10 nejlepších minimalistických aplikací pro správu úkolů v roce 2025

Už jste někdy napsali svůj seznam úkolů na lepící papírek, abyste ho o pár minut později ztratili? Nebo jste strávili více času organizováním úkolů než jejich plněním?
V honbě za produktivitou mnozí z nás upadají do pasti příliš komplikovaných systémů nebo nekonečných aplikací nabitých funkcemi, díky nimž se správa úkolů jeví jako práce na plný úvazek.
Právě v tom vynikají minimalistické aplikace pro správu úkolů. Tyto aplikace jsou navrženy s ohledem na jednoduchost a soustředění, odstraňují rušivé vlivy a pomáhají vám udržet pořádek a dokončit vše, co máte na seznamu.
Ať už jste student, který se potýká s termíny, profesionál, který balancuje mezi schůzkami, nebo někdo, kdo se snaží nezapomenout zalévat květiny, přehledná aplikace vám může správu úkolů příjemně zjednodušit. Podívejme se na 10 nejlepších minimalistických aplikací pro správu úkolů.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Remember The Milk: Nejlepší pro jednoduché sdílení úkolů a připomenutí
- ClickUp: Nejlepší pro správu úkolů pomocí umělé inteligence
- Todoist: Nejlepší pro plynulé zaznamenávání úkolů a zadávání v přirozeném jazyce
- TickTick: Nejlepší pro produktivitu zaměřenou na soustředění s integrovaným časovačem Pomodoro.
- Notion: Nejlepší pro správu více seznamů úkolů v jednom pracovním prostoru
- Microsoft To Do: Nejlepší pro hladkou integraci do ekosystému Microsoftu
- Any. do: Nejlepší pro správu osobních, rodinných a týmových úkolů na jednom místě
- Google Tasks: Nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace
- Things: Nejlepší pro uživatele Apple, kteří hledají jednoduchý, ale výkonný správce úkolů.
- Workflowy: Nejlepší pro minimalistické vytváření seznamů a osnov
Co byste měli hledat v minimalistické aplikaci pro správu úkolů?
Nejlepší minimalistické aplikace pro správu úkolů se zaměřují na praktické funkce, které vám pomohou spravovat úkoly bez zbytečných ozdob.
Vzhledem k tomu, že 51 % pracovních dnů často trávíme úkoly s nízkou hodnotou, může aplikace, která pomáhá stanovovat priority a eliminovat rozptýlení, výrazně zlepšit produktivitu. Hledejte nástroje, které zvyšují produktivitu a zároveň zůstávají věrné minimalistickému étosu.
Mezi klíčové funkce minimalistické aplikace pro správu úkolů patří:
- Více seznamů úkolů: Vytvořte si různé seznamy pro práci, osobní úkoly nebo konkrétní projekty.
- Opakující se úkoly: Automatizujte opakující se úkoly, jako je placení účtů nebo týdenní schůzky.
- Zobrazení kalendáře: Zobrazte si své úkoly spolu s termíny a schůzkami.
- Režim soustředění: Režim bez rušivých vlivů, který během práce blokuje zbytečné prvky.
- Pomodoro timer: Integrované časovače, které vám pomohou efektivně spravovat pracovní relace a přestávky.
- Prioritizace úkolů: Uspořádejte úkoly podle důležitosti nebo naléhavosti pomocí značek priority.
- Barevné kódování: Přiřaďte úkolům nebo seznamům barvy pro lepší vizuální organizaci.
- Synchronizace mezi platformami: Plynulý přístup k vašim seznamům v mobilních, desktopových nebo webových aplikacích.
- Integrace úkolů nebo kalendáře Google: Synchronizujte s oblíbenými nástroji a zefektivněte plánování.
Tyto funkce zajišťují, že minimalistická webová aplikace podporuje produktivitu a zároveň udržuje věci přehledné a jednoduché.
➡️ Číst více: Naučte se, jak vytvářet, spravovat a maximalizovat svou produktivitu díky hladké synchronizaci úkolů s Google Kalendářem 🗓️
10 nejlepších minimalistických aplikací pro správu úkolů
Pojďme rovnou k věci – o tom je minimalismus. Ať už hledáte seznam úkolů pro ADHD nebo chcete efektivní řešení pro organizaci a dokončování úkolů, tyto aplikace jsou navrženy tak, aby vám pomohly efektivně dosáhnout vašich cílů.
Zde je deset nejlepších minimalistických aplikací pro správu úkolů:
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů pomocí umělé inteligence)
ClickUp je váš partner pro produktivitu, navržený tak, aby zvládl vše od jednoduchých seznamů úkolů až po složité projekty.
Online seznam úkolů ClickUp vám zajistí, že vám nic neunikne. Pomůže vám vytvářet, přizpůsobovat a organizovat seznamy podle vašich potřeb pomocí funkcí, jako je stanovení priorit úkolů, připomenutí a šablony kontrolních seznamů.
ClickUp Tasks zjednodušuje vytváření, přizpůsobování a organizaci seznamů díky funkcím, jako je stanovení priorit, připomenutí a šablony. K svým úkolům máte přístup na jakémkoli zařízení a můžete je proměnit v praktické pracovní postupy pomocí formátování, barevného kódování a propojených položek.
Integrace umělé inteligence ClickUp, ClickUp Brain, automatizuje vytváření úkolů a navrhuje podúkoly na základě kontextu. Tato aplikace pro seznamy úkolů s umělou inteligencí dokonce poskytuje denní souhrny, aby nic neuniklo vaší pozornosti.
Šablona denního seznamu úkolů ClickUp je ideální pro organizaci vaší denní rutiny a udržení soustředění. Rozdělte úkoly na zvládnutelné podúkoly, přiřaďte jim termíny a roztřiďte je do kategorií pomocí vlastních polí, jako jsou „priorita“, „umístění“ nebo „počet po sobě jdoucích úkolů“.
Pro lepší soustředění nastavte pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašim dlouhodobým cílům, a oslavujte malé úspěchy milníky.
🧠 Zajímavost: Technika Pomodoro, kterou používají profesionálové v oblasti produktivity po celém světě, byla pojmenována podle kuchyňské minutky ve tvaru rajčete. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům ClickUp můžete tuto zábavnou techniku snadno integrovat do své denní rutiny a soustředit se na práci. ⏰
Nejlepší funkce ClickUp
- Přepínejte mezi různými zobrazeními tabule ClickUp, jako jsou tabule Kanban, Ganttovy diagramy nebo klasické zobrazení seznamu, abyste získali lepší přehled o všech svých seznamech.
- Dosáhněte všech svých cílů pro denní, týdenní a projektové úkoly s ClickUp Goals.
- Vytvářejte dokumenty pro všechny své seznamy s pomocí záložek, tabulek a dalších funkcí v ClickUp Docs.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení úkolů, včetně formátů Kanban, kalendář a Ganttův diagram.
- Hladká integrace s nástroji jako Google Calendar, Slack a dalšími.
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na učení pro začátečníky, kteří nejsou zvyklí na platformy s mnoha funkcemi.
- Pokročilé funkce, jako jsou nástroje AI, vyžadují další placené doplňky.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Základní funkce pro správu úkolů
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: 7 $/měsíc na uživatele (přidáno k jakémukoli placenému tarifu)
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Máte někdy pocit, že vaše týdenní úkoly řídí vás, místo aby to bylo naopak? S šablonou Work To Do od ClickUp proměníte chaos v přehlednost. Stanovte priority úkolů, rozdělte je na menší části a sledujte svůj pokrok vizuálně v jednom snadno použitelném nástroji.
2. Todoist (nejlepší pro plynulé zaznamenávání úkolů a zadávání v přirozeném jazyce)
Todoist je ideální pro uživatele, kteří chtějí rychlý a intuitivní způsob, jak organizovat své úkoly s minimálním úsilím. Díky funkci zadávání přirozeným jazykem můžete rychle přidávat úkoly, jako například „Odeslat zprávu do pátku“, aniž byste museli procházet nabídkami.
Je ideální pro jednotlivce, kteří spravují osobní projekty, nebo týmy, které potřebují jednoduchý, ale výkonný správce úkolů. Aplikace pro správu úkolů nabízí flexibilitu díky přizpůsobitelným filtrům, štítkům a integraci kalendáře, což usnadňuje stanovení priorit a dokončování úkolů.
Nejlepší funkce Todoist
- Automatizujte opakující se povinnosti pomocí vlastních plánů a připomínek.
- Zobrazte úkoly spolu s termíny pomocí integrovaného kalendáře.
- Spolupracujte hladce prostřednictvím sdílených pracovních prostorů a přiřazování úkolů.
Omezení aplikace Todoist
- Přidávání podúkolů vyžaduje další kroky, které mohou narušit pracovní postup.
- Omezené možnosti přizpůsobení u bezplatných a nižších tarifů ve srovnání s konkurencí.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Recenze a hodnocení Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
3. TickTick (nejlepší pro produktivitu zaměřenou na soustředění s vestavěným časovačem Pomodoro)
TickTick je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který kombinuje správu úkolů a nástroje pro zlepšení soustředění. Díky Eisenhowerově matici a přizpůsobitelným filtrům můžete snadno stanovovat priority úkolů, zatímco funkce jako opakované připomenutí a statistiky návyků vám pomohou udržet si konzistentní přístup.
Pracujete v týmu? Tato aplikace vám umožňuje sledovat naléhavé úkoly, na kterých spolupracujete, a snadno tak sledovat čas.
Tato aplikace pro seznamy úkolů obsahuje integrované nástroje, jako je časovač Pomodoro a zobrazení kalendáře, které pomáhají omezit přecházení mezi aplikacemi a zároveň udržet produktivitu.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- Organizujte si rozvrhy vizuálně pomocí pokročilých formátů kalendáře, včetně zobrazení agendy a měsíčního přehledu.
- Vytvořte si produktivní návyky pomocí trackeru s podrobnými přehledy a zprávami.
- Synchronizujte s kalendáři třetích stran a zjednodušte si tak práci.
Omezení aplikace TickTick
- Přechod z jiných nástrojů vyžaduje ruční znovu vytvoření vnořených úkolů.
- Omezené pokročilé funkce ve verzi zdarma ve srovnání s prémiovou verzí
Ceny TickTick
- Zdarma: Základní správa úkolů
- Premium: 2,99 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Recenze a hodnocení aplikace TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
🔍 Věděli jste? Průměrný zaměstnanec stráví 9 % svého roku přepínáním mezi aplikacemi. Komplexní řešení TickTick, včetně vestavěného časovače Pomodoro, vám pomůže soustředit se bez zbytečného přepínání.
4. Notion (nejlepší pro správu více seznamů úkolů v jednom pracovním prostoru)
Notion kombinuje správu úkolů, spolupráci a tvorbu dokumentů do vysoce přizpůsobitelného pracovního prostoru. Je ideální pro jednotlivce i týmy, které chtějí centralizovat svůj pracovní tok, od správy osobních úkolů až po realizaci složitých projektů.
Zobrazte si všechny důležité úkoly podle stavu, přidělených osob nebo termínů splnění, abyste měli přehled o svých projektech díky zefektivněnému pracovnímu postupu.
Tento seznam úkolů má flexibilní strukturu, která vám umožňuje vytvářet vlastní panely, propojovat databáze a integrovat úkoly s dokumenty pro hladkou organizaci.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Flexibilně vizualizujte úkoly pomocí kalendáře, Kanbanu nebo časové osy.
- Vylepšete spolupráci díky integraci aplikací jako Slack, GitHub a Zapier.
- Automatizujte pracovní postupy a generujte poznatky pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
Omezení aplikace Notion
- Náročné na naučení pro začátečníky, zejména při nastavování složitých systémů.
- Omezená integrace s nástroji jako Google Calendar ve srovnání s jinými platformami.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Recenze a hodnocení aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
➡️ Číst více: Objevte šablony seznamů úkolů připravené k použití, které zjednoduší správu úkolů a zvýší produktivitu díky těmto 20 bezplatným šablonám seznamů úkolů pro projekty. 📋
5. Microsoft To Do (nejlepší pro hladkou integraci do ekosystému Microsoft)
Microsoft To Do je ideální pro uživatele, kteří již používají ekosystém Microsoft. Nabízí hladkou integraci s nástroji jako Outlook a Microsoft 365.
Tato aplikace pro seznamy úkolů, navržená s ohledem na jednoduchost, vám pomůže organizovat osobní úkoly nebo spolupracovat s týmy prostřednictvím sdílených seznamů. Díky funkci „Můj den“ můžete vytvářet personalizované denní plány, zatímco připomenutí a termíny zajistí, že nic nezapomenete.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Spravujte úkoly na jednom místě díky synchronizaci s nástroji Outlook a Microsoft 365.
- Snadný přístup a aktualizace seznamů na webu, v desktopových a mobilních aplikacích.
- Zjednodušte týmovou práci pomocí sdílených seznamů pro přidělování a sledování úkolů.
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Pro plnou funkčnost je nutná vysoká závislost na ekosystému Microsoft.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro označování úkolů a žádné funkce pro sledování času.
Ceny aplikace Microsoft To Do
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Recenze a hodnocení aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Zaměstnanci v průměru kontrolují své telefony 96krát denně. Využijte připomenutí a synchronizaci mezi zařízeními v aplikaci Microsoft To Do, abyste měli přehled o svých úkolech bez rušivých vlivů.
6. Any. do (nejlepší pro správu osobních, rodinných a týmových úkolů na jednom místě)
Any. do zjednodušuje správu úkolů díky intuitivnímu designu a všestranným funkcím, které vyhovují jednotlivcům, rodinám i týmům. Poskytuje nástroje pro zvládnutí všeho od organizace seznamu priorit po plánování rodinných projektů nebo správu pracovních postupů týmu.
Tato aplikace pro správu úkolů nabízí vysokou míru přizpůsobení, takže můžete spravovat své úkoly podle svých představ pomocí barevných značek, seznamů a efektivních integračních funkcí.
Díky funkcím, jako jsou sdílené seznamy, připomenutí přes WhatsApp a návrhy úkolů založené na umělé inteligenci, Any.do zvyšuje produktivitu i spolupráci.
Nejlepší funkce Any.do
- Organizujte rodinné úkoly pomocí sdílených tabulek pro nákupy, dovolené nebo domácí projekty.
- Vizualizujte pokrok pomocí kanbanových tabulek, kalendářových zobrazení a přizpůsobených pracovních postupů.
- Zefektivněte spolupráci týmu pomocí neomezeného počtu tabulek a šablon kontrolních seznamů pro týmy.
Jakékoli omezení
- Chybí integrace s Apple Calendar v aplikaci pro Mac, což omezuje synchronizaci mezi platformami.
- Úkoly v kalendáři jsou pevně nastaveny na 30minutové úseky bez možnosti úpravy délky trvání.
Ceny Any.do
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Rodina: 8,33 $/měsíc (až 4 členové) (účtováno ročně)
- Týmy: 4,99 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Recenze a hodnocení Any.do
- G2: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
7. Google Tasks (nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace)
Google Tasks je jednoduchý a lehký nástroj pro správu seznamů úkolů, ideální pro uživatele, kteří spoléhají na Google Workspace.
82 % lidí nemá specializovaný nebo strukturovaný systém pro správu času. Google Tasks pomáhá tento problém řešit pomocí intuitivních integrací přímo v Gmailu a Kalendáři, díky čemuž je správa úkolů snadná.
Díky hluboké integraci s Gmailem, Kalendářem a Dokumenty Google je snadné vytvářet, přiřazovat a sledovat vaše úkoly přímo v těchto aplikacích. Díky funkcím, jako jsou termíny splnění, oznámení a podúkoly, Google Tasks zjednodušuje správu úkolů bez zbytečné složitosti.
Nejlepší funkce aplikace Google Tasks
- Rozdělte větší cíle na dílčí úkoly, abyste zlepšili organizaci a přehlednost.
- Spravujte úkoly přímo z bočního panelu v aplikacích Google Workspace.
- Přístup k seznamům úkolů a jejich aktualizace na cestách díky podpoře mobilních aplikací.
Omezení aplikace Google Tasks
- Žádné samostatné pokročilé funkce pro sledování času nebo podrobnou analýzu úkolů.
- Omezené vývojové nástroje pro integraci a testování lokálních úkolů
Ceny aplikace Google Tasks
- Zdarma: Součástí produktů Google Workspace
Recenze a hodnocení aplikace Google Tasks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Chcete zjednodušit svůj pracovní postup, ale máte omezený rozpočet? Najděte si praktické šablony seznamů úkolů, které jsou přizpůsobené tak, aby vám pomohly snadno organizovat vaše pracovní postupy, a to díky těmto bezplatným šablonám seznamů úkolů a přiřazení. 💹
8. Things (nejlepší pro uživatele Apple, kteří hledají jednoduchý, ale výkonný správce úkolů)
Things je prémiová aplikace pro správu úkolů navržená exkluzivně pro zařízení Apple. Nabízí uživatelům v ekosystému aplikací iOS plynulý zážitek.
Tato efektivní aplikace pro správu úkolů kombinuje jednoduchost a robustní funkčnost, což z ní činí ideální volbu pro uživatele, kteří ocení přehledné rozhraní bez rušivých prvků.
Od plánování každodenních naléhavých úkolů po organizování dlouhodobých cílů – Things udržuje vše strukturované díky klíčovým funkcím, jako jsou podúkoly, termíny splnění a zadávání úkolů v přirozeném jazyce pro rychlé zadávání úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Things
- Soustřeďte se na denní priority díky intuitivnímu „Today View“ pro efektivní plánování.
- Rozdělte projekty na proveditelné kroky pomocí vestavěného kontrolního seznamu pro správu projektů.
- Přidejte k úkolům podrobné poznámky s podporou Markdown pro lepší kontext.
Omezení aplikace Things
- Omezená integrace s automatizačními platformami, jako jsou Make nebo Zapier.
- Vyžaduje samostatné zakoupení pro každé zařízení Apple, což zvyšuje náklady.
Ceny Things
- Mac: 34,99 $/uživatel (jednorázový nákup)
- iPhone a Apple Watch: 6,99 $/uživatel (jednorázový nákup)
- iPad: 13,99 $/uživatel (jednorázový nákup)
- Vision Pro: 20,99 $/uživatel (jednorázový nákup)
Recenze a hodnocení Things
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Podívejte se na praktické příklady seznamů úkolů, abyste si uspořádali úkoly a měli přehled o svých prioritách, takže budete úkoly dokončovat rychleji a s větší koncentrací. Prozkoumejte šablony seznamů úkolů, které vyhovují požadavkům vašeho odvětví. ⌛
9. Workflowy (nejlepší pro minimalistické vytváření seznamů a osnov)
Workflowy je určen pro uživatele, kteří preferují přehledné rozhraní bez rušivých prvků při správě složitých úkolů nebo brainstormingu nápadů.
Vyniká svou jedinečnou strukturou založenou na odrážkách, která uživatelům umožňuje nekonečně vnořovat úkoly a informace. Funkce Workflowy jsou přizpůsobeny pro všechny, kteří rádi hierarchicky mapují své myšlenky, ať už pro plánování projektů, pořizování poznámek nebo kreativní činnosti.
Aplikace pro správu úkolů nabízí funkce, jako jsou Kanban tabule, živé kopie a okamžité globální vyhledávání, které poskytují flexibilitu, aniž by byly příliš náročné.
Nejlepší funkce Workflowy
- Organizujte úkoly a nápady hierarchicky s nekonečným vnořením pro maximální flexibilitu.
- Najděte úkoly okamžitě pomocí globálního vyhledávání ve všech dokumentech a seznamech.
- Aktualizujte položky v reálném čase pomocí zrcadlených kopií na více místech.
Omezení Workflowy
- Základní vizuální design seznamu úkolů může působit příliš minimalisticky na uživatele, kteří hledají propracovanější ovládací panely.
- Viditelnost použití odrážek není intuitivní, což může být pro uživatele bezplatné verze matoucí.
Ceny Workflowy
- Základní: Zdarma
- Pro: 6,99 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Recenze a hodnocení Workflowy
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Vysoce výkonní lidé používají techniky time managementu, jako je Eisenhowerova matice, aby efektivně stanovili priority. Nekonečné vnoření a aktualizace v reálném čase v aplikaci Workflowy vám pomohou udržet úkoly seřazené a proveditelné.
10. Remember The Milk (nejlepší pro jednoduché sdílení úkolů a připomínky)
Remember The Milk je uživatelsky přívětivá aplikace pro správu úkolů, která je ideální pro zaneprázdněné osoby, které si chtějí ulevit od starostí a efektivně spravovat své osobní úkoly. Její charakteristickým rysem je jednoduchost spojená s chytrými připomenutími.
Aplikace je navržena tak, aby se bezproblémově synchronizovala na všech vašich zařízeních, a díky funkci spolupráce můžete sdílet seznamy a delegovat úkoly, což je ideální pro malé týmy.
Díky flexibilním připomenutím založeným na poloze prostřednictvím e-mailu, SMS nebo oznámení v aplikaci vám pomůže snadno udržet přehled. Tato aplikace je spolehlivým pomocníkem, pokud upřednostňujete jednoduchost a rychlé nastavení před složitými funkcemi.
Nejlepší funkce aplikace Remember The Milk
- Nechte si zasílat připomenutí e-mailem, SMS zprávami a oznámeními v aplikaci, abyste měli vše pod kontrolou.
- Synchronizujte úkoly automaticky na všech zařízeních a zajistěte si tak plynulé aktualizace.
- Rychle přidávejte úkoly pomocí přirozeného jazyka a vytvářejte seznamy rychleji.
Omezení aplikace Remember The Milk
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s jinými aplikacemi
- Chybí centralizovaná správa týmových účtů; nutné individuální nákupy
Ceny aplikace Remember The Milk
- Zdarma: Základní funkce
- Pro: 4,16 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Recenze a hodnocení aplikace Remember The Milk
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Rychlé dokončování úkolů s ClickUp – vaším motorem produktivity
Při výběru efektivní aplikace pro seznamy úkolů zvažte více než jen funkce – zamyslete se nad škálovatelností, integrací a tím, jak dobře se aplikace přizpůsobí měnícím se potřebám.
Funguje to jak pro osobní, tak pro pracovní úkoly? Může to růst s vámi, jak se rozšiřují vaše cíle?
Právě v tom vyniká ClickUp. Kromě výkonného řízení úkolů nabízí tato platforma bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými pracovními postupy, nástroji založenými na umělé inteligenci a hladkou integrací s aplikacemi, jako jsou Google Calendar a Slack.
Ať už spravujete jednoduchý seznam úkolů nebo rozsáhlé projekty, ClickUp změní vaši produktivitu. Jste připraveni zefektivnit své úkoly? Zaregistrujte se ještě dnes!