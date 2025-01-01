Slack vs. WhatsApp: Která chatovací aplikace je lepší pro práci?

V práci zajišťuje včasná a jasná komunikace, že vše – a všichni – fungují tak, jak mají: všichni znají plán a svou roli v něm, projekty probíhají hladce, termíny jsou dodržovány a úkoly jsou splněny.
Právě v tomto ohledu vynikají nástroje jako Slack a WhatsApp. Pomáhají s komunikací v týmu, ale liší se více, než si možná myslíte.
Jak si tedy vedou v porovnání a který z nich nejlépe vyhovuje vašemu týmu? Rozebráme to pro vás – a nebojte se, máme i další možnost, pokud vám ani jedna z nich nevyhovuje.
Co je Slack?
Příběh Slacku je všechno jiné než běžný. To, co v roce 2002 začalo jako chatovací funkce v online hře, je dnes nepostradatelným komunikačním nástrojem pro firmy po celém světě. Nemluvě o interní komunikaci; tvrdí, že 80 % společností z žebříčku Fortune 100 používá Slack ke komunikaci s externími partnery.
Je to jako virtuální centrum, kde můžete chatovat, sdílet soubory, posílat média (protože kdo by neměl rád dobré memy?) a účastnit se videohovorů, aniž byste museli aplikaci opustit.
Funkce Slacku
Slack byl vytvořen s ohledem na týmy, aby usnadnil komunikaci a společnou práci.
Mezi jeho klíčové funkce patří:
1. Kanály a konverzační vlákna
Kanály ve Slacku jsou vyhrazené prostory pro konkrétní témata, projekty nebo týmy. A snadno je poznáte: veřejné kanály mají hashtag (#) a soukromé kanály mají ikonu zámku (🔒). První z nich jsou přístupné všem, zatímco druhé zůstávají zabezpečené a přístup k nim je možný pouze na pozvání.
Můžete je organizovat pomocí jasných názvů (například projekt-, tým- nebo oddělení-) a archivováním starých kanálů, aby vše zůstalo přehledné. Můžete také automaticky přidávat nové členy k výchozím, aby se rychle zorientovali.
Pro více osobní konverzace můžete použít přímé zprávy. Odpovědi můžete také seskupit do vláken podobných těm, které vidíte na X (Twitter).
💡Tip pro profesionály: Pokud chcete rychle přepnout na kanály, stačí stisknout Command + K nebo T (Mac) nebo CTRL + K (Windows), zadat několik písmen názvu kanálu a jste tam.
2. Rychlé schůzky s Huddles
Vzpomínáte si na ty rychlé rozhovory u stolu v kanceláři? Slack Huddles přenesl tuto formu komunikace do online prostředí pomocí audio hovorů pro spontánní týmové diskuse. Stačí jedno kliknutí a můžete zahájit hovor v jakémkoli kanálu nebo přímé zprávě a kolegové se mohou podle potřeby připojit nebo odejít.
Huddles zachovávají jednoduchost díky výchozímu nastavení pouze hlasových hovorů, ale můžete zapnout video. Jsou skvělé pro spolupráci a nabízejí funkce, jako je sdílení více obrazovek a živé kurzory pro úkoly, jako je editace nebo řešení problémů. Během hovoru můžete dokonce reagovat pomocí emodži nebo zahájit diskuzi.
👀Věděli jste? Ve Slacku můžete sobě nebo někomu jinému připomenout událost, schůzku, termín, zprávu, soubor nebo cokoli jiného pomocí příkazu /reminder, za kterým následuje kde, co a kdy.
Přečtěte si také: 25 tipů pro Slack, které zlepší komunikaci na pracovišti
3. Sdílení a ukládání souborů
Sdílení souborů ve Slacku je jednoduché a spolehlivé, což vám pomůže proměnit jej v jakési centrální centrum. Můžete nahrávat soubory až do velikosti 10 GB (v placených tarifech) přetažením, vložením nebo vložením do chatů, s praktickými náhledy pro soubory PDF, obrázky, videa a další.
Ve Slacku také najdete výkonné vyhledávací filtry, které usnadňují vyhledávání důležitých informací. Soubory můžete připnout nebo označit hvězdičkou a přistupovat k nim i v případě, že původní sdílející uživatel odejde.
4. Integrace
Slack se může připojit k více než 2 600 aplikacím a službám. Můžete snadno integrovat oblíbené nástroje, jako jsou Google Workspace, Microsoft Office a Zoom, a sdílet soubory, účastnit se schůzek nebo spravovat kalendáře přímo ze Slacku.
Nástroje pro vývoj a řízení projektů, jako jsou GitHub, Jira a Trello, mohou zveřejňovat aktualizace, takže týmy zůstávají v obraze, aniž by musely přepínat mezi aplikacemi. Pomocí nástroje Workflow Builder můžete vytvářet vlastní pracovní postupy bez nutnosti programování pro různé procesy.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhody: 8,75 $/uživatel za měsíc
- Business+: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
- Slack AI můžete přidat ke všem placeným tarifům za příplatek 10 $/uživatel/měsíc.
Přečtěte si také: Výhody a nevýhody Slacku v práci
Co je WhatsApp?
WhatsApp začínal jako jednoduchý způsob, jak posílat zprávy přátelům. Dnes je však jednou z nejpopulárnějších aplikací pro zasílání zpráv na světě – má totiž 3 miliardy uživatelů!
Jeho kouzlo spočívá v jednoduchosti použití: zaregistrujte se pomocí svého telefonního čísla a můžete začít. Můžete posílat textové a hlasové zprávy, sdílet obrázky, videa a dokumenty nebo využívat hlasové a videohovory. Můžete dokonce vytvářet skupinové chaty, abyste spojili všechny členy, ať už jde o projekty, týmy nebo rodinné plánování.
Díky šifrování typu end-to-end, kompatibilitě s mobilními zařízeními a stolními počítači je WhatsApp jednoduchá, bezpečná a univerzální aplikace pro veškerou komunikaci.
Přečtěte si také: 12 příkladů komunikačních strategií pro pracoviště
Funkce WhatsApp
Mezi funkce WhatsApp patří:
1. Individuální zprávy a hovory
WhatsApp udržuje komunikaci jednoduchou. Jeho individuální chaty, hlasové hovory a videohovory jsou ideální pro soukromé konverzace nebo rychlé kontroly. Kontakty načítá přímo z vašeho telefonu, takže můžete vidět, kdo již WhatsApp používá, a pozvat ty, kteří jej ještě nemají.
Můžete posílat textové zprávy, hlasové zprávy a dokonce označovat hvězdičkou nebo přeposílat důležité zprávy pro snadnější vyhledání. WhatsApp nyní má tlačítko pro úpravu, pomocí kterého můžete své texty po odeslání upravit. Nejste spokojeni se zprávou? Můžete ji smazat pro všechny, ale pamatujte – obě možnosti jsou k dispozici pouze krátce po odeslání.
Aplikace WhatsApp Business obsahuje také další funkce, jako je nastavení automatických odpovědí a sdílení katalogů produktů, díky kterým můžete snadno zůstat v kontaktu se svými zákazníky.
💡Tip pro profesionály: Pokud máte Siri nebo Google Assistant, použijte je k odesílání zpráv WhatsApp bez použití rukou!
2. Skupiny a seznamy pro hromadné zasílání zpráv
Skupinové chaty WhatsApp (nebo jednoduše skupiny) jsou sdíleným prostorem, kde mohou členové vašeho týmu spolupracovat, sdílet novinky a diskutovat o konkrétních projektech nebo tématech. V případě oddělení, pracovní skupiny nebo brainstormingu skupiny udržují všechny v obraze bez nutnosti samostatných e-mailových řetězců.
Na druhou stranu, rozhovory vám umožňují poslat stejnou zprávu více lidem najednou – bez nutnosti založit skupinový chat. Je to rychlý způsob, jak sdílet oznámení nebo aktualizace a zároveň zachovat soukromí a oddělenost konverzací. To je obzvláště užitečné pro efektivní oslovení velkých týmů nebo různých skupin příjemců.
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy WhatsApp a Slack
3. Platby v aplikaci pomocí WhatsApp Pay
Ačkoli je služba WhatsApp Pay dostupná pouze v několika vybraných zemích, zjednodušuje vaše obchodní operace tím, že vám umožňuje posílat a přijímat peníze přímo v chatových konverzacích.
Například zákazník, který prochází váš produktový katalog na WhatsApp, najde něco, co se mu líbí, a rozhodne se to koupit. Místo sdílení bankovních údajů nebo přechodu na externí webovou stránku stačí klepnout na tlačítko „Zaplatit“ v chatu, zadat částku a autorizovat platbu pomocí PINu nebo biometrického ověření.
Celá transakce proběhne na místě a účtenky obdržíte v chatu.
👀Věděli jste? WhatsApp Pay je (zatím) k dispozici pouze v Indii a Brazílii – zemích s nejvyšším počtem stažení aplikace WhatsApp Business.
4. Sdílení a ukládání
WhatsApp vám umožňuje posílat obrázky, videa, zvukové soubory, dokumenty (včetně PDF, Word, Excel a PowerPoint) a kontakty. Můžete také sdílet svou aktuální polohu s aktualizacemi GPS v reálném čase po stanovenou dobu (až 8 hodin), což usnadňuje koordinaci s mobilními týmy.
WhatsApp není čistě cloudová úložná služba. Veškerý obsah, který sdílíte, zabírá místo ve vašem telefonu a je zálohován v cloudu. Můžete to spravovat ručním archivováním zpráv, souborů a médií. Můžete se také rozhodnout, že nebudete automaticky ukládat média do galerie svého telefonu a ponecháte si pouze ta, která potřebujete.
💡Tip pro profesionály: Zapněte funkci „Zmizení zpráv“, aby se chaty po nastavené době automaticky mazaly. Tak se nebudete muset starat o ruční mazání místa.
Ceny WhatsApp
- Běžná aplikace: zdarma
- Aplikace pro podnikání: zdarma
- Business API: Platba za konverzaci
Slack vs. WhatsApp: srovnání funkcí
Zde je přehled různých funkcí Slacku a WhatsAppu:
|Funkce
|Slack
|WhatsApp/WhatsApp Business
|Hlasové a videohovory (zahrnuje jak individuální, tak skupinové hovory)
|Ano
|Ano
|Limit historie zpráv
|Až 90 dní v bezplatném tarifu
|Neomezený
|Sdílení obrazovky
|Ano
|Ano
|Anotace během sdílení obrazovky
|Ano
|Ne
|Skupinové chaty
|Ano. Kanály pro diskuse na různá témata a vlastní skupiny pro soukromější konverzace.
|Ano. Skupiny a seznamy pro hromadné zasílání zpráv lze použít k hromadnému zasílání zpráv velkému počtu lidí.
|Funkce vyhledávání
|Ano. Má pokročilé vyhledávací filtry pro přesné vyhledávání souborů a zpráv.
|Ano. Základní funkce vyhledávání pro chaty
|Sdílení souborů
|Ano. Lze sdílet jakýkoli typ souboru do velikosti 10 GB.
|Ano. Lze sdílet jakýkoli typ souboru do velikosti 2 GB.
|Sdílení polohy
|Ne
|Ano. Lze sdílet aktuální polohu po dobu až 8 hodin.
|Platby v aplikaci
|Ne; lze integrovat s platebními nástroji, jako je PayPal
|Ano. Lze posílat a přijímat peníze přímo v aplikaci.
|Úložiště
|Ano. Až 20 GB v placeném tarifu.
|Ano. Ukládá vše do zařízení.
|Oznámení
|Ano. Vysoce přizpůsobitelné
|Ano. Okamžité a základní
|Bezpečnost
|Ano. Má šifrování dat a několik certifikátů.
|Ano. Nabízí šifrování typu end-to-end.
|Integrace
|Rozsáhlé; propojení s více než 2 600 aplikacemi
|Omezené; připojení k HubSpot a několika platformám
|Mobilní a desktopové aplikace
|Ano
|Ano
|Ceny
|Bezplatné a placené tarify od 8,75 $/uživatel/měsíc
|Zdarma; po 1000 konverzacích se na API vztahují regionální sazby.
Podívejme se blíže na srovnání jednotlivých funkcí:
Funkce č. 1: Nastavení a uživatelské rozhraní
Slack nabízí vysoce přizpůsobitelné rozhraní, ale zpočátku může být jeho nastavení poněkud složité. Uživatelé musí vytvořit pracovní prostory a kanály a přiřadit uživatelské role, než mohou platformu používat.
Po nastavení je rozhraní snadno ovladatelné, konverzace zabírají většinu obrazovky a postranní panel slouží pro kanály, vlákna a kontakty. Slack také nabízí řadu možností přizpůsobení, včetně motivů, emodži a dokonce i vytváření vlastních emodži.
WhatsApp naopak upřednostňuje jednoduchost. Nastavení je rychlé a snadné, vyžaduje pouze telefonní číslo a ověření. Rozhraní je minimalistické, chaty se zobrazují vlevo a aktivní konverzace vpravo na ploše.
Mobilní aplikace nabízí přehledné rozvržení s jednoduchými záložkami pro hovory a aktualizace stavu. Vytváření skupin je snadné a WhatsApp Business přidává do známého rozhraní produktové katalogy. Jak hlavní aplikace, tak WhatsApp Business nabízejí možnosti přizpůsobení pozadí chatu.
🏆 Vítěz: WhatsApp. WhatsApp si může nastavit každý během několika minut a začít chatovat. Slack trvá déle – nejprve je třeba zadat pracovní e-mail, pozvat členy a nastavit pracovní prostor, což často vede uživatele k volbě jednodušších alternativ.
Funkce č. 2: Obchodní komunikace
Slack je navržen pro efektivní týmovou komunikaci. Nabízí funkce jako formátování zpráv, organizace a plánování. Nabízí také možnosti správy skupin s veřejnými nebo soukromými kanály, vlastní oprávnění a role členů.
Nabízí individuální hlasové a videohovory se sdílením obrazovky, poznámkami a nahráváním pro schůzky. Větší schůzky však vyžadují placené tarify.
WhatsApp se zaměřuje na rychlé a spolehlivé zasílání zpráv s potvrzením o přečtení, indikátory psaní a jasnými hlasovými a videohovory. Ačkoli desktopová verze nyní zahrnuje volání a sdílení obrazovky, může docházet k technickým problémům a chybí jí funkce pro spolupráci, jako je například vkládání poznámek během hovorů.
Aplikace Business přidává automatické zprávy, rychlé odpovědi a štítky pro organizaci chatů. Skupiny mohou být velké, s až 1 024 členy, a zahrnují nástroje jako ovládací prvky pro správce, ankety a seznamy pro hromadné zasílání zpráv. WhatsApp také nabízí ověřené profily, statistiky zpráv a podporu více zařízení pro správu zákaznických chatů na více zařízeních.
🏆 Vítěz: Remíza. Slack je skvělý pro týmy, zejména technologické společnosti, které spolupracují na jednom místě. Pro prodej a správu mnoha zákaznických chatů je WhatsApp rychlejší a šetří čas při organizaci.
Funkce č. 3: Oznámení
Slack nabízí rozsáhlé možnosti ovládání oznámení, takže si můžete vybrat, která upozornění chcete dostávat, a přizpůsobit jejich nastavení. Můžete nastavit konkrétní časy pro oznámení nebo dostávat mobilní upozornění, když jste na počítači neaktivní. Pro soustředěnou práci můžete použít funkci Nerušit, která dočasně pozastaví oznámení.
Systém oznámení WhatsApp je jednodušší, ale přesto nabízí určité možnosti přizpůsobení. Můžete si vybrat, zda chcete dostávat oznámení pro jednotlivé chaty, skupinové chaty a hovory, a dokonce si můžete vybrat vlastní oznamovací tóny nebo vyzváněcí tóny.
Aplikace zobrazuje doručení zprávy a stav přečtení a uživatelé Business mohou nastavit prioritní oznámení a automatické odpovědi. Pro klidnější chvíle můžete chat, skupiny nebo hovory na delší dobu ztlumit.
🏆 Vítěz: Slack. Díky větším možnostem přizpůsobení je Slack vhodnější pro rušné pracovní prostředí. Takovou hloubku a flexibilitu vám jednoduchost WhatsApp nenabídne.
Funkce č. 4: Sdílení a ukládání souborů
Slack zjednodušuje sdílení souborů pro vzdálené týmy a umožňuje sdílet soubory o velikosti až 10 GB z vašeho zařízení nebo aplikací, jako je Dropbox. Automaticky ukládá a archivuje soubory, zprávy a média v cloudu. Úložný prostor se liší podle tarifu, přičemž bezplatná verze nabízí 5 GB a uchovává soubory po dobu 90 dnů, zatímco placené tarify poskytují 10 GB nebo 20 GB na uživatele.
WhatsApp podporuje sdílení souborů až do velikosti 2 GB, včetně souborů PDF, obrázků, videí a GIFů. Umožňuje také sdílet kontakty a polohu, ale nefunguje se soubory Google Suite. WhatsApp ukládá zprávy, soubory a média do vašeho telefonu, což může vyžadovat ruční nebo automatické zálohování, aby nedošlo ke ztrátě dat.
🏆 Vítěz: Slack. Firemní soubory bývají důležité a velké. Používání Slacku k jejich výměně bez obav o úložný prostor dává smysl.
Funkce č. 5: Integrace
Slack se integruje s více než 2 600 aplikacemi, jako jsou Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira a Trello. To umožňuje automatizaci úkolů, sdílení souborů a náhledy přímo v kanálech. Boti Slacku zpracovávají aktualizace a upozornění; týmy mohou vytvářet vlastní pracovní postupy nebo aplikace.
Integrace WhatsApp se zaměřuje především na zákaznický servis a prodej. Podniky mohou synchronizovat produktové katalogy s Facebook Shops, používat API pro připojení k CRM systémům a automatizovat odpovědi nebo pracovní postupy.
🏆 Vítěz: Slack. Váš tým pravděpodobně již využívá řadu nástrojů nezbytných pro každodenní provoz. Slack se do této sady snadno zapojí, zatímco WhatsApp může ve srovnání s alternativami výrazně zaostávat.
Slack vs. WhatsApp na Redditu
Abychom pochopili debatu o Slacku vs. WhatsAppu, podívali jsme se na Reddit, kde jsme hledali skutečné, autentičtější názory – a zpětná vazba je smíšená.
Lidé mají rádi Slack za to, jak dobře udržuje věci organizované, protože všechny chaty a diskuse jsou na jednom místě a snadno se vyhledávají pomocí vyhledávacího nástroje.
mrbkkt1, který provozuje restauraci, říká:
Slack mi umožnil, aby všichni zaměstnanci komunikovali a všechny zprávy byly uloženy na jednom přehledném místě. Nyní mohu zveřejňovat rozvrhy, které si lidé mohou prohlížet na svých telefonech, místo abych jim posílal hromadné nebo individuální textové zprávy. Nyní mohu zveřejňovat poznámky online, místo abych je tiskl a vyvěšoval.
Slack mi umožnil, aby všichni zaměstnanci komunikovali a všechny zprávy byly uloženy na jednom přehledném místě. Nyní mohu zveřejňovat rozvrhy, které si lidé mohou prohlížet na svých telefonech, místo abych jim posílal hromadné nebo individuální SMS zprávy. Nyní mohu zveřejňovat poznámky online, místo abych je tiskl a vyvěšoval.
Někteří lidé mezitím preferují WhatsApp pro jeho rychlost a pohodlí, zejména pro práci s klienty. Jak komentuje kevin4076,
Přejít na Slack znamená nutit zákazníky, aby si stáhli a nainstalovali další aplikaci, zatímco WhatsApp pravděpodobně již mají nainstalovaný. Přechod na WhatsApp by pro zákazníky znamenal méně komplikací.
Přejít na Slack znamená nutit zákazníky, aby si stáhli a nainstalovali další aplikaci, zatímco WhatsApp pravděpodobně již mají nainstalovaný. Přechod na WhatsApp by pro zákazníky znamenal méně komplikací.
Většina lidí však chápe, že obě aplikace vyhovují různým pracovním potřebám. Místo unáhlených závěrů proto mnoho uživatelů Redditu, jako například fumo7887, nejprve zvažuje účel.
Jaké je využití? Každý nástroj má své klady a zápory, ale záleží na tom, k čemu ho chcete používat. Skupina přátel? Spolupracovníci? Sousedé? Otevřená komunita?
Jaké je využití? Každý nástroj má své klady a zápory, ale záleží na tom, k čemu ho chcete používat. Skupina přátel? Spolupracovníci? Sousedé? Otevřená komunita?
Přečtěte si také: ClickUp vs. Slack: Který nástroj pro týmovou komunikaci je nejlepší?
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou ke Slacku a WhatsAppu
Slack a WhatsApp jsou skvělé pro udržení spojení mezi týmy, ale většina pracovišť potřebuje víc než jen chatovací aplikaci. Přeskakování mezi nástroji pro komunikaci, projekty a úkoly může být chaotické a může znamenat ztrátu cenného času.
A právě tady přichází na řadu ClickUp!
Je to více než jen komunikační nástroj – je to aplikace pro vše, co souvisí s prací – spojuje projektové řízení, dokumenty a týmovou komunikaci na jednom místě a je poháněna umělou inteligencí nové generace pro chytřejší automatizaci a vyhledávání.
Takto může ClickUp změnit váš způsob práce:
ClickUp má výhodu č. 1: Chatujte a zlepšete týmovou spolupráci
ClickUp Chat je integrovaný nástroj, který kombinuje zasílání zpráv s řízením projektů. Je navržen tak, aby vylepšil váš pracovní postup tím, že přináší konverzace přímo do vašeho pracovního centra.
Na rozdíl od Slacku nebo WhatsAppu, kde se chaty často ztrácejí nebo jsou odpojeny od skutečných úkolů, ClickUp Chat propojuje diskuse s akčními položkami a projekty, čímž zajišťuje plynulou týmovou spolupráci.
S pomocí nativní umělé inteligence ClickUp kombinuje správu projektů a znalostí do jednoho celku a snadno propojuje konverzace s úkoly, dokumenty a projekty – díky čemuž se týmová komunikace (a spolupráce v reálném čase ) stává přirozenou součástí vašeho stávajícího pracovního postupu.
Funkce ClickUp Chat vám umožňují:
- Chatujte přímo v prostorech nebo seznamech, aby diskuse zůstaly vázány na správné úkoly nebo projekty.
- Jedním kliknutím přeměňte jakoukoli chatovou zprávu na úkol, zachyťte kontext a automaticky vytvořte úkoly, aby vám neuniklo nic důležitého.
- Použijte AI CatchUp k shrnutí zmeškaných chatů a AI CleanUp k vytažení akčních položek ze zpráv, což vám pomůže zůstat soustředěný a vyhnout se přetížení informacemi.
- Spolupracujte živě pomocí videohovorů a sdílení obrazovky prostřednictvím SyncUps. Umožňuje vám chatovat s 200 lidmi najednou, propojovat úkoly a přiřazovat je svým kolegům, plánovat schůzky a dokonce kontrolovat pracovní vytížení týmu přímo v chatu.
- Sdílejte aktualizace a soubory a propojte je přímo s projekty
Navíc, pokud potřebujete během chatování rychle nahlédnout do svých projektů, můžete přepnout do zobrazení projektu a udržovat své diskuse aktuální.
ClickUp má výhodu č. 2: Zachycujte konverzace pro komunikaci v reálném čase
Ať už dokumentujete procesy, vysvětlujete kroky k řešení problémů nebo poskytujete aktualizace projektů, ClickUp Clips vám umožní zachytit vše ve videu s nebo bez záběrů z webové kamery pro větší kontext.
Jakmile je video zaznamenáno, je automaticky přepsáno pomocí ClickUp Brain. To znamená, že vám z videa neunikne ani jediný detail. V přepisu můžete rychle vyhledávat klíčová slova a okamžitě najít důležité části.
Tyto klipy pak můžete připojit k úkolům a projektům nebo je sdílet s kolegy, aby všichni měli stejné informace. Váš tým může také:
- Přidejte komentář přímo k videu a získejte rychlou zpětnou vazbu.
- Převádějte klipy na úkoly a proměňujte nápady ve výsledky
- Získejte přístup ke všem nahraným klipům na jednom centrálním místě zvaném Clips Hub.
Přečtěte si také: 10 nejlepších programů pro sdílení obrazovky pro vzdálené schůzky
ClickUp má výhodu č. 3: Přiřazujte komentáře a sdílejte aktualizace
Ať už se jedná o klipy nebo zprávy v chatu, můžete je proměnit v úkoly, které lze realizovat, a přidělit je konkrétním členům týmu pomocí funkce Přiřazené komentáře v ClickUp. Tímto způsobem má každý úkol nebo požadavek jasného vlastníka a nic nezůstane přehlédnuto.
Když máte všechny přiřazené komentáře na jednom centrálním místě, je snadné sledovat pokrok a mít přehled o prioritách. Komentáře můžete převést na úkoly a zajistit, aby vaše projekty pokračovaly vpřed, aniž by vám unikly důležité detaily.
ClickUp má navrch #4: Spolupráce v reálném čase
Místo hledání prázdné tabule v kanceláři stačí použít ClickUp Whiteboards a brainstormovat online.
Toto digitální plátno umožňuje vašemu týmu brainstormovat, spolupracovat a proměňovat nápady v činy, ať jste kdekoli. Díky nástrojům, jako je volné kreslení a tvorba tvarů, můžete své koncepty přivést k životu a naplánovat pracovní postupy nebo procesy pro maximální přehlednost.
Když jsou vaše nápady připraveny k realizaci, můžete je okamžitě proměnit v úkoly a přiřadit je správným členům týmu. Můžete také pečlivě sledovat jejich aktivity v reálném čase pomocí funkce Collaboration Detection od ClickUp.
Můžete vidět, kdy váš tým prohlíží nebo upravuje úkoly, což vytváří propojenější a efektivnější pracovní prostředí. Udržuje týmy v synchronizaci díky okamžitým aktualizacím sdílených úkolů a omezuje neustálé konverzace, protože každý ví, kdo na čem pracuje.
Navíc, pokud již používáte Slack a přesto chcete využívat výhody ClickUp, stačí použít integraci ClickUp se Slackem a je to hotovo.
Zůstaňte v kontaktu se svým týmem díky ClickUp!
Jak Slack, tak WhatsApp jsou skvělé pro okamžité zasílání zpráv a udržení kontaktu s vašimi týmy.
Slack se postará o všechny vaše profesionální potřeby tím, že spojuje týmy a organizuje všechny vaše zprávy a soubory na jednom místě. WhatsApp zase dodává týmové komunikaci osobní rozměr prostřednictvím okamžitých chatů a hovorů.
Ale co když chcete něco, co je kombinací obou? Něco, co můžete použít k chatování i k práci.
Řešením je ClickUp, komplexní platforma pro produktivitu, která shromažďuje vše, co potřebujete, na jednom místě, včetně komunikace.