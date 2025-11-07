Nejlepší AI nástroje pro pořizování poznámek pro schůzky v Microsoft Teams

Schůzky jsou skvělé – dokud si nemusíte pamatovat všechno, co se řeklo. Je toho hodně, když si děláte poznámky, sledujete úkoly a zároveň se snažíte dávat pozor.
Pokud váš tým tráví většinu času v Microsoft Teams, potřebujete nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, který vám ušetří práci.
Nejlepší AI nástroje pro pořizování poznámek nahrávají, přepisují, shrnují a dokonce vytvářejí úkoly, takže se můžete soustředit na to podstatné, zatímco ony se postarají o detaily.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na nejlepší AI nástroje pro pořizování poznámek v Microsoft Teams, které promění vaše poznámky ze schůzek z chaotických na přehledné. 🎯
Mezitím si můžete prohlédnout některé z nejlepších tipů v tomto videu:
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou naše doporučení nejlepších nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro schůzky v Microsoft Teams:
- ClickUp (Nejlepší pro produktivitu schůzek s využitím AI)
- Microsoft Teams Copilot (nejlepší pro AI-podporované přehledy a analýzy schůzek)
- Fireflies.ai (nejlepší pro přizpůsobitelné sledovače a zvýraznění s časovým razítkem)
- Otter.ai (Nejlepší pro prohledávatelné přepisy a následné kroky generované umělou inteligencí)
- AI Note Taker od Tactiq (nejlepší pro přepis v reálném čase s označováním a snímky obrazovky)
- tl;dv (Nejlepší pro souhrny schůzek integrované do CRM a automatizaci pracovních postupů)
- Supernormal (Nejlepší pro získávání klíčových poznatků a zodpovídání dotazů souvisejících se schůzkami)
- Krisp AI Meeting Assistant (Nejlepší pro detekci akčních položek a strukturovaných šablon schůzek)
- Aplikace Huddles (nejlepší pro potlačení šumu a srozumitelnost hlasu v přepisech)
- Nástroj pro pořizování poznámek s podporou AI od Bluedot (Nejlepší volba pro transkripci na pozadí bez botů s přesností specifickou pro dané odvětví)
Co byste měli hledat v aplikacích pro pořizování poznámek pomocí AI pro Microsoft Teams?
Nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí vám ušetří čas, zvýší přesnost a zlepší produktivitu schůzek. Ne všechny nástroje však nabízejí stejné funkce. Při výběru nástroje pro Microsoft Teams zvažte následující klíčové funkce, abyste se ujistili, že splňuje vaše potřeby. 💁
- Hladká integrace: Funguje nativně v rámci Microsoft Teams bez nutnosti ručního nastavení nebo řešení od třetích stran
- Přepis v reálném čase: Zachycuje konverzace s vysokou přesností, a to i v hlučném prostředí nebo při rychlých diskusích
- Identifikace mluvčího: Rozlišuje mezi účastníky a vytváří strukturované a čitelné poznámky
- Extrakce akčních položek: Identifikuje klíčové úkoly, rozhodnutí a následné kroky, čímž snižuje potřebu ruční kontroly
- Funkce shrnutí: Vytváří stručná shrnutí schůzek založená na umělé inteligenci s relevantními hlavními body
- Přizpůsobitelné formátování: Umožňuje uživatelům přizpůsobit souhrny tak, aby odpovídaly pracovním postupům týmu a požadavkům na reporting
- Vícejazyčná podpora: Přepisuje schůzky v několika jazycích pro globální týmy
- Pokročilé vyhledávání a označování: Umožňuje rychlé vyhledání konkrétních témat, klíčových slov nebo klíčových momentů
🧠 Zajímavost: Stenografové nepíší na klávesnici jako my ostatní. Používají speciální stenografický stroj zvaný stenotyp, který napíše celá slova nebo fráze jediným stiskem. Proto dokážou držet krok s rychlým tempem řeči, což z nich dělá lidskou verzi AI pro přepis v reálném čase.
10 nejlepších nástrojů pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence pro Microsoft Teams
Výběr správného nástroje pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence může být vzhledem k velkému množství dostupných možností náročný. Abychom vám usnadnili život, sestavili jsme seznam deseti nástrojů pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence pro Microsoft Teams, které vynikají svou přesností, hladkou integrací a přínosy pro produktivitu.
Pojďme na to! 💪
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu schůzek s využitím umělé inteligence)
Dnešní práce nefunguje.
Projekty, znalosti a konverzace jsou roztříštěné v nesouvislých nástrojích, což zpomaluje práci týmů. ClickUp tento problém řeší pomocí univerzální aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Všichni víme, že schůzky jsou místem, kde se děje to kouzelné (i šílené). Proto ClickUp Meetings zajišťuje, že diskuse jsou strukturované, produktivní a hlavně prakticky využitelné.
ClickUp centralizuje pořizování poznámek pomocí AI, organizaci schůzek, sdílené dokumenty a sledování úkolů na jednom místě napříč všemi platformami pro videokonference, včetně Microsoft Teams.
Zde je návod, jak můžete využít jejich funkce. 💁
ClickUp AI Notetaker
Schůzka právě skončila a vaše stránka je plná nečitelných čmáranic? Nebojte se, ClickUp AI Notetaker vám pomůže.
Nástroj pro pořizování poznámek automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje vaše schůzky v reálném čase a vyzdvihuje klíčové body, výstupy a rozhodnutí. Už nemusíte prohledávat hromady textu, abyste našli důležité informace, až vám z toho slzí oči.
A to nejlepší? Tento AI nástroj pro schůzky plynule převádí body diskuse na úkoly v ClickUp, čímž zajišťuje snadné následné kroky. Pokud se k něčemu budete chtít později vrátit, stačí se AI nástroje zeptat v přirozeném jazyce a on vám informace zobrazí během několika vteřin!
Řekněme například, že marketingový tým v technologické společnosti pořádá v aplikaci Microsoft Teams týdenní schůzku k plánování kampaně.
Díky nástroji pro pořizování poznámek od ClickUp se schůzka shrne a zachytí se klíčové aktualizace, jako jsou časové plány spuštění, výstupy obsahu a alokace výdajů na reklamu. Tyto body převede na úkoly a přiřadí návrhy autorům obsahu a požadavky na designérům.
ClickUp Brain
S ClickUp Brain je vyhledávání informací hračkou. Místo prohledávání stránek poznámek ze schůzek stačí jednoduše zeptat se: „Jakou zpětnou vazbu poskytl klient minulý měsíc?“ a získat okamžitou odpověď.
Například stratég kampaně, který prochází minulé diskuse, může okamžitě zjistit preference klienta tím, že se zeptá: „Jaký směr sdělení klient preferoval?“ Tím se zajistí, že každá prezentace, reklamní koncept nebo obsahová strategie bude v souladu s očekáváními klienta, aniž by byly opomenuty klíčové detaily.
ClickUp Docs
Nyní, když jsou vaše schůzky snadno dokumentovány, kde se všechny tyto poznámky ukládají?
ClickUp Docs je centralizované centrum pro organizaci, sdílení a spolupráci na všem, od poznámek ze schůzek přes projektové plány a seznamy úkolů až po firemní wiki.
Díky bohatým funkcím formátování můžete strukturovat dokumenty podle svých představ a zároveň je obohatit o multimédia, grafy, štítky, odkazy a tabulky. Navíc díky integrované funkci Brain můžete zvýšit srozumitelnost poznámek a upravit je tak, aby odpovídaly konkrétnímu tónu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozvíjejte nápady: Využijte AI-řízené výzvy jako „Rozšiřte obsah“ nebo „Pokračujte v psaní“ k rozvíjení a upřesňování svých myšlenek
- Automatizujte rutinní úkoly: Nastavte spouštěče a podmínky pro zpracování opakujících se akcí pomocí předdefinovaných nebo přizpůsobitelných automatizací ClickUp.
- Zachyťte a přepište záznamy obrazovky: Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips a generujte přepisy založené na AI pro snadné vyhledávání v poznámkách ze schůzek
- Synchronizujte poznámky ze schůzek do chatu: Pomocí ClickUp Brain shrňte diskuse v konverzacích a zveřejněte klíčové úkoly přímo v chatu ClickUp, aby všichni byli v obraze
Omezení ClickUp
- Nastavení jeho rozsáhlých funkcí přizpůsobení zabere nějaký čas
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy ze schůzek, aby sledovali úkoly k provedení, ale 36 % se stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUpem můžete okamžitě přeměnit konverzace na konkrétní úkoly napříč všemi vašimi úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic nezůstane opomenuto.
2. Microsoft Teams Copilot (nejlepší pro AI-poháněné přehledy a analýzy schůzek)
Microsoft Teams Copilot je asistent využívající umělou inteligenci, který je integrován do aplikací Microsoft 365, včetně Teams, a slouží ke zvýšení produktivity a zlepšení spolupráce. Copilot využívá pokročilé jazykové modely a data Microsoft Graph k automatizaci úkolů, jako je psaní e-mailů, shrnování schůzek a generování obsahu.
Copilot vás připraví na schůzky, přepíše diskuse a shrne klíčové body pro ty, kteří se připojí později. Poté rekapituluje rozhodnutí, vypracuje seznam úkolů a zodpoví následné dotazy.
Nejlepší funkce Microsoft Teams Copilot
- Identifikujte a sepište následné úkoly na základě diskusí ze schůzky, což usnadní přidělování odpovědností
- Nastavte dostupnost Copilotu s možnostmi úplného přepisu, živého převodu řeči na text nebo přehledů založených na chatu
- Položte Copilotovi cílené otázky, abyste odhalili neshody, analyzovali odpovědi a identifikovali mezery v argumentech
- Spojte mluvené diskuse a chatové zprávy a získejte tak kompletní kontext na jednom místě
Omezení aplikace Microsoft Teams Copilot
- Pro funkci pořizování poznámek potřebujete konkrétní tarify služby Microsoft 365, což vede k dodatečným nákladům
- Není k dispozici v schůzkách s end-to-end šifrováním, což omezuje jeho použití při citlivých, ale důležitých diskusích
Ceny služby Microsoft Teams Copilot
- Microsoft 365 Business Basic s Copilotem: 37,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard s Copilotem: 44,00 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium s Copilotem: 53,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Fireflies.ai (nejlepší pro přizpůsobitelné sledovače a zvýraznění s časovým razítkem)
Fireflies.ai je AI nástroj pro pořizování poznámek ze schůzek, který nahrává, přepisuje a shrnuje konverzace z diskusí, hovorů a virtuálních konferencí. Zachycuje hlasové interakce z jakéhokoli zdroje a zajišťuje, že vám nikdy neuniknou klíčové detaily.
Potřebujete sledovat diskuse o cenách a zmínky o konkurenci nebo sdílet klíčový moment z hovoru? Nastavte si vlastní sledovače, které označí podrobnosti, a nechte Fireflies vytvořit zvukové úryvky s časovým razítkem pro rychlou referenci.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Zachyťte a převádějte schůzky na text s nejvyšší přesností v oboru ve více než 100 jazycích
- Synchronizujte přepisy a poznámky se Slackem, Salesforce, HubSpotem, Trellem, Asanou, Notionem a dalšími aplikacemi
- Pomocí bota AI Notetaker, rozšíření pro Chrome nebo mobilní aplikace můžete přepisovat živé nebo osobní konverzace
- Prohledávejte minulé schůzky až na úroveň konkrétní věty a použijte AskFred k získání okamžitých odpovědí z konverzací
Omezení služby Fireflies.ai
- Omezená technická slovní zásoba někdy vede k nepřesnostem
- Nedaří se zaznamenat ani shrnout zprávy odeslané v chatu Teams během schůzek
Ceny služby Fireflies.ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Business: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Řekové používali materiály jako drahý pergamen a papyrus, aby vše zaznamenávali ručně. Také museli neustále bojovat o to, aby tyto záznamy uchránili před vlivy prostředí.
4. Otter.ai (nejlepší pro prohledávatelné přepisy a následné kroky generované umělou inteligencí)
Otter.ai pomáhá týmům udržet si přehled o schůzkách a převádí konverzace na přehledné poznámky s možností vyhledávání. Jako nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí Otter.ai přepisuje vaše schůzky v reálném čase. Po skončení schůzky automaticky vytvoří stručné shrnutí, takže si můžete klíčové body zrekapitulovat během několika vteřin.
Platforma také identifikuje mluvčí a určuje odpovědnosti, takže není třeba provádět následné kroky ručně. Díky detekci klíčových slov můžete snadno prohledávat minulé schůzky podle konkrétních témat.
Navíc jeho AI chatový asistent dokáže na základě schůzky generovat následné e-maily nebo aktualizace stavu.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Vytvářejte 30sekundová shrnutí, která z dlouhých schůzek vyberou jen to nejdůležitější
- Pomocí Otter AI Chat můžete vytvářet e-maily s následnými kroky a aktualizace stavu přímo na základě poznatků ze schůzky
- Spojte živý dialog s asynchronními aktualizacemi pomocí AI kanálů a podpořte dynamiku projektu
- Automaticky extrahujte a distribuujte úkoly k provedení a zajistěte tak jasné další kroky
Omezení služby Otter.ai
- Přístup je omezen na vašich 25 nejnovějších konverzací, starší konverzace jsou archivovány
- V bezplatném tarifu je přepis každé relace omezen na 30 minut.
Ceny služby Otter.ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
🧠 Zajímavost: Staří Řekové byli průkopníky v psaní poznámek a zdůrazňovali kulturní význam zaznamenávání znalostí. Pečlivě vedli osobní záznamy, aby uchovali filozofické myšlenky, historické události a vědecké pozorování.
5. AI Note Taker od Tactiq (nejlepší pro přepis v reálném čase s označováním a snímky obrazovky)
Aplikace Tactiq Note Taker od OpenAI, navržená s ohledem na potřeby profesionálů a manažerů, přepisuje vaše schůzky v reálném čase a zajišťuje, že každý důležitý detail bude přesně zaznamenán.
Aplikace se integruje s Microsoft Teams, Google Meet a Zoom, čímž eliminuje nutnost ručního psaní poznámek. Tactiq využívá metodu zaznamenávání vět a zachycuje každou větu v okamžiku, kdy je vyslovena, čímž zajišťuje zachování kontextu a nuancí konverzace.
Nejlepší funkce AI Note Taker od Tactiq
- Využijte AI k automatickému generování komplexních aktualizací projektů, včetně událostí, termínů, diskusí, dalších kroků, poznámek a závěrů
- Označujte úkoly, rozhodnutí a otázky pomocí vlastních značek, štítků nebo komentářů v živých přepisech
- Přidejte snímky obrazovky přímo do přepisu, abyste zachovali důležité momenty a konkrétní odkazy pro pozdější kontrolu
Omezení AI Note Taker od Tactiq
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení a přizpůsobení funkcí umělé inteligence v aplikaci Tactiq může být zpočátku složité
- Tactiq funguje jako rozšíření pro Chrome, což omezuje jeho použití na uživatele prohlížeče Chrome
Ceny aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí od společnosti Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Team: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí od společnosti Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že? John Locke sehrál důležitou roli při zlepšování použitelnosti běžných knih. Zavedl efektivní systém indexování, který uživatelům umožňoval efektivně kategorizovat a vyhledávat informace. To pomáhá při strukturovaném pořizování poznámek i v moderní době.
6. tl;dv (Nejlepší pro souhrny schůzek integrované do CRM a automatizaci pracovních postupů)
tl;dv je software pro zápisy ze schůzek využívající umělou inteligenci určený pro profesionály a manažery, kteří používají Microsoft Teams. Ačkoli zaznamenává, přepisuje a zvýrazňuje klíčové momenty ze schůzek, zaměřuje se především na shrnutí po skončení schůzky.
Díky hladké integraci s CRM, poznatkům založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelnému formátu shrnutí usnadňuje tl;dv následné kroky, reporting a rozhodování. Ať už potřebujete získat zpětnou vazbu od zákazníků, sledovat námitky při prodejních hovorech nebo identifikovat slabá místa produktu, agenti umělé inteligence tl;dv to vše zvládnou.
tl;dv nejlepší funkce
- Automaticky vyplňujte pole CRM relevantními údaji ze schůzek a eliminujte ruční zadávání dat v HubSpot, Salesforce a více než 6 000 dalších platformách
- Naplánujte si AI-řízené připomenutí, které prohledá minulé i budoucí schůzky a vyhledá konkrétní informace, přičemž zprávy budou zasílány přímo do vaší schránky
- Přepisujte a shrňujte schůzky ve více než 30 jazycích pro globální spolupráci
- Používejte strukturované šablony a scénáře, abyste zajistili jednotnost napříč schůzkami
Omezení tl;dv
- Chybí vestavěná funkce pro analýzu viditelných emocí účastníků ve videích, která by mohla poskytnout hlubší vhled
- Nenabízí možnost přizpůsobení slovníku, což může být důležité pro specializované obory nebo termíny
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Business: 98 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
tl;dv hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že? Očekává se, že velikost trhu s aplikacemi pro pořizování poznámek pomocí AI dosáhne do roku 2033 přibližně 2 545 milionů dolarů s ročním tempem růstu 18,9 %.
7. Supernormal (nejlepší pro získávání klíčových poznatků a zodpovídání dotazů souvisejících se schůzkami)
Dalším na seznamu aplikací pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence pro Microsoft Teams je Supernormal. Tento nástroj se hladce integruje s Microsoft Teams, přepisuje schůzky a zaznamenává klíčové body v reálném čase.
Její asistentka Norma, poháněná umělou inteligencí, zaznamenává podrobné poznámky ze schůzek v reálném čase. Na rozdíl od běžných nástrojů pro přepisování Norma extrahuje klíčové informace, identifikuje úkoly a odpovídá na dotazy během schůzky i po ní. Dokonce vám umožňuje přizpůsobit jméno bota pro pořizování poznámek v rámci Microsoft Teams, aby byl zážitek z práce v týmu co nejplynulejší.
Nejlepší funkce Supernormal
- Automaticky rozpoznávejte úkoly v diskusích a přiřazujte je příslušným členům týmu v aplikacích Asana, Trello, ClickUp a Linear
- Rychle vyhledávejte konkrétní momenty v částech přepisu s časovými značkami
- Sjednoťte formáty poznámek pomocí šablon přizpůsobených pro různé typy schůzek, jako jsou obchodní hovory, týmové porady a briefingy s klienty
- Dostávejte souhrnné e-maily s přehledem klíčových diskusí, které týmům pomohou připravit se na nadcházející týden
Omezení Supernormal
- Uživatelé si stěžují na nízkou kvalitu výsledků z předdefinovaných šablon nástroje
- Nepřepisuje schůzky offline
Ceny Supernormal
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Business: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze na Supernormal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že? AI nástroje pro pořizování poznámek využívají technologie, jako jsou velké jazykové modely (LLM) a automatické rozpoznávání řeči (ASR), k zvýšení přesnosti a lepšímu porozumění kontextu.
8. Krisp AI Meeting Assistant (nejlepší pro detekci úkolů a strukturované šablony schůzek)
Jak už název napovídá, Krisp poskytuje přesné přepisy schůzek v Microsoft Teams. Kromě základního pořizování poznámek Krisp rozpoznává úkoly v rámci konverzací během schůzek. Úkoly jsou automaticky extrahovány, kategorizovány a přiřazeny příslušným členům týmu, což zajišťuje, že veškeré následné kroky jsou jasné a sledovatelné.
Krisp navíc zvyšuje efektivitu tím, že nabízí hotové šablony pro pořizování poznámek ze schůzek. Tyto šablony uspořádávají klíčové body diskuse, rozhodnutí a další kroky do strukturovaného formátu, což usnadňuje sdílení a distribuci poznámek mezi členy týmu.
Nejlepší funkce Krisp AI Meeting Assistant
- Zjistěte body k akci v konverzacích a přiřaďte je členům týmu bez nutnosti přepínání mezi kontexty
- Propojte pořizování a distribuci poznámek s naplánovanými schůzkami a zajistěte si automatizovaný pracovní postup
- Využijte kompatibilitu bez nutnosti instalace pluginů pro práci s Microsoft Teams a dalšími platformami pro schůzky
Omezení aplikace Krisp AI Meeting Assistant
- V současné době se Krisp může připojit pouze k jednomu kalendáři najednou
- Funkce přepisu schůzek a pořizování poznámek v současné době podporují pouze angličtinu.
Ceny služby Krisp AI Meeting Assistant
- Zdarma
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Business: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Krisp AI Meeting Assistant
- G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Používejte barvy k zvýraznění různých částí ve svých poznámkách. Červenou barvu můžete použít pro důležité informace, klíčové body a varování, zatímco modrou barvou můžete zvýraznit definice, hlavní pojmy a klíčové myšlenky. Zelená barva se skvěle hodí pro příklady a aplikace, žlutá pro otázky a fialová pro slovní zásobu.
9. Aplikace Huddles. (Nejlepší pro potlačení šumu a srozumitelnost hlasu v přepisech)
Huddles je špičkový nástroj pro potlačení šumu a vylepšení hlasu, který zajišťuje křišťálově čistý zvuk při virtuálních schůzkách. Odstraňuje šum na pozadí, jako je psaní na klávesnici, štěkání psů nebo hluk ze stavby, a zajišťuje tak přesné záznamy ze schůzek.
V rychlých diskusích, kde mluví více účastníků najednou, funkce Voice Clarity od Huddles zlepšuje srozumitelnost řeči. Díky tomu je snazší rozlišit jednotlivé mluvčí a vytvořit souvislé shrnutí.
Nejlepší funkce aplikace Huddles.
- Zajistěte bezpečnost dat díky lokálnímu zpracování zvuku, které zaručuje, že citlivé informace zůstanou soukromé
- Minimalizujte nesprávné interpretace tím, že odstraníte problémy se špatnou kvalitou zvuku pomocí funkce potlačení ozvěny a odstranění akustické ozvěny.
- Vytvářejte stručné programy schůzek s využitím AI, které usměrní diskusi a motivují členy týmu k přípravě předem
Omezení aplikace Huddles.
- Aplikace se nesynchronizuje s kalendáři uživatelů
- Uživatelé si stěžují, že nemají vylepšené API připojení, které by usnadnilo lepší spolupráci s jinými platformami
Ceny aplikace Huddles.
- Zdarma
- Pro: 19,9 $/měsíc na uživatele
- Business: 19,9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Huddles.
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Organizace, které používají nástroje pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence, zaznamenaly až 30% snížení času stráveného organizováním poznámek po schůzkách.
10. Nástroj pro pořizování poznámek s podporou AI od Bluedot (nejlepší volba pro transkripci na pozadí bez botů s přesností specifickou pro dané odvětví)
Bluedot zaznamenává, organizuje a sdílí poznámky ze schůzek v Microsoft Teams, aniž by bylo nutné připojovat k hovorům boty. Funguje tiše na pozadí a automaticky přepisuje a shrnuje diskuse. Přepisy zvýrazňují klíčové body, úkoly a rozhodnutí, díky čemuž je následná komunikace hračkou.
Hlavní výhoda? Bluedot přesně rozpoznává odborné termíny a žargon daného odvětví, takže i specializované konverzace jsou přepsány s maximální srozumitelností.
Nejlepší funkce AI zápisníku od Bluedot
- Nastavte konkrétní oprávnění pro prohlížení, úpravy a sdílení, abyste zajistili bezpečnost důvěrných informací
- Rozesílejte souhrny schůzek napříč týmy, aby byli všichni účastníci schůzky informováni
- Využijte AI při schůzkách a pomocí rychlého vyhledávání podle klíčových slov najděte důležité poznámky ze schůzky, aniž byste museli přehrávat záznamy
- Automaticky generujte následné kroky a úkoly, aby týmy měly jasno v dalších krocích
Omezení nástroje Bluedot pro pořizování poznámek s podporou AI
- Chybí rozsáhlá integrace s CRM, což omezuje možnost synchronizace nahraných hovorů s platformami jako liftOS
- Omezené možnosti přizpůsobení shrnutí schůzek, což ovlivňuje přehled o interakcích s klienty
Ceny aplikací pro pořizování poznámek s podporou AI od Bluedot
- Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc na uživatele
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Business: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikací pro pořizování poznámek s podporou AI od Bluedot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤝 Přátelské připomenutí: Aplikace pro pořizování poznámek jsou užitečné, ale vždy si poznámky generované umělou inteligencí zkontrolujte, upravte a přizpůsobte, aby byly přesné a srozumitelné.
Seznamte se s nejlepším nástrojem využívajícím umělou inteligenci – ClickUp
Představili jsme některé z nejlepších nástrojů pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence pro Microsoft Teams, z nichž každý nabízí jedinečné funkce, které vám pomohou zlepšit způsob zaznamenávání, organizování a využívání poznatků z jednání.
Pokud však hledáte pokročilé funkce, které zvýší produktivitu vašeho týmu nad rámec přepisování schůzek, ClickUp vyniká nad ostatními.
S aplikací ClickUp AI Notetaker získáte automatizované souhrny schůzek, takže se nemusíte obávat, že vám uniknou důležité detaily. ClickUp Docs poskytuje prostor pro spolupráci, kde můžete ukládat, organizovat a vylepšovat své poznámky. A s ClickUp Brain jde umělá inteligence ještě o krok dál – pomáhá vám okamžitě psát, shrnovat a vyhledávat informace, čímž váš pracovní prostor skutečně zefektivňuje.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅