Leonardo AI vs. Stable Diffusion: Který generátor umění AI je nejlepší?

Ať už jste profesionální designér nebo jen někdo s tvůrčím nadáním, je pravděpodobné, že jste se již setkali s uměním generovaným umělou inteligencí. Od ohromujících koncepčních návrhů po hyperrealistické obrázky – tyto nástroje posouvají hranice kreativity a zároveň usnadňují a zpříjemňují proces navrhování.
Ale s tolika možnostmi může být výběr správného generátoru umění AI zdrcující nebo dokonce nevhodný pro váš pracovní postup.
Abychom vám usnadnili rozhodování, porovnali jsme dva nejlepší konkurenty – Leonardo AI a Stable Diffusion –, abyste se mohli lépe rozhodnout, který z nich vám nejlépe vyhovuje.
Ale tady je ještě důležitější otázka: Existuje chytřejší způsob, jak spravovat svůj kreativní pracovní postup? (Nápověda: ClickUp by mohl být tím pravým řešením.)
Pojďme to zjistit. 👀
Výběr správného nástroje pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence není jen o hezkých obrázcích – jde o to najít ten, který vyhovuje vašemu tvůrčímu procesu.
Leonardo AIVaše volba pro dokonalé vizuály bez zbytečných komplikací. Trénujte vlastní modely, texturujte 3D objekty, animujte statické obrázky a volně skicujte s Realtime Canvas. Skvělé pro designéry a umělce, kteří chtějí rychlé a dokonalé výsledky.
Stable DiffusionOpen-source bestie. Obrovská knihovna promptů, divoká flexibilita a pixelově přesné ovládání. Ideální, pokud chcete úplnou tvůrčí svobodu a nebojíte se zabývat se prompty a nastaveními.
🧠 Leonardo AI vs. Stable Diffusion: Porovnání funkcí
|Funkce
|Leonardo AI
|Stable Diffusion
|Vítěz 🥇
|Snadné použití
|Uživatelsky přívětivé rozhraní, založené na prohlížeči
|Jednoduché rozhraní založené na prohlížeči
|Remíza
|Přizpůsobení
|Omezené (proprietární modely)
|Plně open-source, přizpůsobitelný
|Stable Diffusion
|3D funkce
|3D textury, bez podpory modelování
|3D hloubkové mapy s ControlNet
|Stable Diffusion
🎨 Vytváření obrázků je jen první krok. A co nápady, zpětná vazba, spolupráce, termíny a dodání?
Vstupte do ClickUp :
- Použijte ClickUp Brain k generování obrázků AI, kreativních podnětů, návrhů designu a k nastavení kompletního pracovního postupu při navrhování!
- Vizualizujte nápady pomocí ClickUp Whiteboards a okamžitě je přeměňte na úkoly.
- Sledujte všechny požadavky na design, revize a schválení pomocí ClickUp pro designérské týmy
Pokud je Leonardo AI vaším štětcem a Stable Diffusion vaší paletou, ClickUp je kompletní studio!
Co je Leonardo AI?
Leonardo AI je generátor obrázků AI vytvořený s ohledem na grafické designéry, umělce VFX a vývojáře her. Jeho vynikající funkcí je schopnost trénovat vlastní modely AI. Můžete jej trénovat pomocí svých uměleckých děl nebo preferovaných stylů, čímž zajistíte, že každé dílo bude v souladu s vaší jedinečnou vizuální identitou.
Vývojáři her mohou navíc použít Leonardo AI k navrhování prvků postav, uživatelského rozhraní a herních prostředí, zatímco marketingové týmy jej mohou využít k vytváření kreativního obsahu a reklamních materiálů.
Číst více: Příklady výzev Midjourney
Funkce Leonardo AI
Leonardo AI nabízí spolehlivé funkce, které podporují širokou škálu použití generování obrázků. Zde je stručný přehled některých z nejlepších.
Funkce č. 1: Generování 3D textur
Pokud pracujete s 3D modely, ušetří vám to obrovské množství času. Místo ručního navrhování textur pro každý povrch můžete nahrát 3D model (ve formátu OBJ). Leonardo AI vygeneruje detailní, realistické textury, které odpovídají vašim představám.
To je obzvláště užitečné pro vývojáře her, animátory a 3D umělce, kteří chtějí vysoce kvalitní textury, aniž by museli trávit hodiny ručním malováním nebo mapováním.
Funkce č. 2: Plátno v reálném čase
S Realtime Canvas můžete začít s hrubým náčrtkem a Leonardo AI jej okamžitě vylepší, přidá detaily a promění jej ve vysoce kvalitní dílo.
Ať už brainstormujete koncepty, experimentujete se styly nebo vylepšujete ručně kreslené nápady, tento nástroj zajistí, že se vaše náčrtky promění v propracované vizuály – nemusíte vše překreslovat od začátku. `
Funkce č. 3: Pohyb
Pokud jste někdy toužili oživit své statické obrázky, nová funkce Motion od Leonardo AI funguje jako generátor AI videa a umožňuje vám snadno animovat existující vizuály – bez nutnosti dalšího softwaru.
S Motion můžete vytvořit mávající postavu, oživit scénu nebo přidat jemný pohyb k obrázku produktu pro větší efekt. Navíc můžete generovat animace přímo ze svých obrázků, takže k vytvoření poutavých vizuálů nepotřebujete složitý animační software ani technické dovednosti.
Funkce č. 4: Flow State
Místo generování obrázků jednotlivě poskytuje Flow State nepřetržitý proud variací generovaných umělou inteligencí na základě vašeho zadání. Můžete rychle procházet variace, doladit své zadání a vybrat tu, která vám nejvíce vyhovuje.
Navíc, pokud chcete, aby vaše obrázky odpovídaly konkrétní estetice, stačí použít funkci More Like This (Více podobných). Umožní vám vybrat styl, barvy a osvětlení, které se vám líbí, takže AI přesně ví, jakou atmosféru chcete vytvořit.
⭐️ Bonusové čtení: Trendy v grafickém designu, díky kterým se odlišíte od ostatních
Ceny Leonardo AI
- Navždy zdarma
- Apprentice: 10 $/měsíc
- Artisan: 24 $/měsíc
- Maestro: 48 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Stable Diffusion?
Stable Diffusion je výkonná alternativa k Leonardo AI, která transformuje podněty do fotorealistických obrázků. Na rozdíl od jiných generátorů obrázků AI vám dává kontrolu nad stylem, rámováním a předvolbami.
Model navíc zvládá také inpainting (vyplňování chybějících částí obrázku) a outpainting (rozšiřování obrázku za jeho hranice).
V zásadě tento nástroj komprimuje obrázek do skrytého latentního prostoru. Poté přidá šum, který obrázek rozostří. Tento šum postupně odstraní v několika krocích a rekonstruuje obrázek na základě vzorů, které se naučil z trénovacích dat.
💡 Tip pro profesionály: Napsání dokonalého AI promptu může zabrat hodně času, zejména pokud ladíte detaily, abyste dosáhli správného stylu, kompozice nebo úrovně realismu. Místo pokusů a omylů použijte šablony AI promptů, abyste se vyhnuli zdlouhavému vylepšování promptů, jen abyste dosáhli použitelného výsledku.
Funkce Stable Diffusion
Zde je stručný přehled některých klíčových funkcí, které Stable Diffusion nabízí 👇
Funkce č. 1: Databáze podnětů
Stable Diffusion nabízí databázi s více než 12 miliony podnětů od umělců AI z celého světa. Tyto podněty můžete použít k generování četných obrázků vytvořených umělou inteligencí.
Pomocí specializovaného vyhledávače snadno najdete podněty, které vám pomohou generovat vše od fotorealistických scén až po surrealistické, imaginativní obrazy. Umožní vám prozkoumat různé témata a styly a můžete si dokonce prohlédnout příklady výsledných obrázků z těchto podnětů, abyste získali lepší představu o jejich účinnosti.
Funkce č. 2: Generování obrazu z obrazu
Stable Diffusion vám umožňuje nahrát libovolný obrázek a vytvořit z něj nové obrázky. Platforma využívá řízenou syntézu obrázků, kdy nahrajete obrázek a zadáte textový podnět, který řídí proces generování obrázku.
K vytvoření nového obrazu používá mechanismus difúzního odšumění. To znamená, že původní obraz je rozmazán přidáním šumu. Jakmile je obraz zcela zašuměný, je postupně vylepšován přidáváním prvků poskytnutých textovým vstupem. Konečným výstupem je nový obraz, který odpovídá charakteristikám, které jste podrobně popsali ve svých pokynech.
🧠 Zajímavost: V roce 2018 byl obraz vytvořený umělou inteligencí s názvem Portrét Edmonda de Belamyho vydražen v aukční síni Christie's za 432 500 dolarů. Byl vytvořen pomocí algoritmu strojového učení, který byl trénován na klasických uměleckých dílech! 😱
Funkce č. 3: Výběr stylu
Stable Diffusion má zásobu přednastavených stylů, ze kterých si můžete vybrat – od realistického, filmového a cyberpunkového stylu až po animaci, kresbu, 3D postavy a mnoho dalších, abyste mohli doladit svůj výstup.
Pokud pracujete na futuristické reklamě, zvolte Cyberpunk; pokud chcete něco hravého, Pixel Art by mohl být vaší volbou. Tyto možnosti usnadňují přizpůsobení výstupu AI vašim kreativním potřebám.
Ceny Stable Diffusion
- Navždy zdarma
- Výhoda: 7 $/měsíc
- Max: 14 $/měsíc
Leonardo AI vs. Stable Diffusion: Porovnání funkcí
Zde je přehled porovnání funkcí.
|Funkce
|Leonardo AI
|Stable Diffusion
|Vítěz 🥇
|Snadné použití
|Uživatelsky přívětivé rozhraní, založené na prohlížeči
|Jednoduché rozhraní založené na prohlížeči
|Remíza
|Přizpůsobení
|Omezené (proprietární modely)
|Plně open-source, přizpůsobitelný
|Stable Diffusion
|3D funkce
|3D textury, bez podpory modelování
|3D hloubkové mapy s ControlNet
|Stable Diffusion
Podívejme se na to podrobněji:
Leonardo AI a Stable Diffusion jsou dva výkonné nástroje pro generování obrázků a videí pomocí AI. Který z nich je ale ten pravý pro vaše kreativní potřeby? Abychom vám pomohli se rozhodnout, porovnáváme je vedle sebe – podíváme se na jejich silné stránky, omezení a to, čím se každý z nich vyznačuje.
Funkce č. 1: Snadné použití a rozhraní
Leonardo AI má uživatelsky přívětivé rozhraní, které připomíná chat, takže se v něm snadno orientuje. Spouští se přímo ve vašem webovém prohlížeči, takže není třeba provádět složité nastavení nebo instalace. Stačí zadat příkaz a nástroj AI vygeneruje kreativní obsah, který potřebujete – ideální pro začátečníky i profesionály.
Stable Diffusion také zachovává jednoduchost díky uživatelsky přívětivému rozhraní, které funguje přímo ve vašem prohlížeči. Není třeba nic stahovat – stačí zadat textový příkaz a rychle se vygenerují vysoce kvalitní obrázky.
🏆 Vítěz
Je to remíza! Leonardo AI a Stable Diffusion jsou snadno použitelné nástroje pro generování obrázků pro začátečníky i pokročilé uživatele. Jejich přizpůsobitelná nastavení vám umožňují upravit detaily a generovat fotorealistické obrázky během několika sekund.
Funkce č. 2: Možnosti open source
Leonardo AI běží na vlastních modelech, což znamená, že umělci a designéři mají omezenou kontrolu nad přizpůsobením. Neexistuje také otevřený přístup k jeho API, takže flexibilita je poměrně omezená. Pokud chcete upravit samotný model, Leonardo AI může omezit vaše možnosti přizpůsobení modelu.
Stable Diffusion je naopak plně open-source, což vývojářům dává svobodu v doladění a úpravách trénovacích dat. Můžete jej dokonce hostovat na svém počítači nebo soukromém serveru, což z něj dělá skvělou volbu, pokud chcete mít větší kontrolu a možnosti přizpůsobení.
🏆 Vítěz
Vše záleží na tom, jakou míru kontroly požadujete.
- Pokud dáváte přednost plug-and-play AI nástroji s minimálním nastavením, Leonardo AI vám vše zjednoduší.
- Pokud však pro vás hraje roli přizpůsobení a flexibilita, jasným vítězem je Stable Diffusion.
👀 Věděli jste? Podle průzkumu HubSpot 83 % marketérů uvedlo, že AI jim umožňuje produkovat více obsahu, než by bez ní mohli. Využívají AI pro úkoly v oblasti content marketingu, jako je vytváření nového obsahu, úpravy nebo přeformulování stávajícího materiálu, příprava osnov obsahu a další.
Funkce č. 3: 3D projekce
Leonardo AI ve své současné podobě nepodporuje 3D modelování. Umožňuje však 3D texturování. To znamená, že můžete na 3D model aplikovat barvy, vzory a další detaily, aby byl realističtější.
Naopak Stable Diffusion může generovat hloubkovou mapu pomocí rozšíření zvaného ControlNet. To vám umožňuje přidat realistickou 3D hloubku k 2D obrázku, aby vypadal více filmově, s pseudo-3D efektem.
🏆 Vítěz
Pokud hledáte nástroj, který vám poskytne větší flexibilitu s hloubkovými mapami a 3D projekcemi, Stable Diffusion je správnou volbou. Jeho AI generované obrázky fungují lépe v 3D pracovních postupech, což je činí univerzálnějšími než Leonardo AI.
Leonardo AI vs Stable Diffusion
Jak Leonardo AI, tak Stable Diffusion nabízejí robustní sadu funkcí pro generování obrázků a videí. Každý z nich má své silné a slabé stránky, ale bylo by zajímavé zjistit, jak uživatelé zvažují při výběru mezi Stable Diffusion a Leonardo AI.
Zveřejnili jsme to na Redditu, kde jeden uživatel zvláště doporučil Leonardo AI pro jeho proprietární modely.
Výhody Leonardo jsou:
1. Proprietární modely, které jsou velmi dobré v fotografických stylech. 2. Výpočet mimo zařízení
Mobilní aplikace je také pěkná.
Jako umělec nemáte lepší volbu než Stable Diffusion, pokud potřebujete přesnost. Nezáleží na tom, jak moc se vám lidé snaží prodat svůj software, NIC nedosáhne přesnosti generování, jakou má SD.
Uživatelé také oceňují flexibilitu Stable Diffusion, pokud jde o přizpůsobení.
Stable Diffusion stále nabízí mnohem větší kontrolu, svobodu a flexibilitu při přizpůsobování přesně podle vašich představ, což ostatním chybí.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Leonardo AI a Stable Diffusion.
Pokud zkoumáte generování obrázků pomocí AI, Leonardo AI a Stable Diffusion jsou skvělou volbou. Pokud však potřebujete více než jen tvorbu obrázků (například kreativní spolupráci, automatizaci úkolů a zefektivnění pracovních postupů při navrhování), pak je čas vyzkoušet ClickUp.
📮 ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, ve kterých hledají informace a kontext.
To znamená, že ztrácíte spoustu času procházením, vyhledáváním a rozklíčováním fragmentovaných konverzací v e-mailech a chatech. 😱 Kéž byste měli chytrou platformu, která propojuje úkoly, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě.
Ale vy ano: Vyzkoušejte ClickUp!
Jedná se o „aplikaci pro vše, co souvisí s prací“, která byla navržena tak, aby integrovala roztříštěné úkoly, projekty a nápady do jednoho plynulého pracovního postupu. Pro designérské týmy to znamená centralizované centrum pro správu projektů, sledování revizí, zpracování kreativních požadavků a snadnou spolupráci – vše na jednom místě.
Co dalšího tedy ClickUp umí? A může být silnou alternativou ke Stable Diffusion a Leonardo AI?
Pojďme to zjistit 👇
1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
Generátory obrázků AI, jako jsou Leonardo AI a Stable Diffusion, jsou skvělé pro vytváření vizuálů, ale nepomáhají designérským týmům spolupracovat nebo spravovat pracovní postupy. Stále musíte žonglovat s více nástroji, aby projekty pokračovaly.
Společnost ClickUp tuto mezeru zaznamenala a vytvořila ClickUp Brain – AI asistenta, který zefektivňuje pracovní postupy, organizuje znalosti a generuje obrazové koncepty a AI podněty, které podpoří váš proces vizuálního designu.
S Brainem můžete:
- Okamžitě generujte kreativní obrázky a nápady na základě cílů projektu, stylových příruček nebo úspěšných kampaní z minulosti.
- Pomocí podnětů založených na AI prozkoumejte různé kreativní směry, jako jsou barevná schémata, inspirace pro rozvržení nebo trendy v typografii.
- Automaticky generujte podrobné návrhové zadání na základě vašich vstupů, v němž budou uvedeny klíčové cíle, cílová skupina, požadované prostředky a kreativní pokyny.
- Shrňte zpětnou vazbu od klientů, požadavky na revize a interní poznámky, aby se týmy mohly soustředit na to, co je důležité.
- Automaticky sledujte změny designu, historii verzí a schválení, abyste předešli zmatkům.
- Navrhněte další kroky na základě zpětné vazby k revizím a udržujte kreativní projekty v pohybu bez nekonečných e-mailových řetězců.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k brainstormingu a vytváření podnětů pro AI umění, které vám pomohou zrealizovat vaši uměleckou vizi. Například zadejte „Dejte mi pět jedinečných podnětů pro AI umění pro cyberpunkové město v noci, včetně detailů o atmosféře, postavách, osvětlení a perspektivě“ a vygeneruje se vám rozmanitá sada velmi podrobných podnětů!
2. ClickUp One Up #2: ClickUp Whiteboards
Ale co se stane s nápady poté, co dostanou konkrétní podobu? S ClickUp Whiteboards se rozlučte s roztroušenými poznámkami a kreativními nápady. Na rozdíl od tradičních nástrojů mají Whiteboards interaktivní plátno, na kterém týmy brainstormují nápady pomocí lepících poznámek, ručních kreseb a myšlenkových map.
Ještě lepší je, že Whiteboards (využívající technologii Brain) vám pomohou generovat AI asistované obrazové podněty a vizuální obsah bez nutnosti přepínání mezi nástroji. Je to místo, kde se nápady formují, vyvíjejí a stávají se skutečnými kreativními aktivy.
Bonusový bod? Nemusíte přeskakovat mezi různými aplikacemi, abyste vytvořili obrázek. Ať už potřebujete koncepční ilustrace nebo kreativní vizuály, Brain vám umožní generovat, vylepšovat a znovu zadávat obrázky, dokud neodpovídají vaší vizi – což z něj dělá perfektní nástroj AI pro designéry.
Jakmile dokončíte své nápady, přeměňte je přímo z tabule na úkoly ClickUp a přiřaďte je členům svého týmu pouhými několika stisky kláves.
📌 Příklad: Návrhář vloží náčrtky drátových modelů, marketingový tým naplánuje sdělení a projektový manažer vše propojí s termíny – vše na jedné tabuli.
A pokud potřebujete inspiraci, použijte novou šablonu tabule ClickUp a začněte skicovat své nápady. Je plně přizpůsobitelná a navržena tak, aby vám pomohla realizovat projekty s větší přehledností. Šablonu mohou používat marketingové týmy, designéři nebo projektoví manažeři k mapování nápadů na kampaně, vytváření wireframů nebo nastiňování pracovních postupů.
3. ClickUp One Up #3: ClickUp Design
A aby vše do sebe zapadalo, použijte ClickUp Design. Spravujte designové projekty, vytvořte strukturovaný proces pro zachycení kreativních požadavků a organizujte své priority v centralizovaném řešení.
🎨 V tomto kreativním centru můžete:
- Vytvářejte okamžitě designové persony a uživatelské cesty pomocí ClickUp Brain.
- Sledujte požadavky na design, revize a termíny na jednom místě.
- Použijte ClickUp Docs, Whiteboards a vložené soubory Figma ke sdílení a zdokonalování nápadů.
- Přidejte zpětnou vazbu přímo na makety a přiřaďte změny – bez nekonečných e-mailových řetězců.
- Propojte se s InVision, Miro a více než 200 dalšími nástroji, aby váš pracovní postup probíhal hladce.
Skvělý design je však jen jedním z dílků skládačky – co bude dál?
Jakmile designérské týmy přivedou kreativní nápady k životu, marketingové týmy tyto vizuály promění v kampaně s velkým dopadem. Od plánování obsahu po realizaci kampaně se marketéři potýkají s krátkými termíny, více kanály a neustálými zpětnými vazbami, přičemž musí zachovat konzistentní branding.
Právě proto si lidé volí ClickUp pro marketingové týmy. Stejně jako zefektivňuje pracovní postupy v oblasti designu, ClickUp pomáhá marketingovým týmům plánovat, spolupracovat a sledovat výkon – vše pod jednou střechou.
Stručně řečeno,
🎯 Organizujte kalendáře obsahu, sledujte termíny a dodržujte harmonogram kampaní📢 Slaďte týmy, spravujte schvalování a konsolidujte zpětnou vazbu bez chaotických e-mailových vláken📊 Sledujte výsledky kampaní, analyzujte zapojení a upravujte strategie v reálném čase
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li zvýšit efektivitu svého designérského týmu, vyberte si kolaborační software, který nabízí komunikaci v reálném čase, správu verzí a hladkou integraci s vašimi stávajícími nástroji. Zajistíte tak efektivní pracovní postupy a efektivní týmovou spolupráci.
Posuňte své pracovní postupy v oblasti designu o krok vpřed s ClickUp
Nakonec lze říci, že jak Leonardo AI, tak Stable Diffusion fungují velmi dobře jako výkonné generátory obrázků s využitím umělé inteligence.
Ale buďme realističtí: skvělá vizuální stránka je jen malou částí dokončení projektu. Ještě lepší by bylo mít něco, co vám pomůže také s tvorbou a realizací.
A právě tady přichází na řadu ClickUp.
Díky výkonným funkcím pro správu projektů, týmovou spolupráci, automatizaci a integrovanou asistenci AI udržuje ClickUp vaše týmy v souladu a umožňuje jim pracovat rychle. Ať už spravujete schvalování návrhů, sledujete kampaně nebo žonglujete s termíny, ClickUp zabraňuje chaosu a zajišťuje, že všichni (a všechno) jsou dokonale synchronizovaní.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zbavte se rozptýlených úkolů jednou provždy! ✅