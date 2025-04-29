10 nejlepších alternativ Goalscape pro chytřejší správu cílů v roce 2025

Stanovení cílů je prvním krokem k tomu, aby se neviditelné stalo viditelným.
Máte někdy pocit, že vaše cíle visí ve vzduchu a nejsou propojeny s širšími obchodními cíli? Buďme realističtí: jako vedoucí pracovník byste neměli mít pocit, že správa cílů je jako sestavování nábytku IKEA bez návodu.
Pokud vám už nestačí závratné soustředné kruhy Goalscape a chcete něco, co lépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, jste na správném místě.
V tomto průvodci se budeme zabývat 10 nejlepšími alternativami Goalscape, které vašemu týmu pomohou dosáhnout chytřejšího řízení cílů. Jste připraveni dosáhnout svých cílů? Jdeme na to!
Proč zvolit alternativy Goalscape?
Podle zprávy PWC používá 77 % vysoce výkonných týmů nástroje pro správu projektů k dosažení svých cílů. Proto je efektivní software pro správu projektů a cílů klíčový pro úspěch. Ačkoli je Goalscape známý svým vizuálním rozhraním pro stanovení cílů, postrádá škálovatelnost, týmovou spolupráci a pokročilou správu úkolů.
Toto byste měli hledat v alternativách Goalscape:
- Robustní funkce: Vynikající alternativy nabízejí integrované sledování času, Ganttovy diagramy a přizpůsobitelné pracovní postupy pro správu složitých projektů ✅
- Lepší koordinace týmu: Nástroje jako ClickUp a Monday.com zajišťují plynulou komunikaci a centralizované aktualizace úkolů ✅
- Možnosti integrace: Nejlepší platformy se propojují s CRM, kalendáři, cloudovými úložišti a stovkami aplikací třetích stran ✅
- Větší flexibilita: Alternativy často podporují více způsobů zobrazení práce – Kanban, časové osy, seznamy – aby vyhovovaly stylu každého týmu ✅
- Cenově výhodné plány: Několik nástrojů nabízí větší hodnotu díky velkorysým bezplatným úrovním nebo paušálním cenovým modelům pro rostoucí týmy ✅
Alternativy Goalscape v kostce
Než se pustíme do detailů, zde je krátký přehled alternativ Goalscape, jejich použití, obchodní struktury a ceny jednotlivých platforem.
|Alternativy k Goalscape
|Nejlepší pro
|Případ použití
|Počáteční cena
|ClickUp
|Komplexní správa projektů a cílů
|Týmy všech velikostí, přizpůsobené pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7 $/uživatel/měsíc.
|Trello
|Vizuální správa cílů (styl Kanban)
|Jednotlivci a malé týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 5 $/uživatel/měsíc
|Asana
|Vizuální plánování a stanovení cílů
|Mezifunkční týmová spolupráce
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 10,99 $/uživatel/měsíc.
|Wrike
|Řízení projektů na podnikové úrovni
|Velké týmy a podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 9,80 $/uživatel/měsíc.
|Jira
|Agilní sledování a vývoj projektů
|Týmy pro vývoj softwaru
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 7,75 $/uživatel/měsíc.
|Monday. com
|Vizuální pracovní postupy a plánování týmu
|Marketingové, prodejní a provozní týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 8 $/uživatel/měsíc
|Weekdone
|Pro měření týdenního pokroku
|Týmy zaměřené na sladění cílů
|Zdarma pro 3 uživatele; 90 $/měsíc pro až 10 uživatelů
|Notion
|Budování návyků a osobní cíle
|Týmy, které potřebují dokumenty, úkoly a poznámky
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 8 $/uživatel/měsíc
|GoalsOnTrack
|Vytváření podrobných akčních plánů a vizuálních tabulek
|Jednotlivci zaměřeni na cíle SMART
|Žádný bezplatný tarif; 68 $/rok
|Basecamp
|Zjednodušená týmová spolupráce a stanovení cílů
|Malé týmy hledající snadnou spolupráci
|K dispozici je bezplatný tarif; 15 $/uživatel/měsíc
Nejlepší alternativy Goalscape, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro správu projektů a cílů)
Buďme upřímní, práce může být v dnešní době trochu chaotická. Projekty, cíle a komunikace jsou roztroušené po celém místě? To ničí produktivitu. Pokud vám to zní povědomě, potřebujete nástroj, který vše spojí dohromady.
Vyzkoušejte ClickUp, „aplikaci pro všechno“ v práci. Kombinuje správu projektů, znalostí a cílů do jednoho centrálního hubu a disponuje umělou inteligencí, která vám pomůže pracovat rychleji a lépe.
💜 Správa všech cílů na jednom místě s ClickUp Goals
ClickUp Goals umožňuje týmům i jednotlivcům jasně a přesně stanovovat, sledovat a dosahovat svých cílů.
Můžete vytvářet měřitelné cíle, včetně OKR (cíle a klíčové výsledky), a rozdělit je na zvládnutelné úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy v ClickUp, abyste získali praktičtější a organizovanější přístup.
Můžete je sledovat pomocí přizpůsobitelného sledování pokroku s číselnými, peněžními, pravdivými/nepravdivými a úkolovými cíli.
Při správě několika cílů v rámci týmu usnadňuje ClickUp spolupráci tím, že umožňuje sdílet cíle, delegovat odpovědnost a sledovat pokrok skupiny.
Integrované nástroje, jako je chat ClickUp v reálném čase, vláknové konverzace, zmínky a centralizovaná schránka ClickUp, zajišťují plynulou komunikaci. Navíc můžete své cíle přehledně rozdělit do složek, díky čemuž je snadno najdete a spravujete.
💜 Získejte přehled o pokroku v plnění cílů v reálném čase díky dashboardům ClickUp.
Dashboardy ClickUp usnadňují sledování pokroku při dosahování vašich cílů v reálném čase. Místo hádání, jak blízko jste k dosažení cíle, získáte jasný vizuální přehled o všem.
Podívejte se, jak úkoly přispívají k vašim cílům, sledujte výkonnost týmu a klíčové metriky, vše na jednom místě. A to nejlepší? Dashboard si můžete přizpůsobit tak, aby odpovídal vašim cílům. Přidejte widgety pro sledování pokroku, grafy milníků nebo karty pracovní zátěže, abyste přesně viděli, jak na tom jste.
💜 Organizace cílů pomocí šablon ClickUp
Šablona ClickUp SMART Goals obsahuje flexibilní možnosti stavu pro sledování pokroku, vlastní pole pro přehlednou organizaci a vizualizaci cílů a přizpůsobené zobrazení, jako je Goal Effort a SMART Goal Worksheet, které se přizpůsobí vašemu jedinečnému pracovnímu postupu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Definujte jasné cíle pomocí rámce SMART.
- Přiřazujte úkoly a stanovujte termíny, aby byly cíle realizovatelné a splnitelné.
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat KPI, milníky a klíčové metriky na jednom místě.
- Sledujte pokrok v reálném čase pomocí vizuálního sledování a automatických aktualizací ClickUp.
- Zůstaňte zodpovědní propojováním cílů s projekty, týmy a jednotlivými přispěvateli.
ClickUp Goals pomáhá udržet pozornost všech členů každého oddělení na tom, co je opravdu důležité, což je při uvádění nového produktu na trh zásadní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte poznámky, vytvářejte znalostní báze a spolupracujte na projektových úkolech s ClickUp Docs.
- Přidejte odhady času k úkolům a podúkolům a sledujte, kolik času strávíte každou činností, pomocí funkce Time Tracking od ClickUp.
- Sledujte osobní a týmovou produktivitu, pracovní vytížení, fakturovatelné hodiny a další údaje pomocí dashboardů ClickUp.
- Propojte se s více než 1000 nástroji a pracujte bez nutnosti přepínání platforem díky integraci ClickUp.
- Dostávejte upozornění na blížící se termíny pomocí připomínek ClickUp. ClickUp vám připomene vaše úkoly pět minut až tři dny před jejich termínem.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může pro nové uživatele představovat strmější křivku učení.
- Vysoká úroveň přizpůsobení je sice výkonná, ale může vyžadovat značné počáteční nastavení a konfiguraci.
Ceny ClickUp/
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp používáme každý den ke správě více projektů. Jako inženýr oceňuji, jak lze ClickUp použít pro jednoduché seznamy úkolů a rozšířit jej na komplexní nástroj pro správu týmů a složitých projektů. Jedná se o vynikající komunikační platformu s různými možnostmi zobrazení úkolů, milníků, rozhodnutí, příležitostí a připomínek. Tyto funkce pomáhají vizualizovat cíle a záměry smysluplným a poutavým způsobem a překlenují mezery mezi různými týmy v rámci organizace.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost. Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená?
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to vše umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři problémy spojené s přijetím AI a propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a informace jediným kliknutím!
2. Trello (nejlepší pro vizuální správu cílů)
Trello je nástroj pro správu projektů, který je oceňován pro svou jednoduchost a vizuální přístup k úkolům. Vlastní jej společnost Atlassian a pyšní se snadno srozumitelným rozhraním Kanban board.
Ačkoli se nejedná o specializovanou platformu pro správu cílů, můžete Trello použít ke sledování svého pokroku při dosahování cílů. Stačí vytvořit speciální tabule, seznamy představující různé fáze a karty pro konkrétní kroky. A díky Power-Ups můžete dokonce přidat integraci sledování cílů a reportingu.
Nejlepší funkce Trello
- Jednoduché a vizuální rozhraní Kanban board spolu se snadnou správou úkolů pomocí drag-and-drop.
- Přizpůsobitelné tabule a seznamy pro zobrazení pokroku v plnění cílů
- Vylepšení pro integraci a rozšířené funkce, jako je sledování cílů.
- Funkce pro spolupráci při správě cílů v týmu
Omezení Trello
- Základní funkce postrádají specializované funkce pro správu cílů bez Power-Ups.
- Může být méně organizované pro složité projekty s více cíli, milníky a dílčími úkoly.
- Funkce pro vytváření zpráv a analýzy jsou ve standardní verzi omezené.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/uživatel/měsíc
- Premium: 10 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trello:
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Recenze G2 říká:
Trello se mi líbí, protože je to velmi užitečný a praktický nástroj pro organizaci projektů, úkolů a každodenních činností. Jeho design založený na tabulkách a kartách je intuitivní, vizuálně přitažlivý a velmi snadno použitelný, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele. Umožňuje spolupráci týmu v reálném čase, přiřazování úkolů, stanovování termínů a rychlé přidávání komentářů nebo souborů.
⭐️ Zajímavost: Teorie stanovování cílů byla vyvinuta jak v terénu, tak v laboratoři. Cecil Alec Mace provedl první empirické studie v roce 1935. Psycholog Edwin A. Locke začal zkoumat stanovování cílů v polovině 60. let a pokračoval v jeho výzkumu více než 30 let.
3. Asana (nejlepší pro vizuální plánování a stanovení cílů)
Asana je nástroj pro správu práce, který zlepšuje týmovou spolupráci a organizaci. Funkce „Cíle“ v Asaně umožňuje týmům nastavovat, sledovat a spravovat cíle přímo v rámci platformy a propojovat je s prováděnou prací. Tím je zajištěno, že každodenní úkoly přispívají k dosažení širších obchodních a firemních cílů.
Nejlepší funkce Asany
- Speciální funkce „Cíle“ pro nastavení, sledování a správu cílů.
- Možnost propojit cíle s konkrétními projekty a úkoly
- Více zobrazení projektů, včetně seznamu, tabule, kalendáře a časové osy (Ganttův diagram)
- Robustní reportování a analytika pokroku v plnění cílů
Omezení aplikace Asana
- Nastavení a osvojení si těchto nástrojů může být složitější než u jednodušších nástrojů.
- Bezplatný tarif má omezení ohledně počtu uživatelů a funkcí.
Ceny Asany
- Základní: zdarma
- Premium: 10,99 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 24,99 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Na Asaně se mi nejvíc líbí, jak snadné je vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly. Rozhraní je přehledné a intuitivní a opravdu mi i mému týmu pomáhá udržovat pořádek. Líbí se mi, že mohu projekty rozdělit na menší úkoly, stanovit termíny a mít vše na jednom místě.
Na Asaně se mi nejvíc líbí, jak snadné je vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly. Rozhraní je přehledné a intuitivní a opravdu mi i mému týmu pomáhá udržovat pořádek. Líbí se mi, že mohu projekty rozdělit na menší úkoly, stanovit termíny a mít vše na jednom místě.
📖 Další informace: Šablony zpráv o pokroku zdarma v Excelu, Wordu a ClickUp
4. Wrike (nejlepší pro správu projektů na podnikové úrovni)
Wrike je výkonná platforma pro správu projektů a spolupráci , která je známá svou škálovatelností a možnostmi přizpůsobení. Poskytuje robustní nástroje pro plánování, rozvrhování a sledování projektů spolu s vyhrazenými funkcemi pro správu cílů.
Wrike umožňuje uživatelům definovat strategické cíle, rozdělit je na proveditelné kroky a sledovat pokrok prostřednictvím projektových dashboardů a reportů. Jeho funkce automatizace pracovních postupů dále zefektivňují úkoly související s cíli.
Nejlepší funkce Wrike
- Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy a struktury projektů, které odpovídají konkrétním obchodním potřebám.
- Silné funkce pro správu cílů s jasnou vizualizací pokroku a závislostí.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz, které vám poskytnou přehled o výkonu projektů a cílů.
- Nabízí integraci s mnoha základními obchodními aplikacemi.
Omezení Wrike
- Náročnější osvojení díky rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení
- Ceny mohou být vyšší než u jiných alternativ, zejména u větších týmů.
Ceny Wrike
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Tým: 9,80 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 24,80 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 700 recenzí)
⭐️ Věděli jste, že? Vědecké důkazy potvrzují, že vizualizace je prostředkem ke zlepšení výkonu a dosažení cílů. Mentální představy aktivují mozek podobným způsobem jako skutečné zážitky, posilují nervové cesty, snižují úzkost a v kombinaci s praktickým cvičením mohou zlepšit výsledky v oblastech od sportu až po chirurgii.
5. Jira (nejlepší pro agilní sledování a vývoj projektů)
Jira je známá především jako nástroj pro správu a sledování projektů pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Nabízí funkce jako sledování problémů, agilní tabule a plánování sprintů.
Jeho flexibilní povaha však týmům umožňuje přizpůsobit jej pro správu cílů vytvořením konkrétních projektů nebo tabulek věnovaných sledování cílů a klíčových výsledků ( OKR ) nebo jiných rámců cílů. Jeho integrace s jinými nástroji je omezená, což mohlo zlepšit jeho schopnosti sledování cílů.
Nejlepší funkce Jira
- Vhodné pro správu složitých projektů s podrobným sledováním problémů.
- Silné integrační schopnosti s dalšími produkty Atlassian a aplikacemi třetích stran.
- Podporuje agilní metodiky, které lze sladit s iterativním dosahováním cílů pro produktové a technické týmy.
Omezení Jira
- Primárně určeno pro vývoj softwaru a může vyžadovat značné přizpůsobení pro širší správu cílů.
- Pro týmy bez technických znalostí může být nastavení a efektivní používání složité.
- Ceny se mohou u větších týmů rychle zvyšovat.
Ceny Jira
- Bezplatný tarif pro až 10 uživatelů
- Standard: 7,75 $/uživatel/měsíc
- Premium: 15,25 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Recenze G2 říká:
Jira je velmi výkonný nástroj, který nabízí neuvěřitelně užitečné funkce pro správu projektů, sledování úkolů a týmovou spolupráci. Pokud jste však nováčkem a nemáte žádné předchozí zkušenosti s podobnými nástroji (nebo neovládáte základní pojmy agilních metodik, jako jsou Scrum nebo Kanban), může být zpočátku trochu složitá. Úvodní tutoriál Jira je velmi technický a ne vždy vysvětluje „proč“ nebo „jak“ použít jednotlivé funkce v reálných případech. Například věci jako pracovní postupy, epické úkoly nebo dokonce základní použití filtrů mohou být matoucí, pokud nemáte kontext.
6. Monday. com (nejlepší pro vizuální pracovní postupy a plánování týmu)
Monday.com je vizuálně orientovaný pracovní operační systém, který týmům umožňuje spravovat projekty, pracovní postupy a úkoly prostřednictvím přizpůsobitelných tabulek.
Ačkoli Monday.com není výhradně nástrojem pro správu cílů, jeho flexibilita umožňuje týmům vytvářet tabule speciálně pro sledování cílů, definování milníků a monitorování pokroku. Jeho automatizační funkce mohou zefektivnit pracovní postupy související s cíli a integrace jej mohou propojit s dalšími nástroji pro komplexnější přehled.
Monday.com – nejlepší funkce
- Intuitivní a vizuálně přitažlivé rozhraní s přizpůsobitelnými tabulemi a sloupci
- Vysoce flexibilní a přizpůsobivá různým potřebám týmů a pracovním postupům, včetně sledování cílů.
- Silné automatizační funkce pro zefektivnění opakujících se úkolů a procesů.
- Nabízí širokou škálu integrací s jinými obchodními aplikacemi.
Omezení Monday.com
- Někteří uživatelé tvrdí, že spolupráce v reálném čase může být plynulejší.
- Neexistuje žádná specifická funkce pro pořizování poznámek. Můžete však přidávat poznámky k úkolům.
Ceny Monday.com
- K dispozici je bezplatný tarif pro maximálně 2 uživatele s omezenými funkcemi.
- Základní: 9 $/uživatel/měsíc
- Standard: 10 $/uživatel/měsíc
- Pro: 16 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Líbí se mi, že můžeme určitá pole uzamknout, aby je mohly upravovat pouze vybrané osoby. Můžu mít vlastní tabule pro své úkoly a sledovat, jak jsem na tom s plněním svých cílů. Velmi uživatelsky přívětivé.
⭐️ Zajímavost: Ačkoli tlak okolí má obvykle negativní konotaci, jeho využití k dosažení cílů může být překvapivě účinné. Sdílení vašich cílů s někým jiným a kontrola vašeho pokroku vytváří pocit odpovědnosti.
Vědomí, že máte někoho na své straně (a že se vás může zeptat, jak se vám daří!), vám může poskytnout ten správný impuls, který potřebujete, abyste se drželi správného kurzu. Stanovení cílů se tak stává týmovým sportem!
7. Weekdone (nejlepší pro měření týdenního pokroku)
Weekdone je cloudový software speciálně navržený pro stanovování cílů a sledování pokroku, zejména s využitím rámce OKR (Objectives and Key Results).
Poskytuje strukturovaný přístup k definování cílů, sledování týdenního pokroku a poskytování zpětné vazby. Ačkoli se zaměřuje na správu cílů, může postrádat komplexní funkce pro správu projektů a úkolů, které najdete v jiných nástrojích pro správu práce.
Nejlepší funkce Weekdone
- Vytvořeno pro správu cílů, zejména s metodikou OKR.
- Poskytuje jasnou vizualizaci individuálního a týmového pokroku při dosahování cílů.
- Usnadňuje pravidelné kontroly a zpětnou vazbu ohledně dosahování cílů.
- Nabízí reporty a analýzy zaměřené na plnění cílů.
- Jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní určené ke sledování cílů.
Omezení Weekdone
- Postrádá rozsáhlé funkce pro správu projektů.
- Možná není vhodná pro týmy, které potřebují plně integrované řešení pro správu práce a cílů.
Ceny Weekdone
- Bezplatný tarif pro až 3 uživatele
- Placené tarify: od 90 $/měsíc pro až 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
8. Notion (nejlepší pro budování návyků)
Notion nabízí pracovní prostor, který kombinuje funkce pro pořizování poznámek, správu projektů, znalostní bázi a databázi.
Je flexibilní a umožňuje týmům vytvářet vlastní systémy pro správu cílů, ať už prostřednictvím specializovaných stránek, databází pro sledování cílů a klíčových výsledků, nebo integrovaných seznamů úkolů propojených s dlouhodobými cíli.
Nejlepší funkce Notion
- Využijte flexibilní databáze k organizaci informací, cílů a úkolů.
- Vytvořte si personalizované panely pro vizualizaci práce a sledování pokroku.
- Kombinuje sledování cílů s řízením projektů, pořizováním poznámek a sdílením znalostí.
- Široká škála šablon a integrací
Omezení Notion
- Uživatelské rozhraní mobilní aplikace může být někdy složité na používání.
- Nelze automatizovat plánování závislých úkolů.
- Někdy nástroj naplánuje příliš mnoho úkolů, což vede k přeplnění kalendáře.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 18 $ za místo/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Uživatel G2 říká:
Nejlepší na tom je, že je díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a praktické vyhledávací funkci opravdu snadné jej používat. Notion vám navíc umožňuje spolupracovat s ostatními v reálném čase, takže můžete pracovat se svým týmem bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Ať už jste student, freelancer nebo součástí společnosti, Notion je skvělý nástroj pro zefektivnění vašich pracovních postupů a dokončení úkolů.
⭐️ Věděli jste, že... Komik Jerry Seinfeld proslul tím, že používal jednoduchý vizuální trik, aby zůstal konzistentní ve svém psaní. Každý den, kdy psal, si do kalendáře zaznamenal „X“ s cílem nikdy nepřerušit řetězec.
To ilustruje silný princip: rozdělení velkých cílů na malé každodenní úkoly může vytvořit dynamiku a učinit i ty nejnáročnější úkoly zvládnutelnými. Navíc se vizuální řetězec „X“ stává silným motivátorem!
9. GoalsonTrack (nejlepší pro vytváření podrobných akčních plánů a vizuálních tabulek)
GoalsOnTrack je software zaměřený na stanovování a dosahování cílů, který pomáhá jednotlivcům i týmům definovat cíle SMART, rozdělit je na úkoly a sledovat pokrok.
Nabízí funkce jako průvodce plánováním cílů, vizualizaci pokroku, sledování návyků a reportování. Ačkoli je silná v oblasti správy cílů, nemusí mít tak rozsáhlé možnosti správy projektů jako jiné alternativy.
Nejlepší funkce GoalsOnTrack
- Speciálně navrženo pro efektivní stanovování a sledování cílů pomocí rámce SMART.
- Zahrnuje funkce jako sledování návyků a partneři pro vzájemnou odpovědnost.
- Naplánujte si všechny fáze svých cílů pomocí tisknutelných plánovačů a pracovních listů.
- Vizualizační tabule a deník cílů pro motivaci
- Plánování pomocí drag and drop s kalendářem úkolů, který se integruje s externími kalendáři, jako jsou Google Calendar, iCal a Outlook.
Omezení GoalsOnTrack
- Ve srovnání s jinými možnostmi se méně zaměřuje na širší správu projektů a týmovou spolupráci.
- Rozhraní může působit méně moderně než u některých jiných alternativ.
Ceny GoalsOnTrack
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Roční plán: 68 $/rok
Hodnocení a recenze GoalsOnTrack
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
10. Basecamp (nejlepší pro zjednodušenou týmovou spolupráci a stanovení cílů)
Basecamp je nástroj pro správu projektů a týmovou komunikaci známý svým přímočarým a uživatelsky přívětivým přístupem.
Ačkoli Basecamp nenabízí specializované funkce pro správu cílů, týmy jej mohou efektivně využívat ke sledování pokroku při dosahování cílů díky jeho projektové organizaci, seznamům úkolů, nástěnkám a nástrojům pro plánování. Milníky lze použít k znázornění dosažení klíčových cílů.
Nejlepší funkce Basecamp
- Jednoduché a intuitivní rozhraní, které týmy snadno přijmou
- Účinné pro projektově orientované organizace a správu úkolů.
- Silné komunikační funkce, včetně diskusních fór a chatu v reálném čase.
- Nabízí paušální cenovou strukturu, která může být nákladově efektivní pro větší týmy.
Omezení Basecampu
- Chybí specializované funkce pro správu cílů a sledování pokroku konkrétně pro jednotlivé cíle.
- Funkce pro vytváření reportů a analýz jsou relativně základní.
- Méně integrací ve srovnání s některými jinými nástroji pro správu projektů
Ceny Basecamp
- Zdarma
- Basecamp: 15 $/uživatel/měsíc
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Uživatel G2 říká:
Skvělé přizpůsobení pracovních postupů. Fascinující plánování událostí. Efektivní komunikace projektového týmu. Strategické projektové cíle a úkoly díky monitorování KPI v reálném čase. Neuvěřitelně flexibilní dashboard a uživatelské rozhraní. Plynulá transparentnost díky přístupu k pokroku projektů na dashboardu a přiřazeným úkolům.
Stanovte si ambiciózní cíle a sledujte pokrok s ClickUp
Výběr správné alternativy Goalscape závisí na konkrétních potřebách a prioritách vašeho týmu. Při rozhodování zvažte důležitost integrovaných funkcí pro správu projektů, nástrojů pro týmovou spolupráci, specializovaných funkcí pro stanovení cílů a ceny.
Každá z těchto 10 alternativ má své jedinečné přednosti, ale ClickUp, aplikace pro všechno, kombinuje sledování cílů, šablony pro stanovení cílů, správu úkolů a automatizaci pracovních postupů v jedné intuitivní platformě.
Ať už spravujete osobní milníky nebo slaďujete OKR pro celý tým, ClickUp vám dává možnost plánovat, sledovat a provádět – vše na jednom místě.
Zaregistrujte se zdarma a začněte objevovat!