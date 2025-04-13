10 nejlepších alternativ k Apploye pro sledování času v roce 2025

Nástroje pro sledování času—buď je milujete, nenávidíte, nebo je tolerujete, protože musíte. Pokud čtete tento článek, je pravděpodobné, že Apploye vám již zcela nevyhovuje.
Možná váš tým potřebuje lepší funkce, flexibilnější ceny nebo něco, díky čemuž bude sledování času méně připomínat práci na plný úvazek.
Dobrá zpráva? Existují lepší možnosti a my jsme pro vás shromáždili nejlepší alternativy k Apploye, abyste mohli najít tu, která vašemu týmu nejlépe vyhovuje. Jste připraveni sledovat čas jako profesionálové?
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ k Apploye:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní sledování času a správu úkolů)
2. Time Doctor (nejlepší pro monitorování zaměstnanců)
3. Hubstaff (nejlepší pro sledování produktivity týmu)
4. Toggl Track (nejlepší pro jednoduché sledování času)
5. RescueTime (nejlepší pro automatizované informace o produktivitě)
6. Clockify (nejlepší pro bezplatné sledování času)
7. Connecteam (nejlepší pro řízení pracovní síly)
8. Buddy Punch (nejlepší pro zaznamenávání docházky zaměstnanců)
9. Aplikace Office 365 Timesheet (nejlepší pro integrované časové rozvrhy)
10. ClockShark (nejlepší pro sledování terénních operací)
Co byste měli hledat v alternativách k Apploye?
Nejlepší alternativy k Apploye se do vašeho pracovního postupu začlení tak hladce, že si je téměř nevšimnete. Sledují čas, generují přehledy a bez problémů zvládají všechny nudné administrativní úkoly.
Toto byste měli mít na svém seznamu přání:
- Automatické a manuální sledování: Spusťte časovač bez rozmýšlení nebo zaznamenávejte hodiny ručně, pokud dáváte přednost tradičnímu způsobu.
- Screenshoty a sledování aktivity: Sledujte produktivitu, aniž by se lidé cítili jako v epizodě reality show Big Brother.
- Zprávy o používání aplikací a URL: Zjistěte, které aplikace a webové stránky skutečně pomáhají při práci a které jsou jen propracovanými nástroji pro prokrastinaci.
- Podrobné zprávy a přizpůsobitelné panely: Proměňte surová data v informace, které můžete skutečně využít, ne jen v hezká čísla.
- Mzdy a fakturace: Přesně vyplácejte mzdy týmům a fakturujte klientům bez nutnosti používat kalkulačku.
- Plánování a integrace: Přiřazujte směny, plánujte projekty a propojte se s aplikacemi jako Slack, Asana nebo QuickBooks.
10 nejlepších alternativ k Apploye
Ačkoli Apploye nabízí solidní sadu funkcí, nemusí být pro každého ideálním softwarem pro sledování času. Existuje mnoho alternativ, které mohou vyhovovat vašim potřebám, ať už potřebujete lepší reportování, hlubší integraci nebo uživatelsky přívětivější prostředí.
Abychom vám pomohli s výběrem, představujeme vám 10 nejlepších alternativ k Apploye, které nabízejí výkonné funkce pro sledování času, monitorování zaměstnanců a řízení produktivity. 👀
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní sledování času a správu úkolů)
Než začnete uvažovat o změně softwaru pro sledování času, možná byste si měli položit otázku: Potřebujete pouze nástroj pro sledování času, nebo nástroj, který vše spojuje dohromady?
Dnešní práce je rozptýlena do milionů aplikací: jedna pro úkoly, jedna pro dokumenty, jedna pro sledování času, a žádná z nich spolu nějak nekomunikuje.
ClickUp řeší tento problém pomocí aplikace Everything – jediné platformy, kde jsou úkoly, dokumenty, chat a samozřejmě i sledování času pod jednou střechou.
Díky integrovanému sledování času mohou týmy plynule zaznamenávat odpracované hodiny, sledovat pracovní vytížení a získávat přehledy v reálném čase – ať už hodnotíte využití za měsíc nebo plánujete dopředu na čtvrtletí – vše na jedné platformě.
ClickUp Project Time Tracking
Ale nebojte se, funkce specifické pro sledování času jsou také vybaveny vším, co potřebujete, abyste měli vše pod kontrolou.
Funkce Project Time Tracking od ClickUp umožňuje vašim zaměstnancům zaznamenávat odpracované hodiny odkudkoli – z počítače, mobilního zařízení nebo dokonce z webového prohlížeče díky bezplatnému rozšíření pro Chrome.
Ať už sledujete čas v reálném čase nebo jej přidáváte ručně později, každý záznam je přímo propojen s úkolem ClickUp, což zajišťuje přesné záznamy bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Potřebujete přeskakovat mezi úkoly? Díky globálnímu časovači můžete spouštět a zastavovat sledování napříč zařízeními a vše tak udržovat synchronizované.
Řekněme, že designér pracuje na projektu pro klienta. Může spustit časomíru během navrhování, pozastavit ji kvůli schůzce a přidat poznámky s vysvětlením, co bylo provedeno, aniž by musel přecházet mezi různými aplikacemi.
Mohou dokonce označit čas jako fakturovatelný, kategorizovat hodiny pomocí štítků a generovat vlastní zprávy, aby bylo možné porovnat skutečný čas s odhady. Jedná se o skvělý způsob, jak přesně sledovat čas strávený na úkolech a projektech.
Sledování času je však pouze jednou částí rovnice; stejně důležité je vědět, kolik času by úkoly měly zabrat.
ClickUp Estimates
Právě zde přichází na řadu ClickUp Time Estimates.
Místo odhadování, jak dlouho projekt potrvá, mohou týmy stanovit realistické časové harmonogramy, rozdělit odhady času pro jednotlivé úkoly a podúkoly a porovnat skutečně strávený čas s předpověďmi, aby mohly v budoucnu lépe plánovat.
Řekněme, že marketingový tým pracuje na uvedení produktu na trh. Designér odhaduje, že grafika zabere pět hodin, a autor plánuje tři hodiny na obsah. S funkcí ClickUp Time Estimates je můžete přidat do celkového časového plánu projektu a získat tak jasný přehled o termínech.
ClickUp Data a čas
Jakmile jsou odhady času nastaveny, dalším krokem je dodržování harmonogramu projektů. Zde se můžete spolehnout na ClickUp Dates and Time.
Přiřaďte úkolům termíny splnění, nastavte data zahájení, aby se členové týmu mohli soustředit na další kroky, a nechte si zasílat upozornění, když se blíží termín splnění nebo je již po termínu.
Už se nemusíte snažit zjistit, co je třeba udělat a co by mělo být prioritou.
Pokud se například produktový tým připravuje na uvedení produktu na trh, může stanovit milníky pro klíčové fáze – návrh, vývoj, testování a marketing. Tyto milníky se zobrazují v časové ose ClickUp, takže máte vše přehledně uspořádané.
Potřebujete upravit časové osy? Stačí přetáhnout úkoly v měsíčním, týdenním nebo denním zobrazení a přerozdělit pracovní zátěž.
Potřebujete upravit časové osy? Stačí přetáhnout úkoly v měsíčním, týdenním nebo denním zobrazení a přerozdělit pracovní zátěž.
Šablona časového rozvrhu služeb ClickUp
Jste zahlceni sledováním času, nákladů a zdrojů pro každou službu, kterou vaši zaměstnanci poskytují? Šablona ClickUp Services Timesheet Template vám pomůže sledovat pracovní dobu a fakturovatelný čas, měřit využití zdrojů v rámci více projektů, snadno přidělovat zdroje a zpracovávat docházku bez ručního vyplňování tabulek.
Obsahuje praktické tabulky a grafy, které vám pomohou vizualizovat pokrok, aby týmy mohly analyzovat své procesy v reálném čase. Navíc se integruje s klíčovými aplikacemi, jako jsou PayPal a Strike, aby vše zůstalo propojené!
Šablona pro sledování času je skvělým způsobem, jak vyhodnotit účinnost vašeho školicího programu a zjistit, zda zaměstnanci pracují přesčas.
Nejlepší funkce ClickUp
- Analyzujte přehled projektových časových os, blížících se termínů a pracovní zátěže týmu v reálném čase, abyste mohli sledovat pokrok, odhalit zpoždění a činit informovaná rozhodnutí pomocí dashboardů ClickUp.
- Získejte jasný přehled o kapacitách jednotlivých členů týmu, abyste mohli vyvážit pracovní zátěž, zabránit vyhoření a zajistit přesné rozdělení úkolů pomocí nástroje ClickUp Workload View.
- Integrujte nástroje jako Toggl nebo Harvest, abyste mohli načíst zaznamenané hodiny a získat kompletní přehled o tom, kde trávíte čas, pomocí integrace ClickUp.
- Prohlédněte si zaznamenané hodiny podle dne, týdne nebo měsíce a získejte jasný přehled o produktivitě. Díky možnostem filtrování a přehlednému zobrazení týmu můžete odhalit úzká místa, zlepšit plánování a dodržovat termíny pomocí časových rozpisů a reportů ClickUp.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro začátečníky příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 uvádí:
Je flexibilní, což znamená, že jej můžete nakonfigurovat podle svých potřeb, takže je vhodný pro jakýkoli tým: technické týmy jako IT, marketing, kreativní týmy atd. Zrevolucionalizoval způsob, jakým naše týmy komunikují a sledují naši práci, protože nyní nepoužíváme různé systémy ke sledování aktualizací kampaní a aktivit. Stačí se každý den (nebo spíše každou hodinu!) přihlásit do ClickUp a zkontrolovat aktualizace přímo na kartě úkolu... Podpora týmu ClickUp je fantastická... Mají stránku s požadavky na funkce, kde můžete zadávat požadavky a hlasovat pro požadavky jiných lidí, a to není jen pro parádu. Mnoho požadavků, pro které jsem v minulosti hlasoval, bylo skutečně implementováno.
Je flexibilní, což znamená, že jej můžete nakonfigurovat podle svých potřeb, takže je vhodný pro jakýkoli tým: technické týmy jako IT, marketing, kreativní týmy atd. Zrevolucionalizoval způsob, jakým naše týmy komunikují a sledují naši práci, protože nyní nepoužíváme různé systémy ke sledování aktualizací kampaní a aktivit. Stačí se každý den (nebo spíše každou hodinu!) přihlásit do ClickUp a zkontrolovat aktualizace přímo na kartě úkolu... Podpora týmu ClickUp je fantastická... Mají stránku s požadavky na funkce, kde můžete zadávat požadavky a hlasovat pro požadavky jiných lidí, a to není jen pro parádu. Mnoho požadavků, pro které jsem v minulosti hlasoval, bylo skutečně implementováno.
Přátelské připomenutí: Nezapomeňte sdělit svým zaměstnancům důvod sledování času a získat jejich souhlas. Je užitečné prezentovat sledování jako nástroj pro lepší rozdělení práce a snížení vyhoření. Místo toho, abyste se soustředili na monitorování hodin, pomozte zaměstnancům používat nástroje pro sledování k sebezdokonalování a ukažte jim, kde mohou omezit opakující se úkoly, zvýšit efektivitu a dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
2. Time Doctor (nejlepší pro monitorování zaměstnanců)
Pokud řídíte vzdálený nebo hybridní tým a potřebujete podrobné informace o tom, jak je čas využíván, Time Doctor je pro vás ideální volbou. Automaticky sleduje aktivitu zaměstnanců, monitoruje používání aplikací a webových stránek a dokonce pořizuje v pravidelných intervalech snímky obrazovky (samozřejmě s možností nastavení soukromí).
A to nejlepší? Získáte podrobné zprávy, které vám pomohou odhalit, kde dochází ke ztrátě času, takže můžete optimalizovat pracovní postupy, místo abyste jen sledovali hodiny. Získejte přístup k časovým zprávám, zprávám o webu a aplikacích, zaznamenaným hodinám, souhrnům aktivit a zprávám o projektech a úkolech, abyste mohli analyzovat produktivitu.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Sledujte produktivitu pomocí screenshotů, sledování aktivity a kategorií využití webu/aplikací.
- Automatizujte výplaty pomocí reportů ve formátu CSV generovaných na základě zaznamenaných hodin.
- Spravujte směny, dovolené a docházku pomocí funkce plánování.
Omezení Time Doctor
- Jakmile nastavíte časové rozmezí pro datový soubor, změní se, pokud vyberete jiného zaměstnance nebo úkol, což vede k nepřesným výsledkům.
Ceny Time Doctor
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Time Doctor?
Recenze G2 uvádí:
Jako každá aplikace má i tato své mouchy. Někdy se lišta aktivit pozastaví, zatímco měření běží na pozadí, nebo se zapne automaticky, i když nepracuji. Není to nic zásadního, ale je to trochu frustrující. Přesto je to nejlepší nástroj pro měření času, jaký jsme našli, a používáme ho každý den! Jen doufáme, že tyhle drobné mouchy doladí.
Jako každá aplikace má i tato své mouchy. Někdy se lišta aktivit pozastaví, zatímco měření běží na pozadí, nebo se zapne automaticky, i když nepracuji. Není to nic zásadního, ale je to trochu frustrující. Přesto je to nejlepší nástroj pro měření času, jaký jsme našli, a používáme ho každý den! Jen doufáme, že tyhle drobné mouchy doladí.
3. Hubstaff (nejlepší pro sledování produktivity týmu)
Hubstaff neslouží pouze ke sledování času; jedná se o software pro monitorování zaměstnanců zaměřený na zvýšení efektivity. Ať už řídíte zaměstnance na dálku, terénní týmy nebo zaměstnance v kanceláři, jeho integrované sledování GPS, integrace mzdového účetnictví a automatizované pracovní postupy vám usnadní život.
Nejlepší funkce Hubstaff
- Zachyťte obrazovky zaměstnanců v nastavených intervalech s rozmazáním citlivých informací z důvodu ochrany soukromí.
- Detekujte nečinnost a automaticky zastavte sledování, aby pracovní výkazy odrážely skutečně odpracovaný čas.
- Pomocí geofencingu můžete spustit nebo zastavit sledování času, když zaměstnanci přicházejí na pracoviště nebo z něj odcházejí.
Omezení Hubstaffu
- Po určité době přestane sledovat a v případě potřeby nemůžete svůj účet downgradovat.
Ceny Hubstaff
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Grow: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubstaffu?
Recenze Capterra uvádí:
Jedná se o užitečný nástroj pro sledování času, který lze snadno integrovat s jinými nástroji nebo softwarem, jako je Google Chrome. Je velmi snadno použitelný v každodenní práci týmů a organizací. Má uživatelsky přívětivé rozhraní, které zaměstnancům a managementu usnadňuje sledování času a pokroku. Zákaznická podpora je také dobrá. Cena je ve srovnání s konkurencí trochu vyšší. Jinak se jedná o dobrý software.
Jedná se o užitečný nástroj pro sledování času, který lze snadno integrovat s jinými nástroji nebo softwarem, jako je Google Chrome. Je velmi snadno použitelný v každodenní práci týmů a organizací. Má uživatelsky přívětivé rozhraní, které zaměstnancům a managementu usnadňuje sledování času a pokroku. Zákaznická podpora je také dobrá. Cena je ve srovnání s konkurencí trochu vyšší. Jinak se jedná o dobrý software.
🔍 Věděli jste? Buddy punching, kdy jeden zaměstnanec odpichuje docházku za druhého, je běžnou formou krádeže času, která bez řádného sledování může zůstat nepovšimnuta.
4. Toggl Track (nejlepší pro jednoduché sledování času)
Nejste fanouškem složitých dashboardů? Toggl Track je příjemně jednoduchý. Pouhými několika kliknutími můžete začít sledovat svůj čas – ať už pracujete samostatně nebo řídíte tým. Integruje se také s nástroji pro řízení projektů, čímž zvyšuje efektivitu pracovního postupu.
Funkce reportování aplikace Toggl Track poskytují přehled o rozložení času a pomáhají při plánování projektů a správě zdrojů. Umožněte svým zaměstnancům označit své časové záznamy jako fakturovatelné nebo nefakturovatelné, což usnadní výpočet faktur pro klienty a sledování příjmů.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Zaznamenávejte pracovní dobu bez přístupu k internetu pomocí offline sledování času.
- Zvyšte soustředění a produktivitu pomocí integrovaného časovače Pomodoro.
- Začněte okamžitě sledovat úkoly pomocí sledování času pomocí QR kódu.
Omezení aplikace Toggl Track
- Omezené kategorie a projekty pro bezplatné předplatitele a občasné poruchy pluginu pro Chrome.
Ceny Toggl Track
- Bezplatný tarif: K dispozici pro až 5 uživatelů
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Toggl Sledujte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
🧠 Zajímavost: Nejstarší záznam o sledování času potřebného k dokončení pracovních úkolů pochází z roku 1772 př. n. l. a je uveden v Chammurabiho zákoníku, kde se poprvé zmiňuje mzda.
5. RescueTime (nejlepší pro automatizované informace o produktivitě)
Nechcete, aby vaši zaměstnanci ručně zaznamenávali odpracované hodiny? RescueTime to udělá za vás. Běží na pozadí a sleduje aplikace a webové stránky, které váš tým používá, aby vám poskytl přesný přehled o tom, kam každý tráví svůj čas.
Pokud vaši zaměstnanci tráví příliš mnoho času rozptylováním, aplikace pro měření času jim zasílá upozornění a nabízí nástroje pro soustředění, které jim pomohou s časovým managementem bez nutnosti neustálého dohledu.
Nejlepší funkce RescueTime
- Kategorizujte činnosti podle úrovně produktivity, abyste odhalili pracovní vzorce a zlepšili soustředění.
- Blokujte rušivé webové stránky a aplikace pomocí Focus Sessions, doplněné o vlastní časovače a integraci Spotify Premium.
- Nastavte si vlastní cíle produktivity a nechte si zasílat upozornění, když trávíte příliš mnoho času činnostmi nesouvisejícími s prací.
Omezení RescueTime
- Uživatelé uvádějí, že by uvítali lepší integraci mezi mobilní aplikací a aplikací pro Windows.
Ceny RescueTime
- Lite: Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RescueTime?
Recenze G2 uvádí:
Jsem milovník počítačů a mobilních zařízení a používám toto zařízení po dobu 2 až 3 hodin nepřetržitě, ale s pomocí Rescue Time mohu sledovat svůj čas v každé aplikaci a také kategorizovat, jaký typ softwaru používám, a stanovit si cíl na týden. Každý víkend dostávám e-mail s informacemi o tom, jak jsem využil svůj čas v předchozím týdnu, a tipy pro následující týden... Pokud potřebujete sledovat všechna svá zařízení, nainstalujte si prosím software na všechna svá zařízení, jinak vám neposkytnou správné zprávy.
Jsem milovník počítačů a mobilních zařízení a používám toto zařízení po dobu 2 až 3 hodin nepřetržitě, ale s pomocí Rescue Time mohu sledovat svůj čas v každé aplikaci a také kategorizovat, jaký typ softwaru používám, a stanovit si cíl na týden. Každý víkend dostávám e-mail s informacemi o tom, jak jsem využil svůj čas v předchozím týdnu, a tipy pro následující týden... Pokud potřebujete sledovat všechna svá zařízení, nainstalujte si prosím software na všechna svá zařízení, jinak vám neposkytnou správné zprávy.
🔍 Věděli jste? Celosvětový trh se softwarem pro sledování času měl v roce 2023 hodnotu 6,08 milionů dolarů a v roce 2024 dosáhl 5,75 miliard dolarů. Předpokládá se, že do roku 2032 dosáhne 25,48 miliard dolarů, přičemž během prognózovaného období 2023–2032 poroste tempem 17,26 % (CAGR).
6. Clockify (nejlepší pro bezplatné sledování času)
Pokud máte omezený rozpočet, ale přesto potřebujete výkonné sledování času, Clockify je jasná volba. Je zcela zdarma pro neomezený počet uživatelů a projektů, což z něj dělá ideální volbu pro malé podniky a freelancery.
A to nejlepší? Je škálovatelná podle velikosti vašeho týmu, integruje se s oblíbenými nástroji pro správu projektů a poskytuje přizpůsobitelné přehledy, které vám pomohou zůstat produktivní. Můžete také sledovat polohu zaměstnanců během pracovní doby a zajistit tak transparentnost a efektivitu při práci na dálku nebo v terénu pomocí GPS sledování.
Nejlepší funkce Clockify
- Synchronizujte kalendáře Google a Outlook, abyste vizualizovali zaznamenaný čas a zefektivnili plánování pomocí integrací Clockify.
- Sledujte čas z počítače, mobilního zařízení, rozšíření prohlížeče nebo sdílených pracovních prostorů pomocí režimu kiosku.
- Automaticky zaznamenávejte čas strávený v aplikacích, na webových stránkách a nad dokumenty a vytvářejte časové rozvrhy pomocí automatického sledování.
Omezení Clockify
- Synchronizace mobilní aplikace trvá dlouho, což uživatele frustruje při přepínání mezi zařízeními, a nabízí omezené možnosti přizpůsobení funkcí pro vytváření reportů.
Ceny Clockify
- Navždy zdarma
- Základní: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Productivity Suite: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Připomínky k výkazům práce, které udrží váš tým na správné cestě
7. Connecteam (nejlepší pro řízení pracovní síly)
Pro firmy, které pracují s více týmy, směnami a pracovišti, je Connecteam dobrou volbou. Zaměstnanci mohou používat aplikaci pro zaznamenávání příchodu a odchodu ze svých telefonů, GPS zajišťuje, že jsou na správném místě, a přizpůsobitelné pracovní postupy zajišťují hladký chod provozu.
Zapojte se do individuálních a skupinových konverzací s plně prohledávatelnými týmovými chaty a přílohami. Můžete také moderovat konverzace, aktivovat potvrzení o přečtení a zabránit ukládání zpráv. Ať už řídíte terénní týmy, maloobchodní zaměstnance nebo vzdálené pracovníky, Connecteam usnadňuje plánování a komunikaci.
Nejlepší funkce Connecteam
- Automatizujte plánování směn a sledujte automatizované výkazníky práce pomocí automatického plánování na základě dostupnosti a preferencí zaměstnanců.
- Zvyšte zapojení zaměstnanců pomocí přizpůsobených průzkumů s výsledky v reálném čase, anonymními odpověďmi a uznáním kolegů.
- Uspořádejte klíčové dokumenty na centralizované platformě, nastavte oprávnění k souborům a sledujte přístup.
Omezení Connecteam
- Nelze trvale ani automaticky standardizovat výplatní období (počáteční a koncové datum) a nelze snížit počet oznámení odesílaných ve výchozím nastavení.
Ceny Connecteam
- Bezplatný tarif: až 10 uživatelů
- Základní: 35 $/měsíc (až 30 uživatelů)
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc (až 30 uživatelů)
- Expert: 119 $/měsíc (až 30 uživatelů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam?
Recenze G2 uvádí:
Doposud jsme díky implementaci connecteam do našeho každodenního plánování a týmové komunikace zaznamenali výrazný nárůst dostupného času a dokonce i méně starostí s hledáním, kdo je k dispozici a kdo ne. Nyní už žádné zprávy ani telefonáty. Miluji to! Rád bych viděl možnost zadávat do plánu více dat a nastavovat délku trvání práce napříč dny, místo toho, abych je vytvářel pro jednotlivé dny jeden po druhém, pokud se práce opakuje až do dokončení.
Doposud jsme díky implementaci connecteam do našeho každodenního plánování a týmové komunikace zaznamenali výrazný nárůst dostupného času a dokonce i méně starostí s hledáním, kdo je k dispozici a kdo ne. Nyní už žádné zprávy ani telefonáty. Miluji to! Rád bych viděl možnost zadávat do plánu více dat a nastavovat délku trvání práce napříč dny, místo toho, abych je vytvářel pro jednotlivé dny jeden po druhém, pokud se práce opakuje až do dokončení.
📌 Fakt! 80 % společností sleduje docházku do kanceláře, přičemž 62 % využívá čipové karty a 50 % se spoléhá na sledování přes Wi-Fi.
8. Buddy Punch (nejlepší pro zaznamenávání docházky zaměstnanců)
Potřebujete jednoduchý způsob, jak sledovat pracovní dobu zaměstnanců? Buddy Punch to dokáže bez zbytečné složitosti. Zaměstnanci se mohou přihlásit ze svých telefonů nebo počítačů, zatímco sledování GPS a rozpoznávání obličeje zabraňují krádežím času.
Můžete také nastavit zámky zařízení a omezení IP adres pro bezpečné zaznamenávání docházky. Kromě sledování času nabízí Buddy Punch nástroje pro správu placené a neplacené dovolené bez nutnosti ručních výpočtů nebo tabulek. Systém automaticky vypočítává nahromaděnou dovolenou, nemocenskou a dlužný čas, což zjednodušuje proces jak pro zaměstnance, tak pro manažery.
Nejlepší funkce Buddy Punch
- Spravujte rozvrhy, měňte směny a sledujte žádosti o volno pomocí integrovaného kalendáře.
- Automatizujte výplaty pomocí integrace QuickBooks Online a vytvářejte vlastní přehledy přesčasů a nákladů na práci.
- Automaticky odhlašujte zaměstnance pomocí automatického odhlášení.
Omezení Buddy Punch
- Uživatelé si stěžují, že je obtížné označit zaměstnance jako nepřítomného a že jako správce nemůžete schvalovat volno v kalendáři.
Ceny Buddy Punch
- Standard: 5,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti aplikace Clockify
9. Aplikace Office 365 Timesheet (nejlepší pro integrované časové rozvrhy)
Již používáte ekosystém Microsoftu? Aplikace Office 365 Timesheet App umožňuje hladké sledování pracovní doby.
Můžete zaznamenávat čas přímo v balíku Office, automatizovat schvalování a synchronizovat data v SharePointu, Outlooku a dalších aplikacích. Přizpůsobte si pracovní výkazy tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám vaší firmy, pomocí přizpůsobitelných pracovních výkazů. Pokud váš tým používá ekosystém Microsoft, tato aplikace se do něj perfektně hodí – není třeba se nic nového učit.
Nejlepší funkce aplikace Office 365 Timesheet
- Zjednodušte správu časových rozvrhů pomocí schvalovacího workflow pro rychlejší schvalování.
- Získejte přehled o produktivitě a nákladech na projekty díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů a analýz.
- Buďte vždy informováni díky e-mailovým oznámením o schváleních, zamítnutích a odesláních.
Omezení aplikace Office 365 Timesheet
- Ve srovnání s konkurencí je drahá, protože pro přístup k ní musíte zakoupit celý balíček Office 365.
Ceny aplikace Office 365 Timesheet App
- Bezplatná zkušební verze
Hodnocení a recenze aplikace Office 365 Timesheet
- G2: NA
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Office 365 Timesheet?
Recenze Capterra uvádí:
Aplikace usnadňuje sledování času a umožňuje mi snadno sdílet informace s kolegy a všemi zaměstnanci... já... není co nelíbit, možná cena je trochu vysoká, pokud obnovujete roční předplatné, ale pokud si koupíte doživotní předplatné, bude to velmi výhodné a ušetříte peníze.
Aplikace usnadňuje sledování času a umožňuje mi snadno sdílet informace s kolegy a všemi zaměstnanci... já... není co nelíbit, možná cena je trochu vysoká, pokud obnovujete roční předplatné, ale pokud si koupíte doživotní předplatné, bude to velmi výhodné a ušetříte peníze.
📌 Fakt! Krádež času – kdy jsou zaměstnanci placeni za čas, který ve skutečnosti neodpracovali – stojí podniky každoročně miliardy v podobě ztráty produktivity.
10. ClockShark (nejlepší pro sledování terénních operací)
Pro firmy, které spoléhají na mobilní pracovníky, jako jsou stavební, zahradnické nebo doručovací služby, zajišťuje ClockShark přesné sledování času na cestách.
Zaměstnanci se mohou přihlašovat a odhlašovat odkudkoli, zatímco sledování GPS vás informuje o jejich poloze. Navíc integrace reportingu a mzdového účetnictví výrazně zjednodušuje práci back-office.
Nejlepší funkce ClockShark
- Zabraňte podvádění při docházce pomocí pořizování fotografií, které ověřují přítomnost zaměstnanců při příchodu a odchodu.
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a nahrávejte dokumenty pomocí přizpůsobitelné správy úkolů a pracovních činností.
- Sledujte čas a výdaje podle zakázek a vytvářejte podrobné zprávy o docházce a nákladech na zakázky.
Omezení ClockShark
- Zaměstnanci nemohou zaznamenávat krátké přestávky (2–10 minut).
- Nezaznamenává automaticky příchody a odchody zaměstnanců na základě jejich příjezdu nebo odjezdu z nastavené geofence.
Ceny ClockShark
- Standard: 40 $/měsíc na uživatele
- Pro: 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClockShark
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
🧠 Zajímavost: Dlouho před vynálezem hodin používali staří Egypťané vodní hodiny nebo misky s malými otvory, z nichž kapala voda rovnoměrným tempem, aby mohli sledovat pracovní směny. Protože už před 3 500 lety platilo, že čas jsou peníze!
Čas běží – přejděte na ClickUp ještě dnes!
S tolika výkonnými nástroji pro sledování času, které jsou k dispozici, záleží výběr toho správného na tom, co nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Ať už potřebujete pokročilé reportování, sledování GPS nebo jednoduchý časovač pro zaznamenávání odpracovaných hodin, existuje řešení, které vyhovuje vašim potřebám.
Ale proč se omezovat pouze na sledování času?
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jde nad rámec základního sledování času a nabízí uživatelům pokročilé funkce a kompletní platformu pro správu práce.
Slučuje projekty, úkoly a komunikaci na jednom místě a zároveň sleduje čas, nastavuje odhady a analyzuje zprávy.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!