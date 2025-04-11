10 nejlepších alternativ Vercel pro rychlejší nasazení v roce 2025

Vercel je známý svým snadným nastavením, hladkou integrací GitHubu a jednoduchostí, díky čemuž je oblíbenou volbou pro vytváření frontendových aplikací. Omezená bezplatná úroveň platformy a vysoké ceny se však pro uživatele staly významnými nevýhodami.
Vercel se sice perfektně hodí pro podnikové prostředí, ale pro startupy, malé a střední podniky a dokonce i velké podniky není z dlouhodobého hlediska cenově dostupný. Pokud s tím souhlasíte, jste na správném místě.
Tento seznam představuje nejlepší alternativy k Vercel, které mají robustní funkce, jsou cenově výhodné a zajišťují nejlepší zkušenosti pro vývojáře.
Zůstaňte s námi, dokud nenajdete tu správnou!
Alternativy k Vercelu v kostce
Zde je stručné srovnání, které vám pomůže začít.
|Platforma
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Omezení
|Ceny
|Hodnocení
|Netlify
|Statické weby a moderní nasazení aplikací postavené na architektuře JAMstack
|Integrované zpracování formulářů, globální integrace CDN, bezserverové funkce, analýza webových stránek
|Nepřehledné rozhraní, omezující limity bezserverových funkcí, chybové pluginy
|Zdarma, Pro: 19 $/člen/měsíc, Enterprise: individuální ceny
|G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí), Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
|Render
|Full-stack webové aplikace s databázemi a backendovými službami
|Soukromé sítě, infrastruktura jako kód, správa databází PostgreSQL
|Omezená podpora WebSocket/serverless, omezené jazykové možnosti
|Hobby: 0 $, Profesionální: 19 $/uživatel/měsíc, Organizace: 29 $/uživatel/měsíc, Podnik: Individuální ceny
|G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí), Capterra: nedostatek recenzí
|Platforma DigitalOcean App
|Škálování aplikací s úplnou kontrolou nad serverem
|Pracovní postup založený na Git, architektura bez serverů, vrácení nasazení, integrace protokolů třetích stran
|Drahé pro větší projekty, chybí zálohy mimo server, pomalá podpora při vysokém provozu
|Zdarma, Droplets: od 4 $/měsíc, Kubernetes: od 11 $/měsíc
|G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí), Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
|AWS Amplify
|Vytváření a správa rozsáhlých aplikací
|Spravovaný hosting, robustní autentizace, funkce feature flag, uživatelský dashboard v reálném čase
|Náročné osvojení, vysoké náklady, pokud není sledováno využití, pomalé rozhraní
|12 měsíců zdarma, platba podle skutečného využití
|G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí), Capterra: nedostatek recenzí
|Fly.io
|Globální nasazení kontejnerových aplikací s kontrolou infrastruktury
|Spravované kontejnery, Kubernetes, trvalé úložiště, Fly Proxy pro vyvažování zátěže
|Ceny podle regionu, chybový proces nastavení, ruční nasazení změn
|5 $ kredit na vyzkoušení zdarma, Hobby: 5 $/měsíc, platba podle skutečného využití, specializovaná podpora: od 29 $/měsíc
|G2: Nedostatek recenzí, Capterra: Nedostatek recenzí
|Heroku
|Rychlé prototypování a správa webových aplikací
|Metriky stavu aplikací, metriky jazykového běhového prostředí, přehled pipeline v reálném čase, nasazení jedním kliknutím
|Omezená analýza SQL databáze, drahé pro malé a střední podniky
|Eco/Basic: 5 $+/měsíc, Production: 25 $+/měsíc, Advanced: 250 $+/měsíc, Enterprise: cena na míru
|G2: 4,2/5 (více než 140 recenzí), Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
|Firebase Hosting
|Bezpečné hostování statických a dynamických aplikací
|SSL bez nutnosti konfigurace, Firebase CLI pro nasazení, databáze v reálném čase, vrácení zpět jedním kliknutím
|Omezená bezpečnostní pravidla, vysoké náklady na rozsáhlé projekty, nevhodné pro složité dotazy
|Spark: zdarma, Blaze: cena na míru
|G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí), Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
|Kinsta
|Spravovaný hosting pro WordPress
|Optimalizace MySQL, monitorování výkonu aplikací, automatické zálohování, monitorování malwaru
|Pomalé nastavení prostředí, žádná rezervace domény, neobvyklý ovládací panel
|Jedna stránka: 35 $/měsíc, více stránek: 70 $/měsíc, agentura: od 340 $/měsíc
|G2: 4,8/5 (více než 900 recenzí), Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
|Surge.sh
|Statické webové publikování a aplikace na straně klienta
|Podpora CORS, vlastní doménová jména, podpora pushState pro jednostránkové aplikace
|Omezené možnosti přizpůsobení, přístup založený na příkazovém řádku, žádná integrovaná automatizace CI/CD
|Surge: zdarma, Surge Professional: 30 $/měsíc
|G2: Nedostatek recenzí, Capterra: Nedostatek recenzí
|Kapstan
|Správa komplexní cloudové infrastruktury
|Podpora více cloudů, automatické nasazení, samoobslužný portál pro vývojáře
|Žádné nativní funkce pro spouštění kontejnerů (vyžaduje nástroje třetích stran, jako je Docker)
|Ceny na míru
|G2: Nedostatek recenzí, Capterra: Nedostatek recenzí
|ClickUp
|Zefektivnění řízení softwarových projektů a pracovních postupů DevOps
|Správa úkolů, integrace GitHub, úryvky kódu založené na umělé inteligenci, automatizace, sledování chyb, přizpůsobitelné šablony, spolupráce v reálném čase
|Naučit se ji používat může novým uživatelům trvat déle, pokročilé funkce mohou vyžadovat přizpůsobení.
|Bezplatná, neomezená: 7 $/uživatel/měsíc, Business: 12 $/uživatel/měsíc, Enterprise: individuální ceny
|G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí), Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co byste měli hledat v alternativách k Vercel?
Ať už hledáte větší kontrolu nad nasazením, přizpůsobením nebo možnostmi vlastního hostingu, výběr správné platformy je zásadní. Zde je několik klíčových funkcí, které jsou u alternativ Vercelu nezbytné.
- Automatizované CI/CD pipeline: Vyberte si alternativu k Vercel, která automatizuje proces vytváření, testování a nasazování softwaru. To vám pomůže opravovat chyby, zavádět nové funkce a dodávat produkty rychleji.
- Přizpůsobení nasazení: Ujistěte se, že vámi vybraný software nabízí možnost přizpůsobit skripty nasazení. To umožňuje větší kontrolu nad nasazením aplikace, což je nezbytné pro komplexní projekty.
- Podpora více cloudů: Vyberte si platformy, které vám umožní nasazení u více poskytovatelů cloudových služeb, jako jsou Azure, AWS nebo Google Cloud, abyste mohli snadno škálovat aplikace. To zajišťuje flexibilitu a snižuje závislost na jednom dodavateli, což vám umožní využít výhody každé platformy.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Vyberte si platformu, která nabízí bezpečnostní funkce na podnikové úrovni, včetně řízení přístupu na základě rolí, dvoufaktorového ověřování, automatických upozornění, ochrany proti DDoS útokům, šifrování HTTP/SSL atd., aby bylo zajištěno nízké riziko a soulad s bezpečnostními standardy.
📖 Další informace: Nejlepší alternativy Azure DevOps pro nasazení projektů
10 nejlepších alternativ Vercel
Podívejme se na 10 nejlepších alternativ Vercel, jejich klíčové funkce, ceny, výhody a omezení.
1. Netlify (nejlepší pro statické weby a moderní nasazení aplikací postavených na architektuře JAMstack)
Výkonná bezserverová platforma Netlify má robustní vestavěné funkce, zejména pro frontendové vývojáře. Automatizuje frontendový vývoj, zefektivňuje nasazení a hladce se integruje s repozitáři Git.
Nejlepší na tom je, že Netlify nabízí pokročilé funkce pro složitější projekty – od vlastních domén přes HTTPS až po split testing, který pomáhá vyhodnotit zapojení uživatelů nasazením různých verzí webu.
Nejlepší funkce Netlify
- Shromažďujte a spravujte odeslané formuláře bez backendového kódu díky integrované funkci pro zpracování formulářů.
- Hostujte statické weby díky integraci Netlify s globální sítí CDN (Content Delivery Network).
- Využijte bezserverové funkce ke správě serverové infrastruktury a umožněte vývojářům soustředit se na programování.
- Sledujte trendy v aktivitě webu pomocí Site Analytics
Omezení Netlify
- Rozhraní může někdy působit nepřehledně a přehnaně.
- Bezserverové funkce jsou omezeny na 10 sekund. I v rámci tarifu Pro máte k dispozici 26 sekund, což je pro některé uživatele také poměrně omezující.
- Někdy mohou být pluginy chybové.
Ceny Netlify
- Zdarma
- Pro: 19 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Netlify
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Netlify?
Netlify se vyznačuje bezkonkurenční jednoduchostí a výkonností. Díky hladké integraci CI/CD je nasazování webových stránek a webových aplikací neuvěřitelně snadné i pro začátečníky, což výrazně usnadňuje implementaci. Intuitivní ovládací panel v kombinaci s odkazy na náhledy zjednodušil můj pracovní postup při častém nasazování. Ačkoli je Netlify celkově fantastický, bezplatný tarif má omezení týkající se minut sestavení a šířky pásma, což může být pro škálovatelné projekty omezující.
Netlify se vyznačuje bezkonkurenční jednoduchostí a výkonností. Díky hladké integraci CI/CD je nasazování webových stránek a webových aplikací neuvěřitelně snadné i pro začátečníky, což výrazně usnadňuje implementaci. Intuitivní ovládací panel v kombinaci s odkazy na náhledy zjednodušil můj pracovní postup při častém nasazování. Ačkoli je Netlify celkově fantastický, bezplatný tarif má omezení týkající se minut sestavení a šířky pásma, což může být pro škálovatelné projekty omezující.
2. Render (nejlepší pro full-stack webové aplikace s databázemi a backendovými službami)
Unifikovaná platforma Render vám pomůže vytvářet a provozovat aplikace. Ať už potřebujete databázi, dynamické webové stránky, statické stránky nebo vlastní soubory Docker – Render vám to vše poskytne. Na rozdíl od Vercel má Render nativní podporu pro provozování kontejnerových aplikací a služeb na plně spravované platformě.
Nabízí blokové úložiště (známé jako trvalé disky) pro ukládání dat, která musí přetrvávat napříč nasazeními. To vám umožňuje spouštět stavové aplikace, jako jsou databáze, bez jakýchkoli doplňků nástrojů DevOps.
Nejlepší funkce Renderu
- Vytvářejte služby, které nejsou přístupné přes veřejný internet, a zajistěte mezi nimi bezpečnou komunikaci pomocí soukromé sítě.
- Definujte svou infrastrukturu jako kód v jediném plánu pro snadnou replikaci napříč prostředími.
- Nasazujte, spravujte, propojujte a škálujte databáze PostgreSQL s obnovou k určitému časovému bodu a logickými exporty na vyžádání.
Omezení renderování
- Podle několika uživatelů Render plně nepodporuje WebSockets a bezserverové funkce.
- Omezená podpora jazyků (Node.js, Python, Ruby, Go, Rust a Elixir) a přizpůsobení
Ceny za renderování
- Hobby: 0 $
- Professional: 19 $ za uživatele/měsíc
- Organizace: 29 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Render
- G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Renderu?
Vývoj a nasazení mnoha dalších služeb (například Node.js) je zdarma a lze je integrovat tak, aby poskytovaly nastavení CI/CD jedním kliknutím s VCS, jako je GitHub. Jeho bezplatná verze je však velmi pomalá jak v případě nasazení, tak v případě doby spuštění serveru po jeho přechodu do režimu spánku.
Vývoj a nasazení mnoha dalších služeb (například Node.js) je zdarma a lze je integrovat tak, aby poskytovaly nastavení CI/CD jedním kliknutím s VCS, jako je GitHub. Jeho bezplatná verze je však velmi pomalá jak v případě nasazení, tak v případě doby spuštění serveru po jeho přechodu do režimu spánku.
💡Tip pro profesionály: Propojením ClickUp s databázemi PostgreSQL můžete replikovat data. Data ClickUp pak můžete ukládat a analyzovat v komplexních relačních databázích, což usnadňuje provádění složitějších dotazů.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
3. DigitalOcean App Platform (nejlepší pro škálování aplikací s úplnou kontrolou nad serverem)
Aplikační platforma DigitalOcean je PaaS (Platform-as-a-Service), která vám umožňuje publikovat kód na serverech, aniž byste se museli starat o základní infrastrukturu. Poskytuje větší kontrolu nad nasazením a zároveň nabízí všestrannost full-stacku.
Tato platforma vyniká svou jednoduchostí a snadným používáním. Nabízí intuitivní pracovní postup založený na Git, který vám umožňuje využívat Git pro spolupráci na kódu, správu verzí a automatické nasazování. Navíc podporuje bezserverovou architekturu prostřednictvím DigitalOcean Functions, platformy FaaS (Function-as-a-Service), která vám pomůže spouštět kódy bez správy serverů.
Nejlepší funkce DigitalOcean
- Sledujte průběh nasazení a podle potřeby se vraťte k předchozím nasazením aplikací.
- Přesměrujte protokoly do protokolů třetích stran, jako je Datadog, pro analýzu dat a řešení problémů.
- Nastavte si upozornění pro sledování událostí a získejte přehled o zdrojích aplikace.
Omezení DigitalOcean
- Podle některých uživatelů je tento nástroj pro větší projekty příliš drahý. Například nákup další paměti serveru vede k výraznému zvýšení nákladů.
- Chybí zálohy mimo server, zejména pro statické soubory a databáze.
- Někteří uživatelé hlásí pomalou podporu, zejména v době vysokého provozu.
Ceny DigitalOcean
Ceny DigitalOcean se odvíjí od cloudových řešení, která si vyberete. Ceny platformy pro aplikace vypadají takto:
- Zdarma
- Droplets: Ceny začínají na 4 $/měsíc
- Kubernetes: Ceny začínají na 11 USD/měsíc
Hodnocení a recenze DigitalOcean
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o DigitalOcean?
DigitalOcean je rychlý, čistý, byl první svého druhu, když začal, levný, má skvělou dokumentaci, tutoriály, je snadno použitelný, rychlý a má seriózní zákaznickou podporu a skvělé produkty. Nicméně, poslední dva měsíce můj droplet, který provozuje mou webovou stránku, přestal fungovat tak, jak měl, a služby prostě přestaly fungovat, což je možná proto, že přidali mnoho dalších služeb, produktů a aktualizací.
DigitalOcean je rychlý, čistý, byl první svého druhu, když začal, levný, má skvělou dokumentaci, tutoriály, je snadno použitelný, rychlý a má seriózní zákaznickou podporu a skvělé produkty. Nicméně, poslední dva měsíce můj droplet, který provozuje mou webovou stránku, přestal fungovat tak, jak měl, a služby prostě přestaly fungovat, což je možná proto, že přidali mnoho dalších služeb, produktů a aktualizací.
📖 Další informace: IaaS vs. PaaS vs. SaaS
4. AWS Amplify (nejlepší pro vytváření a správu rozsáhlých aplikací)
AWS Amplify, navržený pro frontendové vývojáře, nabízí kompletní vývojářské prostředí TypeScript, které vám umožní hladce integrovat frontendový a backendový kód. Platforma nabízí spravovaný hosting a robustní funkce autentizace, které vám pomohou vytvořit bezproblémové onboardingové toky s plně spravovaným uživatelským adresářem a předem připravenými pracovními toky pro registraci, přihlášení a vícefaktorovou autentizaci.
Podporuje také bezserverové aplikace díky integraci s AWS Lambda a dalšími nástroji SaaS, což vývojářům umožňuje vytvářet a nasazovat aplikace bez nutnosti spravovat servery.
Nejlepší funkce AWS Amplify
- Hostujte statické a dynamické webové aplikace s využitím Git a integrovaných CI/CD workflow s hostingem Amplify.
- Změňte funkčnost aplikace bez nutnosti opětovného nasazení díky funkcím feature flag.
- Sledujte důležité metriky, aktuální stav a studujte historické trendy KPI pomocí uživatelského dashboardu v reálném čase.
Omezení AWS Amplify
- Má strmou křivku učení.
- Pokud nebudete sledovat své využití, náklady se mohou vymknout kontrole.
- Rozhraní může někdy působit pomalým a nepřehledným dojmem.
Ceny AWS Amplify
- Amplify je s AWS po dobu 12 měsíců zdarma. Funguje na principu platby podle skutečného využití, včetně více webů, na projekt a bezplatných SSL certifikátů.
Hodnocení a recenze AWS Amplify
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AWS Amplify?
Výkonný systém pro vytváření full-stack aplikací, ale jeho osvojení je náročné a ladění může být složité.
Výkonný systém pro vytváření full-stack aplikací, ale jeho osvojení je náročné a ladění může být složité.
5. Fly. io (nejlepší pro globální nasazování kontejnerových aplikací s kontrolou infrastruktury)
Fly. io je určen pro vývojáře, kteří intenzivně pracují s kontejnery Docker. Jedná se o alternativu k Vercel, která vám umožňuje globálně nasazovat kontejnery Docker a zároveň vám poskytuje větší kontrolu nad procesem nasazení a tradičnější serverové prostředí.
Fly.io můžete považovat za svůj osobní cloud, který zjednodušuje automatizaci DevOps, zejména pokud pracujete s databázemi nebo potřebujete vlastní konfigurace. Navíc díky funkcím, jako jsou soukromé sítě, globální nasazení, zabezpečené VPN a izolace hardwaru, se hodí pro koncept osobního cloudu.
Nejlepší funkce Fly.io
- Zjednodušte orchestraci a nasazení kontejnerů pomocí spravovaných kontejnerů a Kubernetes.
- Získejte přístup k lokálnímu trvalému úložišti a zálohujte data pomocí snímků Fly Volume.
- Automatické spouštění/zastavování strojů na základě provozu, správa handlerů připojení a vyvažování zátěže s Fly Proxy
Omezení Fly.io
- Ceny se liší podle regionu.
- Proces nastavení může být chybový a časově náročný.
- Vyžaduje ruční nasazení nových změn pomocí příkazu fly_deploy.
Ceny Fly.io
- 5 $ kredit na vyzkoušení zdarma
- Hobby plán: 5 $/měsíc
- Platba podle skutečného využití: Na základě přesně použitých zdrojů
- Specializovaná podpora: Od 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fly.io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fly.io?
Jednou z velkých výhod je, že je k dispozici v mnoha regionech, konkrétně v 16 regionech. Má integraci s GitHubem a plně automatizované a zdokumentované API, díky čemuž je lepší než ostatní produkty na trhu. Mám však pocit, že má omezené automatické kontroly stavu a failover. Dalším problémem je, že má různé ceny pro různé regiony. Společnost by měla přijít s jednotným plánem pro různé regiony.
Jednou z velkých výhod je, že je k dispozici v mnoha regionech, konkrétně v 16 regionech. Má integraci s GitHubem a plně automatizované a zdokumentované API, díky čemuž je lepší než ostatní produkty na trhu. Mám však pocit, že má omezené automatické kontroly stavu a failover. Dalším problémem je, že má různé ceny pro různé regiony. Společnost by měla přijít s jednotným plánem pro různé regiony.
6. Heroku (nejlepší pro rychlé prototypování a správu webových aplikací)
Heroku od Salesforce je jednotná platforma, která na rozdíl od Vercelu zpracovává frontend, backend a databáze. Podporuje více programovacích jazyků a má bezproblémové integrační schopnosti, které urychlují vývoj.
Nejlepší na tom je, že platforma má robustní funkce, ale vyžaduje minimální konfiguraci. Podporuje také nasazení služeb jako Postgres, Redis a RabbitMQ jedním kliknutím.
Nejlepší funkce Heroku
- Identifikujte, prozkoumejte a diagnostikujte problémy pomocí metrik stavu aplikací, včetně doby odezvy, propustnosti, chyb atd.
- Sledujte výkonnostní metriky pro konkrétní jazyky pomocí Language Runtime Metrics.
- Zobrazte dodávku kódu a přehled pipeline v reálném čase pomocí Heroku Dashboard.
- Získejte přístup k nástrojům pro psaní kódu, úpravu syntaxe, ladění a používání frameworků.
Omezení Heroku
- Nabízí omezené analytické funkce pro SQL databázi hostovanou na svém serveru.
- Tento nástroj může být drahý, zejména pro malé a střední podniky.
Ceny Heroku
- Eco a Basic: od 5 $ měsíčně
- Produkce: 25 $/měsíc a více
- Pokročilá: 250 $/měsíc a více
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Heroku
- G2: 4,2/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Heroku?
Salesforce Heroku je platforma PaaS, kterou jsem si velmi oblíbil. Vyznačuje se jednoduchostí nastavení, nasazení kódu a celkové správy. Je však drahá a má mnoho placených doplňků.
Salesforce Heroku je platforma PaaS, kterou jsem si velmi oblíbil. Vyniká svou jednoduchostí při nastavování, nasazování kódu a celkové správě. Je však drahá a má mnoho placených doplňků.
🧠 Věděli jste? Podle Statisty byly v roce 2024 mezi vývojáři nejčastěji používanými programovacími jazyky JavaScript, HTML/CSS a Python.
7. Firebase Hosting (nejlepší pro bezpečné hostování statických a dynamických aplikací)
Firebase Hosting je produkční webhostingová služba od společnosti Google, která zjednodušuje nasazování, správu a dodávání webových prostředků. S touto platformou můžete rychle nasazovat webové aplikace a statický obsah.
Na rozdíl od služeb Vercel zaměřených na frontend nabízí Firebase kompletní BaaS (Backend-as-a-Service) řešení. Díky tomu je tato platforma vhodnější pro projekty, které vyžadují backendové služby, zejména ty, které využívají ekosystém Google. Firebase Hosting je také oblíbenější volbou pro vývojáře, kteří používají jiné služby Firebase, jako jsou Firebase Authentication, Firestore nebo Cloud Functions.
Nejlepší funkce Firebase Hosting
- Bezpečné doručování obsahu bez nutnosti konfigurace SSL
- Prohlížejte a testujte změny v lokálně hostované URL adrese a komunikujte s emulovaným backendem.
- Nasazujte nové verze aplikací a využijte funkci vrácení zpět jedním kliknutím s Firebase CLI.
- Ukládejte a synchronizujte data mezi uživateli a udržujte své aplikace aktuální pomocí Firebase Realtime Database.
Omezení hostingu Firebase
- Bezpečnostní pravidla jsou omezená, což je pro podniky méně výhodné.
- Ceny mohou být matoucí a u rozsáhlých projektů extrémně vysoké.
- Jako databáze NoSQL nemusí být Firebase ideální pro složité dotazy.
Ceny hostingu Firebase
- Plán Spark: zdarma
- Plán Blaze: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Firebase Hosting
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Firebase Hosting?
Firebase je dobrou volbou pro mnoho projektů, zejména těch menších. Je snadné a rychlé jej nastavit a používat. Obzvláště užitečné jsou funkce databáze v reálném čase a autentizace. Menší projekty z toho mají obrovský prospěch. Náklady na tuto službu však mohou být pro některé projekty příliš vysoké a bezpečnostní pravidla jsou omezující a jejich nastavení je nejednoznačné.
Firebase je dobrou volbou pro mnoho projektů, zejména těch menších. Je snadné a rychlé jej nastavit a používat. Obzvláště užitečné jsou funkce databáze v reálném čase a autentizace. Menší projekty z toho mají obrovský prospěch. Náklady na tuto službu však mohou být pro některé projekty příliš vysoké a bezpečnostní pravidla jsou omezující a jejich nastavení je nejednoznačné.
✨Zajímavost: Firebase byla původně vyvinuta jako databáze v reálném čase, speciálně navržená pro vytváření chatovacích aplikací, v roce 2011 společností Envolve. Později ji v roce 2014 koupil Google.
8. Kinsta (nejlepší pro spravovaný hosting pro WordPress)
Kinsta se specializuje na weby WordPress, což usnadňuje hosting a správu výkonu webu a zefektivňuje váš DevOps pipeline, aby se zrychlilo dodávání softwaru. Platforma nabízí robustní integrované funkce, jako jsou intuitivní stagingová prostředí a automatické zálohování, což z ní činí skvělou alternativu k Vercel.
Uživatelé na Kinsta oceňují, že je postaven na platformě Google Cloud a má uživatelsky přívětivý dashboard, který pomáhá centrálně spravovat více webových stránek, klonovat weby a prostředí, sledovat výkon webu, zdroje, bezpečnostní problémy a další.
Nejlepší funkce Kinsta
- Automatizujte optimalizaci databáze MySQL
- Odstraňujte problémy s úzkými hrdly PHP, externími voláními HTTP a pomalými dotazy MySQL pomocí integrovaného monitorování výkonu aplikací.
- Automatické zálohování souborů a databází, nastavení upozornění, monitorování a odstraňování malwaru pro zvýšení bezpečnosti.
Omezení Kinsta
- Nastavení prostředí může být pomalé. Při kopírování z živého prostředí do testovacího prostředí to někdy trvá i více než 5 minut, a to i u malých webových stránek.
Ceny Kinsta
- Plány pro jeden web: 35 $/měsíc
- Plány pro více webů: 70 $/měsíc
- Program pro agentury: od 340 $/měsíc
Hodnocení a recenze Kinsta
- G2: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají o Kinsta skuteční uživatelé?
Poskytuje velmi silné služby a vynikající výkon, ale vysoká cena je důležitým faktorem při rozhodování zákazníků o využití jejích služeb. Navíc neumožňuje rezervaci domény ani bezplatné podání domény. Možnosti služeb jsou omezené a ovládací panel je jednoduchý, ale neobvyklý a vyžaduje zaškolení.
Poskytuje velmi silné služby a vynikající výkon, ale vysoká cena je důležitým faktorem při rozhodování zákazníků o využití jejích služeb. Navíc neumožňuje rezervaci domény ani bezplatné podání žádosti o doménu. Možnosti služeb jsou omezené a ovládací panel je jednoduchý, ale neobvyklý a vyžaduje zaškolení.
9. Surge. sh (nejlepší pro statické webové publikování a aplikace na straně klienta)
Surge je platforma pro hostování statických webových stránek, která vám umožní publikovat statické webové stránky přímo z příkazového řádku pouhými několika kliknutími. Jedná se o jednoduchou platformu, která je ideální pro rychlé prototypování, vytváření vlastních webových stránek a osobní projekty.
Tento software vám také umožňuje používat vlastní doménová jména zdarma a zapadá do vašeho technologického stacku jako jednodušší alternativa k Vercel.
Nejlepší funkce Surge.sh
- Umožněte svému webu přístup k prostředkům z jiných domén pomocí technologie Cross-Origin Resource Sharing (CORS).
- Používejte vlastní doménová jména a přizpůsobte si stránky s chybou 404.
- Nasazujte jednostránkové aplikace s podporou pushState pro lepší uživatelský zážitek.
Omezení Surge.sh
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Závisí na přístupu založeném na příkazovém řádku, což nemusí být ideální pro vývojáře, kteří preferují grafické rozhraní.
- Žádná integrovaná automatizace CI/CD
Ceny Surge.sh
- Surge: zdarma
- Surge Professional: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Surge.sh
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Kapstan (nejlepší pro správu komplexní cloudové infrastruktury)
Kapstan je řešení pro podniky, které automaticky nasazuje webové aplikace, poskytuje větší kontrolu nad nasazováním a spravuje více cloudových prostředí. Na rozdíl od Vercelu nabízí Kapstan izolaci infrastruktury, která vám umožňuje spouštět aplikace v oddělených prostředích. Poskytuje kompletní vývojovou platformu, která se díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení hladce přizpůsobí vašemu DevOps workflow.
Kapstan vybavuje vývojové týmy tak, aby mohly spravovat svou infrastrukturu bez nutnosti odborných znalostí v oblasti DevOps, čímž urychluje proces vývoje.
Nejlepší funkce Kapstan
- Získejte podporu pro více cloudů a spravujte různá cloudová prostředí napříč poskytovateli, jako jsou AWS, GCP a Azure.
- Automatické nasazování webových aplikací bez nutnosti ručního spuštění
- Spravujte a nasazujte cloudovou infrastrukturu a aplikace s rozsáhlými znalostmi DevOps pomocí samoobslužného portálu pro vývojáře.
Omezení Kapstan
Kapstan nemá nativní funkce pro spouštění kontejnerů. Musíte použít nástroje třetích stran, jako jsou kontejnery Docker.
Ceny Kapstan
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kapstan
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro vývoj webových aplikací a DevOps
Phew! Nyní, když jste prozkoumali alternativy Vercel pro zrychlení nasazení, je tu ještě jeden nástroj, který stojí za to přidat do vašeho vývojového ekosystému.
Dnešní práce je neefektivní. Všichni pracujeme v příliš mnoha nesouvislých aplikacích, což snižuje produktivitu týmu. Neustálé přepínání mezi aplikacemi – kopírování, vkládání, formátování a sdílení bloků kódu i zpráv – zabírá čas a zvyšuje riziko nedorozumění nebo ztráty důležitých detailů.
Výše uvedené nástroje vám sice pomohou hostovat, vytvářet a nasazovat aplikace, ale potřebujete řešení, které sjednotí vaše roztříštěné práce na jednom místě. K tomu potřebujete nástroj pro správu softwarových projektů.
ClickUp, aplikace pro všechno v práci, má specializované funkce, díky kterým se může stát vaším potenciálním týmovým kolegou v oblasti DevOps. 🤝
S ClickUp pro softwarové týmy můžete plánovat, vytvářet a dodávat všechny své aplikace na jednom místě.
Přiřazujte a sledujte vývojové úkoly pomocí ClickUp Tasks
Při práci na softwarových projektech může ClickUp Tasks zefektivnit vývojové pracovní postupy a pomoci sledovat nasazení softwaru vytvářením akčních úkolů. Tyto úkoly můžete přiřadit s jasnými termíny, sledovat jejich průběh pomocí vlastních stavů, přidávat značky pro snadné vyhledávání a dokonce přiřazovat komentáře a @zmínky, aby nikomu nic neuniklo.
Úkoly můžete také propojit s GitHub commity, větvemi a pull requesty pomocí integrace ClickUp-GitHub.
Spravujte pracovní zátěž pomocí umělé inteligence a automatizace
Správa vaší pracovní zátěže bude s ClickUpem snazší. ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, vám pomůže generovat úryvky kódu, shrnout poznatky z projektů a vytvářet technickou dokumentaci.
Na druhou stranu, ClickUp Automations může zefektivnit pracovní postupy, zpracovávat rutinní úkoly, jako jsou schvalování a aktualizace stavu, a spravovat předávání projektů. Můžete si vybrat z více než 100 předem připravených pracovních postupů a přizpůsobit je svým potřebám.
Shromažďujte data z aplikací pomocí formulářů ClickUp
A co víc? ClickUp také pomáhá s vyhledáváním chyb a dokumentací. Vyhledávání chyb můžete zjednodušit pomocí formulářů ClickUp Forms, které slouží ke shromažďování požadavků na opravu chyb, převádění hlášení o chybách na úkoly, které lze realizovat pomocí ClickUp Tasks, a stanovení priorit při správě chyb.
Můžete také dokumentovat podrobnosti o chybách pomocí kolaborativního nástroje ClickUp Docs, spolu s nezbytnými screenshoty a kroky k reprodukci.
Standardizujte proces vývoje aplikací pomocí šablon
Nezapomeňte, že ClickUp má rozsáhlou knihovnu šablon, které šetří čas a úsilí. Například šablona pro vývoj webových stránek ClickUp vám pomůže vizualizovat a naplánovat celý projekt.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte úkoly, termíny a zúčastněné strany
- Organizujte zdroje pro efektivní vývoj
- Vizualizujte průběh práce
- Optimalizujte spolupráci
- Vytvářejte webové stránky, které splňují očekávání klientů
Podobně můžete použít šablonu Clickup Bug & Issue Tracking Template a šablonu ClickUp Bug Report Template k rychlému sledování, zaznamenávání a opravování chyb.
A to nejlepší? Robustní funkce ClickUp jsou k dispozici za dostupnou cenu, takže nemusíte utrácet jmění, abyste dosáhli svých cílů v oblasti DevOps.
Ceny ClickUp
Spojte správné nástroje a vytvořte výkonný ekosystém DevOps
Vercel je bezpochyby jedním z nejlepších nástrojů pro frontendové nasazení. Jeho neustále rostoucí ceny z něj však činí neudržitelnou volbu pro malé i velké podniky.
Deset nejlepších alternativ Vercel, které jsme uvedli, vyniká každá svým způsobem. Nyní si vyberte podle svých potřeb a cílů, abyste získali nástroj, který nejlépe vyhovuje vašim účelům. Pokud je vaší prioritou hosting, zvažte Firebase, a pokud chcete nástroje pro full-stack vývoj webových aplikací, vyzkoušejte Netlify, Render nebo DigitalOcean.
Ať už si vyberete jakoukoli platformu, spojte ji s ClickUpem a vylepšete svůj vývojový proces. ClickUp nabízí několik funkcí, které vám pomohou zefektivnit nasazení, opravit chyby, organizovat zdroje a dokumentaci a spolupracovat v reálném čase.
Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte ClickUp v akci!