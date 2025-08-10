10 nejlepších softwarů pro plánování směn v roce 2025

Zkoušeli jste někdy skloubit rozvrhy desítek zaměstnanců v tabulce? Musíte řešit výměny směn, náhlé výzvy k práci, překrývající se dovolené a všichni nějak očekávají, že rozvrh bude do pondělí perfektní.
Právě zde přichází na řadu software pro plánování směn.
Místo toho, abyste trávili hodiny ručním přiřazováním lidí k úkolům nebo směnám, tento software za vás udělá těžkou práci. Nástroj zkontroluje, kdo je k dispozici, kdo má kvalifikaci a co daná práce vyžaduje, a poté automaticky vytvoří nejpřesnější rozvrh.
Zde je 10 nejlepších softwarů pro plánování směn, které vám usnadní život. 💁
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování směn?
Zajistit pokrytí směn je jedna věc, ale udržet vše organizované bez obvyklého chaosu je věc druhá. Správný software pro plánování směn to může umožnit, ale pouze pokud má funkce, které skutečně potřebujete.
Pojďme se na to podívat. ⚓
- Inteligentní automatické plánování vytváří rozvrhy pracovníků na základě dostupnosti, rolí a obchodních pravidel.
- Detekce konfliktů v reálném čase pro označení dvojitých rezervací, problémů s přesčasy nebo nekvalifikovaných úkolů, než se stanou problémem.
- Opakovaně použitelné šablony a opakující se směny , které šetří čas a usnadňují týdenní nebo měsíční plánování.
- Integrované kontroly dodržování předpisů vám pomohou dodržovat místní zákony, pravidla odborů a požadavky na přestávky bez nutnosti neustálého monitorování.
- Sledování certifikací , abyste nebyli nikdy zaskočeni prošlými licencemi nebo kvalifikacemi specifickými pro danou roli.
- Upozornění na přesčasy vás informují, když se někdo blíží maximálnímu počtu hodin, a pomáhají tak předcházet vyhoření nebo právním problémům.
Software pro plánování směn v kostce
Zde je stručný přehled klíčových funkcí softwaru pro plánování směn a jejich využití.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Jakákoli firma nebo tým, který hledá komplexní nástroj pro řízení práce a plánování
|Flexibilní plánování projektů a pracovníků s řízením úkolů, dokumenty, cíli a komunikací
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení pro podniky
|Sling
|Malé a střední podniky
|Jednoduché plánování směn, sledování času a komunikace v týmu
|Zdarma, od 2 $ měsíčně
|Connecteam
|Mobilní a terénní týmy
|Mobilní plánování směn, sledování času, výměny směn a dodržování předpisů pro distribuční týmy
|Zdarma, od 35 $ za měsíc na uživatele
|Deputy
|Podniky založené na směnách
|Automatizované plánování zaměstnanců, sledování času a správa lidských zdrojů pro maloobchod, pohostinství a zdravotnictví.
|Cena začíná na 4,50 $ za měsíc.
|When I Work
|Podniky založené na směnách
|Snadné plánování, sledování času a zasílání zpráv týmu pro restaurace, maloobchod a zdravotnictví
|Zdarma, od 3 $ za měsíc na uživatele
|7shifts
|Restaurace a pohostinství
|Plánování směn personálu restaurace s předpovědí pracovní síly, automatickým plánováním a nástroji pro dodržování předpisů
|Zdarma, od 31,99 $ za lokalitu
|Humanity
|Velké organizace
|Dynamické plánování a dodržování předpisů založené na umělé inteligenci pro podniky s komplexními požadavky na směny.
|Ceny na míru
|BuildOps
|Terénní služby a stavebnictví
|Dispečink pracovníků, přidělování úkolů a sledování pokroku v oblasti služeb a stavebnictví
|Ceny na míru
|Buddy Punch
|Jednoduché sledování času a plánování
|Uživatelsky přívětivé plánování směn a sledování docházky pro týmy pracující na dálku nebo v kanceláři.
|Cena začíná na 5,49 $/měsíc za uživatele + 19 $ základní poplatek za měsíc.
|Planday
|Hodinoví pracovníci a směnné týmy
|Plánování pracovní síly, sledování času a kontrola mzdových nákladů pro zaměstnance placené hodinově
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší software pro plánování směn
Nalezení správného softwaru pro plánování směn je klíčové pro hladký chod provozu a včasné dodání projektů.
Zde je přehled nejlepších možností, které vám pomohou optimalizovat personální obsazení, snížit konflikty a zajistit plynulý průběh každého projektu. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobené rozvrhy pracovníků s sledováním úkolů a směn)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
Poskytuje provozním manažerům, vedoucím týmů a plánovačům vše, co potřebují k zajištění koordinace pracovníků, plnění úkolů a pokrytí směn.
Kalendář ClickUp
Na prvním místě máme ClickUp Calendar, centrální velín pro plánování směn vašeho personálu. Tento nástroj vám umožní organizovat vše na jednom místě, ať už jde o koordinaci výměn směn mezi jednotlivými pracovišti nebo stanovení termínů pro projektový tým. Můžete přepínat mezi denním, týdenním nebo měsíčním rozvržením, abyste získali správnou úroveň detailů.
Pomocí funkce drag-and-drop můžete provádět změny na poslední chvíli a barevně označovat události, abyste na první pohled viděli, co je urgentní, co čeká na vyřízení a co je již hotové.
Potřebujete jej synchronizovat s Google Kalendářem vašeho týmu? Žádný problém; obousměrná synchronizace zajišťuje plynulý tok aktualizací mezi platformami. Tato přehlednost je záchranou pro týmy, které řídí návštěvy na místě, změny směn a schůzky s klienty.
Navíc díky integrovaným připomenutím a možnosti připojit se k schůzkám přímo z pracovního prostoru zůstává komunikace plynulá a harmonogramy projektů jsou dodržovány. Plánování je samozřejmě jen částí celkového obrazu. Stejně důležité je také sledování toho, jak váš tým tráví svůj čas.
ClickUp Project Time Tracking
Právě zde přichází na řadu ClickUp Project Time Tracking.
Nezáleží na tom, zda vaši zaměstnanci pracují na notebookech, mobilních zařízeních nebo dokonce pomocí bezplatného rozšíření pro Chrome; mohou spouštět a zastavovat časomíry za běhu. Je to ideální řešení pro terénní týmy, které přecházejí mezi úkoly nebo pracovišti. Čas můžete zaznamenávat také ručně, pro případ, že někdo zapomene stisknout tlačítko „start“.
Chcete vědět, kolik času zabral instalační projekt z minulého týdne ve srovnání s odhadem? Přizpůsobitelné šablony časových rozvrhů a vizuální panely ClickUp vám pomohou získat podrobné informace podle dne, týdne, projektu nebo osoby.
Navíc platforma zajišťuje transparentnost (žádné skryté sledování) a zároveň poskytuje manažerům přehledy, které potřebují k doladění rozvrhů a pracovního vytížení.
ClickUp Brain
Chcete posunout řízení personálu na vyšší úroveň? Vyzkoušejte ClickUp Brain.
Tento integrovaný výkonný nástroj s umělou inteligencí aktivně podporuje vaše úsilí při plánování směn. Potřebujete rychle vygenerovat stavovou zprávu pro více pracovišť? Brainův AI Project Manager to dokáže automatizovat.
Chcete najít školicí dokument pro nové členy týmu, aniž byste museli prohledávat složky? AI Knowledge Manager ho okamžitě vyhledá.
Pokud například řídíte stavební tým na více místech, můžete požádat Brain, aby generoval okamžité aktualizace projektu v přirozeném jazyce. Zeptejte se: „Shrňte všechny aktivní úkoly týmu pro projekt Alpha, včetně čekajících schválení a překážek.“ Brain načte informace v reálném čase z úkolů, komentářů a dokumentů a zvýrazní pokrok, zpoždění a další kroky.
Šablona rozvrhu týmu ClickUp
Nechcete pokaždé vytvářet pracovní postup od nuly? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Team Schedule Template. 👇
Šablona ClickUp Team Schedule Template, navržená pro přehlednost provozu, je dynamický nástroj pro plánování, sledování a úpravy pracovního vytížení týmu. Každý úkol je jasně označen projektem klienta a přiděleným týmem, což umožňuje hladkou koordinaci mezi týmy.
Navíc je vynikající díky vizuální organizaci a systému vlastních značek. Úkoly můžete okamžitě filtrovat podle klienta, projektu nebo role, zatímco barevně odlišené štítky usnadňují přehled o rozložení úkolů.
⚙️ Bonus: Efektivní pracovní síla zajišťuje maximální produktivitu. Abyste dosáhli svého cíle, pomůže vám šablona ClickUp Employee Workload Template (Šablona pracovní zátěže zaměstnanců ClickUp) změřit kapacitu každého člena týmu, vytvořit jasný přehled odpovědností a závislostí a stanovit očekávání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte opakující se úkoly: Využijte ClickUp Automations k automatické aktualizaci stavu směn, přiřazování členů týmu a odesílání připomínek bez ručního zásahu.
- Centralizujte dokumentaci týmu: Ukládejte materiály pro zaškolení nových zaměstnanců, standardní operační postupy a pokyny k projektům a spolupracujte v reálném čase s ClickUp Docs.
- Propojte externí nástroje: Načtěte rozvrhy, komunikace a aktualizace z aplikací jako Zoom a Google Calendar pomocí integrace ClickUp.
- Vizualizujte a upravujte rozvrhy: Přetahujte úkoly, označujte směny barevnými kódy a synchronizujte události napříč týmy, abyste získali přehledný časový plán s pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit strmé křivce učení kvůli rozsáhlým funkcím.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze opravdu říká vše:
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
📮 ClickUp Insight: Pondělní blues? Ukazuje se, že pondělí je slabým článkem týdenní produktivity (bez dvojznačnosti), protože 35 % pracovníků ho považuje za nejméně produktivní den. Tento pokles lze připsat času a energii vynaložené na hledání aktualizací a týdenních priorit v pondělí ráno.
Všeobecná aplikace pro práci, jako je ClickUp, vám v tomto ohledu může pomoci.
Například ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vás během několika sekund „dostihne“ se všemi důležitými aktualizacemi a prioritami. A vše, co potřebujete pro práci, včetně integrovaných aplikací, lze vyhledat pomocí funkce Connected Search od ClickUp. Díky funkci Knowledge Management od ClickUp je vytvoření sdíleného referenčního bodu pro vaši organizaci snadné! 💁
2. Sling (nejlepší pro jednoduché plánování směn)
Sling je spolehlivý nástroj pro plánování, zejména pro rychle se měnící odvětví maloobchodu, pohostinství a zdravotnictví. Jeho přehledné rozhraní s funkcí drag-and-drop usnadňuje nastavení směn. Členové týmu navíc dostávají své pracovní rozvrhy přímo do svých telefonů, což usnadňuje plánování, výměnu směn nebo podávání žádostí o volno bez nekonečného dohadování.
Manažeři mohou vytvářet opakovaně použitelné šablony rozvrhů pro opakující se směny, což šetří čas při týdenním plánování. Platforma také podporuje více pracovišť, což umožňuje snadné plánování a komunikaci mezi různými pracovišti.
Nejlepší funkce Sling
- Sledujte náklady na pracovní sílu v reálném čase, abyste předešli nadměrným výdajům a mohli spravovat přesčasy.
- Přiřazujte úkoly přímo směnám, abyste vyjasnili odpovědnosti a zajistili zodpovědnost.
- Posílejte automatické připomenutí prostřednictvím SMS nebo oznámení v aplikaci, abyste minimalizovali pozdní příchody.
- Bezpečně ukládejte dokumenty zaměstnanců, abyste měli snadný přístup k certifikátům a záznamům o dodržování předpisů.
Omezení programu Sling
- Nelze kopírovat jednotlivé směny a vkládat je jinam.
- Posílá oznámení o chatech, kterých se neúčastníte.
Ceny Sling
- Zdarma
- Premium: 2 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sling
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají o Slingu skuteční uživatelé?
Recenzent G2 to shrnul takto:
Možnost vytvářet opakující se směny a vizualizovat, jak by měly vypadat, šetří při plánování rozvrhu směn spoustu času a energie... Občas se vyskytnou drobné potíže nebo chyby. Ale nic vážného se nestalo. Některé akce vyžadují relativně mnoho kliknutí. Mám pocit, že software je docela „inteligentní“ v odhadování, jaký druh akce chcete provést.
Možnost vytvářet opakující se směny a vizualizovat, jak by daná směna měla vypadat, šetří při plánování rozvrhu směn spoustu času a energie... Občas se vyskytnou drobné potíže nebo chyby. Ale nic vážného se nestalo. Některé akce vyžadují relativně mnoho kliknutí. Mám pocit, že software je docela „inteligentní“ v odhadování, jaký druh akce chcete provést.
🔍 Věděli jste, že... Globální trh se softwarem pro plánování směn zaměstnanců se do roku 2033 rozroste na 1,36 miliardy dolarů. Během prognózovaného období poroste s ročním tempem růstu 12,1 %.
3. Connecteam (nejlepší pro mobilní správu pracovníků)
Řízení pracovníků bez stálého pracoviště s sebou nese riziko chyb, zmeškaných aktualizací a neefektivnosti. Connecteam je platforma pro řízení pracovníků ve stavebnictví, terénních službách, maloobchodu a pohostinství.
Tento nástroj usnadňuje přiřazování konkrétních úkolů s podrobnými kontrolními seznamy, termíny a přílohami souborů, takže všichni jsou vždy informováni, ať už jsou na místě nebo na cestách. Pro zajištění proaktivní komunikace může spustit interní chat, aktualizovat feed a provádět okamžité průzkumy, aby se důležité informace dostaly ke správným týmům ve správný čas.
Nejlepší funkce Connecteam
- Sdílejte poutavý obsah, jako jsou videa, obrázky, soubory PDF a oznámení, abyste zvýšili zapojení zaměstnanců.
- Přizpůsobte přístupová oprávnění pro uživatele, role a skupiny, aby správné osoby viděly správné informace.
- Umožněte zaměstnancům samoobslužné řešení běžných personálních potřeb, jako je správa dovolených a přístup k firemním zásadám.
- Podporujte pozitivní kulturu pomocí funkcí vzájemného uznání a zpětné vazby, abyste mohli oslavovat úspěchy a milníky.
Omezení Connecteam
- Omezené nástroje pro vytváření kurzů, textů a kvízů
- Písmo nelze přizpůsobit.
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní: 35 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc na uživatele
- Expert: 119 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají o Connecteam skuteční uživatelé?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
Nastavení směn do skupinového zobrazení usnadňuje jejich přehledné sledování. Zelená tečka označující potvrzení nebo přijetí je velmi užitečná, když chceme zjistit, zda trenéři viděli své směny. Směny, které jsou smazány, mohou být smazány omylem, a pokud by existovala záložní oblast, odkud bychom je mohli obnovit, bylo by to velmi užitečné.
Nastavení směn do skupinového zobrazení usnadňuje jejich přehledné sledování. Zelená tečka označující potvrzení nebo přijetí je velmi užitečná, když chceme zjistit, zda trenéři viděli své směny. Směny, které jsou smazány, mohou být smazány omylem, a pokud by existovala záložní oblast, odkud bychom je mohli obnovit, bylo by to velmi užitečné.
💡 Tip pro profesionály: Skvělou metodou je Paretovo plánování. Zaměřte 80 % svého plánování na nejspolehlivější členy týmu, kteří pokryjí hlavní pracovní zátěž, a 20 % na novější nebo flexibilní zaměstnance, kteří vyplní mezery. Minimalizujete tak riziko a udržíte vysokou kvalitu.
4. Deputy (nejlepší pro automatické plánování směn)
Deputy je komplexní platforma pro správu pracovní síly s integrovanou funkcí automatického plánování založenou na umělé inteligenci. Využívá prognózy poptávky, trendy v prodeji, sezónní výkyvy a pracovní právo k automatickému generování optimalizovaných rozvrhů jediným kliknutím.
Tento nástroj zohledňuje dostupnost zaměstnanců, jejich kvalifikaci a rozpočet na mzdy, čímž minimalizuje administrativní práci a snižuje zbytečné mzdové náklady. Deputy vám umožňuje vytvářet rozvrhy od nuly, kopírovat předchozí šablony pracovních rozvrhů a upravovat je tak, aby vyhovovaly změnám na poslední chvíli.
Nejlepší funkce Deputy
- Odkazujte na schválené dovolené a certifikáty, abyste předešli konfliktům v plánování.
- Umožněte zaměstnancům zaznamenávat příchody a odchody pomocí mobilních zařízení, webových prohlížečů nebo biometrického rozpoznávání obličeje.
- Schvalujte, upravujte a exportujte digitální pracovní výkazy hladce do integrovaných mzdových systémů.
- Sdělte důležité oznámení nebo aktualizace pomocí integrovaného zpravodajského kanálu nebo nástrojů pro zasílání zpráv.
Omezení programu Deputy
- Je náročné vytvářet rozvrhy, aniž byste vymazali předchozí verzi.
- Záložka „Lidé“ nezahrnuje manažery a jejich nadřízené.
Ceny Deputy
- Plánování: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Čas a docházka: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Deputy
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co o Deputy říkají skuteční uživatelé?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent:
Deputy pravidelně používám pro plánování a správu času v práci a je to neuvěřitelně užitečné. Rozhraní je intuitivní a díky němu je plánování směn a komunikace s týmem opravdu snadné... Někdy se mobilní aplikace zhroutí nebo vás nečekaně odhlásí.
Deputy pravidelně používám pro plánování a správu času v práci a je to neuvěřitelně užitečné. Rozhraní je intuitivní a díky němu je plánování směn a komunikace s týmem opravdu snadné... Někdy se mobilní aplikace zhroutí nebo vás nečekaně odhlásí.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte přehledný rozvrh. Například použijte modrou barvu pro recepci, červenou pro techniky a zelenou pro manažery. Vizuální přehlednost = méně záměn.
5. When I Work (nejlepší pro snadné sledování směn a úkolů)
Pokud řídíte tým pracující na směny, When I Work vám usnadní plánování. Díky praktickým šablonám pro vytváření a úpravy pracovních plánů můžete snadno kontrolovat rozvrhy svých zaměstnanců. Funkce jako opakující se směny a automatické plánování na základě dostupnosti vám ušetří spoustu času.
Jedna z nejlepších vlastností? Zaměstnanci si mohou sami spravovat své rozvrhy. Mohou žádat o volno, vyměňovat si směny a aktualizovat svou dostupnost přímo v aplikaci. Výměny směn probíhají automaticky prostřednictvím digitální tabule, což snižuje paniku na poslední chvíli. Platforma také usnadňuje komunikaci díky vestavěné funkci zasílání zpráv.
Nejlepší funkce aplikace When I Work
- Sledujte časové řízení a docházku pomocí digitálních hodin přístupných z jakéhokoli zařízení.
- Sledujte docházku, zpoždění a absenci a vytvářejte podrobné zprávy o mzdových nákladech a trendech.
- Dostávejte automatická oznámení o nadcházejících směnách, změnách v rozvrhu a dalších důležitých událostech.
- Hladce integrujte mzdy synchronizací odpracovaných hodin s poskytovateli jako ADP, Gusto a Paychex.
Omezení aplikace When I Work
- Neexistuje možnost kopírování/vkládání plánů z minulého a budoucího týdne.
- Funkce chatu je nestabilní a pomalá.
Ceny I When I Work
- Jedna lokalita nebo rozvrh: 3 $/měsíc na uživatele
- Více lokalit nebo rozvrhů: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze I When I Work
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o When I Work?
Krátký výňatek od skutečného uživatele:
Aplikace je sice dobrá, ale její rozhraní může být někdy trochu neohrabané a neintuitivní. Funkce sledování času funguje, ale ne vždy bezchybně, a někteří uživatelé hlásí problémy s přesnou synchronizací hodin. Navíc se někdy mohou oznámení zpozdit, což vede k nejasnostem ohledně změn směn.
Aplikace je sice dobrá, ale její rozhraní může být někdy trochu neohrabané a neintuitivní. Funkce sledování času funguje, ale ne vždy bezchybně, a někteří uživatelé hlásí problémy s přesnou synchronizací hodin. Navíc se někdy mohou oznámení zpozdit, což vede k nejasnostem ohledně změn směn.
📖 Přečtěte si také: Jak zavést pracovní rozvrh 2-2-3
6. 7shifts (nejlepší pro správu úkolů personálu v restauracích)
7shifts je výslovně vytvořen pro restaurační průmysl, což z něj činí ideální platformu pro plánování směn a řízení pracovní síly. Pomáhá manažerům rychleji vytvářet rozvrhy na základě dostupnosti zaměstnanců a personálních potřeb. Zaměstnanci získávají jednoduchý způsob, jak kontrolovat své směny, žádat o volno a zůstat v kontaktu se svým týmem prostřednictvím mobilní aplikace.
Navíc 7shifts dobře spolupracuje s oblíbenými POS a mzdovými systémy, což restauracím pomáhá snížit administrativní zátěž. Díky svému zaměření na specifické každodenní potřeby restauračních týmů se odlišuje od obecnějších nástrojů pro plánování.
Nejlepší funkce 7shifts
- Umožněte zaměstnancům vyměňovat si směny, nabízet je nebo o ně žádat se souhlasem manažera, automaticky aktualizovat rozvrh a informovat dotčené zaměstnance.
- Přesně sledujte pracovní dobu, přestávky a přesčasy zaměstnanců pomocí funkcí, jako je geofencing a rozpoznávání obličeje.
- Sledujte a kontrolujte mzdové náklady nastavením mzdových cílů na základě předpokládaných tržeb.
- Generujte automatické zprávy o plánování, docházce a pracovních metrikách pro snadnou měsíční nebo průběžnou analýzu.
Omezení 7shifts
- Je náročné orientovat se v otevřených směnách.
- Uživatelé si stěžují, že software někdy nefunguje správně, což znemožňuje zaměstnancům přístup k nástroji.
Ceny 7shifts
- Comp: Zdarma
- Entree: 31,99 $/měsíc za jednu lokalitu
- Funkce: 69,99 $/měsíc za každou lokalitu
- Gourmet: Od 135 $/měsíc za jednu pobočku
Hodnocení a recenze 7shifts
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 7shifts?
Přímo z recenze G2:
Tuto aplikaci miluji, poskytuje nám velkou flexibilitu při zaznamenávání poznámek mezi manažery, kontrole prodeje a procenta práce a při oznamování novinek zaměstnancům... Musíme také být velmi opatrní, když nezavřeme prohlížeč, protože se nic neuloží, dokud jej nezavřete. Je to tedy obtížné, když na rozvrhu pracuje více lidí, protože se velmi snadno může vrátit zpět k původní šabloně.
Tuto aplikaci miluji, poskytuje nám velkou flexibilitu při zaznamenávání poznámek mezi manažery, kontrole prodeje a procenta práce a při oznamování novinek zaměstnancům... Musíme také být velmi opatrní, když nezavřeme prohlížeč, protože se nic neuloží, dokud jej nezavřete. Je to tedy obtížné, když na rozvrhu pracuje více lidí, protože se velmi snadno může vrátit zpět k původní šabloně.
🤝 Přátelské připomenutí: Nadměrná komunikace > nedostatečná komunikace. Vždy zasílejte aktualizace nebo změny směn prostřednictvím oznámení v aplikaci, SMS a e-mailu, abyste se vyhnuli dramatickým situacím typu „to jsem nevěděl“.
7. Humanity (nejlepší pro komplexní plánování v podnicích)
Humanity je spolehlivý systém pro plánování rozvrhů zaměstnanců, který vám pomůže předvídat personální potřeby, vytvářet rozvrhy v souladu s předpisy a snižovat náklady na pracovní sílu. Zaměstnanci mohou přímo ze svých telefonů měnit směny, žádat o volno nebo aktualizovat svou dostupnost.
Platforma automatizuje kontroly, aby podniky dodržovaly pracovní právo a pravidla odborů, a zároveň nabízí integrované šablony pro správu úkolů, sledování času a správu dovolených, takže máte vše na jednom místě. Získáte také podrobné zprávy a přehledy, které vám pomohou lépe porozumět výkonu zaměstnanců a mzdovým nákladům.
Nejlepší funkce Humanity
- Předpovídejte personální potřeby a optimalizujte rozvrhy pomocí předpovědí založených na umělé inteligenci a klíčových ukazatelích výkonnosti, jako jsou tržby a počet zákazníků.
- Spravujte profily zaměstnanců s jejich dovednostmi, dostupností a žádostmi o dovolenou, abyste zjednodušili přidělování směn a plánování.
- Komunikujte se zaměstnanci prostřednictvím automatických e-mailů, SMS, push notifikací a chatu v aplikaci na počítači i mobilním zařízení.
Lidské omezení
- Formát exportu je třeba po stažení upravit.
- Netoleruje odchylky v časovém plánování.
Ceny Humanity
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Humanity
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají o Humanity skuteční uživatelé?
Zde je názor jednoho uživatele na Humanity:
Jakmile se uživatelé naučí, jak upravovat dostupnost v kalendáři, je jeho používání velmi jednoduché. K zablokování času v kalendáři je potřeba jen několik kliknutí a kalendář se průběžně aktualizuje… Aplikace se nesynchronizovala dobře s webovou stránkou; záznamy byly zadávány v aplikaci, ale na webové stránce nebyly k nalezení…
Jakmile se uživatelé naučí, jak upravovat dostupnost v kalendáři, je jeho používání velmi jednoduché. K zablokování času v kalendáři je potřeba jen několik kliknutí a kalendář se průběžně aktualizuje… Aplikace se nesynchronizovala dobře s webovou stránkou; záznamy byly zadávány v aplikaci, ale na webové stránce nebyly k nalezení…
💡 Tip pro profesionály: Použijte pravidlo 3C pro pokrytí směn. Než dokončíte plán, zeptejte se sami sebe:
- Pokrytí: Máme obsazené všechny směny?
- Dodržování předpisů: Dodržujeme pracovní právo, přestávky a limity přesčasů?
- Komunikace: Sdělili jsme vše jasně?
8. BuildOps (nejlepší pro dispečink terénních služeb)
BuildOps je software pro plánování pracovní síly přizpůsobený pro komerční dodavatele a firmy poskytující služby v terénu. Poskytuje také přizpůsobitelné reporty a analytické nástroje, které firmám umožňují jasný přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti, nákladech na pracovní sílu, postupu projektů a ziskovosti služeb.
Jednou z vynikajících funkcí BuildOps je jeho nativní aplikace pro techniky v terénu. Technici mají přístup k pracovním příkazům, historii zákazníků, údajům o vybavení a podrobnostem o zakázkách přímo ze svých smartphonů nebo tabletů, a to i offline. Mohou také pořizovat podpisy, nahrávat fotografie, dokumentovat svou práci a generovat faktury přímo na místě, což pomáhá urychlit fakturaci a snížit počet chyb.
Nejlepší funkce BuildOps
- Sledujte techniky a zakázky, abyste získali přehled o terénních operacích a optimalizovali přidělování zdrojů.
- Spravujte pracovní příkazy, nabídky, smlouvy a denní záznamy z jednotného ovládacího panelu.
- Integrujte je s účetními systémy, jako je QuickBooks, a zjednodušte si fakturaci, vystavování faktur a sledování financí.
Omezení BuildOps
- Z platformy nelze zasílat faktury přímo zákazníkům.
- Vytváření přizpůsobitelných formulářů je náročné
Ceny BuildOps
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BuildOps
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o BuildOps?
Podle jednoho recenzenta:
Build Ops je v současné době nastaven pro velmi velké organizace. Tvrdí, že je to záměrné s ohledem na to, že menší organizace se v průběhu let rozrůstají. Chápeme myšlenku, která za tím stojí, ale dokud se nedostaneme do této fáze, v některých oblastech jsme zaznamenali spíše nárůst administrativní zátěže. Build Ops předpokládá, že určití zaměstnanci budou obsazovat konkrétní pozice, aby splnili své pracovní úkoly.
Build Ops je v současné době nastaven pro velmi velké organizace. Tvrdí, že je to záměrné s ohledem na to, že menší organizace se v průběhu let rozrůstají. Chápeme myšlenku, která za tím stojí, ale dokud se nedostaneme do této fáze, v některých oblastech jsme zaznamenali spíše nárůst administrativní práce. Build Ops předpokládá, že určití zaměstnanci budou obsazovat konkrétní pozice, aby splnili své pracovní úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Nechte zaměstnance označit svou dostupnost jako:
- ✅ Zelená: Plně dostupný
- 🟡 Žlutá: V případě potřeby lze použít
- 🔴 Červená: Není k dispozici
Barevné kódování a vizuální značky mohou být skvělým způsobem, jak získat přehled o rozvrhu vašich zaměstnanců. Mohou vám také pomoci při rychlém a jistém rozhodování o rozvrhu.
9. Buddy Punch (nejlepší pro základní sledování pracovní doby zaměstnanců)
Buddy Punch je jednoduché, ale efektivní řešení pro sledování a plánování pracovní doby zaměstnanců, které je obzvláště oblíbené u malých a středních podniků. Vyniká svými všestrannými možnostmi zaznamenávání docházky. Zaměstnanci se mohou přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím webových prohlížečů, mobilních aplikací nebo dokonce jedinečného systému QR kódů.
Pro větší odpovědnost nabízí Buddy Punch také sledování GPS, blokování IP adres a dokonce i pořizování fotografií při docházce, takže manažeři vždy vědí, kde a kdy se členové týmu přihlašují. Automatická upozornění a oznámení navíc zajišťují, že všichni mají aktuální informace v reálném čase.
Nejlepší funkce Buddy Punch
- Sledujte docházku v reálném čase, upozornění na přesčasy a dostávejte oznámení, když se zaměstnanci blíží k limitu přesčasů.
- Spravujte placené volno (PTO) pomocí přizpůsobitelných pravidel pro čerpání a samoobslužných možností, které zaměstnanci mohou využít k podání žádosti o dovolenou, nemocenskou nebo osobní volno nebo k jejich zadání.
- Přiřaďte kódům pracovních pozic a oddělení podrobné sledování projektů a úkolů, což vám umožní analyzovat mzdové náklady podle zákazníka, pracovní pozice nebo lokality.
Omezení Buddy Punch
- Nadměrné množství e-mailových oznámení je trochu zdrcující.
- Aplikace neposkytuje připomenutí pro přihlášení nebo odhlášení v době směny.
Ceny Buddy Punch
- Starter: 5,49 $/měsíc na uživatele + 19 $ základní poplatek za měsíc
- Pro: 6,99 $/měsíc na uživatele + 19 $ základní poplatek za měsíc
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele + 19 $ základní poplatek za měsíc
Hodnocení a recenze Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buddy Punch?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
Velmi se mi líbilo, že aplikace byla velmi přehledná, což znamená, že jste nemuseli provádět mnoho kliknutí, abyste pochopili její funkce... Domnívám se, že by potřebovala trochu více personalizačních prvků, aby byla aplikace trochu příjemnější na pohled, což by bylo plus.
Velmi se mi líbilo, že aplikace byla velmi přehledná, což znamená, že jste nemuseli provádět mnoho kliknutí, abyste pochopili její funkce... Domnívám se, že by potřebovala trochu více personalizačních prvků, aby byla aplikace trochu příjemnější na pohled, což by bylo plus.
📖 Přečtěte si také: Jak funguje pracovní rozvrh 9/80?
10. Planday (nejlepší pro řízení hodinové pracovní síly)
Planday je moderní řešení, které je navrženo tak, aby bylo snadno použitelné pro zaměstnance a zároveň výkonné pro manažery. Pomáhá firmám dodržovat pracovní právo a interní pravidla a automatizuje například správu smluv, dodržování přestávek na odpočinek a sledování dokumentace. To je obzvláště užitečné pro odvětví s přísnými pracovními předpisy nebo odborovými dohodami.
Další vynikající funkcí je zaměření Planday na kontrolu mzdových nákladů. Nabízí předpovědi mzdových nákladů v reálném čase při vytváření rozvrhů, což pomáhá firmám dodržovat rozpočet. Platforma je integrována s mnoha mzdovými, POS a HR systémy, jako jsou ADP, Xero, QuickBooks a další. Její otevřené API také umožňuje firmám vytvářet vlastní propojení.
Nejlepší funkce Planday
- Umožněte zaměstnancům vyměňovat si směny, žádat o volno a spravovat svou dostupnost prostřednictvím samoobslužného portálu.
- Sledujte analytické údaje v reálném čase a vytvářejte přizpůsobené zprávy pro lepší přehled o pracovní síle a rozhodování.
- Bezpečně ukládejte důležité dokumenty a umožněte elektronické podpisy smluv a onboardingu.
Omezení Planday
- Mobilní aplikace má dlouhou dobu načítání.
- Není příliš flexibilní a problémy se kvůli špatnému zákaznickému servisu neřeší snadno.
Ceny Planday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planday
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pro nepřetržitý provoz použijte rotační rozvrh směn. Vytvořte opakovatelný vzorec, například čtyři dny v práci a čtyři dny volno, a každý týden nebo každé dva týdny střídejte týmy v různých směnách.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro plánování směn zaměstnanců
Naplánujte si svůj úspěch s ClickUp
Výběr správného softwaru pro plánování směn může mít zásadní vliv na to, jak efektivně váš tým spravuje rozvrhy.
Ať už řídíte malý tým nebo dohlížíte na rozsáhlé operace, správný software vám pomůže zefektivnit procesy, zvýšit ziskovost práce, snížit počet chyb a zlepšit celkovou produktivitu.
Pokud hledáte flexibilní a škálovatelnou možnost, ClickUp je nejlepší volbou.
Díky výkonným klíčovým funkcím pro plánování, integraci s HR, softwarem pro stavební firmy a mzdovými systémy a schopnosti sledovat odpracované hodiny a spravovat úkoly a zdroje je tento software navržen tak, aby se přizpůsobil potřebám vašeho týmu, ať už je velký nebo malý.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅