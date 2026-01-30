20 podnětů od Jasper AI pro vylepšení vašeho psaní a kreativity

Věděli jste, že 62 % marketérů již využívá AI k brainstormingu nových témat? Dalších 53 % se na ni spoléhá při shrnování obsahu a 44 % ji používá k psaní článků.
AI tu však není proto, aby vám vzala práci. Jde o to, abyste toho stihli více a rychleji!
Jasper je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který pomáhá s tvorbou obsahu a automatizuje opakující se úkoly. Díky využití schopností nástroje v oblasti zpracování přirozeného jazyka mohou marketéři automatizovat opakující se úkoly, optimalizovat obsah pro SEO, vytvářet popisy produktů a generovat vysoce kvalitní texty za zlomek času.
V tomto blogu prozkoumáme 20 podnětů od Jasper AI, díky kterým budou vaše marketingové úkoly zvládnutelnější a vaše strategie efektivnější. 🎯
⏰60sekundové shrnutí
- Podněty Jasper AI vedou tento nástroj k generování nápadů pro marketingový obsah na sociálních sítích, jako jsou příspěvky, e-maily a reklamy.
- Účinné pokyny by měly poskytovat kontext, specifikovat tón/styl, experimentovat s náladou, mít stanovenou strukturu a obsahovat prvek role-play.
- Mezi výhody používání podnětů Jasper AI patří zvýšená efektivita, posílená kreativita, jednotný hlas značky, analýza dat a optimalizace pro vyhledávače
- Chcete-li Jasper AI efektivně využívat, nepřetěžujte jej informacemi, respektujte soukromí, mějte realistická očekávání, jasně strukturovejte pokyny, poskytujte zpětnou vazbu k výstupům a řešte případné zaujatosti.
- Objevte alternativy k Jasperu, jako je ClickUp Brain, pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence, týmovou spolupráci a řízení projektů
Porozumění podnětům Jasper AI
Než se pustíme do tipů pro Jasper AI, pojďme si nejprve vysvětlit, co to vlastně je, jak fungují a proč jsou důležité.
Co jsou podněty Jasper AI?
Podněty pro Jasper AI jsou konkrétní pokyny, příkazy nebo otázky, které zadáváte, abyste nástroji Jasper AI pomohli generovat nápady a obsah. Tyto podněty můžete přizpůsobit pro různé marketingové materiály, jako jsou e-mailové kampaně, příspěvky na sociálních sítích, reklamní texty a další.
Pamatujte, že AI je jen tak dobrá, jak dobré jsou vaše pokyny. Čím podrobnější a jasnější je tedy pokyn, tím lepší bude výsledek.
📌 Příklad: Místo toho, abyste Jasperovi zadali „Jaké jsou výhody promptů pro marketingové týmy“, zkuste se zeptat: „Představte si, že jste inženýr promptů. Z vašeho odborného pohledu, proč by marketingové týmy měly používat prompty?“
🔍 Věděli jste, že? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser a Christopher Hull založili společnost Jasper AI v únoru 2021. Společnost se sídlem v Austinu v Texasu se za tři roky rozrostla a nyní obsluhuje více než 70 000 uživatelů po celém světě a generuje tržby přesahující 142,9 milionů dolarů.
Výhody používání AI podnětů v marketingových strategiích
AI podněty mohou vašim marketingovým kampaním výrazně pomoci. Zde je návod, jak na to:
- Vyšší efektivita: Automatizují marketingové úkoly, jako je analýza dat a tvorba obsahu, takže se můžete soustředit na strategické úkoly
- Větší kreativita: AI podněty přinášejí nové kreativní koncepty, které by se běžnými prostředky nemusely objevit
- Rozsáhlá analýza dat: Podněty vedou Jasper k analýze obrovských datových sad, aby odhalil poznatky o chování a preferencích zákazníků pro chytřejší a cílenější strategie
- Konzistentní sdělení značky: AI podněty zajistí, že hlas, tón, identita a sdělení vaší značky zůstanou konzistentní napříč všemi marketingovými kanály
- Zlepšený výkon kampaní: Podporují průběžnou optimalizaci marketingu, takže můžete provádět úpravy v reálném čase na základě metrik výkonu
Jak vytvořit účinné podněty pro Jasper AI?
Díky schopnostem přirozeného jazyka Jasper nejlépe reaguje na jasné, konverzační podněty, které mu udávají směr. Vytváření podnětů však není univerzální úkol. Klíčem je experimentovat s různými styly a doladit svůj přístup, aby Jasper fungoval co nejlépe.
Tipy k podnětům Jasper AI
Práce s AI je jako kreativní psaní – čím více cvičíte, tím lepší výsledky dosáhnete. Zde je návod, jak na to:
- Uveďte kontext: Pomozte Jasperovi pochopit „celkový obraz“. Uveďte tón, cílovou skupinu, účel nebo jakékoli klíčové detaily, které považujete za důležité.
- Využijte techniku řetězce myšlenek : Rozložte složité problémy na malé, zvládnutelné kroky. AI může tento proces postupně zpracovávat, místo aby spěchala s odpovědí
📌Příklad pokynu: Pomozte mi vytvořit plán obsahu pro sociální sítě za účelem propagace chytrých hodinek. Postupujte podle těchto kroků:
- Zjistěte, kdo je cílová skupina tohoto produktu a jaké jsou její hlavní zájmy na sociálních sítích
- Navrhněte 5 zajímavých nápadů na příspěvky na sociálních sítích, které osloví tuto cílovou skupinu
- Ke každému námětu na příspěvek uveďte stručný popis obsahu a tónu (např. informativní, vtipný, inspirativní)
- Napište ke každému námětu na příspěvek 3 varianty popisků pro sociální sítě, které zdůrazní jedinečné vlastnosti produktu
- Přidejte vhodné předpony: Použijte konkrétní předpony jako „Jako marketingový expert“ nebo „jako byste mluvili s“, abyste získali osobnější odpovědi
- Experimentujte s nastavením teploty: Použijte teplotu v Jasperu k nastavení termostatu kreativity. Nastavte ji na nízkou hodnotu (např. 0,1) pro bezpečné a předvídatelné odpovědi a na vysokou hodnotu (např. 0,8) pro neformální nebo kreativní texty.
- Upřednostňujte strukturované podněty: Ve svých podnětech používejte odrážky nebo číslované seznamy
📌Příklad: Místo toho, abyste se zeptali: „Povězte mi něco o strategiích obsahového marketingu,“ řekněte:
1. Uveďte 5 nejlepších strategií obsahového marketingu.
2. Stručně vysvětlete každý z nich.
3. Pokud je to možné, přidejte příklady.
- Zkuste si zahrát na někoho jiného: Požádejte Jaspera, aby napodobil vaši cílovou skupinu. Představte si například, že jste technický ředitel a píšete tento e-mail
- Přidejte emocionální kontext: Využijte emocionální podněty a přesvědčování s Jasper AI
Emocionální podnět: Pomozte mi připravit návrh prezentace produktové roadmapy, která osloví náš výkonný tým. Ujistěte se prosím, že z ní vyzařuje pocit naléhavosti a zdůrazňuje strategický význam každé iniciativy. Tento úkol je pro mou kariéru velmi důležitý
- Požádejte o více příkladů: Využijte techniku syntetického bootstrapu, aby AI na základě vašich vstupů a požadavků vygenerovala více příkladů. To pomáhá vytvářet rozmanité scénáře, zejména když jsou data z reálného světa omezená
💡Příklad: Vžijte se do role fitness trenéra a napište popis produktu pro kompaktní, skládací veslařský trenažér pro domácí fitness.
Hlavní funkce:
- Skládací design pro snadné skladování
- Bluetooth připojení pro synchronizaci různých aplikací
- Nastavitelné úrovně obtížnosti pro všechny úrovně dovedností
- Ergonomické sezení a stylový, moderní design
Tón: Motivační, konverzační, informativní, profesionální a zaměřený na posílení postavení zákazníka
Teplota: Nastavte na 0,8, abyste umožnili kreativní a energické psaní
Uveďte 3 varianty s pocitem lehkosti a nadšení.
Nejlepší podněty Jasper AI pro různé případy použití
Od tvorby obsahu po marketingové strategie – pojďme prozkoumat nejlepší podněty Jasper AI, které vám ušetří čas, podpoří kreativitu a přinesou působivé výsledky. 👀
1. Psaní blogů a tvorba obsahu
Psaní dlouhých i krátkých textů, úpravy obsahu na základě zpětné vazby od kolegů a čekání na schválení – udržet kalendář obsahu plný je těžké zvládnout sám.
Zde je několik podnětů pro psaní s pomocí AI, které vám pomohou naplnit potřeby jakožto jednočlenné armády tvůrců obsahu a vyhnout se vyhoření. 💫
1. Použijte zde rámec „problém-řešení“. Napište podrobný blogový příspěvek o [počet slov], ve kterém analyzujete dopad [konkrétní události/zprávy] na [konkrétní odvětví nebo komunitu]. Začněte klíčovým problémem, následovaným výzvami nebo riziky, které s sebou přináší. Závěr tvořte praktickými řešeními, která mohou odborníci uplatnit, podloženými daty z [důvěryhodných platforem] a odbornými postřehy s odkazy.
2. Použijte rámec „Co, Proč, Jak“. Napište komplexní osnovu blogového příspěvku o [počet slov]. Zahrňte klíčové poznatky z [knihy/článku] a prozkoumejte, jak lze tyto poznatky aplikovat na [odvětví/obor]. Uveďte příklady z praxe a případové studie, abyste ukázali, jak tyto koncepty fungují v praxi. Uveďte [počet] kroků, které mohou čtenáři realizovat.
3. Vžijte se do role digitálního marketéra. Vytvořte podrobnou a praktickou strategii pro získání kvalitních zpětných odkazů z renomovaných webů v [odvětví]. Využijte model AIDA. Cílem je posílit důvěryhodnost mého webu [odkaz na web] a zlepšit jeho pozice ve vyhledávačích pro blogový příspěvek zaměřený na [konkrétní téma].
4. Vytvořte dvouminutový scénář pro video na YouTube o [téma]. Video by mělo začít poutavým úvodem nebo anekdotou, následovat by měl přehled tématu, [počet] praktických tipů a závěr, který diváky povzbudí k odběru kanálu.
5. Vezměte [zdrojový obsah] a přetvořte jej na příspěvek na [konkrétní platformu sociálních médií] zaměřený na [konkrétní publikum]. Začněte nejdůležitějším a nejzajímavějším bodem ze zdrojového obsahu, aby okamžitě upoutal pozornost.
Příklady využití AI v content marketingu a při tvorbě nápadů:
- Vyhledávání relevantních klíčových slov a trendových témat
- Vytváření podrobných SEO osnov pro autory
- Analýza strategií konkurence a hledání oblastí s potenciálem
- Provádění průzkumu publika
🧠 Věděli jste, že? Jasper je postaven na frameworku Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) a je trénován na existujících datech z přibližně 10 % internetu. To mu umožňuje generovat souvislý a kontextově relevantní text napříč různými tématy.
2. Copywriting a marketing
Pro marketéry a autory může být náročné najít rovnováhu mezi kreativitou a strategií.
Chcete, aby vaše texty oslovily cílovou skupinu, ale nemůžete se ubránit tomu, abyste do nich vkládali svůj vlastní styl. Chcete-li ukončit toto věčné dilema a dodržet termíny, využijte podněty Jasper AI.
Stačí zadat strategické rámce nebo podrobnosti o cílové skupině a zbytek nechte na něm.
Zde je několik příkladů podnětů pro psaní, se kterými můžete začít:
1. Použití struktury „Před-Po-Most“. Napište text, který představí současnou situaci s [problémem], kterému čelí [persony zákazníků]. Ukažte jim svět po použití našeho [produktu/služby] a jak se tím zlepšila jejich situace. Poté poskytněte [most], který jim ukáže, jak se k tomuto lepšímu stavu pomocí našeho produktu dostat.
2. Napište text pomocí rámce „Exkluzivní-Inkluzivní“. Prezentujte náš [produkt/službu] jako elitní a žádoucí pro [ideální zákaznickou personu]. Zahrňte klíčová témata, jako jsou [jedinečný prodejní argument], [bolestivý bod] a [požadovaná akce].
3. Analyzujte trh pro [produkt/službu]. Identifikujte potenciální segmenty zákazníků na základě demografických údajů, chování a nákupních preferencí. Navrhněte [počet] strategií šitých na míru, které efektivně osloví a zaujmou každý segment, včetně konkrétních kanálů, stylů komunikace a příkladů kampaní, které rezonují s jejich potřebami.
4. Vytvořte text pomocí rámce „Story-Solve-Sell“ (Příběh-Řešení-Prodej), abyste přeměnili potenciální zákazníky na skutečné zákazníky. Vyprávějte poutavý příběh, který osloví [ideální zákaznickou personu] a souvisí s problémem, který náš [produkt/služba] řeší. Poté ukažte, jak náš produkt tento problém řeší, a vytvořte silnou výzvu k akci, abyste přesvědčili čtenáře k nákupu nebo k provedení požadované akce. Zahrňte také proměnné, jako jsou [produkt/služba], [jedinečný prodejní argument] a [požadovaná akce].
5. Napište text pomocí rámce „Očekávání-Překvapení“, abyste vzbudili zájem a podnítili k akci [ideální zákaznickou personu]. Zahrňte témata k diskusi, jako jsou [jedinečný prodejní argument], [bolestivý bod] a [požadovaná akce].
💡Tip pro profesionály: Automatizujte testování obsahu pomocí AI k provádění A/B testů nadpisů, obrázků nebo výzev k akci a nechte ji analyzovat data, aby zjistila, které varianty přinášejí nejlepší výsledky.
3. Obsah pro sociální sítě
Vytváření obsahu pro sociální sítě, který upoutá pozornost a zároveň zůstane věrný hlasu vaší značky, je náročné, zejména při tlakových termínech. Vaše nápady začínají působit repetitivně a je těžké vědět, čím dál pokračovat.
Jako software pro pomoc při psaní generuje Jasper nové nápady na obsah a pomáhá vytvářet příspěvky pro vaši příští výjimečnou kampaň na sociálních sítích. Stačí zadat své cíle a specifikace a nechat ho pracovat.
Podívejme se na několik nápadů na podněty, které můžete použít:
1. Vymyslete nápady pro sérii příspěvků na Instagramu zaměřených na [cílové publikum], které zdůrazní jedinečné výhody [produktu/služby], včetně [seznamu USP]. Uveďte příklady úspěchu a [počet] praktických tipů přizpůsobených jejich potřebám. Inspiraci hledejte na [odkazech] a použijte model AIDA k upoutání pozornosti, vzbuzení zájmu a touhy a podnícení k akci.
2. Napište sérii popisků k příspěvkům a kreativních textů, které využívají sociální důkaz, vyprávění příběhů a přesvědčivý jazyk v [tónu]. Musí demonstrovat hodnotu mého [produktu/služby] a povzbudit [cílové publikum] k akci. Můžete také použít humor, anekdoty a obsah, se kterým se čtenáři mohou ztotožnit, abyste s nimi navázali kontakt.
3. Můžete navrhnout [počet] nápadů na obsah pro [platformu sociálních médií] souvisejících s [konkrétním tématem/odvětvím], které zaujmou [cílové publikum]? Využijte rámec PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) jako vodítko pro nápady a ke každému z nich přiložte podrobný popis včetně techniky realizace. Zajistěte, aby nápady zahrnovaly kombinaci vzdělávacího, inspirativního a praktického obsahu.
4. Jaké jsou trendy a účinné hashtagy, které lze použít na [sociální síti] v [měsíc, rok], přizpůsobené výslovně pro [cílové publikum]? Zajímá je [odvětví/trend]. Zahrňte kombinaci populárních, specializovaných a značkových hashtagů a uveďte konkrétní počet sledujících pro každý z nich. Ujistěte se, že jsou v souladu s [klíčovými slovy souvisejícími s tématem].
5. Můžete mi pomoci vytvořit 30denní komplexní obsahový kalendář pro [platformu sociálních médií], který bude v souladu s [hodnotami značky] a bude zaměřen na [cílové publikum]? Pro vyváženost obsahu použijte metodu 5-3-2:
- 5 informačních příspěvků
- 3 propagační příspěvky
💡Tip pro profesionály: Použijte ikonu jiskřičky k vylepšení svých podnětů pro kampaně na sociálních sítích. Jasper vyplní mezery, které jste možná v původním podnětu opomněli.
4. Popisy produktů a e-commerce
Máte na starosti veškerý marketing pro internetový obchod s ručně vyráběnými koženými výrobky. Produkt má vše, co potřebuje, aby vynikl, ale online interakce nestačí.
Psaní popisů produktů a optimalizace pro SEO zabírá čas, který byste raději věnovali offline marketingu.
Je to však nevyhnutelná práce. Zde je několik podnětů od Jasper AI, které vám pomohou vytvořit poutavý obsah pro e-commerce:
1. Potřebuji podrobný popis produktu pro novou řadu [název řady] z [kategorie produktu]. Zdůrazněte [USP] a strukturovejte text ve formátu úvodní věty, vlastností, výhod a výzvy k akci (CTA). Zaměřte se na odlišení produktové řady od konkurence, doplňte [faktory] a přizpůsobte text [cílové skupině].
2. Popište den v životě zákazníka [cílová skupina], který používá [název produktu], a zdůrazněte jeho vliv v každé fázi jeho života.
3. Napište smyslově bohatý popis [název produktu] od [název značky]. Popište, jak vypadá, jak se dotýká, voní nebo zní, aniž byste používali typická adjektiva pro produkty, jako jsou [příklady]. Zaměřte se na to, abyste čtenáře vtáhli do zážitku, spíše než abyste produkt pouze popsali.
4. Napište popis produktu a produktové tagy pro [název a popis produktu], které zdůrazní, jak je produkt ideální pro [konkrétní roční období] nebo [scénář, jako svatba, dovolená nebo víkendový výlet]. Vytvořte scénář, který bude jedinečný pro účel produktu.
5. Napište meta popis produktu [název produktu], který se zaměří na řemeslné zpracování a příběh stojící za výrobou produktu. Může zahrnovat materiály, řemeslníky nebo proces jeho výroby. Uveďte [podrobnosti].
💡Tip pro profesionály: Naučte svůj AI nástroj, aby odrážel tón a styl vaší značky, a to pomocí příkladů z dřívějšího obsahu nebo stylového průvodce. Můžete mu také poskytnout nové údaje a zpětnou vazbu, abyste zajistili, že všechny popisy budou v souladu s identitou vaší značky a posílí důvěru zákazníků.
Časté chyby, kterým je třeba se při používání podnětů Jasper AI vyvarovat
Používání Jasper AI je vzrušující, ale pár začátečnických chyb může vést k méně než ideálním výsledkům. Tady je pár věcí, kterým byste se měli vyhnout:
- Informační přetížení: Pokud na Jaspera najednou hodíte příliš mnoho informací, může to vést k zmatku a nesouvislým odpovědím. Rozdělte složité úkoly na řadu konkrétních a zvládnutelných podnětů, abyste získali jasnější výstupy
- Přijímání nedostatečných výstupů: Neuspokojivé nebo podprůměrné výstupy znamenají promarněné příležitosti. Vylepšujte proto své podněty nebo žádajte o revize, dokud nedostanete to, co potřebujete
- Ignorování zaujatosti: Výstupy Jasper AI mohou odrážet zaujatost, jako je výběrová chyba nebo stereotypizace, kvůli omezením v trénovacích datech. Ignorování tohoto faktu může vést ke zkresleným nebo problematickým výsledkům
🤝 Přátelské připomenutí: Ačkoli se AI vyznačuje schopností generovat kreativní nápady a automatizovat úkoly, nemůže nahradit lidský vhled. Využijte ji tedy ke zlepšení svých psacích dovedností.
Omezení používání Jasperu
Ačkoli Jasper odvádí skvělou práci při vytváření kvalitních návrhů, má i své nevýhody. Jejich pochopení vám umožní vylepšit výstup a zajistit efektivní využití AI pro obsahový marketing.
- Potíže s úzce specializovanými tématy: Jasper často vytváří obecný obsah k odborným tématům, takže počítejte s rozsáhlými úpravami. Pokud se například zeptáte na marketing zaměřený na konkrétní účty pro B2B SaaS ve zdravotnictví, může vám poskytnout obecné tipy namísto detailů specifických pro dané odvětví
- Chybí funkce pro řízení projektů: Jasper vyniká v tvorbě obsahu, ale postrádá nástroje pro synchronizaci nápadů, sledování úkolů nebo řízení pracovních postupů týmu. To nutí marketéry spoléhat se na samostatné platformy
- Vyžaduje několik kol revizí: Považujte výstup Jaspera za první hrubý návrh. Pokud hledáte něco propracovanějšího, buďte připraveni investovat čas do ověřování faktů a úprav.
- Nezvládá složité formátování: Jasper má nedostatky, pokud jde o pokročilé formátování, jako jsou tabulky, grafy nebo složité vizuální prvky v obsahu
Alternativy k Jasperu, které stojí za prozkoumání
Jasper nastavuje vysokou laťku pro psaní pomocí AI, ale často vytváří předvídatelný obsah s podobnou strukturou. A u složitých úkolů, jako je koordinace kampaní nebo přizpůsobení obsahu pracovním postupům, vám možná nebude stačit.
Tak proč neprozkoumat i další marketingové nástroje s umělou inteligencí ?
Právě v tom vám může pomoci software ClickUp pro řízení marketingových projektů.
Jako univerzální aplikace pro práci kombinuje ClickUp řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou AI, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Můžete je využít k automatizaci rutinních procesů, zlepšení komunikace, získání jedinečných marketingových úhlů pohledu a zrychlení tvorby obsahu – to vše na jedné platformě.
ClickUp Brain, AI asistent pro psaní od ClickUp, pomáhá týmům organizovat nápady, brainstormovat a nastavovat pracovní postupy, které usnadňují psaní.
Pojďme se podívat na některé funkce, díky kterým stojí za to se s ním seznámit. 📃
Tvorba obsahu
Ať už potřebujete dlouhý nebo krátký obsah (e-maily, blogové příspěvky, texty pro sociální sítě atd.) – ClickUp Brain je vypracuje během několika kliknutí. Dokáže dokonce shrnout diskuse a pořizovat poznámky z jednání.
📌Příklad podnětu: Vytvořte měsíční kalendář e-mailového marketingu pro kampaň propagující uvedení našeho nového produktu SaaS na trh.
Kalendář by měl obsahovat 4 týdenní e-maily: jeden k představení produktu, jeden s referencemi zákazníků, jeden se speciální nabídkou a jeden s ukázkou produktu.
Můžete vidět, jak ClickUp Brain zpracovává podnět a integruje se s ClickUp Docs, aby vytvořil požadovaný obsah. ClickUp Docs funguje jako centralizované úložiště pro ukládání veškerého vašeho obsahu. Všichni členové vašeho týmu mohou spolupracovat a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase.
Integrace do pracovního postupu
Díky integraci ClickUp Brain s ClickUp Tasks můžete automaticky generovat aktualizace, zprávy o stavu a souhrny na základě vašich úkolů a projektů.
ClickUp Brain navíc přináší přidanou hodnotu jako alternativa k Jasper AI tím, že automatizuje vytváření úkolů na základě vašich potřeb a konverzací.
Pokud například vysvětlíte podrobnosti nového tématu blogového příspěvku, může nástroj díky vestavěným automatizačním funkcím, které dokážou zpracovávat automatizační příkazy v přirozeném jazyce, vygenerovat úkol a přiřadit jej autorovi obsahu.
💡Tip pro profesionály: Pokud máte potíže s přeformulováním kostrbatých vět nebo potřebujete vylepšit stávající obsah, může vám pomoci ClickUp Brain. Vylepšuje plynulost, strukturu a čtivost vět a nabízí návrhy, jak zkrátit sdělení nebo zlepšit výběr slov.
Sledování kampaní a vyhledávání informací
Na rozdíl od Jasper AI, který generuje hlavně nápady, ClickUp Brain funguje jako marketingová znalostní báze, propojující detaily kampaní, soubory týmu a analytiku pro okamžitý přístup. Díky této multifunkčnosti je jednou z nejsilnějších alternativ k Jasper AI.
Potřebujete zkontrolovat výkonnost své poslední kampaně? Zeptejte se Brainu: „Jaká je míra prokliku (CTR) poslední e-mailové kampaně?“ a získejte okamžité informace.
Týmová spolupráce
Chcete vytvořit plynulý pracovní postup pro vaše týmy zabývající se obsahem? ClickUp Brain + ClickUp Chat je vaše řešení. ClickUp Brain vám umožňuje organizovat a ukládat všechny vaše nápady, poznámky a zdroje na jednom místě, což usnadňuje sledování a rozvíjení koncepcí obsahu.
Zároveň ClickUp Chat centralizuje komunikaci, takže členové týmu mohou rychle sdílet zpětnou vazbu, diskutovat o změnách nebo klást otázky – aniž by museli přeskakovat mezi různými platformami. Tato kombinace nejen zefektivňuje spolupráci, ale také zajišťuje, že vše zůstává propojené, což týmům usnadňuje udržovat společný přehled a rychle vytvářet vysoce kvalitní obsah.
Předem připravené šablony
Abychom vám práci usnadnili, nabízí ClickUp rozsáhlou knihovnu šablon AI promptů zaměřených na marketing. Nemusíte vymýšlet podněty ani začínat od nuly.
Například šablony strategií obsahového marketingu jsou ideální pro marketingové týmy, které mají málo času a mnoho povinností.
Proměňte AI podněty v úspěšné projekty s ClickUp
Jasper AI vám umožňuje vytvářet různé typy obsahu a generovat kreativní nápady. Ale tím to končí. Neobsahuje žádné integrované nástroje pro řízení projektů, které by vám pomohly centralizovat vaše strategie obsahového marketingu.
Pokud hledáte nástroj pro řízení projektů s integrovanými funkcemi umělé inteligence, ClickUp je tou nejlepší volbou.
ClickUp je univerzální platforma pro řízení projektů, která zefektivňuje vaše pracovní postupy pomocí robustních nástrojů pro správu úkolů, sledování postupu projektů a koordinaci práce napříč týmy.
ClickUp Brain je cenný nástroj v rámci pracovního prostoru ClickUp, který zlepšuje správu úkolů, tvorbu obsahu a spolupráci v týmu. Jde nad rámec základní pomoci při psaní tím, že hladce integruje AI do vašich každodenních pracovních postupů, díky čemuž je i ta nejsložitější projekty snazší spravovat a realizovat.
