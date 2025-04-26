10 nejlepších alternativ k deníku Day One pro organizované vedení deníku

Day One je oblíbená aplikace pro psaní deníků pro spisovatele, deníkáře a nadšence do produktivity a je známá svým elegantním rozhraním a snadným používáním.
Ale pokud jste se dostali až sem, je pravděpodobné, že již nevyhovuje vašim potřebám. Možná hledáte větší kontrolu nad svými daty nebo funkce, které lépe podporují psaní dlouhých textů, sledování nálady nebo stanovování cílů. Možná se vám již nezdá, že cena předplatného odpovídá tomu, co za ni dostáváte.
Ať už vás k přehodnocení Day One vedlo cokoli, dobrá zpráva je, že máte na výběr – a to z celé řady možností. Od aplikací pro vedení deníku zaměřených na ochranu soukromí až po bezpečné cloudové nástroje, které slouží zároveň jako osobní znalostní báze, alternativy v tomto seznamu nabízejí více než jen místo, kam si můžete zapsat své myšlenky.
V tomto průvodci si představíme 10 nejlepších alternativ k Day One, které vám poskytnou flexibilitu a funkce navržené tak, aby rostly spolu s vašimi deníkovými zvyklostmi.
Proč zvolit alternativy k Day One Journal?
Ačkoli si Day One vydobyl své místo jako špičková aplikace pro vedení deníku, má svá omezení, zejména pro uživatele s měnícími se potřebami nebo pracovními postupy.
Zde je několik důvodů, proč se mnoho lidí rozhodlo pro změnu:
- Omezená flexibilita platformy: Day One je vytvořen především pro uživatele Apple. Pokud potřebujete plynulý přístup přes Android, Windows nebo web, můžete narazit na omezení.
- Cenové otázky: Bezplatná verze aplikace pro digitální deník nabízí omezenou funkčnost a prémiové předplatné nemusí být pro příležitostné nebo cenově citlivé uživatele opodstatněné.
- Bullet journaling: Day One postrádá nativní struktury bullet journalingu, jako je rychlé zaznamenávání, migrace úkolů nebo indexování založené na symbolech.
- Chybějící funkce: Day One je vhodný pro denní záznamy. Chybí mu však pokročilé funkce, jako je sledování návyků, analýza nálady nebo podrobné vyhledávání v záznamech, které nabízejí jiné nástroje.
- Integrace produktivity: Pokud chcete spojit vedení deníku se správou úkolů, synchronizací kalendáře nebo sledováním cílů, některé alternativy nabízejí více možností produktivity.
Nejlepší alternativy k deníku Day One na první pohled
Zde je stručný přehled 10 nejlepších alternativ k Day One Journal:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Cena
|ClickUp
|– ClickUp Docs pro společné vedení deníku s podporou umělé inteligence – ClickUp Notepad pro rychlé poznámky – ClickUp AI pro shrnování poznámek, vytváření záznamů na základě provedené práce, chatových zpráv atd. – Stovky přizpůsobitelných šablon
|Nejlepší pro strukturované denní záznamy s řízením úkolů a stanovováním cílů.
|Bezplatná základní verze
|Notion
|– Vlastní systém deníků – Propojené databáze – Opakovaně použitelné denní šablony
|Nejlepší pro sledování návyků v rámci vlastního pracovního prostoru deníku.
|Bezplatná základní verze
|Evernote
|– Denní výzvy – Ochrana heslem – Vložené videa, audio
|Nejlepší pro zaznamenávání znalostí, vedení deníku a rychlou organizaci poznámek.
|Bezplatná základní verze
|Grid Diary
|– Strukturované výzvy – Widgety, jako například „Událost“, „Vzpomínka“ a „Citát“
|Nejlepší pro minimalistické vedení deníku a sebereflexi.
|Bezplatná základní verze
|Diarium
|– Převod řeči na text pro psaní deníku bez použití rukou – Zobrazení kalendáře – Sledování návyků
|Nejlepší pro jednoduché, strukturované a multimediální zážitky z psaní deníku.
|Bezplatná základní verze
|Cesta
|– Převádějte záznamy z deníku do fotoknih – Chráněno heslem – Zobrazení kalendáře, časové osy a atlasu
|Nejlepší pro dokumentování cest a osobních milníků
|Bezplatná základní verze
|Joplin
|– Formátování Markdown – Hierarchická struktura – AI asistent Jarvis
|Nejlepší open-source aplikace pro strukturované vedení deníku a detailní organizaci
|Bezplatná základní verze
|Penzu
|– Pokročilé vyhledávání – Funkce Time Capsule pro odesílání poznámek svému budoucímu já
|Nejlepší pro soukromé deníky s automatickým ukládáním a zprávami pro budoucí já.
|Bezplatná základní verze
|Daylio
|– Denní zaznamenávání nálady a aktivit pro sledování a monitorování vzorců – Zobrazení seznamu nebo kalendáře
|Nejlepší pro sledování nálady a aktivit s vizuálními přehledy
|Bezplatná základní verze
|Obsidian
|– Volné rozložení, kde můžete přetahovat poznámky, obrázky atd. – Obousměrné propojení a vizuální mapy záznamů v deníku
|Nejlepší pro propojené vedení deníku s odkazy, grafickým zobrazením a přizpůsobením pluginů.
|Bezplatná základní verze
Nyní, když víte, proč Day One již nemusí být tou správnou volbou, pojďme se podívat na nejlepší alternativy, které nabízejí větší flexibilitu, lepší funkce a zážitek z psaní deníku přizpůsobený vašim potřebám:
1. ClickUp (nejlepší pro strukturované denní psaní deníku s řízením úkolů a stanovováním cílů)
Pokud se vám zdá, že vaše deníkové rutiny začínají být roztříštěné, nebo se vaše poznámky ztrácejí mezi několika deníky, ClickUp by mohl být tou strukturou, která vám chybí.
Tato aplikace pro práci slouží zároveň jako výkonná platforma pro vedení deníku. Spisovatelé, profesionálové a nadšenci do produktivity používají ClickUp jako svou nejlepší aplikaci pro vedení deníku. Uspořádá vaše úvahy a seznamy úkolů, umožní je prohledávat a propojí vše do širšího kontextu.
Jednou z vynikajících funkcí této bezplatné aplikace je ClickUp Docs, díky kterému se psaní deníku stává plynulým, spolupracujícím a organizovaným zvykem.
Můžete vytvořit nový dokument pro každý den, vkládat týdenní záznamy do složek a dokonce propojit záznamy s konkrétními úkoly nebo cíli. Aby byl deník vizuálně atraktivní, přidejte záhlaví, tabulky, kontrolní seznamy a vlastní pole a formátujte své myšlenky přesně tak, jak chcete.
V ClickUp můžete vytvořit více deníků a jsou zcela zdarma. Například si vytvořte složku s názvem „Online deník“ a v ní vytvořte dokumenty pro různé účely. Může se jednat o záznamy nápadů, deník vděčnosti nebo týdenní reflexe. Každý dokument funguje jako samostatný deník, ale pomocí vnořených stránek je můžete rozdělit na denní záznamy, měsíční přehledy a záznamy věnované konkrétním tématům.
Aby bylo psaní deníku ještě plynulejší, zejména pro rychlé myšlenky a každodenní reflexe, nabízí ClickUp Notepad rychlý způsob, jak si bez rozptylování zaznamenat věci, jakmile vás napadne inspirace.
Důvodem, proč je to jedna z nejpopulárnějších aplikací pro vedení deníku, je to, že můžete přidávat seznamy úkolů pro opakující se rutiny, formátovat je pomocí záhlaví a zvýraznění. Můžete jít ještě o krok dál a vložit videa nebo tabulky, aby byl váš deník vizuálně atraktivnější.
A pokud se z letmého poznámky stane úkol, převedete ji na úkol s termíny, přidělenými osobami a prioritami. Každý nový záznam se může vyvinout v brainstorming , plánování a hlubší sledování cílů .
Pokud chcete, aby vaše deníkové záznamy přesahovaly pouhé psaní a skutečně interagovaly s vašimi myšlenkami, ClickUp Brain přidává vrstvu založenou na umělé inteligenci, která vám v tom pomůže.
Řekněme, že jste používali ClickUp Docs k vedení deníku produktivity nebo k rychlému zaznamenávání myšlenek v Notepadu. ClickUp Brain dokáže okamžitě prohledat všechny vaše záznamy a vytáhnout přehledy, shrnutí nebo konkrétní záznamy pouhým zadáním otázky v přirozeném jazyce, jako například „O čem jsem přemýšlel minulé úterý?“ nebo „Shrňte mé myšlenky o zotavení z vyhoření. ”
Na rozdíl od jiných aplikací pro vedení deníku vám ClickUp Brain umožňuje automaticky generovat podněty na základě témat vašeho deníku, proměnit postřehy v seznam úkolů nebo vytvářet navazující otázky k prozkoumání opakujících se myšlenek.
Digitální deník, který bere v úvahu kontext, vám pomáhá propojit jednotlivé body napříč dny, týdny nebo dokonce měsíci psaní osobního obsahu.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost. Ale co kdyby byla AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a byla již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy související s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a přehledy jediným kliknutím!
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte záznamy v deníku na strukturované, akční položky pomocí ClickUp Tasks, včetně termínů, priorit a přiřazených osob, pokud je to nutné.
- Nastavte si inteligentní připomenutí pomocí ClickUp Reminders, abyste mohli sledovat své myšlenky, zamyslet se nad svým dnem nebo se vrátit k nápadu ve správný čas.
- Sledujte svůj osobní růst, cíle produktivity nebo milníky při budování návyků pomocí ClickUp Goals a vizualizujte svůj pokrok v čase.
- Pomocí AI asistenta pro psaní ClickUp Brain můžete shrnout dlouhé poznámky, generovat denní podněty nebo dokonce brainstormovat nové záznamy během svých brainstormingových sezení na více zařízeních.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce této oblíbené aplikace pro vedení deníku vyžadují od nových uživatelů určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Potřebuji blog, abych mohl napsat vše, co se mi na ClickUp líbí. Mají vše: úkoly (v seznamu, tabulce, na tabuli, v kalendáři, na mapě atd.), dokumenty, AI, dashboardy a automatizace. Můžete sdílet veřejné odkazy na úkoly nebo dokumenty. Úkoly mají kartu aktivit, takže můžete vidět celou historii daného úkolu. Je to velmi flexibilní a profesionální. S ClickUp jako jedinou aplikací už nemáte žádnou výmluvu, abyste nebyli extrémně produktivní.
Potřebuji blog, abych mohl napsat vše, co se mi na ClickUp líbí. Mají vše: úkoly (v seznamu, tabulce, na tabuli, v kalendáři, na mapě atd.), dokumenty, AI, dashboardy a automatizace. Můžete sdílet veřejné odkazy na úkoly nebo dokumenty. Úkoly mají kartu aktivit, takže můžete vidět celou historii daného úkolu. Je to velmi flexibilní a profesionální. S ClickUp jako jedinou aplikací už nemáte žádnou výmluvu, abyste nebyli extrémně produktivní.
2. Notion (nejlepší pro sledování návyků v rámci vlastního pracovního prostoru deníku)
Pokud váš styl vedení deníku inklinuje k vizuální struktuře nebo sledování denních návyků, Notion vám možná bude vyhovovat.
Můžete vytvářet speciální stránky deníku pro každý den, vkládat média, sledovat svou náladu a navrhovat šablony pro ranní reflexe nebo závěrečné přehledy dne. S Notionem můžete vytvářet neomezený počet deníků, do kterých zaznamenáváte své denní, týdenní a pravidelné aktivity a návyky.
Notion také dokáže propojit váš digitální deník s širším systémem, například s vaším seznamem úkolů, kalendářem obsahu nebo plánem projektu.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvořte si plně přizpůsobitelný systém pro vedení deníku s vnořenými stránkami, propojenými databázemi a opakovaně použitelnými denními šablonami.
- Vkládání videí, zvukových souborů, obrázků a souborů přímo do záznamů deníku pro bohatší dokumentaci
- Propojte stránky deníku s úkoly, projekty nebo cíli pomocí relačních databází pro produktivitu s ohledem na kontext.
Omezení aplikace Notion
- Aplikace může být náročná na zdroje, což může občas zpomalit výkon nebo zvýšit využití paměti i při jednoduchých úkolech, jako je psaní poznámek.
- Bezplatná aplikace má omezenou velikost nahraných souborů na 5 MB, takže pokud váš deník obsahuje soubory PDF, více fotografií nebo zvukové záznamy, rychle vám dojde úložný prostor.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 18 $ za místo/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
3. Evernote (nejlepší pro zaznamenávání znalostí, vedení deníku a rychlou organizaci poznámek)
Díky výkonným vyhledávacím funkcím a plynulé synchronizaci mezi zařízeními vám Evernote pomůže udržet vaše vzpomínky a myšlenky dobře organizované. Pro každý záznam v deníku můžete vytvořit novou poznámku a použít jednotný formát názvu založený na datu, například „2025-04-23 Záznam v deníku“. Tak budou vaše poznámky seřazeny chronologicky a bude snazší se vrátit k konkrétním dnům.
Tato alternativa k deníku Day One vám umožňuje přidávat značky, jako jsou #práce, #osobní, #cestování, #nápady nebo #vděčnost, což usnadňuje filtrování a vyhledávání záznamů podle témat. Pokud narazíte na články nebo citáty, které vás inspirují, vložte je přímo do svého deníku a později se k nim vraťte.
Nejlepší funkce Evernote
- Vylepšete své záznamy přidáním obrázků, screenshotů nebo dokonce hlasových poznámek.
- Nastavte si denní připomenutí – ať už ráno nebo večer – abyste podpořili pravidelnost a začlenili psaní deníku do své rutiny.
- Zabezpečte své poznámky v deníku nebo celý zápisník heslem, aby vaše myšlenky zůstaly v bezpečí.
Omezení Evernote
- Bezplatná verze Evernote je omezena pouze na 60 MB prostoru za měsíc a můžete ji používat pouze na dvou zařízeních současně.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Zde je recenze G2:
Evernote používám již dlouhou dobu pro pořizování poznámek a správu znalostí. Aplikace má jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní a rychle se synchronizuje na všech zařízeních.
Evernote používám již dlouhou dobu pro pořizování poznámek a správu znalostí. Aplikace má jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní a rychle se synchronizuje na všech zařízeních.
4. Grid Diary (nejlepší pro minimalistické psaní deníku a sebereflexi)
Grid Diary je uživatelsky přívětivá aplikace pro psaní deníku a alternativa k Day One Journal, která využívá mřížkový formát, aby vám pomohla smysluplně reflektovat, aniž byste se cítili přetížení. Namísto psaní dlouhých, otevřených deníkových záznamů nabízí aplikace každý den sérii strukturovaných podnětů pro vedenou reflexi.
Vzhledem k tomu, že záznamy jsou krátké a strukturované, stačí vám jen 5 až 10 minut denně, což z něj dělá udržitelný zvyk i pro ty, kteří mají nabitý program.
Nejlepší funkce Grid Diary
- Vytvořte nebo přizpůsobte si mřížku pomocí podnětů, které odpovídají vašim osobním nebo profesním cílům.
- Zhodnoťte své širší cíle, zkontrolujte osobní růst a rozpoznat opakující se vzorce nebo témata.
- Přidávejte, odstraňujte a měňte pořadí widgetů, jako jsou „Událost“, „Vzpomínka“ a „Citát“, a vytvořte si tak personalizovanější prostředí.
Omezení Grid Diary
- Tento nástroj nabízí pouze jednoduché zobrazení časové osy a denní záznamy a nepodporuje pokročilé analytické funkce ani panely produktivity.
Ceny Grid Diary
- Zdarma
- Členské předplatné: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Grid Diary
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Diarium (nejlepší pro jednoduché, strukturované a multimediální záznamy)
Diarium automaticky vytváří záznam pro každý den, což usnadňuje vytvoření návyku denního psaní deníku. Pokud dáváte přednost mluvení před psaním, alternativa k deníku Day One Journal vám umožňuje zaznamenávat své myšlenky přímo nebo používat funkci převodu řeči na text pro psaní deníku bez použití rukou – ideální pro reflexe na cestách nebo když jste příliš unavení na psaní.
V „kalendářovém zobrazení“ můžete vidět, které dny jste zaznamenali do deníku, nebo můžete procházet své záznamy v časové ose, abyste si prohlédli měsíční reflexe a zkontrolovali konzistenci.
Nejlepší funkce Diarium
- Proměňte své záznamy v cestovní deník s údaji o poloze, počasí a počtu kroků.
- Zobrazuje vaše fotografie, události v kalendáři, příspěvky na sociálních sítích nebo údaje o kondici díky integraci s Instagramem, Microsoft To Do, Google Fit atd.
- Získejte statistiky, jako je četnost psaní deníku, počet po sobě jdoucích záznamů a počet napsaných slov, které vám pomohou efektivně sledovat vaše návyky.
Omezení Diarium
- Nepodporuje spolupráci v reálném čase ani sdílené záznamy v deníku.
Ceny Diarium
- Zdarma
- Pro verze: 9,99 $ (jednorázový poplatek)
Hodnocení a recenze Diarium
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Diarium?
Zde je recenze z Apple App Store:
Tuto aplikaci miluji. Usnadňuje každodenní zadávání záznamů, vyhledávání předchozích záznamů a poměrně snadné přesouvání záznamů z jiných aplikací do této.
Tuto aplikaci miluji. Usnadňuje každodenní zadávání záznamů, vyhledávání předchozích záznamů a poměrně snadné přesouvání záznamů z jiných aplikací do této.
6. Journey (nejlepší pro dokumentování cest a osobních milníků)
Journey je aplikace pro digitální deníky, která automaticky přidává časová razítka a údaje o poloze, aby poskytla smysluplný kontext vašim záznamům v deníku. Kalendář, časová osa a atlas aplikace vám umožňují sledovat vaši deníkovou aktivitu v čase a znovu si prohlížet záznamy podle data nebo místa. Můžete také sledovat nálady a denní aktivity, což vám pomůže identifikovat emocionální vzorce a zlepšit vaše duševní zdraví.
Nejlepší funkce Journey
- Přidejte ke svým záznamům fotografie, videa, zvukové nahrávky, údaje o počasí a značky polohy.
- Exportujte záznamy do formátu PDF nebo DOCX a převádějte je do krásně formátovaných fotoknih.
- Chraňte své záznamy pomocí hesla, otisku prstu nebo Face ID.
Omezení cesty
- Někteří uživatelé hlásili, že cloudové úložiště má omezený prostor a počet záznamů v deníku, takže webová verze aplikace může být omezující.
Ceny Journey
- Zdarma
- Členství: 4,17 $/měsíc (účtováno ročně)
- Doživotní: 199,99 $
Hodnocení a recenze Journey
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Joplin (nejlepší open-source aplikace pro strukturované vedení deníku a detailní organizaci)
Alternativa k deníku Day One, Joplin, je open-source aplikace pro pořizování poznámek, kterou můžete snadno použít pro psaní deníku, zejména pokud dáváte přednost strukturovanějšímu a přizpůsobitelnému prostředí. Podporuje formátování Markdown, což vám umožňuje vytvářet záznamy s obrázky, videi, soubory PDF a odkazy.
Díky notebookům a subnotebookům můžete své záznamy uspořádat do přehledné hierarchické struktury, takže související témata zůstanou seskupena a jsou snadno přístupná. A plugin Jarvis (AI Assistant) vylepšuje vaše poznámky o funkce, jako jsou shrnutí obsahu, přepisování textu a generování obsahu, což usnadňuje vylepšování nebo rozšiřování vašich deníkových záznamů.
Nejlepší funkce Joplin
- Sledujte úkoly, nastavujte připomenutí a organizujte seznamy pomocí integrovaných funkcí pro správu úkolů v aplikaci Joplin, abyste mohli spravovat své denní úkoly i reflexivní psaní na jednom místě.
- Ukládejte celé webové stránky, články nebo úryvky pomocí rozšíření prohlížeče Joplin, abyste mohli snadno odkazovat na online obsah ve svých denících.
- Synchronizujte své poznámky mezi zařízeními pomocí Joplin Cloud a sdílejte je prostřednictvím veřejných odkazů nebo je použijte pro spolupráci.
Omezení Joplinu
- Joplin je primárně navržen pro osobní použití a postrádá spolupráci v reálném čase, jako je Google Docs nebo Notion.
Ceny Joplin
- Zdarma
- Základní: 3,40 $/měsíc (2,99 €/měsíc)
- Pro: 6,81 $/měsíc (5,99 €/měsíc)
- Týmy: 9,09 $/měsíc na uživatele (7,99 €/měsíc na uživatele)
Hodnocení a recenze Joplin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Joplinu?
Líbí se mi organizační struktura poznámek, kde můžete mít zápisníky a v nich různé poznámky. Také se mi líbí, že poznámky jsou uloženy v Markdownu, což umožňuje snadné čtení. Používám ho každý den a je velmi snadné ho používat a integrovat do každodenního života.
Líbí se mi organizační struktura poznámek, kde můžete mít zápisníky a v nich různé poznámky. Také se mi líbí, že poznámky jsou uloženy v Markdownu, což umožňuje snadné čtení. Používám ho každý den a je velmi snadné ho používat a integrovat do každodenního života.
8. Penzu (nejlepší pro soukromé deníky s automatickým ukládáním a zprávami pro budoucí já)
Penzu nabízí flexibilní zážitek z psaní deníku, který vám umožní zaznamenat neomezený počet záznamů, abyste mohli bez omezení dokumentovat každý detail svého života.
Při psaní funguje automatické ukládání tiše na pozadí, takže se vaše myšlenky nikdy neztratí. Spisovatelé, kteří rádi sledují svůj pokrok, ocení funkci počítání slov, která je skvělá pro plnění osobních cílů.
S Penzu Time Capsule můžete dokonce posílat zprávy svému budoucímu já – jedinečný způsob, jak reflektovat svůj růst a milníky. Až budete připraveni sdílet, můžete si vybrat mezi soukromým e-mailem nebo veřejným odkazem pro sdílení, v závislosti na tom, jak osobní je daný záznam.
Nejlepší funkce Penzu
- S pomocí vyhledávací funkce můžete snadno znovu navštívit minulé reflexe a podívat se, jak daleko jste se dostali díky konkrétním vzpomínkám.
- Přizpůsobte si svůj deník pomocí jedinečných obalů, pozadí a nastavitelných bloků pro psaní a získejte tak osobnější zážitek.
- Chraňte své záznamy pomocí šifrovaných zámků deníku, které zajistí soukromí a bezpečnost vašich zápisků.
Omezení Penzu
- Penzu nenabízí integraci s jinými aplikacemi nebo službami, což může omezit jeho užitečnost pro uživatele, kteří hledají propojenější zážitek z psaní deníku.
Ceny Penzu
- Zdarma
- Pro: 4,99 $/měsíc
- Pro+: 9,99 $/měsíc
- Penzu Pro+ na celý život: 199,99 $
Hodnocení a recenze Penzu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Daylio (nejlepší pro sledování nálady a aktivit s vizuálními přehledy)
Daylio, alternativa k Day One Journal, usnadňuje sledování vašich nálad a denních aktivit a pomáhá vám pochopit vaše emocionální vzorce pouhými několika klepnutími. Sledování nálady v Daylio vám umožňuje zaznamenávat své pocity každý den, vybírat z možností jako „Šťastný“, „Smutný“ nebo „Úzkostný“ a pomáhá vám odhalit trendy v průběhu času.
Můžete například vytvořit více deníků, abyste mohli sledovat, jak vám společenské kontakty zlepšují náladu nebo jak na vás působí stres související s prací. Aplikace vám také umožňuje zaznamenávat vaše každodenní aktivity, jako je běhání nebo cvičení jógy, abyste mohli sledovat, jak konkrétní činnosti ovlivňují vaše emoce.
Aplikace poskytuje přehled celého roku v pixelech s vizuálním znázorněním vaší nálady v průběhu celého roku, což vám umožní rychle rozpoznat emocionální vzorce a trendy. Pomocí této aplikace můžete sledovat, jak produktivní jste po práci.
Nejlepší funkce Daylio
- Vytvářejte grafy a přehledy, které vám poskytnou jasný přehled o trendech a vzorcích vaší nálady.
- Přepněte do zobrazení seznamu nebo kalendáře, abyste mohli snadno organizovat a procházet své záznamy.
- Sledujte své série, získejte odměny za pravidelné záznamy a udržujte si motivaci díky dennímu zaznamenávání nálady a aktivit.
Omezení Daylio
- Není ideální jako standardní aplikace pro vedení deníku, protože platforma je primárně určena pro lidi, kteří se zajímají o mindfulness a péči o sebe.
Ceny Daylio
- Zdarma
- Premium: Od 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Daylio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Daylio?
Zde je recenze z Redditu:
Daylio jsem v průběhu let používal k sledování svého duševního zdraví a zjistil jsem, že funguje opravdu dobře.
Daylio jsem v průběhu let používal k sledování svého duševního zdraví a zjistil jsem, že funguje opravdu dobře.
10. Obsidian (nejlepší pro propojené vedení deníku s odkazy, grafickým zobrazením a přizpůsobením pluginů)
S Obsidian Canvas můžete vizuálně organizovat své myšlenky přetahováním poznámek, obrázků a dalšího obsahu do libovolného rozložení. Navíc můžete také použít šablony, abyste zajistili konzistenci svého deníkového procesu a vytvořili strukturované záznamy pro každodenní reflexe, sledování cílů a další.
Obsidian je také považován za jednu z nejlepších aplikací pro vedení deníku a alternativu k Day One Journal pro nadšence do produktivity. Umožňuje vám propojit vaše záznamy pomocí obousměrného propojení a vytvořit síť souvisejících myšlenek napříč vašimi poznámkami. Grafické zobrazení ukazuje vizuální mapu vašeho deníku, takže můžete odhalit vzorce ve svých myšlenkách a snadno procházet minulé záznamy, jak vaše reflexe rostou.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Rychle prohledávejte poznámky pomocí značek, klíčových slov nebo odkazů a najděte, co potřebujete, aniž byste museli prohledávat celý svůj archiv.
- Označujte záznamy, abyste seskupili nápady nebo témata a usnadnili si procházení a filtrování deníku.
- Změny můžete kdykoli vrátit zpět pomocí historie verzí, takže vaše minulé záznamy zůstanou v bezpečí a budou obnovitelné.
Omezení Obsidianu
- Někdy stačí pouze zadat příkazy k provedení konkrétních akcí. Například pro podtržení slov musíte použít HTML
- , protože pro tuto funkci neexistuje žádné tlačítko.
Ceny Obsidian
- Zdarma
- Synchronizace: 5 $ za uživatele a měsíc
- Publikování: 10 $ za web, za měsíc
- Catalyst: 25 $ jednorázová platba
- Komerční: 50 $ za uživatele a rok
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Zefektivněte každodenní psaní deníku a plánování s ClickUp
To, co kdysi začalo jako klidný prostor pro zaznamenávání myšlenek, nyní možná potřebuje podporovat více: strukturované plánování, sledování cílů, integraci úkolů a dokonce i společné pořizování poznámek.
Vedení deníku je dnes úzce spojeno s produktivitou, pamětí a dynamikou. A je v pořádku, že od svého deníku očekáváte více. Možná chcete propojit záznamy se svým seznamem úkolů, proměnit náhodné myšlenky v cíle nebo používat jeden pracovní prostor jak pro plánování, tak pro osobní postřehy.
Pokud se v tom poznáváte, stojí za to vyzkoušet ClickUp, jednu z nejlepších aplikací pro vedení deníku. To, co z něj dělá nejlepší alternativu k aplikaci Day One Journal, jsou pokročilé funkce, jako jsou Docs, Notepad, Tasks, Goals a AI-powered ClickUp Brain. Všechny tyto funkce spojují reflexe, akce a přehlednost v jedné aplikaci.
