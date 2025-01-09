Nejlepší generátory poslání využívající umělou inteligenci

Dobré poslání vyjadřuje cíle a hodnoty organizace a motivuje zaměstnance k práci na zlepšování.
Vytvoření prohlášení o poslání, které jasně vyjadřuje účel a hodnotu vaší společnosti, však může být náročný úkol. V takovém případě se může hodit generátor prohlášení o poslání využívající umělou inteligenci.
Umožní vám rychle vytvořit několik variant, které vám pomohou překonat tvůrčí blok a vytvořit efektivní poslání, které skutečně reprezentuje vás a vaši organizaci!
Podívejme se na 11 nejlepších generátorů poslání využívajících umělou inteligenci, z nichž každý je navržen tak, aby vám pomohl efektivně komunikovat jedinečné cíle a hodnoty vaší značky.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš přehled nejlepších generátorů poslání založených na umělé inteligenci, které jsou dnes na trhu k dispozici:
- Anyword: Nejlepší pro přizpůsobení poslání vaší cílové skupině
- ClickUp: Nejlepší pro vytváření přizpůsobených prohlášení o poslání
- Copy. ai: Nejlepší pro generování poslání v souladu se značkou
- Jasper: Nejlepší pro vytváření misí s univerzálními možnostmi stylů
- ChatGPT: Nejlepší pro generování podrobného prohlášení o poslání
- Ramp: Nejlepší pro mise zaměřené na finanční cíle
- LivePlan: Nejlepší pro mise a komplexní obchodní plánování
- HubSpot AI Content Writer: Nejlepší pro vytvoření několika variant poslání připravených pro podnikání
- Writesonic: Nejlepší pro uživatelsky přívětivé mise s různými tóny
- Upmetrics: Nejlepší pro mise integrované s kompletními nástroji pro plánování podnikání
- Easy-Peasy. AI: Nejlepší zjednodušený a uživatelsky přívětivý generátor poslání
Co byste měli hledat v generátoru poslání?
Při výběru generátoru poslání je důležité zvážit několik klíčových faktorů, aby bylo zajištěno, že bude v souladu s potřebami a hodnotami vaší značky. Zde je několik funkcí, které byste měli hledat, abyste mohli vytvořit silné poslání:
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si generátor poslání s umělou inteligencí, který vám umožní zadat jedinečné hodnoty, vizi a účel vaší společnosti, abyste mohli prezentovat identitu vaší značky.
- Snadné použití: Hledejte intuitivní rozhraní, které celý proces zrychlí a zjednoduší, aniž by došlo ke snížení kvality.
- Relevantní šablony a jazyková podpora: Vyberte si nástroje, které nabízejí šablony přizpůsobené konkrétním odvětvím nebo typům poslání. Pokud vaše společnost působí globálně, vyberte si nástroj s vícejazyčnou podporou.
- Ceny a bezplatné možnosti: Ujistěte se, že cena nástroje odpovídá rozpočtu a cílům vaší organizace.
- Integrace s obchodními cíli a strategií: Vyberte si nástroje, které umožňují integraci s jinými obchodními platformami.
11 nejlepších generátorů poslání
Skvělý generátor poslání slouží jako vize pro členy vašeho týmu a pomáhá všem ve společnosti pracovat na dosažení stejného cíle.
Nevíte, jak definovat směr vaší společnosti? Zde je 11 pečlivě vybraných nástrojů, které vám pomohou vytvořit efektivní poslání!
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření přizpůsobených prohlášení o poslání)
ClickUp je komplexní řešení, které hladce integruje nástroje pro řízení projektů, spolupráci a tvorbu obsahu založené na umělé inteligenci.
ClickUp Brain
Ačkoli nemá speciální generátor poslání, disponuje pokročilým AI asistentem s názvem ClickUp Brain. Tato výkonná neuronová síť propojuje všechny vaše úkoly, dokumenty a týmy, což vám umožňuje vytvořit poslání, které zohledňuje příspěvky všech.
Můžete je použít k vytvoření dokonalých prvních návrhů na základě vašich pokynů a společně s týmem vymyslet nejlepší variantu. Díky asistentovi pro psaní a vestavěné kontrole pravopisu můžete prohlášení o poslání přizpůsobit směrnicím a tónu vaší značky, aby přesně splňovalo vaše očekávání!
Cíle ClickUp
Pomocí ClickUp Goals můžete sdružovat úkoly, abyste pomohli svému týmu pracovat na společném cíli a sledovat pokrok při dokončování jednotlivých úkolů. Díky tomu budou všichni produktivní, zatímco budou pracovat na přizpůsobení poslání vaší společnosti.
ClickUp Docs
ClickUp Docs vám pomůže spolupracovat s členy vašeho týmu, přidávat komentáře a provádět úpravy v reálném čase, abyste mohli vytvořit inspirativní prohlášení o poslání.
Díky této funkci získáte jasný přehled o pracovních postupech vašich stakeholderů a členů týmu. Získáte tak transparentní pohled na stav projektu a zajistíte, že vaše mise zůstane na správné cestě.
Zde je několik důvodů, proč je ClickUp fantastickým nástrojem pro vytváření vašich misí:
Myslím si, že Clickup je skvělý. Proč? Je to jednoduché – několika kliknutími mohu naplánovat týden pro 4 osoby a všichni, včetně našich zákazníků, mají přehled. Je to efektivní, logické a snadno srozumitelné. Navíc si každý může navrhnout vlastní zobrazení, dashboardy atd., což je velmi individuální.
⚡️Centrum šablon: Chcete jít ještě o krok dál? Využijte hotové šablony, které vám pomohou stanovit cíle a vytvořit prohlášení o poslání. Šablona ClickUp Vision Whiteboard vám pomůže nastínit cíle a očekávání vaší společnosti ohledně cílové skupiny.
📝 Další skvělou možností je ClickUp Project Manager—Statement of Purpose Template, který poskytuje výkonný generátor prohlášení pro definování cílů a sledování pokroku úkolů vašeho týmu. 🎯
Kombinací umělé inteligence a funkcí pro spolupráci ClickUp můžete vytvořit prohlášení, které zachycuje vaše profesní cíle a poskytuje jasný směr pro vaše týmy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Tasks zajistíte, aby všechny obchodní procesy byly v souladu s vašimi konkrétními cíli.
- Přidejte závislé aktivity a projekty jako součást ClickUp Sprints, abyste mohli sledovat aktivity a třídit je podle přidělené osoby, dílčího úkolu nebo jiných filtrů.
- Spolupracujte s ostatními členy týmu pomocí ClickUp Whiteboards, abyste mohli v reálném čase brainstormovat, vylepšovat a upravovat svůj obsah a poslání.
- Využijte rozsáhlý seznam šablon platformy k vytvoření působivého prohlášení o poslání, které bude v souladu s klíčovými hodnotami vaší společnosti a pomůže vám při strategickém rozhodování.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit určitým obtížím při osvojování si této platformy kvůli jejímu rozmanitému rozhraní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
➡️ Číst více: 10 bezplatných šablon pro vize vaší společnosti
2. Copy. ai (nejlepší pro generování poslání v souladu se značkou)
Copy.ai je platforma pro tvorbu obsahu založená na umělé inteligenci, která je známá svou univerzálností a snadným používáním.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a výkonným modelům umělé inteligence vám tato platforma pomůže vytvořit jasné a působivé marketingové materiály pro vaši značku.
Copy. ai vám pomůže vytvořit prohlášení o poslání, které zachytí hlas a tón vaší značky, takže bude ideální pro vaše obchodní cíle.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Zadejte údaje o své společnosti a začněte vytvářet obsah během několika sekund.
- Získejte podrobné informace, abyste mohli přizpůsobit tón a styl tak, aby přesně odpovídaly vaší značce.
- Kromě prohlášení o poslání můžete generovat také reklamy, e-maily, nápady na blog, popisy produktů a mnoho dalšího.
Omezení Copy.ai
- Bezplatný tarif má omezené funkce, které nemusí stačit pro rozsáhlé použití.
Ceny Copy.ai
- Navždy zdarma
- Starter: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc za 5 licencí
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
3. Jasper (nejlepší pro vytváření misí s univerzálními možnostmi stylů)
Jasper je efektivní asistent pro psaní využívající umělou inteligenci, který vám pomůže vytvořit vysoce kvalitní obsah pro vaše prohlášení o poslání a vizi.
Díky pokročilým algoritmům umělé inteligence (vyvinutým společností OpenAI GPT-4) vám Jasper poskytuje rozsáhlou kontrolu nad vaší značkou. To vám umožňuje vytvořit poslání, které rezonuje s identitou vaší značky.
Nejlepší funkce Jasperu
- Využijte pokročilé modely GPT-4 nebo vytvořte obsah přizpůsobený identitě vaší značky.
- Použijte šablony prohlášení o poslání, které vás provedou procesem jejich vytváření.
- Pište prohlášení o poslání ve více než 25 jazycích, abyste oslovili globální publikum.
Omezení Jasperu
- Pro nové uživatele je oproti jiným nástrojům pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence poměrně obtížné se s ním naučit pracovat.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Výhody: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
4. ChatGPT (nejlepší pro generování podrobného prohlášení o poslání)
ChatGPT, poháněný OpenAI, je nejpoužívanějším nástrojem umělé inteligence. Pomocí pokročilého zpracování přirozeného jazyka dokáže vytvářet přizpůsobená poslání.
Vyniká svým konverzačním formátem, který uživatelům umožňuje vylepšovat návrhy a zkoumat různé perspektivy pomocí intuitivního chatového rozhraní. Ať už jste startup nebo velká společnost, ChatGPT nabízí flexibilitu, která vám pomůže vytvořit perfektní prohlášení o poslání, které bude odrážet kulturu vašeho týmu.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vylepšete své poslání pomocí přirozené konverzace.
- Využijte je pro různé účely, včetně obchodních strategií a vývoje produktů.
- Jsou snadno použitelné, takže jsou vhodné pro týmy s různou úrovní technických znalostí.
Omezení ChatGPT
- Vyžaduje podrobné pokyny pro generování přesných výstupů.
- Chybí mu schopnost spolupracovat s ostatními členy týmu.
Ceny ChatGPT
- ChatGPT 3. 5: Navždy zdarma
- ChatGPT 4o Plus: 20 $/měsíc
- Tým ChatGPT: 25 $/měsíc na uživatele
- ChatGPT Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
🔍 Věděli jste? ChatGPT má lidské schopnosti, které se často odrážejí v jeho obsahu. Přibližně 53,1 % respondentů v průzkumu zaměnilo obsah vytvořený umělou inteligencí za lidský, což ukazuje, jak efektivní je tato platforma při vytváření vašich misí!
5. Ramp (nejlepší pro mise zaměřené na finanční cíle)
Ramp je platforma pro správu firemních karet a výdajů. Jak vám může pomoci? Obsahuje generátor poslání založený na umělé inteligenci, který je přizpůsoben organizacím se silným finančním zaměřením.
Tato platforma vám umožňuje integrovat obchodní a finanční data do procesu vytváření prohlášení. To vám pomůže sladit vaše prohlášení o poslání s vašimi finančními a obchodními cíli.
Nejlepší funkce Ramp
- Vytvořte poslání v souladu s finančními cíli a strategiemi alokace zdrojů vaší organizace pomocí analýzy SOAR.
- Upravte vygenerované prohlášení tak, aby odpovídalo základním hodnotám vaší společnosti a preferencím vašeho publika.
- Integrujte AI a vytvořte poslání podložené provozními a obchodními daty.
Omezení rampy
- Omezená užitečnost pro podniky mimo finanční sektor
- Vyžaduje účet Ramp, s výjimkou startupů nebo malých podniků, které tuto platformu nepoužívají.
Ceny Ramp
- Ramp: Navždy zdarma
- Ramp Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Ramp Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ramp
- G2: 4,2/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (188 recenzí)
6. LivePlan (nejlepší pro mise a komplexní obchodní plánování)
LivePlan je obchodní a finanční platforma, která využívá asistenty založené na umělé inteligenci k vytváření misí.
Pomáhá podnikatelům a majitelům malých firem, kteří hledají komplexní řešení pro formulování účelu, hodnot a směru své organizace. Platforma obsahuje snadno srozumitelné pokyny, které vám umožní vytvořit vaše prohlášení krok za krokem.
Nejlepší funkce LivePlan
- Získejte šablony obchodních plánů, které zjednodušují vytváření prohlášení o poslání a vizi.
- Spojte finanční prognózy se svým posláním, abyste je sladili s dlouhodobými cíli.
- Odpovězte na otázky platformy a získejte jasnou představu o obchodních cílech pro přesné poslání.
Omezení LivePlan
- Jsou určeny pro komplexní obchodní plánování, což může být pro některé uživatele příliš náročné.
- Postrádá kreativní nápaditost alternativ založených na umělé inteligenci pro generování dynamických možností.
Ceny LivePlan
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LivePlan
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
7. HubSpot AI Content Writer (nejlepší pro vytvoření několika variant poslání připravených pro použití v podnikání)
AI Content Writer od HubSpot je výkonný nástroj pro vytváření vysoce kvalitního obsahu pro vaše prohlášení o poslání. Tento nástroj AI využívá rozsáhlý CRM a marketingový ekosystém HubSpot, aby vám pomohl napsat obsah, který osloví vaši cílovou skupinu.
Jeho rozhraní pomáhá zkontrolovat možnosti prohlášení napříč několika kanály, čímž zajistí, že vaše prohlášení o poslání osloví široké publikum.
Nejlepší funkce HubSpot AI Content Writer
- Použijte HubSpot AI Content Writer pro obsah v souladu s hodnotami zaměřenými na zákazníka.
- Vytvářejte prohlášení o poslání, hodnotové nabídky a různé obchodní texty, které odrážejí vaše organizační cíle.
- Přizpůsobte tón a styl vygenerovaného prohlášení o poslání, abyste zajistili konzistenci napříč všemi typy obsahu.
Omezení nástroje HubSpot AI Content Writer
- Omezená bezplatná verze, která může omezovat přístup k pokročilým funkcím.
Ceny HubSpot AI Content Writer
- Marketing Hub Starter: 20 $/měsíc za jedno místo
- Základní zákaznická platforma: 20 $/měsíc za jedno místo
- Marketing Hub Professional: 890 $/měsíc
- Marketing Hub Enterprise: 3600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot AI Content Writer
- G2: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
🧠 Kreativní inspirace: Nechte se inspirovat několika příklady dobrých misí a rozjeďte brainstorming!
- Google: Organizovat informace světa a učinit je všeobecně přístupnými a užitečnými.
- Tesla: Urychlit přechod světa k udržitelným zdrojům energie.
- ClickUp: Šetřete lidem čas tím, že zvýšíte produktivitu světa.
8. Writesonic (nejlepší pro uživatelsky přívětivá prohlášení o poslání s různými tóny)
Writesonic je známý tím, že generuje kreativní a konverzi orientovaný obsah. Tento všestranný nástroj pro psaní s umělou inteligencí je navržen tak, aby vytvářel mise a různé typy obsahu, včetně marketingových textů a blogových příspěvků.
S Writesonic můžete vycházet ze stávajících výstupů a vytvořit poutavé prohlášení, které doplníte o jedinečný styl vaší značky. Díky tomu je tento nástroj vynikající volbou pro tvorbu obsahu a marketingové procesy.
Nejlepší funkce Writesonic
- Zadejte hodnoty vaší společnosti, pokyny pro značku a cílovou skupinu a vygenerujte prohlášení o účelu specifické pro vaši značku.
- Vytvářejte širokou škálu obsahu, od příspěvků na sociálních sítích po podrobné obchodní plány a prohlášení o poslání.
Omezení Writesonic
- Kvalita obsahu může vyžadovat doladění, aby byla v souladu s cíli vaší společnosti.
Ceny Writesonic
- Navždy zdarma
- Individuální: 20 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Profesionální: 199 $/měsíc
- Pokročilé: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
9. Upmetrics AI Business Plan Generator (nejlepší pro mise integrované s kompletními nástroji pro plánování podnikání)
Upmetrics AI Business Plan Generator je nástroj využívající umělou inteligenci pro vytváření profesionálních podnikatelských plánů, včetně prohlášení o poslání a vizi.
Platforma využívá AI k vytvoření prohlášení o poslání na základě cílů a základních hodnot vaší společnosti. Zajišťuje, že v každém kroku procesu obdržíte jasné pokyny a instrukce.
Nejlepší funkce Upmetrics AI
- Vyberte si z předem navržených šablon, které vyhovují potřebám vaší firmy.
- Vytvářejte obchodní plány, které zahrnují vize, finanční prognózy a další informace, a využijte tak komplexní řešení pro obchodní dokumentaci.
- Analyzujte data své firmy a získejte doporučení přizpůsobená vašemu odvětví a cílům.
Omezení AI Upmetrics
- Někteří uživatelé uvádějí, že ovládání platformy vyžaduje trochu času.
- Bezplatná verze Upmetrics poskytuje omezený přístup k šablonám a funkcím.
Ceny Upmetrics AI
- Začátečník: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Upmetrics AI
- G2: 4,8/5 (25 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (55 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete se dozvědět více o tom, jak můžete sledovat všechny své cíle a sdílet zpětnou vazbu? Podívejte se na 15 nejlepších softwarů OKR (recenze a ceny). 📊
10. Easy-Peasy AI (nejlepší zjednodušený a uživatelsky přívětivý generátor poslání)
Snadné jako facka. AI je všestranný nástroj založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje tvorbu videí, generování obrázků a celkovou marketingovou strategii.
Platforma je určena pro firmy, které chtějí automatizovat své brandingové a marketingové procesy. Umožňuje strategické plánování s cílem vytvořit působivé a dobře strukturované prohlášení o poslání a vizi.
Nejlepší funkce Easy-Peasy AI
- Vytvořte několik variant poslání s flexibilními úpravami tónu.
- Využijte pokročilé algoritmy a GPT-4o mini k vytvoření obsahu optimalizovaného pro srozumitelnost.
- Integrujte tvorbu obsahu do svých stávajících platforem a aplikací třetích stran, abyste mohli generovaná prohlášení o poslání začlenit do svých pracovních postupů.
Omezení Easy-Peasy AI
- Omezené možnosti přizpůsobení mohou být pro některé uživatele omezující.
- Personalizovaná tvorba obsahu je k dispozici pouze v dražších tarifech vyšší úrovně.
Jednoduché ceny AI
- Navždy zdarma
- Starter: 16 $/měsíc
- Unlimited 50: 24 $/měsíc
- Neomezený: 32 $/měsíc
Hodnocení a recenze Easy-Peasy AI
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: NA
🧠 Zajímavost: Slovo „poslání“ poprvé použili jezuitští mniši v roce 1598 a poslání se stala populární v 80. letech 20. století jako strategické nástroje.
11. Anyword (nejlepší pro přizpůsobení poslání vaší cílové skupině)
Anyword je platforma umělé inteligence, která generuje obsah založený na datech s cílem maximalizovat zapojení a konverze.
Chcete s jejich pomocí vytvořit přesné poslání?
Do tohoto nástroje přidejte několik parametrů, jako je webová stránka vaší společnosti, cílová skupina a další informace. Po zhodnocení těchto údajů vám pokročilá umělá inteligence Anyword využívající sofistikovaný model LLM GPT-3 pomůže vytvořit poutavé poslání!
Nejlepší funkce Anyword
- Vytvářejte obsah založený na datech s využitím umělé inteligence pro SEO, sociální média, reklamy a dokonce i poslání a vizi.
- Využijte kombinaci umělé inteligence a přizpůsobené tvorby obsahu pro vaše konkrétní použití.
- Integrujte je s marketingovými nástroji, jako jsou Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Salesforce, HubSpot a další.
Omezení Anyword
- Zaměřené na tvorbu obsahu zaměřeného na marketing, s omezenými možnostmi pro vytvoření jasného prohlášení o poslání.
- Základní tarif podporuje pouze jednoho uživatele a dokonce i tarif pro firmy má omezení na maximálně tři uživatele.
Ceny Anyword
- Starter: 49 $/měsíc (až 1 uživatel)
- Data-Driven: 99 $/měsíc (až 3 uživatelé)
- Podnikání: 499 $/měsíc (až 3 uživatelé)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (390 recenzí)
Vytvořte poutavé poslání s pomocí ClickUp Brain
Působivé poslání vám pomůže sdělit základní hodnoty vaší organizace cílové skupině a vytvoří trvalý dojem, který přispěje k úspěchu.
Vytvoření inspirujícího prohlášení o poslání nemusí být nijak složité, zejména pokud máte k dispozici správné nástroje.
S platformami jako ClickUp můžete zefektivnit vytváření a vylepšování svého poslání a zároveň podpořit spolupráci ve svém týmu. Jeho šablony připravené k použití vám pomohou vytvořit vizi, která bude v souladu s účelem a vizí vaší organizace.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes a přesvědčte se, jak snadné je proměnit vizi v realitu.