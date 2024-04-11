Nejmodernější trendy v oblasti produktového managementu, díky kterým budete mít v roce 2025 náskok

Moderní produktový management se zrodil v roce 1931, kdy Neil H. McElroy v 800slovním memorandu prosazoval najímání zaměstnanců ve společnosti Procter & Gamble. Zavedl pojem „Brand Men“ (muži značky), kteří by spravovali vše, co má vliv na reputaci značky. To se postupně vyvinulo do toho, co dnes známe jako produktový management.
Dnes technologie změnila roli produktového managementu, který se stal ústředním bodem vývoje produktů.
Pojďme odhalit klíčové trendy, výzvy a budoucnost produktového managementu v roce 2024.
Trendy, které ovlivňují produktový management v roce 2024
Podívejme se na trendy v oblasti produktového managementu, které budou určovat tuto funkci v roce 2024:
Trend č. 1: Umělá inteligence a strojové učení v produktovém managementu
Vyrovnání potřeb zákazníků s obchodními cíli je běžnou výzvou, kterou mohou data pomoci vyřešit.
Díky umělé inteligenci můžete rychle zpracovávat obrovské množství dat a získat tak podrobný přehled o chování zákazníků a tržních trendech. Umělá inteligence také zvládá opakující se úkoly, takže se můžete soustředit na strategičtější práci.
Algoritmy pro analýzu sentimentu využívají strojové učení (ML) k prohledávání příspěvků, recenzí a komentářů na sociálních médiích a poskytují tak podrobný přehled o tom, jak lidé vnímají váš produkt.
Prediktivní analytika předpovídá chování klientů a pomáhá vám udržet si náskok před konkurencí tím, že předvídá jejich akce a preference.
Pomocí ideálních profilů zákazníků vám AI a ML pomohou vytvořit personalizované zážitky pro každého zákazníka. Mohou analyzovat mikrovzory v chování uživatelů, aby vám pomohly pochopit, co konkrétní zákazník preferuje – hypercílený marketing se stává snazším!
Existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou využít AI a ML v produktovém managementu.
AutoML Tables od Google a Amazon Sagemaker proměňují surová data v informační zlaté doly a revolučním způsobem mění výzkum zákazníků. Nástroje jako ClickUp mezitím využívají AI a ML ke zjednodušení složitých úkolů pro produktové manažery zaměřené na růst.
ClickUp Brain integruje projektového manažera s umělou inteligencí, který automatizuje úkoly, aktualizace postupu a schůzky. Dokáže dokonce automatizovat dílčí úkoly, akční položky a vyplňování dat.
Trend č. 2: Častější využívání analytiky v rozhodovacích procesech
Analýza založená na datech poskytuje podrobný přehled o interakcích uživatelů, díky čemuž budete méně náchylní k chybám v úsudku a typickým zranitelnostem v systémech produktového managementu.
Díky platformám, jako je Google Analytics, můžete získat komplexní přehled o demografii a chování uživatelů. Tyto poznatky využijte k vedení svých strategií zapojení uživatelů a positioning produktů a získejte hlubší, na datech založené porozumění preferencím uživatelů.
Dnešní analytické nástroje disponují pokročilými vizualizačními funkcemi, které vám umožní rychle odhalit a využít mezery a trendy na trhu. Můžete také přesněji přizpůsobit funkce produktů individuálním potřebám zákazníků.
ClickUp vám pomůže převést data na praktické poznatky. Stanovte si měřitelné cíle a metriky projektu pomocí ClickUp Goals a sledujte svůj pokrok vizuálně pomocí widgetů pro monitorování KPI. Analyzujte trendy těchto metrik, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit, a podle toho upravte svou produktovou strategii.
ClickUp Views vám umožňuje zobrazit informace ve formátech, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a Ganttovy diagramy. Tyto zobrazení umožňují filtrování a seskupování úkolů na základě konkrétních kritérií a generují přehledy o pracovní zátěži týmu, časových harmonogramech projektů a potenciálních úzkých místech. To pomáhá produktovým manažerům činit rozhodnutí založená na datech ohledně přidělování zdrojů, plánování sprintů a stanovování priorit úkolů.
Trend č. 3: Větší důraz na nástroje pro spolupráci při hybridní práci
Hybridní produktový management, podporovaný nástroji pro spolupráci, jako je ClickUp, udržuje týmy v pohybu, aniž by se musely vzdát výhod práce v kanceláři.
Pro hybridní týmy usnadňuje ClickUp Whiteboard spolupráci v reálném čase díky mindmappingu, společnému vytváření plánů a whiteboardingu. Funkce ClickUp pro správu pracovní zátěže jsou také neocenitelné při vyvažování kapacit týmu a pracovní zátěže.
ClickUp Spaces usnadňuje a zjednodušuje přiřazování úkolů, stanovování termínů a sledování pokroku. Díky Spaces můžete týmům poskytnout jasnou odpovědnost a odpovědnost, a to i v hybridním prostředí. Členové týmu mohou snadno vidět individuální i kolektivní pracovní zátěž a lépe koordinovat projekty. Kromě toho můžete také definovat uživatelská oprávnění a kontrolovat, kdo má k čemu přístup.
Kromě toho integrace ClickUp s dalšími nástroji, jako jsou Slack, Zoom atd., vytváří efektivní a efektivní pracovní postupy pro hybridní týmy.
Trend č. 4: Posun směrem k agilním vývojovým postupům
Vedle cloud computingu, umělé inteligence, internetu věcí a dalších nových technologií, které jsou klíčové pro digitální transformaci, je Agile nezbytnou součástí budoucího vývoje produktů.
To však představuje výzvu. Většina lidí dnes vnímá agilitu především z pohledu vývoje softwaru a technologického průmyslu. Aplikace agilních principů na vývoj fyzických produktů zůstává pro mnoho lidí v tomto odvětví samostatnou a poněkud nejistou oblastí. V roce 2024 a dále se to však změní.
Osvědčené postupy agilního přístupu – časté kontroly mezi odděleními a zainteresovanými stranami, jasně definované cíle, autonomní a vysoce motivované týmy a zvýšená spolupráce mezi odděleními, abychom jmenovali alespoň některé, se uplatňují v procesu vývoje produktů prostřednictvím agilního vývoje produktů.
Bezohledně upřednostňujte své nevyřízené úkoly, abyste dosáhli rovnováhy mezi krátkodobými úspěchy a dlouhodobými cíli. Pravidelně přehodnocujte tyto cíle na základě poznatků uživatelů. Neustálé učení je jádrem agilního přístupu a také klíčem k úspěchu produktu.
ClickUp podporuje produktové manažery v přijetí agilních metodik díky funkcím, které zefektivňují každou fázi procesu. Plánování sprintů je s přizpůsobitelnými dashboardy a burndown grafy ClickUp, které nabízejí přehled o pokroku týmu a pracovní zátěži v reálném čase, hračkou.
Díky funkci drag-and-drop a několika zobrazením seznamů je zjednodušeno i stanovení priorit vašich úkolů.
Díky funkci Sprints od ClickUp jsou všechny aspekty správy sprintů řešeny na jedné obrazovce.
ClickUp také poskytuje produktovým manažerům kolaborativní ClickUp Docs pro vytváření sdílených plánů, PRD, SOP, zpráv atd. Propojte je se svými pracovními postupy tím, že je propojíte s úkoly v ClickUp.
Zlepšete komunikaci v týmu pomocí chatu v reálném čase a diskusních vláken. Rozsáhlé funkce ClickUp a jeho integrace s dalšími oblíbenými nástroji vytvářejí centralizovanou platformu, na které může produktový manažer relativně rychle implementovat agilní postupy.
Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů také pomáhá produktovým manažerům organizovat strukturovaný plán vývoje produktu od konceptu až po uvedení na trh. Udržuje všechny zúčastněné strany v souladu a všechny úkoly na jednom místě pro lepší sledování.
Trend č. 5: Rostoucí poptávka po multifunkčních dovednostech u produktových manažerů
Mezifunkční týmy se skládají z talentů z různých oddělení, od provozu a prodeje až po finance a logistiku.
Tento trend je poháněn mnoha faktory, včetně rostoucí složitosti produktů, rychlého technologického pokroku a rostoucího využívání agilních metodik.
Abyste mohli efektivně dohlížet na procesy vývoje produktů, musíte mít hluboké znalosti v oblasti vývoje softwaru, designu, analýzy trhu a projektového managementu. Stručně řečeno, musíte vědět, jak vést mezifunkční tým.
Studie Harvard Business Review však odhalila, že 75 % mezifunkčních týmů nedokáže efektivně spolupracovat.
Aby byl mezifunkční tým úspěšný, musí sdružovat lidi s různým zázemím a dovednostmi. Klíčem k fungování mezifunkčních týmů je jasná komunikace.
Proto jsou efektivní komunikace a týmová práce, technická kompetence, průzkum trhu a zákazníků, projektový management, vedení a vliv klíčovými mezioborovými dovednostmi pro moderní produktové manažery.
Produktoví manažeři mohou pomocí nástrojů pro správu produktů ClickUp zlepšit mezifunkční spolupráci a komunikaci.
Například pomocí ClickUp Chat mohou manažeři a vedoucí sdílet aktualizace v reálném čase s členy týmu. Týmy mohou také používat @zmínky, aby si navzájem poskytovaly aktuální informace.
Týmy mohou také těžit ze sdílené a přístupné znalostní báze. ClickUp Docs v tom pomáhá centralizací znalostí všech zúčastněných.
Cíle ClickUp fungují jak na individuální, tak na týmové úrovni. Pomáhají mezifunkčním týmům zůstat na stejné vlně. Můžete zaznamenávat klíčové ukazatele výkonnosti produktu, cíle a termíny, které je třeba splnit. Tyto informace pak lze sdílet mezi více týmy a odděleními.
ClickUp také efektivně vymezuje vlastníky úkolů a závislosti mezi úkoly, což všem zúčastněným stranám umožňuje mít přehled o pokroku a překážkách.
Jsou určeni vlastníci úkolů, což umožňuje odpovědnost a zefektivnění komunikačních kanálů. Závislosti úkolů zároveň umožňují zúčastněným stranám pochopit pořadí úkolů a identifikovat potenciální překážky.
Trend č. 6: Využívání emoční inteligence v produktovém managementu
Emoční inteligence spočívá v řízení emocí vašich i vašeho týmu v práci. To samozřejmě vyžaduje empatii, porozumění a dobře vyvinuté komunikační dovednosti.
S vývojem role produktového managementu je nyní nejdůležitější dobrá spolupráce s lidmi na všech úrovních a ve všech funkcích, aby bylo možné dosáhnout stanovených cílů. To samozřejmě vyžaduje vysokou míru emoční inteligence nebo emočního kvocientu (EQ).
Díky vysoké emoční inteligenci mohou produktoví manažeři lépe zvládat různé situace – poskytovat zpětnou vazbu, motivovat lidi, řešit předsudky nebo jednoduše vcítit se do svých kolegů. To také znamená, že jsou více sebevědomí a lépe se umí řídit. To vše jim může pomoci být ve své roli efektivnější.
Produktoví manažeři s emoční inteligencí dokážou rozpoznat silné a slabé stránky, aby maximalizovali dostupný talent, předcházeli konfliktům a dosahovali společných cílů.
Mohou také lépe identifikovat emocionální motory chování zákazníků a přizpůsobit svou produktovou nabídku.
Závěr: Vyšší EQ = efektivnější produktový manažer. Empatie není jen trend; čím více empatie máte, tím lépe jste připraveni předvídat budoucí změny, předvídat, jak se změní preference spotřebitelů, a udržet si náskok před konkurencí. Je to super síla.
Neodvratný vliv technologie na produktový management
AI a ML jsou nejnovějšími hnacími silami technologie v oblasti produktového managementu.
Nezapomeňte však, že se jedná pouze o nástroje, které rozšiřují lidské schopnosti. Měly by vám umožnit poskytovat řešení založená na datech, která předvídají potřeby zákazníků a podporují úspěch produktů.
Podívejme se podrobněji na aplikace AI a ML.
Aplikace AI a ML v personalizaci
Díky personalizaci založené na umělé inteligenci můžete analyzovat chování uživatelů, abyste jim mohli doporučit ten správný produkt, navrhnout zajímavý obsah a dokonce personalizovat speciální nabídky. To znamená spokojenější a angažovanější zákazníky, kteří mají pocit, že váš produkt je vytvořený přímo pro ně.
Například doporučovací systémy, jako jsou ty používané Netflixem nebo Amazonem, analyzují minulé chování, jako jsou nákupy a historie prohlížení, aby spotřebitelům navrhly relevantní produkty, obsah a služby.
Pro produktové týmy to znamená zlepšení zákaznické zkušenosti a zvýšení pravděpodobnosti konverze.
Dynamické stanovení cen je další zajímavé využití. Umělá inteligence může v reálném čase upravovat ceny na základě tržních podmínek, chování zákazníků a nabídky konkurence pro celou řadu produktů, aby bylo dosaženo vyššího zisku.
Umělou inteligenci a strojové učení můžete také využít pro prediktivní analýzu, například k předpovídání poptávky po produktech nebo racionalizaci požadavků na zásoby.
Aplikace AI a ML při řešení problémů
Od nasazení chatbotů, které během několika minut odpovídají na dotazy uživatelů, až po využití umělé inteligence pro získávání talentů – existuje mnoho problémů, které mohou řešení založená na umělé inteligenci vyřešit.
Díky prognostickým modelům a prediktivní analytice můžete nyní přesněji předvídat tržní trendy, objevovat nové možnosti a porozumět rizikům.
Můžete například minimalizovat výpadky platformy pomocí technik detekce anomálií založených na umělé inteligenci, které proaktivně odhalují a řeší problémy s výkonem, bezpečnostní hrozby a otázky kvality.
Nástroje pro vizualizaci dat ClickUp se integrují s vašimi nástroji pro prediktivní analýzu a pomáhají vám plánovat další kroky.
S pomocí ClickUp Dashboards můžete nastavit dynamické karty, které se aktualizují v reálném čase, abyste mohli snadno sledovat svůj pracovní postup. Můžete také nastavit automatizaci, která spustí oznámení, pokud metrika překročí stanovenou hranici. Tyto funkce lze využít pro správu zásob, identifikaci hrozeb nebo předpovědi poptávky.
Překonávání výzev v oblasti produktového managementu
Ačkoli je produktový management jako kariéra velmi obohacující, může být také náročná. Váš produktový tým musí čelit mnoha problémům a překonávat je.
Podívejme se na některé z nich, abyste byli připraveni na to, co přijde, a měli potřebné znalosti k tomu, abyste se s nimi vypořádali:
Organizační komunikace
Zjištění Davida Grossmana v průzkumu „The Cost of Poor Communications“ (Náklady špatné komunikace), který zahrnoval 400 společností s 100 000 zaměstnanci, odhalila průměrnou roční ztrátu 62,4 milionu dolarů na společnost v důsledku nedostatečné komunikace se zaměstnanci a mezi nimi.
Iniciativa v oblasti produktového managementu, jako je uvedení nového produktu na trh, zahrnuje členy z různých oddělení a produktových týmů, mezifunkční spojení manažerů, inženýrů, vývojářů, návrhářů UX, marketérů a dalších.
Bez správného komunikačního kanálu se věci mohou rychle zvrtnout. Potřebujete něco, co sjednotí různé mysli s odlišnými rolemi, pohledy na svět a prioritami do jednoho vysoce funkčního, aktivně komunikujícího týmu.
ClickUp přichází jako univerzální a všestranné řešení pro správu. Má spoustu funkcí, které pomáhají týmům komunikovat a zůstat na stejné vlně:
- ClickUp Whiteboard je sdílené centrum pro brainstorming pro všechny členy týmu.
- ClickUp Docs je skvělý způsob, jak sdílet znalosti týmu a zpracovávat dokumenty.
- Úkoly ClickUp zajišťují, že všichni mají jasno v odpovědnostech, prioritách a aktualizacích stavu úkolů.
- Týmy mohou efektivně a okamžitě komunikovat pomocí chatu a komentářů a dokonce zahájit hovory přes Zoom přímo v aplikaci ClickUp.
- ClickUp také nabízí mnoho zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban karty, které mohou všem zúčastněným stranám pomoci kdykoli zjistit stav projektu.
Kombinací všech těchto funkcí můžete zajistit plynulou a jasnou komunikaci.
Termíny produktů
Termíny mohou být někdy nepříjemné. Většina chyb se stává, když máte napjatý harmonogram a snažíte se vše stihnout včas.
Podle zprávy Project Management Institute (PMI) z roku 2018, přibližně 48 % projektů nesplňuje plánované termíny dokončení.
Produktové plány mohou být ohroženy, pokud produktový tým nedodrží termíny. To může vést k obrovskému vnějšímu tlaku.
ClickUp je opět jediným nástrojem, který k tomu potřebujete. Díky několika zobrazením ClickUp, zejména Ganttovým diagramům a časové ose, získáte přehled o životním cyklu vývoje vašeho produktu.
Ganttovy diagramy a Kanban karty jsou také vynikajícími nástroji pro řízení projektů. Zobrazení mají přizpůsobitelné štítky a pole, které můžete upravit podle specifikací vaší firmy. Navíc se aktualizují v reálném čase, takže týmy jsou vždy v obraze.
Pomocí těchto metod můžete do značné míry omezit zpoždění a zajistit, že nikoho nečekají žádné překvapení na poslední chvíli.
Držte krok s nejnovějšími trendy
Není vždy snadné udržet si přehled o nejnovějších trendech v oblasti produktového managementu. Zde je několik způsobů, jak mohou produktoví manažeři sledovat nejnovější trendy:
- Přečtěte si o nejnovějších nástrojích a zdrojích, které mohou usnadnit vývoj produktů.
- Plánujte konverzace v reálném čase se svou stávající zákaznickou základnou.
- Naplánujte interní schůzky se svým týmem za účelem sdílení znalostí.
- Zúčastněte se akcí a dozvíte se o nových vývoji v této oblasti.
Zajištění spokojenosti zákazníků
Udržet spokojenost zákazníků je předpokladem pro růst podnikání. Koneckonců, získání nových zákazníků SaaS vás může stát čtyřikrát až pětkrát více než udržení stávajících.
Zaměření na zákazníka hraje obrovskou roli v udržení zdravé zákaznické základny. 5% nárůst retence zákazníků může vést k nárůstu zisku na úrovni 25 % až 95 %( ) a je mnohem pravděpodobnější, že prodáte stávajícímu zákazníkovi než novému.
Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zajistili špičkovou spokojenost zákazníků:
Usnadněte proces sběru zpětné vazby od uživatelů
Vaši zákazníci by měli mít možnost rychle poskytovat zpětnou vazbu. K tomuto účelu můžete v ClickUp využít osvědčené a odborně zpracované formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků.
Integrujte formuláře pro zpětnou vazbu do svého webu a všech ostatních marketingových kanálů, abyste mohli získat hlubší poznatky o zákaznících ze své spotřebitelské základny.
Analyzujte data získaná z zpětné vazby zákazníků
Velká data jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů, které máte k dispozici. Bohužel mnoho odvětví se věnuje sběru dat, ale zanedbává jejich využití.
Obrovské množství dat můžete analyzovat různými způsoby. Tajemstvím úspěchu je umělá inteligence. ClickUp Brain vám pomůže získat užitečné informace z vašich dat. Požádejte projektového manažera AI, aby z dat vygeneroval souhrny a závěry. To vám pomůže přizpůsobit vaše úsilí podle přání vašich zákazníků.
Prioritizace úkolů
Plánování sprintu se nevyhnutelně stává soutěží mezi zúčastněnými stranami, které mají stejně naléhavé a důležité úkoly.
Pokud nedokážete rozlišit mezi tím, co je pouze naléhavé, a tím, co je skutečně důležité, může vám orientace v tomto bludišti narušit termíny.
Jaké kroky můžete podniknout? Bezplatné šablony ClickUp vám pomohou vytvořit matice priorit. Můžete využít strategie pro stanovení priorit více úkolů, jako je Eisenhowerova matice.
Seřaďte své úkoly podle priority a odolávejte všem překážkám na cestě k vývoji produktu.
Výhled do budoucnosti: Produktový management v budoucnosti
Svět produktového managementu se s pokrokem technologie a neustále se měnící situací rychle mění. AI, low-code, no-code – stačí si vybrat. To také znamená, že je třeba být připraven na změny a mít intelektuální flexibilitu, aby bylo možné se neustále odnaučovat a znovu učit.
Platformy pro správu produktů, jako je ClickUp, nabízejí bohaté funkce a aplikace, které podporují spolupráci, efektivitu a rozhodování založené na datech. Díky integraci DevOps a automatizaci pracovních postupů se můžete soustředit na to, co skutečně vyžaduje vaši pozornost.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaké jsou tři hlavní oblasti produktového managementu?
Mezi tři hlavní oblasti produktového managementu patří:
- Objevování produktů: Fáze, ve které se rozhodujete, co vytvořit – vaše vize produktu
- Plánování produktů: Fáze vývoje plánu nebo strategického průvodce pro návrh produktu.
- Vývoj produktů: Fáze, ve které uvedete plán do praxe a podstoupíte samotný proces vývoje.
2. Co je 5 P produktového managementu?
5 P označuje hlavní pilíře klíčového zaměření, pokud jde o produktový management:
- Plánování
- Proces
- Lidé
- Majetek
- Zisky