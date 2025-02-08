Organizační stres: typy, příznaky a jak s ním zacházet

Pokud jste klikli na tento blogový příspěvek, pravděpodobně se cítíte ve stresu.
🌎 Fakt: 83 % amerických pracovníků uvádí, že trpí každodenním stresem souvisejícím s prací. To má negativní vliv na produktivitu, kreativitu a osobní vztahy.
Vzhledem k nestabilnímu trhu práce, náročným novým rolím a modelům práce na dálku/hybridním modelům existuje příliš mnoho faktorů, které dnes ovlivňují práci. A všechny tyto faktory mohou vést k organizačnímu stresu.
V tomto blogovém příspěvku nabízíme komplexní úvod do organizačního stresu. Probíráme, jak jej diagnostikovat, porozumět mu a zmírnit jej na vašem pracovišti.
⏰ 60sekundové shrnutí
Organizační stres je fyzické, emocionální a duševní napětí, kterému jsou zaměstnanci vystaveni v důsledku nároků kladených na jejich práci.
Může se projevovat únavou, podrážděností, obtížemi se soustředěním, nespavostí a dalšími fyzickými potížemi, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zad, zažívací potíže atd.
Druhy stresu
- Stres z pracovní zátěže
- Stres spojený s rolí
- Stres spojený s kariérním rozvojem
- Stres ze změny
- Mezilidský stres
- Ekonomický stres
Dopad stresu
Studie opakovaně prokázaly, že organizační stres má velký vliv na fyzické a duševní zdraví každého jednotlivce.
- Nízká produktivita
- Absence
- Vysoká fluktuace zaměstnanců
- Rostoucí náklady na zdravotní péči
- Ztráta reputace
Strategie zvládání stresu a řízení organizačního stresu
Zvládání stresu vyžaduje strategický přístup a spolehlivé nástroje, mezi které patří:
- Efektivní řízení úkolů
- Promyšlené řízení času
- Rozumné řízení pracovní zátěže
- Jasné priority
- Transparentní komunikace
- Důkladná, komplexní iniciativa ke zmírnění stresu v celé organizaci.
Co je organizační stres?
Organizační nebo pracovní stres se týká fyzického, emocionálního a duševního napětí, které jednotlivci zažívají v důsledku nároků kladených na jejich práci. Může to být způsobeno:
- Role: Nesoulad mezi schopnostmi jednotlivce a rolí, která mu byla přidělena v rámci organizace.
- Odpovědnosti: Nepřiměřená očekávání a nepřekonatelné odpovědnosti, které v zaměstnancích vyvolávají pocit, že jsou odsouzeni k neúspěchu.
- Prostředí: Kulturní a mezilidské aspekty, které přispívají k práci
V následující části se podrobněji zaměříme na některé z těchto příčin.
Typy organizačního stresu
Organizační stres nelze popsat obecně. Stresující může být cokoli, od náhle naplánované schůzky přes náladového manažera až po stagnaci kariéry.
Několik případů vysoké aktivity však obvykle ke stresu nevede. Organizační stres je často výsledkem fyzického, emocionálního nebo duševního napětí po delší dobu. Abychom pochopili celou škálu, podívejme se na několik typů pracovního stresu.
Stres z pracovní zátěže
Když je vždy příliš mnoho práce (nebo příliš složité úkoly), krátké termíny nebo monotónní práce, která nedokáže podnítit kreativitu, vzniká stres z pracovní zátěže.
Pokud například vaše týmy pracují po delší dobu současně na několika projektech s vysokou prioritou, mohou se cítit přetížené a přepracované, což vede ke stresu.
Stres spojený s rolí
Pokud dochází k nejednoznačnosti, konfliktům nebo přetížení v pracovních povinnostech, členové týmu pravděpodobně zažívají stres spojený s rolí.
Například očekávání, že zástupce zákaznického servisu bude vyřizovat dotazy technické podpory bez adekvátního školení/doplňkového vzdělávání, může vést k nejasnostem, špatným výkonům a frustraci.
Stres spojený s kariérním rozvojem
Stres související s kariérním rozvojem pramení z obav o profesní růst a jistotu zaměstnání. Omezené možnosti povýšení, interního přesunu, zvyšování kvalifikace nebo růstu mohou být pro zaměstnance stresující. Rychlý rozvoj technologií a umělé inteligence také přispívá k obavám z zastarávání.
Stres ze změny
Změny jsou nevyhnutelné. Často je tomu tak i u stresu, který je s nimi spojený. Každá organizace prochází obdobím zavádění nových systémů, technologií, vedení, strategií atd. Tlak na přizpůsobení se těmto změnám často vede ke stresu.
Mezilidský stres
Organizace je skupina lidí, kteří musí harmonicky spolupracovat. Pokud dojde k nesouladu v podobě konfliktů, nedorozumění, negativních interakcí nebo narušení spolupráce, vzniká mezilidský stres.
Ekonomický stres
Ekonomický stres vzniká v důsledku finanční nejistoty v rámci organizace, jako je nejistota zaměstnání, nízké mzdy nebo nedostatečné zdroje. Nejběžnějším příkladem je situace, kdy organizace oznámí propouštění. Může však nastat i v případě nestability trhů nebo zvýšení výdajů jednotlivce (například při narození dítěte nebo koupi domu).
Při porozumění stresu je důležité si uvědomit, že k napětí může přispívat několik zdánlivě nesouvisejících faktorů.
Například nedodržování protokolů v oblasti zdraví a bezpečnosti může vyvolat obavy o vlastní bezpečnost, což vede ke stresu.
Nehlášené nebo nevyřešené případy sexuálního obtěžování mohou být velkým zdrojem stresu. Zde jsou některé z nejčastějších příčin organizačního stresu.
Příčiny organizačního stresu
Když jsme diskutovali o typech stresu, prozkoumali jsme některé situace, které vedou k organizačnímu stresu. Ačkoli těžká pracovní zátěž nebo náhlé propouštění mohou být spouštěčem, základní příčina je spíše systémová, například:
Nesprávné organizační plánování: Jakákoli organizace, která nemá jasný a přizpůsobivý plán, je živnou půdou pro stres všech zaměstnanců. Mezi běžné problémy patří slibování klientům nereálných termínů, nedostatečné najímání/obsazování pracovních pozic, absence robustního plánu odměňování nebo absence empatických iniciativ v oblasti diverzity.
Nedostatek iniciativ v oblasti péče o zaměstnance: K zvládání pracovního stresu potřebujete programy, které zaměstnancům pomohou identifikovat a zvládat jejich napětí. Může se jednat o linku pomoci pro problémy duševního zdraví, možnosti volna v případě úmrtí blízké osoby, neodsuzující vedení atd. Nedostatek takových programů vždy zhoršuje pracovní stres.
Zatěžování zaměstnanců: Organizace, které se snaží posílit postavení zaměstnanců, je nechtěně zatěžují svým vlastním zvládáním stresu.
Například pokud není kancelář přístupná pro zaměstnance se zdravotním postižením, je na nich, aby požádali o podporu. To může být fyzicky i emocionálně stresující.
Neempatická komunikace: Organizace se vyznačuje tím, jak komunikuje se svými zaměstnanci, zejména pokud jde o špatné zprávy. Pokud je komunikace neempatická, nejasná nebo bez soucitu, může jakékoli sdělení vést k záměně a nakonec ke stresu.
Nedostatek hranic: Rychle rostoucí organizace, zejména startupy, očekávají od zaměstnanců dlouhou pracovní dobu. Poskytovatelé základních služeb, jako jsou zdravotní sestry a lékaři, často pracují přesčas. To může ovlivnit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a mít dopad na osobní život, což nakonec vede k chronickému stresu.
Neefektivní vedení: Zaměstnanci se obracejí na své manažery s žádostí o radu a pokyny. Někdy mohou být manažeři skvělými jednotlivci, ale nemají zkušenosti s vedením týmu. Výsledkem je, že neefektivní vedoucí mohou vést k tomu, že týmy jsou zmatené a snaží se přijít na to, jak věci fungují, což způsobuje velký stres.
Ať už je typ nebo příčina organizačního stresu jakýkoli, prvním krokem k jeho překonání je pochopení symptomů a skutečného dopadu. Podívejme se na to.
Příznaky organizačního stresu
Podobně jako u fyzického onemocnění je i u stresu nutná důkladná diagnostika. V některých případech může být nutné konzultovat lékaře. Často však můžete příznaky rozpoznat sami.
Zde jsou některé z běžně pozorovaných příznaků organizačního stresu.
Únava: Zaměstnanci, kteří zažívají organizační stres, se cítí fyzicky a psychicky vyčerpaní, což je v nepoměru k vynaloženému úsilí. Trvalá únava snižuje jejich energii, což jim ztěžuje zůstat produktivní a soustředění.
Podrážděnost: Stres může způsobit, že se zaměstnanci snadno rozčílí nebo frustrují, a to i kvůli drobným nepříjemnostem. Můžete si všimnout, že někdo, kdo byl všeobecně oblíbený, najednou na lidi křičí nebo bezdůvodně posílá nepříjemné e-maily.
Nedostatek zapojení: Stresovaní lidé často přistupují k práci cynicky. Nejsou nadšení z nových iniciativ nebo nápadů. Mohou se také odklonit od organizačních aktivit, jako jsou firemní výjezdy nebo jiné akce.
Potíže s koncentrací: Dalším častým příznakem stresu je kognitivní úpadek, včetně neschopnosti soustředit se nebo efektivně zpracovávat informace. Zaměstnanci mohou mít potíže s určováním priorit úkolů, rozhodováním nebo zapamatováním si důležitých detailů.
Neschopnost usnout: Zaměstnanci trpící stresem mají často potíže s usínáním nebo spánkem, protože jejich mysl je stále zaměstnána pracovními problémy. Tento nedostatek regeneračního spánku vede k další únavě, podrážděnosti a snížené mentální schopnosti vyrovnat se s výzvami na pracovišti.
Problémy s fyzickým zdravím: V pokročilých případech se chronický stres může projevit fyzicky v podobě bolestí hlavy, vysokého krevního tlaku, svalového napětí nebo zažívacích potíží. Pokud máte bolesti v dolní části zad a vaše nová ergonomická židle nepomohla, zvažte návštěvu lékaře kvůli stresu.
Jedná se o symptomy na individuální úrovni. Pokud si myslíte, že se jedná o osobní záležitost, která má dopad pouze na zaměstnance, nemůžete se více mýlit.
Dopad organizačního stresu
Organizační stres vrhá dlouhý stín na problémy, které mají přímý dopad na hospodářský výsledek společnosti. Podívejme se na některé z významných dopadů níže.
Nízká produktivita
„Vyšší skóre stresu bylo významně spojeno s nižším skóre produktivity,“ píší autoři nedávné studie. Zjistili, že to platí napříč rasami, pohlavím, stavem vztahu nebo vzděláním. V podstatě stres snižuje produktivitu vás i vašich zaměstnanců.
Absence
Americký institut pro stres odhaduje, že každý den chybí v práci kvůli stresu jeden milion zaměstnanců. Ve skutečnosti i když jsou zaměstnanci přihlášeni do práce, tráví více než pět hodin týdně přemýšlením o stresových faktorech.
Fluktuace zaměstnanců
40 % fluktuace zaměstnanců ve Velké Británii je způsobeno stresem. 95 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů to potvrzuje – 46 % z nich uvádí stres jako důvod odchodu poloviny svých zaměstnanců. Náklady na nábor, školení a zaškolení nových členů týmu, kteří nahradí ty, kteří odešli, mohou dosáhnout milionů dolarů.
Náklady na zdravotní péči
Stres v práci stojí USA ročně 190 miliard dolarů na zdravotní péči. Četnost problémů souvisejících se stresem, jako jsou deprese, úzkost, oslabení imunitního systému, zažívací potíže atd., zvyšuje pojistné, a to kromě ztráty produktivity v důsledku pracovní neschopnosti nebo hospitalizace.
Na jiné úrovni stres také zesiluje dopad špatného chování.
Například kouření, zneužívání alkoholu, přejídání, užívání léků bez předpisu atd. se mohou zvýšit a způsobit další vlnu zdravotních problémů.
Rozšiřující se dopad
Stres není nakažlivý. Nebo snad ano? Jeden stresovaný zaměstnanec může ve svém týmu vytvořit nepřátelské nebo podrážděné prostředí. Pokud se jedná o manažera, jeho stres se může přenést na celý tým. V průběhu času se organizační kultura promění v prostředí plné stresu a vyhoření.
Ztráta reputace
Pokud je organizace nepřátelským nebo stresujícím prostředím, tato informace se jistě rozšíří. Prostřednictvím sítí jako LinkedIn, Reddit a webů s recenzemi organizací se potenciální investoři, zaměstnanci a zákazníci dozví o stresu, kterému jsou vaše týmy vystaveny. To může mít obrovské dlouhodobé následky.
Pokud stále nejste přesvědčeni, zde je několik statistik týkajících se vyhoření, které vám pomohou získat ucelený obraz.
Strategie zvládání stresu a řízení stresu
Nejlepší způsob, jak snížit stres, je vytvořit systémy, které mu od začátku předcházejí. Může se jednat o cokoli od porozumění politice dovolených až po lepší řízení práce pomocí robustního nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp. Pojďme se dozvědět více.
Zajistěte přehlednost a viditelnost díky efektivnímu řízení úkolů.
Když zaměstnanec neví, jakou práci má a kdy ji má vykonat, pravděpodobně se bude cítit zmatený. To znamená, že každý den chodí do práce a čeká, až mu manažer dá pokyny. Navíc bez přehledu o krátkodobých cílech a úkolech je jakékoli plánování nemožné.
Chcete-li snížit úzkost na pracovišti a zmírnit stres související s rolí, nastavte systém správy úkolů. ClickUp Tasks je efektivní způsob, jak organizovat a zefektivnit práci.
- Úkoly: Nastavte jednotlivé úkoly s jasnými popisy.
- Příjemci: Vyjasněte odpovědnosti přidáním příjemců a pozorovatelů.
- Termíny: Plánujte práci efektivně s rozumnými lhůtami.
- Závislosti: Řiďte závislosti úkolů a související pracovní postupy, aniž byste narazili na náhlé překážky.
- Spolupráce: Objasněte nápady a požadavky v kontextu pomocí vnořených komentářů.
- Opakovatelnost: Replikujte standardní operační postupy (SOP) a struktury projektů pomocí šablon seznamů úkolů.
Pokud jste v této oblasti nováčkem, vyzkoušejte šablonu pro správu úkolů ClickUp. Tato šablona vhodná pro začátečníky vám pomůže vizualizovat celý projekt, rozdělit jej na zvládnutelné úkoly, optimalizovat pracovní postupy, měřit pokrok v reálném čase a mnoho dalšího.
Pečlivě spravujte čas
V zásadě více než 85 % pracovníků nebo členů pracovní síly si myslí, že jsou produktivní. Více než 85 % manažerů si myslí, že v oblasti produktivity je ještě co zlepšovat.
Jedním z klíčových aspektů produktivity je čas. Jakýkoli čas strávený činnostmi, které zaměstnanci nepovažují za hodnotné, může přispívat ke stresu spojenému s plněním pracovních úkolů.
Například hybridní týmy si často stěžují, že jsou zahlceny schůzkami, což vede k tomu, že trpí syndromem zotavení po schůzkách a musí pracovat přesčas, aby dokončily své úkoly.
Jako projektový manažer věnujte pozornost času.
- Odhad: Vyzvěte členy týmu, aby odhadli čas, který bude třeba věnovat každému úkolu, a podle toho naplánujte harmonogram.
- Sledování: Požádejte členy týmu, aby při plnění úkolů sledovali čas, abyste mohli porovnat odhady se skutečnými výsledky. Sledujte také čas strávený na schůzkách, e-maily atd.
- Optimalizujte: Naplánujte práci s dostatečnou časovou rezervou, abyste zvýšili produktivitu. Umožněte plynulou asynchronní spolupráci pomocí nástroje, jako je ClickUp Chat, abyste minimalizovali zbytečné schůzky.
Rozdělte pracovní zátěž rozumně.
Zaměstnanci mají v daném okamžiku již spoustu úkolů, na kterých pracují, nebo resty, které musí vyřídit. Než jim přidělíte novou práci, ujistěte se, že tuto pracovní zátěž zohledníte.
Zobrazení pracovní zátěže a boxů v ClickUp jsou skvělým způsobem, jak zabránit přetížení zaměstnanců. Na jednom místě můžete vidět, kdo co dělá, kolik času má k dispozici, kdy je na dovolené atd., a efektivně tak spravovat zdroje.
Okamžitě účinným způsobem, jak toho dosáhnout, je šablona pracovní zátěže zaměstnanců od ClickUp. Pomůže vám sledovat pracovní zátěž, porozumět aktuální kapacitě, identifikovat úzká místa a správně rozdělovat práci mezi zaměstnance.
Použijte tuto šablonu jako týdenní zprávu o práci vašeho týmu – kdo co dělá a jakým tempem. Proveďte úpravy, jako je změna termínů nebo přerozdělení zdrojů, na základě informací v reálném čase.
Stanovte správné priority
Příliš mnoho úkolů, které jsou všechny důležité najednou, je zdrcující a stresující. Použijte proto nástroj pro stanovení priorit, abyste své týmy zbavili zbytečného stresu. Pomocí funkce Priority úkolů v ClickUp označte úkol jako „naléhavý“, „vysoký“, „normální“ nebo „nízký“.
Komunikujte jasně
Ať už se jedná o oznámení nové politiky návratu do kanceláře nebo podrobnosti o novém projektu, zvykněte si komunikovat jasně a transparentně.
Používejte dlouhé texty: Pokud píšete dlouhé oznámení nebo změnu politiky, zajistěte, aby bylo přístupné a čitelné pomocí nástroje jako ClickUp Docs. Přidejte bannery, obrázky, zvýrazněný text atd., aby se lépe zapamatovalo.
Vyzkoušejte videa: Chcete něco předvést nebo někoho vyškolit? Vyzkoušejte ClickUp Clips a snadno pořizujte videa pomocí snímání obrazovky.
Zodpovědnost: Když mluvíte s konkrétní osobou nebo týmem, označte je pomocí @, abyste měli jistotu, že vaši zprávu dostali.
Zůstaňte v kontaktu: Propojte své zprávy s úkoly, dokumenty, soubory a dalšími položkami v rámci ClickUp Chat a zajistěte si kontextovou konverzaci.
Vytvořte pozitivní pracovní prostředí.
No, to se samozřejmě snadněji řekne, než udělá, ale musíme to zkusit, že? Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout.
Proškolte své zaměstnance
Pořádat pravidelné workshopy a semináře na témata související se zvládáním stresu, například jak se zotavit z vyhoření a jak bojovat s duševní únavou. Pozvat externí přednášející a odborníky na duševní zdraví, aby členům vašeho týmu poskytli správné nástroje pro jejich potřeby související se stresem.
Podporujte hranice
Aktivně povzbuzujte zaměstnance, aby si stanovili hranice pro svůj pracovní den. Může se jednat například o odpojení se od pracovních e-mailů po pracovní době nebo o několik dní dovolené s rodinou každý čtvrtrok. Pomozte jim pěstovat pozitivní stres neboli eustres – normální a zdravou reakci na stresující události.
Výchozím bodem pro stanovení hranic musí být zvládání nadměrného množství oznámení. Umožněte členům týmu spravovat oznámení v ClickUp tak, že vypnete oznámení na mobilních zařízeních a budete je přijímat pouze na pracovních zařízeních.
Podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Práce bez odpočinku dělá z Jacka nudného chlapce. Vytvořte prostředí, ve kterém si zaměstnanci mohou vzít přestávky, které potřebují k načerpání nové energie. Můžete dokonce vyčlenit volné rozpočtové prostředky na podporu jejich koníčků nebo školení, i když přímo nesouvisí s prací.
📖 Bonusové čtení: Podívejte se na příklady work-life balance.
Všechny výše uvedené nápady jsou určeny projektovým manažerům a vedoucím týmů, aby je implementovali na své úrovni. Co tedy mohou personální oddělení a vedení udělat na úrovni organizace? Pojďme to zjistit.
Role personálního oddělení a vedení při zmírňování stresu
Lidské zdroje (HR) a vedení mají odpovědnost za vytváření strategických programů pro zmírnění stresu v celé organizaci. Zde je několik nápadů.
Lepší nábor: Zaměřte se nejprve na to, aby byl uchazeč vhodný pro danou pozici, abyste předešli stresu z role. Napište jasné popisy pracovních pozic, stanovte realistická očekávání, důkladně zaškolte nové zaměstnance a připravte je na úspěch.
Cílené školení vedoucích pracovníků: Naučte své vedoucí pracovníky lépe zvládat svůj vlastní stres i stres svého týmu. Naučte je, jak poskytovat zpětnou vazbu, efektivně komunikovat, činit obtížná rozhodnutí nebo řešit konflikty v týmu, aniž by tím zvyšovali stres.
Zpětná vazba od zaměstnanců: Pravidelně sledujte pulz organizace pomocí průzkumů spokojenosti zaměstnanců. Zveřejňujte výsledky transparentně a okamžitě přijímejte nezbytná opatření.
Přizpůsobené zásady: Na základě výsledků průzkumu navrhněte zásady, které budou odpovídat potřebám zaměstnanců.
Pokud například týmy hlásí, že jsou přetížené, zaměřte se na nábor nových zaměstnanců, lepší alokaci zdrojů nebo automatizaci.
Priority v oblasti duševního zdraví: Vytvořte politiky a iniciativy, které upřednostňují duševní zdraví, jako jsou programy pomoci zaměstnancům (EAP), flexibilní pracovní doba, wellness dny, programy zvládání stresu atd. Zajistěte, aby pojistný plán obsahoval ustanovení týkající se otázek duševního zdraví.
Spolupracujte s neziskovými organizacemi nebo poskytovateli zdravotní péče a nabízejte poradenství nebo dokonce lékařskou podporu v oblasti duševního zdraví.
Otevřená komunikace: Buďte otevření při diskusi o problémech duševního zdraví v rámci organizace. Vytvořte prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci otevřeně hovořit o stresu, aniž by byli souzeni.
Podpora pro všechny: Zajistěte, aby byl vyslyšen hlas každého zaměstnance a byly uspokojeny jeho potřeby.
Například můžete mít pouze několik zaměstnanců se zdravotním postižením. I v takovém případě vytvořte zásady a systémy, které zajistí jejich začlenění a uspokojení jejich specifických potřeb.
Efektivní zvládání organizačního stresu s ClickUp
Pokud je 83 % zaměstnanců denně vystaveno stresu, je to jistě závažný problém. Jako lidé však máme tendenci stres zametat pod koberec a chovat se, jako by o nic nešlo. Totéž dělají i organizace – dokud si neuvědomí skutečné finanční, reputační a lidské náklady stresu.
Organizační stres je komplexní a mnohostranný. Pravidelné dlouhé pracovní hodiny mohou vést k nespavosti, úzkosti, rozpadlým vztahům a nakonec ovlivnit produktivitu a kreativitu.
Neschopnost vzít si pár dní volna na odpočinek může být dusivá a ovlivnit pohodu zaměstnanců. Přidělení práce, na kterou nejste kvalifikovaní/připravení, může vést k intenzivním problémům se sebevědomím. A každý z nich se zhoršil a způsobil americkému průmyslu ztráty ve výši 300 miliard dolarů.
Na druhou stranu, řešení nadměrného stresu vyžaduje systémový a strategický přístup. Jedna flexibilní politika dovolených nebo bezplatná telefonní linka pro duševní zdraví nestačí.
Nejlepší způsob, jak zvládat stres, je ve skutečnosti zásadně změnit způsob, jakým pracujeme – efektivně se přizpůsobit virtuálnímu pracovnímu prostoru, který slouží nám všem.
Dobrým výchozím bodem je bezplatný software pro řízení projektů, jako je ClickUp. S ClickUpem můžete spravovat čas, zdroje, pracovní zátěž a úkoly. Můžete transparentně zveřejňovat zásady, ke kterým mají zaměstnanci přístup kdykoli a odkudkoli.
Můžete automatizovat opakující se procesy a spravovat oznámení. Můžete také stanovit realistické cíle a dosáhnout jich bez stresu.