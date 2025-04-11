10 nejlepších kurzů umělé inteligence pro produktové manažery, aby si udrželi náskok v roce 2025

Říká se, že „kvalifikace bez certifikace je prázdná cesta“.
A pokud jde o produktový management v éře umělé inteligence, správná certifikace vám může pomoci dosáhnout úspěchu.
Podle výzkumu společnosti IBM patří produktoví manažeři mezi nejčastější uživatele umělé inteligence v organizacích.
Pokud přemýšlíte o tom, jak zlepšit své dovednosti, kurz umělé inteligence určený pro produktové manažery by mohl být ideálním dalším krokem. Ať už vedete projekty založené na umělé inteligenci nebo si prostě chcete prohloubit své znalosti o vlivu umělé inteligence na produktovou strategii, existuje kurz, který je pro vás jako stvořený.
Podívejme se na některé z nejlepších!
Kurzy umělé inteligence v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka kurzů podle poskytovatele, výstupů učení, délky trvání a odkazů.
|Název kurzu
|Poskytovatel
|Pro koho je určen
|Co se naučíte
|Délka trvání
|Odkaz
|Specializace na produktový management v oblasti umělé inteligence
|Duke University
|Produktoví manažeři, vlastníci produktů, vedoucí inženýři, vedoucí pracovníci a analytici
|Aplikujte strojové učení, navrhujte produkty s umělou inteligencí, spravujte projekty strojového učení
|4 měsíce (5 hodin týdně)
|Coursera
|Profesionální certifikát IBM AI Product Manager
|IBM
|Produktoví manažeři, vedoucí pracovníci a odborníci
|Řiďte zainteresované strany, aplikujte agilní metodiky, analyzujte reálné případové studie z oblasti umělé inteligence.
|3 měsíce (10 hodin týdně)
|Coursera
|Umělá inteligence pro certifikaci produktů (AIPC)™
|Product School
|Profesionálové se zájmem o vývoj produktů v oblasti umělé inteligence
|Aplikujte AI v celém životním cyklu produktu, vyvíjejte prototypy založené na AI, měřte úspěch produktů poháněných AI.
|3–4 týdny (2–3 hodiny týdně)
|Product School
|Zvládnutí generativní AI pro produktovou inovaci
|Stanfordská univerzita
|Profesionálové a inovátoři se zájmem o inovace založené na umělé inteligenci
|Integrujte AI do produktových plánů, zvyšte produktivitu pomocí generativních nástrojů AI, aplikujte AI v produktovém designu.
|11 hodin
|Stanford Online
|Nanodegree pro produktové manažery v oblasti umělé inteligence
|Udacity
|Produktoví manažeři, kteří chtějí začlenit AI do vývoje produktů
|Vytvářejte strategie založené na AI, vyvíjejte produktové roadmapy, aplikujte generativní technologie AI.
|1 měsíc
|Udacity
|Školení v oblasti umělé inteligence pro produktové profesionály
|Pragmatic Institute
|Produktoví profesionálové, kteří chtějí využívat generativní AI pro chytřejší rozhodování
|Využijte generativní AI pro rozhodování, vyvíjejte případy použití AI, vytvářejte efektivní podněty pro působivý obsah.
|6 hodin
|Pragmatic Institute
|Základy produktového managementu v oblasti umělé inteligence a certifikace
|Dr. Marily Nika
|Aspirující produktoví manažeři v oblasti umělé inteligence, softwaroví inženýři, datoví vědci a produktoví manažeři na začátku kariéry
|Řiďte týmy zabývající se produkty umělé inteligence, porozumějte konceptům umělé inteligence, aplikujte technologie jako NLP a generativní umělá inteligence.
|2–3 týdny
|Maven Learning
|Kurz AI pro produktový management
|Pendo.io
|Produktoví profesionálové, kteří chtějí využít AI při vývoji produktů
|Využijte AI v průběhu celého vývoje produktu, vytvářejte funkce založené na AI a vylepšujte produktové strategie.
|2 hodiny
|Pendo.io
|Kurz umělé inteligence pro produktové manažery
|Productside
|Produktoví manažeři a vedoucí pracovníci, kteří chtějí vyhodnotit a implementovat řešení umělé inteligence
|Využijte AI pro produkty přizpůsobené zákazníkům, vytvořte AI produktové kouče, implementujte AI pro rozhodování.
|2 měsíce
|Productside
|Bootcamp pro produktový management v oblasti umělé inteligence
|PM Accelerator
|Zkušení i začínající produktoví manažeři
|AI prompt engineering, GTM strategie, vytváření produktových roadmap s AI
|11 týdnů
|PM Accelerator
Klíčové aplikace umělé inteligence v produktovém managementu
AI má výrazný vliv na produktový management. Pomáhá vám pracovat chytřeji, činit lepší rozhodnutí a soustředit se na to, co je opravdu důležité. Zajímá vás, jak funguje projektový management založený na AI? Pojďme to zjistit.
1. Analýza trhu a konkurenční zpravodajství
AI dokáže prohledávat obrovské množství tržních dat, aby odhalila trendy a aktivity konkurence. Rychle identifikuje změny v chování spotřebitelů a nové příležitosti, což vám pomůže rychleji činit informovaná rozhodnutí.
🤖 Jak používat AI:
- Sledujte uvedení produktů konkurence na trh, ceny a názory zákazníků
- Analyzujte tržní trendy na základě zpráv z oboru a dat ze sociálních médií.
- Získejte přehled o potřebách zákazníků a měnících se požadavcích trhu.
2. Prediktivní analytika pro rozhodování
Prediktivní analytika založená na umělé inteligenci dokáže předpovědět, jak se budou chovat produkty, funkce nebo změny cen. Díky schopnosti analyzovat historická data a detekovat vzorce poskytuje umělá inteligence praktické poznatky, které snižují nejistotu při rozhodování.
🤖 Jak používat AI:
- Předvídejte přijetí funkcí, růst prodeje a odchod zákazníků
- Optimalizujte A/B testování předpovídáním výsledků různých variant
- Analyzujte recenze zákazníků, odpovědi v průzkumech nebo žádosti o podporu, abyste odhalili nové témata nebo trendy v názorech.
3. Neustálá optimalizace produktů
AI může nepřetržitě sledovat chování uživatelů a výkonnost produktů, upozorňovat na problémy a v reálném čase zdůrazňovat příležitosti. To vám umožní optimalizovat funkce produktů, zlepšit uživatelský zážitek a vylepšit cenové strategie, aniž byste museli čekat na čtvrtletní hodnocení.
🤖 Jak používat AI:
- Objevte problémy uživatelů prostřednictvím analýzy behaviorálních dat
- Získejte návrhy na aktualizace funkcí nebo úpravy designu
- Analyzujte změny cen, abyste maximalizovali příjmy a zapojení zákazníků
4. Správa zdrojů a kapacit
AI vám pomáhá efektivněji alokovat zdroje tím, že předpovídá časové harmonogramy projektů, určuje potenciální rizika a navrhuje úpravy zdrojů. Zajišťuje, že mezifunkční týmy pracují efektivně, aniž by docházelo k přetížení zdrojů.
🤖 Jak používat AI:
- Předpovídejte termíny dokončení projektů pomocí historických dat
- Identifikujte kapacitní omezení a navrhněte optimální rozdělení úkolů v týmu
- Sledujte průběh úkolů, abyste předešli zpožděním
5. Zákaznická podpora a analýza zpětné vazby
AI analyzuje zpětnou vazbu zákazníků z průzkumů, recenzí a žádostí o podporu, aby odhalila běžné problémy a nově se objevující otázky. Sleduje také náladu zákazníků, aby změřila jejich spokojenost, což usnadňuje stanovení priorit při vylepšování produktů.
🤖 Jak používat AI:
- Najděte opakující se problémy napříč několika kanály zpětné vazby
- Analyzujte názory zákazníků a měřte jejich spokojenost
- Upřednostňujte aktualizace produktů na základě dopadu nahlášených problémů
6. Automatizované experimentování a A/B testování
AI zefektivňuje proces experimentování tím, že provádí a analyzuje více A/B testů současně. Rychleji identifikuje nejúčinnější varianty, čímž snižuje čas strávený ruční analýzou.
🤖 Jak používat AI:
- Automatizujte nastavení a monitorování A/B testů
- Analyzujte výsledky v reálném čase a zjistěte, které varianty jsou nejúspěšnější.
- Na základě historických dat předpovídejte, která varianta bude pravděpodobně nejlépe fungovat pro konkrétní skupiny uživatelů.
Jak umělá inteligence zvyšuje efektivitu produktového managementu
AI pomalu, ale jistě změnila produktový management a učinila jej rychlejší a chytřejší. Podělíme se o několik příkladů, jak umělá inteligence již nyní usnadňuje život produktovým manažerům.
1. Vypracování produktové strategie a vize
Vytvoření produktové strategie je dlouhý a vyčerpávající proces. Strávíte týdny ponořeni do tržních zpráv, snažíte se předvídat trendy a přelstít konkurenty. Objevování příležitostí vyžaduje analýzu průzkumů, provádění rozhovorů a ruční skládání poznatků dohromady. Kromě toho, že je to časově náročné, je snadné přehlédnout cenné vzorce.
✨ Jak AI pomáhá:
AI za vás udělá těžkou práci a během několika minut prozkoumá obrovské množství dat. Odhalí trendy, předpoví změny na trhu a upozorní vás na příležitosti, které byste možná ani nezvážili. Velká rozhodnutí stále zůstávají na vás, ale AI zajistí, že budou podložena spolehlivými daty.
🌻 Příklad: Společnost PepsiCo využila generativní AI pro výzkum a vývoj produktů a vytvořila nové příchutě a tvary pro Cheetos, což vedlo k 15% nárůstu tržního podílu.
Podařilo se nám zkrátit počet inovačních a vývojových cyklů pro nové produkty Cheetos na šest týdnů. Generativní AI nám umožňuje optimalizovat vlastnosti produktů způsobem, který byl dříve nemyslitelný.
Podařilo se nám zkrátit počet inovačních a vývojových cyklů pro nové produkty Cheetos na šest týdnů. Generativní AI nám umožňuje optimalizovat vlastnosti produktů způsobem, který byl dříve nepředstavitelný.
2. Stanovení cílů
Výběr správných cílů produktu vyžaduje analýzu historických dat, srovnání s konkurencí a hodiny debatování o tom, které metriky jsou nejdůležitější. Vytváření dashboardů a reportů od nuly jen zvyšuje pracovní zátěž.
✨ Jak AI pomáhá:
Umělá inteligence v produktovém managementu eliminuje dohady. Analyzuje minulé výsledky, navrhuje realistické cíle a dokonce předpovídá, co je možné dosáhnout na základě aktuálních trendů. Díky tomu se nemusíte obávat, že uvíznete v analýzách.
3. Poskytování zpětné vazby k produktům a designu
Při posuzování návrhů a prototypů se často spoléháme na intuici a osobní zkušenosti. Produktoví manažeři ručně procházejí makety, hledají nesrovnalosti a shromažďují zpětnou vazbu od týmu. Funguje to, ale není to vždy efektivní.
✨ Jak AI pomáhá: AI funguje jako užitečná druhá dvojice očí. Prohledává návrhy z hlediska použitelnosti, označuje oblasti, které by mohly uživatele zmást, a dokonce navrhuje vylepšení. I když konečné slovo máte vy, AI zajistí, že vám nic neunikne.
Jak vybrat ten správný kurz umělé inteligence pro produktové manažery
Výběr správného kurzu umělé inteligence pro produktové manažery může mít velký vliv na vaši kariéru. Dobrý kurz by měl vyhovovat vašemu rozvrhu, nabízet certifikaci, která zvýší hodnotu vašeho životopisu, a poskytnout vám praktické znalosti, které můžete okamžitě uplatnit.
Ale jak z takového množství kurzů zaměřených na osvojení základů AI poznáte, který z nich stojí za váš čas? Zde je několik věcí, které byste při výběru měli zvážit.
1. Zjistěte, co se chcete naučit
Zamyslete se nad svými cíli. Chcete porozumět základům umělé inteligence? Naučit se vytvářet produkty založené na umělé inteligenci? Nebo se chcete zdokonalit v řízení projektů umělé inteligence? Jakmile budete vědět, jaké dovednosti chcete získat, bude mnohem snazší vybrat si z nabízených možností kurz, který odpovídá vašim potřebám.
2. Vyzkoušejte si to, než se rozhodnete
Mnoho platforem nabízí bezplatné ukázky, úvodní moduly nebo zkušební období. To je skvělý způsob, jak zjistit, zda vám vyhovuje styl výuky a obsah kurzu. Navíc vám to umožní zkontrolovat, zda je materiál na správné úrovni pro vaše zkušenosti.
3. Poslechněte si, co říkají ostatní
Recenze a reference mohou být velmi užitečné. Bývalí studenti často sdílejí své postřehy o tom, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo a zda jim kurz pomohl dosáhnout jejich cílů. Platformy jako Coursera, Udemy a LinkedIn Learning obvykle nabízejí spoustu recenzí, které si můžete prohlédnout.
4. Podívejte se na osnovy
Projděte si sylabus kurzu a podívejte se, co všechno zahrnuje. Dobrý kurz produktového managementu v oblasti umělé inteligence vás provede základy umělé inteligence, životním cyklem produktového managementu, analýzou dat a dokonce i etickými aspekty. A nevynechávejte praktické projekty, které jsou nejlepším způsobem, jak uplatnit to, co jste se naučili, v reálných situacích.
5. Zjistěte, kdo kurz vede
Podívejte se na zkušenosti lektora kurzu. Pracoval na produktech v oblasti umělé inteligence? Má praktické zkušenosti v oboru? Kurzy vedené předními odborníky z oboru nebo zkušenými akademiky často přinášejí praktičtější poznatky a použitelné rady.
📖 Číst více: Kompletní slovníček umělé inteligence: 50 pojmů, které vám pomohou seznámit se s umělou inteligencí
Nejlepší kurzy umělé inteligence pro produktové manažery
Držet krok s aktuálními trendy v produktovém managementu znamená pochopit, jak efektivně využívat AI. Abychom vám pomohli získat správné dovednosti a sebevědomě se orientovat v měnícím se technologickém prostředí, sestavili jsme seznam nejlepších kurzů AI.
Tyto kurzy umělé inteligence nabízejí cenné poznatky, praktické znalosti, potřebné dovednosti a praktické zkušenosti, které vám pomohou urychlit vaši kariéru v oblasti produktového managementu.
1. Specializace na produktový management v oblasti umělé inteligence – Duke University
Tato certifikace v oblasti produktového managementu AI je určena pro produktové manažery a profesionály, kteří chtějí AI aplikovat na své produkty. Pokrývá základní témata, jako je strategie produktů AI, analýza dat, uživatelská zkušenost a etické aspekty. Pod vedením zkušených lektorů z Duke University získáte praktické zkušenosti a vytvoříte portfolio produktů AI, ve kterém předvedete své dovednosti.
🌟 Pro koho je určen: Produktoví manažeři, vlastníci produktů, vedoucí inženýři, vedoucí pracovníci a analytici, kteří chtějí efektivně řídit projekty v oblasti umělé inteligence.
💡Co se dozvíte:
- Poznejte, kdy a jak použít strojové učení k řešení problémů
- Navrhujte produkty umělé inteligence pomocí postupů zaměřených na člověka, které upřednostňují soukromí a etiku.
- Spravujte projekty strojového učení pomocí procesu datové vědy a osvědčených postupů v oboru.
🕓 Délka trvání: 4 měsíce (5 hodin týdně)
🎯 Zapište se do kurzu: Coursera
2. Kurz IBM AI Product Manager Professional Certificate
Tento kurz vám poskytne základní dovednosti potřebné k vedení projektů založených na umělé inteligenci, řízení zainteresovaných stran a uvádění inovativních produktů na trh. Na konci programu budete vybaveni praktickými znalostmi a sebedůvěrou potřebnou k tomu, abyste vynikli jako produktový manažer.
🌟 Pro koho je určen: Produktoví manažeři, vedoucí pracovníci a profesionálové, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti produktového managementu s využitím umělé inteligence.
💡Co se dozvíte:
- Využijte klíčové nástroje a techniky produktového managementu k efektivnímu řízení stakeholderů a klientů.
- Získejte hluboké znalosti o agilních a adaptivních metodikách, abyste urychlili dodávku produktů.
- Analyzujte případové studie z reálného světa, které demonstrují úspěšnou integraci AI do produktového managementu.
🕓 Délka trvání: 3 měsíce (10 hodin týdně)
🎯 Zapište se do kurzu: Coursera
3. Umělá inteligence pro certifikaci produktů (AIPC)™ – Product School
AIPC™ je kurz pro produktové manažery v oblasti umělé inteligence, který vám poskytne dovednosti potřebné k vyniknutí v produktovém managementu umělé inteligence. Kurz je sestaven a vyučován předními odborníky na umělou inteligenci. Dozvíte se také, jak umělá inteligence může zlepšit uživatelské zkušenosti, personalizovat produkty a zefektivnit pracovní postupy. Nabízí praktické poznatky a zkušenosti z reálného světa, díky čemuž se stane vaší bránou k úspěšné kariéře v tomto rostoucím oboru.
🌟 Pro koho je určen: Profesionálové, kteří se zajímají o vývoj produktů AI a uplatnění AI v celém životním cyklu produktového managementu.
💡Co se dozvíte:
- Naučte se, jak aplikovat AI v průběhu celého životního cyklu produktu, abyste podpořili inovace a mohli činit chytřejší rozhodnutí.
- Získejte praktické zkušenosti s vývojem prototypů produktů založených na umělé inteligenci a prozkoumejte jejich reálné aplikace.
- Pochopte, jak měřit úspěch produktů založených na umělé inteligenci pomocí relevantních metrik a ukazatelů výkonnosti.
🕓 Délka trvání: 3–4 týdny (2–3 hodiny týdně)
🎯 Absolvujte kurz: Product School
4. Ovládnutí generativní AI pro produktovou inovaci – Stanford University
Expert na strojové učení Aditya Challapally a profesor ze Stanfordu Edison Tse vás provedou světem generativní AI, od identifikace příležitostí až po úspěšnou implementaci. Tento kurz poskytuje praktické strategie pro efektivní využití AI bez nutnosti technického zázemí. Získáte sebevědomí potřebné k výběru správných modelů AI, hodnocení rizik a vytváření produktů s využitím AI, které mají skutečný dopad.
🌟 Pro koho je určen: Profesionálové a inovátoři se zájmem o inovace založené na AI
💡Co se dozvíte:
- Vytvořte strategický rámec pro integraci AI do vašeho produktového plánu.
- Zvyšte produktivitu a podpořte kreativitu pomocí generativních nástrojů umělé inteligence.
- Efektivní využití umělé inteligence v procesech návrhu a vývoje produktů
🕓 Délka: 11 hodin
🎯 Zapište se do kurzu: Stanford Online
5. Nanodegree pro produktové manažery v oblasti umělé inteligence – Udacity
Program Nanodegree poskytuje praktické znalosti o AI a strojovém učení pro podnikání. Učí, jak využívat data, vytvářet vlastní datové sady a aplikovat generativní technologie AI. V rámci praktických projektů budete pracovat na strategiích produktů AI, psát dokumenty s požadavky na produkty (PRD) a vyvíjet plány AI, včetně těch, které využívají velké jazykové modely (LLM).
🌟 Pro koho je určen: Produktoví manažeři, kteří chtějí začlenit AI do procesu vývoje svých produktů a chtějí vědět, jak funguje strojové učení.
💡 Co se dozvíte
- Vytvářejte produktové strategie založené na umělé inteligenci s využitím dat a strojového učení
- Vytvářejte produktové plány a spravujte projekty umělé inteligence vyžadující vlastní datové sady.
- Využijte generativní technologie umělé inteligence a řešte zároveň výkonnost a zaujatost modelů.
🕓 Délka trvání: 1 měsíc
🎯 Zapište se do kurzu: Udacity
6. Školení v oblasti umělé inteligence pro produktové profesionály – Pragmatic Institute
Tento kurz vybaví produktové profesionály znalostmi potřebnými k aplikaci generativní AI v produktovém managementu. Zabývá se tím, jak AI může urychlit návrh produktu, vytvářet personalizovaný marketingový obsah, poskytovat cenné informace o zákaznících a zlepšit zákaznickou podporu. Školení také zkoumá roli AI v průzkumu trhu, řízení rizik a interním školení, což pomáhá profesionálům podporovat inovace a činit rozhodnutí na základě dat.
🌟 Pro koho je určen: Produktoví profesionálové, kteří chtějí využít generativní AI pro chytřejší rozhodování a inovace.
💡Co se dozvíte:
- Využijte generativní AI a techniky prompt engineeringu k optimalizaci rozhodování o produktech a zvýšení provozní efektivity.
- Získejte pevné znalosti o případech použití a aplikacích AI, abyste zůstali konkurenceschopní a mohli využívat nové technologie.
- Vytvářejte efektivní podněty, které podporují kreativitu, zaujmou zákazníky a jsou v souladu s vaší strategií značky, abyste dosáhli působivého obsahu.
🕓 Délka trvání: 6 hodin
🎯 Zapište se do kurzu: Pragmatic Institute
7. Základy produktového managementu v oblasti umělé inteligence a certifikace – Dr. Marily Nika
Tento kurz je určen pro začínající produktové manažery v oblasti umělé inteligence a provede vás celým procesem uvádění produktů umělé inteligence do života, a to i bez jakýchkoli zkušeností s programováním. Jedná se o první fázi komplexního 12týdenního bootcampu v oblasti produktů umělé inteligence, který nabízí Marily's Academy. Můžete jej absolvovat jako samostatný kurz nebo jako součást celého programu. Pomůže vám získat dovednosti a sebevědomí potřebné k řízení projektů umělé inteligence a vytváření působivých produktů založených na umělé inteligenci ve vaší vysněné technologické společnosti.
🌟 Pro koho je určen: Pro aspirující produktové manažery v oblasti umělé inteligence, softwarové inženýry, datové vědce a produktové manažery na začátku kariéry nebo studenty, kteří se chtějí naučit životní cyklus vývoje produktů umělé inteligence a zavádění funkcí umělé inteligence.
💡Co se dozvíte:
- Rozvíjejte své vedoucí schopnosti, abyste mohli efektivně řídit týmy zabývající se produkty umělé inteligence, i když nemáte zkušenosti s programováním.
- Získejte pevné základy v klíčových pojmech umělé inteligence a strojového učení, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o produktech.
- Jak se technologie jako zpracování přirozeného jazyka a generativní AI používají ve vývoji produktů
- Pochopte využití počítačového vidění a autonomních systémů při vývoji špičkových produktů založených na umělé inteligenci.
🕓 Délka trvání: 2–3 týdny
🎯 Zapište se do kurzu: Maven Learning
8. Kurz AI pro produktový management – Pendo. io
Kurz AI pro produktový management vám pomůže pochopit, jak AI zapadá do produktového managementu a jak ji aplikovat v průběhu celého životního cyklu vývoje produktu. Seznámíte se s osvědčenými postupy pro vytváření funkcí založených na AI a dozvíte se, proč by AI měla být vnímána jako strategická výhoda, nikoli jako výzva.
🌟 Pro koho je určen: Produktoví profesionálové, kteří chtějí využít AI při vývoji produktů a vytvářet funkce založené na AI.
💡Co se dozvíte:
- Jak efektivně využívat AI a nástroje založené na AI v průběhu celého procesu vývoje produktu
- Osvědčené postupy pro vytváření funkcí založených na umělé inteligenci a stanovení principů umělé inteligence
- Jak může AI přinést transformační výsledky a vylepšit produktové strategie pomocí automatizace a personalizace
🕓 Délka trvání: 2 hodiny
🎯 Zapište se do kurzu: Pendo.io
📖 Číst více: Odpovědné používání AI: Stručný průvodce správou AI
9. Kurz produktového managementu v oblasti umělé inteligence – Productside
Tento živý kurz poskytuje produktovým manažerům a vedoucím pracovníkům pevný rámec pro hodnocení a implementaci řešení umělé inteligence. Seznámíte se s nejnovějšími pokroky v oblasti umělé inteligence, prozkoumáte reálné příklady využití umělé inteligence předními společnostmi a získáte praktické poznatky o tom, jak umělá inteligence může řešit problémy zákazníků. Kurz se také zabývá tím, jak efektivně komunikovat doporučení týkající se umělé inteligence vedoucím pracovníkům pomocí poznatků založených na datech.
🌟 Pro koho je určen: Produktoví manažeři a vedoucí pracovníci, kteří chtějí efektivně vyhodnocovat a implementovat řešení umělé inteligence.
💡Co se dozvíte:
- Využití umělé inteligence k vytváření produktů, které odpovídají cílům vašich zákazníků
- Vytvoření kouče pro produkty AI s inteligentními technikami podněcování
- Implementace AI pro úspěšné rozhodování v produktovém managementu
🕓 Délka trvání: 2 měsíce
🎯 Zapište se do kurzu: Productside
10. Bootcamp pro produktový management v oblasti umělé inteligence – PM Accelerator
AI Product Management Bootcamp je komplexní kurz, který pokrývá všechny základy používání AI k optimalizaci produktových workflow. Učí základy AI spolu s životním cyklem AI produktů, metodami sběru dat a procesy pro vytváření a trénování modelů. Dozvíte se také, jak vytvořit strategii produktového roadmapu s AI.
🌟 Pro koho je určen: Pro zkušené i začínající produktové manažery
💡Co se dozvíte:
- AI prompt engineering pro produktový management
- Strategie GTM pro zvýšení přijetí produktu
- Využití umělé inteligence k vytváření produktových plánů
🕓 Délka trvání: 11 týdnů
🎯 Zapište se do kurzu: PM Accelerator
Implementace umělé inteligence do produktového managementu
AI může zcela změnit způsob, jakým spravujete produkty. Jde nad rámec automatizace úkolů a pomáhá vám činit chytřejší rozhodnutí, šetřit čas a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Ale pouhé znalosti o AI nestačí. Abyste mohli skutečně těžit z jejích výhod, potřebujete správné nástroje, které se hladce integrují do vašeho pracovního postupu a zlepší vaše rozhodování.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže využít AI pro produktový management a realizovat vaše nápady rychleji a efektivněji. Je navržena tak, aby zjednodušila plánování, spolupráci a realizaci, bez ohledu na to, jak složitý je váš produktový plán.
S pomocí softwaru ClickUp Product Management Software můžete vizualizovat životní cyklus produktu, vytvářet produktové roadmapy a usnadňovat inovace.
ClickUp Brain, výkonný AI asistent ClickUp, vám pomůže se všemi aspekty produktového managementu, včetně: průzkumu trhu, analýzy produktových strategií konkurence, vytváření produktové dokumentace a mnoha dalších. Pojďme se podívat na jeho použití v produktovém managementu.
Proveďte průzkum trhu
Pomocí ClickUp Brain můžete porozumět velikosti trhu a příležitostem, shrnout zprávy z průzkumu trhu, provést analýzu konkurence, získat informace o cenách a poznat slabá místa vaší cílové skupiny.
💡 Tip pro profesionály: Jakmile provedete průzkum trhu, brainstormujte a vizualizujte produktovou strategii pomocí tabule ClickUp Whiteboards. Převádějte akční položky na úkoly přímo z tabule.
Generujte specifikace produktů
Psaní dokumentů s požadavky na produkt (PRD) je jednou z těch úkolů, na které se nikdo opravdu netěší. Zahrnuje shromažďování podnětů od více zainteresovaných stran, převádění vágních představ do jasných specifikací a následné nekonečné revize. Tento proces může být zdlouhavý a časově náročný.
ClickUp Brain dokáže na základě vašich podnětů vytvořit první návrh. Vy mu sdělíte svou vizi produktu a on ji promění ve strukturovaný dokument. Vy pak už jen dodáte finální úpravy, ale místo toho, abyste začínali od nuly, pouze vylepšujete a zdokonalujete.
💡 Tip pro profesionály: Zahajte uvedení produktu na trh tím, že sjednotíte svůj tým v ClickUp Chat. Nastavte speciální kanály pro každý produkt nebo funkci, aby diskuse byly přehledné a přímo propojené s úkoly a časovými plány. Jakmile se začnou objevovat nápady, ClickUp Brain může automaticky generovat úkoly z konverzací a propojit je s vaším produktovým plánem. Zajistí tak, že každý chat přispěje k pokroku projektu.
Vytvořte dokumentaci k produktu
Máte potíže s oznámeními o produktech, zprávami nebo e-maily? Asistent psaní ClickUp s podporou umělé inteligence vám pomůže s návrhem, vylepšením a doladěním obsahu. Rozumí vašemu tónu a cílům, takže každý text bude jasný a profesionální.
ClickUp Brain můžete použít přímo v ClickUp Docs k generování obsahu souvisejícího s produkty.
Naši inženýři a produktoví manažeři byli zahlceni ručními aktualizacemi stavu mezi Jira a dalšími nástroji. Díky ClickUp jsme získali zpět hodiny času, které jsme ztráceli duplicitními úkoly. Ještě lepší je, že jsme zrychlili vydávání produktů díky zlepšení předávání práce mezi odděleními QA, technického psaní a marketingu.
Naši inženýři a produktoví manažeři byli zahlceni ručními aktualizacemi stavu mezi Jira a dalšími nástroji. Díky ClickUp jsme získali zpět hodiny času, které jsme ztráceli duplicitními úkoly. Ještě lepší je, že jsme zrychlili vydávání produktů díky zlepšení předávání práce mezi odděleními QA, technického psaní a marketingu.
Naučte se, jak používat AI pro dokumentaci👇
Rozhodujte se na základě dat
ClickUp Brain se také skvěle hodí k analýze produktových dat. Místo ručního prohledávání grafů nebo tabulek můžete jednoduše požádat o shrnutí aktuální situace, zvýraznění trendů nebo dokonce odhalení anomálií.
Můžete například sdílet údaje o přijetí produktu, odpovědi NPS a komentáře uživatelů, což vám poskytne rychlý přehled o tom, co funguje, co nefunguje a kde je třeba se zamyslet hlouběji.
Automatizujte pracovní postupy
ClickUp Brain funguje také jako nástroj pro automatizaci AI. Stačí jednoduše napsat spouštěče a akční položky a ClickUp Automations vše nastaví.
Například když je úkol přesunut do stavu „Připraveno k vývoji“, bude automaticky přiřazen vývojáři.
Chcete najít ten starý, ale geniální nápad z jednání o produktové roadmapě před 6 měsíci? ClickUp Brain vám s tím také pomůže! Stačí si říct, co potřebujete.
Sledujte průběh úkolů
Úspěšné uvedení produktu na trh vyžaduje efektivní sledování pokroku – a ClickUp Brain vám s tím také může pomoci. Poskytuje vám denní přehled vašich úkolů, shrnuje celkový pokrok projektu a ukazuje, na čem členové vašeho týmu pracují.
Díky tomu nebudete muset sledovat aktualizace ani se prohrabávat úkoly. Navíc můžete včas identifikovat překážky nebo závislosti.
Produktový management založený na umělé inteligenci: Dosáhněte více s ClickUp
Implementace AI do produktového managementu znamená získání konkurenční výhody. Správný kurz produktového managementu s využitím AI vám poskytne znalosti a dovednosti, díky kterým budete moci sebevědomě vést projekty založené na AI a činit chytřejší rozhodnutí ohledně produktů.
Budete schopni automatizovat úkoly, získat cenné poznatky a vytvářet inovativní produkty, které vyniknou na trhu. Platformy jako Coursera a Udemy nabízejí flexibilní a praktické kurzy, které se přizpůsobí vašemu rozvrhu.
