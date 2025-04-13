10 nejlepších alternativ Simplified pro efektivní marketing v roce 2025

Zkusili jste někdy aktualizovat příspěvky na sociálních sítích, navrhovat grafiku a plánovat obsah, a to vše na jedné platformě, než vám vychladne ranní káva? To je každodenní boj, když Simplified nestačí držet krok s vašimi rostoucími marketingovými potřebami!
Ačkoli slibuje všestranné pohodlí, omezení šablon, překážky ve spolupráci a zjednodušené automatizační funkce se s rozšiřováním vašeho týmu začínají jevit jako digitální pouta.
Svět marketingových nástrojů je plný alternativ Simplified, které zajišťují plynulý pracovní postup a zároveň posouvají funkčnost na vyšší úroveň.
Potřebujete turbo-nabitý sociální plánovač, výkonnou šablonu kalendáře obsahu nebo AI, která píše poutavý obsah? Čeká na vás lepší alternativa k Simplified! Pojďme prozkoumat nástroje pro tvůrce obsahu, které nejen nahrazují Simplified, ale také revolučním způsobem změní celý váš marketing!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší alternativy Simplified, které mohou transformovat váš marketingový workflow:
- ClickUp : Nejlepší pro komplexní správu marketingu
- Canva: Nejlepší pro intuitivní grafický design
- Synthesia: Nejlepší pro generování videí pomocí umělé inteligence
- HeyGen: Nejlepší pro videa a prezentace s avatary AI
- Anyword: Nejlepší pro AI copywriting s predikcí ROI
- SocialPilot: Nejlepší pro správu a analýzu sociálních médií
- GravityWrite: Nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence pro malé týmy
- Claude: Nejlepší pro tvorbu a úpravy dlouhých textů
- Adobe Express: Nejlepší pro profesionální šablony a konzistentnost značky
- Piktochart: Nejlepší pro vytváření infografik a vizuálních příběhů
Co byste měli hledat v alternativách Simplified?
Při výběru alternativ Simplified pro tvorbu obsahu a marketing zvažte tyto klíčové funkce, abyste našli tu, která nejlépe vyhovuje vašemu týmu:
- Možnosti tvorby obsahu: Podporuje různé typy obsahu – grafiku pro sociální média, videa, psaný obsah a další – vše na jedné platformě.
- Funkce pro spolupráci: Umožňuje funkce komentářů, sdílené pracovní prostory a úpravy v reálném čase, které zefektivňují proces revize.
- Integrační ekosystém: Propojuje se s platformami sociálních médií, CRM a softwarem pro řízení projektů pro hladkou integraci pracovních postupů.
- Asistence AI: Zvyšuje efektivitu díky automatizovanému copywritingu, generování obrázků a optimalizaci obsahu.
- Intuitivní rozhraní: Nabízí uživatelsky přívětivý design, který zkracuje dobu potřebnou k osvojení a zvyšuje míru přijetí týmem.
- Možnosti přizpůsobení: Udržuje konzistenci značky prostřednictvím šablon, stylových příruček a správy aktiv.
- Analýzy a reporty: Poskytují přehled o výkonu obsahu, který pomáhá vylepšovat marketingové strategie.
10 nejlepších alternativ Simplified
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu marketingu)
Dnešní práce je neefektivní. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují. ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Zatímco Simplified se snaží kombinovat základní design s rudimentární koordinací týmu, ClickUp jde o krok dál. Poskytuje projektové řízení na podnikové úrovni, které je hladce propojeno s nástroji pro tvorbu obsahu – perfektní integrované prostředí, ve kterém může váš marketingový tým vzkvétat.
Pokud vás omezují pracovní postupy Simplified, může být pro vás ClickUp s více než 15 zobrazeními, možnostmi automatizace a podrobnými funkcemi pro vytváření reportů výkonným vylepšením.
ClickUp Brain
Navíc díky ClickUp Brain, vestavěnému asistentovi s umělou inteligencí, mohou marketingové týmy generovat obsah nebývalou rychlostí – od popisků na sociálních sítích až po kompletní osnovy blogů – a to vše při zachování jednotného hlasu značky.
ClickUp Brain jde nad rámec základních nástrojů AI tím, že vylepšuje stávající obsah, kontroluje gramatiku a poskytuje podporu pro více jazyků. Také přizpůsobuje tón tak, aby odpovídal cílové skupině – což jsou schopnosti, které AI Simplified nedokáže nabídnout.
Ale to není vše! Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat, zda budou pracovat s více LLM, jako jsou Claude a GPT-4o, přímo ze svého pracovního prostoru ClickUp.
ClickUp Docs
ClickUp Docs mezitím mění způsob, jakým týmy spolupracují na marketingových materiálech, tím, že propojuje tvorbu dokumentů přímo s úkoly a pracovními postupy.
Autoři, designéři a zainteresované strany mohou současně provádět úpravy, vkládat kontextové komentáře a propojovat dokumenty s konkrétními kampaněmi, čímž vytvářejí centrální centrum pro správu znalostí.
Šablona pro správu obsahu ClickUp
Chcete rychle zefektivnit pracovní postupy v oblasti obsahu? Šablona ClickUp Content Management Template poskytuje připravený rámec s přizpůsobitelnými zobrazeními pro plánování, sledování produkce a publikování harmonogramů.
Tato šablona pomáhá marketingovým týmům vizualizovat jejich obsahový pipeline, sledovat metriky obsahu, vytvářet obsah a udržovat konzistentní kvalitu výstupů, aniž by musely budovat systémy od nuly.
Zabýváte se správou projektů na sociálních médiích, designovými nástroji a marketingovým softwarem? ClickUp Integrations s rozsáhlou nabídkou více než 1 000 pracovních nástrojů zajišťuje propojení všeho, takže váš obsah plynule přechází od tvorby k distribuci.
Potřebujete informace v reálném čase? Dashboardy ClickUp vám poskytnou jasný přehled o marketingových KPI a výkonu kampaní a nabídnou podrobné analýzy, kterým Simplified nemůže konkurovat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Brainstormujte nápady na kampaně na tabulkách ClickUp Whiteboards a naplánujte strategie a obsah pro sociální média.
- Spouštějte přiřazování úkolů, schvalování a předávání obsahu pomocí automatizací ClickUp.
- Zefektivněte zpětnou vazbu pomocí korektur a poznámek k návrhům, videím a dokumentům.
- Ukládejte firemní materiály do ClickUp Docs nebo sdíleného pracovního prostoru, aby k nim měl tým snadný přístup.
- Vložte designové nástroje jako Canva nebo Figma, abyste zajistili konzistentní branding ve všech marketingových materiálech.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být naučení se používání tohoto programu náročné.
- Mobilní aplikace má ve srovnání s desktopovou verzí omezenou funkčnost.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Recenze G2 říká:
Jsme zaneprázdněný interní marketingový tým. Flexibilní struktura Clickup v časové ose a tabulce spolu s vlastními poli, která lze vytvářet za běhu, usnadnila vytvoření tohoto zobrazení a je aktualizováno živě, jak aktualizujeme tyto propagační projekty v jiných částech Clickup.
2. Canva (nejlepší pro intuitivní grafický design)
Canva je uživatelsky přívětivá alternativa k Simplified, ideální pro týmy bez zkušeností s grafickým designem.
Díky editoru typu drag-and-drop a více než 250 000 bezplatným šablonám je tvorba obsahu rychlá a snadná. Zatímco Simplified nabízí základní nástroje pro návrh, Canva podporuje příspěvky na sociálních médiích, prezentace a tiskové materiály, což z něj činí univerzální volbu pro vizuální marketing.
Díky návrhům založeným na umělé inteligenci, přímému publikování a široké podpoře formátů Canva zefektivňuje produkci vysoce kvalitního obsahu pro marketéry všech úrovní dovedností.
🧠 Zajímavost: Canva vznikla, když Melanie Perkins, která vyučovala designový software na University of Western Australia, shledala programy jako Photoshop příliš složitými. V roce 2007 založila společně s Cliffem Obrechtem společnost Fusion Books, která se zabývala designem ročenek pro střední školy a která připravila půdu pro vznik Canvy.
Nejlepší funkce Canva
- Urychlete tvorbu designu díky rozsáhlé knihovně šablon, prvků a stockových fotografií.
- Udržujte konzistenci značky pomocí Brand Kit, který slouží k ukládání a používání vaší vizuální identity.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu pomocí komentářů a schvalovacích procesů.
- Naplánujte si příspěvky na sociálních médiích přímo na hlavních platformách.
- Oživte statické návrhy pomocí jednoduchých animačních nástrojů.
Omezení Canva
- Pokročilé možnosti designu jsou ve srovnání s profesionálními nástroji, jako je sada Adobe, omezenější.
- Funkce pro úpravu videa jsou ve srovnání se specializovanými video platformami základní.
Ceny Canva
- Zdarma: Základní funkce
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Teams: 30 $/měsíc pro tři uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canva
Recenze G2 uvádí:
Canva má uživatelsky přívětivé rozhraní, které zvyšuje produktivitu a nevyžaduje žádné předchozí školení. K dispozici jsou různé šablony pro návrh s funkcemi drag-and-drop. Široká knihovna designových prvků a grafiky a přístup k milionům bezplatných obrázků a stockových fotografií. Možnosti přizpůsobení značky s jednoduchými možnostmi exportu a publikování... Nejlepší na tom jsou cenově dostupné tarify.
3. Synthesia (nejlepší pro generování videí pomocí umělé inteligence)
Videoobsah je velmi žádaný, ale problémy s produkcí ztěžují práci marketingovým týmům, které používají Simplified. Náklady, plánování a koordinace talentů často brání konzistentní produkci.
Synthesia tyto překážky odstraňuje pomocí tvorby videí založené na umělé inteligenci – nejsou potřeba žádné kamery, mikrofony ani znalosti editace. Generuje realistické virtuální moderátory, kteří předčítají scénáře ve více než 120 jazycích, což je ideální pro vzdělávací a propagační videa.
Na rozdíl od základních editačních nástrojů Simplified, Synthesia okamžitě transformuje text do profesionálních videí, takže není potřeba originální záběry.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vytvářejte AI prezentátory, kteří přirozeně předávají obsah ve více než 120 jazycích.
- Vytvářejte profesionální školicí a marketingová videa bez kamer a herců.
- Přizpůsobte virtuální pozadí a scény tak, aby odpovídaly identitě vaší značky.
- Překládejte videa okamžitě a zachovejte stejného AI moderátora.
- Zvyšte zapojení pomocí integrovaných grafik, přechodů a textových překryvů – bez nutnosti znalostí editace.
Omezení Synthesia
- Omezený emocionální rozsah prezentátorů AI ve srovnání s lidskými herci
- Někteří uživatelé hlásí občasné nepřirozené pohyby v animacích avatarů.
Ceny Synthesia
- Zdarma: Základní verze
- Starter: 29 $/měsíc
- Tvůrce: 89 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
4. HeyGen (nejlepší pro videa a prezentace s avatary AI)
Škálování personalizovaného videoobsahu je téměř nemožné, když každá zpráva vyžaduje natáčení skutečné osoby. Prodejní a marketingové týmy rychle narazí na produkční strop a mají potíže s přizpůsobením videí pro různé segmenty a aktualizace.
HeyGen revolucionalizuje video marketing vytvářením digitálních dvojčat – avatarů s umělou inteligencí, které poskytují neomezené množství personalizovaných videí bez nutnosti dalšího natáčení.
Tato alternativa Simplified vyniká škálovatelnou a autentickou video komunikací, díky čemuž je ideální pro prodejní aktivity, zapojení zákazníků a další marketingové aktivity. Týmy mohou generovat realistické AI verze skutečných členů, což zajišťuje plynulou a personalizovanou komunikaci.
Nejlepší funkce HeyGen
- Přizpůsobte videa pro jednotlivé potenciální zákazníky nebo zákazníky ve velkém měřítku.
- Překládejte obsah do více jazyků a zachovejte přitom původního prezentujícího.
- Začleňte nahrávky obrazovky a ukázky spolu s prezentacemi avatarů.
- Přidejte interaktivitu pomocí klikatelných prvků a tlačítek s výzvou k akci.
Omezení HeyGen
- Vytvoření realistických digitálních dvojčat vyžaduje počáteční čas na nastavení.
- Náročné osvojování pokročilých funkcí personalizace
Ceny HeyGen
- Creator: 29 $/měsíc
- Tým: 89 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HeyGen
Recenze Capterra říká:
HeyGen je fantastický nástroj, který může ušetřit čas a peníze každému, kdo potřebuje vytvářet profesionální videa, ale vyžaduje určité zkušenosti, a proto doporučuji spoléhat se na profesionály, kteří již vědí, jak tento nástroj používat.
5. Anyword (nejlepší pro AI copywriting s predikcí ROI)
Marketéři se snaží před investicí do distribuce předpovědět, který text bude nejúčinnější. A/B testování vyžaduje provoz a rozpočet, zatímco odhady vedou k neúčinným sdělením a zbytečným výdajům na reklamu.
Anyword transformuje AI copywriting pomocí svého Predictive Performance Score, který analyzuje miliardy impresí a před publikací předpovídá návratnost investic. Tato datově řízená platforma eliminuje dohady a optimalizuje obsah pro vyšší konverze.
Na rozdíl od základního AI psaní Simplified nabízí Anyword pokročilejší nástroje pro prediktivní analýzu a zároveň zajišťuje soulad s normami HIPAA, SOC2, ISO 27001 a GDPR na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce Anyword
- Vytvářejte obsah přizpůsobený konkrétnímu publiku a různým demografickým segmentům.
- Vytvářejte vícekanálové texty pro sociální sítě, e-maily, reklamy a webové stránky.
- Optimalizujte stávající obsah pomocí návrhů na zlepšení metrik zapojení.
- Získejte přístup k databázi znalostí o nástrojích pro psaní textů s využitím umělé inteligence a osvědčených postupech.
Omezení Anyword
- Prediktivní výkon je nejpřesnější pro běžné marketingové případy použití.
- Platforma se zaměřuje především na textový obsah, nikoli na tvorbu vizuálního obsahu.
Ceny Anyword
- Starter: 49 $/měsíc
- Data-Driven: 99 $/měsíc
- Business: 499 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
💡Rychlý tip: Statisticky významný výsledek A/B testu nemusí vždy znamenat, že vítěz je tou nejlepší volbou. Falešně pozitivní výsledky, chyby v měření nebo zanedbatelný dopad v reálném světě mohou výsledky zkreslit. Namísto spoléhání se pouze na čísla interpretujte testovací data z pohledu kontextu vašeho podnikání a poznatků uživatelů. Vyvážený přístup, kde se data setkávají se strategií, vede k chytřejším rozhodnutím.
6. SocialPilot (nejlepší pro správu a analýzu sociálních médií)
Správa více účtů na sociálních médiích je náročná, zejména když jsou analytické údaje roztříštěné napříč platformami. Marketingové týmy, správci sociálních médií a agentury se snaží zefektivnit plánování a získat smysluplné informace.
SocialPilot zjednodušuje správu více účtů díky hromadnému plánování, reportům s možností použití vlastního loga a přizpůsobitelným dashboardům. Jeho pokročilé analytické nástroje sledují interakce, dosah a konverze ve všech hlavních sítích a nabízejí informace, které Simplified postrádá.
Agentury těží z portálu pro správu klientů SocialPilot, který umožňuje kontrolovaný přístup klientů pro schvalování a reporting – což je funkce na podnikové úrovni, která v sadě nástrojů Simplified chybí.
Nejlepší funkce SocialPilot
- Spravujte více účtů na hlavních sociálních platformách z jednotného ovládacího panelu.
- Analyzujte výkon napříč platformami pomocí komplexních analytických zpráv.
- Objevujte obsah pomocí integrovaných nástrojů pro správu obsahu a udržujte si aktivní profily.
Omezení SocialPilot
- Nástroje pro tvorbu obsahu jsou ve srovnání s platformami zaměřenými na design omezenější.
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění při přímém publikování na Instagramu.
Ceny SocialPilot
- Profesionální: 30 $/měsíc
- Malý tým: 50 $/měsíc
- Agentura: 100 $/měsíc
- Enterprise: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze SocialPilot
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SocialPilot
Recenze Capterra uvádí:
Nejužitečnější funkcí tohoto nástroje mi přišlo hromadné plánování, kurátorovaný obsah a analýza příspěvků. Funkce jako white label reporty a jednoduchá a snadná navigace v nástroji jsou pro mě jedním z hlavních důvodů, proč tento nástroj doporučuji ostatním.
7. GravityWrite (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence pro malé týmy)
Malé marketingové týmy mohou mít potíže s uspokojením poptávky po obsahu, pokud nemají k dispozici specializované autory nebo dodatečný rozpočet. GravityWrite zefektivňuje tvorbu obsahu pomocí odvětvových modelů umělé inteligence, které generují přesné, kontextově citlivé návrhy v různých formátech, jako jsou popisy produktů a blogové příspěvky.
Na rozdíl od širokého přístupu Simplified nabízí GravityWrite specializovaný obsah, který vyžaduje méně úprav, což šetří čas týmům s specifickými potřebami. Jeho vertikálně trénovaná umělá inteligence vytváří vysoce kvalitní první návrhy, čímž řeší častou stížnost Simplified na nadměrné úpravy obecného obsahu generovaného umělou inteligencí.
Nejlepší funkce GravityWrite
- Vytvářejte obsah specifický pro dané odvětví, přizpůsobený vaší vertikále a publiku.
- Vytvářejte více formátů obsahu z jediného briefu nebo osnovy.
- Převádějte stávající obsah do různých formátů pro distribuci prostřednictvím více kanálů.
- Optimalizujte SEO pomocí integrace klíčových slov a vylepšení čitelnosti.
- Udržujte konzistentní hlas značky ve všech generovaných obsazích.
Omezení GravityWrite
- Omezené funkce pro spolupráci pro větší týmy
- Méně možností integrace než u zavedenějších platforem
Ceny GravityWrite
- Zdarma: omezený počet generací za měsíc
- Starter: 19 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze GravityWrite
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
📮ClickUp Insight: Nízký výkon týmů je 4krát vyšší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
8. Claude (nejlepší pro tvorbu a úpravy dlouhých textů)
Většina nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci má potíže s koherencí dlouhých textů, které vyžadují rozsáhlé úpravy. Claude od Anthropic vyniká v generování podrobných blogových příspěvků, zpráv a obsahu pro myšlenkové vedení s silným kontextovým porozuměním.
Zatímco Simplified se zaměřuje na tvorbu krátkých a efektivních obsahů, Claude zachovává konzistenci v delších dokumentech, řídí se složitými pokyny a přizpůsobuje se nuancím zpětné vazby.
Claude poskytuje pokročilou pomoc při psaní pomocí umělé inteligence pro marketéry, kteří pracují na podstatném obsahu, který podporuje integraci výzkumu klíčových slov a dodržování konkrétních stylistických pokynů.
Nejlepší funkce Claude
- Upravujte a vylepšujte stávající obsah s citem pro styl a tón.
- Vyhledávejte a syntetizujte informace pro myšlenkové vedení a vzdělávací obsah.
- Vytvářejte varianty obsahu pro A/B testování různých přístupů k zasílání zpráv.
- Postupujte podle podrobných obsahových pokynů s vysokou přesností a konzistentností.
Omezení Claude
- Pro dosažení optimálních výsledků je nutné jasné zadání.
- Žádné vestavěné funkce pro publikování nebo distribuci
- Omezené možnosti tvorby vizuálního obsahu ve srovnání s platformami zaměřenými na design
Ceny Claude
- Zdarma: Základní přístup s omezením využití
- Claude Pro: 20 $/měsíc za vyšší limity využití a přednostní přístup
- Tým: 30 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
Co říkají skuteční uživatelé o Claudovi?
Recenze G2 říká:
Nejužitečnější na Claudovi je schopnost AI plynuleji komunikovat. Líbí se mi, že odpovědi působí spíše jako konverzace mezi lidmi. Další věc, která se mi na Claudovi líbí, je to, že jeho odpovědi jsou kontextové a poutavé. Také se mi líbí, že se snaží dávat přesné odpovědi a uznává své limity, když něco neví.
🧠 Zajímavost: Po celá léta byli vědci zmateni – škálování modelů AI nezlepšilo úlohy související s uvažováním. Výkon zůstal stejný i přes větší modely. Průlom? Podněcování „řetězce myšlenek“. Požádání AI, aby „uvažovala krok za krokem“, nebo ukázání příkladů odemklo skryté schopnosti uvažování a odhalilo jejich skutečný potenciál.
9. Adobe Express (nejlepší pro profesionální šablony a konzistentnost značky)
Adobe Express překlenuje propast mezi základními nástroji pro návrh a profesionálním softwarem a poskytuje marketérům vysoce kvalitní možnosti návrhu bez složitosti kompletní sady Adobe.
Kombinuje intuitivní nástroje s knihovnou Adobe a přizpůsobitelnými šablonami, čímž zajišťuje konzistentnost značky. Na rozdíl od Simplified se Adobe Express přímo propojuje s aplikacemi Photoshop, Illustrator a Creative Cloud, čímž zlepšuje pracovní postupy a kvalitu designu.
Nejlepší funkce Adobe Express
- Využijte generátor obrázků AI s Firefly pro tvorbu komerčně bezpečného obsahu bez obav o autorská práva.
- Vytvářejte konzistentní materiály pro vaši značku pomocí Brand Kitů, které ukládají vizuální prvky.
- Automaticky měňte velikost návrhů pro různé platformy a formáty.
- Použijte rychlé akce pro odstranění pozadí, animaci a úpravy během několika sekund.
Omezení Adobe Express
- Některé pokročilé funkce vyžadují znalost principů designu.
- Funkce pro podniky mohou vyžadovat širší předplatné Adobe.
Ceny Adobe Express
- Zdarma: Základní funkce a omezený výběr šablon pro jednotlivce
- Teams: 4,99 $/měsíc na uživatele v prvním roce, 7,99 $/měsíc na uživatele od druhého roku dále
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Adobe Express
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1100 recenzí)
👀Věděli jste, že... 92 % marketérů věří, že umělá inteligence a automatizace zlepšují personalizaci obsahu a efektivitu kampaní.
10. Piktochart (nejlepší pro vytváření infografik a vizuálních příběhů)
Týmy často zápasí s efektivní prezentací obsahu bohatého na data, když jsou uvězněny v tabulkách nebo textech. Piktochart zjednodušuje vizualizaci dat a transformuje složité informace do poutavých infografik, zpráv a prezentací – bez nutnosti designérských dovedností.
Jeho editor obsahuje interaktivní grafy, generátory map a specializované widgety vytvořené pro prezentaci dat. Na rozdíl od obecných návrhových nástrojů Simplified, Piktochart činí složité informace srozumitelnými a vizuálně poutavými. Díky specializovaným šablonám a pokročilým funkcím vizualizace zajišťuje, že obsah založený na datech je přístupný a působivý.
Nejlepší funkce Piktochart
- Využijte interaktivní prvky k zaujetí publika vašimi informacemi.
- Získejte přístup k šablonám specifickým pro dané odvětví pro různé potřeby vizualizace dat.
- Udržujte vizuální konzistenci díky uloženým prvkům značky a barevným schématům.
- Exportujte do různých formátů pro prezentace, webové stránky a tiskové materiály.
Omezení Piktochart
- Pokročilé přizpůsobení může mít strmější křivku učení.
- Některé funkce vizualizace dat vyžadují vyšší úroveň tarifu.
Ceny Piktochart
- Zdarma: Základní funkce s vodoznakem Piktochart
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Business: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Piktochart
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
Od zjednodušení po supervýkonnost: ClickUp je vaším marketingovým motorem
Správná alternativa Simplified může transformovat vaše marketingové operace, automatizovat tvorbu obsahu a zlepšit spolupráci týmu. Každý nástroj, který jsme prozkoumali, nabízí jedinečné přednosti.
Vaše ideální volba závisí na vašich konkrétních potřebách, velikosti týmu a prioritách pracovního postupu. Pro většinu marketingových týmů, které hledají skutečně komplexní řešení, nabízí ClickUp nejkomplexnější balíček, který kombinuje tvorbu obsahu, správu projektů a další nástroje pro spolupráci na jedné platformě.
Jste připraveni změnit svůj marketingový workflow?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak může zlepšit proces tvorby obsahu a spolupráci vašeho týmu.