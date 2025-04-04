10 nejlepších alternativ k AppFlowy pro správu open-source projektů

AppFlowy patří mezi oblíbené alternativy Notion. Díky funkcím jako AI, projekty, úkoly, šablony a weby vytváří téměř stejný zážitek ze sdíleného pracovního prostoru jako Notion.
Jediný rozdíl? AppFlowy je open source. Na rozdíl od Notion má funkce pro vlastní hostování, které uživatelům umožňují kontrolovat jejich data.
Jedná se však o dvojsečný meč. Bez vestavěné synchronizace s cloudem je nastavení AppFlowy a spolupráce na něm obtížné. Navíc nástroj postrádá základní softwarové integrace a neposkytuje plynulý mobilní zážitek.
Pokud tedy hledáte nástroje, které skutečně poskytují zkušenosti se společným řízením projektů, podívejte se na těchto 10 alternativ k AppFlowy.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam 10 nejlepších alternativ k AppFlowy, které stojí za zvážení:
- ClickUp: Nejlepší pro správu projektů založenou na umělé inteligenci
- Notion: Nejlepší pro správu projektů a poznámek v přizpůsobitelném pracovním prostoru
- Obsidian: Nejlepší pro organizaci projektů s hluboce propojenými poznámkami, které upřednostňují lokální úložiště.
- Trello: Nejlepší pro vizuální správu projektů a jednoduchou organizaci úkolů
- Airtable: Nejlepší pro sledování projektů s organizací ve stylu databáze a poznámkovými poli
- Monday. com: Nejlepší pro správu složitých projektů s týmovou spoluprací a dokumentací
- Asana: Nejlepší pro správu projektů se strukturovanými úkoly a podrobnými poznámkami
- Todoist: Nejlepší pro správu jednoduchých projektových úkolů a lehké pořizování poznámek
- Coda: Nejlepší pro spojení projektového řízení, poznámek a databází do interaktivních dokumentů
- Taskade: Nejlepší pro společné plánování projektů s integrovanými poznámkami a sledováním úkolů.
Omezení AppFlowy
AppFlowy se prezentuje jako alternativa k Notion. Z hlediska funkčnosti se jedná o nástroj pro správu projektů, který slouží zároveň jako aplikace pro pořizování poznámek.
Ačkoli má své výhody, zde je několik hlavních aspektů, ve kterých zaostává:
- Složité nastavení: AppFlowy může být pro uživatele bez technických znalostí obtížné nastavit. Jelikož se jedná o open-source nástroj pro správu projektů, je nutné si vytvořit vlastní serverové prostředí, což zahrnuje konfiguraci složitých závislostí.
- Žádná vestavěná synchronizace s cloudem: Jelikož se jedná o platformu s vlastním hostováním, jsou všechna data – ať už soubory nebo poznámky – uložena lokálně na serveru. To je sice skvělé z hlediska bezpečnosti, protože zabraňuje ztrátě kontroly nad daty ze strany uživatelů, ale komplikuje spolupráci s ostatními členy týmu.
- Omezené funkce pro spolupráci: Ačkoli AppFlowy nabízí funkce pro spolupráci, nejsou tak pokročilé a intuitivní jako u konkurence. Kromě toho si mnoho uživatelů stěžuje na zpoždění při spolupráci v reálném čase.
Alternativy k AppFlowy v kostce
Zde je přehled všech alternativ AppFlowy zmíněných v tomto blogovém příspěvku. Podívejte se na jejich nejvýraznější vlastnosti a vhodnost na první pohled:
|Alternativy k AppFlowy
|Vynikající funkce
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Nabízí komplexní sadu nástrojů pro zvýšení produktivity s vysoce přizpůsobitelnými zobrazeními úkolů, dokumenty, cíli a sledováním času.
|Týmy, podniky, firmy zaměřené na produktivitu
|Notion
|Poskytuje modulární pracovní prostor, kde mohou uživatelé vytvářet, přizpůsobovat a propojovat databáze, wiki a poznámky.
|Startupy, malé podniky, vzdálené týmy
|Obsidian
|Nabízí systém správy znalostí založený na lokálních datech a markdownu s pokročilými zpětnými odkazy a grafickou vizualizací.
|Výzkumníci, spisovatelé, znalostní pracovníci
|Trello
|Obsahuje intuitivní systém Kanbanových tabulek, který zjednodušuje sledování úkolů.
|Malé týmy, freelancerové, startupy
|Airtable
|Kombinuje sílu tabulek s funkcemi databáze.
|Firmy, podniky, týmy pracující s velkým množstvím dat
|monday. com
|Poskytuje rozsáhlý systém automatizace procesů s přizpůsobitelnými dashboardy, integracemi a šablonami.
|Podniky, velké týmy, projektoví manažeři
|Asana
|Umožňuje strukturované řízení práce s hierarchií úkolů, vyvažováním pracovní zátěže a podrobným reportováním.
|Týmy, startupy, rostoucí firmy
|Todoist
|Obsahuje minimalistický správce úkolů bez rušivých prvků s přirozeným zadáváním textu a sledováním produktivity.
|Jednotlivci
|Coda
|Kombinuje interaktivní dokumenty, automatizaci bez kódování a relační databáze.
|Vzdálené týmy, startupy, mezifunkční týmy
|Taskade
|Integruje brainstorming založený na umělé inteligenci, myšlenkové mapy a týmovou spolupráci do jednotného pracovního prostoru.
|Freelancerové, pracovníci na dálku, malé týmy
10 nejlepších alternativ k AppFlowy, které můžete použít
Zde je 10 nejlepších alternativ k AppFlowy, pokud vám open-source nevyhovuje:
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů založenou na umělé inteligenci)
Většina nástrojů slibuje příliš mnoho a ve skutečnosti nenaplňuje očekávání, pokud jde o spolupráci při řízení projektů. Ale ne ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Vytvářejte úkoly, přidělujte odpovědnosti a sledujte pokrok, aby projekty postupovaly vpřed – to vše na jednom místě díky řešení pro správu projektů ClickUp. Je komplexně navrženo tak, aby spolupráce byla bezproblémová. Od úkolů po dokumenty můžete se svým týmem pracovat téměř kdekoli na platformě a dokončit projekt bez jakýchkoli potíží.
A to nejlepší? Všechny funkce ClickUp jsou urychleny díky integrovaným schopnostem umělé inteligence. Nejsou tedy jen užitečné, ale také velmi účinné!
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Nyní si podrobně popíšeme jednotlivé funkce:
Řízení projektů pomocí umělé inteligence
Funkce pro správu projektů v ClickUp jsou velmi rozsáhlé.
ClickUp Tasks vám umožní vytvářet úkoly z e-mailů, chatů a dokumentů pouhým jedním kliknutím. Můžete také definovat jejich kategorii, nastavit úrovně priority, zvýraznit důležité závislosti a přiřadit je členům týmu, aby se nic nepřehlédlo.
Díky více než 15 zobrazením v ClickUp a ClickUp Dashboards můžete snadno sledovat průběh každého úkolu v reálném čase. Vyberte si ze seznamů (pro přehled o všech úkolech), Kanban tabulek (pro sledování fází úkolů), Ganttových diagramů (pro časové osy a závislosti) a dalších. Komplexní metriky z dashboardů pomáhají zjednodušit rozhodování o projektech, spravovat pracovní zátěž, odhadovat předpokládané časy dokončení a sledovat náklady.
Ale co je jednou z nejvýkonnějších funkcí ze všech? Je to ClickUp Brain, vestavěná umělá inteligence ClickUp!
Používejte Brain jako:
- AI Writer pro generování kompletní projektové dokumentace pomocí jednoduchých pokynů
- Projektový manažer s umělou inteligencí, který na požádání automaticky vytváří standup reporty a shrnuje aktivity související s úkoly.
- AI Knowledge Manager, který okamžitě načítá informace z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
Hladká spolupráce
Když jsou vaše nástroje pro správu projektů a chatování oddělené, komunikace v týmu se může rychle zkomplikovat. Ale díky ClickUp Chat se už nemusíte ničeho obávat. Je integrován do ClickUp, takže nikdy nemusíte přepínat mezi platformami, abyste mohli poslat zprávu svým kolegům nebo zveřejnit rychlou aktualizaci na sdíleném projektovém kanálu.
S ClickUp Chat zůstávají vaše kontexty a konverzace propojené. Chat můžete použít k:
- Propojte konverzace s relevantními úkoly a dokumenty
- Vytvářejte úkoly a přiřazujte je členům týmu přímo ze zpráv.
- Využijte audio a video hovory v reálném čase (SyncUps) a sdílejte svou obrazovku.
Efektivní funkce pro pořizování poznámek
Poznámky jsou ústřední součástí projektového řízení. Pomáhají rozdělit projekty na proveditelné úkoly a sledovat jejich průběh. ClickUp proto obsahuje také integrovaný nástroj pro pořizování poznámek!
S ClickUp Notepad můžete mít své poznámky, mema, myšlenky, seznamy úkolů, akční plány atd. uspořádané na jednom místě. Poznámku můžete také převést na úkol s příslušnými termíny, prioritami a přidělenými osobami.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni ručním psaním poznámek z jednání? Seznamte se s ClickUp AI Notetaker. Nahrává, přepisuje a shrnuje vaše jednání, takže se můžete soustředit na konverzaci. Dokonce vytváří akční položky pro rychlé provedení a následné kroky!
Automatizace
S ClickUp Automations máte přístup k více než 100 přizpůsobitelným spouštěčům, které vám pomohou zefektivnit opakující se úkoly, jako je změna přiřazeného pracovníka při změně stavu úkolu nebo spuštění oznámení o aktualizaci, když se úkol stane urgentním.
V tomto vysvětlujícím videu se dozvíte, jak vytvořit automatizaci pracovních postupů:
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte dokumenty a efektivně na nich spolupracujte pomocí ClickUp Docs.
- Brainstormujte nápady a přeměňte je na proveditelné úkoly pomocí ClickUp Whiteboards.
- Pomocí ClickUp Goals můžete snadno sledovat cíle týmu a měřit pokrok.
- Standardizujte procesy pomocí šablon ClickUp a zajistěte si efektivitu při všech úkolech.
- Vyhledávejte jakékoli úkoly, dokumenty nebo komentáře okamžitě pomocí ClickUp Connected Search.
- Hladká integrace se Slackem, Google Drive a Zoomem pro zefektivnění týmové práce.
- Využijte kompatibilitu napříč platformami díky specializovaným aplikacím pro stolní počítače a mobilní zařízení.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé často považují tento nástroj za příliš složitý kvůli jeho široké škále funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno ji sledovat a reportovat a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
2. Notion (nejlepší pro správu projektů a poznámek v přizpůsobitelném pracovním prostoru)
Notion inspiroval vytvoření AppFlowy. Jedná se o platformu pro spolupráci v reálném čase, která vám umožňuje spolupracovat s vaším týmem na wiki stránkách, dokumentech a projektech.
Na této platformě můžete organizovat informace, vytvářet úkoly, seznamy úkolů a vizualizace práce, aby všichni byli v souladu s projektem.
Notion také nabízí integraci třetích stran, více než 100 stavebních bloků a automatizace, které zefektivní váš pracovní postup. Integrovaná AI integrace je další profesionální funkcí, která automatizuje opakující se úkoly a šetří vám čas.
Nejlepší funkce Notion
- Získejte přístup k databázím, tabulkám Kanban, kalendářům a tabulkám pro různé procesy.
- Zjednodušte vkládání bohatých médií (obrázky, videa atd.) do stránek.
- Získejte výkonné funkce vyhledávání a značkování pro snadnou navigaci.
Omezení Notion
- Chybí možnost vlastního hostingu, což zvyšuje riziko závislosti na dodavateli.
- Pro nové uživatele může být náročné kvůli rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Notion je velmi snadný na používání! Líbí se mi, jak flexibilní je při organizování všeho, ať už se jedná o úkoly, poznámky nebo projekty. Je skvělý jak pro osobní použití, tak pro spolupráci v týmu.
Notion je velmi snadný na používání! Líbí se mi, jak flexibilní je při organizování všeho, ať už se jedná o úkoly, poznámky nebo projekty. Je skvělý jak pro osobní použití, tak pro spolupráci v týmu.
3. Obsidian (nejlepší pro organizaci projektů s hluboce propojenými poznámkami, které upřednostňují lokální úložiště)
Pokud hledáte specializovanou aplikaci pro pořizování poznámek, která vám pomůže centralizovat vaše projektové zadání, Obsidian by vás měl zaujmout. Umožňuje vám vytvářet poznámky s hlubokými odkazy založené na značkách, které usnadňují vytváření podrobné projektové dokumentace.
Obsidian také nabízí bohaté funkce pro úpravy a spolupráci. Můžete spolupracovat se svým týmem na sdílených souborech, vymýšlet nápady a navrhovat úpravy.
Jelikož používá neproprietární soubory, každá z vašich poznámek je uložena jako textový soubor Markdown na vašem lokálním zařízení, místo aby byla uzamčena v databázi nebo cloudovém systému. Můžete si ji stáhnout na počítače se systémem Windows, Linux a Mac.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Získejte lokální úložiště pro větší soukromí a kontrolu nad informacemi.
- Snadno spolupracujte pomocí pluginů, jako je Obsidian Publish pro sdílené záznamy.
- Využijte výkonné vyhledávací funkce pro snadné vyhledávání informací.
- Integrujte platformy jako GitHub, Google Drive a Zotero pro lepší výzkum.
Omezení Obsidianu
- Zaměřeno především na pořizování poznámek; postrádá robustní funkce pro správu projektů.
- K nastavení pokročilých funkcí a spolupráce jsou nutné technické znalosti.
Ceny Obsidian
- Synchronizace: 5 $/uživatel za měsíc
- Publikování: 10 $/web za měsíc
- Catalyst: 25 $ (jednorázová platba)
- Komerční: 50 $/uživatel za rok
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
4. Trello (nejlepší pro vizuální správu projektů a jednoduchou organizaci úkolů)
Trello je cloudový nástroj pro správu úkolů se základními funkcemi pro spolupráci. Pomáhá vám vizualizovat úkoly ve formě seznamů, tabulek a karet. Můžete také nastavit jejich termíny, definovat jejich priority a přiřadit je členům týmu.
Díky automatizaci bez nutnosti programování usnadňuje Trello automatizaci opakujících se úkolů ve vašem pracovním postupu. Navíc vám předem připravené šablony pro pořizování poznámek umožňují vytvořit pevný základ pro vaše projekty.
Nejlepší funkce Trello
- Používejte seznamy úkolů, termíny a priority pro sledování úkolů.
- Spravujte úkoly na cestách pomocí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace.
- Plánujte, rozvrhujte a upravujte úkoly pomocí funkcí drag-and-drop.
Omezení Trello
- Omezené funkce pro pořizování poznámek u složitých projektů
- Není ideální pro řízení velkých týmů nebo vysoce komplexních pracovních postupů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Líbilo se mi, že je tak snadné jej používat, tak snadné, že jej mohli používat i moji zaměstnanci, kteří nejsou technicky zdatní, a já jsem za nimi nemusel chodit a opravovat chyby.
Líbilo se mi, že je tak snadné jej používat, tak snadné, že jej mohli používat i moji zaměstnanci, kteří nejsou technicky zdatní, a já jsem za nimi nemusel chodit a opravovat chyby.
5. Airtable (nejlepší pro sledování projektů s organizací ve stylu databáze a poli pro poznámky)
Ačkoli Airtable není konvenční nástroj pro správu projektů, je to výkonná alternativa s nízkými požadavky na kódování, která kombinuje flexibilitu tabulek s funkcemi na úrovni databáze. Na rozdíl od rigidního, strukturovaného softwaru pro správu projektů vám Airtable umožňuje přizpůsobit pracovní postupy přesně podle vašich potřeb – ať už sledujete pokrok, automatizujete opakující se úkoly nebo standardizujete procesy napříč týmy.
Airtable také poskytuje praktické informace o výkonu týmu a stavu projektu, takže můžete činit lepší rozhodnutí založená na datech. Navzdory všemu je nejlepší částí aplikace její uživatelské rozhraní, které je velmi přehledné a dobře strukturované.
Nejlepší funkce Airtable
- Získejte přístup k výkonným funkcím filtrování, třídění a vyhledávání pro velké datové soubory.
- Snadno sledujte vztahy mezi prvky projektu pomocí obousměrného propojení dat.
- Integrujte nástroje jako Google Calendar, Slack a Zapier pro vytváření vlastních automatizovaných pracovních postupů.
Omezení Airtable
- Náročná křivka učení, zejména pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s databázemi.
- Není tak intuitivní pro ty, kteří hledají jednoduchý správce úkolů nebo seznam úkolů.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 45 $/měsíc za jedno místo
- Podniková úroveň: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
6. Monday. com (nejlepší pro správu složitých projektů s týmovou spoluprací a dokumentací)
Pokud chcete flexibilitu AppFlowy bez nákladů na vlastní hosting a údržbu vlastního systému, Monday.com nabízí strukturovanou, škálovatelnou a uživatelsky přívětivější alternativu.
Tento nástroj pro správu práce se pyšní vysoce přizpůsobitelným rozhraním. Můžete si přizpůsobit pracovní postupy, vybrat si ideální zobrazení projektu a dokonce změnit vzhled svého dashboardu. Navíc díky integraci umělé inteligence automatizuje opakující se úkoly, takže strávíte méně času správou rutinních projektů.
Nejlepší funkce Monday.com
- Umožněte spolupráci týmu prostřednictvím sdílených pracovních prostorů, komentářů k úkolům a sdílení dokumentů.
- Sledujte průběh úkolů v různých zobrazeních projektů (Kanban, Gantt, Kalendář) podle potřeb týmu.
- Udržujte všechny v obraze díky integrované týmové komunikaci, schvalování a sdílení souborů.
Omezení Monday.com
- Chybí nativní integrace s některými specializovanými nástroji a platformami.
- Pro nové uživatele, kteří spravují složité pracovní postupy, může být tato aplikace příliš složitá.
Ceny Monday.com
- Zdarma (až pro 2 uživatele)
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday. com?
Líbí se mi, že mohu projekty rozdělit na malé úkoly a snadno spolupracovat s kolegy.
Líbí se mi, že mohu projekty rozdělit na malé úkoly a snadno spolupracovat s kolegy.
7. Asana (nejlepší pro správu projektů se strukturovanými úkoly a podrobnými poznámkami)
Další na seznamu alternativ k AppFlowy je Asana, základní software pro řízení projektů vhodný pro týmy pracující na složitých projektech. Nabízí předem připravené pracovní postupy, závislosti úkolů, milníky a vyvažování pracovní zátěže v jednom jednotném nástroji, který udržuje projekty na správné cestě.
Můžete si vybrat ze seznamu zobrazení projektů, přiřazovat úkoly členům týmu a dostávat automatické aktualizace o postupu prací. Navíc vám základní funkce pro sledování času umožňují odhadnout čas strávený na každém úkolu a lépe plánovat kapacitu a pracovní zátěž do budoucna.
Nejlepší funkce Asany
- Snadno organizujte projekty do sekcí. Používejte štítky a vlastní pole pro lepší sledování.
- Umožněte spolupráci týmu prostřednictvím komentářů k úkolům, příloh souborů a oznámení v reálném čase.
- Ušetřete čas díky automatizaci založené na pravidlech, vytvářejte podrobné zprávy a sledujte pokrok bez ručních aktualizací.
Omezení Asany
- Nenabízí efektivní offline režim v mobilní aplikaci.
- Pro nové uživatele bez řádného zaškolení může být použití složité.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 300 recenzí)
8. Todoist (nejlepší pro správu jednoduchých projektových úkolů a lehké pořizování poznámek)
Todoist je aplikace pro správu úkolů a pořizování poznámek v jednom. Pokud váš tým potřebuje nástroj, který podpoří fázi brainstormingu projektu, tato aplikace je tou správnou volbou. Todoist umožňuje uživatelům centralizovat poznámky a nápady, aby mohli vytvářet komplexní briefy.
Navíc se jedná o slušný nástroj pro sledování úkolů. Vytvářejte rychlé a snadné seznamy úkolů, abyste mohli rozdělit a sledovat velké projekty krok za krokem. Rozhraní platformy je také velmi intuitivní a snadno se v něm orientuje.
Nejlepší funkce Todoist
- Umožněte spolupráci na úkolech s termíny, prioritami a přiřazením úkolů na první pohled.
- Umožněte organizaci projektů pomocí sekcí, úkolů a podúkolů.
- Využijte opakující se úkoly a sledování denních/týdenních cílů pro osobní produktivitu.
Omezení Todoist
- Postrádá pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy nebo závislosti úkolů.
- Není ideální pro velké týmy nebo složité projekty s mnoha proměnnými.
Ceny Todoist
- Začátečník: Navždy zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
S Todoistem mohu snadno stanovovat priority důležitých úkolů. Má funkci připomenutí, která zajišťuje, že nezapomenu ani nezmeškám žádné úkoly a projekty.
S Todoistem mohu snadno stanovovat priority důležitých úkolů. Má funkci připomenutí, která zajišťuje, že nezapomenu ani nezmeškám žádné úkoly a projekty.
9. Coda (nejlepší pro spojení projektového řízení, poznámek a databází do interaktivních dokumentů)
Pokud potřebujete software, který funguje jako komplexní prostor pro spolupráci vašeho týmu, vyzkoušejte Coda. Na rozdíl od standardní struktury pro pořizování poznámek v AppFlowy vám Coda umožňuje vytvářet interaktivní dokumenty s tabulkami, tlačítky a integracemi, což zvyšuje dynamiku týmové spolupráce.
Pomocí vestavěných automatizačních pravidel a balíčků Coda (integrace se Slackem, Jira, Google Kalendářem atd.) můžete automatizovat pracovní postupy přímo ve svých dokumentech, čímž snížíte množství manuální práce.
Tabulky Coda fungují jako databáze, což vám umožňuje filtrovat, propojovat a přizpůsobovat zobrazení – skvělé pro řízení projektů, produktové roadmapy nebo CRM systémy.
Nejlepší funkce Coda
- Získejte výkonné funkce přizpůsobení pro pracovní postupy, tabulky a správu úkolů.
- Překlenujte propast mezi tradičními dokumenty a složitými obchodními aplikacemi pomocí rozhraní bez nutnosti programování.
- Podporujte spolupráci v reálném čase pomocí dynamických prvků, jako jsou tlačítka, zaškrtávací políčka a editovatelné tabulky.
- Umožněte práci offline prostřednictvím desktopové aplikace pro nepřerušovaný přístup.
Omezení aplikace Coda
- Náročnější naučení díky přizpůsobitelné struktuře
- Pro plný přístup k pokročilým funkcím je vyžadován placený tarif.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc za Doc maker
- Tým: 36 $/měsíc za každého tvůrce dokumentů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
10. Taskade (nejlepší pro společné plánování projektů s integrovanými poznámkami a sledováním úkolů)
Taskade je další nástroj pro správu úkolů, který vám umožňuje automatizovat úkoly a spolupracovat s vaším týmem na jednotné platformě. Jeho hlavní předností je však nativní AI pro pracoviště. Jeho výkonní AI agenti vám umožní snadno provádět řadu úkolů, včetně nastavení projektů, psaní dokumentace od nuly, vytváření pracovních postupů a stanovení priorit úkolů.
Taskade vám také umožňuje spolupracovat s vaším týmem díky aktualizacím a synchronizaci v reálném čase. Je k dispozici pro zařízení se systémy Windows, Mac, Linux, Android a iOS.
Nejlepší funkce Taskade
- Zjednodušte plánování projektů pomocí seznamů úkolů, myšlenkových map a spolupráce na dokumentech.
- Využijte funkce jako stanovení priorit úkolů, termíny splnění a zobrazení časové osy pro organizované řízení.
- Využijte vlastní branding a sdílení dokumentů pro týmy.
Omezení Taskade
- Omezeno na podrobné pořizování poznámek a dokumentaci
- Chybí integrace se specializovanými nástroji pro řízení projektů.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade for Teams: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Taskade?
Taskade je skvělá díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, spolupráci v reálném čase a možnostem přizpůsobení. Pomáhá lidem snadno spolupracovat a udržovat pořádek.
Taskade je skvělá díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, spolupráci v reálném čase a možnostem přizpůsobení. Pomáhá lidem snadno spolupracovat a udržovat pořádek.
Zapomeňte na AppFlowy, ClickUp je nejlepší nástroj pro spolupráci na projektech!
AppFlowy je vynikající volbou pro ty, kteří hledají open-source alternativu k Notion. Kombinuje soukromí, vlastní hosting a přizpůsobení, což z něj činí ideální volbu pro jednotlivce a společnosti, které chtějí mít plnou kontrolu nad svými daty.
Jeho omezené funkce pro spolupráci však mohou být nevýhodou pro týmy, které spoléhají na komunikaci v reálném čase.
Právě zde přichází na řadu ClickUp – kolaborativní a komplexní pracovní prostor pro správu projektů, který nabízí to nejlepší z Notion a AppFlowy. Ať už potřebujete plynulou týmovou spolupráci, dynamickou správu úkolů nebo flexibilní přizpůsobení, ClickUp vám to vše poskytne.
Jste připraveni zlepšit svůj pracovní postup? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.