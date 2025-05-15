Motion vs. Google Calendar: Který nástroj pro plánování je lepší?

Je 9 hodin ráno a vy se díváte na svůj kalendář – přehlednou tabulku schůzek, termínů a osobních úkolů. Váš den se zdá být zvládnutelný – dokud tomu tak není.
Schůzka se protáhne, objeví se urgentní e-mail a najednou je váš plán v troskách. Snažíte se ho rychle upravit, ručně přeskupujete svůj rozvrh a doufáte, že jste nezmeškali nic důležitého. A co je ještě horší? Ten čas, který jste si vyhradili na práci na nápadech pro nadcházející kampaň? Někdo vám ho ukradl neplánovanou schůzkou!
Tento scénář se často odehrává v našich rušných životech, kdy se snažíme skloubit pracovní povinnosti a osobní záležitosti. Skutečnou výzvou je zvládnout neočekávané situace a zůstat produktivní, když se věci nevyhnutelně změní.
V tomto článku porovnáme Motion a Google Calendar, abychom zjistili, který z nich vám pomůže organizovat kalendář flexibilně a snadno.
Jako bonus vám představíme kalendář využívající umělou inteligenci, který vám konečně dá kontrolu nad vaším dnem.
👀 Věděli jste? 78 % lidí má pocit, že jejich plán schůzek je vždy nebo někdy mimo kontrolu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Motion a Google Calendar jsou výkonné nástroje pro plánování, ale slouží k různým účelům.
Zde je jejich srovnání:
Motion: Nejlepší volba pro profesionály, kteří chtějí chytrého asistenta s umělou inteligencí, který automaticky naplánuje jejich den, přehodnotí priority úkolů a dynamicky upraví rozvrhy bez manuálního zásahu.
Google Calendar: Nejvhodnější pro uživatele, kteří potřebují přehledný a spolehlivý kalendář pro správu schůzek, nastavení připomínek a synchronizaci v rámci ekosystému Google Workspace.
Rozbor funkcí Motion vs. Google Calendar:
Plánování a prioritizace úkolů: Motion automaticky plánuje úkoly na základě priority a dostupnosti. Google Calendar podporuje základní vytváření úkolů prostřednictvím Google Tasks, ale vše je nutné plánovat ručně.
Uživatelská zkušenost: Google Calendar je jednoduchý, intuitivní a snadno se osvojuje. Motion nabízí pokročilejší automatizaci, ale pro nové uživatele může vyžadovat určitou dobu na osvojení.
Integrace: Motion se propojuje s nástroji jako Google Calendar, ClickUp, Trello a Zoom. Google Calendar se nativně integruje s Gmailem, Google Meet a stovkami aplikací přes Zapier.
ClickUp vyplňuje mezeru na trhu a nabízí výkonné plánování, správu úkolů a týmovou spolupráci v jedné jednotné platformě:
- ClickUp Calendar vám umožňuje plánovat a spravovat úkoly, události a schůzky na jednom místě.
- ClickUp Tasks se hladce propojí s vaším kalendářem, takže vám nic neunikne.
- ClickUp Brain nabízí poznámky založené na umělé inteligenci, shrnutí schůzek a přehledy produktivity.
- ClickUp Docs, Whiteboards a Chat usnadňují plánování, spolupráci a realizaci v týmu.
Motion vs. Google Calendar v kostce
Než se pustíme do detailů, zde je stručné srovnání klíčových rozdílů mezi Motion a Google Calendar:
|Funkce
|Motion
|Google Calendar
|Správa úkolů
|Pokročilé stanovení priorit úkolů a řízení projektů s podporou umělé inteligence
|Základní vytváření úkolů (prostřednictvím Google Tasks)
|Automatické plánování a blokování času
|Automaticky plánuje úkoly a blokuje čas v kalendáři na základě priority a dostupného času.
|Žádná funkce automatického plánování/automatického blokování času
|Integrace s nástroji
|Integruje se s nástroji jako Google Calendar, ClickUp, Slack, Asana atd.
|Integrace s Google Workspace (Gmail, Google Meet atd.)
|Vlastní zobrazení
|Nabízí přizpůsobitelné zobrazení úkolů a událostí (skupina, třídění, zobrazení seznamu, zobrazení Kanban).
|Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení (den, týden, měsíc)
|Ceny
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarify začínají na 19 $/měsíc na uživatele.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,20 $ za uživatele a měsíc.
|Základní funkce
|Silný důraz na produktivitu a inteligentní správu úkolů
|Zaměřeno především na plánování kalendáře
Co je Motion?
Motion je nástroj pro plánování a produktivitu založený na umělé inteligenci, který vám pomáhá automaticky spravovat váš čas integrací úkolů a událostí v kalendáři. Synchronizuje se s Google Kalendářem, Outlookem a populárními platformami pro správu úkolů, jako jsou ClickUp, Asana a Trello, a vytváří tak optimalizovaný denní program.
Motion upřednostňuje úkoly podle naléhavosti a termínů. Dynamicky upravuje váš rozvrh podle toho, jak vznikají nové úkoly nebo se mění ty stávající. Nástroj automaticky přiděluje čas na schůzky, soustředěnou práci a přestávky, čímž zajišťuje vyvážený den a včasné dokončení důležitých úkolů.
💡Tip pro profesionály: Chcete se dozvědět více o Motion a zjistit, zda je pro vás vhodný? Než se rozhodnete, přečtěte si naši recenzi Motion!
Funkce Motion
Podívejme se na klíčové funkce Motion, které vám pomohou efektivně spravovat váš rozvrh.
1. AI Calendar
AI kalendář Motion automaticky stanovuje priority a optimálně plánuje vaše úkoly, takže můžete dodržet termíny bez nadměrné zátěže.
Stačí nastavit pracovní dobu a Motion vám naplánuje schůzky a úkoly a zaměří se na čas v přizpůsobeném rozvrhu, který vám zajistí produktivitu a rovnováhu. Pokud máte příliš mnoho závazků, upozorní vás a upraví váš plán, abyste nikdy nezmeškali termín ani se nevyčerpali snahou ho dodržet.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro kalendář a plánování s umělou inteligencí
2. Správce úkolů a blokování času
Motion obsahuje správce úkolů, do kterého můžete rychle přidávat úkoly. Můžete vytvářet denní nebo týdenní úkoly a Motion automaticky zablokuje čas v kalendáři, aby bylo zajištěno, že budou splněny.
Nastavte pro každou úlohu vlastní časové okno a Motion je podle toho naplánuje. Všechny podrobnosti o úlohách jsou uloženy centrálně, aby byly snadno přístupné.
3. AI Meeting Assistant
Díky AI Meeting Assistant od Motion můžete přizpůsobit své preference schůzek tak, aby vyhovovaly vašemu jedinečnému stylu práce – ať už se jedná o schůzky jedna za druhou, ranní schůzky nebo pátky bez schůzek.
Nastavte denní limit schůzek a jakmile je dosáhnete, váš kalendář zablokuje zbytek – už žádné přeplněné diáře. Motion automaticky generuje personalizovanou rezervační stránku, která odráží vaši dostupnost. Sdílejte ji se svými kolegy nebo klienty a pomozte jim rychle naplánovat schůzku.
Můžete si vytvořit přizpůsobené šablony plánování pro interní schůzky, hovory s klienty, schůzky s investory nebo jednání s potenciálními zákazníky – s preferovanou délkou trvání a časovými sloty.
👀 Věděli jste? Motion používá jedinečný algoritmus nazvaný The Happiness Algorithm (Algoritmus štěstí) k automatickému sestavení vašeho rozvrhu. Jeho poslání? Zvýšit vaši spokojenost a produktivitu, protože plnění úkolů by mělo být příjemné!
Ceny Motion
- Bezplatná zkušební verze
- Pro AI: 19 $/měsíc na uživatele
- Business AI: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zpracovávala rutinní úkoly a administrativní práci. K tomu musí být AI schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však pomohl uživatelům konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na AI, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Co je Google Calendar?
Google Calendar (součást Google Workspace) je cloudový nástroj pro plánování a správu času. Umožňuje vám vytvářet, spravovat a sdílet události, schůzky a připomenutí napříč zařízeními.
Můžete plánovat jednorázové nebo opakující se události, nastavovat vlastní připomenutí a přijímat oznámení. Aplikace se hladce integruje s dalšími nástroji Google Workspace, jako jsou Gmail a Google Meet, což umožňuje automatické vytváření událostí z e-mailů (například pozvánky na schůzky nebo podrobnosti o letech) a přímé plánování videohovorů.
Tato kalendářová aplikace nabízí také funkce pro spolupráci, takže můžete sdílet kalendáře s kolegy, zvát další osoby na události a nastavovat oprávnění pro prohlížení nebo úpravy.
Funkce Google Kalendáře
Zde jsou hlavní funkce, díky kterým je Google Calendar užitečným nástrojem pro plánování:
1. Všechny vaše kalendáře na jednom místě
Google Calendar organizuje všechny vaše události (pracovní, osobní a další) do jednoho přehledu, takže nemusíte přecházet mezi několika aplikacemi. Na první pohled vidíte vše od virtuálních schůzek po rodinné večeře. Díky této jednotné struktuře můžete rychle zkontrolovat dostupnost, nastavit připomenutí a vyřešit konflikty v plánování.
Vrstvení kalendářů je prémiová funkce v tarifech Google Workspace Business a Enterprise.
2. Automatická detekce událostí
Google Calendar automaticky detekuje události, jako jsou rezervace letů, hotelů nebo pozvánky na schůzky v Gmailu, a přidává je do vašeho kalendáře, čímž snižuje nutnost ručního zadávání.
💡Tip pro profesionály: Pokud máte pracovní nebo školní účet, můžete nastavit místo výkonu práce a využívat možnosti nástroje pro potvrzení účasti specifické pro dané místo. Když na událost odpovíte Ano, automaticky se nastaví výchozí hodnota:
- Zasedací místnost, pokud se připojujete ze své kanceláře
- Virtuální místo, pokud se připojujete z domova nebo jiného místa
3. Time Insights
Time Insights, který je k dispozici v některých tarifech Google Workspace, analyzuje data z vašeho kalendáře, aby vám ukázal, kolik času trávíte na schůzkách, identifikoval časté spolupracovníky a vizualizoval vaše pracovní vzorce. Pomáhá vám pochopit a potenciálně optimalizovat rozvržení vašeho času.
💡Tip pro profesionály: Google Calendar nabízí vestavěné šablony pro měsíční plánování, plánování kampaní a opakující se události, což vám ušetří čas při nastavování.
Ceny Google Kalendáře
- Bezplatný tarif
- Business Starter: 7,20 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)
- Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)
- Business Plan: 21,60 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)
- Enterprise: Ceny na míru (Google Workspace)
🧠 Zajímavost: Pokud budete scrollovat dostatečně daleko, Google Calendar vám umožní naplánovat události až do roku 9999! Jste připraveni si zapsat schůzku s budoucím vládcem robotů?
Motion vs. Google Calendar: Porovnání funkcí
Google Calendar je skvělý bezplatný nástroj pro správu událostí, ale je to jen kalendář. Na druhou stranu, Motion přidává k Google Calendar inteligentní vrstvu, která vám pomáhá lépe spravovat úkoly pomocí umělé inteligence k plánování vašeho dne, podobně jako by to dělal osobní asistent.
Nyní se podívejme na tyto rozdíly podrobněji:
1. Plánování úkolů
Motion vám ulehčí správu úkolů tím, že automaticky přehodnotí priority vašeho rozvrhu. Pokud se objeví schůzka na poslední chvíli nebo neočekávaný úkol, Motion to upraví jediným kliknutím. Najde optimální časy ve vašem rozvrhu a chytře zařadí úkoly do vašeho dne, takže budete mít vše pod kontrolou, aniž byste museli ručně měnit rozvrh.
Pokud máte úkol, který má velmi vysokou prioritu, můžete jej označit jako úkol „ASAP“ a ten bude mít přednost před všemi ostatními úkoly.
Google Calendar vám umožňuje vytvářet úkoly v rámci aplikace prostřednictvím Gmailu nebo Google Tasks. Vyberete datum a čas, kdy plánujete každý úkol dokončit, a jakmile jej dokončíte, označíte jej jako splněný.
Ačkoli tento nástroj nabízí jednoduchý způsob správy seznamu úkolů, celý proces je manuální. Úkoly a příslušné podrobnosti musíte přidávat jeden po druhém. Neexistuje možnost nastavit priority úkolů nebo intuitivně změnit pořadí v plánu.
🏆Vítěz: Motion. Je flexibilnější – automaticky upravuje váš rozvrh na základě vašeho kalendáře a také vám umožňuje upřednostnit důležité úkoly.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit hlavní plán pro řízení projektů
2. Rozhraní a snadnost použití
Aplikace Motion má elegantní a moderní rozhraní, které integruje úkoly, schůzky a poznámky do jednoho plynulého pracovního postupu. Složité funkce však mohou být pro začátečníky náročné.
Klíčové prvky, jako je inteligentní plánování úkolů a dynamické blokování času, vyžadují čas na osvojení. Ačkoli je rozhraní aplikace elegantní, může působit nepřehledně, pokud nejste s těmito pokročilými nástroji obeznámeni.
Na druhou stranu Google Calendar nabízí mnohem přímočařejší zážitek. Jeho čistý design a intuitivní ovládání usnadňují vytváření událostí, nastavování připomínek a udržování pořádku. Není třeba se učit složité funkce – stačí jednoduchá funkčnost, která vám pomůže udržet pořádek.
🏆Vítěz: Google Calendar. Je primárně navržen pro základní správu kalendáře a má jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní.
👀 Věděli jste, že... Když bylo 11 000 lidí po celém světě dotázáno, proč používají aplikace svých oblíbených značek, nejčastějšími důvody byly: „snadné použití“ (35 %), „zjednodušuje mi život“ (31 %) a „šetří mi čas“ (27 %).
3. Nativní integrace
Motion můžete integrovat s několika technologickými nástroji, jako jsou Google Calendar, Gmail, Google Meet, Microsoft Teams, Microsoft Outlook 365, Zoom, iCloud Calendar, Siri, Zapier a Zoom.
Na druhou stranu, Google Calendar se hladce integruje s dalšími nástroji Google Workspace, jako jsou Google Docs, Sheets, Tasks a Meet, abychom jmenovali alespoň některé. Můžete také použít Zapier k propojení svého Google Calendar s ClickUp, Trello, Google Sheets, Airtable, HubSpot, Asana, Calendly a dalšími.
🏆Vítěz: Remíza. Motion i Google Calendar nabízejí robustní integraci.
Motion vs. Google Calendar na Redditu
Na Redditu jsme se podívali, co říkají skuteční uživatelé o svých zkušenostech s Motion a Google Calendar. Nalezli jsme smíšené recenze.
Někteří uživatelé oceňují, jak Motion nahradil jiné nástroje v jejich pracovním postupu a automatizoval plánování úkolů.
flip4life říká:
Motion nahradil Asanu, TickTick a Google Calendar pro mě (a můj tým). Hlavní výhodou je možnost zcela se odpojit od toho, co musíte udělat jako další. Dobře zvládá stanovení priorit práce, která musí být provedena, na základě termínů a naléhavosti. Takže kdykoli otevřu aplikaci, řekne mi, co mám udělat na základě toho, co je třeba udělat a kdy.
Motion nahradil Asanu, TickTick a Google Calendar pro mě (a můj tým). Hlavní výhodou je možnost zcela se odpojit od toho, co musíte udělat jako další. Dobře zvládá stanovení priorit práce, která musí být provedena, na základě termínů a naléhavosti. Takže kdykoli otevřu aplikaci, řekne mi, co mám udělat na základě toho, co je třeba udělat a kdy.
Při hlubším zkoumání dalších diskusí jsme zjistili, že někteří uživatelé mají pocit, že Motion nenabízí nic víc než funkce Google Kalendáře. Domnívají se, že zadávání úkolů a neustálé rozhodování o jejich délce vyžaduje více času, což vede k mentálnímu přetížení.
Crisistalker říká:
Pro mě to vyžadovalo příliš mnoho nastavování a „hraní si“. Řekl bych, že je to dobrý nástroj, ale ne dobrý nástroj pro rychlé zaznamenávání. Zadávání základních úkolů vyžadovalo, abych pokaždé přemýšlel, jak dlouho to bude trvat, k jakému projektu to patří atd. To vyžadovalo příliš mnoho přepínání kontextu pro můj mozek. Navíc to znamenalo, že můj kalendář byl vždy plný, což mi způsobovalo hodně stresu a znamenalo to, že ostatní si nemohli naplánovat schůzky v mém kalendáři, aniž bych musel do nástroje vstoupit a něco změnit. Fungovalo to tedy pro plánování mých týdnů, ale ne pro realizaci toho, jak skutečně žiji (protože se věci tak moc mění).
Pro mě to vyžadovalo příliš mnoho nastavování a „hraní si“. Řekl bych, že je to dobrý nástroj, ale ne dobrý nástroj pro rychlé zaznamenávání. Zadávání základních úkolů vyžadovalo, abych pokaždé přemýšlel, jak dlouho to bude trvat, k jakému projektu to patří atd. To vyžadovalo příliš mnoho přepínání kontextu pro můj mozek. Navíc to znamenalo, že můj kalendář byl vždy plný, což mi způsobovalo hodně stresu a znamenalo to, že ostatní si nemohli naplánovat schůzky v mém kalendáři, aniž bych musel otevřít nástroj a něco měnit. Fungovalo to tedy pro plánování mých týdnů, ale ne pro realizaci toho, jak skutečně žiji (protože se věci tak moc mění).
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Motion a Google Calendar
ClickUp znáte jako všestrannou aplikaci pro práci. Díky nativnímu zobrazení kalendáře, výkonným funkcím pro správu úkolů a užitečným integracím je ClickUp skvělou alternativou k Google Kalendáři, která vám pomáhá dodržovat plán a flexibilně reagovat na změny.
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp AI Calendar
Kalendář ClickUp s umělou inteligencí je plně vybavené plánovací centrum, které spojuje správu úkolů, plánování schůzek a koordinaci událostí do jednoho výkonného pracovního prostoru. Ať už plánujete svůj pracovní den nebo organizujete milníky svého týmu, kalendář ClickUp vám usnadní správu všeho na jednom místě.
S kalendářem ClickUp můžete:
- Vytvářejte a spravujte události přímo v ClickUp – přidávejte účastníky, popisy schůzek a dokonce i odkazy pro připojení.
- Plánujte osobní nebo týmové schůzky, synchronizujte je s Google Kalendářem nebo Outlookem a zobrazte si všechny schůzky společně se svými úkoly.
- Přepínejte mezi denním, týdenním, měsíčním nebo vlastním zobrazením a vizualizujte si svůj čas způsobem, který vám vyhovuje.
- Přetahujte úkoly nebo události a okamžitě je přeplánujte – už nemusíte přepínat mezi záložkami, abyste aktualizovali časové osy.
Ať už plánujete časové osy projektů nebo rezervujete schůzky, budete mít flexibilitu provádět úpravy za běhu, aniž byste ztratili přehled o klíčových prioritách.
Díky obousměrné synchronizaci kalendářů navíc můžete udržovat externí kalendáře (jako Google Calendar, Apple Calendar a Outlook) plně synchronizované, takže vám nikdy neunikne žádná aktualizace, bez ohledu na to, kde je naplánována.
Pro centralizovanější správu úkolů můžete také synchronizovat kalendář ClickUp s Google Calendar, Apple Calendar, Calendly nebo Outlook Calendar.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker je váš vestavěný asistent pro schůzky – navržený tak, aby automaticky zaznamenával, přepisoval a shrnoval schůzky, aby vám nic neuniklo. Ať už jste v týmové synchronizaci, hovoru s klientem nebo brainstormingu, AI Notetaker udržuje všechny v souladu bez manuálního úsilí.
S AI Notetaker od ClickUp můžete:
- Automaticky se připojujte a nahrávejte schůzky v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
- Získejte souhrny, úkoly a klíčová rozhodnutí generované umělou inteligencí – přímo do vašeho pracovního prostoru.
- Propojte poznámky ze schůzek s úkoly nebo dokumenty a zajistěte tak plynulé pokračování.
- Spolupracujte na poznámkách v reálném čase a okamžitě je sdílejte se svými kolegy nebo zainteresovanými stranami.
Už nemusíte žonglovat s poznámkami a snažit se zároveň soustředit na konverzaci. AI Notetaker od ClickUp zajistí, že vaše schůzky budou praktické, organizované a přístupné pro celý tým.
Navíc jsou všechny poznámky uloženy v jednom centrálním úložišti, takže můžete znovu procházet minulé diskuse, vyhledávat přepisy a udržovat kontext napříč projekty, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
ClickUp má výhodu č. 3: Nativní integrace
Pokud pro videohovory preferujete Zoom, můžete díky nativní integraci ClickUp se Zoomem zahájit schůzku Zoom přímo z úkolu ClickUp.
Když schůzka začne, do komentářů k úkolu (odkud schůzku spouštíte) se automaticky vloží odkaz pro připojení, který upozorní váš tým, aby se připojil. Po skončení schůzky ClickUp přidá k úkolu další komentář, který obsahuje podrobnosti jako datum, čas, délku trvání a účastníky, spolu s volitelným odkazem na záznam.
ClickUp Meetings vám dále pomáhá dokumentovat vaše schůzky, od vytváření programů schůzek přes pořizování poznámek během schůzek až po generování zápisů ze schůzek.
ClickUp má navrch v bodě č. 4: ClickUp Docs a Tasks
Pomocí ClickUp Docs můžete vymýšlet cíle schůzek, vytvářet program a zaznamenávat zápisy ze schůzek. ClickUp Docs nabízí virtuální spolupráci, takže můžete pracovat společně s členy týmu na dálku v reálném čase a společně upravovat dokumenty.
Přidejte kontrolní seznamy a odškrtávejte je, jakmile je během schůzky projednáte. Zvýrazněte klíčové body diskuse a závěry pomocí odrážek, tučného písma, kurzívy nebo přeškrtnutí. Přidejte kontrolní seznamy, vložte tabulky pro vizualizaci velkých množin informací a vložte screenshoty, soubory PDF nebo jiné soubory přímo do dokumentu pro rychlou referenci.
Aby byly schůzky efektivnější, ClickUp Tasks vám umožňuje vytvářet nové úkoly přímo v Docs. Pokud například zápis ze schůzky uvádí, že marketingový tým musí zkontrolovat vánoční prodejní kampaň, můžete text převést na sledovatelný úkol a přiřadit jej marketingovému oddělení.
Když se schůzky protáhnou a je třeba se vypořádat s mnoha diskusemi, použijte ClickUp Brain, AI asistenta platformy, který automaticky generuje přepisy schůzek. Je rychlý, přesný a zbavuje vás nutnosti ručně psát poznámky.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace a software pro sdílený týmový kalendář
Šablona plánovače kalendáře ClickUp
Místo toho, abyste se snažili zorganizovat svůj týden na půl tuctu místech, vám šablona plánovače kalendáře ClickUp nabízí hotové rozvržení, které vám pomůže sladit úkoly, časové osy a priority – bez nutnosti začínat od nuly.
Je ideální pro týmy nebo jednotlivce, kteří chtějí více struktury ve svém plánovacím procesu:
- Naplánujte si týden předem s jasnými úkoly a termíny.
- Přiřazujte vlastnictví a sledujte pokrok, aniž byste museli budovat systém od základů.
- Odhalte přetížení nebo překážky, než vám zkomplikují týden.
- Přizpůsobte si zobrazení tak, aby vyhovovalo vašemu stylu plánování – denní zaměření nebo obecný týdenní přehled.
Šablona obsahuje kartu Souhrn, která rozděluje úkoly podle stavu – Čekající, Probíhající, Hotové a další – takže můžete okamžitě posoudit, co se děje a co vyžaduje pozornost.
Ať už jste projektový manažer plánující sprinty nebo freelancer rozvrhující práci pro klienty, tato šablona vám pomůže zůstat soustředěný a pracovat rychle – bez jakýchkoli potíží s nastavením.
🗂️ Archiv šablon:
Zajímá vás plánování kalendáře? Podívejte se na šablonu ClickUp Daily Planner, která vám pomůže naplánovat váš den. Můžete také použít šablonu Employee Schedule od ClickUp k vizuálnímu plánování směn, stanovení priorit úkolů a sledování volna pro optimální organizaci pracovní síly.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarová řešení pro správu schůzek a agendy
Spravujte svůj kalendář efektivněji s ClickUp
Pokud hledáte jednoduchost, Google Calendar je ideální volbou pro základní plánování. Pokud však toužíte po něčem výkonnějším, jako je inteligentní stanovení priorit úkolů a automatické úpravy, Motion je nástroj, který ve vaší technologické výbavě nesmí chybět.
Chcete to nejlepší z obou světů? Nechte Google Calendar fungovat jako základ pro vaše události a schůzky, zatímco Motion zvýší vaši produktivitu díky pokročilým funkcím založeným na umělé inteligenci.
Google Calendar a Motion však zaostávají v oblasti správy úkolů vedle vašeho rozvrhu. Pro skutečně komplexní řešení potřebujete nástroj, který nabízí funkce správy úkolů, plánování a správy kalendáře. A právě zde přichází na scénu ClickUp.
ClickUp vám umožňuje rozdělit úkoly na konkrétní kroky, stanovit termíny, sledovat pokrok a spolupracovat s týmy, a to vše v rámci stejného rozhraní. Zobrazení kalendáře je plně integrováno s vašimi úkoly (a synchronizuje se s vaším Google Kalendářem, pokud jej používáte), takže můžete přesně vidět, jak se vyvíjí váš den, týden nebo měsíc.