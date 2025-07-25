Více než 30 nejlepších podnětů Leonardo AI pro ohromující vizuální efekty

Představte si zářící metropoli na cizí planetě s mrakodrapy z krystalických struktur a neonovými řekami protékajícími ulicemi.
Ještě před několika lety bylo k proměně takových nápadů ve vizuální realitu zapotřebí tým zkušených designérů a výtvarných umělců vybavených špičkovými nástroji.
Díky generativní AI mohou nyní i ti, kteří nemají žádné zkušenosti s designem, během několika minut vytvářet neuvěřitelně působivé vizuály. Představte si, že máte takovou tvůrčí sílu na dosah ruky – díky platformě jako Leonardo AI.
V tomto blogovém příspěvku vám představíme více než 30 příkladů podnětů Leonardo AI, které lze upravit, vylepšit nebo použít jako inspiraci k vytvoření vlastních vizuálních mistrovských děl.
Je čas vyhrnout si rukávy! 💁♀️
⏰ 60sekundové shrnutí
- Leonardo AI je generativní platforma umělé inteligence, která transformuje textové podněty na obrázky, textury a koncepční umění.
- Funkce jako přizpůsobené trénování modelů, převod obrázků na podněty a storyboarding umožňují uživatelům precizně vylepšovat své vizuální výtvory.
- Zvládnutí podnětů zvyšuje kreativitu a efektivitu. Strukturované podněty pomáhají generovat přesné, vysoce kvalitní obrázky, což šetří čas a úsilí.
- ClickUp pomáhá spravovat vizuální prvky generované umělou inteligencí. Díky nástrojům jako Whiteboards, Docs a Brain mohou týmy organizovat nápady, spolupracovat a zefektivnit kreativní pracovní postupy.
Porozumění umělé inteligenci Leonardo
Leonardo AI (získané společností Canva) je generativní platforma umělé inteligence, která využívá pokročilé algoritmy strojového učení k přeměně textových podnětů na vysoce kvalitní obrázky, ilustrace, textury a koncepční umění.
Uživatelům dále poskytuje pokročilé možnosti přizpůsobení, díky nimž mohou své výtvory vylepšovat, upravovat a zdokonalovat, aniž by vypadaly uměle nebo nekonzistentně. To je obzvláště užitečné pro vývojáře her, designéry a umělce, kteří potřebují jemné doladění svých výstupů.
Klíčové vlastnosti Leonardo AI
- Vlastní trénink modelu: Trénujte AI pomocí svých vlastních obrázků a vytvářejte vizuály, které odpovídají vašemu stylu, značce nebo umělecké vizi.
- Image-to-prompt: Nahrajte obrázek a AI vygeneruje podnět, který vám pomůže snadno vytvořit nebo vylepšit podobné vizuály.
- Pomoc s AI podněty: Získejte chytřejší podněty s navrhovanými adjektivy, adverbii a emocemi, které vylepší vaše výsledky.
- Storyboarding: Snadno vytvářejte sekvence vizuálních prvků pro mapování příběhů, marketingových kampaní nebo herních konceptů.
- Soukromý režim: Udržujte své výtvory v tajnosti pomocí jednoduchého přepínače pro větší soukromí.
❗️Nechcete platit za další nástroj AI pro generování obrázků? ClickUp to zvládne za vás! Zde je návod. 👇🏼
Proč je zvládnutí podnětů tak důležité?
Leonardo AI promění vaše nápady v úžasné vizuální efekty během několika minut – ale pouze pokud mu zadáte správné podněty. Konkrétněji řečeno, čím jasnější budete, tím lepší výsledky můžete očekávat.
Podívejme se tedy, proč je důležité ovládat výzvy Leonardo AI:
- Poskytuje přesné výsledky: Dobře definovaný podnět pomáhá AI pochopit přesný styl, kompozici a detaily, které chcete ve svých obrázcích.
- Snižuje počet pokusů a omylů: Jasné podněty zabraňují AI vytvářet náhodné nebo nesourodé vizuály, což znamená méně revizí.
- Zlepšuje kreativní kontrolu: Specifické pokyny vám umožňují doladit osvětlení, perspektivu a umělecké efekty bez nutnosti následných úprav.
- Zvyšuje škálovatelnost: Efektivní podněty pomáhají generovat více variant stejného konceptu při zachování konzistence.
- Optimalizuje náklady a efektivitu: Dobře strukturované podněty vám pomohou vytvořit vysoce kvalitní výstupy, čímž se sníží závislost na nákladných designérech pro počáteční návrhy.
🔍 Věděli jste, že... Některé modely AI umí psát vlastní podněty! Automatický generátor podnětů (APE) generuje, testuje a vybírá nejvýkonnější podněty – a to zcela samostatně.
➡️ Číst více: Šablony AI, které šetří čas a zvyšují produktivitu
Příklady podnětů Leonardo AI
Leonardo AI spojuje umělou inteligenci s grafickým designem a vytváří vše od snových fantasy světů až po filmové portréty.
Abychom vám pomohli dosáhnout těch nejlepších výsledků, sestavili jsme více než 30 podnětů Leonardo AI, které můžete použít jako inspiraci nebo vyzkoušet sami (je čas probudit svého vnitřního inženýra podnětů!) 👇
Podněty pro vytváření fantazijních a mytologických obrazů
Zde je několik podnětů Leonardo AI a výsledných obrázků o mýtických tvorech, hrdinských postavách a okouzlujících realitách.
1. Ženská Black Canary v leopardím textilu
Podnět: Ženská superhrdinka inspirovaná Black Canary, kombinovaná s designem s motivem leoparda, stojící uprostřed pulzujícího městského panoramatu. Nosí propracovaný kostým s leopardími vzory a černými koženými doplňky.
💡Tip pro profesionály: Vždy vkládejte filmové narativní prvky. Používejte přesné deskriptory, které dodávají hloubku, jako je dramatické osvětlení, texturované materiály a evokativní kontext prostředí, abyste základní popisy postav proměnili ve vizuálně mnohovrstevnaté scény.
2. Fotorealistický drak na středověkých horách
Podnět: Majestátní, velmi detailní černý drak sedící na skalnatém kopci, s výhledem na zelené údolí s klikatou řekou a vzdálenými horami.
3. Osamělý samuraj kráčející bambusovým lesem
Podnět: Osamělý samuraj s katanou, kráčející za soumraku mlhavým bambusovým lesem, měkké, ohnivé světlo v pozadí, odrazy ve vodě, filmová kompozice, velmi detailní anime styl, dynamické osvětlení, objemová mlha, složité textury
📌 Většina nástrojů AI používá jako výchozí nastavení čtvercové obrázky, ale použití vlastních poměrů stran umožňuje lepší rámování.
- Kinematografický (21:9 nebo 16:9): Nejvhodnější pro krajiny a dynamické akční scény
- Vertikální (9:16 nebo 4:5): Nejvhodnější pro portréty přizpůsobené pro mobilní zařízení s působivým pozadím.
- Extrémně širokoúhlý formát (32:9): Skvělý pro rozsáhlé panoramatické snímky
4. Fotografie starověkého chrámu se složitými detaily
Podnět: Starobylý indický chrámový komplex se složitými kamennými řezbami a živými odstíny pískovce, osvětlený měkkým slunečním světlem. Architektura je majestátní, obklopená bujnou zelení, s klidnou a nadčasovou atmosférou ztvárněnou ve fotorealistickém a filmovém stylu.
Podněty pro vytváření vizuálů architektonických a interiérových návrhů
Zde je několik podnětů, které jsme vyzkoušeli při tvorbě úchvatných interiérů, architektury a futuristických uměleckých konceptů s pomocí Leonardo AI:
5. Moderní dům s nekonečným bazénem a výhledem na oceán
Podnět: Dům se vyznačuje působivým zavěšeným designem s nekonečným bazénem, který plynule přechází v oceán. Skleněná terasa obklopená minimalistickou zahradou s původními rostlinami nabízí nerušený výhled na moře a horizont. Teplá záře umocňuje klidnou a moderní atmosféru.
🖌️Další podrobnosti: K vytvoření tohoto obrázku jsme použili Leonardo Kino XL a zvolili přednastavenou možnost Cinematic.
➡️ Číst více: Nejlepší nástroje AI pro sociální média pro marketéry
6. Vylepšete osvětlení tohoto obrázku městského mrakodrapu
Podnět: Moderní firemní budova s elegantní modrou fasádou, velkými skleněnými okny odrážejícími panorama města, značkou ClickUp výrazně zobrazenou nahoře tučným bílým písmem, městským prostředím s mrakodrapy v pozadí, teplým osvětlením zlaté hodiny, vysoce detailním, fotorealistickým a profesionálním architektonickým stylem.
7. Futuristická architektura pouště
Podnět: Futuristická architektonická stavba uprostřed rozlehlé pouštní krajiny, s elegantním, zakřiveným designem ze skla a betonu. Obklopená písečnými dunami a vzdálenými horami pod jasně modrou oblohou, scéna kombinuje moderní minimalismus s surrealistickou, fantazijní atmosférou. Ultra detailní a filmové osvětlení.
8. Minimalistická japonská čajovna s tlumeným osvětlením
Podnět: Klidná japonská čajovna s tradičními tatami rohožemi, nízkým dřevěným stolem a otevřeným výhledem na bujnou, klidnou zahradu. Scéna je minimalistická, s přírodními dřevěnými prvky, měkkým osvětlením a klidnou atmosférou.
9. Ozdobný interiér středověkého kostela
Podnět: Interiér středověkého kostela, klenuté stropy, složité fresky, vitrážová okna, detailní dřevěné lavice, zlaté akcenty oltáře, teplé osvětlení lustrů, sluneční paprsky dopadající na kamennou podlahu, fotorealistické, velmi detailní
🎯Pamatujte: Leonardo AI funguje nejlépe s krátkými, popisnými frázemi spíše než s dlouhými, složitými větami, takže vytvářejte stručné podněty.
10. Strašidelný gotický zámek
Podnět: Opuštěné gotické sídlo se složitými oblouky, zaprášeným lustrem, roztrhanými červenými sametovými závěsy, rozbitými dřevěnými podlahami, tlumeným světlem pronikajícím vysokými okny a strašidelně děsivou atmosférou.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce je způsobeno přepínáním mezi platformami, správou e-mailů a přeskakováním mezi schůzkami.
Co kdybyste mohli tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp spojuje vaše pracovní postupy (a chat) do jedné efektivní platformy. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Podněty pro generování vizualizací přírody a krajiny
Použijme nyní Leonardo AI k vytvoření realistických přírodních scén zasazených do klidných lesů a majestátních hor 👇
11. Úchvatný pták na rozkvetlém stromě
Podnět: Živý pták sedící na větvi třešňového květu na jaře, s modrým, žlutým a červeným peřím, rozostřeným květinovým pozadím, jemně padajícími okvětními lístky a teplým slunečním světlem. Ultra detailní, fotorealistický 8K obraz s přirozeným osvětlením a živými barvami.
12. Divoký lední medvěd ztělesňující surovou sílu a dramatičnost přírody
Podnět: Mohutný lední medvěd se řítí zasněženou krajinou pod temnou bouřkovou oblohou, osvětlený jasným bleskem, kolem létají sněhové vločky, filmový a fotorealistický, velmi detailní, dramatická atmosféra.
💡Tip pro profesionály: Použijte dvojité vrstvení, abyste donutili generátory AI vytvářet přirozené vrstvy, stejně jako by to udělala kamera. Namísto toho, abyste nechali AI rozhodovat o hloubce, ručně oddělte popředí, střední plán a pozadí ve svém podnětu.
Příklad: „Rytíř v ostrém zaostření (popředí), mlhou pokryté ruiny mizející v dálce (střední plán), krvavě červená obloha (pozadí, mírně rozmazané).“
13. Zlaté podzimní listí na klidném jezeře
Podnět: Klidná podzimní scéna u tichého jezera, kde z velkého dubu jemně padají zlaté a červené listy. Jezero odráží jemné odstíny večerní oblohy a vytváří snovou a klidnou atmosféru. Jemné vlnky na vodě dodávají scéně na realističnosti a lehký vánek pohybuje zbývajícími listy ve vzduchu. Scéna je osvětlena teplým, zlatavým světlem, které umocňuje útulnou podzimní atmosféru. Ultra detailní, fotorealistické, filmové osvětlení
14. Fotorealistický detail zářivé slunečnice
Podnět: Fotorealistický detail zářivě žlutých slunečnic s bohatými zelenými listy, uspořádaných na tmavém texturovaném pozadí.
15. Detailní záběr prstu velikosti plameňáka
Podnět: Detailní záběr miniaturního růžového plameňáka, který jemně sedí na lidském prstu, na pozadí teplého, zlatavého západu slunce. Peří plameňáka je detailní a měkké, s živými růžovými odstíny a složitými texturami.
Podněty pro vytváření sci-fi a futuristických konceptů
16. Nezávislá ženská vůdkyně v cyberpunkovém vybavení
Podnět: Rogue, divoká 30letá vůdkyně odporu Eclipse Down, stojí sebevědomě. Její dlouhé hnědé vlasy s modravými dredy se vlní v měsíčním světle. Má na sobě černý bojový oděv s kybernetickými rukavicemi, kovovou insignií a černými kalhotami s modrými neonovými akcenty. Futuristická městská krajina za ní září hologramy a umělým osvětlením, což podtrhuje její výraznou přítomnost.
🔍Věděli jste? Pomocí záložky Negative Prompt (Negativní podnět) v Leonardo AI můžete odstranit nežádoucí prvky z obrázku. Pro začátek můžete zadat prvky jako „rozmazané efekty“, „deformované ruce“ nebo „žádné karikaturní obrázky“.
17. Muž v plynové masce v dystopickém městě
Podnět: Zamračený muž s futuristickou plynovou maskou v deštěm smáčeném dystopickém městském prostředí, osvětleném měkkými neonovými světly. Prostředí je temné a filmové, s detailními kapkami deště odrážejícími záři města. Ultra-realistické a atmosférické s nádechem sci-fi.
18. Mimozemská loď vznášející se při západu slunce nad klidným jezerem
Podnět: Digitální malba obrovské mimozemské lodi vznášející se nad klidnou krajinou při západu slunce, která se odráží na klidné hladině jezera pod ní.
19. Fotorealistický obrázek Merkuru
Podnět: Obrovská zářící planeta dominující mimozemské obloze, která vrhá teplé oranžové světlo na pustý skalnatý terén s rozptýlenými kulovitými balvany. Klikatá řeka odráží záři dvojitých sluncí zapadajících na obzoru pod jasnou kosmickou oblohou plnou hvězd. Filmový, ultra detailní a fotorealistický obraz.
🔖 Přátelské připomenutí: Ve svých podnětech používejte hodně akčních sloves a filmových pokynů.
Například: ❌ „Válečník na bojišti“ → Nudné✅ „Válečník poznamenaný bojem svírá svůj meč, prší a v kouřovém vzduchu víří uhlíky“ → Působí živě
20. Futuristická a luxusní podvodní ložnice
Podnět: Futuristická podvodní ložnice s elegantním, moderním bílým nábytkem a velkými prosklenými stěnami, které nabízejí výhled na mořský život a korálové útesy.
Podněty pro tvorbu abstraktního umění
Pojďme se nyní podívat na několik podnětů pro umění AI, které můžete zadat do generátorů umění AI, abyste oživili své abstraktní nápady 👇
21. Plakát s kočkou a abstraktním geometrickým uměním
Podnět: Plakátový design se stylizovanou kočkou na pozadí z pestré květinové mozaiky, která hledí mírně nahoru, výrazné barvy, čisté linie, složité vzory, inspirované moderním lidovým uměním.
22. Přidejte retro pozadí k obrázku veterána
Podnět: Vylepšete pozadí starého červeného auta zaparkovaného na travnatém poli přidáním retro inspirované oblohy se slunečními paprsky, vzdálených hor a vysokých palem. Použijte teplé, výrazné tóny s nostalgickou estetikou 70. let. Auto nechte beze změny a pozadí plynule prolněte.
23. Prostření snídaňového stolu
Podnět: Fotorealistické digitální umělecké dílo představující rustikální dřevěný stůl plný čerstvého ovoce, řemeslného chleba a sklenice medu, který se rozlévá na teplé palačinky. Měkké přirozené světlo zdůrazňuje textury a barvy a vytváří útulnou a příjemnou atmosféru.
24. Fotografie luxusní zralé třešně
Podnět: Fotografie jedné lesklé červené třešně se zelenou stopkou, umístěné na měkké krémové látce. Osvětlení je přirozené a rozptýlené, což vytváří minimalistickou a elegantní kompozici s malou hloubkou ostrosti.
25. Horký šálek kávy v útulné kavárně
Podnět: Fotorealistický obrázek šálku kávy s párou na smartphonu, umístěném na dřevěném stolku v kavárně. Pozadí tvoří teplé ambientní osvětlení z průmyslových závěsných svítidel a útulný, moderní interiér kavárny s velkými okny a rozmazanými detaily.
26. Šťavnatý hamburger v restauraci
Podnět: Fotorealistický detail šťavnatého cheeseburgeru s hlávkovým salátem, rajčetem a lesklou houskou, obklopený miskami s hranolky, sušenkami a snacky na dřevěném stole. V pozadí je rozmazaná, teple osvětlená restaurace s lidmi při jídle.
Další podněty od Leonarda
27. Vylepšení osvětlení portrétů
Podnět: Vylepšete obrázek usmívající se ženy tím, že zvýrazníte měkké osvětlení jejího obličeje a přidáte větší hloubku rozmazanému městskému panoramatu v pozadí.
28. Letecký snímek rušného tržiště
Podnět: Letecký snímek živého venkovního tržiště s barevnými stánky, rušnými nakupujícími a složitými vzory zboží uspořádaného symetricky.
29. Teleobjektivem zachycený jelen vycházející z lesa
Podnět: Teleobjektivem pořízená fotografie jelena na lesní mýtině, obklopeného jemnou mlhou a vzdáleným, rozmazaným listovím.
30. Zachyťte osobu, která se dívá z okna
Podnět: Střední záběr osoby dívající se z okna, s odrazem světel města ve skle a rozmazaným pozadím interiéru.
31. Vytvořte velmi detailní makro snímek pohybu hodinových strojků
Podnět: Makro snímek zblízka pohybujících se hodinových soukolí se složitými odrazy a ostrými kovovými detaily. Velmi detailní a zaostřený.
32. Hloubkový pohled na les na podzim
Podnět: Hloubkový pohled na lesní stezku lemovanou barevným podzimním listím, sluneční paprsky prosvítající skrz stromy a rozmazané pozadí vzdáleného lesa.
A to je shrnutí některých z nejvýraznějších, nejjemnějších a nejpropracovanějších příkladů podnětů Leonardo AI, ze kterých můžete čerpat inspiraci!
🌟 Bonus: Nezbytné příklady podnětů Midjourney
Vytvořte si vlastní podněty pro Leonardo AI
Nyní, když jste viděli některé z nejkrásnějších uměleckých děl, která dokáže vytvořit Leonardo AI, provedeme vás systematickým přístupem k vytváření efektivních podnětů.
1. Začněte s jasnou vizí
Proces generování podnětů začíná dlouho předtím, než se dostanete k podnětové liště. Začíná živou a podrobnou vizí toho, co chcete vytvořit.
Nespěchejte do procesu. Místo toho si dejte čas na shromáždění inspirace a referencí, abyste mohli vytvořit podrobné podněty. Ještě lepší je použít šablony moodboardů a nástěnky nápadů pro brainstorming, abyste si uspořádali myšlenky.
Tento přístup vám pomůže jasně uvažovat o barevných paletách, uměleckých stylech a tématech a položí základ pro dobře zpracované podněty.
2. Definujte a popište své téma
Předmět je první věc, kterou zadáte do generátoru podnětů AI. Jedná se o ohnisko (centrální prvek) obrázku, které připravuje půdu pro to, aby podněty AI obrázků mohly působit svou magií.
Předmětem může být něco tak jednoduchého, jako je strom. Klíčové však je být co nejpřesnější. Zaměřte se na vlastnosti, jako je barva, velikost, struktura, umístění nebo jakákoli jedinečná vlastnost, díky které předmět vyniká.
Pokud nevíte, jak vytvořit popis předmětu, zde je několik otázek, na které byste se měli pokusit odpovědět:
👉Jaký je předmět? Např. osoba, zvíře, předmět nebo scéna👉Existuje sloveso, které může předmět popsat? Např. chodit, létat, odpočívat👉Jakou náladu nebo emoci předmět vyvolává? Např. klidný, tajemný, živý👉Kde se předmět nachází? např. v lese, na futuristické střeše, pod hvězdnou noční oblohou👉Jaké detaily činí předmět jedinečným? např. zářící oči, složité vzory
V našem příkladu může být namísto pouhého „strom“ lepším předmětem pro generování obrazu pomocí AI „stoletý dub se zkroucenými kořeny“.
3. Vylepšete podnět pomocí modifikátorů
Modifikátory jsou popisné prvky, které promění vaše nápady v nuancovaný výstup.
Jsou to „doplňkové detaily“, které definují, jak váš objekt vypadá, působí nebo interaguje se svým okolím, a zahrnují aspekty jako styl, kompozice, osvětlení, textury a další.
Stručný přehled slov, která můžete použít k popisu různých modifikátorů:
|Modifikátor
|Popis
|Cheatsheet
|Styl
|Určete umělecký styl obrázku
|Cyberpunk, anime, 3D rendering, fotorealistické, akvarel, abstraktní, gotické
|Osvětlení
|Popište, jak světlo interaguje s objektem nebo pozadím.
|Osvětlení studia, zářivé, neonové světlo, tlumené, zlatá hodina, studio, měkké světlo
|Nálada
|Určete emocionální tón nebo atmosféru obrázku
|Fantaskní, klidné, radostné, intenzivní, melancholické
|Textura
|Definujte dojem nebo detaily povrchu obrázku
|Hrubý, dlážděný, lesklý, sametový, třpytivý, popraskaný
|Kompozice
|Popište uspořádání prvků v rámečku
|Symetrické, vycentrované, střední zaostření, panoramatické, detailní záběr, široký úhel
|Úhly kamery a objektivy
|Popište, zda máte na mysli konkrétní fotoaparát a objektiv.
|Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm
|Prostředí
|Popište prostředí, ve kterém se objekt nachází.
|Zamlžený les, městská panoráma, kouzelná louka, vyprahlá poušť, dystopické město
4. Buďte konkrétní s negativními podněty
Dále zde konkrétně sdělíte Leonardo AI, co nechcete vidět na obrázku.
Může se jednat o konkrétní vlastnost, styl nebo prvek, který může obraz zkreslit a snížit jeho atraktivitu.
Některá klíčová slova pro negativní podněty Leonardo AI, která si můžete uložit:
- Žádné jasné barvy
- Žádné rozmazané obrázky
- Žádné karikaturní obrázky
- Žádné klonované tváře
- Žádné podivné hlavy
- Žádné šilhání
Tyto podrobnosti můžete přidat přímo do svého podnětu, ale mnohem jednodušší je použít funkci negativního podnětu Leonardo AI. Pomůže vám vylepšit výsledky, aniž by znepřehlednila váš hlavní podnět.
5. Upřednostněte pořadí
Nyní, když jste své podněty doladili pomocí modifikátorů a negativních klíčových slov, je čas je seřadit podle priority. Seřaďte je podle důležitosti, abyste navedli AI a dosáhli nejlepších výsledků.
A tady je struktura podnětů, kterou je dobré mít po ruce:
Popisný předmět + styl + kompozice + barevné osvětlení + další podrobnosti vykreslení + negativní podnět
Pojďme se nyní podívat na několik praktických tipů, které vám pomohou vytvořit ještě efektivnější AI podněty:
- Učte se a cvičte: Specializované komunity a zdroje, jako jsou r/leonardoai (Reddit), servery Discord, komunitní kanály (oficiální centrum Leonardo na YouTube) a komunitní průvodci, mohou nabídnout kreativní techniky pro podporu nových nápadů.
- Navrhujte podněty pomocí generátoru podnětů: Použijte vlastní generátor podnětů Leonardo nebo funkci Magic Prompt k vytváření a vylepšování svých podnětů.
- Experimentujte s abstrakcí: Leonardo vyniká ve vizualizaci konceptů, které v realitě neexistují, takže popusťte uzdu své fantazii.
Vliv nástrojů AI na design a řízení kreativity
Jako AI nástroj pro designéry dokáže Leonardo AI oživit jakýkoli koncept, ale proměnit nápad v plně realizovaný kreativní projekt je jiná výzva.
Tento proces přesahuje pouhé vytvoření jednoho obrázku. Zahrnuje brainstorming, zdokonalování nápadů, strukturování podnětů, sladění nápadů s vaším týmem a správu zpětné vazby – to vše ještě předtím, než finální vizuál dostane svou podobu. Bez strukturovaného systému pro správu revizí a koordinaci úkolů se věci jen zrychlí.
Vyzkoušejte ClickUp – komplexní aplikaci pro práci, která vnáší pořádek, organizaci a spolupráci do vašeho kreativního workflow. Zde je návod, jak ji můžete používat ⬇️
Použijte tabule ClickUp k generování nápadů pro svou moodboardovou tabuli.
Každý designový projekt začíná jiskrou inspirace – konceptem, který čeká na své zhmotnění.
Myšlenky však neexistují izolovaně. Potřebujete prostor, kde si můžete zapisovat nápady, ukládat reference a nechat volně plynout kreativitu. Bez něj se koncepty ztrácejí, zpětná vazba se rozptyluje a týmová soudržnost slábne.
V tomto okamžiku potřebujete ClickUp Whiteboards. Poskytují strukturovaný prostor pro váš tým, kde můžete brainstormovat, vylepšovat a organizovat nápady, než je uvedete do života.
S Whiteboards můžete brainstormovat, diskutovat a prezentovat své nápady v reálném čase, aniž byste ztratili přehled.
Požádejte ClickUp Brain, aby vaše nápady přivedl k životu!
Zatímco nástroje jako Leonardo AI se zaměřují na kreativní generování obrázků, ClickUp Brain jde ještě o několik kroků dál. Nejenže s ním můžete vytvářet úžasné vizuály a mapy, ale získáte také sílu jednotného řízení projektů, kontextové AI a plynulé spolupráce – vše na jedné platformě.
A s Brain MAX – specializovaným desktopovým doplňkem AI od ClickUp – získáte přístup k produktivitě založené na hlasovém ovládání, jednotnému vyhledávání ve všech pracovních aplikacích a automatizaci bez použití rukou. Místo přepínání mezi samostatnými nástroji AI můžete doslova vyslovit své nápady, aby vaše kreativní práce, generování obrázků, plánování projektů a týmová komunikace zůstaly propojené a v kontextu. 🌼
Pokud hledáte řešení AI, které jde nad rámec generování obrázků a skutečně zefektivní váš pracovní postup a zvýší produktivitu vašeho týmu, je to právě toto!
💡 Tip pro profesionály: Spravujete více uměleckých děl a vizuálů vytvořených pomocí AI? Použijte ClickUp Whiteboards k jejich kategorizaci podle nálady, barevné palety nebo kompozice, aby váš tým mohl udržovat soudržný kreativní směr.
Využijte ClickUp Docs k vytváření, ukládání a vylepšování svých AI podnětů.
Skvělý podnět vyžaduje zdokonalení, opakování a konzistenci, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků. Nemluvě o tom, že v této fázi budete mít k dispozici několik podnětů, na kterých můžete pracovat. V tomto okamžiku je třeba dát vašim hrubým nápadům obrys a prostor k životu.
ClickUp Docs vám pomůže díky centralizovanému prostoru pro ukládání, vylepšování a spolupráci na podnětech, který zajistí, že váš tým bude pracovat v souladu a váš tvůrčí proces zůstane strukturovaný.
Na první pohled, použijte ClickUp Docs k:
✅ Zaznamenávejte a vylepšujte podněty pro AI: Ukládejte počáteční návrhy, testujte varianty a dolaďte popisy, aby obrázky generované AI odpovídaly vaší vizi.
✅ Vytvořte centralizovanou knihovnu podnětů: Uspořádejte si minulé podněty podle kategorie, kampaně nebo stylu pro budoucí použití.
✅ Spolupracujte v reálném čase: Přidávejte poznámky, navrhujte vylepšení a sledujte revize, abyste zajistili konzistenci napříč kreativními projekty.
✅ Propojte dokumenty s tabulemi a úkoly: Hladce propojte poznámky z brainstormingu s úkoly ClickUp a zjednodušte tak realizaci projektů.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si v ClickUp Docs sekci „Prompt Success Log“ (Záznam úspěšných podnětů), kde budete sledovat, které podněty přinesly nejlepší výsledky, spolu s klíčovými proměnnými, díky nimž byly účinné. Označte úspěšné podněty metrikami, jako je přesnost, shoda stylu a počet iterací, abyste mohli vytvořit osvědčené postupy založené na datech.
Získejte jedno centralizované řešení pro propojení podnětů AI
Zeptejte se jakéhokoli designérského týmu a oni vám potvrdí, že práce napříč odděleními je chaotická. Požadavky přicházejí ze všech stran, zpětná vazba je roztříštěná a priority se neustále mění.
A nejde jen o pocit – 86 % zaměstnanců tvrdí, že nedostatek spolupráce a neefektivní komunikace jsou hlavními příčinami neúspěchů na pracovišti.
To je to, co ClickUp spojuje. Jednoduše řečeno, spojte všechny své designové projekty v Design Solution for Teams od ClickUp a:
✅ Organizujte příchozí designové úkoly, aby se nic neztratilo✅ Okamžitě generujte uživatelské cesty, persony a briefy pomocí Brain✅ Sdílejte makety, brainstormujte na tabulkách a sledujte pokrok – vše na jednom místě✅ Anotujte návrhy, vkládejte soubory Figma a InVision a získejte rychlejší schválení
Díky integraci více než 200 nástrojů, včetně Slack, Miro a Google Suite, se ClickUp perfektně hodí do vašeho pracovního postupu (bez jakýchkoli potíží)!
Jak říká Nichole:
Od velkých designových projektů po jednoduché seznamy úkolů – k plnění úkolů používáme ClickUp. Používá se v celé společnosti a řeší problém správy úkolů, aby bylo možné sledovat pokrok a probíhající úkoly, které je třeba provést.
Od velkých designových projektů po jednoduché seznamy úkolů – k plnění úkolů používáme ClickUp. Používá se v celé společnosti a řeší problém správy úkolů, aby bylo možné sledovat pokrok a probíhající úkoly, které je třeba provést.
Zefektivněte své tvůrčí procesy s ClickUp
Na konci dne je nejdůležitější realizace projektu, zejména pro týmy, které se zabývají více kreativními projekty najednou. Bez správných nástrojů je spolupráce roztříštěná, nápady se ztrácejí a termíny se nedodržují.
Proto je ClickUp záchranou pro nesourodé týmy, které spojuje pomocí tabulek pro brainstorming, dokumentů pro organizaci nápadů a chatu pro spolupráci v reálném čase – to vše s podporou umělé inteligence.
Už žádné nedorozumění. Už žádné chaotické pracovní postupy. Jen hladká týmová spolupráce od začátku do konce. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!