10 nejlepších kurzů umělé inteligence pro projektové manažery, aby si udrželi náskok v roce 2025

Úspěšné řízení projektů začíná jasnými, dobře definovanými cíli, které jsou v souladu s obchodními cíli. Aby týmy mohly dodávat projekty včas, potřebují silnou spolupráci a efektivní plnění úkolů.
Díky využití umělé inteligence mohou projektoví manažeři pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Nástroje založené na umělé inteligenci automatizují opakující se úkoly, poskytují informace v reálném čase a navrhují řešení složitých výzev, čímž pomáhají týmům vyhnout se potenciálním překážkám.
Integrace AI do pracovních postupů zvyšuje efektivitu, šetří náklady a zlepšuje výkonnost týmu. Správný kurz AI může projektovým a programovým manažerům poskytnout dovednosti, které jim umožní tuto změnu sebevědomě zvládnout.
Tento článek se zaměří na to, proč je AI nezbytná pro vaši kariéru v projektovém managementu, a představí nejlepší kurzy, které vám pomohou zvládnout projektový management založený na AI.
Proč projektoví manažeři potřebují znalosti v oblasti AI
AI není zde proto, aby nahradila projektové manažery, ale aby vylepšila jejich schopnosti. Automatizací rutinních a časově náročných úkolů umožňují nástroje založené na AI manažerům soustředit se na strategii na vysoké úrovni, řešení problémů a vedení.
Znalost AI již není volitelnou záležitostí, ale konkurenční výhodou. Organizace stále více hledají vedoucí pracovníky, kteří dokážou využít AI k přijímání rozhodnutí založených na datech, zlepšování efektivity a dosahování úspěšných výsledků projektů.
Projektoví manažeři, kteří nezavedou AI, riskují, že zaostanou v odvětví, které rychle integruje inteligentní automatizaci do každodenních pracovních postupů.
Klíčové vlastnosti kurzů umělé inteligence pro projektové manažery
Kvalitní program by vám měl poskytnout jak základní znalosti, tak praktické dovednosti, abyste mohli AI sebevědomě integrovat do projektového řízení. Hledejte tyto základní vlastnosti:
- Získejte solidní úvod do AI: Vybudujte si pevné základy v principech AI, abyste pochopili, jak nové technologie ovlivňují pracovní postupy, dynamiku týmu a rozhodování.
- Zapojte se do praktického školení: Hledejte kurzy, které nabízejí praktická cvičení, simulace nebo případové studie z reálného světa.
- Integrujte AI do nástrojů pro řízení projektů: Naučte se propojit AI s oblíbenými nástroji pro řízení projektů, jako jsou Trello, Jira, ClickUp nebo Asana.
- Pochopte etické dopady AI: Vyberte si kurzy, které kladou důraz na etiku AI, aby vám pomohly spravedlivě implementovat technologii, udržet důvěru zainteresovaných stran a minimalizovat zaujatost při rozhodování.
- Buďte o krok napřed před trendy v oblasti AI: Seznamte se s novými trendy v oblasti AI a jejich potenciálním dopadem na projektové řízení, abyste se stali prozíravým lídrem, který s důvěrou přijímá inovace.
Nejlepší kurzy umělé inteligence pro projektové manažery
1. Generativní umělá inteligence pro projektové manažery – specializace
Specializace Generativní AI pro projektové manažery je komplexní program navržený tak, aby projektovým manažerům poskytl základní dovednosti v oblasti generativní AI. Tato specializace, vytvořená společností IBM, vylepšuje postupy projektového řízení integrací procesů a nástrojů založených na AI.
Cíle kurzu
- Aplikujte generativní AI na scénáře z reálného světa: Naučte se identifikovat a implementovat generativní modely a řešení AI v různých mediálních formátech, včetně textu, kódu, obrázků, zvuku a videa.
- Osvojte si umění prompt engineeringu: Získejte odborné znalosti v používání nástrojů, jako je IBM Watsonx Prompt Lab, k vytváření efektivních AI promptů.
- Zvyšte efektivitu projektového řízení: Využijte nástroje AI k automatizaci úkolů, zlepšení projektové dokumentace a optimalizaci pracovních postupů v průběhu celého životního cyklu projektu.
- Zlepšete své kariérní vyhlídky: Udržujte si náskok v projektovém managementu získáním žádaných dovedností v oblasti generativní AI.
Tato specializace se skládá ze tří kurzů pokrývajících různé aspekty generativní AI v projektovém managementu. Kurikulum zahrnuje praktické aktivity, které umožňují studentům aplikovat nástroje AI, jako jsou ChatGPT, Copilot, Gemini a DALL-E, v reálných scénářích.
2. Projektový manažer využívající umělou inteligenci (AIPM)
Certifikace AI-Driven Project Manager (AIPM) vybaví projektové profesionály dovednostmi potřebnými k integraci AI do jejich pracovních postupů, čímž zvýší efektivitu a zlepší rozhodování. Pomůže jim také aplikovat reálné výhody AI přímo na jejich projekty.
Cíle kurzu
- Porozumějte životnímu cyklu projektu AI: Naučte se, jak procházet životním cyklem projektu od stanovení rozsahu až po vyhodnocení.
- Osvojte si techniky založené na umělé inteligenci: Naučte se, jak implementovat nástroje umělé inteligence za účelem zefektivnění procesů, optimalizace alokace zdrojů a zlepšení řízení rizik.
- Integrujte AI do tradičního projektového řízení: Prozkoumejte způsoby, jak začlenit řešení založená na AI do stávajících metodik, abyste zlepšili výsledky projektů a zůstali konkurenceschopní.
Tento jednodenní mistrovský kurz poskytuje komplexní přehled o dopadu umělé inteligence na projektové řízení. Slouží jako základní kurz metodik založených na umělé inteligenci, představuje fáze životního cyklu umělé inteligence a zkoumá metody pro zlepšení pracovních postupů v projektech.
3. Přehled generativní AI pro projektové manažery
Generative AI Overview for Project Managers je bezplatný online kurz, který projektovým manažerům poskytuje znalosti a dovednosti potřebné k integraci AI do projektového řízení. Kurz se zabývá základy umělé inteligence a generativní AI s ohledem na praktické aplikace pro zvýšení efektivity, zlepšení rozhodování a úspěch projektů.
Cíle kurzu
- AI a genAI v projektovém řízení: Porozumějte AI a GenAI, jak se liší a jak je lze aplikovat pro zlepšení pracovních postupů v projektech.
- Efektivita projektů s nástroji genAI: Získejte přehled o využití automatizace s podporou GenAI při plánování, alokaci zdrojů, hodnocení rizik a odhadu nákladů.
- Rozhodování podporované umělou inteligencí: Získejte poznatky založené na umělé inteligenci, které vám pomohou zlepšit plánování projektů, snížit rizika a lépe využívat zdroje.
- ChatGPT a LLM v projektových pracovních postupech: Zjistěte, jak ChatGPT a další velké jazykové modely (LLM) mohou pomoci při dokumentaci projektů, komunikaci a generování zpráv.
- Znalost nástrojů pro řízení projektů založených na umělé inteligenci: Získejte praktické zkušenosti s pečlivě vybranou sadou nástrojů GenAI, které vám pomohou se sledováním projektů, spoluprací a optimalizací pracovních postupů.
V tomto kurzu se dozvíte více o vylepšeních GenAI ve třech hlavních oblastech PMI Talent Triangle: způsoby práce, obchodní prozíravost a silné dovednosti.
4. Certifikovaná generativní AI v projektovém managementu
Global Skill Development Council (GSDC) nabízí kurz Certified Generative AI in Project Management , který má za cíl zdokonalit schopnosti projektových manažerů v oblasti GenAI.
Cíle kurzu
- Porozumění generativní AI v projektovém managementu: Porozumějte generativní AI, jejímu použití v projektovém managementu a jejímu odlišení od tradičních přístupů AI.
- Optimalizace plánování projektů pomocí AI: Zjistěte, jak mohou poznatky generované AI zlepšit rozhodování o plánování, alokaci zdrojů a snižování rizik.
- Zlepšení rozhodování pomocí AI: Začleňte předpovědi a doporučení AI do rozhodování o projektech s lepší mírou přijetí dat.
- Automatizace opakujících se projektových úkolů: Využijte nástroje umělé inteligence pro zjednodušení práce při zadávání úkolů, plánování, dokumentaci a podávání zpráv, čímž uvolníte čas profesionálům pro strategické záležitosti.
Certifikace klade důraz na metody založené na umělé inteligenci pro plánování, provádění a optimalizaci s vizí pomoci profesionálům v oblasti projektů uspět v datově orientovaném světě.
5. Kognitivní projektové řízení v AI (CPMAI)™ v7 – školení a certifikace
Kurz Cognitive Project Management in AI (CPMAI)™ v7 – Training & Certification poskytuje strukturovaný přístup k řízení projektů s využitím umělé inteligence, strojového učení a kognitivních technologií.
Cíle kurzu
- Porozumění rámci CPMAI: Osvojte si strukturovanou, dodavatelem neutrální a datově orientovanou metodiku pro efektivní realizaci projektů v oblasti umělé inteligence a strojového učení.
- Aplikace agilních a datově orientovaných strategií: Naučte se, jak začlenit agilní a datově orientované přístupy pro úspěch v projektech umělé inteligence.
- Implementace odpovědných postupů v oblasti umělé inteligence: Aplikujte etické zásady v rámci řízení projektů umělé inteligence a zachovávejte nestrannost, transparentnost a odpovědnost.
- Rozvoj odborných znalostí v oblasti RPA, velkých dat a integrace AI: Získejte jasnou představu o robotické automatizaci procesů, velkých datech a nástrojích AI pro realizaci projektů.
Tento kurz se zaměřuje na mezinárodní osvědčené postupy, techniky založené na datech a rámce specifické pro AI, které vedou k úspěchu projektu.
👀 Věděli jste? Podle průzkumu v oboru 82 % vedoucích pracovníků věří, že AI bude mít v příštích pěti letech významný vliv na postupy projektového řízení.
6. Základy umělé inteligence pro projektové manažery
Kurz LinkedIn Learning Základy umělé inteligence pro projektové manažery vybaví projektové profesionály dovednostmi potřebnými k nasazení umělé inteligence v jejich práci. Projektovým manažerům ukáže, jak pomocí umělé inteligence zlepšit realizaci projektů a rozhodování.
Cíle kurzu
- Porozumějte konceptům AI: Naučte se základy AI a její dopad na projektové řízení s kritickými principy a reálnými aplikacemi.
- Jak používat generativní AI pro kvalitní rozhodování: Naučte se, jak využívat datové poznatky z AI ke zlepšení rozhodování, optimalizaci procesů a snižování rizik v projektech.
- Přizpůsobení inteligentní automatizace: Naučte se, jak fungují procesy využívající automatizaci založenou na umělé inteligenci, která může výrazně snížit lidskou námahu.
- Nástroje AI pro zvýšení produktivity: Využijte aplikace AI, jako je ChatGPT, pro každodenní práci, například pro plánování, přidělování zdrojů a dokumentaci projektů.
- Nalezení správné rovnováhy mezi lidským úsudkem a umělou inteligencí: Prozkoumejte způsoby, jak navrhnout přístupy založené na důkazech, které kombinují lidský vhled s výstupy umělé inteligence pro efektivní vedení projektů a komunikaci.
- Etika AI v projektovém řízení: Pochopte etické důsledky používání AI a odpovědné aplikace technologie v projektech.
Tento kurz zahrnuje moduly o základech AI, automatizaci projektového řízení a etických aspektech používání AI.
7. Projektové řízení AI (AIPM)
Kurz AI Project Management (AIPM) na Coursera se zaměřuje na integraci umělé inteligence do každodenních pracovních postupů projektových manažerů. Mezi témata kurzu patří rozhodování s využitím AI, automatizace a řízení rizik. Kurz připravuje profesionály na úspěšnou realizaci projektů v oblasti AI na pracovišti.
Cíle kurzu
- AI v projektovém řízení: Pochopte, jak aplikovat AI v projektovém řízení a zlepšit efektivitu pomocí stále více automatizovaných procesů a datových analýz.
- Hodnocení rizik a prediktivní analytika: Studujte techniky hodnocení rizik pomocí AI, které pomáhají projektovým manažerům předvídat problémy a proaktivně implementovat řešení.
- Etika a spravedlnost AI: Naučte se, jak eticky aplikovat AI v projektovém managementu, zajistit spravedlnost, transparentnost a dodržování průmyslových standardů.
- Realizujte projekty v oblasti umělé inteligence ve velkém měřítku: Navrhujte a realizujte škálovatelné projekty v oblasti umělé inteligence, přičemž zohledňujte jak technické, tak obchodní aspekty.
8. ChatGPT pro projektové řízení: implementace, monitorování a úspěch
Projektoví manažeři se mohou naučit, jak používat ChatGPT ve svých procesech, v kurzu ChatGPT pro projektové řízení: realizace, sledování, úspěch . Tento kurz umožní účastníkům používat generativní AI, syntetizovat data z různých zdrojů, zlepšit efektivitu a transformovat výstupy z přepisu schůzek do prakticky použitelných úkolů.
Cíle kurzu
- Syntéza informací pro sledování pokroku: Naučte se, jak pomocí příkazů ChatGPT získávat informace ze zdrojů, jako jsou e-maily, zprávy atd., a vytvářet soudržné dokumenty, které v reálném čase zobrazují stav projektu.
- Zlepšení plánování a schůzek: Naučte se, jak může AI zlepšit plánování a zapojení během schůzek a proměnit přepisy v praktické výsledky.
- Usnadnění spolupráce v reálném čase: Naučte se multimodální strategie podněcování, které umožňují týmovou práci v reálném čase. Využijte brainstorming s umělou inteligencí a tvorbu výstupů k zlepšení interakcí v týmu a snížení manuální pracovní zátěže.
- Automatizace přípravných prací a dokumentace: Pochopte, jak používat AI pro přípravné práce na úkolech, vypracování důležitých výstupů projektu a vývoj rozsáhlé projektové dokumentace.
9. AI+ Projektový manažer
Certifikace AI+ Project Manager™, kterou zavedla společnost AI CERTs™, je určena k zdokonalení dovedností profesionálů v oblasti projektového řízení. Poskytuje jim znalosti potřebné k integraci umělé inteligence do každodenních pracovních postupů, což vede k vyšší efektivitě a produktivitě.
Cíle kurzu
- AI v projektovém řízení: Osvojte si nástroje AI pro plánování, rozvrhování a realizaci projektů, abyste zvýšili provozní efektivitu.
- Rozhodování založené na datech: Využijte analýzu dat založenou na umělé inteligenci k lepšímu rozhodování a zlepšení výsledků projektů.
- Zlepšená týmová spolupráce a produktivita: Využijte nástroje AI pro týmovou komunikaci, sdílení znalostí a správu úkolů k zvýšení produktivity.
- Etika v používání AI: Pochopte etické aspekty a osvědčené postupy pro integraci AI do projektového řízení, abyste zajistili odpovědné a transparentní používání.
10. Postgraduální certifikát v oblasti projektového řízení AI
Postgraduální certifikát v oblasti projektového řízení AI je 16týdenní program, jehož cílem je vybavit profesionály dovednostmi a znalostmi potřebnými k hladké integraci AI do procesů projektového řízení.
Nabízí kombinaci živých lekcí, samostudia a mentorských kurzů, které spojují klasické principy projektového řízení s oceněním role umělé inteligence.
Cíle kurzu
- Základy umělé inteligence v projektovém řízení: Porozumějte základům umělé inteligence a jejich aplikaci v projektovém řízení, například v kombinaci se softwarovými balíčky, jako je MS Office Suite.
- Pokročilé nástroje a techniky umělé inteligence: Studujte sofistikované nástroje umělé inteligence určené k optimalizaci plánování, provádění a sledování projektů pro větší efektivitu a chytřejší rozhodování.
- Trilogie závěrečných projektů: Zažijte třífázový závěrečný projekt, který vede k kompletnímu projektu v oblasti umělé inteligence, ve kterém prokážete své dovednosti.
- Interaktivní učení a spolupráce: Zapojte se do týdenních živých lekcí pro interaktivní učení a spolupráci s ostatními studenty a mentory.
- Komplexní obsah: Získejte všestranné vzdělání díky více než 200 hodinám pečlivě vybraných videí, které pokrývají základní i pokročilé koncepty projektového managementu.
- Zvládnutí praktických nástrojů projektového řízení: Získejte znalosti v oblasti základních nástrojů a metodik projektového řízení, včetně agilních a hybridních přístupů, abyste mohli efektivně řídit složité projekty.
- Případové studie z reálného světa: Analyzujte a řešte autentické případové studie, zdokonalte své schopnosti řešení problémů a praktické znalosti.
- Podpora kariérního růstu: Zlepšete svou zaměstnatelnost díky rozsáhlému kariérnímu poradenství, jako je vylepšení životopisu a profilu na LinkedIn, nácvik pohovorů a kariérní poradenství s profesionálními odborníky.
- Doživotní ověřitelná certifikace: Po absolvování kurzu získáte doživotní ověřitelný certifikát, který doplní vaše odborné kvalifikace.
Jak vybrat ten správný kurz umělé inteligence?
Správný kurz umělé inteligence může výrazně ovlivnit vaši efektivitu jako projektového manažera. Naučí vás zlepšit efektivitu, činit chytřejší rozhodnutí a proaktivně řídit rizika.
Než se přihlásíte, zvažte tyto klíčové faktory:
- Zkontrolujte obsah kurzu: Ujistěte se, že kurz pokrývá aplikace jako automatizace, prediktivní analytika a optimalizace pracovních postupů. Zjistěte, zda se zabývá také několika nástroji umělé inteligence používanými v projektových pracovních postupech ke zvýšení efektivity a snížení chybovosti.
- Ověřte odbornost lektorů: Vyberte si kurzy vedené zkušenými odborníky na AI a projektový management. Lektoři s praktickými zkušenostmi poskytují praktické poznatky, které pomáhají překlenout propast mezi teorií a aplikací.
- Hledejte certifikace: Zvyšte svou důvěryhodnost a kariérní vyhlídky pomocí uznávané certifikace. Zaměstnavatelé při hodnocení projektových manažerů pro vedoucí pozice v prostředí integrovaném s umělou inteligencí oceňují certifikace.
- Posuďte flexibilitu: Vyberte si kurz, který vyhovuje vašemu rozvrhu a stylu učení. Možnosti přizpůsobené vašemu tempu umožňují flexibilitu, zatímco strukturované programy s termíny pomáhají udržovat konzistenci.
- Přečtěte si recenze: Podívejte se na zpětnou vazbu od předchozích účastníků, abyste posoudili kvalitu kurzu a jeho praktickou relevanci. Zapojení se do profesionálních komunit a fór vám pomůže identifikovat programy uznávané v oboru, které poskytují skutečnou hodnotu.
- Sladění kariérních cílů: Ujistěte se, že kurz odpovídá vašim dlouhodobým kariérním cílům. Ať už řídíte projekty založené na umělé inteligenci nebo optimalizujete automatizaci pracovních postupů, správné školení zajistí, že vaše dovednosti budou relevantní v rychle se vyvíjejícím odvětví.
Praktické využití umělé inteligence v projektovém řízení
AI má potenciál transformovat práci, ale bez integrace může způsobit více komplikací, než kolik jich vyřeší.
ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Platforma ClickUp pro řízení projektů usnadňuje projektovým manažerům integraci umělé inteligence za účelem optimalizace pracovních postupů a zlepšení spolupráce v týmu.
Implementujte AI pro zvýšení efektivity projektů.
Nastavování úkolů, rozdělování výstupů a aktualizace všeho může být časově náročné. ClickUp Brain tyto procesy automatizuje a zajišťuje hladký průběh projektu. S umělou inteligencí v ClickUp můžete:
- Vytvářejte podrobné popisy úkolů na základě požadavků projektu.
- Rozdělte složité projekty na zvládnutelné dílčí úkoly.
- Nastavte opakující se úkoly s inteligentními termíny splnění.
- Automaticky aktualizujte stav úkolů na základě pokroku týmu.
Díky této automatizaci mohou týmy pracovat v souladu, aniž by bylo nutné neustále zadávat údaje ručně, což snižuje administrativní zátěž a zlepšuje soustředění na provádění úkolů.
Analýza dat a reporting založené na umělé inteligenci
AI nesleduje pouze pokrok – analyzuje data v reálném čase a poskytuje smysluplné informace. AI ClickUp dokáže:
- Vytvářejte vlastní zprávy zdůrazňující klíčové ukazatele výkonnosti.
- Identifikujte překážky dříve, než ovlivní termíny.
- Sledujte alokaci zdrojů a optimalizujte rozložení pracovní zátěže.
- Vytvářejte souhrny pokroku pro informování zainteresovaných stran.
Díky automatizaci generování reportů mohou projektoví manažeři přeskočit zdlouhavý proces procházení dat a místo toho se soustředit na přijímání opatření.
Integrace generativní AI s rozhodováním
Rozhodování v projektovém managementu již není založeno na dohadech – AI nabízí poznatky založené na datech, které vedou k lepším rozhodnutím. ClickUp Brain podporuje rozhodování tím, že poskytuje inteligentní doporučení a plánování scénářů:
1. Chytrá doporučení
Analyzuje historická data projektů a navrhuje:
- Optimální přidělování zdrojů na základě dovedností a dostupnosti
- Prioritizace úkolů s ohledem na závislosti a termíny
- Strategie snižování rizik založené na vzorcích minulých projektů
- Informace o alokaci rozpočtu získané z předchozích projektů
2. Plánování scénářů
AI pomáhá projektovým manažerům vyhodnotit více možností tím, že:
- Simulace různých časových os projektů za účelem optimalizace využití zdrojů
- Výpočet pravděpodobnosti úspěchu různých strategií
- Identifikace rizik v každém scénáři před jejich eskalací
- Navrhování optimálních cest na základě omezení, jako je čas a rozpočet
Využití velkých jazykových modelů
AI není jen o automatizaci – zlepšuje také komunikaci. Velké jazykové modely ClickUp AI pomáhají projektovým manažerům zefektivnit dokumentaci a spolupráci týmu.
1. Automatizované generování zpráv
Ruční vytváření zpráv může být časově náročné a nekonzistentní. AI tento proces zjednodušuje tím, že:
- Generování podrobných zpráv o stavu na základě projektových dat
- Vytváření souhrnů schůzek s jasnými akčními body
- Poskytování hodnocení stavu projektů pro vyhodnocení rizik
- Vytváření aktualizací o postupu pro zainteresované strany během několika sekund
2. Komunikační podpora založená na umělé inteligenci
Komunikační překážky mohou projekty zpomalit. AI zlepšuje spolupráci týmu tím, že:
- Převádění diskusí z jednání do strukturovaných seznamů úkolů
- Vypracování jasných a stručných aktualizací projektu
- Shrnutí dlouhých e-mailových a chatových konverzací pro rychlý přehled
- Vytváření strukturovaných osnov prezentací pro reporting
ClickUp Brain navíc pomáhá standardizovat komunikaci mezi globálními týmy, zajišťuje srozumitelnost a omezuje nedorozumění, zejména při práci v různých jazycích a časových pásmech.
Klíčem je strategické využití AI k řešení rutinních úkolů a soustředění lidského úsilí na kreativní řešení problémů a budování vztahů. Tento přístup pomáhá projektovým koordinátorům udržovat správnou rovnováhu mezi automatizací a osobním přístupem.
💡 Tip pro profesionály: Při implementaci nástrojů AI začněte v malém. Vyberte si jednu oblast, například automatizaci úkolů nebo generování zpráv, osvojte si ji a poté ji rozšiřte na další aplikace.
