12 bezplatných šablon marketingových materiálů pro týmy v roce 2025

Není zábavné prohrabávat se starými složkami, kopírovat a vkládat text z brožury z minulého čtvrtletí a doufat, že písmo stále odpovídá vaší značce.
Marketing se rychle mění. Vaše aktiva by měla také.
Sestavili jsme 12 bezplatných šablon marketingových materiálů ClickUp, aby váš tým mohl přeskočit zbytečnou práci a vytvořit obsah, který zaujme a získá nové klienty.
Pojďme na to. 📝
Co jsou šablony marketingových materiálů?
Šablony marketingových materiálů jsou hotové formáty pro vytváření marketingových materiálů, jako jsou formuláře žádostí, plány kampaní a příspěvky na sociálních médiích. Pomáhají týmům rychle vytvářet konzistentní obsah v souladu se značkou, aniž by musely začínat od nuly.
Tyto šablony poskytují strukturu, kterou lze přizpůsobit konkrétnímu úkolu, jako je plánování kampaně na zvýšení povědomí o značce, zadávání kreativních prací nebo správa aktiv. Navíc zajišťují soulad se stylem vaší značky a marketingovými cíli, čímž šetří čas a úsilí v oblasti prodeje.
🧠 Zajímavost: První tištěný text? Gutenbergova bible, vytištěná v 50. letech 15. století, rozhodně nebyla brožurou, ale připravila půdu pro masově vyráběné materiály, jako jsou letáky a katalogy.
Co dělá šablonu marketingových materiálů dobrou?
Šablona marketingových materiálů by měla usnadnit práci vašemu prodejnímu týmu a zajistit jednotnost všech vašich materiálů. Dobrá šablona se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
- Zajišťuje konzistentnost značky: Používá loga, barvy a písma, aby zachoval jednotný hlas značky ve všech materiálech.
- Zjednodušuje tvorbu obsahu: Nabízí přehledné sekce pro text, obrázky a výzvy k akci, které lze rychle přizpůsobit.
- Přizpůsobí se různým formátům: Podporuje různé typy prodejních materiálů, jako jsou brožury nebo digitální reklamy, s univerzálními rozvrženími.
- Upřednostňuje vizuální přitažlivost: Vyvažuje bílé plochy, obrázky a typografii, aby zlepšila čitelnost a upoutala pozornost.
- Zahrnuje strategické sdělení: Poskytuje zástupné symboly pro klíčová sdělení, která jsou v souladu s cíli marketingové kampaně.
- Zefektivňuje spolupráci: Umožňuje snadné úpravy a zpětnou vazbu, čímž zajišťuje použitelnost pro týmy a designéry.
🔍 Věděli jste, že... Vizitky vznikly jako formální představení. V Číně 15. století lidé používali „návštěvní karty“ neboli Meishi, aby oznámili svůj záměr navštívit něčí domov.
12 šablon marketingových materiálů
Pojďme se podívat na 12 nejužitečnějších šablon marketingových materiálů a podrobně si je prohlédnout. 👇
1. Šablona žádosti ClickUp
Šablona žádosti ClickUp byla vytvořena, aby pomohla kreativním a marketingovým týmům vyřizovat žádosti o materiály, aniž by se museli prohrabovat zprávami ve Slacku nebo roztroušenými e-maily.
Tato šablona poskytuje vašemu týmu strukturovaný systém pro shromažďování, třídění a reagování na potřeby marketingových materiálů – například jednostránkové dokumenty, grafiku pro sociální média, prezentační materiály nebo bannery pro e-mailové zpravodaje. Formulář zachycuje všechny klíčové podrobnosti předem, takže designéři a tvůrci obsahu nemusí hledat kontext.
Každá žádost je automaticky roztříděna do příslušných zobrazení:
- Nové zobrazení žádostí zvýrazňuje podání, která čekají na vyřízení.
- Zobrazení stavu žádosti sleduje práci v jednotlivých fázích – nová, v procesu, schválená nebo zamítnutá.
- Zobrazení seznamu uživatelů ukazuje, kdo co odesílá, a pomáhá odhalit opakované žádosti nebo vzorce.
- Nový formulář žádosti uživatele zjednodušuje vytváření žádostí pro zainteresované strany mimo tým.
📌 Ideální pro: Týmy, které potřebují standardizovaný způsob shromažďování, sledování a vyřizování žádostí o brožury, letáky, prodejní prezentace a další značkové materiály.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
2. Šablona kreativní žádosti ClickUp
Šablona formuláře žádosti o kreativní obsah ClickUp zjednodušuje způsob, jakým marketingové týmy přijímají a spravují žádosti o materiály. Zainteresované strany zadávají žádosti s klíčovými údaji, jako jsou časové harmonogramy, formáty a zamýšlené kanály, aby kreativci mohli vytvářet poutavý obsah bez zbytečného dohadování.
Každá žádost prochází stavy jako V procesu, K revizi a Doručeno, což usnadňuje odhalení úzkých míst a stanovení priorit urgentních potřeb.
Vlastní pole ClickUp, jako například Typ žádosti a Žadatel, pomáhají filtrovat a organizovat úkoly, zatímco vestavěné zobrazení, jako například Pipeline kreativních žádostí, poskytují týmům přehled o každé fázi výroby.
Zatímco šablona žádosti se zaměřuje na zaznamenávání podnětů zainteresovaných stran, šablona kreativní žádosti je přizpůsobena interním marketingovým týmům, aby mohly efektivněji řídit tok kreativních projektů.
Zatímco šablona žádosti se zaměřuje na zaznamenávání podnětů zainteresovaných stran, šablona kreativní žádosti je přizpůsobena pro interní marketingové týmy, aby mohly efektivněji řídit tok kreativních projektů.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy, které zpracovávají velké množství požadavků na design nebo texty a chtějí centralizovaný způsob shromažďování podrobností o projektech a zefektivnění pracovních postupů při tvorbě obsahu.
3. Šablona žádosti o službu ClickUp
Šablona žádosti o službu ClickUp pomáhá marketingovým a kreativním týmům spravovat velké množství interních žádostí o materiály, aniž by došlo k zanedbání povinností.
Každý odeslaný formulář se zařadí do strukturovaného procesu přizpůsobeného marketingovým pracovním postupům, který filtruje žádosti podle typu, priority nebo žadatele. Zainteresované strany vidí přesně, kde se jejich aktiva nacházejí, a týmy vědí, co je v pořadí, co je blokováno a co je připraveno k přezkoumání.
Díky zobrazením jako Vyřešené chyby a Souhrn služeb je snadné odhalit opakované žádosti, označit chybějící informace nebo odhalit vzorce, které pomáhají standardizovat budoucí práci.
📌 Ideální pro: Interní oddělení nebo externí partnery, kteří chtějí požádat o marketingovou podporu prostřednictvím strukturovaného procesu přijímání žádostí.
🧠 Zajímavost: První tištěný katalog má akademické kořeny. V roce 1498 vydal Aldus Pius Manutius, zakladatel nakladatelství Aldine Press v Benátkách, katalog s přehledem knih, které jeho nakladatelství nabízelo. Čtenářům poskytl přehled dostupných titulů a je považován za jeden z nejranějších příkladů tištěného marketingového materiálu.
4. Šablona žádosti o změnu ClickUp
Změny požadavků přicházející napříč kanály, hromadící se aktiva, nekonečná zpětná vazba? Vše zajistěte pomocí šablony ClickUp Change Request Template.
Žádosti odesílejte prostřednictvím zjednodušeného formuláře, který zachycuje klíčové podrobnosti, jako je dopad rozsahu, recenzent a datum implementace. Přesouvejte jednotlivé žádosti mezi stavy, jako jsou Přiřazen recenzent, K implementaci a Implementováno, abyste měli přehled o postupu.
Přepínejte mezi přizpůsobenými zobrazeními, jako jsou Umístění projektů, Seznam žádostí a Formulář žádosti o změnu, abyste rychle získali správný kontext. Funkce jako sledování času, varování o závislostech a aktualizace e-mailů navíc zajistí, že váš tým bude vždy v obraze a bude se držet plánu.
📌 Ideální pro: Zainteresované strany, které spravují probíhající kampaně nebo aktiva a potřebují formální způsob, jak předkládat revize nebo aktualizace stávajících marketingových materiálů.
5. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Většina kampaní generuje řadu doprovodných materiálů – produktové brožury, reklamní texty, vstupní stránky, obsah pro sociální sítě, rozpisy výkonnosti. Šablona ClickUp pro správu marketingových kampaní shromažďuje tyto prodejní materiály na jednom místě.
Potřebujete se zaměřit na jednu kampaň nebo jeden kanál? Zobrazení jsou již nastavena. Sledujte pracovní postupy při uvádění produktů na trh, monitorujte výsledky na sociálních médiích a mějte přehled o rozpočtech, aniž byste museli procházet vrstvy. Zobrazení Marketing Phase Table View rozděluje každou kampaň do fází, zatímco vestavěný marketingový kalendář udržuje přehled o harmonogramech a termínech uvedení na trh.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy provádějící multikanálové kampaně, které chtějí jasnou strukturu pro organizaci úkolů, aktiv, termínů a zpětné vazby od zainteresovaných stran od začátku do konce.
🔍 Věděli jste, že... Zatímco 92 % B2B marketérů vytváří krátké články a příspěvky, 76 % používá videa a 75 % se obrací k případovým studiím nebo příběhům zákazníků, jsou to právě videa, která dosahují nejlepších výsledků.
6. Šablona plánu marketingové kampaně ClickUp
Nápady na kampaně jsou snadné. Ale jak je proměnit v časové osy, obsahové výstupy a měřitelné výsledky? Právě v tom většina týmů selhává. Šablona plánu marketingové kampaně ClickUp tuto mezeru vyplňuje a proměňuje strategii v konkrétní plán, který může váš tým následovat, s přihlédnutím ke všem prostředkům a milníkům.
Tyto šablony marketingových plánů vám umožní rozdělit proces kampaně na jasné a sledovatelné části. Přidejte strategické podrobnosti pomocí vlastních polí, jako jsou Cílový trh, Účel, Odhadované náklady a Skutečné náklady, aby týmy zůstaly v souladu.
Přejděte do režimu provádění pomocí zobrazení časové osy a plánu kampaně nebo naplánujte výstupy podle kanálu pomocí tabule Marketingové kanály.
📌 Ideální pro: Marketéry, kteří potřebují plán pro nastínění cílů kampaně, segmentů publika, klíčových sdělení a taktických plánů před zahájením realizace.
7. Šablona stručného popisu kampaně ClickUp
Než budou vytvořeny materiály a příspěvky zveřejněny, potřebujete plán kampaně, který vše spojí dohromady. Šablona ClickUp Campaign Brief Template vám poskytne vše, co potřebujete k plánování a koordinaci vašeho týmu.
Tato šablona, vytvořená v rámci ClickUp Docs, vám poskytuje chytrý, centralizovaný prostor, kde můžete definovat účel kampaně, sladit tým a zorganizovat všechny zdroje a výstupy ještě před naplánováním jednotlivých úkolů.
Stanovte jasné cíle, naplánujte sdělení, nastíňte cílové skupiny a rozčleňte klíčové výstupy do jednoho přehledného dokumentu. Můžete také připojit sadu značky, kreativní reference a informace o produktu přímo do briefu, čímž z něj uděláte jediný zdroj pravdivých informací pro vaši kampaň.
📌 Ideální pro: Marketingové vedoucí, kteří chtějí sladit interní týmy nebo externí agentury se strategickou vizí, rozsahem a kreativním směrem kampaně.
🧠 Zajímavost: Tištěné materiály mají tu výhodu, že je nelze smazat. Na rozdíl od digitálních reklam potenciální zákazníci nemohou krásnou brožuru odsunout prstem nebo chytrou pohlednici zahodit, aniž by se na ni alespoň nejprve podívali.
8. Šablona osnovy kampaně ClickUp
Šablona ClickUp Campaign Outline Template vám pomůže rozdělit vaši kampaň na jasné, strukturované fáze pouhými několika kliknutími.
Jeho odlišné zobrazení – Fáze kampaně, Časová osa, Implementace a Shrnutí kampaně – vám poskytuje přehled na vysoké úrovni a detailní kontrolu. Každé zobrazení vám umožňuje zaměřit se na důležitou práci a sledovat dynamiku v průběhu celého životního cyklu kampaně.
Klikněte na kampaň a najdete podúkoly, podrobnosti o přidělených osobách a zpětnou vazbu od zainteresovaných stran – vše na jednom místě. Šablona je plánovač kampaní a živý tracker, na kterém může váš tým stavět.
📌 Ideální pro: Týmy, které potřebují strukturu kampaně na vysoké úrovni, aby mohly před vytvořením kompletního plánu kampaně načrtnout její jednotlivé složky, jako jsou cíle, kanály a časové osy.
9. Šablona návrhu kampaně ClickUp
Šablona návrhu kampaně ClickUp zachycuje od začátku až do konce všechny důležité informace, jako jsou kontaktní údaje klienta, cílová skupina a cíle kampaně.
Pomocí předem připravených sekcí můžete nastínit rámec kampaně, naplánovat výstupy, jako jsou vstupní stránky, e-maily, marketingové materiály ve formě videí a reklamní kreativy, a představit časové plány, podle kterých mohou vaši partneři skutečně jednat.
Sekce Připraveno pro a Připraveno zajišťují jasné určení vlastnictví a odpovědnosti, zatímco editovatelná obálka dodává vaší nabídce profesionální vzhled pro prezentace klientům nebo interní schvalování.
📌 Ideální pro: Marketéry nebo agentury, které prezentují nové nápady na kampaně klientům, vedoucím pracovníkům nebo zainteresovaným stranám, kteří potřebují propracovaný a přesvědčivý formát pro prezentaci své vize a podporu prodeje.
🔍 Věděli jste? I výběr designu PDF souboru má svůj význam. Propracované rozvržení a vizuální prvky v souladu s image značky mohou mít velký vliv na to, zda si váš obsah někdo přečte, nebo ho okamžitě zavře.
10. Šablona kalendáře kampaní ClickUp
Šablona kalendáře kampaní ClickUp vám pomůže přehledně zorganizovat pracovní zátěž související s kampaní, abyste mohli vytvářet obsah, který přináší výsledky. Umožní vám koordinovat iniciativy B2B a B2C tím, že uspořádá podrobnosti kampaně, jako je doba trvání, cíle, rozpočet a fáze, na jednom přístupném místě.
Získejte přehled o všem na první pohled – uvedení produktu na trh v Plánování, valentýnské dárky v Produkci nebo pohovor s klientem v Uvedení na trh. Můžete segmentovat úsilí podle obchodních cílů (například Získávání uživatelů nebo Upselling) a přidělovat zdroje na základě předpokládaných výdajů a typu trhu.
Tato šablona obsahuje kompletní kontrolní seznam marketingové kampaně, kalendář událostí a vizuální časovou osu, které vám pomohou sladit kreativní materiály, příspěvky na sociálních sítích, produktové zprávy a distribuci.
📌 Ideální pro: Týmy, které spravují překrývající se kampaně a hledají vizuální a snadno sdíletelný způsob, jak plánovat výstupy, sladit časové osy a vyhnout se konfliktům mezi kanály.
11. Šablona pokynů pro marketingové materiály ClickUp
Šablona pokynů pro značku ClickUp pomáhá týmům udržovat konzistentnost ve všech marketingových materiálech. Použijte ji k uspořádání barev vaší značky, poslání, pravidel pro logo, typografie a pokynů pro použití.
Každá sekce je přehledně uspořádána, aby byla identita vaší značky snadno srozumitelná a použitelná. Upravitelné rozvržení v nástroji Whiteboards podporuje spolupráci v reálném čase, což usnadňuje sladění interních týmů a externích partnerů v oblasti standardů designu a komunikace.
📌 Ideální pro: Designéry a brand manažery, kteří potřebují dokumentovat vizuální a hlasové standardy pro marketingové materiály a zajistit tak konzistentnost značky ve všech materiálech.
12. Šablona příspěvku na sociální média ClickUp
Šablona ClickUp pro příspěvky na sociálních médiích zjednodušuje plánování, tvorbu a publikování obsahu na více sociálních profilech.
Tato šablona obsahuje všechny funkce, které marketéři potřebují: stavy jako V kontrole nebo Zveřejněno, speciální pole pro hashtagy, odkazy a metriky zapojení a vizuální indikátory pro sledování toho, co je připraveno ke zveřejnění. Můžete vytvořit přizpůsobené zobrazení podle kanálu – Facebook, Twitter, Pinterest – takže každý tým pracuje s detaily, které jsou pro něj důležité.
Funkce pro správu projektů ClickUp, jako jsou počáteční a konečná data, odhady času a opakující se úkoly, usnadňují přesné plánování příspěvků.
📌 Ideální pro: Marketingové pracovníky v oblasti sociálních médií, kteří plánují kampaně nebo jednorázové příspěvky a chtějí vytvářet návrhy textů, sledovat schvalování a spolupracovat na vizuálech.
Marketing je s ClickUpem ještě jednodušší
Tvorba marketingových materiálů se může rychle proměnit v chaos termínů, revizí a přehlédnutých detailů. Ale co kdyby to tak být nemuselo?
Vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
Nabízí přizpůsobitelné šablony, které jsou navrženy tak, aby zefektivnily prodejní proces a ušetřily vám čas. Díky tomu můžete zůstat organizovaní, hladce spolupracovat a vytvářet profesionální marketingové materiály bez zbytečných komplikací.
Marketingové materiály nemusí být složité. Díky šablonám vše funguje jako na drátkách – můžete mít přehled o požadavcích a sledovat své kampaně.
Marketingové šablony ClickUp zajistí hladký průběh vašich pracovních postupů. Pomohou vám spravovat žádosti, sledovat pokrok a udržovat všechny v souladu. Zefektivníte procesy, omezíte zbytečné dohadování a strávíte méně času organizováním.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅