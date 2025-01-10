Jak zlepšit zkušenosti zaměstnanců a tím i kulturu na pracovišti

Chcete dosáhnout svých obchodních cílů, ale je to možné bez lidí?
Odpověď je jednoznačně ne!
Angažovaní zaměstnanci budují prosperující organizaci.
41 % zaměstnanců opouští organizace kvůli problémům s firemní kulturou a nedostatečnému profesnímu rozvoji.
Statistiky jako tato poukazují na zásadní pravdu: investice do strategií pro blaho zaměstnanců nejsou jen prospěšné, ale také nezbytné.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat strategiemi, jak zlepšit zkušenosti zaměstnanců (px) na pracovišti, zvýšit míru fluktuace zaměstnanců a splnit sliby týkající se dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Podporujte pozitivní kulturu: Vytvořte podpůrné, inkluzivní a motivující pracovní prostředí.
- Zkušenosti zaměstnanců (PX) se týkají toho, jak se zaměstnanci cítí. Cílem je, aby se cítili vítáni, šťastní a vyslyšeni.
- Silná PX vede k: nižší fluktuaci, lepším náborům, vyšší angažovanosti, zlepšení zákaznické zkušenosti, inovacím
- 7 pilířů strategie PX: Porozumění pracovní síle, kulturní soulad, podpora vedení, personalizace, mechanismy zpětné vazby, učení a rozvoj, iniciativy v oblasti well-being
- Měření PX: Využijte průzkumy, analyzujte zpětnou vazbu ohledně výkonu, sledujte fluktuaci a obrat zaměstnanců.
- Řešení problémů: Nepřátelské pracovní prostředí, podceňování zaměstnanců a práce na dálku
- Využijte technologie: Používejte HR software, jako je ClickUp, k zefektivnění procesů, automatizaci úkolů a sledování údajů o zaměstnancích.
- Upřednostňujte zpětnou vazbu: Zaveďte pravidelné zpětné vazby a jednejte na základě získaných poznatků.
Porozumění zkušenostem zaměstnanců
Představte si, že jste právě nastoupili do nového marketingového týmu. Zkušenosti zaměstnanců se týkají toho, jak se cítíte během svého působení v tomto kolektivu – nejde jen o plánování kampaní, ale také o to, jak s vámi zachází vedoucí týmu, jak přátelští jsou vaši kolegové a dokonce i to, jak pohodlné je pro vás přihlašování a odhlašování.
Jedná se o:
- Pocit vítanosti: Uznává tým vaše úspěchy a to, co přinášíte?
- Pocit štěstí: Baví vás brainstormingové sezení a trávení času s ostatními?
- Pocit, že vás někdo poslouchá: Pokud se cítíte nesví nebo zaseknutí, všimne si toho někdo a pomůže vám?
Když je vše v pořádku, chcete zůstat v týmu, snažit se více a bavit se. Pokud však máte pocit, že je něco nespravedlivé nebo se cítíte osamělí, možná budete chtít odejít.
Přečtěte si také: 15 nejlepších nástrojů pro průzkum spokojenosti zaměstnanců
Rozdíly mezi zkušenostmi lidí a zkušenostmi zaměstnanců
Zůstaňme u příkladu marketingového týmu. Zaměstnanecká zkušenost je souhrnem všech kroků a momentů, kterými jako člen týmu procházíte. Jedná se o vaši cestu v rámci organizace. Podniky se snaží tuto cestu nastavit tak, aby vaše zkušenost s prací pro ně byla hladší a lepší.
Tato cesta zahrnuje:
- Připojení se k týmu: Jak jste vítáni v pracovním prostředí
- Spolupráce s týmem: Jak je rozvrh organizován, aby vám pomohl zlepšit se a soustředit se na osobní růst
- Odchod: Co se stane, když dáte výpověď – jak snadný je pro vás přechod?
Zaměstnanecká zkušenost se zaměřuje na konkrétní kroky v průběhu celého pracovního cyklu a sleduje, zda je vše dobře zorganizováno. Jde spíše o zjednodušení procesu, zatímco zkušenost lidí se týká toho, jak se při všech těchto momentech cítíte.
Zde je tabulka, která vám usnadní srovnání:
|Zkušenosti zaměstnanců (px)
|Zkušenosti zaměstnanců
|Zaměřuje se na emoce, vztahy a celkovou zkušenost: jak zaměstnanci vnímají své pracovní prostředí, smysl své práce a vztahy s ostatními.
|Zaměřuje se na procesy a systémy, včetně konkrétních kontaktních bodů, jako je přijímání, zapracování a odchod z organizace.
|Příklad: Měli jste pocit, že patříte do týmu?Podporoval vás a motivoval vedoucí týmu?
|Příklad: Organizoval vedoucí týmu schůzky s dostatečným předstihem? Byly vyslechnuty všechny názory?
|Cíl: Vytvořit pocit sounáležitosti, štěstí a důvěry.
|Cíl: Zajistit, aby cesta každého zaměstnance byla plynulá, efektivní a konzistentní.
Zjednodušeně řečeno, zkušenost zaměstnanců je „co“ na cestě pracovištěm a zkušenost lidí je „jak se cítí“ být součástí této cesty.
Přečtěte si také: 25 otázek pro průzkum spokojenosti zaměstnanců, které vám pomohou zkontrolovat náladu ve vašem týmu
Výhody silné zkušenosti zaměstnanců
Když organizace podporují své zaměstnance, zvyšuje to jejich zapojení, morálku a produktivitu – klíčové ingredience pro pozitivní zapojení zaměstnanců.
Malá gesta, jako je organizování vzdělávacích a rozvojových programů nebo aktivit zaměřených na zapojení zaměstnanců, mohou přispět k jejich celkovému blahobytu, což zvyšuje reputaci vaší organizace.
Zde je pět konkrétních výhod investic do programů zaměřených na pohodu zaměstnanců:
- Nižší fluktuace: Upřednostněte zkušenosti zaměstnanců a dosáhněte nižší fluktuace, přičemž zároveň ušetříte náklady spojené s najímáním a školením nových zaměstnanců.
👀 Věděli jste? Společnostem může trvat až šest měsíců nebo i déle, než se jim vrátí investice do nového zaměstnance.
- Kvalitní nábor: Před podáním žádosti o zaměstnání si o společnosti zjistěte co nejvíce informací a promluvte si s bývalými zaměstnanci – kvalita firemní kultury je přímo úměrná počtu žádostí o zaměstnání, které společnost obdrží.
- Vyšší zapojení: Oceňujte své zaměstnance, dejte přednost jejich kariérnímu rozvoji a oni začnou aktivně přispívat k růstu firmy.
- Zlepšená zákaznická zkušenost: Spokojení zaměstnanci jsou natolik oddaní produktům a službám společnosti, že jsou schopni poskytovat personalizované zkušenosti a přispívat k zákaznické spokojenosti.
- Pozitivní průzkumy mezi zaměstnanci: Slibování a poskytování pozitivní zkušenosti zaměstnanců (px) se odrazí v interních průzkumech společnosti a nakonec přiláká ty nejlepší talenty.
- Inovativní myšlení: Spokojení zaměstnanci myslí nekonvenčně, zkoušejí nové přístupy a posouvají hranice. To je nezbytné pro vývoj nových služeb/produktů a zvyšování kvalifikace na konkurenčním trhu.
Nezdají se vám tyto výhody skvělé pro zlepšení vaší organizace? Pokračujte ve čtení a získejte strukturovaný a podrobný plán PX pro vaše cíle v oblasti lidských zdrojů na příští čtvrtletí.
Přečtěte si také: 10 účinných strategií a příkladů v oblasti lidských zdrojů
Strategie pro zlepšení zkušeností zaměstnanců
🧠 Zajímavost: Iniciativy zaměřené na zapojení zaměstnanců mohou zvýšit ziskovost o 23 %.
Tento nárůst je jednoduchou korelací mezi zkušenostmi zaměstnanců a jejich zapojením. Čím jsou zaměstnanci ve vaší společnosti spokojenější a nadšenější, tím lepší budou jejich pracovní zkušenosti.
Vezměte si například Spotify —slavnou hyperpersonalizovanou hudební platformu.
Spotify vybudovalo svou strategii zkušeností zaměstnanců tím, že podporuje kulturu růstového myšlení s důrazem na neustálý pokrok, rozvoj a kariérní růst.
Manifest Spotify Band Manifesto popisuje závazek společnosti učit se z neúspěchů, přijímat výzvy a povzbuzovat zaměstnance k riskování.
Zaměstnanci se starají o řízení svého výkonu tím, že si vytvářejí osobní rozvojový plán, který nastiňuje jejich aspirace a konkrétní kroky. Manažeři tyto plány kontrolují, pravidelně je aktualizují a pomáhají jednotlivcům stoupat po kariérním žebříčku.
🤖 Na podporu kariérního růstu nabízí Spotify zaměstnancům příležitosti prozkoumat nové role v rámci společnosti prostřednictvím Echo, interního trhu talentů založeného na umělé inteligenci.
Přístup společnosti Spotify založený na růstovém myšlení proto ukazuje, jak lze řízení výkonu a kariérní mobilitu integrovat do strategie zkušeností zaměstnanců a vytvořit tak kulturu, ve které se zaměstnanci cítí motivovaní, oceňovaní a podporovaní v dosahování svého plného potenciálu.
Můžete také navrhnout strategii podobnou té, kterou používá Spotify a mnoho dalších úspěšných značek. Stačí přizpůsobit nebo upravit těchto sedm pilířů a vytvořit účinnou strategii pro zkušenosti zaměstnanců, která zlepší spokojenost vašich zaměstnanců s prací a výkonnost vaší firmy.
1. Porozumění vašim zaměstnancům
Pro vytvoření strategie zkušeností zaměstnanců (px) je nutné vědět, kdo pro vás pracuje. Můžete začít tím, že získáte hluboké a detailní znalosti o svých zaměstnancích, abyste poznali jejich náladu.
To přesahuje demografické údaje a zahrnuje:
- Provádění komplexních průzkumů a hodnocení za účelem identifikace obecných a osobních výzev
- Vytvoření podrobných profilů zaměstnanců za účelem vyhodnocení jejich kompatibility s organizační kulturou
- Mapování cesty zaměstnanců a identifikace klíčových kontaktních bodů a kritických momentů
- Uznání rozmanitých potřeb, motivací a očekávání jednotlivých zaměstnanců za účelem přizpůsobení zkušeností
💡Tip pro profesionály: Využijte zpětnou vazbu získanou v průzkumech pro vytvoření osobností zaměstnanců a vytvořte fiktivní profily podobné charakteristikám, chování, motivacím atd. stávajících zaměstnanců. Poté vytvořte fiktivní cesty těchto osobností a porovnejte je se stávajícími údaji.
2. Kulturní sladění
Organizační kultura a soulad zaměstnanců jsou klíčové pro dlouhodobou spolupráci. Propojují členy týmu, motivují k určitému chování, nastavují realistická očekávání a zvyšují spokojenost v práci.
Silná strategie zkušeností zaměstnanců (px) musí:
- Jasně definujte a komunikujte základní hodnoty organizace a vnímání značky.
- Zajistěte, aby interní politiky odrážely tyto hodnoty.
- Vytvořte zaměstnancům příležitosti, aby mohli žít a dýchat kulturními principy organizace.
- Podporujte inkluzivní prostředí, které oslavuje rozmanitost a podporuje sounáležitost.
Kulturní sladění zajišťuje, že se zaměstnanci cítí být součástí něčeho většího než jen své role, což zvyšuje loajalitu a vytváří emocionální vazby. To dále přispívá k úspěchu organizace.
3. Podpora vedení
Organizace mohou vytvořit kulturu, ve které se zaměstnanci cítí bezpečně, tím, že vedoucí pracovníky zapojí jako aktivní účastníky a zastánce zkušeností lidí. Silná podpora ze strany vedení také zajišťuje, že tyto iniciativy nejsou jen politikou na papíře, ale vážnými postupy začleněnými do organizace.
Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů a obchodu by měli začít s následujícím:
- Modelujte požadované organizační chování, takže pokud je ceněna inovativnost, měli by zaměstnanci projevovat otevřenost novým nápadům a být ochotni podstupovat rizika.
- Přidělování významných zdrojů a rozpočtu na programy zaměřené na zkušenosti zaměstnanců
- Zaměřte se na empatické naslouchání nad rámec tradiční komunikace.
- Diskutujte a stanovujte priority metrik zapojení zaměstnanců na fórech a hodnotících schůzkách.
Skutečné odhodlání ze strany vedení, bez ohledu na pracovní status jednotlivce, signalizuje vstřícnou a inkluzivní pracovní kulturu.
Případová studie: Transformace společnosti Microsoft pod vedením Satya Nadella
Pod vedením Satya Nadella prošla společnost Microsoft významnou kulturní změnou a přijala „růstový přístup“. Nadella vytvořil model žádoucího chování tím, že podporoval otevřenost vůči inovacím a riskování, zejména prostřednictvím přijetí cloud computingu (Azure) a akvizic jako LinkedIn a GitHub.
Nadellova aktivní účast na podpoře inovací a empatie se přenesla i na zaměstnance. Klade důraz na psychologickou bezpečnost, kdy se zaměstnanci cítí bezpečně a mohou navrhovat odvážné nápady bez obav z neúspěchu. Od vedoucích se očekává, že budou tento přístup napodobovat a podporovat experimentování, i když některé iniciativy nemusí mít okamžitý úspěch.
Tento závazek nezůstal jen u slov – stal se součástí praxe, kdy vedoucí pracovníci pravidelně poskytují zpětnou vazbu, oceňují inovativní nápady a upřednostňují zkušenosti zaměstnanců.
4. Personalizované přístupy
Éra jednotných zkušeností zaměstnanců je u konce. Moderní strategie kladou důraz na personalizaci prostřednictvím:
- Flexibilní pracovní podmínky, jako jsou zkrácené pracovní týdny, práce na dálku nebo různé pracovní doby.
🧠 Zajímavost: Jednou z výhod práce v ClickUp je možnost práce na dálku a v hybridním pracovním prostředí. Náš tým je rozptýlen po celém světě, od našeho ústředí v San Diegu v USA po Irsko, Spojené království, Austrálii, Indii, Filipíny a další země.
- Přizpůsobené vzdělávací a rozvojové cesty, jako je analýza nedostatků v dovednostech a cílené školení.
- Individuální plánování kariérního postupu, jako jsou programy interní mobility nebo mezifunkční expozice.
- Přizpůsobené programy odměn a uznání, jako je členství ve fitness klubu nebo individuální bonusy za výkon.
- Technologie, která podporuje personalizované cesty zaměstnanců, jako je mechanismus průběžné zpětné vazby, sledování pokroku nebo personalizovaná doporučení pro vzdělávání.
Hyperpersonalizace umožňuje zaměstnancům cítit se pohodlně a ukazuje, že organizace je vnímá a cení si jich jako jedinečné osobnosti, nikoli pouze jako zdroje.
5. Mechanismy zpětné vazby
Kontinuální, transparentní a praktická zpětná vazba je nezbytná pro úspěch vaší organizace a spokojenost zaměstnanců.
Postupujte následovně:
- Provádějte pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
- Vytvořte více kanálů pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců.
- Vytvořte transparentní procesy pro reagování na zpětnou vazbu.
- Využijte pokročilé analytické nástroje k pochopení nálad a trendů.
- Uzavřete zpětnou vazbu sdělením přijatých opatření.
Neustálý rozvoj je atraktivním důvodem, proč přispívat k organizaci.
6. Učení a rozvoj
Investice do rozvoje zaměstnanců je klíčovou součástí zkušenosti zaměstnanců.
Začněte tím, že vytvoříte komplexní programy rozvoje dovedností, které zaměstnancům poskytnou nástroje k vynikajícím výkonům v jejich rolích a přizpůsobení se změnám v oboru. Nabídka mentorství a koučování přidává osobní rozměr a podporuje individuální vztahy, v nichž mohou zaměstnanci získat cenné poznatky a rady od zkušenějších kolegů.
Podpora neustálého vzdělávání prostřednictvím digitálních platforem, jako jsou e-learningové kurzy, certifikace a virtuální workshopy, zajišťuje zaměstnancům flexibilitu při zvyšování kvalifikace vlastním tempem. Navíc vytváření mezifunkčních a meziresortních vzdělávacích zkušeností podporuje spolupráci, rozšiřuje perspektivy a pomáhá zaměstnancům pochopit, jak jejich příspěvky souvisí s širšími cíli organizace.
💡Tip pro profesionály: Zábavnou formou přibližte své vzdělávací a rozvojové programy, aby byly poutavější a zábavnější. Využijte kvízy, výzvy a odměny, abyste motivovali zaměstnance k účasti a učení.
7. Iniciativy v oblasti well-being
Mezi slibováním work-life balance a jejím skutečným zajištěním je velký rozdíl. Většina firem slibuje, ale zapomíná na realizaci.
Série výzkumů SHRM zaměřených na duševní zdraví zaměstnanců zveřejnila zprávu, z níž vyplývá, že 44 % z 1 405 dotázaných zaměstnanců v USA se cítí v práci vyčerpaných, 45 % se cítí „emocionálně vyprázdněných“ a 51 % končí svůj den s pocitem „vyčerpanosti“.
Proto se holistické blaho stává důležitým tématem v moderních strategiích na pracovišti.
Postupujte podle tohoto přístupu:
- Vytvořte komplexní programy podpory duševního zdraví.
- Podporujte iniciativy zaměřené na fyzické zdraví
- Pomoc s finančními zdroji pro zajištění finančního blahobytu
- Podporujte školení v oblasti zvládání stresu a odolnosti.
- Zaveďte podpůrné politiky pro rodinné a osobní výzvy.
👉🏼 Můžete se inspirovat příkladem společnosti ClickUp.
Jdeme nad rámec povrchních iniciativ tím, že do našich strategií na pracovišti začleňujeme wellness.
V rámci podpory duševního zdraví mají zaměstnanci ClickUp přístup k prostředkům pro duševní zdraví, jako jsou terapeutická sezení, prostřednictvím našeho programu pomoci zaměstnancům (EAP). Nabízíme také neomezenou dovolenou, která zaměstnancům umožňuje vzít si volno podle potřeby pro své duševní nebo osobní zdraví.
Pokud jde o fyzické zdraví, ClickUp nabízí benefity, jako jsou příspěvky na vybavení domácí kanceláře, které zajišťují zaměstnancům pohodlné a zdravé pracovní prostředí, a poskytuje příspěvky na wellness, které lze použít na členství ve fitness centrech nebo jiné výdaje související se zdravím.
Ačkoli těchto sedm pilířů tvoří pevný základ pro pozitivní kulturu na pracovišti, jejich navrhování a implementace může bránit každodenním úkolům – pokud se provádí ručně!
Proč tedy nevyužít technologie? Organizace a přizpůsobení strategie podle potřeb vaší organizace v oblasti zkušeností zaměstnanců může zesílit její dopad. Moderní pracoviště totiž podporují efektivitu, personalizaci a poznatky založené na datech – a to vše technologie umožňují.
Rozhodnout se pro software pro zapojení zaměstnanců, který zjednoduší zpětnou vazbu a sleduje rozvoj zaměstnanců, se jeví jako logické řešení. Pojďme se na to podívat!
ClickUp pro zlepšení zkušeností zaměstnanců
Naše oblíbené řešení pro řízení lidských zdrojů, ClickUp, může být také vaší odpovědí na komplexní pracovní sílu.
Kromě toho, že se jedná o všestrannou aplikaci pro práci, funguje také jako přizpůsobitelný software pro zapojení zaměstnanců.
Zde jsou všechny způsoby, jakými vám platforma pro řízení lidských zdrojů ClickUp může pomoci zlepšit zkušenosti zaměstnanců:
1. Usnadněte řízení zaměstnanců
ClickUp centralizuje všechny úkoly v oblasti lidských zdrojů – nábor, zaškolování, hodnocení výkonu a rozvoj – do jedné platformy. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům mohou týmy lidských zdrojů plynule sledovat uchazeče, zaškolovat nové zaměstnance a řídit růst zaměstnanců.
Vlastní pole v ClickUp vám pomohou sledovat klíčové údaje o zaměstnancích, jako jsou certifikace, průběh školení a metriky výkonu. A závislosti úkolů v ClickUp automaticky zajistí, že úkoly, jako jsou kroky při zaškolování nových zaměstnanců, budou probíhat ve správném pořadí, aby nedocházelo ke zpožděním.
2. Lepší proces zapracování nových zaměstnanců
HR platforma ClickUp zajišťuje rychlé, efektivní a bezproblémové zapracování nových zaměstnanců tím, že poskytuje:
- Kontrolní seznamy: Poskytněte novým zaměstnancům podrobné pokyny k dokončení úkolů, jako je podání dokumentů nebo založení účtů.
- Dokumenty a wiki: Ukládejte všechny školicí materiály na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup prostřednictvím ClickUp Docs, s možností aktualizace v reálném čase.
- Šablony: Používejte hotové šablony pro zaškolování nových zaměstnanců, abyste ušetřili čas a zachovali konzistentnost.
3. Udržujte jasnou a otevřenou komunikaci
ClickUp podporuje otevřený dialog mezi zaměstnanci, manažery a vedením prostřednictvím ClickUp Chat.
Jak vám to pomůže:
- Poskytuje centrální místo, kde mohou zaměstnanci a manažeři vzájemně komunikovat. To může pomoci zlepšit týmovou práci a spolupráci a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
- Umožňuje zpětnou vazbu v reálném čase, což může být užitečné jak pro zaměstnance, tak pro manažery. Zaměstnanci mohou získat okamžitou zpětnou vazbu ke své práci a manažeři mohou poskytovat zpětnou vazbu včas.
- Lze integrovat s ClickUp Tasks, což umožňuje lepší správu úkolů. Manažeři mohou přidělovat úkoly a sledovat jejich plnění prostřednictvím ClickUp Chat, a zaměstnanci mohou klást otázky a získávat vysvětlení k úkolům na stejné platformě, kde se práce odehrává.
- Pomáhá zlepšit morálku zaměstnanců tím, že poskytuje sociálnější a spolupracující pracovní prostředí. Zaměstnanci mohou diskutovat o své práci a osobních událostech, což může pomoci budovat vztahy a zlepšit týmového ducha.
4. Sledujte výkonnost, abyste pomohli zaměstnancům růst
Nástroje pro sledování výkonu ClickUp pomáhají manažerům stanovovat cíle, sledovat pokrok a poskytovat včasnou zpětnou vazbu.
ClickUp Dashboards vám například umožňuje vizualizovat trendy výkonu a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a to konsolidací zpětné vazby z průzkumů, hodnocení výkonu a formulářů zapojení do jediného přizpůsobitelného rozhraní.
Jako obchodní analytik mi funkce dashboardu v click-up výrazně usnadnila zobrazování dat pěkně a účelně. Funkce porovnání lze přizpůsobit tak, aby data byla zobrazena smysluplným způsobem a byla snadno srozumitelná.
Jako obchodní analytik mi funkce dashboardu v click-up výrazně usnadnila zobrazování dat pěkně a účelně. Funkce porovnání lze přizpůsobit tak, aby data byla zobrazena smysluplným způsobem a byla snadno srozumitelná.
5. Použijte předem připravenou šablonu
Kromě těchto nástrojů, pokud chcete použít strukturovanou šablonu HR procesů, je šablona ClickUp People Operations přesně to, co potřebujete ke správě všeho.
Tato šablona centralizuje všechny funkce HR, od náboru a zapracování nových zaměstnanců až po hodnocení výkonu a průzkumy zapojení. Je tedy ideální pro zlepšení zkušeností zaměstnanců a efektivní řízení personálních operací.
S touto šablonou můžete:
- Naplánujte si schůzky, sledujte body k diskusi a zaznamenávejte praktické poznatky, čímž vytvoříte konzistentní zpětnou vazbu pomocí integrovaných funkcí pro organizování a dokumentování individuálních schůzek.
- Řešte výzvy a poskytujte aktuální informace pomocí přizpůsobitelných polí a stavů.
- Pomocí automatizací ClickUp můžete zasílat připomenutí ohledně zpětné vazby, vyžádat si kontrolu úkolů nebo upozornit manažery na dosažení milníků.
Měření zkušeností zaměstnanců
Zkušenosti zaměstnanců zahrnují vše, co se děje během jejich pracovního života – od procesu zapracování až po výstupní pohovor. Aby organizace zajistily pohodu zaměstnanců ve všech těchto fázích, musí pravidelně měřit a analyzovat klíčové faktory, které ovlivňují to, jak se zaměstnanci cítí a jak podávají výkon v práci.
Zde je seznam tří metod, které můžete použít, abyste zajistili hladký průběh kariéry zaměstnanců a zlepšili kulturu vaší organizace:
1. Typy lidí, kteří se účastní průzkumů
Průzkumy jsou účinným nástrojem k posouzení toho, jak zaměstnanci vnímají své pracoviště, a k identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Zde je několik typů průzkumů zkušeností zaměstnanců:
- Průzkumy zapojení: Posuďte celkovou spokojenost v práci, motivaci a vazbu na organizaci.
- Pulse surveys: Krátké, časté průzkumy, které slouží k získání rychlé zpětné vazby k konkrétním tématům, jako je dynamika týmu nebo pracovní zátěž.
- Průzkumy při nástupu a odchodu: Změřte kvalitu procesů při nástupu a odhalte důvody odchodu zaměstnanců.
Formuláře ClickUp pomáhají shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců a efektivně měřit zkušenosti lidí. Tyto formuláře jsou snadno použitelné, přizpůsobitelné a dynamické. Díky nim se zpětná vazba dostane k správným týmům a odpovědi se převedou na sledovatelné úkoly, což umožňuje včasné řešení různých problémů.
2. Analýza zpětné vazby k výkonu zaměstnanců
Zpětná vazba ohledně výkonu je bohatým zdrojem informací pro pochopení potřeb zaměstnanců a příležitostí k růstu. Zde je návod, jak toho dosáhnout:
- 360stupňové hodnocení: Shromažďujte zpětnou vazbu od kolegů, manažerů a přímých podřízených, abyste získali ucelený pohled na výkonnost a mezilidské vztahy.
- Údaje o dosažení cílů: Sledujte pokrok v plnění individuálních a týmových cílů, abyste identifikovali vzorce v angažovanosti a motivaci.
- Témata zpětné vazby: Hledejte opakující se témata v hodnocení výkonu, jako jsou problémy s prostředky nebo komunikací.
3. Role ukazatelů fluktuace a retence zaměstnanců
Míra fluktuace a obratu jsou klíčovými ukazateli zkušeností zaměstnanců:
- Metriky retence: Vysoká retence často signalizuje pozitivní prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí oceňováni a podporováni. Změřte procento zaměstnanců, kteří zůstávají v práci rok po roce, a porovnejte ho napříč odděleními nebo rolemi.
- Metriky fluktuace: Analyzujte data o odchodech, abyste identifikovali trendy, například proč zaměstnanci odcházejí a zda je fluktuace dobrovolná nebo nedobrovolná. Vysoká fluktuace může poukazovat na problémy, jako je špatné vedení, nedostatek kariérního růstu nebo neřešené problémy na pracovišti.
- Dopady na náklady: Pomocí těchto metrik vypočítejte finanční dopad fluktuace a zdůrazněte tak význam investic do silné strategie zkušeností zaměstnanců.
Proces probíhá takto:
Shromážděte zpětnou vazbu ➡ Analyzujte slabé a silné stránky ➡ Proveďte změny vedoucí ke zvýšení spokojenosti v práci.
Přečtěte si také: Šablony formulářů pro zpětnou vazbu zdarma
Řešení výzev v oblasti zkušeností zaměstnanců
Je těžké říci, že v oblasti řízení zkušeností zaměstnanců neexistují žádné výzvy. Zde jsou tři nejnaléhavější z nich a způsoby, jak je efektivně řešit:
1. Řešení nepřátelského pracovního prostředí
Toxické pracovní prostředí může ovlivnit morálku, důvěru a komunikaci zaměstnanců, což má negativní dopad na zkušenosti lidí. Zde je návod, jak se s tím vypořádat:
- Identifikujte problémy: Používejte anonymní nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a průzkumy, abyste odhalili problematické chování nebo postupy.
- Stanovte jasná očekávání: Zaveďte a sdělte politiku nulové tolerance vůči šikaně, diskriminaci a obtěžování.
- Podporujte odpovědnost: Proškolte vedoucí pracovníky, aby rozpoznávali a řešili nepřátelství a budovali kulturu respektu prostřednictvím workshopů a otevřené komunikace.
2. Strategie pro zapojení podceňovaných zaměstnanců
Zaměstnanci, kteří se cítí nedocenění, vykazují nižší produktivitu a vyšší fluktuaci. Abyste tento problém vyřešili, můžete:
- Oceňujte přínosy: Zaveďte pravidelné programy oceňování, abyste oslavili úspěchy jednotlivců i týmů.
- Podporujte rozvoj zaměstnanců: Nabízejte mentorství, vzdělávací programy a příležitosti k profesnímu růstu, abyste podpořili neustálé učení.
- Aktivně naslouchejte: Vytvořte zpětnou vazbu, kde mohou zaměstnanci vyjádřit své obavy a návrhy, posilte jejich význam a využijte návrhy k neustálému zlepšování.
3. Řízení práce na dálku a flexibilní politiky
Rozmach hybridní a vzdálené práce přináší výzvy v oblasti udržování kontaktů a produktivity. Zde je několik tipů, co můžete udělat:
- Podporujte propojení: Využijte virtuální teambuildingové aktivity a pravidelné kontroly k udržení vztahů a spolupráce.
- Zajistěte jasnost: Stanovte jasná očekávání pro řízení výkonu a sdělte obchodní cíle, abyste objasnili jejich role.
- Podporujte pohodu: Poskytujte zdroje, jako jsou ergonomické nástroje, podpora duševního zdraví a flexibilní rozvrhy, které zaměstnancům pomohou udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Přečtěte si také: Jak napsat kontrolní seznam pro zaškolení nových zaměstnanců
Vytvářejte hodnotu a poskytujte ověření pomocí ClickUp
Vytvoření příjemného prostředí zahrnuje vytvoření pozitivního pracovního prostoru, hladké komunikační kanály a příležitosti k růstu. Personalisté a management by měli zůstat v kontaktu se svými zaměstnanci na základní úrovni, aby rozpoznali problémy a našli řešení.
Nejedná se o úkol pro jednu osobu nebo jedno oddělení. Celá organizace musí spolupracovat na zlepšení zkušeností zaměstnanců – to však nelze provést ručně. Není možné během několika měsíců napravit desítky let trvající nedostatky a zlepšit míru fluktuace a obratu.
Potřebujete uživatelsky přívětivé rozhraní, které se integruje do vašeho pracovního prostoru, pozná vaše zaměstnance, porozumí vašim zásadám a automatizuje opakující se úkoly, přičemž využívá šablony a nástroje ke zlepšení zkušeností lidí (px).
Potřebujete ClickUp a jeho přizpůsobitelné funkce, jako je komplexní platforma pro řízení lidských zdrojů a předem připravené šablony!
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a seznamte se s nekonečnými možnostmi, jak zlepšit integraci pracovního a soukromého života vašich zaměstnanců.