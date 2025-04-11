Recenze Time Doctor: Funkce, ceny, výhody a nevýhody

Máte někdy pocit, že vám pracovní den utíká a vy si kladete otázku, kam se poděl všechen ten čas? Nejste sami. 56 % zaměstnanců pracujících na dálku má potíže s odpojením se po práci a firmy nejsou o nic lepší v sledování produktivity.
Představte si, že jste projektový manažer, který se snaží stihnout náročný termín, nebo freelancer účtující si hodiny – každá minuta se počítá. Právě v takových případech přichází na řadu Time Doctor, který pomáhá týmům sledovat čas, optimalizovat pracovní postupy a udržet soustředění – aniž by se stal noční můrou v podobě mikromanagementu.
Pojďme se ponořit do recenze Time Doctor a diskutovat o jeho funkcích, cenách, výhodách a nevýhodách.
Co je TimeDoctor?
Máte někdy pocit, že váš pracovní den mizí v záplavě e-mailů, schůzek a nekonečného scrollování? Udržet si soustředění je těžké, ale Time Doctor vám s tím pomůže.
Jedná se o výkonný nástroj pro sledování času a produktivity, který vám pomůže získat zpět váš čas a zároveň podporuje kulturu „práce kdykoli a kdekoli“ – to vše s plnou transparentností a odpovědností.
Time Doctor, kterému důvěřuje více než 250 000 uživatelů po celém světě, nabízí sledování v reálném čase, automatizované časové rozvrhy a podrobné zprávy o produktivitě, které týmům poskytují podrobné informace potřebné k zajištění odpovědnosti.
💡Tip pro profesionály: Ruční sledování času je již zastaralé. Co takhle inteligentní kalendář, který automatizuje váš rozvrh (bez rušivého mikromanagementu)? Podívejte se na to! 👇🏼
Klíčové funkce Time Doctor
Time Doctor vám pomáhá analyzovat, jak trávíte svůj čas každý den, což usnadňuje stanovení priorit urgentních úkolů a zvýšení efektivity. Zde je přehled některých z jeho nejvýznamnějších funkcí:
1. Inteligentní sledování času
Inteligentní sledování času v Time Doctor zajišťuje, že každá minuta práce je přesně zaznamenána – ať už jste u svého stolu nebo na cestách. Desktopové a mobilní aplikace poskytují snadný způsob, jak spustit, pozastavit a zastavit časovač, což usnadňuje sledování produktivity na různých zařízeních.
Toto je to, co jej odlišuje:
- Offline sledování: Nemáte připojení k internetu? Žádný problém. Aplikace zaznamenává čas i v offline režimu a synchronizuje jej později.
- Sledování počítače: Pomáhá sledovat používání aplikací a čas strávený na webových stránkách a poskytuje podrobné informace o produktivitě.
- Mobilní sledování: Ideální pro vzdálené a terénní pracovníky, umožňuje sledování času na cestách.
- Detekce přestávek a nečinnosti: Detekuje, kdy jsou uživatelé nečinní, a zastaví sledování, aby oddělilo aktivní práci od prostojů.
Time Doctor nejen sleduje odpracované hodiny, ale také monitoruje aktivitu klávesnice a myši, aby zajistil, že zaměstnanci zůstávají soustředění. Díky automatickému sledování času a přehledům o produktivitě je Time Doctor skvělou volbou pro týmy, které chtějí zvýšit svou efektivitu.
2. Sledování produktivity
Monitorování produktivity Time Doctor poskytuje podrobné informace o tom, jak zaměstnanci tráví svou pracovní dobu.
- Automatické snímky obrazovky a nahrávání videa: Software diskrétně pořizuje snímky obrazovky z vašeho počítače v nastavených intervalech, přičemž nahrávání videa je k dispozici v rámci tarifu Premium.
- Analýza aktivity založená na umělé inteligenci: Strojové učení kategorizuje aplikace a webové stránky jako produktivní nebo neproduktivní. Manažeři mohou také nastavit vlastní hodnocení produktivity.
- Sledování nečinnosti a aktivity: Detekuje období nečinnosti na zařízeních zaměstnanců a zaznamenává úroveň aktivity klávesnice/myši pro lepší analýzu práce.
Pro týmy dbající na soukromí nabízí možnost rozmazání nebo deaktivace screenshotů. Ačkoli tyto monitorovací nástroje mohou zvýšit produktivitu a odpovědnost, měly by je podniky implementovat transparentně, aby zajistily pozitivní pracovní kulturu.
3. Časové rozvrhy a správa mezd
Time Doctor zjednodušuje správu časových rozvrhů tím, že automaticky shromažďuje všechny zaznamenané hodiny do digitálních časových rozvrhů. Manažeři mohou několika kliknutími zkontrolovat a schválit hodiny za konkrétní týden, měsíc nebo výplatní období.
- Podrobné výkazníky: Zobrazte si celkový počet odpracovaných hodin, ruční záznamy, sazby, úpravy a platební metody na jednom místě.
- Přizpůsobitelné sazby: Nastavte různé sazby pro běžnou pracovní dobu, přesčasy a svátky.
- Oprávnění zaměstnanců: Umožněte členům týmu zkontrolovat a upravit své záznamy před odesláním, aby byly přesné.
- Hladká integrace mzdového účetnictví: Synchronizujte přímo s Gusto, QuickBooks a dalšími významnými poskytovateli mzdového účetnictví a omezte ruční zadávání dat.
Ačkoli je systém výpočtu mezd efektivní, možnosti přizpůsobení reportů jsou omezené, což ho činí méně flexibilním pro firmy s komplexními potřebami v oblasti výpočtu mezd.
💡Tip pro profesionály: Vytvářejte záznamy o čase přímo během dne, místo abyste čekali až do konce týdne. Zajistíte tak přesnost a snížíte riziko, že zapomenete důležité detaily.
Ceny Time Doctor
Time Doctor nabízí flexibilní cenové plány, které vyhovují každému rozpočtu:
- Základní tarif: 6,70 $/měsíc na uživatele
- Standard: 11,70 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16,70 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
📖 Číst více: AI pro správu času
Výhody používání Time Doctor
Time Doctor vyniká jako výkonný nástroj pro sledování času a produktivity, který nabízí několik výhod pro firmy a týmy pracující na dálku. Zde je několik důvodů, proč stojí za zvážení:
Přesné sledování času
Díky sledování v reálném čase v desktopových a mobilních aplikacích, offline sledování a automatizovaným časovým rozpisům zajišťuje Time Doctor, že každá odpracovaná minuta je započítána – žádné dohady.
Podrobné informace o produktivitě
Od sledování webových stránek a aplikací až po monitorování nečinnosti poskytuje Time Doctor podrobné zprávy o sledovaných hodinách, které pomáhají manažerům pochopit, jak je čas využíván, a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Přizpůsobitelné možnosti monitorování
Díky snímkům obrazovky, sledování aktivity a hodnocení produktivity mohou manažeři přizpůsobit nastavení monitorování na základě jednotlivých rolí a zároveň zachovat transparentnost a soukromí.
Integrované zpracování mezd a plateb
Automatizovaný proces schvalování výkazů práce a hladká integrace s poskytovateli mzdových služeb, jako jsou Gusto a QuickBooks, zefektivňují platby a eliminují ruční výpočty.
Hladká spolupráce týmu
Díky sledování projektů a úkolů pomáhá Time Doctor týmům udržovat soulad a zajišťuje, že každá zaznamenaná hodina přispívá k dosažení obchodních cílů.
Time Doctor v podstatě nabízí výkonný nástroj pro firmy, které chtějí optimalizovat svůj pracovní postup, zvýšit produktivitu a zefektivnit své operace.
💡Tip pro profesionály: Využijte funkci detekce nečinnosti v Time Doctor k identifikaci neproduktivních návyků a stanovte si denní cíle, abyste zůstali soustředění.
Časté problémy, s nimiž se potýkají uživatelé Time Doctor
Ačkoli Time Doctor nabízí výkonné funkce pro sledování času a produktivity, někteří uživatelé se setkávají s problémy, které ovlivňují jejich zkušenosti. Zde jsou nejčastější problémy:
❗Náročná křivka učení
Noví uživatelé často považují rozhraní Time Doctor za příliš složité. S tolika funkcemi a nastaveními může chvíli trvat, než pochopíte, jak tento nástroj efektivně používat.
❗Ruční přepínání úkolů
Uživatelé, kteří pracují na více projektech současně, musí ručně přepínat mezi úkoly, což může být zdlouhavé. Chytřejší, automatizovaný způsob sledování překrývajících se úkolů by zvýšil efektivitu.
❗Problémy se synchronizací mezi zařízeními
Time Doctor sice podporuje sledování na stolních počítačích i mobilních zařízeních, ale synchronizace mezi nimi není vždy bezchybná. Současné používání obou zařízení může vést k nesrovnalostem ve výkazech.
❗Omezené možnosti přizpůsobení výkazů mezd
Time Doctor se integruje se službami mzdového účetnictví, ale mzdové výkazy postrádají flexibilitu – uživatelé nemohou podrobně přizpůsobovat zobrazení nad rámec základních údajů o odpracovaných hodinách a výplatním období.
❗Využití dat ze screenshotů
Pro týmy s omezeným internetovým připojením může spotřeba dat při nahrávání screenshotů (asi 2 MB na každých 10 screenshotů) rychle narůstat, zejména u týmů pracujících na dálku.
❗Omezení webové aplikace
Webová aplikace neumožňuje zadávat nové časové záznamy – uživatelé mohou pouze prohlížet a upravovat ty stávající. Sledování v reálném čase vyžaduje desktopovou aplikaci nebo rozšíření pro Chrome, což někteří považují za omezující.
❗Chybí sledování GPS a upozornění na přesčasy
Time Doctor nenabízí sledování GPS ani upozornění na přesčasy, což může být pro odvětví jako stavebnictví nebo terénní služby rozhodujícím faktorem.
❗Potenciální obavy o soukromí
Funkce monitorování, jako jsou snímky obrazovky a sledování aktivity, sice zlepšují odpovědnost, ale někteří zaměstnanci je mohou vnímat jako narušení soukromí. Klíčem k udržení morálky je nalezení správné rovnováhy mezi monitorováním a důvěrou.
I když tyto nedostatky stojí za zvážení, mnoho uživatelů shledává, že výhody Time Doctor převyšují jeho nevýhody – zejména pokud je implementován s jasnou komunikací a transparentností.
📮ClickUp Insight: Přibližně 43 % zaměstnanců odesílá denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné nebo promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech).
Abyste se vyhnuli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete komplexní aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat efektivněji.
Recenze Time Doctor na Redditu
Reddit, často považovaný za internetové náměstí, je zlatým dolem pro nefiltrované názory. Pokud jde o Time Doctor, uživatelé mají smíšené zkušenosti.
Někteří uživatelé Redditu oceňují jeho plynulé sledování mezd.
Automaticky sleduje váš čas. Pokud tedy máte Time Doctor, neměli byste muset posílat zprávu o splnění úkolů na konci dne (EOD) ani nic podobného. Ale stále záleží na konkrétním případě.
Jiná recenze na Redditu považuje jeho monitorovací funkce za rušivé, zejména automatické snímky obrazovky, které působí jako mikromanagement.
Time Doctor je nástroj SaaS pro monitorování zaměstnanců, který v roce 2012 uvedli na trh majitelé webu Staff.com. Obsahuje funkce zaznamenávání stisků kláves, snímání obrazovky a sledování používání internetu. Multifunkční aplikace pro monitorování zaměstnanců s funkcemi CRM a white label.
Odmítl jsem lákavé nabídky v okamžiku, kdy zmínili použití TimeDoctor, protože (1) jde o formu mikromanagementu a (2) i když pracujete pilně a netrápí vás, že každých X minut je pořizován snímek obrazovky vašeho počítače nebo že software sleduje, co píšete, stále to na vás klade psychickou zátěž.
Osobně si myslím, že mikromanagement není v dnešní době nutností, sakit sa ulo lang jak pro manažery, tak pro podřízené (alespoň v oblastech založených na výstupech). Přítomnost softwaru, který každých deset minut posílá mému zaměstnavateli fotografii toho, co právě dělám, mi připadá invazivní, zejména pokud je nainstalován na mém osobním zařízení.
Jako u každého nástroje se mohou zkušenosti lišit a je důležité posoudit, zda jeho funkce odpovídají konkrétním potřebám vašeho týmu.
🧠 Věděli jste, že rozptýlení zaměstnanci stojí firmy ročně přibližně 588 miliard dolarů?
Alternativní nástroj, který můžete použít místo Time Doctor
Ačkoli je Time Doctor skvělý pro sledování času a monitorování aktivit, nemusí být ideální pro každého – zejména pro ty, kteří hledají univerzálnější a méně rušivé řešení. Právě zde přichází na řadu ClickUp.
Místo toho, aby se ClickUp soustředil pouze na monitorování zaměstnanců, přistupuje k produktivitě komplexně a kombinuje výkonné sledování času s plynulým řízením projektů.
Funkce ClickUp
ClickUp je kompletní pracovní ekosystém, který zefektivňuje váš pracovní postup, šetří čas a udržuje váš tým v souladu. Funkce ClickUp vám pomohou sledovat čas, spravovat projekty, plánovat týden a mnoho dalšího. Zde je podrobnější pohled na to, co z něj dělá skvělou alternativu k Time Doctor:
1. Chytřejší sledování času stráveného na projektech
ClickUp Project Time Tracking usnadňuje sledování času, takže se týmy mohou soustředit na práci, místo aby se zabývaly detailním řízením pracovních hodin. Zde jsou jeho hlavní přednosti:
- Snadné sledování času: Sledujte čas z počítače, mobilního zařízení nebo webového prohlížeče, aniž byste přerušili svůj pracovní postup. Bezplatné rozšíření pro Chrome vám umožňuje zaznamenávat čas přímo z jakékoli webové stránky, e-mailu nebo úkolu.
- Plynulé přepínání mezi zařízeními: Začněte sledovat na svém notebooku, pozastavte během hovoru a pokračujte na svém telefonu – ideální pro freelancery a vzdálené týmy, které spravují více úkolů.
- Globální časovač a zpětné sledování: Snadno spouštějte, zastavujte a přepínejte mezi úkoly, aniž byste ztratili přehled. Zapomněli jste zaznamenat čas? Přidejte záznamy zpětně nebo nastavte vlastní časové rozmezí.
- Integrace s vašimi oblíbenými nástroji: Synchronizujte časová data z Toggl, Harvest, Everhour a dalších oblíbených nástrojů pro sledování času a získejte ucelený přehled o produktivitě svého týmu.
- Zjednodušené fakturace a časové rozvrhy: Označte čas jako fakturovatelný nebo nefakturovatelný, vytvářejte přizpůsobitelné časové rozvrhy a sledujte čas podle dne, týdne nebo měsíce pro transparentní fakturaci klientům.
- Inteligentní odhady času a reporty: Porovnejte sledované a odhadované hodiny a zajistěte, aby projekty probíhaly podle plánu. Podrobný reportovací panel pomáhá týmům odhalit neefektivnosti a optimalizovat pracovní postupy.
📌 Příklad: Pokud marketingový tým zjistí, že neustále překračuje odhadovaný čas pro reklamní kampaně, může upravit budoucí plánování tak, aby přidělil realističtější časové rámce.
Sledování času v ClickUp znamená chytřejší plánování, lepší organizaci a přesné vyúčtování.
A to nejlepší? S ClickUp Brain můžete získat okamžité aktualizace o denních úkolech svého týmu a celkovém postupu projektu.
2. Pokročilé řízení času
Nástroje pro správu času ClickUp jsou tu, aby vám pomohly co nejlépe využít váš čas.
S funkcí Time Management od ClickUp můžete:
- Přiřaďte úkolům odhadovaný počet hodin a rozdělte je mezi členy týmu, abyste zajistili spravedlivé rozložení pracovní zátěže.
- Organizujte si svou pracovní zátěž bez námahy pomocí zobrazení kalendáře. Přetahujte úkoly, okamžitě přeplánujte události a přepínejte mezi denním, týdenním nebo měsíčním zobrazením – ideální pro freelancery, kteří spravují více klientů, nebo týmy, které vyvažují měnící se priority.
- Držte se před termíny díky mapování závislostí pomocí vlastních zobrazení, jako je Ganttův diagram, a zajistěte, aby jedna zpožděná úloha nenarušila celý projekt.
- Optimalizujte pracovní zátěž pro maximální efektivitu. Díky zobrazení pracovní zátěže mohou manažeři vidět podrobné analýzy toho, kolik úkolů, hodin nebo bodů každý člen týmu zpracovává. Pokud je designér přetížený, zatímco vývojář má volno, lze úkoly proaktivně přeřadit, čímž se zabrání vyhoření a zpožděním.
ClickUp můžete také synchronizovat s Google Kalendářem, Outlookem, Toggl, Harvest a dalšími nástroji pro správu času, což zajistí hladké přijetí vaším týmem bez narušení stávajících pracovních postupů.
📌 Příklad: Marketingový tým, který plánuje kampaň, může přidělit konkrétní hodiny na psaní textů, design a nastavení reklam, čímž se vyvaruje stresu na poslední chvíli.
✨Zajímavost: Multitasking snižuje efektivitu až o 40 %! Využijte funkci Workload View v ClickUp k vyvážení úkolů a prevenci vyhoření.
3. Hladké plánování a časové rozvrhy pro lepší přehlednost
Kalendář ClickUp je vaším nejlepším pomocníkem pro udržení pořádku, dodržování termínů a synchronizaci vašeho týmu.
S kalendářem ClickUp můžete:
- Spravujte své úkoly, termíny a plány na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Přepínejte mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením, abyste se mohli zaměřit na termíny nebo získat přehled o celém projektu. Pomocí filtrů můžete upřednostnit klíčové úkoly.
- Okamžité přeplánování úkolů a závislostí – pokud se zpozdí návrh obsahu, posuňte úkol úpravy dopředu, aniž byste narušili pracovní postup.
- Získejte okamžitá oznámení na všech zařízeních a bezpečně sdílejte kalendáře pro hladkou spolupráci týmu.
4. Snadná správa časových rozvrhů
Funkce ClickUp Timesheets také zefektivňuje sledování času, odesílání a schvalování – vše na jedné platformě.
Funkce ClickUp Timesheets umožňuje:
- Automatické sledování: Zaznamenaný čas z úkolů se automaticky vyplňuje do časových rozpisů, což eliminuje ruční zadávání.
- Snadné schvalování: Manažeři mohou schvalovat, zamítat nebo požadovat změny přímo v Timesheets Hub.
- Informace v reálném čase: Sledujte fakturovatelné hodiny, překročení rozpočtu a alokaci času okamžitě.
- Zamčené a přesné záznamy: Schválené výkazníky jsou zapečetěné, což zajišťuje přesné výplaty a fakturaci bez úprav na poslední chvíli.
A to není vše! ClickUp také nabízí řadu šablon připravených k použití, které zjednodušují správu času, a jednou z nejvýraznějších je šablona ClickUp pro přidělování času.
Tato šablona, která vám pomůže efektivně odhadovat, přidělovat a sledovat čas, zajišťuje přesné plánování všech úkolů, dodržování harmonogramu projektů a soulad týmů. S touto šablonou můžete:
- Stanovte jasné odhady času: Před zahájením úkolu definujte očekávanou dobu trvání, abyste zvýšili přesnost a předešli zpožděním.
- Zvyšte produktivitu: Přiřazujte realistické časové rámce a blokujte čas, abyste motivovali týmy, zabránili prokrastinaci a zajistili, že žádný úkol nezůstane nedokončený.
- Zlepšete plánování úkolů: Použijte šablonu jako nástroj pro zaškolení nových zaměstnanců, abyste stanovili pracovní očekávání nebo poskytli odhadovaný časový rozvrh pro opakující se úkoly.
📌 Příklad: Představte si tým tvůrců obsahu, který používá šablonu k rozdělení času na psaní, úpravy a publikování blogových příspěvků. Stanovením jasných časových odhadů mohou zajistit, že články budou publikovány podle plánu, aniž by docházelo k přetížení členů týmu.
Od plynulého plánování po snadné sledování času – ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete, abyste zůstali produktivní a drželi se plánu. Zde je několik dalších šablon pro sledování času pro váš pracovní postup:
- Šablona Ganttova diagramu ClickUp: Ideální pro vizualizaci časových os projektů a sledování času stráveného jednotlivými úkoly. Ideální pro týmy, které řídí složité projekty s více závislostmi.
- Šablona hodinového rozvrhu ClickUp: Tato šablona, navržená pro freelancery a hodinové pracovníky, vám pomůže přesně a snadno zaznamenávat fakturovatelné hodiny.
- Šablona ClickUp pro sledování času právníků : Pomáhá právníkům přesně zaznamenávat fakturovatelné hodiny, spravovat časové osy případů a zefektivnit fakturaci.
- Šablona časového rozvrhu služeb ClickUp: Zjednodušuje sledování času pro podniky poskytující služby a zajišťuje přesné zaznamenávání fakturovatelných hodin.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí řadu cenových plánů, které vyhovují každému rozpočtu:
✨ Zajímavost: Průměrný člověk stráví během svého života přibližně 90 000 hodin v práci. Nástroje pro správu času vám mohou pomoci tyto hodiny co nejlépe využít.
Maximalizujte produktivitu s ClickUp
Time Doctor vyniká podrobným sledováním aktivit a integrací mzdového účetnictví, což z něj činí spolehlivou volbu pro firmy zaměřené na odpovědnost a hodinové účtování. Jeho strmá křivka učení a obavy o soukromí však nemusí vyhovovat každému týmu.
Na druhou stranu ClickUp nabízí komplexnější přístup. Jedná se o všestrannou platformu pro zvýšení produktivity, která kombinuje sledování času, správu projektů a nástroje pro spolupráci.
ClickUp poskytuje flexibilitu a automatizaci, které potřebujete, abyste mohli ovládat svůj čas a pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Jste připraveni změnit způsob, jakým spravujete čas a projekty? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes a zjistěte, proč je to nejlepší nástroj pro zvýšení produktivity moderních týmů.