10 nejlepších generátorů popisu pracovních pozic využívajících umělou inteligenci pro rok 2025

Vytvoření popisu pracovní pozice, který přiláká ty nejlepší talenty, může být časově náročné. Od oslovování kandidátů po řízení pohovorů, personalisté mají vždy příliš mnoho práce.
Právě k tomu slouží generátory popisu pracovních pozic využívající umělou inteligenci. Tyto nástroje pomáhají personalistům rychle vytvořit popisy pracovních pozic, které jsou jasné, podrobné a přizpůsobené dané roli.
Ať už potřebujete uvést klíčové odpovědnosti nebo zdůraznit technické dovednosti, AI vám může pomoci. Zjednodušuje také vytváření poutavého přehledu o společnosti pouhými několika kliknutími.
Zpráva LinkedIn Economic Graph „Future of Work“ ukazuje, že 72 % personalistů považuje AI za cenný nástroj pro vyhledávání kandidátů. Proč ji nevyužít také k vytváření popisu pracovních pozic?
Sestavili jsme žebříček 10 nejlepších generátorů popisu pracovních pozic využívajících umělou inteligenci, které vám pomohou ušetřit čas a rychleji najít ideálního kandidáta.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 generátorů popisu pracovních pozic, které můžete použít k vytvoření poutavého popisu pracovní pozice:
- ClickUp: Nejlepší pro generování popisů pracovních pozic a řízení projektů v oblasti lidských zdrojů
- Grammarly: Nejlepší pro psaní bezchybných a profesionálních popisů pracovních pozic
- Gohire: Nejlepší pro přizpůsobené popisy pracovních pozic pro více platforem
- Recooty: Nejlepší pro malé podniky, které chtějí zefektivnit svůj náborový proces.
- Workable: Nejlepší pro generování popisu pracovních pozic specifických pro dané odvětví
- Dweet: Nejlepší pro popisy pracovních pozic v oblasti maloobchodu, módy a luxusního zboží
- Jobdescription. ai: Nejlepší pro rychlé a přizpůsobitelné šablony popisu pracovních pozic
- Textio: Nejlepší pro generování popisů pracovních pozic, které jsou v souladu s hlasem značky zaměstnavatele.
- Jobvite: Nejlepší pro popisy pracovních pozic bez předsudků
- Zjednodušené: Nejlepší pro vícejazyčné popisy pracovních pozic
Co byste měli hledat v generátoru popisu pracovních pozic využívajícím umělou inteligenci?
Skvělý generátor popisu pracovních pozic automatizuje a transformuje způsob, jakým se spojujete s nejlepšími talenty. Aby mohli personalisté tyto nástroje co nejlépe využít, měli by se zaměřit na funkce, které řeší skutečné výzvy v oblasti lidských zdrojů v rámci jejich náborového procesu.
Špičkový generátor popisu pracovních pozic využívající umělou inteligenci by měl nabízet následující funkce:
- Kontext specifický pro danou roli: Nástroj by měl rozumět nuancím různých rolí, například přizpůsobit znalosti jazyka Java pro testování versus vývoj, a zajistit tak přesnost a relevanci ✅.
- Detekce a redukce předsudků: Hledejte nástroje, které aktivně identifikují a eliminují nevědomé předsudky v popisu pracovních pozic a podporují inkluzivitu a spravedlnost ✅
- Optimalizace SEO: Ujistěte se, že nástroj dokáže optimalizovat vaše požadavky na pracovní pozici pro vyhledávače, čímž zvýší viditelnost pro správné publikum ✅
- Funkce pro spolupráci: Týmy často vytvářejí popisy pracovních pozic společně. Vyberte si nástroje, které umožňují snadnou spolupráci, zpětnou vazbu a sledování verzí ✅.
- Integrace: Možnost synchronizace s vaším ATS (systémem pro sledování uchazečů) nebo HRMS vám může ušetřit značné množství času při hledání ideálního kandidáta a zajistit plynulý pracovní postup ✅.
- Snadné použití: Hledejte intuitivní rozhraní a plynulé pracovní postupy. Nástroj, který se snadno ovládá, může ušetřit čas a zlepšit přijetí v rámci týmů ✅
- Zkušební období: Bezplatné zkušební verze nebo demo verze vám pomohou posoudit, zda nástroj vyhovuje vašim požadavkům, aniž byste se museli okamžitě finančně zavázat. Před rozhodnutím vždy vyzkoušejte ✅
👀 Věděli jste, že... 74 % amerických manažerů očekává pozitivní dopad generativní AI na své zaměstnance.
10 nejlepších generátorů popisu pracovních pozic využívajících umělou inteligenci
Podívejme se na těchto 10 nejlepších generátorů popisu pracovních pozic využívajících umělou inteligenci, které vám pomohou ušetřit čas při výběru správného kandidáta pro konkrétní pozice:
1. ClickUp (nejlepší pro generování popisů pracovních pozic a řízení projektů v oblasti lidských zdrojů)
ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, je výkonným nástrojem pro správu procesů v oblasti lidských zdrojů, včetně vytváření efektivních popisů pracovních pozic.
ClickUp Brain
S ClickUp Brain, interním AI asistentem ClickUp, můžete generovat jedinečné popisy pracovních pozic přizpůsobené konkrétní práci nebo roli. Můžete také centralizovat a organizovat všechny popisy pracovních pozic na jednom místě pro snadný přístup.
Tento nástroj umožňuje vašim HR týmům ukládat, prohlížet a znovu využívat popisy pracovních pozic podle role, oddělení nebo lokality. Zajišťuje konzistentnost a šetří čas při náboru na podobné pozice.
Podívejte se, jak můžete pomocí ClickUp Brain vytvářet jakýkoli obsah, včetně perfektních popisů pracovních pozic:
ClickUp Docs
Spojte sílu AI s ClickUp Docs, interním softwarem pro úpravu dokumentů. Zde můžete vytvářet dynamické dokumenty, které se přímo integrují do vašich pracovních postupů.
Od zavedení ClickUp se naše týmy postupně přestaly používat Google Docs pro dokumentaci a ve skutečnosti se dokumentace výrazně zlepšila.
V Docs můžete rychle začít používat šablony popisů pracovních pozic, které mohou vaše týmy společně vytvářet.
Software pro řízení projektů ClickUp HR
Software ClickUp pro řízení projektů v oblasti lidských zdrojů nejenže umožňuje vytvářet popisy pracovních pozic, ale také posouvá nábor a rozvoj zaměstnanců na vyšší úroveň. Jeho přizpůsobitelné zobrazení vám umožňuje sledovat kandidáty, spravovat úkoly související s jejich zapracováním a dohlížet na hodnocení jejich výkonu.
Ať už vytváříte popisy pracovních pozic, spravujete náborové procesy nebo zaškolujete nové zaměstnance, ClickUp vám zjednoduší každý krok. Pomáhá týmům HR ušetřit čas a zároveň zlepšit jejich náborové dovednosti.
ClickUp Automations
Poté nasadíte automatizaci ClickUp, abyste snížili manuální úsilí spojené s přesunem kandidátů v rámci náborového procesu nebo automatickým plánováním následných kroků.
Můžete dokonce nastavit závislosti, abyste zajistili, že všechny úkoly, ať už se jedná o naplánování pohovoru nebo přidělení školicích materiálů, proběhnou ve správném pořadí.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte si seznam šablon nebo složku s předem připravenými strukturami pro různé typy pracovních pozic (např. inženýrství, marketing, prodej). Zajistíte tak konzistentnost a ušetříte čas.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte závislosti úkolů, abyste zajistili, že při náboru, zaškolování a rozvoji zaměstnanců nebudou vynechány žádné kroky.
- Vytvářejte přizpůsobené pracovní postupy s vlastními stavy, abyste mohli sledovat uchazeče, fáze zapracování nebo hodnocení výkonu.
- Naplánujte si připomenutí pohovorů, následných schůzek nebo hodnocení zaměstnanců, abyste měli přehled o všech úkolech v oblasti lidských zdrojů.
- Pomocí kontrolních seznamů vytvořte bezchybné procesy pro kontrolu popisů pracovních pozic, hodnocení uchazečů a kroky při nástupu nových zaměstnanců.
- Ušetřete čas díky opakovaně použitelným šablonám pro náborové procesy, plány zapracování nových zaměstnanců a pracovní postupy pro rozvoj talentů.
- Získejte přehled o průběhu náboru, výkonu týmu a metrikách HR v jednom centralizovaném zobrazení pomocí ClickUp Dashboards.
Omezení ClickUp
- Uživatelé nemohou exportovat dashboardy, což omezuje sdílení reportů a analýz s externími zainteresovanými stranami.
- Zpočátku může být nutné se s programem trochu seznámit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain je vytváření popisů pracovních pozic snadné. Stačí zadat dotaz přímo ve svém pracovním prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
2. Grammarly (nejlepší pro psaní bezchybných a profesionálních popisů pracovních pozic)
Život náboráře je dost náročný i bez nutnosti psát podrobné popisy pracovních pozic. Bezplatný generátor popisů pracovních pozic od Grammarly vám ušetří námahu s pravidelným vytvářením těchto dokumentů. Po zadání názvu pracovní pozice a klíčových detailů nástroj vygeneruje kompletní návrh přizpůsobený dané roli, což vám ušetří čas a zároveň zachová kvalitu.
Nejlepší funkce Grammarly
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu ohledně gramatiky, pravopisu a interpunkce, abyste mohli vylepšit své psaní.
- Využijte úpravy tónu a formality, abyste zajistili konzistentnost značky.
- Integrujte je s Google Docs a Microsoft Word pro snadnou úpravu v rámci pracovních postupů.
Omezení Grammarly
- Určeno pro obecné psaní, postrádá funkce specifické pro HR nebo nábor zaměstnanců.
- Pro specializované nebo okrajové pozice může být zapotřebí dodatečné informace.
Ceny Grammarly
- Zdarma: Základní návrhy pro psaní
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Grammarly
Rozšíření pro stolní počítače je SKVĚLÝ nástroj! Je užitečné v programech, kde není automaticky zapnutá kontrola pravopisu (například Excel), nebo v jiných programech, jako je náš systém pro sledování uchazečů – iCIMS. Můžu otevřít popis pracovní pozice a rozšíření pro stolní počítače automaticky vyhledá všechny chyby nebo navrhne opravy.
👀 Věděli jste? Podle studie Harvard Business Review mají společnosti, které při náboru zaměstnanců využívají AI, o 46 % vyšší šanci na úspěšný nábor.
3. GoHire (nejlepší pro přizpůsobené popisy pracovních pozic pro více platforem)
Nábor zaměstnanců zahrnuje mnoho kroků, ale klíčem k úspěchu je perfektní popis pracovní pozice. Bezplatný generátor popisů pracovních pozic GoHire tento proces zjednodušuje. Stačí zadat název pracovní pozice a údaje o společnosti a několika kliknutími vytvoříte přizpůsobené a komplexní popisy pracovních pozic.
Nejlepší funkce GoHire
- Vytvářejte personalizované zprávy na LinkedIn, abyste se spojili s nejlepšími talenty.
- Vytvářejte přizpůsobené otázky pro pohovory, abyste mohli posoudit dovednosti, znalosti a kulturní kompatibilitu potenciálních kandidátů.
- Vytvořte kontrolní seznamy pro hladký a úspěšný nástup nových zaměstnanců.
- Využijte nástroje umělé inteligence, jako je generátor obsahu kariérní stránky a generátor šablon pro pohovory, pro zvýšení efektivity.
Omezení GoHire
- GoHire je ideální pro malé a střední podniky, ale nemusí vyhovovat větším organizacím s komplexními náborovými procesy.
- Někteří uživatelé mohou považovat přizpůsobení popisu pracovních pozic za omezené ve srovnání s jinými platformami.
Ceny GoHire
- Starter: 99 $/měsíc
- Růst: 199 $/měsíc
- Pro: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze GoHire
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
4. Recooty (nejlepší pro malé podniky, které chtějí zefektivnit svůj náborový proces)
Popis pracovní pozice je pro uchazeče prvním náhledem na danou roli a vaši společnost. Dobře napsaný a jasný inzerát může mít zásadní vliv na kvalitu potenciálních uchazečů, které přilákáte.
Recooty's je navržen tak, aby šetřil čas a úsilí při vytváření více popisů pracovních pozic. Tento nástroj umožňuje uživatelům generovat na míru šité a pro SEO optimalizované popisy pracovních pozic během několika sekund.
Nejlepší funkce Recooty
- Získejte přehled o tom, jak si vaše pracovní nabídky vedou na různých platformách, což vám pomůže vylepšit vaši strategii v oblasti lidských zdrojů.
- Vytvářejte a spravujte popisy pracovních pozic na cestách díky mobilní platformě.
- Využijte ochranu dat, protože Recooty dodržuje normy GDPR a ISO 27001.
- Podporuje více jazyků, včetně angličtiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny.
Omezení Recooty
- Ačkoli je tento nástroj rychlý a efektivní, u vysoce specializovaných nebo okrajových pozic může být nutné provést úpravy.
- Zaměření na inzeráty na pracovních portálech nemusí vyhovovat organizacím s cílenými nebo interními náborovými strategiemi.
Ceny Recooty
- Zdarma
- Začátečník: 99 $/měsíc
- Standard: 199 $/měsíc
- Premier: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Recooty
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Recooty
Recooty je nejlepší náborový software, jaký jsem dosud používal. Je velmi snadno ovladatelný, má přehledné uživatelské rozhraní a funkce jako AI Talent Matching, Resume Parsing, HR Tools jako JD Generator a bezplatné šablony, které poskytuje za velmi příznivou cenu.
👀 Věděli jste? Studie ukazují, že více než polovina uchazečů o zaměstnání považuje kvalitu popisu pracovní pozice za rozhodující faktor při rozhodování, zda se ucházet o danou pozici.
5. Workable (nejlepší pro generování popisu pracovních pozic specifických pro dané odvětví)
Workables usnadňuje vytváření profesionálních, na konkrétní pozice zaměřených popisů pracovních míst. Je navržen tak, aby vyhovoval různým odvětvím, a umožňuje vám vybírat z více než 100 kategorií odvětví.
Stačí zadat název pozice a vybrat odvětví a Workable během několika sekund vygeneruje přesné a propracované popisy pracovních pozic, které personalistům pomohou rychle přilákat ty správné kandidáty.
Nejlepší funkce Workable
- Upravte tón tak, aby odpovídal kultuře vaší značky a profilu společnosti.
- Vylepšete oblasti v popisu pracovních pozic, aby byly jasné, profesionální a v souladu se standardními formáty životopisů.
- Integrujte je s nástroji pro nábor pomocí umělé inteligence a nástroji pro přípravu otázek pro pohovory a zjednodušte tak pracovní postupy při náboru zaměstnanců.
Pracovní omezení
- Platforma vyžaduje stabilní připojení k internetu pro aktualizace v reálném čase a funkce AI.
- Specializované pozice mohou vyžadovat dodatečné ruční přizpůsobení, aby splňovaly specifické požadavky.
Pracovatelné ceny
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 249 $/měsíc
- Standard: 420 $/měsíc
- Premier: 679 $/měsíc
Hodnocení a recenze Workable
- G2: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
6. Dweet (nejlepší pro popisy pracovních pozic v maloobchodu, módě a luxusním zboží)
Vytváření poutavých popisů pracovních pozic není jen o úspoře času, ale také o tom, aby byly hned napoprvé správné.
Pokud působíte v módním a luxusním průmyslu, generátor popisu pracovních pozic od společnosti Dweet využívající umělou inteligenci vám pomůže vyhnout se této překážce tím, že během několika sekund vytvoří přizpůsobené, poutavé a na konkrétní pozici zaměřené popisy pracovních pozic.
Místo toho, abyste začínali od nuly, zadejte název pozice a nechte AI vytvořit propracovaný popis, který přiláká ty správné talenty.
Nejlepší funkce Dweet
- Pište popisy pracovních pozic pro freelancery, stálé, plné nebo částečné úvazky a přizpůsobte je svým náborovým potřebám.
- Propojte popisy pracovních pozic s předem prověřeným tržištěm talentů Dweet, které nabízí více než 50 000 profesionálů pro jakoukoli pozici.
- Kombinujte technologii AI s odborným výběrem a vytvořte užší seznam vysoce relevantních kandidátů, čímž ušetříte čas a zlepšíte kvalitu.
Omezení Dweet
- Je určen především pro módní a luxusní odvětví, proto nemusí vyhovovat firmám mimo tyto oblasti.
- Nástroj pro bezpředpojatý jazyk ještě není v provozu, což omezuje jeho snahy o inkluzivitu.
Ceny Dweet
- Zdarma
Hodnocení a recenze Dweet
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
🧠 Zajímavost: Téměř 42 % zaměstnavatelů uvádí, že po zveřejnění popisu pracovní pozice jej upravili, protože přilákali příliš mnoho nekvalifikovaných uchazečů.
7. Jobdescription. ai (nejlepší pro rychlé a přizpůsobitelné šablony popisu pracovních pozic)
Ať už potřebujete vytvořit popisy od nuly nebo přepsat ty stávající, Jobdescription. ai vám pomůže. Nabízí také nástroje, které se zaměřují na konkrétní prvky, jako jsou dovednosti, odpovědnosti nebo kvalifikace. Vygenerovaný popis pracovní pozice je optimalizován jak pro lidské čtenáře, tak pro vyhledávače, což vám pomůže přilákat více uchazečů a zároveň dodržet zásady Google pro obsah pracovních nabídek.
Nejlepší funkce Jobdescription.ai
- Sledujte nejnovější trendy na trhu práce a vytvářejte popisy, které přilákají žádané talenty.
- Rychle upravujte nebo vylepšujte popisy pracovních pozic pomocí editace v reálném čase a automatického přepisování pro větší přesnost.
- Použijte specializované generátory pro dovednosti a uveďte povinnosti a kvalifikační požadavky, abyste vytvořili podrobné popisy pracovních pozic specifické pro danou roli.
Omezení Jobdescription.ai
- Některé pokročilé funkce, jako je neomezená historie a další možnosti Pro, vyžadují předplatné.
- Specializované nebo vysoce technické dovednosti mohou vyžadovat další upřesnění, aby odpovídaly konkrétním požadavkům.
Ceny Jobdescription.ai
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze Jobdescription.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
8. Textio (nejlepší pro generování popisů pracovních pozic, které jsou v souladu s hlasem značky zaměstnavatele)
Zaměstnavatelé posuzují kulturní kompatibilitu během pohovorů, ale popis pracovní pozice může nastavit tón mnohem dříve. Od měkkých dovedností po technické znalosti, popisy pracovních pozic mohou být použity jako reklama na ideálního kandidáta pro vaši pozici.
Generátor popisu pracovních pozic od Textio využívající umělou inteligenci vám pomůže vytvořit popisy, které budou v souladu s vaší značkou a zároveň zajistí inkluzivitu a širokou přitažlivost.
Textio se propojuje s ATS, HRIS a LinkedIn, což usnadňuje integraci s vašimi náborovými procesy a zefektivňuje proces náboru.
Nejlepší funkce Textio
- Odhalte a odstraňte nevědomé předsudky a vytvořte inkluzivní, genderově neutrální popisy pracovních pozic.
- Přizpůsobte jazyk tak, aby odrážel hlas a hodnoty vaší značky a zajistil konzistentnost obsahu náborových materiálů.
- Zobrazte si, jak váš obsah rezonuje u různých generací a pohlaví, abyste mohli lépe zacílit nábor.
- Uspořádejte popisy pracovních pozic pomocí šablon, seskupených stavů a prohledávatelné knihovny pro snazší spolupráci.
Omezení Textio
- Textio může vyžadovat větší úsilí v případě technických nebo specializovaných popisů pracovních pozic.
- Společnosti bez jasného brandingu mohou mít potíže s brandingovými funkcemi Textio.
Ceny Textio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Textio
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. Jobvite (nejlepší pro popisy pracovních pozic bez předsudků)
Jobvite je komplexní náborový nástroj, který díky pokročilé automatizaci, inteligentní analytice a uživatelsky přívětivým funkcím zjednodušuje náborové procesy.
Díky kombinaci umělé inteligence, datové vědy a osvědčených postupů v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze pomáhá nástroj Job Description Grader personalistům vytvářet inzeráty, které přilákají rozmanitou skupinu kvalifikovaných uchazečů a zároveň omezí předsudky.
Nejlepší funkce Jobvite
- Odstraňte nevědomé předsudky z pracovních nabídek a posilte tak diverzitu a rovnost.
- Zjednodušte plánování schůzek s kandidáty tím, že jim navrhnete optimální termíny pohovorů pro větší efektivitu.
- Získejte přehled díky metrikám, jako je doba obsazení pozice a míra konverze uchazečů, které najdete na ovládacím panelu.
- Pomozte kandidátům hladce přejít od přijetí k produktivní práci díky optimalizovaným procesům zapracování.
Omezení Jobvite
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro menší týmy s omezenými náborovými potřebami příliš náročná.
- Platforma je sice přizpůsobitelná, ale nastavení přizpůsobených pracovních postupů a dashboardů vyžaduje čas a odborné znalosti.
Ceny Jobvite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jobvite
- G2: 4,0/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 550 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jobvite
Oceňuji, že tam najdu vše, co potřebuji: popis pracovní pozice, sledované uchazeče, schválení, historii žádostí atd. Díky tomu je proces náboru mnohem snazší a organizovanější.
10. Simplified (nejlepší pro vícejazyčné popisy pracovních pozic)
Tento nástroj optimalizuje nábor zaměstnanců tím, že generuje pracovní inzeráty, které zdůrazňují klíčové odpovědnosti a oslovují uchazeče.
Simplified se odlišuje svou flexibilitou. Díky přizpůsobitelným šablonám, pokročilým nastavením tónu a kreativity a vícejazyčné podpoře lze tento nástroj přizpůsobit různým náborovým potřebám.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Upravte popisy pracovních pozic pomocí editačních nástrojů tak, aby splňovaly vaše konkrétní požadavky.
- Využijte strojové učení k začlenění nejnovějších průmyslových standardů a přilákejte relevantní kandidáty.
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase, abyste sladili pracovní nabídky s cíli organizace.
Zjednodušené omezení
- Simplified vyniká v obecné tvorbě popisu pracovních pozic, ale specializované role mohou vyžadovat ruční úpravy.
- Účinnost tohoto nástroje závisí na kvalitě vstupních údajů, což může být pro méně zkušené uživatele výzvou.
Zjednodušené ceny
- Zdarma
- Simplified One: 29,99 $/měsíc
- Zjednodušený růst: 119,99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Simplified
Bylo velmi snadné se pustit do AI příkazů a procházet web, abychom dosáhli konečného výsledku – krásně napsaného, velmi stručného a popisného popisu pracovních pozic, který moje personalistka s radostí přečetla a implementovala do své standardní šablony popisu pracovních pozic pro naši IT skupinu.
Příprava podmínek pro úspěšné náborové procesy s ClickUp
Výběr správného generátoru popisu pracovních pozic s využitím umělé inteligence může zcela změnit způsob, jakým přitahujete talenty. Tyto nástroje šetří čas a pomáhají vytvářet inkluzivní, přesné a působivé popisy pracovních pozic, které osloví ty správné kandidáty.
Ať už potřebujete specifické informace o daném odvětví nebo funkce k eliminaci zaujatosti, máme pro vás řešení. V dnešním rychle se měnícím světě náboru zaměstnanců není AI volitelnou možností, ale nezbytností pro udržení konkurenceschopnosti.
ClickUp Brain vyniká svou univerzálností a snadným používáním. Od propracovaných popisů pracovních pozic po plynulé pracovní postupy založené na spolupráci – ClickUp se přizpůsobí vašim náborovým cílům.
Jste připraveni zlepšit své náborové procesy? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a přesvědčte se o rozdílu sami!