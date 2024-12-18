Více než 25 jednoduchých a zdravých nápadů na oběd do práce

Mezi neustálými schůzkami, termíny a nekonečnými úkoly je snadné přehlédnout jednu důležitou část dne: oběd. Ale zdravé a syté nápady na oběd do práce mohou udělat zázraky pro vaši produktivitu, energii a celkovou pohodu.
Vyvážený oběd dodá energii vašemu mozku, zabrání odpolednímu poklesu energie a dodá vám sílu zvládnout zbytek dne.
Najít perfektní jídlo, které je rychlé, výživné a snadno se balí, nemusí být žádná výzva. Stačí jen trochu plánování, pár chytrých triků na přípravu jídla a správné recepty. 👨🍳
Sestavili jsme seznam nápadů na obědy do práce, které vyhovují nabitému programu i různým stravovacím potřebám. Ať už se jedná o jídla s vysokým obsahem bílkovin, veganské varianty nebo rychlé recepty s sebou, všechny tyto nápady se snadno připravují, jsou přenosné a chutné – ideální pro nabití energie na celý den bez stresu.
Rychlé a snadné nápady na obědy pro rušné pracovní dny
Zdravé a bezstresové obědy v práci nemusí být výzvou. Se správnými recepty můžete zůstat plní energie a produktivní, aniž byste trávili hodiny v kuchyni.
Tyto snadné možnosti jsou rozděleny do sekcí podle vašeho rozvrhu a preferencí.
Recepty na obědy, které si můžete připravit předem
Když máte nabitý program, může být přípravou obědů předem velká pomoc. Tyto recepty jsou navrženy tak, aby vám ušetřily čas, zůstaly čerstvé po několik dní a dodaly vám energii na celý pracovní den.
a. Pečený losos s quinoou a pečenou zeleninou
Tento recept bohatý na bílkoviny kombinuje lososa plného omega-3 mastných kyselin s výživnou quinoou a barevnou zeleninou, což z něj dělá ideální jídlo pro přípravu předem.
Ingredience:
- 1 filet z lososa
- 1 šálek vařené quinoa
- 1 šálek pečených zeleniny (např. cuketa, mrkev, paprika)
- 1 lžička olivového oleje
- Špetka soli a pepře
- Kousek citronu na ozdobu
Pokyny:
- Předehřejte troubu na 200 °C.
- Položte filet z lososa na plech, pokapejte olivovým olejem a dochuťte solí a pepřem.
- Pečte 12–15 minut nebo dokud se losos snadno nerozpadá vidličkou.
- Podávejte s vařenou quinoou a pečenou zeleninou v nádobách na přípravu jídel.
- Před jídlem dochuťte kapkou citronové šťávy.
👀 Věděli jste? Quinoa je již tisíce let základní potravinou v Jižní Americe a staří Inkové ji ctili jako „matku všech obilovin “.
b. Středomořský salát z cizrny
Tento salát připravený předem je bohatý na vlákninu a bílkoviny, osvěžující, snadno přenosný a vydrží čerstvý několik dní.
Ingredience:
- 1 plechovka cizrny, scezená a opláchnutá
- 1 šálek cherry rajčat, rozkrojených na polovinu
- ½ šálku okurky, nakrájené na kostičky
- ¼ šálku červené cibule, jemně nakrájené
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 lžíce citronové šťávy
- ¼ šálku sýra feta (volitelně)
Pokyny:
- Smíchejte cizrnu, cherry rajčata, okurku a červenou cibuli ve velké míse.
- Pokapejte olivovým olejem a citronovou šťávou a dobře promíchejte.
- Podle chuti posypte feta sýrem.
- Uchovávejte v ledničce a zabalte do jednotlivých nádob pro osvěžující oběd.
c. Misky s kuřecím masem a rýží
Toto vyvážené jídlo kombinuje libové bílkoviny, komplexní sacharidy a zeleninu. Je ideální pro přípravu více porcí na celý týden.
Ingredience:
- 1 grilované kuřecí prso, nakrájené na kostičky
- 1 šálek vařené hnědé rýže
- 1 šálek dušeného brokolice
- 1 plátek citronu
Pokyny:
- Do nádoby na přípravu jídla vložte hnědou rýži, nakrájené kuřecí maso a dušenou brokolici.
- Pro zvýraznění chuti pokrmu pokapejte citronovou šťávou.
- Skladujte v ledničce a před konzumací ohřejte.
d. Blízkovýchodní kořeněný čočkový guláš
Teplý, útěšný guláš s výraznými středovýchodními kořeními, ideální pro přípravu předem a ohřátí.
Ingredience:
- 1 šálek vařených zelených čoček
- 1 malá cibule, nakrájená na kostičky
- 2 stroužky česneku, nasekané
- 1 šálek nakrájených rajčat
- 1 lžička kmínu
- 1 lžička uzené papriky
- 1 lžíce olivového oleje
- 1 šálek zeleninového vývaru
- 1 lžíce čerstvé petržele na ozdobu
Pokyny:
- Na středním ohni rozehřejte olivový olej v hrnci a osmahněte cibuli a česnek, dokud nezměknou.
- Přidejte kmín a uzenou papriku a míchejte, dokud se nerozvoní.
- Přidejte nakrájená rajčata, čočku a zeleninový vývar. Přiveďte k varu a vařte 15 minut.
- Před podáváním ozdobte petrželkou nebo zabalte do nádob pro přípravu jídla.
e. Pečená těstovinová zapékaná
Toto sýrové, syté jídlo je ideální pro přípravu předem a ohřátí na útulný oběd plný sacharidů.
Ingredience:
- 2 šálky vařených těstovin (např. penne nebo fusilli)
- 1 šálek marinara omáčky
- ½ šálku ricotty
- ½ šálku nastrouhané mozzarelly
- ½ šálku restovaného špenátu
- 1 lžička sušeného oregana
Pokyny:
- Předehřejte troubu na 190 °C.
- V misce smíchejte uvařené těstoviny, marinara omáčku, ricottu a restovaný špenát.
- Přendejte do zapékací misky a posypte nastrouhanou mozzarellou a oreganem.
- Pečte 20 minut nebo dokud nebude zlatavé a bublinkové.
Základy vaření ve velkém
- Připravte si omáčky nebo dresinky ve větším množství, abyste si mohli jídla zpestřit.
- Vařte univerzální základní suroviny, jako jsou obiloviny, bílkoviny a pečená zelenina, které můžete během týdne kombinovat.
- Používejte vzduchotěsné nádoby, aby jídlo zůstalo čerstvé a snadno se dalo vzít s sebou.
- Vyhraďte si jeden den na přípravu, nakrájení, uvaření a rozdělení ingrediencí na celý týden.
- Označte nádoby obsahem a datem, abyste měli vše přehledně uspořádané.
Obědy s sebou
V dnech, kdy máte málo času, vám tyto rychlé a přenosné možnosti zajistí, že nikdy nevynecháte zdravé jídlo. Snadno se připravují, dobře se balí a dodají vám energii na rušné odpoledne.
a. Wrapy s krůtím masem a hummusem
Tyto wrapy jsou rychlé, přenosné a plné bílkovin, které vás udrží syté a soustředěné po celý den.
Ingredience:
- 1 celozrnná tortilla
- 2 lžíce hummusu
- 4 plátky krůtího masa
- 1 hrst baby špenátu
- ½ okurky, nakrájené na tenké plátky
Pokyny:
- Hummus rovnoměrně natřete na tortillu.
- Na vrch položte plátky krůtího masa, baby špenát a okurku.
- Pevně srolujte, nakrájejte na polovinu a zabalte jako jídlo s sebou.
b. Sendvič Caprese s pestem
Tento sendvič inspirovaný italskou kuchyní je čerstvý, chutný a snadno se připravuje i v rušných ránech.
Ingredience:
- 1 ciabatta nebo celozrnný chléb
- 2 plátky čerstvé mozzarelly
- 1 rajče, nakrájené na plátky
- 1 lžíce bazalkového pesta
- Čerstvé lístky bazalky
Pokyny:
- Na jednu stranu chleba nebo rohlíku natřete pesto.
- Na talíř naskládejte plátky rajčat, čerstvou mozzarellu a lístky bazalky.
- Zavřete sendvič, pevně ho zabalte a vychutnejte si ho čerstvý.
c. Sendvič inspirovaný banh mi
Tento sendvič inspirovaný vietnamskou kuchyní kombinuje pikantní nakládanou zeleninu s chutnými bílkovinami a vytváří tak jedinečnou chuť.
Ingredience:
- 1 malá bageta nebo francouzský rohlík
- 85 g grilovaného kuřecího masa nebo plátků tofu
- ½ šálku nakládané mrkve a daikonu
- 2 lžíce majonézy
- 1 lžička sójové omáčky
- 1 hrst čerstvého koriandru
Pokyny:
- Smíchejte majonézu a sójovou omáčku a poté natřete na bagetu.
- Vrstvy grilovaného kuřete nebo tofu, nakládané zeleniny a čerstvého koriandru
- Zavřete sendvič, pevně ho zabalte a přibalte si ho k obědu.
d. Středomořský wrap s čočkou a špenátem
Proteinový wrap na rostlinné bázi s výraznými středomořskými chutěmi.
Ingredience:
- 1 celozrnná tortilla
- ½ šálku vařených čoček
- ½ šálku čerstvých listů špenátu
- 1 lžíce tahini
- 1 lžička citronové šťávy
Pokyny:
- Smíchejte v misce čočku s tahini a citronovou šťávou.
- Směs rozetřete na tortillu a navrch položte čerstvý špenát.
- Pevně srolujte, nakrájejte na polovinu a zabalte si jako oběd.
Obědy s vysokým obsahem bílkovin
Pokud potřebujete polední energii, abyste se mohli soustředit a vyhnuli se poklesu energie, tyto nápady na obědy s vysokým obsahem bílkovin vám poskytnou správnou rovnováhu živin. Jsou rychlé na přípravu, syté a díky extra bílkovinám vám dodají energii na několik hodin.
a. Salát z tuňáka a bílých fazolí
Tento salát, který se nemusí vařit, se rychle připravuje, je bohatý na bílkoviny a vydrží i během náročných pracovních dnů.
Ingredience:
- 1 plechovka tuňáka ve vodě, scezená
- ½ šálku konzervovaných bílých fazolí, opláchnutých
- 1 šálek cherry rajčat, rozpůlených
- 1 lžíce olivového oleje
- 1 lžička citronové šťávy
- Špetka soli a pepře
Pokyny:
- Smíchejte v misce tuňáka, bílé fazole a cherry rajčata.
- Pokapejte olivovým olejem a citronovou šťávou, poté dochuťte solí a pepřem.
- Dobře promíchejte, zabalte do nádoby a podávejte vychlazené.
b. Tofu a zelenina na pánvi
Tento rychlý pokrm plný rostlinných bílkovin je ideální pro rušné dny.
Ingredience:
- 1 šálek pevného tofu, nakrájeného na kostky
- 1 šálek míchané zeleniny (např. paprika, brokolice, mrkev)
- 1 lžíce sójové omáčky
- 1 lžička sezamového oleje
Pokyny:
- Na pánvi rozehřejte sezamový olej na středním ohni.
- Přidejte tofu a vařte, dokud nezíská zlatavou barvu.
- Přidejte smíchanou zeleninu a sójovou omáčku a míchejte, dokud není hotové.
- Balení a podávání teplé nebo studené
c. Korejská miska s hovězím bulgogi
Toto jídlo je plné jemného marinovaného hovězího masa a křupavé zeleniny, díky čemuž je výživné a chutné.
Ingredience:
- 225 g tenkých plátků hovězího masa (např. svíčková nebo ribeye)
- 2 lžíce sójové omáčky
- 1 lžička sezamového oleje
- 1 stroužek česneku, nasekaný
- 1 lžička nastrouhaného zázvoru
- 1 šálek dušeného brokolice
- ½ šálku nastrouhané mrkve
Pokyny:
- Hovězí maso marinujte 20 minut v sójové omáčce, sezamovém oleji, česneku a zázvoru.
- Hovězí maso opékejte na pánvi na středním ohni, dokud nezezlátne a nezměkne.
- Smíchejte v nádobě s dušenou brokolicí a nastrouhanou mrkví.
d. Pečené lososové placičky
Tyto jemné lososové placičky jsou plné bílkovin a jsou ideální pro vydatný oběd.
Ingredience:
- 1 plechovka lososa, scezená
- 1 vejce
- ¼ šálku strouhanky
- 1 lžíce majonézy
- 1 lžíce nasekaného kopru
- 1 lžička citronové šťávy
- Špetka soli a pepře
Pokyny:
- Předehřejte troubu na 190 °C a vyložte plech na pečení papírem na pečení.
- V misce smíchejte lososa, vejce, strouhanku, majonézu, kopr, citronovou šťávu, sůl a pepř.
- Vytvarujte malé placičky a položte je na plech.
- Pečte 15 minut, v polovině pečení otočte.
Obědy vhodné ke svačině
|Možnost svačiny
|Doporučené kombinace
|Energetické kousky
|Skvělé s předem připraveným čočkovým gulášem nebo zapečenými těstovinami.
|Krekry s hummusem
|Ideální pro středomořský wrap s čočkou nebo sendvič Caprese.
|Směs ovoce a ořechů
|Skvěle se hodí k lehkým salátům nebo tuňákovému salátu.
|Mini špízy Caprese
|Ideální s krůtími wrapy nebo pečenou zeleninovou focacciou.
|Zeleninové tyčinky s guacamole
|Doplňky k tofu stir-fry nebo veganskému pad Thai
Lehké a osvěžující saláty
Tyto saláty jsou ideální, když máte chuť na něco čerstvého a chutného. Jsou snadné na přípravu, přenosné a plné živin, takže váš oběd bude lehký, ale přesto sytý.
a. Salát z pečených řep a pomerančů
Svěží a osvěžující salát s chutí zemité řepy a pikantních citrusů.
Ingredience:
- 1 šálek pečených řep, nakrájených na kostičky
- 1 pomeranč, oloupaný a nakrájený na plátky
- 1 hrst rukoly
- 2 lžíce rozdrobeného kozího sýra (volitelné)
- 1 lžíce olivového oleje
- 1 lžička balzamikového octa
Pokyny:
- Smíchejte v misce pečenou řepu, plátky pomeranče a rukolu.
- Pokapejte olivovým olejem a balsamikovým octem.
- Podle chuti posypte kozím sýrem.
b. Caprese salát s čerstvou mozzarellou
Lehký, nenáročný salát, který vás potěší svou chutí a čerstvostí.
Ingredience:
- 1 šálek cherry rajčat, rozpůlených
- ½ šálku čerstvých kuliček mozzarelly
- Čerstvé lístky bazalky
- 1 lžíce balsamikové glazury
Pokyny:
- Smíchejte cherry rajčata, kuličky mozzarelly a lístky bazalky v misce.
- Před podáváním pokapejte balzamikovou glazurou.
c. Turecký pastýřský salát
Čerstvý, jednoduchý salát plný středomořských chutí.
Ingredience:
- 1 šálek nakrájené okurky
- ½ šálku nakrájených rajčat
- ¼ šálku červené cibule, nakrájené na tenké plátky
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 lžíce citronové šťávy
- 1 lžička sumaku
Pokyny:
- Smíchejte okurku, rajčata a červenou cibuli v misce.
- Pokapejte olivovým olejem a citronovou šťávou, poté posypte sumakem.
- Dobře promíchejte a zabalte si osvěžující salát.
d. Thajský salát z zelené papáji
Tento svěží salát kombinuje křupavou zelenou papáju s pikantním, kořeněným dresinkem.
Ingredience:
- 1 šálek nastrouhané zelené papáji
- ½ šálku nastrouhané mrkve
- 1 lžíce limetkové šťávy
- 1 lžička rybí omáčky nebo sójové omáčky
- 1 červená chilli paprička, jemně nakrájená
- 1 lžíce drcených arašídů
Pokyny:
- Smíchejte nastrouhanou papáju a mrkev v misce.
- Smíchejte limetkovou šťávu, rybí omáčku a chilli a připravte zálivku.
- Salát promíchejte s dresinkem a posypte drcenými arašídy.
👀 Věděli jste? Salát ze zelené papáji, neboli „Som Tum“, pochází z Laosu a rozšířil se po celé jihovýchodní Asii, kde se stal kulturní ikonou oslavovanou pro svou dokonalou rovnováhu pikantních, kyselých, slaných a sladkých chutí.
Veganské recepty
Tyto kreativní veganské obědy jsou plné rostlinných bílkovin a výrazných chutí, které vás zasytí a uspokojí.
a. Tacos se sladkými bramborami a černými fazolemi
Chutný oběd bohatý na vlákninu, který je jednoduchý, sytý a ideální pro dodání energie v poledne.
Ingredience:
- 2 malé celozrnné tortilly
- 1 středně velká sladká brambora, nakrájená na kostky a upečená
- ½ šálku černých fazolí z konzervy, opláchnutých
- 1 lžička kmínu
- 1 lžíce olivového oleje
- Čerstvý koriandr na ozdobu
- 1 plátek limetky
Pokyny:
- Kostičky sladkých brambor pečte 20 minut při teplotě 200 °C s olivovým olejem a kmínem.
- Ohřejte tortilly a naplňte je pečenými sladkými bramborami a černými fazolemi.
- Ozdobte čerstvým koriandrem a kapkou limetkové šťávy.
b. Soba nudle a zeleninový salát
Tento salát je osvěžujícím a lehkým jídlem, které kombinuje křupavé soba nudle s čerstvou zeleninou a tvoří tak chutný a výživný oběd.
Ingredience:
- 1 šálek vařených soba nudlí
- ½ šálku nastrouhané mrkve
- ½ šálku nakrájeného červeného zelí
- 1 lžíce sezamového oleje
- 1 lžička sójové omáčky
- 1 lžička rýžového octa
- 1 lžička sezamových semínek na ozdobu
Pokyny:
- Smíchejte vařené soba nudle, nastrouhanou mrkev a červené zelí v misce.
- Smíchejte sezamový olej, sójovou omáčku a rýžový ocet a připravte si lehký dresink.
- Salát promíchejte s dresinkem a ozdobte sezamovými semínky.
c. Veganské pad thai nudle
Toto nudlové jídlo je plné arašídové omáčky a čerstvé zeleniny a představuje vydatný rostlinný oběd.
Ingredience:
- 1 šálek vařených rýžových nudlí
- ½ šálku nastrouhané mrkve
- ½ šálku fazolových klíčků
- 2 lžíce arašídového másla
- 1 lžíce sójové omáčky
- 1 lžička limetkové šťávy
- 1 lžička sezamového oleje
- 1 lžíce drcených arašídů na ozdobu
Pokyny:
- Smíchejte arašídové máslo, sójovou omáčku, limetkovou šťávu a sezamový olej a připravte omáčku.
- Smíchejte vařené rýžové nudle s nastrouhanou mrkví, fazolovými klíčky a omáčkou.
- Před podáváním ozdobte drcenými arašídy.
d. Indický masala wrap s cizrnou
Pikantní, sytý wrap plněný cizrnou bohatou na bílkoviny a aromatickým kořením.
Ingredience:
- 1 celozrnná tortilla
- ½ šálku vařených a rozmačkaných cizrnových bobů
- 1 lžička kari koření
- 1 lžíce kokosového jogurtu
- ½ šálku nakrájeného salátu
Pokyny:
- Smíchejte v misce rozmačkané cizrny, kari koření a kokosový jogurt.
- Směs natřete na tortillu a posypte nastrouhaným salátem.
- Pečlivě to srolujte a zabalte si to na oběd.
Recepty vhodné pro keto dietu
Tyto recepty s nízkým obsahem sacharidů a vysokým obsahem tuků jsou navrženy tak, aby udržovaly vaši energii na stabilní úrovni a potěšily vaše chuťové buňky.
a. Cuketové nudle s pestem a cherry rajčátky
Keto-friendly „těstovinové“ jídlo, které je lehké, chutné a hotové za pár minut.
Ingredience:
- 1 šálek spirálovitých cuketových nudlí
- ½ šálku cherry rajčat, rozpůlených
- 1 lžíce bazalkového pesta
- 1 lžička olivového oleje
- 1 lžíce strouhaného parmazánu (volitelně)
Pokyny:
- Na pánvi rozehřejte olivový olej na středním ohni a cuketové nudle restujte 2–3 minuty.
- Přidejte cherry rajčata a promíchejte s pestem, dokud nejsou dobře obalená.
- Před podáváním posypte strouhaným parmazánem.
b. Rolky z uzeného lososa a okurky
Tyto osvěžující rohlíčky kombinují zdravé tuky a bílkoviny a tvoří tak sytý oběd vhodný pro keto dietu.
Ingredience:
- 1 velká okurka, nakrájená podélně na tenké plátky
- 85 g uzeného lososa
- 2 lžíce smetanového sýra
- 1 lžička čerstvého kopru
- Špetka černého pepře
Pokyny:
- Rozetřete smetanový sýr rovnoměrně na každý plátek okurky.
- Na vrch položte proužek uzeného lososa a posypte čerstvým koprem.
- Plátky okurky pevně srolujte a zajistěte párátkem.
- Před podáváním posypte černým pepřem.
c. Pečená kuřecí stehna s citronem a bylinkami
Jednoduchý, chutný keto recept s šťavnatými kuřecími stehýnky a čerstvými bylinkami.
Ingredience:
- 2 kuřecí stehna s kostí a kůží
- 1 lžíce olivového oleje
- 1 lžička sušeného tymiánu
- 1 citron, nakrájený na plátky
Pokyny:
- Předehřejte troubu na 190 °C (375 °F).
- Kuřecí stehna potřete olivovým olejem a tymiánem, poté je rozložte na plech s plátky citronu.
- Pečte 30 minut nebo dokud není hotové.
d. Keto frittata muffiny
Tyto mini frittaty jsou ideální pro oběd s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem sacharidů.
Ingredience:
- 6 velkých vajec
- ½ šálku vařené slaniny, rozdrobené
- ½ šálku nakrájené papriky
- ¼ šálku strouhaného sýra čedar
- 1 lžička sušeného oregana
Pokyny:
- Předehřejte troubu na 175 °C a vymastěte formu na muffiny.
- V misce rozšlehejte vejce a přidejte slaninu, papriku, čedar a oregano.
- Nalijte směs do formy na muffiny a pečte 15–20 minut, dokud neztuhne.
👀 Věděli jste? Frittaty pocházejí z Itálie 16. století a tradičně se připravovaly z přebytků surovin, což z nich dělá jeden z nejstarších příkladů vaření bez odpadu.
e. Thajská kokosová kuřecí polévka
Teplá, krémová polévka plná thajských chutí a zdravých tuků.
Ingredience:
- 1 kuřecí prsa, nakrájená na kousky
- 1 šálek kokosového mléka
- 1 šálek kuřecího vývaru
- 1 lžička červené kari pasty
- ½ šálku nakrájených hub
- 1 lžíce limetkové šťávy
Pokyny:
- V hrnci přiveďte kokosové mléko a kuřecí vývar k varu.
- Přidejte červenou kari pastu a přidejte nakrájené kuřecí maso a houby.
- Vařte 10 minut, přidejte limetkovou šťávu a podávejte teplé.
Díky těmto rychlým, snadným a výživným možnostem už nikdy nebudete muset slevit z nudného nebo nezdravého oběda. Správné plánování a vhodné recepty vám pomohou snadno udržet energii během pracovních dnů.
Časté problémy s obědy v pracovních dnech
Nevíte, co si zabalit na oběd? Nejste sami. Mnoho zaneprázdněných profesionálů čelí podobným překážkám, když se snaží vychutnat si zdravé a uspokojivé polední jídlo:
- Časové omezení: Rána jsou hektická a na přípravu výživného oběda zbývá málo času.
- Únava z přípravy jídel: Příprava jídel předem může být monotónní a vyčerpávající.
- Problémy s přenositelností: Některé potraviny se špatně přepravují a nakonec vytékají, vadnou nebo ztrácejí chuť.
- Nedostatek rozmanitosti: Je snadné upadnout do pasti každodenního stravování stejnými nudnými jídly.
Tyto překážky často vedou lidi k nezdravým možnostem jídla s sebou nebo k úplnému vynechání oběda.
Tipy, jak si připravit obědy do práce bez stresu
Obědy nemusí být zdrojem stresu během vašeho rušného pracovního týdne. Zde je několik odborných tipů, díky nimž bude plánování, příprava a balení jídel hračkou:
Plánujte a připravujte jako profesionál
Příprava jídla je základem bezstresových obědů. Zde je návod, jak na to:
- Vyberte si univerzální ingredience: Vařte obiloviny, jako je quinoa nebo hnědá rýže, bílkoviny, jako je kuře nebo tofu, a pečenou zeleninu, jako je cuketa a paprika, které lze během týdne kombinovat.
- Vařte ve velkém množství: Použijte velké pánve nebo hrnce k přípravě jídla ve velkém množství. Rozdělte porce do jednotlivých nádob, abyste se vyhnuli nadměrné přípravě nebo plýtvání jídlem.
- Střídejte recepty: Držte se 2–3 základních receptů (například restované pokrmy, saláty nebo wrapy) a dochuťte je omáčkami, kořením nebo dresinky, aby jídla byla stále zajímavá.
- Připravte si svačiny současně: Zatímco se vaří jídlo, nakrájejte čerstvé ovoce nebo připravte rychlé energetické svačinky, které si můžete vzít k obědu.
Trocha úsilí o víkendu vám zajistí vyvážená a chutná jídla na celý týden.
Přenosné nádoby na oběd, které udržují jídlo čerstvé
Vyberte si nepropustné nádoby bez BPA s přihrádkami pro oddělení jednotlivých složek jídla. Izolované tašky a termosky pomáhají udržet teplé jídlo teplé a studené jídlo čerstvé, zatímco stohovatelné nádoby šetří místo v lednici a udržují vaše jídlo přehledně uspořádané.
Tipy a nápady na obědy do práce od Reddit
Prohledali jsme Reddit, abychom našli další tipy, a zde je několik z nich:
„Jedním z mých oblíbených způsobů je vzít si několik sklenic a připravit si saláty s sebou. Na dno dáte dresink a nahoru ingredience. Až budete připraveni jíst, stačí sklenici otočit dnem vzhůru a protřepat. Tímto způsobem se dresink dostane na salát těsně před jídlem a ne předem, aby vše nebylo rozmočené. Existuje spousta způsobů, jak kombinovat saláty, včetně různých bílkovin, ořechů, zeleniny atd. ” – jquest303, Reddit
*„Pro mě bylo ideální zmrazit velké množství polévky v jednotlivých porcích. Uvařila jsem pět různých druhů, zmrazila je a měla tak každý pracovní den jinou polévku. Jeden den jsem ji zkombinovala s studeným sendvičem, druhý den s teplým sendvičem, další den se salátem a tak dále.“ – Elegant-pressure-290, Reddit
„Jednoduché a zdravé jídlo se skládá z obilovin (rýže, quinoa atd.), na které se přidá bílkovina, zelenina a omáčka nebo dresink. Vše můžete uvařit jednou týdně a pak jen sestavit misky. ” – Krn0622, Reddit
Zlepšete své pracovní obědy díky jednoduchosti
Který z těchto nápadů na oběd do práce dnes vyzkoušíte?
Obědy v práci nemusí být složité, aby byly chutné a dodávaly energii. Ať už se jedná o barevný salát s mladým špenátem, vydatnou misku s hnědou rýží nebo zabalený wrap plněný pečenou zeleninou a hummusem, vždy existuje způsob, jak jídlo udržet čerstvé a zajímavé.
Klíčem je vyváženost – kombinujte jídla s vysokým obsahem bílkovin, rychlé svačiny nebo chutné přísady, jako je tahini dresink nebo sušená rajčata, aby vaše chuťové buňky byly spokojené. Buďte organizovaní a udělejte si z obědové přestávky něco, na co se můžete těšit.
Zaregistrujte se na ClickUp a zjednodušte si plánování obědů ještě dnes!