostí, čímž šetří čas.
Nyní se podívejme podrobněji na některé z jeho pokročilých funkcí.
ClickUp má náskok #1: ClickUp Forms
Přestaňte se zabývat debatou Jotform vs. Microsoft Forms – vyzkoušejte ClickUp Forms!
ClickUp Forms je formulářový editor využívající umělou inteligenci, který vám umožní vytvářet vlastní formuláře bez složitého programování. Na rozdíl od jiných platforem jsou všechny vaše formuláře centralizovány v ClickUp, takže se nikdy nemusíte obávat ztráty dat. To znamená, že můžete:
- Přidávejte pole, měňte rozvržení a přizpůsobujte pozadí – to vše bez jediného řádku kódu.
- Ukládejte všechna data z formulářů na centrálním místě, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno spravovat.
- Vytvářejte inteligentní průzkumy, dotazníky a formuláře pro zpětnou vazbu s integrovanou podmíněnou logikou, která klade správné otázky správným uživatelům.
Navíc je velkou výhodou intuitivní uživatelské rozhraní tohoto nástroje. Díky přehledné navigaci a designu vhodnému pro začátečníky je ClickUp Forms snadno použitelný, takže i když jste nikdy nevytvořili formulář v profesionální kvalitě, můžete se spolehnout, že Forms to udrží v tajnosti.
Výhoda ClickUp č. 2: Automatizace ClickUp
Odpovědi z formulářů? Přijaty! Nyní je čas identifikovat akční položky ze shromážděných dat, vytvořit a přiřadit úkoly členům týmu a vizualizovat jejich pokrok.
Zní to příliš složitě? Nechte ClickUp Automations postarat se o vše!
Díky více než 100 předem připraveným automatizacím vám ClickUp Automations umožňuje eliminovat opakující se úkoly a zefektivnit tak váš pracovní postup.
Můžete jej tedy použít k:
- Automaticky přiřazujte úkoly správným členům týmu na základě odpovědí ve formuláři
- Spouštějte změny stavu nebo termíny splatnosti
- Odesílejte oznámení nebo e-maily po vyplnění formuláře
- Okamžitě přidávejte tagy, priority nebo vlastní pole
A to není vše – ClickUp se také integruje s několika nástroji a platformami, což vám poskytuje nejplynulejší správu dat formulářů, jakou jste kdy zažili!
ClickUp má navrch v bodě č. 3: Dashboardy ClickUp
Sledování odpovědí ve formulářích může být časově náročné a náchylné k chybám... pokud nemáte ClickUp Dashboards.
S ClickUp Dashboards můžete snadno sledovat více odpovědí ve formulářích a vizualizovat klíčové datové body v reálném čase, a to vše na jedné platformě. Od zobrazení seznamu po zobrazení tabule si vyberte z řady univerzálních možností vizualizace dat, abyste mohli:
- Snadné prohlížení a správa údajů z formulářů
- Sledujte informace v reálném čase bez nutnosti přepínání mezi nástroji
- Přizpůsobte si zobrazení tak, aby vyhovovalo vašemu pracovnímu postupu
Výhoda ClickUp č. 4: ClickUp Brain
Vytváření formulářů nemusí být repetitivní ani náročné, zejména pokud máte po ruce ClickUp Brain.
AI asistent ClickUp vám pomůže:
- Vytvořte jasné a relevantní otázky do formuláře
- Okamžitě shrňte velké množství odpovědí
- Navrhněte další kroky na základě shromážděných údajů
Ať už vytváříte dotazník pro zpětnou vazbu nebo zpracováváte vstupy pro onboardingu, ClickUp Brain zefektivňuje celý proces a díky němu jsou vaše formuláře chytřejší a efektivnější, aniž byste museli vše dělat ručně.
Výhoda ClickUp č. 5: Šablony ClickUp
Jak Jotform, tak Microsoft Forms nabízejí hotové šablony formulářů pro začátečníky. Šablona formuláře ClickUp však posouvá laťku ještě o něco výš!
Rozlučte se s neuspořádanými daty! Tato šablona zajišťuje přesnost a konzistentnost všech údajů tím, že všem poskytuje stejný, snadno srozumitelný formát. Díky praktickým předdefinovaným polím a možnostem nemusíte nic odhadovat.
A to nejlepší? Je navržen tak, aby vyhovoval průmyslovým předpisům a osvědčeným postupům – není třeba žádné další úsilí.
Tady je několik důvodů, proč si jej zamilujete:
- Vytvářejte formuláře s vlastními poli
- Snadno upravujte pole a přidávejte svá kritéria
- Shromažďujte odpovědi uživatelů z více platforem
- Uspořádejte odeslané formuláře pro rychlé přezkoumání
Vytvořte nejlepší online formuláře s ClickUp!
Výběr správného nástroje pro tvorbu formulářů může mít zásadní vliv na to, jak efektivně shromažďujete, spravujete a využíváte informace.
Jotform a Microsoft Forms jsou dvě oblíbené možnosti. Jotform vyniká svými výkonnými funkcemi a snadným používáním, což z něj činí ideální volbu pro ty, kteří chtějí vytvářet formuláře flexibilně a bez nutnosti programování.
Na druhou stranu, Microsoft Forms je skvělou volbou, pokud jsou vašimi hlavními prioritami bezpečnost a rozpočet, zejména v rámci ekosystému Microsoft.
Pokud však chcete více než jen základní sběr dat, podívejte se za hranice Jotformu nebo Microsoft Forms a zvažte ClickUp. Tento nástroj se hladce integruje s úkoly, pracovními postupy a týmovou spoluprací a pomáhá vám zachytit vstupy a proměnit je v akci – to vše v jediném pracovním prostoru. Prozkoumejte ClickUp ještě dnes a proměňte svůj pracovní postup – zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi!