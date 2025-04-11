13 bezplatných šablon nákupních seznamů pro snadné nakupování

Vytvoření nákupního seznamu vám usnadní nakupování, ušetří čas a peníze a zajistí, že nezapomenete na žádné důležité položky.
Ať už plánujete jídla na celý týden nebo jen nakupujete pár nezbytných věcí, dobře zorganizovaný seznam může být rozhodujícím faktorem.
V tomto blogu prozkoumáme 13 bezplatných šablon nákupních seznamů, které vyhovují různým potřebám a preferencím. Od minimalistických designů po komplexní rozvržení, tyto šablony jsou ideální pro každého, kdo chce zvýšit efektivitu svých nákupů a užít si bezstresový zážitek v obchodě.
Začněme! 🌟
Co jsou šablony nákupních seznamů?
Šablony nákupních seznamů jsou strukturované seznamy s předdefinovaným rozvržením, které vám pomohou zorganizovat nákupy a zabránit vyprodání zásob. Lze je přizpůsobit podle vašich požadavků. Ať už dáváte přednost šabloně nákupního seznamu pro tisk nebo digitálnímu řešení, hotový a komplexní nákupní seznam vám usnadní nakupování.
Typický nákupní seznam obsahuje mléčné výrobky, maso, zeleninu, ovoce, základní potraviny, oleje atd., které se v obchodě nacházejí na různých místech. Šablona nákupního seznamu tyto produkty kategorizuje a umožňuje vám vybrat ty, které potřebujete, a předem uvést jejich množství. Nemusíte tak bloudit po obchodě.
Kromě toho vám tyto seznamy umožňují přidat k jednotlivým položkám další poznámky. Pokud tedy potřebujete koupit konkrétní výrobek určité značky, abyste mohli lépe naplánovat svůj týden, nemusíte si to pamatovat; váš seznam vám to připomene.
🧠 Zajímavost: Podle studie Stern School of Business bylo zakoupeno více než 80 % položek na nákupním seznamu, což podtrhuje jeho účinnost při nákupu potravin.
Co dělá šablonu nákupního seznamu dobrou?
Dobře navržená šablona nákupního seznamu zjednodušuje nákupy, snižuje únavu z rozhodování a pomáhá vám dodržovat rozpočet. Měla by být přehledná, přizpůsobivá a dostatečně intuitivní, aby zefektivnila vaši rutinu a zároveň se přizpůsobila měnícím se potřebám. Tady je několik věcí, které odlišují skvělou šablonu od ostatních:
- Přehledné rozdělení do kategorií: Uspořádejte si nákup podle kategorií (např. ovoce a zelenina, mléčné výrobky, sušiny), abyste se v obchodě mohli efektivně orientovat a nemuseli se vracet zpět.
- Konkrétní množství: Přidejte pole pro množství a jednotky, abyste přesně určili, kolik toho potřebujete.
- Připomenutí: Získejte připomenutí, jako jsou preference značek, zlevněné zboží nebo náhradní produkty.
- Zůstaňte soustředění: Upřednostněte základní věci pomocí sekce „Must-Have“ (Nutné), abyste se soustředili na nezbytnosti, než přidáte další položky.
- Sledujte položky: Využijte formát kontrolního seznamu, abyste mohli během nakupování sledovat položky a vizuálně omezit přehlédnutí.
- Uživatelsky přívětivé rozvržení: Flexibilní design s prázdnými řádky nebo mezerami pro poslední dodatečné položky nebo impulzivní nákupy.
- Synchronizační vlastnosti: Synchronizujte s jídelníčky propojením ingrediencí s týdenními recepty, čímž minimalizujete plýtvání a nadbytečné nákupy.
🔎 Věděli jste? 44 % nakupujících se domnívá, že při používání nákupního seznamu utratí méně peněz.
13 bezplatných šablon nákupních seznamů, které vám ušetří čas
Každá šablona byla navržena pro jiný účel, od organizace nákupů potravin po efektivní plánování jídel pro vaši rodinu, odhad nákladů na recepty a stav zásob a mnoho dalšího. Porozumění každé z nich jednotlivě se může zdát obtížné, protože obsahují určitou odbornou terminologii.
Naštěstí máme pro vás komplexní sadu 13 bezplatných šablon nákupních seznamů od ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, a dalších platforem, jako jsou Google Docs a Vertex42.
1. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Plánování jídel je únavné a může vás to přetížit, zejména pokud nesledujete své požadavky na potraviny. Šablona pro plánování jídel ClickUp, vhodná pro začátečníky, je ideálním řešením pro efektivní plánování jídel, které podporuje zdravější stravování a šetří čas i peníze.
Tato šablona vám umožní plánovat týdenní jídla, vytvářet nákupní seznamy, sledovat vaše oblíbené recepty a kontrolovat vaše stravovací cíle. Šablonu lze snadno přizpůsobit vašim konkrétním potřebám a preferencím pomocí přizpůsobitelných polí a zobrazení.
Co se vám na ní bude líbit:
- Ukládejte a organizujte své oblíbené recepty v šabloně, abyste k nim měli snadný přístup.
- Sledujte svůj příjem živin a pokrok při dosahování svých zdravotních cílů.
- Naplánujte si jídla v rámci rozpočtu a sledujte své výdaje za potraviny.
- Zobrazte si svůj týdenní jídelníček v kalendářovém zobrazení, abyste se v něm snadno orientovali.
Ideální pro: Každého, kdo chce zjednodušit plánování jídel, sledovat svůj jídelníček, ušetřit čas a peníze nebo vyhovět specifickým stravovacím potřebám.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro plánování jídel, které vám ušetří čas
2. Šablona pro plánování jídelníčku ClickUp
Šablona pro plánování jídelníčku ClickUp optimalizuje plánování jídel pro restaurace, cateringové služby nebo osobní použití. Pomáhá vám organizovat jídelníčky, plánovat obědy a další jídla, spravovat recepty a sledovat zásoby.
Můžete zjednodušit tvorbu jídelníčku, zajistit konzistenci produktů a snížit plýtvání potravinami optimalizací využití surovin. Spolupracujte se svým týmem na nápadech pro jídelníček, sledujte preference zákazníků a snadno upravujte své jídelníčky na základě sezónní dostupnosti nebo dietních omezení.
Co se vám na ní bude líbit:
- Navrhněte si jídelníčky na týden, měsíc nebo jakékoli jiné období a zajistěte si tak pestrost a konzistenci.
- Pomocí ClickUp Brain vypočítejte náklady na každý recept, abyste optimalizovali svůj rozpočet a ceny.
- Sledujte ingredience a zásoby, abyste minimalizovali plýtvání a měli jistotu, že máte vše, co potřebujete.
- Vytvořte speciální menu pro svátky, cateringové akce nebo jiné zvláštní příležitosti.
🎁 Bonus: Zde je šablona pro výpočet rozpočtu na recepty, kterou jsme vytvořili pomocí ClickUp Brain v ClickUp Docs:
Ideální pro: Restaurace, cateringové služby, firmy zabývající se rozvozem jídla a jednotlivce, kteří chtějí zefektivnit proces plánování jídelníčku.
➡️ Číst více: Bezplatné šablony pro plánování večeří
3. Šablona nákladů na recepty ClickUp
Osvojte si umění kulinářského rozpočtování s šablonou ClickUp Recipe Cost Template! Tato uživatelsky přívětivá šablona vám umožní vypočítat náklady na vaše kulinářské výtvory. Zadejte ingredience, množství a jednotkové náklady a šablona automaticky vypočítá celkové náklady na recept a náklady na jednu porci.
Sledujte také výkyvy cen, experimentujte s různými ingrediencemi a objevujte cenově výhodné alternativy, aniž byste museli slevit z chuti.
Co se vám na ní bude líbit:
- Sledujte zásoby ve spíži a jejich ceny, abyste zjednodušili kalkulaci nákladů na recepty.
- Snadno převádějte různé měrné jednotky pro přesné výpočty nákladů.
- Upravte recepty pro různé velikosti porcí a automaticky přepočítejte náklady.
- Analyzujte své výdaje za různé ingredience a zjistěte, kde můžete ušetřit.
Ideální pro: Domácí kuchaře, food blogery, ty, kdo si připravují jídlo dopředu, a všechny, kdo chtějí spočítat náklady na recepty, spravovat svůj rozpočet na jídlo a činit informovaná rozhodnutí ohledně stravování.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte krátké přestávky v produktivní chvíle tím, že se věnujete rychlým úkolům, které vám pomohou udržet pořádek a efektivitu. Vyzkoušejte tyto jednoduché způsoby, jak mít vše pod kontrolou:
- Zorganizujte se pomocí produktivní aplikace, jako je ClickUp ⚡
- Třídit a odpovídat na e-maily, abyste vyčistili svou doručenou poštu 📩
- Uklidněte a uvolněte svůj fyzický pracovní prostor 🧹
- Uspořádejte soubory a uklidněte plochu svého počítače 🗂️
- Spusťte aktualizaci systému, aby byl váš počítač optimalizován 🔄
4. ClickUp Simple To-Do List
Šablona jednoduchého seznamu úkolů ClickUp je ideálním řešením pro organizaci úkolů a zvýšení produktivity. Tato přehledná šablona poskytuje centralizované centrum pro správu vašich úkolů, ať už se jedná o osobní pochůzky, pracovní projekty nebo domácí práce. Díky intuitivnímu rozhraní a přizpůsobitelným funkcím můžete snadno přidávat úkoly, přiřazovat termíny, nastavovat priority a sledovat pokrok.
Tato šablona zjednodušuje správu úkolů, snižuje stres a umožňuje vám dosáhnout více. Rozdělte velké projekty na menší, zvládnutelné úkoly, spolupracujte s ostatními a užijte si pocit uspokojení z odškrtávání položek ze seznamu.
Co se vám na ní bude líbit:
- Přiřaďte svým úkolům priority, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější.
- Stanovte si termíny a nechte si zasílat připomenutí, abyste vše stihli včas.
- Sledujte svůj pokrok a udržujte si motivaci tím, že odškrtáváte splněné úkoly.
- Vytvořte si vlastní stavy, které odrážejí váš pracovní postup, a sledujte průběh úkolů.
Ideální pro: Jednotlivce a týmy, které chtějí organizovat úkoly, efektivně spravovat svůj čas a zvýšit produktivitu.
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly ve všech svých úkolech, chatech a dokumentech, takže vám nic neunikne.
5. Šablona základního seznamu ClickUp
Šablona ClickUp Basic List je jednoduchý, ale účinný způsob, jak organizovat úkoly, zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu. Ať už spravujete denní úkoly, sledujete milníky projektu nebo stanovujete priority klíčových úkolů, tato šablona poskytuje přehledný a strukturovaný formát, díky kterému budete mít vše na jednom místě.
Tato šablona je navržena s ohledem na flexibilitu a efektivitu a přizpůsobí se vašemu jedinečnému pracovnímu postupu. Díky přizpůsobitelným polím, funkci drag-and-drop a spolupráci v reálném čase nebylo nikdy snazší mít přehled o úkolech a denním plánování.
Co se vám na ní bude líbit:
- Rychlé nastavení a přizpůsobení jakémukoli pracovnímu postupu, od osobního až po profesionální použití.
- Využijte spolupráci v reálném čase s komentáři, přiřazováním úkolů a sdílením souborů na jednom místě.
- Získejte flexibilní organizaci úkolů díky třídění, filtrování a seskupování pro lepší přehlednost.
- Seskupujte, třídějte a filtrujte úkoly podle termínů, priorit nebo kategorií, abyste se mohli soustředit a udržet si přehled.
Ideální pro: kohokoli od projektových manažerů a týmů po freelancery a jednotlivce, kteří hledají jednoduchý, spolupracující a přizpůsobitelný způsob, jak organizovat úkoly, sledovat pokrok a zvýšit produktivitu.
Toto řekla Catriona Parsons, ředitelka společnosti Bluelime Bespoke, o používání ClickUp:
Poskytujeme luxusní služby soukromého cateringu a concierge, takže jsme neustále v pohybu. Práce ze smartphonu a používání aplikace ClickUp mi zatím rozhodně pomohly nejvíc. Například mohu odškrtávat platby přijaté na náš bankovní účet, aniž bych musela čekat, až se dostanu domů. To je jeden z příkladů toho, co mi přijde neuvěřitelně užitečné.
6. Šablona ClickUp pro inventář restaurace
Pokud provozujete restauraci, je pro vás správné vedení zásob surovin klíčové, abyste se vyhnuli nadměrným zásobám nebo jejich nedostatku. Šablona ClickUp Restaurant Inventory Template je klíčem k efektivní správě zásob a minimalizaci plýtvání potravinami! Tato komplexní šablona vám umožní sledovat suroviny, monitorovat stav zásob, předvídat poptávku a optimalizovat nákupní rozhodnutí.
Šablonu můžete snadno přizpůsobit svým jedinečným potřebám pomocí přizpůsobitelných polí a zobrazení. Navíc můžete sledovat data expirace, pozorovat výkonnost dodavatelů a generovat podrobné zprávy, abyste získali cenné informace o toku zásob.
Co se vám na ní bude líbit:
- Získejte přehled o stavu zásob restaurace díky pěti přizpůsobitelným stavům: Archivováno, Skladem, Nová položka, Vyprodáno a Objednat znovu.
- Nastavte si body pro objednání a dostávejte upozornění, když se zásoby tenčí, abyste nikdy neměli nedostatek základních surovin.
- Sledujte plýtvání potravinami a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, abyste minimalizovali ztráty a maximalizovali ziskovost.
- Analyzujte náklady na suroviny a identifikujte možnosti úspor ve svém nákupním procesu.
Ideální pro: Majitele restaurací, manažery a kuchaře, kteří chtějí zefektivnit správu zásob, snížit plýtvání potravinami a optimalizovat nákupní rozhodnutí.
➡️ Číst více: Nejlepší software pro správu objednávek
7. Šablona pro kalkulaci nákladů na recepty v restauraci ClickUp
Díky šabloně ClickUp Restaurant Recipe Costing Template už nemusíte hádat ceny jídelního lístku, abyste byli připraveni a maximalizovali ziskovost své restaurace. Tento dynamický nástroj vám umožňuje vypočítat přesné náklady na každé jídlo a zajistit, aby vaše ceny odrážely náklady na suroviny a požadované ziskové marže.
Po výběru a zadání ingrediencí, množství a jednotkových cen šablona automaticky vypočítá celkovou cenu receptu, cenu za porci a potenciální ziskové marže. Poté můžete snadno sledovat výkyvy cen, upravovat recepty a experimentovat s různými cenovými strategiemi, abyste optimalizovali své menu pro úspěch.
Co se vám na ní bude líbit:
- Vytvořte centralizovanou databázi ingrediencí s příslušnými náklady.
- Přesně určete výtěžnost každého receptu, abyste mohli vypočítat cenu za porci a minimalizovat plýtvání.
- Analyzujte ziskovost položek ve vašem menu a identifikujte příležitosti ke zlepšení.
- Tiskněte přehledné zprávy o nákladech na recepty, ziskových maržích a celkovém výkonu jídelního lístku.
Ideální pro: Majitele restaurací, kuchaře a manažery, kteří chtějí přesně vypočítat náklady na recepty, optimalizovat ceny jídelního lístku a zvýšit ziskovost.
📚 Přečtěte si také: Jak využívat AI v každodenních úkolech: moderní životní dovednosti
8. Šablona seznamu úkolů pro plánování večírků ClickUp
Šablona seznamu úkolů pro plánování večírků ClickUp je vaším dokonalým společníkem při pořádání večírků! Rozlučte se se stresem a přivítejte organizované oslavy díky této komplexní šabloně, která vás provede každým krokem procesu plánování večírku. Tato šablona vám pomůže mít přehled o všech detailech, od vytváření seznamů hostů a správy pozvánek až po sledování odpovědí a koordinaci dekorací.
Díky přizpůsobitelným polím a zobrazením vám šablona seznamu úkolů pro plánování večírků ClickUp umožňuje snadno se přizpůsobit jakémukoli večírku, oslavě narozenin, svátečnímu setkání nebo neformálnímu posezení. Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a spolupracujte s přáteli nebo rodinou, abyste zajistili hladký a úspěšný průběh akce.
Co se vám na ní bude líbit:
- Sledujte výdaje na večírky a držte se svého rozpočtu.
- Organizujte a komunikujte s dodavateli, jako jsou cateringové služby, DJs nebo fotografové.
- Vizualizujte si časový plán přípravy večírku, abyste měli jistotu, že vše proběhne podle plánu.
- Snadno spravujte a sdílejte svůj seznam hostů a jeho různé verze, sledujte potvrzení účasti a rozesílejte připomenutí.
Ideální pro: Každého, kdo plánuje oslavu, od neformálních setkání po velkolepé akce, a chce mít vše zorganizované, efektivně spravovat úkoly a zajistit úspěšnou oslavu.
Podívejte se, jak ClickUp zlepšil produktivitu společnosti Pressed Juice:
9. Šablona seznamu úkolů pro péči o sebe od ClickUp
Šablona seznamu úkolů pro péči o sebe ClickUp upřednostňuje vaše blaho tím, že vytváří strukturovanou, ale flexibilní rutinu péče o sebe. Ať už se zaměřujete na duševní pohodu, fyzické zdraví nebo jednoduché denní návyky, tato šablona usnadňuje sledování důležitých aktivit, nastavování připomínek a budování udržitelné rutiny péče o sebe. Přehledné a organizované rozvržení vám umožní zůstat si vědomi svých potřeb, aniž byste se cítili přetížení.
Tato šablona podporuje vyvážený přístup k produktivitě a osobnímu blahobytu tím, že vám umožňuje stanovit si cíle v oblasti péče o sebe, sledovat pokrok a podle potřeby provádět úpravy. Kategorizujte činnosti, sledujte míru dokončení a zamyslete se nad svou rutinou, abyste si postupem času vybudovali lepší návyky. Díky intuitivnímu designu ClickUp se navíc péče o sebe stává více záměrnou a disciplinovanou.
Co se vám na ní bude líbit:
- Organizujte aktivity péče o sebe podle typu, například duševní, fyzické nebo emocionální zdraví, pomocí vlastních kategorií.
- Sledujte dokončené úkoly a postupně si vytvořte lepší návyky díky sledování pokroku.
- Automatizujte připomenutí, abyste byli důslední a nikdy nezmeškali okamžik péče o sebe.
- Přizpůsobte si zobrazení a přepínejte mezi formátem kontrolního seznamu, kalendáře nebo tabule pro snadné plánování.
Ideální pro: Každého, kdo chce dát přednost péči o sebe, vybudovat si zdravé návyky a vytvořit strukturovaný, ale flexibilní wellness režim.
➡️ Číst více: Nejlepší nástroje AI pro osobní použití a produktivitu
10. Jednoduchá šablona týdenního nákupního seznamu od Canva
Šablona jednoduchého týdenního nákupního seznamu od Canva usnadňuje plánování jídel a nakupování díky přehlednému a organizovanému rozložení pro zaznamenávání nezbytných položek. Tato šablona, vytvořená pro přehlednost a pohodlí, vám umožňuje kategorizovat potraviny, upřednostnit nezbytné položky a optimalizovat nákupy.
Tento minimalistický a snadno použitelný seznam potravin vám zajistí bezproblémový nákup. Šablonu si přizpůsobte podle svých potřeb přidáním sekcí pro konkrétní obchody, stravovací preference nebo základní potraviny. Vytiskněte si ji nebo použijte v digitální podobě – v každém případě budete mít dobře strukturovaný seznam, díky kterému bude nakupování potravin rychlejší a efektivnější.
Co se vám na ní bude líbit:
- Rozdělte potraviny do předem navržených kategorií a nakupujte efektivněji.
- Přizpůsobte rozložení podle regálů v obchodě, stravovacích potřeb, osobních preferencí a dalších věcí.
- Snadno vytiskněte nebo přejděte na digitální verzi pro flexibilní přístup na papíře nebo jakémkoli zařízení.
- Užijte si čistý, moderní design, díky kterému bude váš nákupní seznam funkční a zároveň vizuálně atraktivní.
Ideální pro: Každého, kdo chce jednoduchý, strukturovaný a přizpůsobitelný seznam potravin, aby bylo nakupování rychlejší, snazší a přehlednější.
📚 Přečtěte si také: Jak naplánovat svůj týden: Průvodce pro vyšší produktivitu a zenový stav mysli
11. Šablona nákupního seznamu v tabulkovém procesoru od Vertex42
Šablona nákupního seznamu v tabulkovém procesoru od Vertex42 vám pomůže vyhnout se impulzivním nákupům v obchodě (například během výprodeje), protože vám umožní sepsat produkty, které skutečně potřebujete. Tato šablona, navržená ve formátu tabulkového procesoru, kategorizuje položky, sleduje množství a dynamicky aktualizuje váš seznam.
Navíc si můžete přizpůsobit části listů tak, aby vyhovovaly vašim nákupním zvyklostem, aktualizovat množství v reálném čase a dokonce vypočítat odhadované náklady, abyste se vešli do rozpočtu.
Co se vám na ní bude líbit:
- Dynamicky třídějte a filtrujte položky tak, aby odpovídaly vaší nákupní trase nebo prioritám.
- Sledujte množství a náklady, abyste se vešli do rozpočtu a vyhnuli se nadměrným výdajům.
- Upravte kategorie stránek a uspořádejte potraviny podle regálů v obchodě nebo podle svých osobních preferencí.
- Používejte digitálně nebo vytiskněte pro flexibilní nakupování přizpůsobené vašim potřebám.
Ideální pro: Každého, kdo chce strukturovaný, datově podložený a přizpůsobitelný seznam potravin, aby nakupování bylo efektivnější a šetrnější k rozpočtu.
12. Šablona nákupního seznamu PPT od GDoc
Šablona PPT Grocery List Template od GDoc, kompatibilní s Google Slides, Microsoft PowerPoint a MacOS Keynote na iOS, je další dobrou volbou, která vám pomůže při nákupu potravin. Nabízí vizuální a strukturovaný způsob, jak uspořádat vaše nákupní potřeby. Má přehledný a snadno čitelný formát, takže je ideální pro ty, kteří preferují vizuálně atraktivní nákupní seznam.
Na rozdíl od tradičních tabulek nebo textových seznamů umožňuje tato šablona přizpůsobení pomocí ikon, barev a obrázků, díky čemuž je plánování nákupu potravin zábavnější a roztomilejší. Díky jednoduchému, ale efektivnímu rozvržení promění tato šablona váš seznam potravin v dobře organizovaný nástroj pro nakupování.
Co se vám na ní bude líbit:
- Vizualizujte svůj seznam pomocí ikon, obrázků a barevně odlišených sekcí pro lepší organizaci.
- Snadno přizpůsobte své nákupní preference pomocí funkcí drag-and-drop.
- Vytiskněte si ji nebo použijte digitálně pro pohodlný přístup na papíře, tabletu nebo telefonu.
- Efektivně organizujte nákupy seskupením položek do kategorií, abyste měli hladší nákupní zážitek.
Ideální pro: Každého, kdo dává přednost vizuálně strukturovanému, přizpůsobitelnému a snadno použitelnému nákupnímu seznamu pro lépe organizované nakupování.
13. Šablona nákupního seznamu s nízkým obsahem sacharidů od Venngage
Plánování nízkosacharidových jídel je díky šabloně Lowcarb Grocery Checklist Template od Venngage mnohem jednodušší. Tato šablona vám pomůže zůstat organizovaní, ušetřit čas a dodržet své stravovací cíle, aniž byste museli obětovat rozmanitost. Její přehledné a vizuálně přitažlivé rozvržení obsahuje kategorie pro bílkoviny, čerstvou zeleninu, základní potraviny a nízkosacharidové snacky, takže nikdy nezapomenete na základní potraviny a nepodlehne impulzivním nákupům.
Seznam je ideální pro ty, kteří si připravují jídlo dopředu, a pro milovníky zdravého životního stylu. Obsahuje také prostor pro nápady na týdenní jídelníček, takže můžete snadno sladit nákup potravin se svým výživovým plánem.
Co se vám na ní bude líbit:
- Kategorizujte potraviny podle barev pro rychlou orientaci mezi jednotlivými skupinami potravin.
- Integrujte s oblíbenými aplikacemi pro digitální nákupní seznamy a získejte aktualizace v reálném čase.
- Nahraďte potraviny s vysokým obsahem sacharidů alternativami s nízkým obsahem sacharidů pomocí integrovaných návrhů náhrad.
- K seznamu máte přístup kdykoli a kdekoli, bez nutnosti připojení k internetu.
Ideální pro: osoby držící keto dietu, nadšence do přípravy jídel, zdravotní kouče a zaneprázdněné domácnosti, které chtějí zjednodušit plánování nákupů potravin s nízkým obsahem sacharidů.
🔍 Věděli jste? Pokud se při nakupování potravin zaměříte na okrajové části obchodu, můžete se rozhodovat zdravěji. Čerstvé ovoce, zelenina, bílkoviny a další rychle se kazící potraviny se často nacházejí právě tam. Tomuto způsobu nakupování se říká „perimeter shopping“.
Uspořádejte si svůj nákupní seznam pomocí ClickUp
Díky šabloně nákupního seznamu se vyhnete zbytečným výdajům za věci, které již máte doma, nebo zapomenutým nákupům důležitých věcí. Navíc vám pomůže rozdělit nákupy do kategorií, udržet pořádek a vyhnout se překročení rozpočtu při nakupování.
ClickUp usnadňuje nakupování potravin díky univerzálním, přehledným a snadno použitelným šablonám, které se hodí pro jakýkoli styl nakupování. Ať už nakupujete velké nebo malé množství potravin, šablony ClickUp vám pomohou mít nakupování pod kontrolou, ušetřit čas a zbavit se stresu při každém nákupu.
Navíc vám flexibilní funkce pro správu úkolů a spolupráci v ClickUp pomohou naplánovat jídla, rozvrhnout výdaje a dokonce koordinovat nákupy s členy rodiny.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp, stáhněte si tyto šablony a nakupování potravin bude hračkou!