Top 10 alternativ k Feathery pro formuláře bez nutnosti programování a automatizaci pracovních postupů

Vyzkoušeli jsme Feathery pro vytváření formulářů a sběr dat a musíme říct, že si vede dobře, co se týče přizpůsobení a logiky. Je to dobrý nástroj pro tvorbu formulářů, pokud jste ochotni věnovat čas osvojení si jeho nástrojů.
Ale je tu háček: proces nastavení může být zdlouhavý.
Ačkoli Feathery nabízí výkonné funkce, někdy se zdá, že je třeba vynaložit hodně úsilí, aby se dalo využít na maximum. A pokud hledáte jednoduché a snadno použitelné řešení, nemusí to být ta nejlepší volba.
Pokud vás frustruje složitost Feathery nebo chcete efektivnější nástroj pro tvorbu formulářů, máme pro vás řešení! Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ k Feathery, které zrychlují, zjednodušují a zefektivňují tvorbu formulářů a automatizaci pracovních postupů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ k Feathery, které jsou dnes k dispozici:
- ClickUp : Automatizace pracovních postupů a integrace úkolů
- Jotform: Tvorba formulářů bez nutnosti programování
- Microsoft Forms: Nejlepší pro uživatele Microsoft 365, kteří potřebují základní průzkumy a kvízy.
- Wufoo: Nejlepší pro vytváření formulářů s firemním logem
- Zoho Forms: Nejlepší pro firmy, které využívají ekosystém Zoho pro sběr dat
- Typeform: Nejlepší pro vytváření poutavých interaktivních formulářů
- Google Forms: Nejlepší pro jednotlivce používající Google Workspace
- Formstack: Nejlepší pro podnikové uživatele, kteří hledají nástroj pro tvorbu formulářů a správu dokumentů.
- FormsAssembly: Nejlepší pro podniky zaměřené na bezpečné shromažďování dat a dodržování předpisů
- Forms App: Nejlepší pro rychlé a jednoduché vytváření formulářů
Co je Feathery?
Feathery je platforma pro tvorbu formulářů bez nutnosti programování, určená k vytváření složitých dynamických formulářů s pokročilými pracovními postupy. Umožňuje uživatelům vytvářet vícestupňové formuláře a podmíněnou logiku, která se přizpůsobuje uživatelským vstupům v reálném čase.
Ačkoli je Feathery výkonný nástroj pro vytváření přizpůsobených uživatelských prostředí a integraci s různými nástroji, jeho rozhraní může být náročné pro ty, kteří hledají jednodušší nastavení. Je vhodný pro uživatele, kteří potřebují rozsáhlé přizpůsobení a kontrolu nad svými procesy sběru dat.
Proč zvolit alternativy k Feathery?
Problémy s integrací ❌
Propojení Feathery s vašimi stávajícími marketingovými nástroji, jako jsou HubSpot, Mailchimp a Salesforce, může být složitý a časově náročný proces. Uživatelé hlásí omezené možnosti integrace typu plug-and-play, matoucí kroky při nastavování a nedostatek šablon připravených k okamžitému použití, které by proces urychlily. Pokud potřebujete plynulý zážitek, integrační proces Feathery vás může zpomalit.
Náročnost osvojení ❌
Ano, Feathery je výkonný a nabízí mnoho možností přizpůsobení. Ale taková úroveň flexibility může být také ohromující, zejména pokud ještě nejste obeznámeni s pokročilými nástroji pro tvorbu formulářů.
Možná budete muset strávit hodiny tím, abyste přišli na to, jak to funguje. I když je tým podpory ochotný pomoci, majitelé malých firem a uživatelé bez technických znalostí mohou Feathery považovat za zbytečně složitý.
Omezené funkce ❌
Tohle je zajímavé. I když Feathery nabízí spoustu skvělých funkcí, někteří uživatelé mají pocit, že ještě není zcela dokonalý. Někteří uživatelé uvádějí, že postrádá pokročilé nástroje pro vytváření reportů, lepší automatizaci pracovních postupů a přizpůsobitelné šablony.
Je skvělý pro vytváření jednoduchých formulářů, to ano. Ale pokud hledáte něco dynamičtějšího (například formulář pro softwarové týmy) a interaktivnějšího, možná narazíte na překážky. Je zde prostor pro zlepšení, zejména pokud hledáte komplexnější řešení.
Alternativy k Feathery v kostce
|Alternativa k Feathery
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Automatizace pracovních postupů a integrace úkolů
|Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop, rozsáhlé šablony, integrace s Google Sheets a PayPal, podmíněná logika a formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení.
|Zdarma
|Jotform
|Tvorba formulářů bez nutnosti programování
|Jednoduché a intuitivní rozhraní pro formuláře, kvízy a ankety, hladká integrace s Excelem, sdílení prostřednictvím odkazů nebo QR kódů, sledování odpovědí v reálném čase a formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení.
|Cena začíná na 39 $/měsíc
|Microsoft Forms
|Uživatelé Microsoft 365, kteří potřebují průzkumy a kvízy
|Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop, přizpůsobení motivů, integrace platebních bran, automatizace pracovních postupů přes Zapier, vlastní přehledy a export dat.
|Cena začíná na 7,14 $/měsíc.
|Wufoo
|Uživatelé hledající zprávy o formulářích
|Podniky využívající ekosystém Zoho
|Cena začíná na 16,25 $/měsíc.
|Zoho Forms
|Konverzační formuláře, integrace se Salesforce a Zapier, různé typy formulářů, přizpůsobitelné motivy a analytika pro sledování výkonu.
|Nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop, podmíněná oznámení, analýza dat, integrace s aplikacemi Zoho, sdílení prostřednictvím odkazů nebo QR kódů
|Cena začíná na 10 $/uživatel/měsíc
|Typeform
|Vytváření poutavých interaktivních formulářů
|Jednoduché rozhraní pro vytváření průzkumů, kvízů a formulářů pro zpětnou vazbu, spolupráce v reálném čase, analytika prostřednictvím Google Sheets a bezplatné šablony.
|Cena začíná na 29 $/měsíc
|Google Forms
|Jednotlivci používající Google Workspace
|Rozhraní typu drag-and-drop pro publikování formulářů na webových stránkách, podpora elektronického podpisu, funkce ukládání a obnovení a soulad s předpisy o ochraně osobních údajů.
|Cena začíná na 7,20 $ za uživatele a měsíc.
|Formstack
|Podnikoví uživatelé, kteří potřebují správu formulářů a dokumentů
|Automatizované pracovní postupy, integrace Salesforce, elektronické podpisy, generování dokumentů pomocí umělé inteligence, přehledná správa dat
|Cena začíná na 99 $/měsíc.
|FormAssembly
|Podniky zaměřené na bezpečnost a dodržování předpisů
|Rozhraní typu drag-and-drop pro publikování formulářů na webových stránkách, podpora elektronického podpisu, funkce uložení a obnovení, soulad s předpisy o ochraně osobních údajů
|Cena začíná na 83 $/měsíc
|Aplikace Forms
|Rychlé a jednoduché vytváření formulářů
|Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop, sběr odpovědí v reálném čase, optimalizace pro mobilní zařízení, integrace s Google Sheets a Slack, přizpůsobitelné motivy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/měsíc.
Nejlepší alternativy k Feathery, které můžete použít
Udělali jsme za vás průzkum a vybrali jsme nejlepší bezplatné alternativy k Feathery, které jsou na trhu k dispozici. Podívejte se na ně níže:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a integraci úkolů)
ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí. Součástí je ClickUp Forms, výkonný online nástroj pro tvorbu formulářů, který jde nad rámec jednoduchého sběru dat.
Pomocí ClickUp Forms můžete vytvářet interaktivní formuláře pro sběr informací. Poté můžete odpovědi z formulářů převést na akční položky.
Například:
- Interní žádostní formulář může spustit schvalovací proces a eskalaci.
- Formulář žádosti klienta může automaticky vytvořit úkol pro váš tým.
- Formulář pro zpětnou vazbu může přiřadit následné kroky na základě analýzy sentimentu.
Feathery vyžaduje ruční práci při získávání informací z údajů ve formulářích. ClickUp Forms tento proces automatizuje díky integraci s ClickUp Brain, který shrnuje názory zákazníků, identifikuje časté otázky a navrhuje opatření.
Tato inteligentní analýza vám umožní rychleji přijímat lepší rozhodnutí na základě jasných poznatků.
Ale to není vše.
Formuláře ClickUp se hladce integrují do vašich pracovních postupů. Můžete automatizovat procesy, ve kterých odpovědi ve formuláři okamžitě spouští vytváření úkolů, aktualizace stavu a přiřazování úkolů. S automatizací ClickUp můžete nastavit pravidla pro vytváření úkolů, přiřazovat je správným osobám a označovat jejich naléhavost, aby nic nebylo přehlédnuto.
Máte také možnost prohlížet si svá data v různých formátech. Rozmanité zobrazení ClickUp poskytuje přehlednější způsob prohlížení dat a umožňuje činit informovaná rozhodnutí pomocí Kanban tabulek, výsečových grafů a dalších vizualizací.
Další silnou stránkou ClickUp Forms jsou možnosti brandingu. Formuláře můžete přizpůsobit pomocí motivů, pozadí, barev a log, aby dokonale ladily s identitou vaší značky. Zároveň můžete snadno sledovat metriky a pomocí podmíněné logiky dynamicky přizpůsobovat otázky na základě odpovědí uživatelů, čímž zlepšíte celkový uživatelský zážitek.
Užitečná rada: Sdílení formulářů ClickUp je také velmi snadné. Stačí zkopírovat přímý odkaz na formulář a sdílet jej s kýmkoli chcete (doslova, to je vše!). Navíc můžete přidat HTML formulář na svou úvodní stránku pomocí sekce Vložit kód.
Jste připraveni začít s ClickUp Forms? Podívejte se na šablonu formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp, která vám umožní rychlé a efektivní nastavení. Tato šablona vám umožní shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků, zefektivnit požadavky a proměnit podání v akční úkoly, a to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Převádějte informace z formulářů na úkoly: Přeměňte shromážděná data na úkoly, které lze realizovat v rámci ClickUp Tasks, abyste zvýšili produktivitu a mohli provádět následné kroky.
- Komunikujte pomocí ClickUp Chat: Diskutujte o poznatcích, sdílejte novinky a spolupracujte v reálném čase pomocí ClickUp Chat.
- Stanovte a sledujte cíle: Sledujte pokrok pomocí ClickUp Goals tím, že z odeslaných formulářů vytvoříte měřitelné cíle a sledujete jejich plnění.
- Sledujte čas: Sledujte, kolik času strávíte prací na úkolech generovaných z údajů formulářů pomocí ClickUp Time Tracking.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít potíže s naučením se ovládání.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 uvádí:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jiným softwarem nabízí bezkonkurenční množství funkcí. Je také vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval jakémukoli workflow, a to díky funkcím, jako jsou více zobrazení, která mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, dashboardy, které mi poskytují přehledný pohled na zprávy a statistiky, a automatizace, které mi šetří hodiny práce tím, že za mě zpracovávají opakující se úkoly.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jiným softwarem nabízí bezkonkurenční množství funkcí. Je také vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval jakémukoli workflow, a to díky funkcím, jako jsou více zobrazení, která mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, dashboardy, které mi poskytují přehledný pohled na zprávy a statistiky, a automatizace, které mi šetří hodiny práce tím, že za mě zpracovávají opakující se úkoly.
📮ClickUp Insight: Přibližně 43 % zaměstnanců posílá denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné nebo promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech).
Abyste se vyhnuli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete komplexní aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat efektivněji.
📖 Další informace: Software pro správu členů pro organizace
2. Jotform (nejlepší pro tvorbu formulářů bez nutnosti programování)
Jotform je online nástroj pro tvorbu formulářů, který zjednodušuje proces vytváření, sdílení a správy formulářů. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní nabízí nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop, díky čemuž je tvorba formulářů přístupná i uživatelům bez znalostí programování.
Jotform je oblíbený u firem, které chtějí shromažďovat data prostřednictvím průzkumů, formulářů pro zpětnou vazbu, registrací a dalších. Podporuje různé integrace s jinými nástroji pro zvýšení efektivity pracovních postupů.
Nejlepší funkce Jotform
- Použijte intuitivní nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop, který umožňuje snadné přizpůsobení.
- Vyzkoušejte rozsáhlé šablony formulářů pro různé odvětví a účely.
- Hladká integrace s aplikacemi jako Google Sheets, PayPal a Mailchimp.
- Využijte pokročilou podmíněnou logiku pro personalizované formuláře.
Omezení Jotform
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s pokročilejšími nástroji pro tvorbu formulářů
- Ceny mohou být pro malé podniky vysoké.
- Tlačítko Zpět není snadno přístupné.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 39 $ měsíčně
- Stříbrný: 49 $ měsíčně
- Gold: 129 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform?
Recenze G2 uvádí,
Jotform díky svému rozhraní typu drag-and-drop neuvěřitelně usnadňuje tvorbu formulářů a umožňuje mi rychle vytvářet profesionální a propracované formuláře pomocí různých šablon pro kontaktní formuláře, průzkumy a další. Responzivní design by však mohl být lepší, protože formuláře se někdy na mobilních zařízeních nezobrazují správně, což je pro mobilní uživatele problém.
Jotform díky svému rozhraní typu drag-and-drop neuvěřitelně usnadňuje tvorbu formulářů a umožňuje mi rychle vytvářet profesionální a propracované formuláře pomocí různých šablon pro kontaktní formuláře, průzkumy a další. Responzivní design by však mohl být lepší, protože formuláře se někdy na mobilních zařízeních nezobrazují správně, což je pro mobilní uživatele problém.
📖 Číst více: Nejlepší alternativy k Jotform
3. Microsoft Forms (nejlepší pro uživatele Microsoft 365, kteří potřebují základní průzkumy a kvízy)
Microsoft Forms je jednoduchý nástroj pro vytváření online průzkumů, ankety a kvízů. Je hladce integrován do Microsoft 365 a umožňuje uživatelům shromažďovat odpovědi v reálném čase, analyzovat data pomocí vestavěných grafů a exportovat výsledky do Excelu pro hlubší vhled.
Díky intuitivnímu designu, návrhům založeným na umělé inteligenci a možnostem přizpůsobení je Microsoft Forms ideální pro firmy, pedagogy a týmy, které chtějí zefektivnit sběr zpětné vazby a rozhodování.
Nejlepší funkce Microsoft Forms
- V některých nastaveních povolte anonymní odpovědi.
- Formuláře můžete snadno sdílet prostřednictvím odkazů, QR kódů nebo e-mailů.
- Shromažďujte odpovědi v reálném čase s automatickou vizualizací dat.
- Zajistěte přístupnost pomocí formulářů přizpůsobených pro mobilní zařízení.
Omezení Microsoft Forms
- Méně možností designu a brandingu než u konkurence
- Postrádá funkce jako podmíněná logika a pokročilá analytika.
- Podporuje pouze až 7 měřítek namísto plné stupnice 1–10.
Ceny Microsoft Forms
- Business Basic: 7,14 $ za uživatele a měsíc
- Business Standard: 14,88 $ za uživatele za měsíc
- Business Premium: 26,20 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Forms?
Recenze G2 uvádí,
Microsoft Forms je neuvěřitelně snadný na používání, což usnadňuje sběr dat od více lidí najednou s možností sledování odpovědí a analýzy v reálném čase. Zákaznická podpora je rychlá a spolehlivá a implementace je pro běžné použití velmi jednoduchá. Chybí mu však pokročilé funkce a v režimu Enterprise nepodporuje anonymní odpovědi, což může být nevýhodou.
Microsoft Forms je neuvěřitelně snadný na používání, což usnadňuje sběr dat od více lidí najednou s možností sledování odpovědí a analýzy v reálném čase. Zákaznická podpora je rychlá a spolehlivá a implementace je pro běžné použití velmi jednoduchá. Chybí mu však pokročilé funkce a v režimu Enterprise nepodporuje anonymní odpovědi, což může být nevýhodou.
📖 Číst více: Nejlepší bezplatný databázový software
4. Wufoo (nejlepší pro vytváření formulářů s firemním logem)
Wufoo je praktický online nástroj pro tvorbu formulářů, který díky snadnému rozhraní typu drag-and-drop a předem navrženým šablonám zjednodušuje práci. S Wufoo je tvorba elegantních formulářů s firemním designem hračkou.
Navíc je vybaven funkcemi, které pomáhají firmám shromažďovat data, přijímat platby a zefektivňovat pracovní postupy prostřednictvím integrací. A pokud jde o vyhodnocení všech těchto dat, vestavěné analytické nástroje Wufoo vám s tím pomohou.
Nejlepší funkce Wufoo
- Rychle vytvářejte a nasazujte vlastní formuláře pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop.
- Formuláře snadno integrujte s nástroji jako Zapier, Mailchimp a Salesforce a zefektivněte tak pracovní postupy.
- Umožněte bezpečné přijímání plateb díky integraci s hlavními platebními bránami, jako jsou PayPal a Stripe.
- Získejte přístup k analýzám v reálném čase pomocí nástrojů pro vytváření vlastních reportů a exportovatelných dat, které vám poskytnou hlubší vhled.
Omezení Wufoo
- Zastaralý design, díky kterému je Wufoo nepříliš uživatelsky přívětivý
- Chybí CAPTCHA nebo silná ochrana proti spamu, což činí formuláře zranitelnými.
- Omezené možnosti přizpůsobení CSS pro pokročilé úpravy designu
Ceny Wufoo
- Starter: 16,25 $ měsíčně
- Profesionální: 29,08 $ za měsíc
- Pokročilá verze: 74,08 $ měsíčně
- Ultimate: 183,25 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wufoo?
Recenze G2 uvádí:
Wufoo je jednoduchý a uživatelsky přívětivý nástroj, který nevyžaduje pokročilé znalosti kódování, a to ani pro složité formuláře. Jeho služby jsou atraktivní a ceny přiměřené. Design však působí zastarale a není příliš uživatelsky přívětivý pro ty, kteří preferují moderní rozhraní, a možnosti přizpůsobení CSS jsou poněkud omezené.
Wufoo je jednoduchý a uživatelsky přívětivý nástroj, který nevyžaduje pokročilé znalosti kódování, a to ani pro složité formuláře. Jeho služby jsou atraktivní a ceny přiměřené. Design však působí zastarale a není příliš uživatelsky přívětivý pro ty, kteří preferují moderní rozhraní, a možnosti přizpůsobení CSS jsou poněkud omezené.
5. Zoho Forms (nejlepší pro firmy, které pro sběr dat využívají ekosystém Zoho)
Zoho Forms poskytuje komplexní přístup k vytváření přizpůsobených online formulářů. Je navržen tak, aby vyhovoval různým případům použití, jako je sběr zpětné vazby, průzkumy a generování potenciálních zákazníků.
Díky flexibilnímu rozhraní mohou firmy vkládat objednávkové formuláře, automatizovat pracovní postupy a přijímat oznámení v reálném čase. Díky mobilnímu přístupu a možnostem integrace zajišťuje Zoho Forms efektivní sběr a správu dat.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Navrhujte formuláře snadno pomocí nástroje pro tvorbu formulářů s funkcí drag-and-drop, který je přizpůsobený pro mobilní zařízení.
- Automatizujte schvalování a přidělování úkolů a zefektivněte tak interní pracovní postupy.
- Přístup k formulářům offline s podporou mobilních aplikací pro iOS a Android
- Vytvářejte vizuální přehledy a sledujte výkon pomocí integrovaných analytických nástrojů.
- Hladká integrace s aplikacemi Zoho, Google Workspace a nástroji třetích stran, jako je Mailchimp.
Omezení Zoho Forms
- Někteří uživatelé hlásí občasné poruchy nebo pomalost funkce synchronizace mobilní aplikace.
- Pokročilé přizpůsobení může vyžadovat určité technické znalosti, zejména v případě podmíněné logiky.
- Omezená flexibilita designu ve srovnání s konkurencí, která nabízí modernější a dynamičtější možnosti stylizace.
Ceny Zoho Forms
- Zdarma
- Základní: 10 $ za uživatele za měsíc
- Standard: 25 $ za uživatele za měsíc
- Profesionální: 50 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 90 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Forms?
Recenze G2 uvádí:
Zoho Forms je snadno použitelný a dobře integrovatelný, což z něj činí spolehlivou volbu pro základní formuláře. Je skvělý pro efektivní zpracování e-mailů a již řadu let je naším preferovaným řešením. Jeho cena by však mohla být lepší a chybí mu některé funkce. Navíc, pokud nebudete opatrní, můžete skončit s dalším předplatným a helpdesk může reagovat pomalu.
Zoho Forms je snadno použitelný a dobře integrovatelný, což z něj činí spolehlivou volbu pro základní formuláře. Je skvělý pro efektivní zpracování e-mailů a již řadu let je naším oblíbeným řešením. Jeho cena by však mohla být lepší a chybí mu některé funkce. Navíc, pokud nebudete opatrní, můžete skončit s dalším předplatným a helpdesk může reagovat pomalu.
6. Typeform (nejlepší pro vytváření poutavých interaktivních formulářů)
Typeform je určen pro vytváření konverzačních a interaktivních formulářů, průzkumů a kvízů. Na rozdíl od Feathery, který se zaměřuje na dynamický sběr dat, spočívá síla Typeformu v poskytování poutavých a vizuálně atraktivních formulářů, které zvyšují účast uživatelů a vylepšují registrační formuláře.
Díky jedinečnému formátu s jednou otázkou najednou a rozsáhlým integračním možnostem je to robustní alternativa pro firmy, které chtějí vylepšit uživatelský zážitek a interaktivitu.
Nejlepší funkce Typeform
- Vytvářejte vizuálně atraktivní formuláře a průzkumy, které působí konverzačně a zvyšují míru dokončení.
- Přizpůsobte formuláře pomocí své sady značky, písem a barevných motivů a dosáhněte tak elegantního a profesionálního vzhledu.
- Pomocí Logic Jump a Hidden Fields přizpůsobte uživatelské cesty a klást chytřejší otázky.
- Hladká integrace s nástroji jako Google Sheets, HubSpot, Slack a Facebook Pixel.
- Sledujte konverze a chování publika pomocí integrovaných analytických a marketingových integrací.
Omezení Typeform
- Funkce vyšší úrovně mohou být dostupné pouze v rámci drahých cenových plánů, zejména pro menší týmy.
- Omezená offline funkčnost – formuláře vyžadují pro fungování připojení k internetu.
- Vlastní rozvržení a úpravy designu nad rámec výchozího stylu jsou poněkud omezené.
Ceny Typeform
- Základní: 29 $ měsíčně
- Plus: 59 $ měsíčně
- Podnikání: 99 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform?
Recenze G2 uvádí:
Typeform usnadňuje vytváření složitých formulářů a zároveň zachovává osobní přístup k uživatelům. Výrazně snížil počet spamových příspěvků na mém webu a zlepšil obecné dotazy. Stránka s výsledky je skvělá pro rychlé shromažďování statistik o zákaznících. Nelíbí se mi však, že některé funkce jsou dostupné pouze v rámci prémiového tarifu.
Typeform usnadňuje vytváření složitých formulářů a zároveň zachovává osobní přístup k uživatelům. Výrazně snížil počet spamových příspěvků na mém webu a zlepšil obecné dotazy. Stránka s výsledky je skvělá pro rychlé shromažďování statistik o zákaznících. Nelíbí se mi však, že některé funkce jsou dostupné pouze v rámci prémiového tarifu.
📖 Číst více: Šablony formulářů pro zpětnou vazbu zdarma
7. Google Forms (nejlepší pro jednotlivce používající Google Workspace)
Google Forms je bezplatný, uživatelsky přívětivý nástroj, který je ideální pro vytváření průzkumů, kvízů a formulářů pro zpětnou vazbu. Je oblíbený pro svou jednoduchost a hladkou integraci s Google Workspace, díky čemuž je sběr dat velmi snadný.
Ačkoli nenabízí spoustu pokročilých možností přizpůsobení, poskytuje všechny základní funkce, které potřebujete, jako je například vytváření průzkumů pro rychlé shromažďování a analýzu odpovědí.
Nejlepší funkce Google Forms
- Vytvářejte neomezený počet formulářů zdarma pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Přizpůsobte formuláře pomocí motivů, obrázků, barev a písem, abyste dosáhli značkového vzhledu.
- Shromažďujte a analyzujte odpovědi v reálném čase díky hladké integraci s Google Sheets.
- Formuláře můžete okamžitě sdílet prostřednictvím odkazu nebo e-mailu a spolupracovat s kolegy v reálném čase.
- Pomocí předem připravených šablon můžete rychle spustit průzkumy, kvízy a formuláře pro zpětnou vazbu.
Omezení Google Forms
- Chybí šablony, větvení a vlastní pozadí (GIF/videa).
- Formuláře mohou působit vizuálně jednoduše a mají méně možností designu ve srovnání s prémiovými nástroji.
- Žádné vestavěné zachycování podpisů ani vlastní ověřování uživatelů nad rámec přihlášení přes Google.
Ceny Google Forms
- Zdarma
- Business Starter: 7,20 $ za uživatele za měsíc
- Business Standard: 14,40 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus: 21,60 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Forms
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Forms?
Recenze Capterra uvádí:
Google Forms je skvělý nástroj pro sběr dat od kolegů z práce nebo členů komunity. Chybí mu však šablony pro dotazníky a průzkumy a neumožňuje větvení ani logické přeskočení. Navíc nepodporuje vlastní pozadí s GIFy nebo krátkými videi, což omezuje možnosti přizpůsobení.
Google Forms je skvělý nástroj pro sběr dat od kolegů z práce nebo členů komunity. Chybí mu však šablony pro dotazníky a průzkumy a neumožňuje větvení ani logické přeskočení. Navíc nepodporuje vlastní pozadí s GIFy nebo krátkými videi, což omezuje možnosti přizpůsobení.
8. Formstack (nejlepší pro podnikové uživatele, kteří hledají nástroj pro tvorbu formulářů a správu dokumentů)
Formstack je platforma na podnikové úrovni bez nutnosti programování, která slouží nejen k vytváření základních formulářů. Je to ideální nástroj pro vytváření výkonných formulářů, správu dokumentů a dokonce i sběr elektronických podpisů.
Na rozdíl od Feathery nabízí Formstack komplexnější řešení pro zefektivnění pracovních postupů. Snadno se integruje s několika obchodními nástroji, což vám pomůže zefektivnit sběr dat, automatizovat procesy a uchovat vaše cenná data na místě.
Nejlepší funkce Formstack
- Vytvářejte pokročilé formuláře pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop – bez nutnosti znalosti programování.
- Automatizujte schvalování, oznámení a pracovní postupy a zvyšte tak efektivitu svého týmu.
- Analyzujte odeslaná data pomocí podrobných reportů a optimalizačních nástrojů.
- Zajistěte bezpečné ukládání dokumentů pomocí šifrování, souladu s HIPAA a podmíněné logiky.
- Integrujte s více než 100 nástroji, včetně Salesforce, PayPal, Microsoft a Zapier.
Omezení Formstack
- Může být drahé pro menší firmy nebo týmy s omezeným rozpočtem.
- Někteří uživatelé uvádějí, že při nastavování složitých pracovních postupů nebo integrací je třeba se nejprve naučit, jak tyto nástroje používat.
- Mobilní responzivita a výkon mohou být občas nejednotné.
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $ měsíčně
- Balíček: 299 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Formstacku?
Recenze Capterra uvádí:
Formstack nabízí snadno použitelné rozhraní s jednoduchými funkcemi pro vytváření formulářů. Přestože jsou prvky drag-and-drop jednoduché, jejich propojení s platebním softwarem nebo shromažďování plateb není tak intuitivní.
Formstack nabízí snadno použitelné rozhraní s jednoduchými funkcemi pro vytváření formulářů. Přestože jsou prvky drag-and-drop jednoduché, jejich propojení s platebním softwarem nebo shromažďování plateb není tak intuitivní.
9. FormAssembly (nejlepší pro podniky zaměřené na bezpečné shromažďování dat a dodržování předpisů)
FormAssembly je platforma pro sběr dat určená pro organizace, které kladou důraz na bezpečnost, soulad s předpisy a flexibilitu. Vyniká tím, že nabízí jak jednoduché vytváření formulářů pomocí drag-and-drop, tak pokročilé možnosti kódování pro přizpůsobení na míru.
Díky silné integraci s Salesforce a funkcím pro zajištění souladu s předpisy je FormAssembly cennou volbou pro společnosti, které spravují citlivá data a komplexní pracovní postupy.
Nejlepší funkce FormAssembly
- Vytvářejte komplexní a bezpečné formuláře pomocí výkonného nástroje pro tvorbu formulářů s podporou přizpůsobení HTML.
- Připojte se přímo k Salesforce a dalším významným platformám pro plynulou synchronizaci dat.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí podmíněné logiky, vícestupňového schvalování a robustní logiky formulářů.
- Zajistěte soulad s přísnými bezpečnostními standardy, jako jsou HIPAA, GDPR a SOC 2.
- Bezpečně přijímejte platby prostřednictvím integrovaných platebních bran, jako jsou Stripe a Authorize.net.
Omezení FormAssembly
- Vyšší cenové úrovně nemusí být ideální pro malé podniky nebo jednotlivé uživatele.
- Občasné zpoždění v odpovědích zákaznické podpory, zejména v případě technických problémů
Ceny FormAssembly
- Základní: 83 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Základní informace: Individuální ceny
- Tým: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
- Gov Cloud: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FormAssembly
- G2: 4,5/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o FormAssembly?
Recenze Capterra uvádí:
FormAssembly je uživatelsky přívětivý, s jednoduchou integrací Salesforce a funkcemi generovanými umělou inteligencí, které zjednodušují tvorbu formulářů. Je snadné se v něm orientovat, klonovat formuláře bez ztráty formátování a zákaznická podpora je velmi vstřícná. Chybí mu však možnosti přizpůsobení pro CSS a neumožňuje přílohy PDF v e-mailech s oznámeními.
FormAssembly je uživatelsky přívětivý, s jednoduchou integrací Salesforce a funkcemi generovanými umělou inteligencí, které zjednodušují tvorbu formulářů. Je snadné se v něm orientovat, klonovat formuláře bez ztráty formátování a zákaznická podpora je velmi vstřícná. Chybí mu však možnosti přizpůsobení pro CSS a neumožňuje přílohy PDF v e-mailech s oznámeními.
10. Aplikace Forms (nejlepší pro rychlé a jednoduché vytváření formulářů)
Forms. app je jednoduchý, uživatelsky přívětivý online nástroj pro tvorbu formulářů, který usnadňuje vytváření a sdílení přizpůsobitelných formulářů, průzkumů a kvízů v mžiku. Jeho design přizpůsobený pro mobilní zařízení a rozhraní typu drag-and-drop jsou ideální pro vše od shromažďování zpětné vazby od zákazníků až po zpracování registrací na akce.
Díky možnostem integrace a snadnému sdílení je to praktický nástroj pro každodenní sběr dat.
Nejlepší funkce aplikace Forms
- Vytvářejte univerzální formuláře, průzkumy a kvízy pomocí rychlého a uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Organizujte práci efektivně pomocí složek a dashboardů pro různé typy formulářů.
- Integrujte je s dalšími nástroji, jako jsou Google Sheets a Zapier, a zefektivněte tak své pracovní postupy.
- Všechny funkce jsou dostupné i v bezplatném tarifu, včetně šablon optimalizovaných pro mobilní zařízení.
- Přizpůsobte design formulářů tak, aby odpovídal vaší značce, pomocí integrovaných vizuálních nástrojů.
Omezení aplikace Forms
- Někteří uživatelé hlásí občasné chyby nebo zpomalení výkonu v mobilní aplikaci.
- Pokročilé funkce (jako podmíněná logika) mohou být obtížnější najít nebo nastavit.
- Omezená dokumentace a návody pro začínající uživatele, kteří potřebují podrobné pokyny
Ceny aplikace Forms
- Zdarma: Zdarma
- Základní: 5 $ měsíčně
- Pro: 10 $ měsíčně
- Premium: 25 $ měsíčně
Hodnocení a recenze aplikace Forms
- G2: 4,5/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Forms App?
Recenze Capterra uvádí:
Aplikace Forms. usnadňuje sběr dat a nabízí efektivní funkce pro tabulkové zpracování dat pro účely analýzy. Neumožňuje však úpravy již odeslaných dotazníků bez narušení shromážděných dat.
Aplikace Forms. usnadňuje sběr dat a nabízí efektivní funkce pro tabulkové zpracování dat pro účely analýzy. Neumožňuje však úpravy již odeslaných dotazníků bez narušení shromážděných dat.
Použijte ClickUp k vytváření a tvorbě interaktivních formulářů
ClickUp Forms posouvá tvorbu formulářů na novou úroveň díky kombinaci inteligentních pracovních postupů, přizpůsobitelných zobrazení a poznatků založených na umělé inteligenci.
Ať už vytváříte formuláře pro zpětnou vazbu, formuláře pro přijímání projektů, platební formuláře, registrační formuláře nebo zákaznické průzkumy, ClickUp je ideálním řešením, jak proměnit odpovědi v praktické úkoly a cenné poznatky.
A to nejlepší? Hladce se integruje do vašich stávajících pracovních postupů, automatizuje přiřazování úkolů a organizuje data způsobem, který vám vyhovuje. Navíc díky rozmanitým zobrazením ClickUp můžete vizualizovat data jako nikdy předtím – ať už prostřednictvím Kanban tabulek, výsečových grafů nebo přizpůsobených dashboardů.
Jste připraveni zjednodušit a zefektivnit proces vytváření formulářů? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!