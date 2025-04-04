10 chytrých nástrojů umělé inteligence pro terapeuty, které pomohou zlepšit výsledky klientů v roce 2025

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích pro zvýšení produktivity. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu jakéhokoli duševního nebo fyzického zdravotního stavu.
Jste vyčerpaní z emocionální dostupnosti. Data pacientů se hromadí a nové hodnocení vyžaduje vaši pozornost. Navíc už máte zpoždění s přípravou na ranní sezení s klientem.
Zní vám to povědomě?
Umělá inteligence proniká do různých odvětví a odvětví duševního zdraví není výjimkou. Správné nástroje založené na umělé inteligenci zvládnou časově náročné úkoly, jako je kontrola poznámek o pokroku, a poskytnou vám tak prostor, abyste se mohli soustředit na své blaho a blaho svých klientů.
Abychom vám pomohli s výběrem, připravili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro terapeuty, které vám pomohou udržet krok s péčí o klienty a zároveň provozovat skupinovou nebo soukromou praxi bez stresu.
⏰60sekundové shrnutí
- ClickUp : Nejlepší pro zefektivnění terapeutických pracovních postupů a dokumentace založené na umělé inteligenci.
- Mentalyc: Nejlepší pro vytváření přizpůsobených šablon pro pořizování poznámek
- Upheal: Nejlepší pro zaznamenávání různých webových hovorů
- Autonotes: Nejlepší pro rychlejší proces dokumentace
- Lyssn: Nejlepší pro zlepšení terapeutických dovedností
- Woebot Health: Nejlepší pro nepřetržitou poradenskou pomoc
- Earkick: Nejlepší pro sledování vašeho duševního zdraví
- Talkspace: Nejlepší pro spojení s odborníky
- Calmify: Nejlepší pro vedenou meditaci a dechová cvičení
- Kintsugi: Nejlepší pro sledování duševního zdraví
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro terapeuty?
Přibližně 46 % odborníků v oblasti duševního zdraví není schopno uspokojit požadavky svých klientů.
Naštěstí existují specializované nástroje a aplikace AI, které jim mohou pomoci tuto výzvu překonat. Abychom vám to usnadnili, zde je přehled toho, na co byste se měli zaměřit při výběru řešení pro vaši terapeutickou praxi:
- Bezpečnost dat a soulad s předpisy: Hledejte řešení umělé inteligence, která jsou v souladu s HIPAA a dodržují všechny příslušné předpisy, aby byla citlivá data v bezpečí.
- Bohaté integrační možnosti: Vyberte si nástroje, které se synchronizují s vaším systémem elektronických zdravotních záznamů (EHR) a systémem pro správu praxe, abyste omezili duplicitní zadávání dat.
- Přizpůsobitelnost: Vyberte si AI technologii, která vám umožní přizpůsobit si přehledy o sezeních, automatizovat připomenutí nebo upravit strategie zapojení klientů tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu.
- Škálovatelnost: Vyberte si řešení AI, které se rozšiřuje podle vašich potřeb a podporuje větší klientskou základnu bez dalších starostí.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro terapeuty
Organizační stres se rapidně zvyšuje, když máte stres z řízení více schůzek a sledování pokroku klientů. V takovém případě se můžete obrátit na nástroje AI, které automatizují rutinní práci, zefektivňují pracovní postupy a vytvářejí více prostoru pro smysluplnou interakci s klienty.
Zde je seznam nejlepších nástrojů umělé inteligence, které byste měli vyzkoušet 👇
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění terapeutických postupů a dokumentaci založenou na umělé inteligenci)
ClickUp je „aplikace pro vše, co souvisí s prací“, která kombinuje správu projektů a úkolů, sdílení znalostí a spolupráci s automatizací založenou na umělé inteligenci.
Pro terapeuty je nový AI Notetaker revoluční novinkou.
Místo toho, abyste se během sezení snažili dělat poznámky, ClickUp AI Notetaker poslouchá (se souhlasem klienta), zaznamenává konverzaci v reálném čase a poté automaticky generuje uspořádané poznámky. Tyto poznámky může dokonce proměnit v následné úkoly, léčebné plány nebo připomenutí, abyste se mohli plně soustředit na pacienta.
Po skončení schůzky vytvoří organizovaný (soukromý!) dokument se všemi podstatnými informacemi: názvem schůzky, datem, seznamem účastníků a dokonce i zvukovou nahrávkou, pokud se k ní budete chtít vrátit a poslechnout si ji. Získáte stručné shrnutí, seznam klíčových bodů a jasně definované další kroky, takže nebudete muset přemýšlet, co vlastně musíte po hovoru udělat.
Jakmile AI Notetaker vše zaznamená, vše se přenese přímo do ClickUp Docs. Docs vám pomůže vytvořit cokoli od shrnutí sezení a léčebných plánů až po interní příručky a průvodce pro klienty.
A protože je Docs propojen s vaším pracovním prostorem, můžete jej přímo propojit s úkoly, projekty, časovými osami a dokonce i konkrétními cíli pacientů, na kterých pracujete.
Správa terapeutických poznámek je však jen jedním z mnoha úkolů – je třeba se také věnovat sledování pokroku a komunikaci s klienty.
Využijte ClickUp Brain. Je to váš asistent pro psaní, správce úkolů a vyhledávač znalostí v jednom, vše poháněné umělou inteligencí.
Vezme surové poznámky ze sezení z Docs a okamžitě je přemění na úkoly, ať už se jedná o naplánování následné návštěvy, aktualizaci léčebného plánu nebo zaznamenání milníku klienta. Generuje také jasné a stručné shrnutí, takže se nemusíte zdržovat opakovaným čtením stránek poznámek.
A co víc, Brain vytahuje klíčové poznatky z minulých sezení, léčebných plánů nebo výzkumných článků uložených ve vašem pracovním prostoru – nemusíte prohledávat složky ani si pamatovat, kam jste něco zapsali.
ClickUp Automations jde ještě dál. Můžete automaticky spouštět následné úkoly, připomenutí sezení, žádosti o dokumenty nebo dokonce vytváření faktur po skončení sezení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Tasks organizujte schůzky, terapeutické poznámky a následné kontroly a zajistěte tak hladké sledování splatných úkolů.
- Využijte vlastní pole ClickUp k zaznamenávání terapeutických cílů, milníků sezení a poznámek pro každého klienta přehledným způsobem.
- Najděte záznamy o klientech, dokumenty a poznámky k terapii v různých složkách a projektech pomocí ClickUp Connected Search.
- Vyzkoušejte ClickUp Time Tracking pro zaznamenávání času stráveného terapeutickými sezeními, konzultacemi a administrativními úkoly.
Omezení ClickUp
- Začátečníci se mohou cítit ohromeni rozsahem funkcí v ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte si jej k jakémukoli placenému tarifu již za 6 $ měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Je skvělé spravovat úkoly pro celou organizaci. Také pro opakující se úkoly, kde můžete naplánovat jejich výskyt. Velmi snadné použití a můžete přidávat vlastní pole, což je velmi užitečné. Líbí se mi různé zobrazení.
Je skvělé spravovat úkoly pro celou organizaci. Také pro opakující se úkoly, kde můžete naplánovat jejich výskyt. Velmi snadné použití a můžete přidávat vlastní pole, což je velmi užitečné. Líbí se mi různé pohledy.
2. Mentalyc (nejlepší pro vytváření přizpůsobených šablon pro pořizování poznámek)
S Mentalyc můžete vytvářet šablony poznámek přizpůsobené vašemu klinickému stylu a potřebám praxe. Intuitivní nástroj pro tvorbu šablon umožňuje uživatelům navrhovat a upravovat šablony, od SOAP a DAP až po specializovanější formáty, a zajišťuje, že každá poznámka zachycuje jedinečné detaily a nuance každé sezení.
Můžete strukturovat metodiky individuální praxe a zároveň zlepšit soulad s pojišťovacími předpisy a přesnost dokumentace.
Nejlepší funkce Mentalyc
- Získejte přístup ke sdíleným záznamům o klientech a přehledům výkonnosti, abyste mohli koordinovat práci v rámci skupinové praxe.
- Získejte data o dynamice sezení, jako je doba mluvení a období ticha, abyste mohli vylepšit terapeutické procesy.
- Zlepšete spolupráci tím, že umožníte supervizorům a supervidovaným sdílet a revidovat poznámky ze sezení.
Omezení Mentalyc
- Můžete přijít o své nahrávky ještě před vytvořením poznámek.
- Nemůže fungovat jako kompletní EHR, což nutí uživatele používat více platforem.
Ceny Mentalyc
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Mini: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Základní: 39,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69,99 $/měsíc na uživatele
- Super: 119,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Mentalyc
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
3. Upheal (nejlepší pro zaznamenávání různých webových hovorů)
Aplikace Upheal pomáhá odborníkům v oblasti duševního zdraví, jako jsou terapeuti, psychiatři a koučové, zaznamenávat sezení různými metodami, včetně přímého nahrávání nebo nahrávání z jiných zařízení. Pomocí rozšíření pro Chrome se můžete přihlásit do jiných platforem a aplikace bude sezení nahrávat.
Aplikace také zobrazuje podrobné grafy sezení, které terapeutům poskytují objektivní data o dynamice sezení. Pokud si například pamatujete klíčový moment, ale nemůžete si přesně vzpomenout, kdy k němu došlo, mapa sezení jej rychle najde.
Nejlepší funkce Upheal
- Vytvořte léčebný plán a cíle SMART po dokončení tří poznámek pro klienta.
- Získejte přehled o dynamice sezení, včetně poměru mluvení, kadence řeči, doby odezvy, analýzy sentimentu a používání časů.
- Naplánujte si schůzku pomocí kalendáře Upheal a získejte jedinečný a bezpečný odkaz pro volání.
Omezte omezení
- Občas dochází k nesprávné identifikaci hlasů, kdy je terapeut označen za klienta a hlas klienta není zachycen přesně.
- Aplikace nepodporuje přímé nahrávání telefonních hovorů na zařízeních iPhone z důvodu systémových omezení.
Ceny Upheal
- Zdarma
- Začátečník: 49 $/měsíc na uživatele
- Premium: 99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 149 $/měsíc na uživatele
- Tým pro skupinovou praxi: 1. 10/sezení
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Upheal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Nedávný pokus v Londýně zkoumá „komedii na předpis“, kdy pacienti navštěvují bezplatná komediální představení, aby zlepšili své duševní zdraví a snížili závislost na antidepresivech. Nebylo by úžasné, kdyby to fungovalo?
4. Autonotes (nejlepší pro rychlejší proces dokumentace)
Terapeuti mohou diktovat své poznámky ze sezení přímo do Autonotes a AI je přepíše a začlení do vybrané šablony. To urychluje proces dokumentace a rozpoznává a opravuje gramatické chyby.
Díky funkci Předvolby můžete také vytvářet zkratky pro často používané fráze, věty nebo celé sekce a šetřit tak čas.
Nejlepší funkce Autonotes
- Vytvářejte a spravujte plány léčby klientů, včetně cílů a intervencí, v rámci platformy.
- Přístup k funkcím Autonotes získáte přímo pomocí rozšíření prohlížeče.
- Ukládejte tyto poznámky do složek a přistupujte k nim kdykoli budete potřebovat pomocí bezpečného systému složek Autonotes.
Omezení Autonotes
- AI může generovat nesprávné informace nebo informace nesprávně interpretovat.
- Neumožňuje vám ovládat formátování a strukturu určitých částí.
Ceny Autonotes
- Bezplatný tarif
- Základní: 25 $/měsíc na uživatele
- Premium: 49 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Autonotes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Autonotes?
Shrnuje poznámky stručným způsobem, což mi pomáhá více se soustředit na problémy klienta. Používání aplikace a přecházení mezi různými funkcemi je intuitivní. – Recenze G2
Shrnuje poznámky stručným způsobem, což mi pomáhá více se soustředit na problémy klienta. Používání aplikace a přecházení mezi různými funkcemi je intuitivní. – Recenze G2
➡️ Číst více: Jak používat AI pro každodenní úkoly
5. Lyssn (nejlepší pro zlepšení terapeutických dovedností)
Odborníci v oblasti duševního zdraví mohou využít AI Lyssn jako virtuálního supervizora AI terapeuta, aby získali okamžitou zpětnou vazbu ohledně svého výkonu. Pokud například máte potíže s projevováním emocionální podpory, nástroj zvýrazní konkrétní momenty ze záznamu a navrhne alternativní přístupy.
Školení na vyžádání vám pomůže zlepšit vaše dovednosti, aniž by narušilo váš nabitý program. Takže zatímco se během sezení soustředíte na klienta, víte, že Lyssn pracuje na pozadí.
Nejlepší funkce Lyssn
- Určete konkrétní komunikační styly a techniky používané terapeutem.
- Vytvořte návrh klinické zprávy, ve které zachytíte klíčové podrobnosti a intervence pomocí funkce Dokument.
- Získejte osobní zpětnou vazbu o svých silných a slabých stránkách, abyste mohli zlepšit svou praxi.
Omezení Lyssn
- Lyssn telehealth není kompatibilní s mobilními zařízeními.
- Rychlost nahrávání nižší než 5 Mb/s může způsobit zpoždění videa a zvuku během telemedicínské relace.
Ceny Lyssn
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lyssn
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Problémy s duševním zdravím často začínají mnohem dříve, než si většina lidí myslí. Přibližně polovina všech duševních poruch se projeví do 14 let věku, ale mnoho z nich zůstává bez povšimnutí nebo není řešeno. Do 24 let se tento počet zvýší na 75 %, což znamená, že většina poruch se již v mladém dospělém věku stala trvalou.
6. Woebot Health (nejlepší pro nepřetržitou poradenskou pomoc)
Woebot je chatbot, který poskytuje uživatelům virtuální asistenci na vyžádání. Využívá zpracování přirozeného jazyka a strojové učení k vedení konverzací a nabízí techniky z kognitivně behaviorální terapie (CBT), mindfulness a dalších přístupů založených na důkazech. Jedná se o nástroj, který lze doporučit pacientům, kteří mohou potřebovat častou podporu na vyžádání.
Nejlepší funkce Woebot Health
- Umožněte uživatelům sledovat svou náladu v průběhu času a identifikovat vzorce nebo spouštěče.
- Poskytujte podporu na vyžádání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a zpřístupněte tak pomoc v oblasti duševního zdraví širšímu okruhu lidí.
- Poskytněte uživatelům psychoedukaci a cvičení pro sebevzdělávání, která budují odolnost a efektivní strategie zvládání problémů.
Omezení Woebot Health
- Interakce aplikace mohou působit omezeně kvůli předem připraveným odpovědím, které nemusí plně reagovat na složité emoce.
Ceny Woebot Health
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Woebot Health
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Earkick (nejlepší pro sledování vašeho duševního zdraví)
Earkick je AI nástroj pro péči o duševní zdraví, který pomáhá jednotlivcům sledovat a zlepšovat jejich duševní pohodu. Ať už chcete rychle zkontrolovat svůj stav nebo umožnit svým pacientům snadné zaznamenávání jejich nálad, Earkick tento proces zjednoduší.
Tento nástroj také eliminuje potřebu zdlouhavých dotazníků nebo vedení deníku a naučí vás, jak používat AI jako osobního asistenta. Navíc můžete průběžně sledovat svůj duševní stav a identifikovat potenciální spouštěče nebo vzorce.
Nejlepší funkce Earkick
- Vyjádřete své pocity a myšlenky prostřednictvím hlasových nebo video nahrávek, které usnadní vedení deníku a reflexi.
- Využijte vedené dechové cvičení, která vám pomohou snížit stres a zvýšit produktivitu pomocí AI.
- Získejte denní citáty a postřehy přizpůsobené vaší náladě a sledovaným údajům.
Omezení Earkick
- Sledování nálady je ze své podstaty subjektivní a údaje zadávané uživateli nemusí být vždy přesné nebo konzistentní.
- Earkick nenabízí terapii ani jiné intervence v oblasti duševního zdraví.
Ceny Earkick
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Earkick
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Talkspace (nejlepší pro spojení s odborníky)
Talkspace je platforma pro duševní zdraví, která poskytuje terapeutické a psychiatrické služby prostřednictvím své mobilní aplikace a webových stránek. Spojuje jednotlivce s licencovanými terapeuty a psychiatry prostřednictvím textových, zvukových a video zpráv, stejně jako živých video sezení.
Platforma se vyznačuje flexibilním přístupem k terapii, který uživatelům umožňuje komunikovat se svými terapeuty podle vlastního tempa a pohodlí, aniž by byli omezeni naplánovanými schůzkami.
Nejlepší funkce Talkspace
- Získejte přístup k síti certifikovaných odborníků na duševní zdraví.
- Spojte uživatele s nouzovou psychiatrickou podporou a zdroji, když je to potřeba.
- Zapojte se do terapie prostřednictvím zpráv, videohovorů nebo audio hovorů.
Omezení Talkspace
- Pojištění se vztahuje pouze na zdravotní pojištění v USA, pojištění zaměstnavatele a programy pomoci zaměstnancům (EAP).
Ceny Talkspace
- Zprávová terapie: 69 $/týden
- Video + terapie prostřednictvím zpráv: 99 $/týden
- Video + zasílání zpráv + workshopy: 109 $/týden
- Úvodní terapeutické sezení: 299 $/sezení
- Živá sezení párové terapie + zasílání zpráv: 436 $/měsíc
Hodnocení a recenze Talkspace
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Talkspace?
Líbilo se mi, že jsem se mohl setkat s terapeutem virtuálně, protože v mém okolí jsou možnosti péče o duševní zdraví omezené. Také možnost vybrat si z široké škály poskytovatelů mi dodala větší pocit autonomie při mém rozhodnutí vyhledat péči o duševní zdraví. – Recenze G2
Líbilo se mi, že jsem se mohl setkat s terapeutem virtuálně, protože v mém okolí jsou možnosti péče o duševní zdraví omezené. Také možnost vybrat si z široké škály poskytovatelů mi dodala větší pocit autonomie při mém rozhodnutí vyhledat péči o duševní zdraví. – Recenze G2
9. Calmify (nejlepší pro řízené meditace a dechová cvičení)
Calmify nabízí řízené meditace, dechová cvičení, příběhy na dobrou noc a uklidňující hudbu, které podporují relaxaci a zlepšují celkovou pohodu. Je to užitečný nástroj pro vedení pacientů, kteří trpí úzkostí, nespavostí nebo dlouhodobým vyhořením.
Uživatelé mohou chatovat s Calmify AI, aby vyjádřili své pocity a získali personalizované plány. Bot také poskytuje intervence CBT založené na důkazech, které vám pomohou najít řešení.
Nejlepší funkce Calmify
- Prozkoumejte knihovnu meditací zaměřených na zlepšení spánku a sebelásku.
- Získejte přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, který uživatelům umožní zvládat emoce, jako jsou deprese, úzkost na pracovišti, nespavost, problémy ve vztazích, nízké sebevědomí, trauma a zásadní životní změny.
- Sledujte svou praxi všímavosti a zaznamenávejte své pokroky v průběhu času.
Omezení Calmify
- Calmify je nástroj umělé inteligence pro osobní použití a nelze jej použít jako náhradu za profesionální léčbu duševního zdraví.
Ceny Calmify
- Zdarma
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Calmify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Kintsugi (nejlepší pro sledování duševního zdraví)
Kintsugi Voice je podnikový software, který se integruje do klinických pracovních postupů a call center. Pasivně analyzuje hlasová data z interakcí s pacienty, aby detekoval zdravotní problémy související s chováním. Umělá inteligence identifikuje jemné hlasové signály naznačující emoční utrpení, i když pacient výslovně neprojeví žádný problém.
Jednotlivec je poté přesměrován na Kintsugi Connect, kde najde vhodné zdroje pro duševní zdraví, jako jsou terapeuti, psychiatři nebo aplikace.
Nejlepší funkce Kintsugi
- Analyzujte myšlenky a pocity, abyste získali vhled do duševního zdraví pacientů a sledovali jejich pokrok.
- Začněte psát hlasový deník pomocí aplikace Kintsugi.
- Integrujte je do svých stávajících systémů pro správu praxe a telemedicínu a zajistěte si tak jednotný pracovní postup.
Omezení Kintsugi
- Nediagnostikuje duševní zdraví; jedná se o screeningový a monitorovací nástroj.
Ceny Kintsugi
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kintsugi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Spojte se se svými klienty a dosáhněte lepších výsledků pomocí ClickUp
Kombinace péče o klienty, administrativních úkolů a neustálého hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem může způsobit, že se odborníci v oblasti duševního zdraví cítí přetížení. Proto je důležité naučit se využívat AI pro každodenní úkoly.
V tomto případě by terapeuti měli začít tyto modely využívat, aby ušetřili čas a mohli se věnovat více klientům. Používání více nástrojů pro správu různých úkolů však může vést k roztříštěným pracovním postupům a nepřesným údajům, což dále ohrožuje důvěrné informace o pacientech.
Proto je nejlepší volbou použití jednotného řešení, jako je ClickUp. Zpracovává data, pořizuje poznámky, analyzuje informace, poskytuje přehledy a zobrazuje váš rozvrh v přizpůsobitelném kalendáři.
Je čas zaregistrovat se zdarma na ClickUp a rozvíjet svou praxi!