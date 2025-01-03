Motion vs. Calendly: Který nástroj pro plánování je lepší?

Plánování schůzky často připomíná frustrující hru na honěnou. Představte si, že chcete domluvit schůzku s potenciálním klientem. Ten navrhne termín, ale vy už máte v danou dobu schůzku s jiným klientem. Navrhnete jiný termín, ale ten mu nevyhovuje. Takto se to táhne dál a když konečně najdete termín, který vyhovuje oběma stranám – o dva týdny později –, zájem klienta už ochladl.
Naštěstí vám aplikace s umělou inteligencí, jako jsou Motion a Calendly, mohou pomoci vyhnout se tomuto kolotoči. Calendly poskytuje návštěvníkům webových stránek formulář pro plánování schůzek na základě vzájemně dostupných časových slotů. Kalendář Motion zároveň zajišťuje, že všechny úkoly a schůzky perfektně zapadnou do vašeho dne.
Ale který nástroj je ideální pro plánování? Podívejme se podrobně na Motion vs. Calendly, abychom vám pomohli učinit nejlepší volbu.
Jako bonus vám představíme kalendářové zobrazení ClickUp, které integruje všechny vaše kalendáře do jednoho a umožňuje vám vytvářet úkoly přímo z kalendáře. 📅
Co je Motion?
Motion je nástroj pro správu projektů a kalendář s integrovanými funkcemi plánování pomocí umělé inteligence. Automaticky plánuje vaše důležité úkoly, schůzky a události v kalendáři na základě vašich preferencí a bez námahy organizuje váš den. Ať už se jedná o termíny nebo schůzky, automatizace Motion věnuje čas každému úkolu a schůzce a ponechává také určitou rezervu.
Funkce Motion
Motion integruje plánování založené na umělé inteligenci, správu úkolů a spolupráci do jedné plynulé platformy, čímž eliminuje ruční plánování. Pojďme prozkoumat jeho nejlepší funkce.
Funkce č. 1: Asistent schůzek s umělou inteligencí
Musíte ručně blokovat svůj kalendář, abyste se vyhnuli schůzkám v nevhodných hodinách? AI Meeting Assistant od Motion to za vás převezme. Zobrazí vaše preferované termíny schůzek v kalendáři, aby lidé mohli plánovat schůzky pouze v tomto období.
Můžete dokonce nastavit denní limity schůzek. Jakmile je limit dosažen, nelze do kalendáře rezervovat další schůzky, což vytváří zdravou rovnováhu mezi prací a schůzkami.
Motion vám také pomůže vytvořit stránku pro rezervace schůzek. Můžete snadno sdílet odkaz na plánování, aby si s vámi ostatní mohli rezervovat schůzku. Výjimečnou funkcí Motion je vytváření vlastních e-mailů, ve kterých sdělíte svou dostupnost. Do e-mailu přidá vaše preferované časové sloty a hosté mohou kliknout na libovolný slot a rezervovat si schůzku.
Funkce č. 2: Kalendář využívající umělou inteligenci
Inteligentní kalendář Motion automaticky naplánuje váš den. Analyzuje vaše preferované pracovní hodiny, týdenní úkoly a schůzky a vytvoří vám plán na míru, takže se nemusíte starat o to, na který úkol nebo schůzku se v daný den zaměřit.
Kalendář s umělou inteligencí také dynamicky přizpůsobuje váš den podle změn priorit. Pokud je například naplánována urgentní schůzka, upraví vaše úkoly a další schůzky na daný den. Dokonce dostáváte oznámení, když vaše úkoly nebo schůzky přesahují vaši pracovní dobu, což snižuje riziko vyhoření.
Funkce č. 3: Chytrý projektový manažer
Motion zefektivňuje plánování projektů tím, že integruje úkoly přímo do kalendářů vašeho týmu. Vytváří přizpůsobené plány pro každého člena týmu na základě jeho kapacity a termínů. Tím zajišťuje, že vaše projekty běží efektivně bez nutnosti mikromanagementu.
Upřednostňuje také úkoly na základě požadavků projektu a nejprve přidává urgentní úkoly do vašeho kalendáře, čímž zajišťuje, že vše bude dokončeno včas, a váš pracovní postup bude plynulejší a efektivnější.
Ceny Motion
- Individuální: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele (pro týmy s méně než 20 uživateli)
- Business Pro: Individuální ceny (pro týmy s 20 a více uživateli)
Co je Calendly?
Calendly je uživatelsky přívětivý nástroj pro plánování, který synchronizuje vaše osobní a pracovní kalendáře (až šest) a zobrazuje vaši dostupnost v reálném čase. Můžete vytvářet vysoce přizpůsobitelné rezervační stránky a integrovat je do svého webu nebo sdílet odkaz prostřednictvím e-mailu. Hosté si mohou prohlédnout vaše volné termíny a okamžitě si rezervovat schůzku.
Funkce Calendly
Calendly zjednodušuje proces plánování pro jednotlivce i týmy. Od přizpůsobitelných odkazů na schůzky až po směrovací formuláře pro vysoce hodnotné potenciální zákazníky – jeho užitečné funkce jsou navrženy tak, aby šetřily čas a zvyšovaly produktivitu.
Funkce č. 1: Přizpůsobitelné odkazy pro plánování
S Calendly můžete snadno vytvořit vysoce přizpůsobitelnou stránku pro rezervaci schůzek pomocí šablon pro různé typy událostí, jako jsou ukázky produktů nebo školení pro nové zákazníky. Jakmile někdo rezervuje schůzku, Calendly se postará o zbytek. Zašle potvrzení vám i hostovi s odkazem na schůzku a dalšími relevantními podrobnostmi.
A teď to nejlepší: umožňuje vám dokonce sledovat analytické údaje o schůzkách! Získáte přehled o průměrné délce schůzek, nejčastějších typech schůzek a počtu zrušených nebo přeplánovaných schůzek. Jen pro informaci – tato funkce je k dispozici pouze v placené verzi.
Funkce č. 2: Plánování týmu
Pro firmy nabízí Calendly plánování v reálném čase, skupinové schůzky a kolektivní dostupnost pro efektivní koordinaci plánů týmů. Zajišťuje, že správná osoba nebo tým jsou k dispozici ve správný čas, a to i pro online schůzky.
Calendly také nabízí směrovací formulář, který propojí hosty se správným členem týmu. Pokud vaše firma například dostává dotazy týkající se prodeje i podpory, formulář může směrovat dotazy týkající se prodeje přímo k vám a dotazy týkající se podpory přímo k vašemu týmu zákaznického servisu. Žádné ruční přeskupování není nutné!
Funkce č. 3: Automatické připomenutí a následné kroky
Calendly snižuje počet neomluvených absencí díky automatickým e-mailovým a textovým připomenutím. Posílá následné zprávy, aby konverzace pokračovala, a šetří vám tak čas.
Navíc se snadno integruje s oblíbenými platformami, jako jsou Google Calendar, Outlook, Zoom a Salesforce. Můžete dokonce využít jeho automatizaci pracovních postupů k spouštění akcí, jako je zasílání dotazníků před schůzkou nebo synchronizace událostí přímo s vaším CRM.
Ceny Calendly
- Navždy zdarma: Základní plánování pro jednotlivce s omezenými funkcemi
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny začínají na 15 000 USD/rok
Motion vs. Calendly: Porovnání funkcí
Motion i Calendly jsou univerzální aplikace pro plánování, ale vyhovují mírně odlišným potřebám. Zatímco Motion vyniká kombinací plánování s řízením úkolů pomocí umělé inteligence, Calendly vyniká svou jednoduchostí a výkonnými funkcemi pro koordinaci schůzek.
Zde je praktická tabulka, která shrnuje klíčové funkce Motion a Calendly:
|Funkce
|Motion
|Calendly
|Plánování
|AI-powered, přizpůsobitelné odkazy pro rezervace, dostupnost v reálném čase
|Vlastní odkazy pro rezervace různých typů událostí, přizpůsobitelné pracovní postupy, týmové kalendáře
|Správa úkolů
|Výkonný správce úkolů s prioritizací
|Omezené řízení úkolů
|Integrace kalendáře
|Sjednocený kalendář pro úkoly, schůzky a termíny
|Synchronizace s externími kalendáři
|Nástroje pro spolupráci
|Chatování v rámci úkolů, komentáře, sdílené plány projektů
|Omezené funkce pro spolupráci
|Řízení projektů
|Automatizuje plánování projektů a rozvrhuje úkoly.
|Není určen pro řízení projektů
|Integrace
|Integruje se s různými nástroji, jako jsou Slack, Zoom, Google Calendar a další.
|Integruje se s CRM, nástroji pro videokonference a dalšími aplikacemi.
|Uživatelské rozhraní
|Pokročilý, bohatý na funkce, ale může mít strmější křivku učení.
|Minimalistické a intuitivní rozhraní
|Bezplatná verze
|Ne
|Ano
|Ceny
|Individuální: 34 $/měsíc pro jednoho uživatele Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele Business Pro: Individuální cena
|Navždy zdarma: Základní plánování pro jednotlivce s omezenými funkcemi. Standard: 12 $/měsíc na uživatele Týmy: 20 $/měsíc na uživatele Podnik: Od 15 000 $/rok
|Nejlepší pro
|Profesionálové a týmy, které potřebují jednotný kalendář a nástroj pro zvýšení produktivity
|Jednotlivci, malé podniky a prodejní týmy zaměřené na koordinaci schůzek
Nyní si podrobně porovnáme jejich nejvýkonnější funkce.
Funkce č. 1: Plánování založené na umělé inteligenci
Motion a Calendly využívají umělou inteligenci k optimalizaci plánování, ale jejich přístupy a použití se výrazně liší.
Motion
Motion využívá pokročilé algoritmy k analýze vašeho kalendáře, úkolů a preferencí, aby vám navrhl optimální časy schůzek. Zohledňuje časové rozdíly, délku schůzek a individuální dostupnost, aby minimalizoval konflikty v plánování.
Pokud se změní priority nebo se schůzka protáhne, umělá inteligence Motion se přizpůsobí a v reálném čase přeorganizuje váš den. Úkoly se automaticky přeplánují bez ručního zásahu, takže nic nezůstane opomenuto.
Motion nejenže přiděluje prostor pro schůzky, ale také vymezuje čas věnovaný úkolům, aby bylo zajištěno, že dokončíte práci s vysokou prioritou.
Calendly
Calendly se zaměřuje na zefektivnění koordinace schůzek pomocí přizpůsobitelných odkazů pro plánování a automatizovaných pracovních postupů, což jej činí ideálním nástrojem pro prodejní týmy, náboráře a pracovníky v kontaktu s klienty.
Jeho rezervační odkaz využívající umělou inteligenci navrhuje optimální časy schůzek na základě vaší dostupnosti a preferencí, čímž zabraňuje přeplnění a navazujícím schůzkám.
Calendly sice nenabízí pokročilé funkce pro správu úkolů jako Motion, ale jeho pracovní postupy založené na umělé inteligenci zjednodušují základní potřeby plánování, jako je odesílání přizpůsobených připomínek a následných zpráv.
🏆 Vítěz: Motion vede díky inteligentnímu plánování v reálném čase, zatímco Calendly vyniká v čisté koordinaci schůzek.
Funkce č. 2: Plánování úkolů
Motion i Calendly nabízejí funkce pro správu úkolů, liší se však svým rozsahem, zaměřením a funkčností.
Motion
Správce úkolů Motion založený na umělé inteligenci organizuje úkoly a začleňuje je do vašeho kalendáře, čímž zajišťuje, že budou splněny v termínu.
Pro společné projekty Motion přiřazuje úkoly k jednotlivým kalendářům v rámci týmu, takže každý ví, na čem má pracovat a kdy. Tím se snižuje riziko nedorozumění a zvyšuje se odpovědnost.
Calendly
Calendly se sice zaměřuje především na plánování, ale nabízí i některé základní funkce pro správu úkolů, jako je automatické odesílání e-mailů po schůzce.
Calendly se také integruje s nástroji pro správu projektů, jako je ClickUp, což vám umožňuje přiřazovat úkoly nebo nastavovat připomenutí pro akce, které vyplývají z jednání. I když tyto úkoly nejsou spravovány přímo v Calendly, integrace slouží jako most mezi jednáními a správou úkolů.
🏆 Vítěz: Motion díky svým robustním a plynulým funkcím pro plánování úkolů.
Funkce č. 3: Plánování týmu
Efektivní spolupráce je klíčem k úspěchu v týmových projektech a při správě skupinových plánů. Motion i Calendly nabízejí funkce určené ke zlepšení spolupráce.
Motion
Motion je nástroj pro spolupráci určený pro týmy s krátkými termíny. Vytváří personalizované plány pro každého člena týmu na základě úkolů a dostupnosti. Díky aktualizacím v reálném čase a sdíleným kalendářům mohou týmy zůstat sladěné a efektivní, i když čelí neočekávaným změnám.
Calendly
Funkce plánování týmů Calendly zjednodušuje skupinové plánování tím, že účastníkům umožňuje vybrat si volné termíny. Také zasílá automatické připomenutí, aby zajistila včasnou účast.
🏆 Vítěz: Calendly pro skupinové plánování a zasílání automatických připomínek.
Motion vs. Calendly na Redditu
Abychom vám přinesli hlubší vhled do Motion a Calendly z reálných recenzí uživatelů, obrátili jsme se na Reddit. Tady je to, co jsme se dozvěděli! Jeden uživatel Redditu oceňuje Motion za jeho skvělé možnosti plánování a funkce AI:
Motion používám už téměř 6 měsíců a musím říct, že pro mě znamenal určitý průlom. Není levný a každý měsíc se trochu šklebím, když přijde účet, ale mohu s jistotou říci, že zvýšil mou produktivitu a poskytl strukturu mé denní rutině, která mi velmi chyběla.
Motion používám už téměř 6 měsíců a musím říct, že pro mě znamenal určitý průlom. Není levný a každý měsíc, když přijde účet, se trochu šklebím, ale mohu s jistotou říci, že zvýšil mou produktivitu a poskytl strukturu mé denní rutině, která mi velmi chyběla.
Podobně někteří uživatelé Redditu chválí Calendly za jeho jednoduchou funkci plánování, zejména pro profesionály pracující s klienty.
Používám ho a jsem s ním velmi spokojený. Calendly lidem velmi usnadňuje plánování času v mém kalendáři pro různé časové bloky (15 minut, 30 minut, 1 hodina atd.) a můžete do něj integrovat Zoom, aby při rezervaci zahrnoval odkaz na konferenci. Celkově je velmi uživatelsky přívětivý pro obě strany.
Používám ho a jsem s ním velmi spokojený. Calendly lidem velmi usnadňuje plánování času v mém kalendáři pro různé časové bloky (15 minut, 30 minut, 1 hodina atd.) a můžete do něj integrovat Zoom, aby při rezervaci zahrnoval odkaz na konferenci. Celkově je velmi uživatelsky přívětivý pro obě strany.
Vzhledem k tomu, že slouží k mírně odlišným účelům, přímé srovnání nemusí být nejlepším způsobem, jak je hodnotit. Jak se tedy rozhodnout?
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Motion vs. Calendly
Náš konečný verdikt v souboji Motion vs. Calendly: Pokud chcete nástroj pro plánování a správu úkolů, zvolte Motion – lépe funguje pro týmovou spolupráci. Hledáte pouze nástroj pro plánování schůzek? Zvolte Calendly.
Ale je tu háček: Motion má vysoké ceny za plánování a postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů, jako je přidávání opakujících se úkolů. Nejlepší řešení? Doporučujeme ClickUp , aplikaci pro vše, co souvisí s prací. Je to nejlepší alternativa k Motion a Calendly, která se stará o správu schůzek a úkolů pod jednou střechou a navíc nabízí další komunikační nástroje, které udržují vaše projekty a produktivitu na správné cestě.
Chcete plánovat úkoly a události, dostávat připomenutí, plánovat svůj den a sledovat průběh projektů? S ClickUp je vše možné na jedné platformě.
ClickUp má náskok č. 1: Naplánujte si svůj den hladce s kalendářem ClickUp.
Kalendář ClickUp centralizuje všechny vaše úkoly, události a termíny na jednom intuitivním místě.
Díky funkci drag-and-drop můžete snadno plánovat úkoly a schůzky, vizualizovat časové osy projektů a synchronizovat všechny své kalendáře, abyste se vyhnuli konfliktům.
Udržujte pořádek díky úkolům a událostem označeným barevnými kódy, díky nimž snadno rozlišíte kategorie, týmy nebo priority na první pohled.
Můžete dokonce použít pokročilé filtry, abyste se soustředili na důležité události nebo úkoly, eliminovali zbytečný nepořádek a udrželi všechny v souladu. Nastavte si v ClickUp připomenutí důležitých úkolů a událostí, abyste nikdy nezmeškali termín.
Stejně jako Calendly vám ClickUp umožňuje sdílet svůj kalendář s kýmkoli. Stačí nastavit oprávnění ke sdílení, zkopírovat odkaz a máte hotovo!
ClickUp používáme každý den jako základ pro organizaci všech projektových schůzek se zákazníky, interních schůzek k plánování projektů, interních schůzek k pokroku projektů a schůzek k plánování zdrojů. Používáme jej také k posílení odpovědnosti za úkoly u koncových zákazníků, což zase pomáhá vyjasnit odpovědnosti.
ClickUp používáme každý den jako základ pro organizaci všech projektových schůzek se zákazníky, interních schůzek k plánování projektů, interních schůzek k pokroku projektů a schůzek k plánování zdrojů. Používáme jej také k posílení odpovědnosti za úkoly u koncových zákazníků, což zase pomáhá vyjasnit odpovědnosti.
ClickUp má výhodu č. 2: Plánujte chytře pomocí šablon
ClickUp usnadňuje plánování díky uživatelsky přívětivé šabloně ClickUp Calendar Planner. Stejně jako Motion hladce kombinuje vaše úkoly a události do jednoho jednotného zobrazení, které vám poskytuje přehlednost a kontrolu nad vaším rozvrhem.
Ať už spravujete termíny, schůzky nebo osobní závazky, tato šablona vám poskytne přehledný přehled vašeho dne, týdne nebo měsíce, díky čemuž bude plánování hračkou. Navíc díky integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Calendar, Outlook a Zoom, zefektivní váš pracovní postup a zajistí synchronizaci všech vašich plánů.
A to nejlepší? Šablonu lze plně přizpůsobit vašemu jedinečnému pracovnímu postupu a preferencím. Ušetřete ještě více času vytvořením opakovaně použitelných šablon pro opakující se projekty a úkoly, což z něj činí nezbytný nástroj pro efektivní plánování a organizaci. Je to nejlepší kalendář pro řízení projektů, jaký si můžete přát!
Výhoda ClickUp č. 3: Vylepšete plánování a spolupráci s ClickUp Tasks
ClickUp Tasks přináší nový pohled na správu úkolů, protože jde nad rámec základních seznamů úkolů a nabízí výkonné funkce, které zefektivňují plánování, zvyšují produktivitu a podporují spolupráci.
Můžete vytvářet úkoly s podrobnými popisy, termíny splnění a vlastními stavy, které odpovídají vašim procesům. Přiřazujte úkoly jednotlivcům nebo více příjemcům, přidávejte @zmínky a komentáře pro kontext a připojujte relevantní soubory přímo k úkolům – eliminujte tak nekonečné e-mailové konverzace.
Úkoly v ClickUp lze rozdělit na podúkoly pro lepší sledování. Můžete organizovat vše od složitých projektů po denní plány pomocí priorit, závislostí a vlastních polí, která zaznamenávají klíčové podrobnosti pro každý úkol. Získejte přehled o svých úkolech pomocí zobrazení Seznamy, Tabule nebo Kalendář a použijte automatizace ClickUp ke snížení opakující se práce, jako je přiřazování úkolů nebo nastavování termínů.
A konečně, propojením úkolů s obecnými cíli v ClickUp můžete překlenout propast mezi svými každodenními úsilími a dlouhodobou vizí, což vám pomůže udržet soustředění a správné nasměrování.
Další funkce ClickUp pro zlepšení vašeho pracovního postupu
Zlepšete plánování a správu úkolů s ClickUp Brain.
ClickUp Brain zvyšuje produktivitu při správě úkolů a plánování díky svým funkcím založeným na umělé inteligenci. Funguje jako váš výkonný asistent, který zefektivňuje individuální pracovní postupy a zlepšuje spolupráci v týmu.
S ClickUp Brain můžete okamžitě navrhovat, shrnout a vylepšovat podrobnosti úkolů, čímž ušetříte čas na ruční aktualizace. ClickUp Brain automatizuje opakující se úkoly, což uživatelům umožňuje soustředit se na důležitější práci. Dokáže prohledávat úkoly a poskytovat seznam priorit, na čem je třeba pracovat jako dalším, čímž zajišťuje, že důležité úkoly nebudou opomenuty.
Umělá inteligence také dokáže generovat souhrny a aktualizace projektů v reálném čase, aniž byste museli otevírat jednotlivé úkoly. Odpovídá na otázky týkající se vašich projektů nebo úkolů kontextově, čímž snižuje potřebu ručního vyhledávání. Výsledkem je, že ušetříte až 60 % času, rychle získáte přehled o stavu projektů a můžete činit informovaná rozhodnutí.
ClickUp Brain se odlišuje svou schopností analyzovat vaše pracovní vytížení a navrhovat optimalizace, což vám pomáhá identifikovat úzká místa a zvýšit produktivitu.
Ovládněte projektové řízení s ClickUp
Platforma pro správu projektů ClickUp udržuje týmy na správné cestě, organizované a soustředěné. Umožňuje vám spravovat vše od osobních úkolů až po velké, komplexní, mezifunkční projekty na jedné platformě.
Projekty můžete rozdělit na zvládnutelné úkoly, přiřadit je členům týmu a stanovit termíny. Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, jako jsou Seznam, Tabule a Gantt, zajišťuje, že každý projekt je sledován způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
Kromě toho můžete využít robustní nástroje pro vytváření reportů, jako jsou ClickUp Dashboards, pro sledování výkonu a získávání přehledů v reálném čase, které vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat a urychlit tak úspěch vašeho projektu.
ClickUp také nabízí řadu šablon, které vám pomohou zjednodušit vaše denní a týmové plány. Například šablona ClickUp Daily Planner Template vám umožní organizovat vaše úkoly, stanovit priority a zůstat soustředění po celý den.
Pokud spravujete rozvrhy týmů, šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp vám pomůže snadno přiřazovat směny a sledovat dostupnost, čímž zajistíte hladkou koordinaci v rámci celého týmu.
Tyto šablony šetří čas při opakujících se úkolech a zvyšují efektivitu, takže je snazší udržet pořádek a držet se plánu.
Vyzkoušejte ClickUp: perfektní řešení debaty Motion vs. Calendly.
Calendly plánuje schůzky. Motion kombinuje plánování schůzek se správou úkolů.
Ale ClickUp? Ten je zcela jedinečný. ClickUp byl navržen tak, aby revolučním způsobem změnil váš způsob práce, a nabízí bezkonkurenční flexibilitu při správě úkolů, plánování projektů a rozvrhování času – to vše na jedné jediné výkonné platformě.
Díky plánovacím nástrojům založeným na umělé inteligenci ClickUp jde nad rámec správy úkolů; předpovídá priority, optimalizuje váš rozvrh a automatizuje pracovní postupy, čímž vám ušetří hodiny práce. ClickUp můžete hladce integrovat se svými oblíbenými nástroji, sledovat pokrok v reálném čase a umožnit svému týmu snadnou spolupráci.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a zjistěte, proč je ClickUp chytřejším, rychlejším a komplexním řešením pro zvýšení produktivity.