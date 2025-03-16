Ceny Loom: Plány a funkce, abyste si mohli vybrat ten správný pro vás

Loom je velmi oblíbený nástroj pro nahrávání obrazovky, který usnadňuje vytváření a sdílení videoobsahu pro práci, výukové programy nebo aktualizace týmu.
Ať už vysvětlujete, nahráváte prezentace ve vysokém rozlišení nebo spolupracujete v týmovém pracovním prostoru, funkce Loomu usnadňují sdílení nápadů.
S vynikajícími nástroji však přicházejí i důležité otázky – kolik Loom stojí?
Od bezplatného tarifu po prémiové funkce, podnikové tarify a fakturační cykly – najít nejlepší nabídku pro vaše potřeby může být jako bloudění v bludišti. Potřebujete neomezené nahrávání? Pokročilé bezpečnostní funkce? Možnosti brandingu? Nebo jen základní funkce bez placení za doplňky?
Podívejme se na ceny a funkce Loom a proberme alternativy, abyste si mohli vybrat plán, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Loom je nástroj pro video zprávy , který umožňuje nahrávání obrazovky s hlasovým doprovodem pomocí funkcí AI a umožňuje koordinaci pracovních postupů prostřednictvím různých integrací.
- Cenové plány Loom jsou rozděleny do různých úrovní, počínaje bezplatným plánem až po model pro podniky.
- Výhody: dostupnost bezplatného tarifu, různé možnosti výběru a funkce umělé inteligence v prémiových tarifech.
- Nevýhody: omezené funkce v bezplatné verzi, absence AI a editačních funkcí v nižších tarifech a chybějící hluboká integrace pracovních postupů.
- Hledáte lepší alternativu? ClickUp Clips vám umožňuje natáčet videozprávy a připojovat je k příslušným pracovním postupům v rámci ekosystému ClickUp, takže nemusíte přepínat mezi různými aplikacemi.
- Kromě Clips, ClickUp Brain, AI asistent, přepisuje obsah videozpráv a generuje časové značky a úryvky, aby vytvořil akční položky.
Co je Loom?
Loom je software pro sdílení obrazovky , který vám umožňuje nahrávat videozprávy s vaším obrazem nebo bez něj. Místo pořádání schůzky za účelem předvedení návodu můžete jednoduše nahrát svou obrazovku s komentářem a okamžitě ji sdílet s uživateli.
Pokud je zapnuté nahrávání kamery, v okně Loom se objeví plovoucí bublina s vaší tváří, kterou můžete libovolně přesouvat. Po nahrání se videa ukládají do cloudu s odkazem, který lze sdílet pro okamžitou distribuci.
Placené tarify nabízejí pokročilé bezpečnostní funkce, jako je ochrana heslem a přístup pouze do pracovního prostoru. Vytvářejte interaktivní videa s výzvami k akci, kapitolami a reakcemi pomocí emodži. Loom AI zjednodušuje úpravy videa generováním titulků, shrnutí a přepisů.
Navíc odstraňuje výplňová slova a pomáhá s dokumentací a sledováním problémů.
💡Tip pro profesionály: Přejděte do nastavení Loom a zkontrolujte sekci Vzhled . S prémiovým tarifem Loom můžete aktualizovat tlačítko Přehrát a Časovou osu podle barev vaší značky.
Cenové plány Loom
Všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím různých cenových modelů videa Loom. Podívejme se na ně z hlediska vašeho skutečného využití.
Tarif Starter
Pokud jste začátečník nebo jednotlivec, který se chce s tímto nástrojem seznámit, bude vám vyhovovat tento bezplatný tarif.
✅ Klíčové funkce
- Natočte až 25 videí
- Nahrávejte svou obrazovku pomocí cam bubble
- Přepisujte titulky videí do více než 50 jazyků
- Vytvářejte interaktivní videozprávy s emoji reakcemi a komentáři.
❌ Omezení
- Na jeden pracovní prostor je povoleno maximálně 50 členů.
- Limit pro nahrávání videí je 5 minut.
- Žádné pokročilé úpravy, odstranění značky ani funkce umělé inteligence
💰 Ceny
- Navždy zdarma
Pro koho je určen: Bude užitečný pro živnostníky a freelancery se základními potřebami v oblasti video zpráv a příležitostné uživatele s občasnými požadavky.
Obchodní plán
Obchodní plán Loom odstraňuje omezení nahrávání videa, ale stále postrádá funkce Loom AI.
✅ Klíčové funkce
- Provádějte neomezené nahrávání bez časového omezení.
- Zbavte se značky Loom ve svých videích
- Využijte funkce jako Nerušit, Rozostření prvků v rozšíření pro Chrome a nástroj Kreslení.
❌ Omezení
- K dispozici jsou pouze základní funkce videa.
- Loom AI a ovládací prvky pro správce chybí.
- Funkce zabezpečení a ochrany soukromí jsou omezené.
💰 Ceny
- 18 $/osoba za měsíc
Pro koho je určen: Tento tarif je určen pro firmy, které chtějí profesionální vzhled bez značky Loom a potřebují neomezený počet videí.
Tarif Business + AI
Tento tarif je určen pro větší organizace s vyššími nároky na video a nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence s pokročilými funkcemi pro úpravy.
✅ Klíčové funkce
- Odstraňte výplňová slova a ticho
- Generujte automatické názvy, shrnutí a kapitoly
- Přístup k pracovním postupům AI
- Upravujte videa změnou přepisu
❌ Omezení
- I v tomto tarifu chybí administrátorská kontrola.
- Chybí pokročilé funkce zabezpečení a ochrany soukromí
💰 Ceny
- 24 $/osoba za měsíc
Pro koho je určen: Týmy, které potřebují automatizaci videa založenou na umělé inteligenci a organizované pracovní postupy, aby ušetřily čas při tvorbě videí.
Plán Enterprise
Ceny Loom Enterprise jsou přizpůsobeny na míru pro firmy s neomezenými požadavky a pokročilými funkcemi.
✅ Klíčové funkce
- Získejte přístup k pokročilým bezpečnostním funkcím, jako jsou protokol aktivit, SSO a SCIM.
- Využijte pokročilé zásady ochrany soukromí obsahu a přizpůsobené zásady uchovávání dat.
- Pracujte s integracemi Zoom a Salesforce
❌ Omezení
- Pro získání cenové nabídky je třeba kontaktovat prodejní tým Loom.
- Díky přizpůsobeným cenám může být v budoucnu downgrade tarifu komplikovaný.
- Odhad nákladů může být náročný.
💰 Ceny
- Ceny na míru
Pro koho je určen: Velké podniky s komplexními pracovními postupy, vysokými požadavky na objem a specifickými potřebami, které standardní tarify nemohou uspokojit. Individuální ceny a roční předplatné pomáhají splnit specifické bezpečnostní a administrativní požadavky.
Další cenové modely
Loom nabízí několik dalších podmíněných cenových možností:
- Ceny Loom pro neziskové organizace: Oprávněné neziskové organizace získávají 75% slevu na většinu tarifů Loom (kromě tarifu Enterprise).
- Ceny Loom pro vzdělávání: Učitelé a studenti schválených škol a univerzit mohou Loom používat zdarma.
Výhody a nevýhody cen Loom
Cenové úrovně Loom se liší v klíčových bodech a výběr správného tarifu může být složitý. Pokud si nejste jisti, který z nich nejlépe vyhovuje vašim potřebám, pomůže vám tento přehled.
Podívejme se na výhody a nevýhody jednotlivých tarifů.
👍 Výhody cen Loom
Zde je pět důvodů, proč může Loom nahradit vaše opakující se projektové schůzky:
- K dispozici je bezplatný tarif: Poskytuje jednotlivcům a malým týmům přístup k základním funkcím Loom bezplatně.
- Více cenových úrovní: Nabízí tarify pro všechny, od individuálních uživatelů po velké podniky.
- Slevy pro neziskové organizace/vzdělávací instituce: Poskytuje bezplatný přístup pro pedagogy a 75% slevu pro neziskové organizace.
- Bezplatná zkušební verze: Umožňuje aktivním uživatelům vyzkoušet tarif Business + AI zdarma po dobu 14 dnů.
- Selektivní sdílení obrazovky: Umožňuje zaznamenávat pouze určitou část obrazovky pro lepší kontrolu.
💡Tip pro profesionály: Chcete-li upravit video v reálném čase v aplikaci Loom, stiskněte klávesy CTRL+A , čímž pozastavíte nahrávání a můžete opravit chybu. Po dokončení opakujte klávesovou zkratku, aby se nahrávání obnovilo.
👎 Nevýhody cen Loom
Ačkoli Loom nabízí flexibilní tarify, před výběrem toho správného je třeba zvážit několik omezení:
- Omezení bezplatného tarifu: Maximální délka nahrávek je 5 minut, což může být omezující.
- Vyšší cena za lepší funkce: Úpravy pomocí umělé inteligence a vlastní branding jsou k dispozici pouze u dražších tarifů.
- Bez administrátorských oprávnění: K dispozici pouze v rámci tarifu Enterprise.
- Chybí pokročilé funkce: Chybí obchodní nástroje, jako jsou pokročilé video inteligence a hlubší analýzy.
👀 Věděli jste, že: Přepínání mezi různými kontexty tiše ovlivňuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami.
Proč zvážit alternativy k Loom?
Loom je skvělý pro vynechání zbytečného plánování programu schůzek a sdílení rychlých video aktualizací, ale není to jediná možnost. Některé alternativy nabízejí více funkcí nebo lepší cenu.
Zde jsou tři hlavní důvody, proč byste mohli chtít prozkoumat alternativy k Loom:
1. Rozpočtová omezení
Bezplatný tarif Starter od Loom má přísná omezení ohledně délky nahrávání a počtu videí, což ho činí méně užitečným pro časté uživatele. Navíc mohou být jeho placené tarify pro týmy s omezeným rozpočtem příliš drahé.
Jak to vyjádřil jeden uživatel Capterra:
Přál bych si, aby bezplatná verze měla více funkcí.
Přál bych si, aby bezplatná verze měla více funkcí.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace. Co ale kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem ClickUp Brain po boku se přepínání kontextů stává minulostí. Stačí položit otázku ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
2. Nedostatek dalších funkcí
Loom je spolehlivý nástroj pro zasílání videozpráv, ale postrádá funkce plnohodnotných interních komunikačních platforem. Neobsahuje sdílený kalendář, chat ani integrovanou správu projektů, takže týmy často potřebují další nástroje.
3. Omezené možnosti integrace
Ačkoli se Loom propojuje s platformami jako Slack, Gmail, Salesforce a Zoom, tyto integrace podporují hlavně sdílení videí, nikoli plynulou spolupráci v rámci aplikace.
Uživatelé často přeskakují mezi aplikacemi, místo aby pracovali v rámci jediného pracovního postupu, což zpomaluje práci. Tato omezení vyvolávají u uživatelů další obavy.
Recenzent Capterra zpochybnil bezpečnost Loomu, zejména při práci s citlivým obsahem:
Nejsem si jistý ohledně bezpečnosti nahrávek. Pokud se při nahrávání na mé obrazovce objeví důvěrné informace, nevím, jak bezpečné tyto informace jsou.
Nejsem si jistý ohledně bezpečnosti nahrávek. Pokud se při nahrávání na mé obrazovce objeví důvěrné informace, nevím, jak bezpečné tyto informace jsou.
Mezitím jeden uživatel G2 poukázal na problémy s editačními funkcemi Loomu:
Funkce úprav by mohla být o něco přesnější, rád bych, aby bylo snazší zastavit a spustit nahrávání v režimu úprav, ale jinak jsem s funkcemi úprav velmi spokojen.
Funkce úprav by mohla být o něco přesnější, rád bych, aby bylo snazší zastavit a spustit nahrávání v režimu úprav, ale jinak jsem s funkcemi úprav velmi spokojen.
👀 Věděli jste, že: 15minutová schůzka je přínosnější než delší jednání, protože slibuje maximální zapojení a lepší pozornost.
ClickUp: Komplexní alternativa k Loom
Proč se spokojit s nahráváním videa, když můžete dělat mnohem víc s ClickUp , všestrannou aplikací pro práci?
Spojuje roztříštěné fragmenty vašich pracovních procesů rozptýlené napříč různými platformami a integruje je do jednoho centralizovaného místa.
Od přidělování úkolů přes jejich sledování až po spolupráci s týmem v reálném čase – ClickUp zvládne vše a vy můžete nahrávat svou obrazovku pro asynchronní školení.
Přepněte na ClickUp Clips
ClickUp Clips, stejně jako Loom, vám umožňuje nahrávat a sdílet videozprávy. Má však jednu klíčovou výhodu: vše zůstává v ClickUp – není třeba přepínat mezi aplikacemi nebo rozšířeními.
Pokud například pracujete na šabloně Whiteboard a potřebujete něco vysvětlit vizuálně, stačí kliknout na ikonu videa a spustit nahrávání. Je to tak jednoduché.
Takto vám může pomoci ClickUp Clips:
- Vylepšená spolupráce: Komentujte konkrétní části videa a získejte zpětnou vazbu a diskutujte v reálném čase.
- Praktické informace: Proměňte časová razítka a úryvky z ClickUp Clip na úkoly a souhrny.
- Vyšší produktivita: Vytvářejte, ukládejte a organizujte videa na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup.
- Více kontextu: Propojte klipy s úkoly, chaty a dokumenty, aby vše souviselo s vaším pracovním postupem.
Spojte ClickUp Clips s ClickUp Brain
AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, propojuje vaše úkoly, dokumenty a členy týmu se znalostmi vaší společnosti a zlepšuje různé aspekty vašeho pracovního postupu.
Toto se stane, když zkombinujete ClickUp Brain s ClickUp Clips:
- Automatický přepis: Převádí klipy na prohledávatelný text s časovými značkami a úryvky.
- Chytré shrnutí: Extrahuje klíčové body a podstatné detaily z videí.
- Praktické informace: Analyzuje přepisy a vytváří úkoly a akční položky.
- Vyhledávání založené na umělé inteligenci: Vyhledává konkrétní obsah ve videích pomocí zpracování přirozeného jazyka.
- Analýza komunikace: Studuje video interakce, aby poskytla informace o výkonu týmu a stylech komunikace.
Díky této integraci bude vše přehledně uspořádáno a váš videoobsah bude mít větší hodnotu.
🧠 Zajímavost: Více než dvě hodiny schůzek denně mohou snížit produktivitu zaměstnanců.
Proč ClickUp vyniká
ClickUp Clips integruje nahrávání videa přímo do ClickUp, takže není třeba používat žádné další nástroje. Týmy mohou nahrávat, sdílet a spravovat videa v rámci svého pracovního postupu.
S ClickUp Brain umělá inteligence přepisuje klipy, generuje souhrny a vytváří akční položky, díky čemuž je ClickUp jednotným řešením pro správu úkolů, spolupráci a video komunikaci.
Klíčové funkce
ClickUp nabízí vynikající funkce pro spolupráci na videích a další, což z něj činí ideální řešení pro týmy, které potřebují integrované řešení.
1. Propojte ClickUp Clips se svým pracovním postupem
ClickUp Clips nejsou samostatné videozáznamy – jsou zabudovány do základních funkcí a pracovního postupu ClickUp.
Například můžete vložit klip přímo do konkrétního úkolu, což členům týmu usnadní pochopení kontextu a požadavků.
Zlepšíte tak přehlednost projektu a zajistíte, že všichni budou na stejné vlně, což sníží riziko nedorozumění a usnadní dokončení úkolů.
2. Jděte nad rámec videokolaborace
Pokud není nutné nahrávat video, postačí ClickUp Chat. Sdílejte prvky projektu, diskutujte o úkolech a propojujte zprávy pro lepší kontext přímo tam, kde pracujete.
Potřebujete strukturované zasílání zpráv? ClickUp Brain pomáhá s brainstormingem na základě vašich podnětů. Od zpětné vazby po kreativní nápady, pomáhá se vším, co potřebujete.
Navíc můžete přizpůsobit libovolnou šablonu komunikačního plánu tak, aby vyhovovala vašim potřebám, a zajistit tak efektivní a cílenou spolupráci.
3. Získejte přístup k rozsáhlé síti integrací
ClickUp Integrations vám umožňuje propojit více než 1 000 nástrojů a organizovat svůj pracovní postup na jednom místě. Přeneste veškerou svou práci na platformu bez neustálého přepínání kontextu nebo ručního zadávání dat.
Obsahuje dokonce integraci Loom, která vám umožňuje vkládat videozprávy přímo do úkolů.
Například se nemusíte ptát, jak pomocí Loom připojit videozprávu k příslušnému pracovnímu postupu. Stačí vložit odkaz Loom do popisu úkolu nebo komentáře a vše tak mít přehledně na jednom místě.
Přehled cen
Cenové plány ClickUp jsou přizpůsobeny různým velikostem týmů a rozpočtům.
🔑 Navždy zdarma
Zahrnuje neomezený počet úkolů, dokumenty pro spolupráci, tabule a základní správu úkolů. Ačkoli je úložiště omezeno na 100 MB, je to skvělý způsob, jak před upgradem prozkoumat základní funkce ClickUp.
- Cena: Navždy zdarma
Pro koho je určen: Ideální pro jednotlivce, freelancery a malé týmy, které hledají bezplatné řešení pro správu úkolů, spolupráci na dokumentech a seznámení se s funkcemi ClickUp před rozšířením.
🔓 Neomezený
Tento tarif odstraňuje omezení úložiště a odemyká základní funkce, jako jsou neomezené integrace, řídicí panely, Ganttovy diagramy a vlastní pole. Umožňuje týmům zefektivnit pracovní postupy a zlepšit spolupráci.
- Cena: 7 $/měsíc na uživatele
Pro koho je určen: Tento tarif je ideální pro rostoucí týmy, které vyžadují pokročilejší funkce.
🧳 Podnikání
Cenový plán Business nabízí komplexní sadu funkcí, včetně pokročilé automatizace, Google SSO, neomezeného počtu týmů a funkcí pro sledování času. S tímto cenovým modelem mohou týmy škálovat a dosahovat svých obchodních cílů.
- Cena: 12 USD/měsíc na uživatele
Pro koho je určen: Středně velké týmy, které vyžadují pokročilé funkce, jako je Google SSO, pokročilá automatizace a detailní kontrola nad svými pracovními prostory.
🏢 Podnik
Tarif Enterprise nabízí přizpůsobená řešení s pokročilými bezpečnostními funkcemi, vyhrazeným manažerem pro úspěch zákazníků a podporou šitou na míru, aby vyhovovala jedinečným potřebám velkých organizací.
Ceny se stanovují individuálně, aby podniky získaly funkce a škálovatelnost odpovídající jejich konkrétním požadavkům.
- Ceny: Kontaktujte nás ohledně cen
Pro koho je určen: Ideální pro velké společnosti s komplexními pracovními postupy, které vyžadují rozsáhlou spolupráci, pokročilé reportování a automatizaci pracovních postupů.
Další nabídky:
- ClickUp Brain (AI): Doplňkový nástroj AI, který je k dispozici za příplatek 7 USD za pracovní prostor a měsíc.
- ClickUp AI Notetaker: Doplňkový nástroj AI, který je k dispozici již za 6 USD měsíčně na uživatele.
- ClickUp Assist: Poskytuje personalizované odborné poradenství, školení a podporu (ceny se liší v závislosti na úrovni služeb).
Alaina Maracotta z oddělení eventového marketingu ve společnosti Vida Health se podělila o to, jak ušetřili čas díky ClickUp:
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili na schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili na schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
Vytvářejte, sdílejte a spolupracujte s ClickUp
Loom nabízí uživatelsky přívětivou platformu pro vytváření a sdílení nahrávek obrazovky, díky čemuž je oblíbený mezi jednotlivci i týmy. ClickUp však posouvá spolupráci na videu ještě dále tím, že ji integruje do své komplexní platformy pro správu práce.
S ClickUp Clips můžete vytvářet a sdílet videa přímo v rámci úkolů, komentářů a dokumentů pro kontextovou spolupráci.
Funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou automatické přepisy, shrnutí a akční položky, transformují videoobsah na praktické poznatky.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zažijte inovativnější způsob práce!