10 nejlepších softwarů pro interní newslettery pro zapojení zaměstnanců

Komunikace je základem každé prosperující organizace. Udržovat týmy informované, sjednocené a zapojené vyžaduje neustálé úsilí, zejména v dnešním distribuovaném pracovním prostředí.
Interní zpravodaje si i nadále udržují popularitu jako preferované médium pro interní komunikaci.
Ať už sdílíte novinky o společnosti nebo oslavujete úspěchy zaměstnanců, dobře zpracovaný interní newsletter podporuje transparentnost, buduje pocit sounáležitosti a zvyšuje zapojení zaměstnanců.
Pokud tedy hledáte software pro interní newslettery, který zlepší komunikaci, máme pro vás deset nejlepších možností!
Co byste měli hledat v softwaru pro interní newslettery?
Doporučujeme vám hledat software pro interní firemní newslettery s následujícími funkcemi:
- Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence: Hledejte softwarové platformy s integrovanými nástroji pro psaní pomocí umělé inteligence, které vám pomohou vytvářet poutavé interní zpravodaje, generovat předměty e-mailů a personalizovat obsah na základě preferencí zaměstnanců.
- Plánování a automatizace obsahu: Vyberte si newsletter s integrovaným plánovacím systémem, který pomůže vašim týmům komunikovat. Funkce automatizace vám umožní odesílat opakující se zprávy nebo spouštět aktualizace.
- Distribuce na více platformách: Ujistěte se, že nástroj podporuje komunikační kanály, jako jsou e-mail, mobilní aplikace, instant messaging, firemní intranet a další. Integrace s externími kanály, jako jsou Slack nebo Microsoft Teams, vám umožní odesílat zprávy na kanál, který váš tým preferuje.
- Sledování a analýza zapojení: Nástroj pro interní komunikaci by měl měřit metriky zapojení, jako je míra otevření, míra prokliku, doba čtení atd. Tyto praktické informace vám pomohou optimalizovat výkon newsletteru.
- Segmentace zaměstnanců a personalizace: Softwarové řešení by vám mělo umožnit přizpůsobit strategii interní komunikace. Mělo by vám umožnit oslovit různé zaměstnance na základě jejich role, umístění nebo oddělení a poskytnout jim tak personalizovaný zážitek.
- Interaktivní multimediální podpora: Nástroj pro interní komunikaci by měl podporovat bohatá multimédia, jako jsou obrázky, videa, GIFy, ankety a formuláře pro zpětnou vazbu, aby byly vaše zpravodaje poutavé.
🔍 Věděli jste, že: E-maily s emodži v předmětu měly o 56 % vyšší míru otevření a o 96 % vyšší míru prokliku než e-maily bez emodži.
Přehled softwaru pro interní zpravodaje
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence – Automatizace úkolů – Distribuce na více platformách – Sledování a analýza zapojení
|Týmy, které potřebují komplexní řešení pro řízení projektů, interní zpravodaje a spolupráci týmů.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Connecteam
|– Komunikace zaměřená na mobilní zařízení – Průzkumy mezi zaměstnanci – Chat v reálném čase – Znalostní báze pro sdílení dokumentů
|Pracovníci bez stálého pracoviště nebo rozptýlení pracovníci, kteří potřebují interní komunikaci zaměřenou především na mobilní zařízení
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 USD/měsíc pro 30 uživatelů.
|SnapComms
|– Upozornění na urgentní zprávy – Upozornění na ploše – Přizpůsobitelné spořiče obrazovky a tickery – Distribuční seznamy pro segmentaci
|Týmy, které potřebují vysoce účinnou interní komunikaci a urgentní aktualizace
|Ceny na míru
|Staffbase
|– Vícekanálové zasílání zpráv – Aplikace pro zaměstnance a intranetová řešení – Vlastní distribuční seznamy – Analytika a reportování
|Organizace na podnikové úrovni, které potřebují značkovou, vícekanálovou interní komunikaci
|Ceny na míru
|HubEngage
|– Gamifikační funkce – Vícekanálové zapojení – Interaktivní ankety a zpětná vazba – Personalizace obsahu pomocí umělé inteligence
|Společnosti, které chtějí zvýšit zapojení zaměstnanců prostřednictvím personalizované komunikace s herními prvky
|Ceny na míru
|Workshop
|– Editor typu drag-and-drop – Přizpůsobitelné šablony – Analytické nástroje – Plánování a rozesílání
|Týmy, které potřebují nástroj pro spolupráci při vytváření a plánování interních newsletterů
|Essential: 250 $/měsíc pro 250 zaměstnanců; Enhanced & Premium: cena na míru
|Nectar
|– Ocenění a odměny zaměstnanců – Vizuální zpravodaje – Přizpůsobitelné katalogy odměn – Ocenění mezi kolegy
|Organizace kombinující interní zpravodaje s uznáním a zapojením zaměstnanců
|Ceny na míru
|Cerkl Broadcast
|– Distribuce newsletterů pomocí umělé inteligence – Mobilní přístupnost – Analýza zapojení v reálném čase – Nastavení bez nutnosti programování
|Týmy, které hledají automatizované interní zpravodaje s personalizovaným obsahem založené na umělé inteligenci.
|799 $/měsíc; Broadcast + Mobile: 799 $ + 20 %/měsíc
|PoliteMail
|– Integrace s Outlookem – A/B testování pro optimalizaci – Segmentace zaměstnanců – Sledování míry otevření a zapojení
|Týmy používající Microsoft Outlook pro interní e-mailovou komunikaci a podrobné analýzy
|0,50 $/měsíc na zaměstnance (Professional); 0,35 $/měsíc na zaměstnance (Corporate); 0,20 $/měsíc na zaměstnance (Enterprise)
|Firstup
|– Distribuce obsahu pomocí umělé inteligence – Vícekanálová distribuce (e-mail, mobilní aplikace, Slack atd.) – Analýza zapojení
|Podniky, které potřebují personalizovanou, multikanálovou interní komunikaci s dodávkou obsahu řízenou umělou inteligencí
|Ceny na míru
10 nejlepších softwarů pro interní zpravodaje
Zde je přehled deseti nejlepších softwarů pro interní newslettery:
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro správu projektů a interní newslettery)
ClickUp je výkonná aplikace pro práci, která nastavuje více komunikačních kanálů pro bohatou a snadnou pracovní zkušenost.
Ať už se zabýváte interní komunikací, sledováním probíhajících úkolů nebo realizací marketingových kampaní, ClickUp vám umožní vše zorganizovat pouhými několika kliknutími.
Pomocí ClickUp for Marketing Teams můžete spravovat celou svou strategii interní komunikace. Vytvářejte speciální seznamy nebo projekty pro newslettery, přidělujte úkoly v oblasti psaní a designu, stanovujte termíny, spravujte cykly revizí pomocí vlastních stavů a vizualizujte svůj komunikační kalendář.
Můžete informovat členy svého týmu o čekajících schváleních newsletterů a termínech. Tím zajistíte, že získáte včasnou zpětnou vazbu a budete moci aktualizovat firemní newsletter podle potřeby.
Jako primární prostor pro tvorbu použijte ClickUp Docs. Vytvářejte vizuálně bohaté zpravodaje s vloženými obrázky, videi, tabulkami a možnostmi formátování. Spolupracujte v reálném čase s kolegy, zanechávejte komentáře, přiřazujte úkoly přímo z textu a udržujte historii verzí.
Pro lepší strukturu uspořádejte sekce newsletteru jako stránky nebo podstránky v dokumentu. Můžete také použít formátovací nástroje, aby byl newsletter vizuálně atraktivní a snadno čitelný.
Použijte @zmínky v dokumentu, abyste přidělili sekce nebo požádali členy týmu o zpětnou vazbu. Povolte komentáře, aby mohli shromažďovat připomínky a návrhy přímo k obsahu.
Klíčem k efektivní komunikaci je vytvoření poutavého interního newsletteru, proto vám jako průvodce poslouží ClickUp Brain.
ClickUp Brain je vestavěný asistent psaní založený na umělé inteligenci, který poskytuje účinnou pomoc při tvorbě nápadů pro vaše zpravodaje na základě potřeb organizace. Pokud nevíte, jak vytvořit poutavé zpravodaje, Brain vám pomůže od nápadu až po realizaci.
Stačí jen říct Brainovi, čím se vaše organizace zabývá a kde narazíte na překážky, a on vám během několika vteřin pomůže! Zde je newsletter, který vytvořil pouze na základě zadání:
ClickUp obsahuje mnoho dalších funkcí, které sjednotí vaše interní týmy. ClickUp Chat je komunikační platforma nové generace, která integruje e-mail, instant messaging, komentáře, oznámení a všechny další možné režimy.
Taková konsolidace vaší interní komunikace odstraňuje bariéry a zlepšuje přístupnost pro všechny. Díky tomu je rozesílání interních newsletterů stejně snadné jako kliknutí na tlačítko „Odeslat“!
Zefektivněte plánování distribuce a následné kroky pomocí ClickUp Automations, abyste informovali zúčastněné strany o návrzích připravených k revizi nebo nastavili připomenutí termínů publikování. Ačkoli ClickUp neposílá hromadné e-maily přímo jako specializované e-mailové platformy, můžete hladce spravovat tvorbu obsahu a schvalovací workflow a poté použít integrace (jako Zapier) nebo funkce interní komunikace, jako je ClickUp Chat nebo e-mail v ClickUp, pro cílené sdílení nebo oznámení.
📮 ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 18 % respondentů využívá pro asynchronní komunikaci e-mailové vlákna. E-maily sice umožňují podrobné diskuse bez schůzek v reálném čase, ale příliš mnoho vláken může být nepřehledných a obtížně sledovatelných.
Proměňte chaos v e-mailové schránce v organizovanou činnost pomocí nástroje Email Project Management od ClickUp. Okamžitě převádějte důležité e-maily na sledovatelné úkoly, stanovujte priority, přidělovávejte odpovědnosti a určujte termíny – to vše bez přepínání mezi platformami. Udržujte svou e-mailovou schránku přehlednou a své projekty v pohybu díky ClickUp!
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrujte řízení projektů, interní zpravodaje a spolupráci týmů do jedné platformy.
- Použijte ClickUp Brain pro tvorbu obsahu, automatizaci úkolů a generování poznatků.
- Sdílejte okamžitou zpětnou vazbu nebo se ihned spojte se svým týmem pomocí ClickUp Chat.
- Převádějte dokumenty, @zmínky a jiné formy komunikace na úkoly, které lze realizovat.
- Integrujte je s různými komunikačními a produktivními platformami, aby konverzace plynule pokračovaly.
- Sloučte úkoly, komentáře a oznámení pomocí ClickUp Inbox pro efektivnější komunikaci.
- Získejte přístup k knihovně šablon interních newsletterů a ušetřete čas i námahu.
- Analyzujte metriky zapojení, jako jsou míra otevření a míra prokliku, pomocí panelu ClickUp Dashboard.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou potřebovat určitý čas na to, aby se seznámili s rozsáhlými funkcemi platformy.
- Časté aktualizace platformy mohou být pro ty, kteří mají rigidní pracovní postupy, rušivé.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto řekl Sid Babla, koordinátor programu Wellbeing na Dartmouth College, o ClickUp:
„ClickUp snížil potřebu e-mailové komunikace a zefektivnil spolupráci našeho týmu pro tvorbu obsahu. Nyní jsme schopni přejít od nápadu/brainstormingu k prvnímu návrhu až 2–3krát rychleji.
„ClickUp snížil potřebu e-mailové komunikace a zefektivnil spolupráci našeho týmu pro tvorbu obsahu. Nyní jsme schopni přejít od nápadu/brainstormingu k prvnímu návrhu až 2–3krát rychleji.
2. Connecteam (nejlepší pro mobilní komunikaci a zapojení zaměstnanců)
Chcete být v neustálém kontaktu se svými zaměstnanci, kteří pracují odkudkoli? Connecteam je navržen pro zaměstnance bez stálého pracoviště nebo rozptýlené zaměstnance. Jeho mobilní platforma usnadňuje zasílání newsletterů, aktualit, průzkumů a školicích materiálů na telefony zaměstnanců a zajišťuje, že všichni zůstanou ve spojení bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Connecteam zefektivňuje interní newslettery díky inteligentnímu publikování, interaktivním aktualizacím a sledování zapojení v reálném čase – což je nezbytné pro odvětví s velmi rozptýlenými týmy.
Nejlepší funkce Connecteam
- Usnadněte chatování v reálném čase pro okamžité připojení a rychlé aktualizace zpravodajů.
- Spravujte dotazy zaměstnanců týkající se newsletterů pomocí interního systému ticketingu.
- Pomocí průzkumů získejte zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně nápadů pro newslettery.
- Sdílejte důležité dokumenty a zdroje prostřednictvím centralizované znalostní báze.
Omezení Connecteam
- Silně závisí na mobilních zařízeních, což může být omezující pro organizace pracující z kanceláře.
- Omezená videokomunikace v reálném čase
Ceny Connecteam
- Plán pro malé podniky: zdarma
- Základní: 35 $/měsíc
- Pokročilá: 59 $/měsíc
- Expert: 119 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2 260 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 220 recenzí)
➡️ Číst více: Kdy použít e-mail, chat nebo schůzku
3. SnapComms (nejlepší pro důležité upozornění zaměstnanců a urgentní zprávy)
Potřebujete doručit urgentní zprávy, které vyžadují okamžitou pozornost? Pro takové důležité aktualizace a oznámení použijte SnapComms.
SnapComms obchází tradiční e-mailový marketingový software a doručuje vaše newslettery jako upozornění v reálném čase. Zaměstnanci dostávají newslettery okamžitě, ať už se jedná o cílené aktualizace nebo oznámení pro celou společnost.
Díky možnostem segmentace mohou uživatelé přizpůsobit upozornění konkrétním týmům nebo oddělením. Tím je zajištěno, že správný newsletter dorazí ke správným lidem ve správný čas. Ačkoli dokáže doručovat newslettery, jeho síla spočívá ve formátech s vysokou viditelností, jako jsou upozornění na ploše, posuvné tickery, spořiče obrazovky a vyskakovací oznámení, která obcházejí zahlcení e-mailů a jsou určena pro urgentní zprávy.
Nejlepší funkce SnapComms
- Doručujte urgentní zprávy prostřednictvím upozornění na ploše, posuvných lišt a oznámení na celou obrazovku.
- Přizpůsobte si tapety a spořiče obrazovky a integrujte interní komunikaci do pozadí.
- Pomocí distribučních seznamů zasílejte cílené a relevantní zpravodaje, které zvýší zapojení zaměstnanců.
Omezení SnapComms
- Nadměrné používání může vést k únavě zaměstnanců z neustálých upozornění.
- Vyžaduje technické znalosti, což znamená další školení pro administrátory.
Ceny SnapComms
- Inform: Individuální ceny
- Engage: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SnapComms
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SnapComms?
Recenze G2 o SnapComms:
SnapComms nám umožnil snadnou komunikaci, díky čemuž jsme dokázali oslovit dvakrát více zaměstnanců než dříve pomocí e-mailů. ”
SnapComms nám umožnil snadnou komunikaci, díky čemuž jsme dokázali oslovit dvakrát více zaměstnanců než dříve pomocí e-mailů. ”
4. Staffbase (nejlepší pro interní komunikaci a branding na podnikové úrovni)
Staffbase je nástroj pro interní komunikaci na podnikové úrovni. Nabízí značkovou e-mailovou platformu pro interní komunikaci, aplikaci pro zaměstnance a intranetová řešení pro zefektivnění interní komunikace.
Pomocí vlastních distribučních seznamů přizpůsobte doručování newsletterů a zajistěte, aby zaměstnanci dostávali relevantní obsah pro maximální zapojení a uchování informací.
Staffbase podporuje vícekanálové zasílání zpráv, díky čemuž se důležité aktualizace dostanou k zaměstnancům, ať jsou kdekoli. Jeho intuitivní rozhraní usnadňuje vytváření, distribuci a správu šablon interních newsletterů.
Nejlepší funkce Staffbase
- Integrujte je s dalšími nástroji pro práci, abyste zajistili hladkou interní komunikaci.
- Přizpůsobte doručování newsletterů pomocí vlastních distribučních seznamů.
- Analyzujte účinnost svých newsletterů pomocí analytických nástrojů a reportů.
Omezení Staffbase
- Vyžaduje značné investice, což jej činí nedostupným pro menší organizace.
- Vyžaduje technické a designové znalosti, což znamená vysoké nároky na zdroje.
Ceny Staffbase
- Podnikání: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
➡️ Číst více: Intranet vs. internet: klíčové rozdíly a využití sítí
5. HubEngage (nejlepší pro personalizované zapojení zaměstnanců a gamifikaci)
HubEngage pomáhá organizacím vytvářet propojené pracoviště tím, že zefektivňuje interní komunikaci a zapojení zaměstnanců. Centralizace více komunikačních nástrojů do jedné platformy zjednodušuje správu newsletterů a zlepšuje spolupráci týmů. Zajišťuje také, že důležité aktualizace se neztratí v záplavě informací.
Díky personalizaci založené na umělé inteligenci můžete přizpůsobit obsah newsletterů jednotlivým zaměstnancům. Podporuje také vícekanálovou interakci prostřednictvím mobilních aplikací, e-mailů, textových zpráv a digitálních nápisů.
Nejlepší funkce HubEngage
- Zábavnou formou motivujte interní komunikaci pomocí bodů, odměn a žebříčků.
- Diverzifikujte strategii interní komunikace tím, že oslovíte různé platformy.
- Začleňte do newsletterů interaktivní funkce, jako jsou průzkumy, kvízy a zpětná vazba.
Omezení HubEngage
- Nastavení a dosažení vysoké míry přijetí uživateli může nějakou dobu trvat.
- Silný důraz na mobilní zařízení nemusí vyhovovat všem organizačním strukturám.
Ceny HubEngage
Vlastní plány a ceny
Hodnocení a recenze HubEngage
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé n u HubEngage?
Recenze G2 o HubEngage:
Mnoho našich zaměstnanců nepracuje v našich hlavních kancelářích – HubEngage umožňuje všem vědět, co se děje ve všech našich pobočkách, a to díky sdílení jejich úspěchů. Aplikaci také používáme jako zdroj informací o politikách a nadcházejících akcích pro zaměstnance.
Mnoho našich zaměstnanců nepracuje v našich hlavních kancelářích – HubEngage umožňuje všem vědět, co se děje ve všech našich pobočkách, a to díky sdílení jejich úspěchů. Aplikaci také používáme jako zdroj informací o politikách a nadcházejících akcích pro zaměstnance.
6. Workshop (nejlepší pro společnou tvorbu newsletterů a týmové příspěvky)
Workshop je platforma pro interní komunikaci prostřednictvím e-mailů, která přidává k tvorbě newsletterů prvek spolupráce. Spojuje interní komunikátory, umožňuje jim zastupovat jejich oddělení a diverzifikovat e-mailovou komunikaci.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete vytvářet estetické interní komunikační zpravodaje, aniž byste museli psát jediný řádek kódu.
Díky integrovaným šablonám mohou týmy rychle navrhovat profesionální interní zpravodaje, které jsou v souladu s firemní značkou. Funkce pro spolupráci v týmu navíc zajišťují plynulou týmovou práci a efektivní tvorbu obsahu.
Nejlepší funkce workshopu
- Zjednodušte návrh newsletterů pomocí intuitivního editoru s funkcí drag-and-drop.
- Sledujte metriky zapojení pro newslettery pomocí integrovaných analytických nástrojů.
- Plánujte a naplánujte zasílání newsletterů, abyste zajistili jejich včasné doručení.
- Přizpůsobte komunikační plán a šablony interních newsletterů tak, aby odpovídaly vaší značce.
Omezení workshopu
- Chybí funkce automatizace pro distribuci interních e-mailů.
- Generuje základní analytické údaje, které nemusí stačit pro podrobnou analýzu.
Ceny workshopů
- Essential: 250 $/měsíc
- Vylepšeno: Individuální ceny
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze workshopů
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Pochopte rozdíly mezi Slackem a e-mailem, abyste věděli, který komunikační kanál byste měli použít pro své interní e-maily!
7. Nectar (nejlepší pro interní komunikaci zaměřenou na uznání zaměstnanců)
Nectar kombinuje interní komunikaci s robustní platformou pro uznání a odměňování zaměstnanců. Umožňuje vzájemné uznání mezi kolegy, díky čemuž mohou zaměstnanci oslavovat úspěchy ostatních v reálném čase.
To posiluje pocit sounáležitosti a udržuje zaměstnance v kontaktu s novinkami ve společnosti. Představte si to jako profesionální sociální platformu, kde interní zpravodaje informují a posilují firemní kulturu tím, že zdůrazňují milníky a příspěvky zaměstnanců.
Nejlepší funkce Nectar
- Vytvářejte vizuálně přitažlivé zpravodaje s firemním brandingem, obrázky a bohatými médii.
- Přizpůsobte katalogy odměn tak, aby odpovídaly firemní kultuře a hodnotám.
- Umožněte hlasování a nominace na ocenění v rámci procesu uznávání zaměstnanců.
- Vytvářejte zprávy a analýzy, abyste získali přehled o trendech v oblasti uznání.
Omezení Nectar
- Omezená škálovatelnost, která může být problémem pro velké organizace
- Komunikační funkce jsou sekundární k platformě pro uznání
- Méně důrazu na design/analytiku newsletterů ve srovnání se specializovanými nástroji
Ceny Nectar
- Uznání a odměny: Individuální ceny
- Interní komunikace: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nectar
- G2: 4,7/5 (více než 6 550 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nectar?
Recenze G2 o Nectar:
Líbí se mi, že je to zábavný a velmi snadný způsob, jak vyjádřit svůj respekt a uznání kolegům. S Nectar je zavedení okamžitého ocenění mnohem snazší. Také se mi líbí, že můžeme být odměněni za dobu strávenou ve společnosti a za absolvování školicích videí. Díky měsíčnímu přídělu bodů také zjišťuji, že sdílím svou lásku mnohem častěji a uznávám své spolupracovníky častěji než v minulosti.
Líbí se mi, že je to zábavný a velmi snadný způsob, jak vyjádřit svůj respekt a uznání kolegům. S Nectar je zavedení okamžitého ocenění mnohem snazší. Také se mi líbí, že můžeme být odměněni za dobu strávenou ve společnosti a za absolvování školicích videí. Díky měsíčnímu přídělu bodů také zjišťuji, že sdílím svou lásku mnohem častěji a uznávám své spolupracovníky častěji než v minulosti.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte interní newsletter, který kombinuje novinky ze společnosti, zprávy z oboru a představení zaměstnanců, protože takové newslettery mají obvykle nejvyšší míru zapojení.
8. Cerkl Broadcast (nejlepší pro personalizované zpravodaje využívající umělou inteligenci)
Cerkl Broadcast využívá umělou inteligenci k vyplňování cílených distribučních seznamů. Poté doručuje personalizované interní zpravodaje na základě zájmů a rolí zaměstnanců.
Zajištění toho, aby se správný obsah dostal ke správným lidem, pomáhá snížit informační přetížení a zlepšuje zapojení zaměstnanců.
Například tým podpory dostává technické zpravodaje, marketingový tým nejnovější strategie atd. Takový personalizovaný přístup v kombinaci s automatizací interní komunikace zvyšuje účinnost e-mailových kampaní.
Nejlepší funkce Cerkl Broadcast
- Automatizujte tvorbu a distribuci newsletterů pomocí personalizace založené na umělé inteligenci.
- Získejte analytické údaje v reálném čase, abyste mohli sledovat zapojení a účinnost newsletterů.
- Využijte implementaci bez nutnosti programování pro rychlé nastavení a přizpůsobení.
- Přístup k newsletterům na cestách díky snadné mobilní dostupnosti
Omezení služby Cerkl Broadcast
- Kalibrace algoritmů umělé inteligence a pochopení požadavků zaměstnanců může chvíli trvat.
- Správci potřebují školení, aby dobře porozuměli pokročilým funkcím.
- Méně manuální kontroly nad designem newsletterů ve srovnání s editory typu drag-and-drop
Ceny Cerkl Broadcast
- Broadcast: 799 $/měsíc
- Broadcast + Mobile: 799 $ + 20 %/měsíc
Hodnocení a recenze Cerkl Broadcast
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že 47 % lidí kontroluje své e-maily na mobilních telefonech? Optimalizujte proto své newslettery pro tato zařízení, aby je členové týmu mohli bez problémů prohlížet!
9. PoliteMail (nejlepší pro interní analýzu e-mailů integrovanou do Outlooku)
PoliteMail je platforma pro interní komunikaci prostřednictvím e-mailu určená pro uživatele prostředí Microsoft Outlook.
Nástroj pro správu e-mailových kampaní analyzuje účinnost vaší strategie interní komunikace měřením metrik, jako jsou míra otevření, doba čtení a zapojení.
Software pro zaměstnanecké zpravodaje usnadňuje segmentaci zaměstnanců, takže zpravodaje oslovují zaměstnance na základě jejich rolí, oddělení a zájmů. Tento datově orientovaný přístup pomáhá organizacím vylepšit jejich sdělení, aby dosáhly lepšího dosahu a dopadu.
Nejlepší funkce PoliteMail
- Vytvářejte, odesílejte a sledujte zpravodaje přímo z aplikace Outlook bez nutnosti používat samostatný software.
- Podporujte responzivní design, aby se e-maily správně zobrazovaly na různých zařízeních.
- Nabídněte A/B testování pro optimalizaci obsahu e-mailů a strategií.
- Zajistěte bezpečnost dat a soulad s podnikovým šifrováním.
Omezení PoliteMail
- Funguje v aplikaci Microsoft Outlook, takže jej nelze používat na jiných e-mailových platformách.
- Postrádá komplexní analytické funkce, které nabízí samostatný software pro e-mailový marketing.
Ceny PoliteMail
- Cena začíná na 639 USD/měsíc
Hodnocení a recenze PoliteMail
- G2: 4/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PoliteMail?
Recenze G2 o PoliteMail:
Je snadné přistupovat k šablonám, které jste vytvořili, generovat metriky pro distribuované e-maily a nahrávat distribuční seznamy. Když jsem měl po přechodu na O365 problém, obdržel jsem rychlou odpověď s řešením problému a důkladnou podporu a problém byl rychle identifikován s doporučeným postupem k jeho vyřešení.
Je snadné přistupovat k šablonám, které jste vytvořili, generovat metriky pro distribuované e-maily a nahrávat distribuční seznamy. Když jsem měl po přechodu na O365 problém, dostal jsem rychlou odpověď s řešením problému a důkladnou podporu a problém byl rychle identifikován s doporučeným postupem k jeho vyřešení.
10. Firstup (nejlepší pro distribuci obsahu založenou na umělé inteligenci napříč více kanály)
Firstup využívá umělou inteligenci v interní komunikaci pro vysokou míru personalizace. Konsoliduje obsah z různých zdrojů a inteligentně jej třídí a distribuuje v závislosti na chování a preferencích zaměstnanců.
Podporuje e-mail, mobilní aplikace, intranety a další nástroje pro spolupráci, jako jsou Microsoft Teams a Slack. To pomáhá zaměstnancům dostávat aktualizace tam, kde jsou nejaktivnější.
Díky doručování personalizovaného obsahu ve správný čas a na správné místo zlepšuje Firstup uchovávání informací a maximalizuje efektivitu interní komunikace.
Nejlepší funkce Firstup
- Automatizujte distribuci newsletterů pomocí personalizace založené na umělé inteligenci.
- Analyzujte metriky zapojení pomocí analýzy a reportingu v reálném čase.
- Sestavujte obsah z různých zdrojů pro jednotnou interní komunikaci.
- Optimalizujte načasování zpráv pro maximální dosah a zapojení
Omezení Firstup
- Vyžaduje značné úsilí při nastavení a integraci.
- Má strmou křivku učení, zejména při nastavování automatizace.
- Zaměření na podnikání s odpovídající složitostí a náklady
Ceny Firstup
- Základní: Individuální ceny
- Profesionální: Individuální ceny
- Premier: Individuální ceny
- Intranet pro zaměstnance (doplněk): Individuální ceny
První hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje
ContactMonkey : Nejlepší pro zasílání personalizovaných interních newsletterů s možností sledování zapojení zaměstnanců v reálném čase.
ContactMonkey se integruje s Outlookem a Gmailem, což vám umožňuje vkládat průzkumy, sledovat individuální čtení a segmentovat obsah podle oddělení nebo umístění – to vše přímo ve vaší e-mailové schránce.
Simpplr: Nejlepší pro nastavení celofiremního sociálního intranetu, který zvýší zapojení zaměstnanců.
Simpplr centralizuje interní komunikaci a poskytuje týmům značkovou intranetovou zkušenost s personalizovanými novinkami, cílenými oznámeními a nástroji pro zpětnou vazbu.
Guru: Nejlepší pro poskytování kontextových znalostí a aktualit o společnosti v rámci pracovních postupů vašeho týmu.
Guru zobrazuje důležité informace tam, kde váš tým pracuje – například ve Slacku, Chromu nebo vašem CRM – takže všichni zůstávají informováni, aniž by museli přepínat mezi různými kontexty.
V závislosti na komunikačních požadavcích vaší organizace si můžete vybrat mezi e-mailovou platformou pro interní komunikaci a něčím integrovanějším. Pokud chcete zasílat zpravodaje s oceněním zaměstnanců, vyzkoušejte Nectar. Alternativně by HubEngage byl lepší volbou, pokud chcete gamifikací podpořit zapojení zaměstnanců.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které přesahuje rámec newsletterů, ClickUp je tou nejlepší volbou. Díky výkonnému řízení projektů, integrované asynchronní komunikaci, spolupráci na dokumentech a asistentovi s umělou inteligencí ClickUp zajistí, že každá zpráva bude mít význam. Promění interní komunikaci v akci a pomůže vám vytvořit hodnotově orientované pracovní postupy. Udělejte chytřejší volbu – vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.