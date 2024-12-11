Jak používat AI pro produktový marketing (příklady použití a nástroje)

Jako produktoví marketéři musíte zvládat řadu úkolů a očekávání – od psaní poutavých popisů produktů až po vytváření zákaznických doporučení ve velkém měřítku.
Naštěstí vám umělá inteligence (AI) usnadňuje život.
S rostoucími očekáváními zákazníků již AI není pro váš marketingový tým luxusem, ale nezbytným nástrojem pro úspěch.
✅ Ověření faktů: 69,1 % profesionálů uvádí, že ve svých strategiích využívá marketingové nástroje AI, což představuje nárůst o 12,5 % oproti roku 2023. 👀
AI automatizuje časově náročné úkoly, takže se marketingoví specialisté mohou soustředit na strategie produktového marketingu na vysoké úrovni. Ukážeme vám, jak můžete začlenit produktový marketing s využitím AI do své strategie, od tvorby obsahu po analýzu produktů.
Porozumění AI pro produktový marketing
Jednou z největších výzev v produktovém marketingu je dnes vytváření jedinečného a poutavého obsahu ve velkém měřítku. Když každá nabídka pod danou značkou vyžaduje odlišné a poutavé positioning, stojí produktoví marketéři před náročným úkolem.
V tomto scénáři musí podniky investovat značné prostředky do vytváření obsahu nebo se spokojit s méně působivými popisy. První možnost je náročná na čas a rozpočet, zatímco druhá obětuje kvalitu.
Bohužel ani jedno z toho není ideální. Zákazníci totiž požadují bohatý a informativní obsah a vyhledávače upřednostňují jedinečné a kvalitní texty.
Proč tradiční strategie selhávají
Faktem je, že téměř 95 % nových produktů selže! Držet se tradičních strategií produktového marketingu prostě nestačí.
AI se v tomto kontextu stává klíčovou, protože podporuje lepší koordinaci mezi marketingovými a softwarovými týmy a zvyšuje efektivitu.
Tradiční strategie produktového marketingu často postrádají přizpůsobivost potřebnou v dnešním rychle se měnícím prostředí. Dynamika trhu se neustále mění a preference spotřebitelů se rychle vyvíjejí.
Spoléhání se výhradně na manuální procesy může vést ke zmeškaným příležitostem a pomalým reakčním časům. Naopak AI nabízí přizpůsobivost v reálném čase, což umožňuje marketérům držet krok s trendy a rychle činit informovaná rozhodnutí.
Jak AI pomáhá produktovému marketingu
✅ Ověření faktů: Zpráva o stavu produktového marketingu ukazuje, že více než 50 % produktových marketérů má pocit, že vzestup AI zvýšil očekávání vůči jejich týmu.
Díky nástrojům umělé inteligence mohou marketéři:
- Ušetřete nespočet hodin automatizací opakujících se úkolů.
- Škálujte tvorbu obsahu bez ztráty kvality
- Vytvářejte personalizované a poutavé popisy pro tisíce produktů.
Procesování stávajícího obsahu pomocí algoritmů umělé inteligence umožňuje marketérům generovat jedinečné popisy a doporučení ve velkém měřítku. Tato změna pomáhá produktovým marketérům šetřit čas a zároveň zlepšovat kvalitu obsahu.
AI již začala transformovat produktový marketing. Nyní se pozornost soustředí na to, jak rychle mohou týmy přijmout tento výkonný software pro produktový marketing, aby si udržely náskok před konkurencí.
Jak používat AI pro produktový marketing
✅ Ověření faktů: Studie zjistila, že 54 % týmů produktového marketingu již ve svých strategiích využívá nástroje AI, i když míra integrace AI se značně liší.
Ale jak přesně se AI používá v produktovém marketingu?
- Nejběžnějším příkladem použití je tvorba obsahu. Týmy produktového marketingu používají chatboty na podporu psaní blogů, tvorby textů, vytváření e-mailů pro oslovení zákazníků a dokonce i optimalizace pro vyhledávače (SEO).
- Marketéři také využívají generativní AI pro průzkum konkurenčního trhu, vývoj osobností a tvorbu strategií pro uvedení produktů na trh.
Holly Watson, senior produktová marketingová manažerka ve společnosti AWS, shrnula, jak může AI posílit postavení produktových marketérů, a zdůraznila její dopad na taktické provádění:
Existuje mnoho projektů, které vyžadují taktické provedení a projektové řízení. Generativní AI může v tomto ohledu pomoci, takže týmy produktového marketingu mohou věnovat více času psaní, výzkumu potřeb a chování zákazníků a vývoji strategických marketingových plánů pro své produkty a organizace.
Podívejme se na několik příkladů použití AI, které mohou zjednodušit váš pracovní postup v oblasti produktového marketingu:
1. Průzkum zákazníků
Zohlednění zpětné vazby od zákazníků může mít na váš produkt zázračný vliv, přesto ji k podpoře konverzí využívá méně než 40 % marketérů. Často je to proto, že procházení obrovského množství dat je příliš náročné.
AI dokáže tyto surové údaje přeměnit na cenné informace. Nástroje pro výzkum zákazníků založené na AI dokážou analyzovat náladu zákazníků, sledovat trendy a poskytovat praktické informace, které pomáhají marketérům lépe porozumět jejich cílovému publiku.
Pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP) můžete analyzovat recenze zákazníků, příspěvky na sociálních sítích a odpovědi v průzkumech, abyste identifikovali klíčová témata a nálady.
🌻Příklad: Analýza AI může odhalit, že 70 % zákazníků miluje novou funkci produktu, ale má obavy ohledně ceny. Může také odhalit nové trendy v diskusích na sociálních médiích, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.
Fascinující je, jak zpracování přirozeného jazyka zachycuje jemné emocionální nuance v psaném textu. Jde nad rámec základní analýzy sentimentu a detekuje nuance jako nejistota, vzrušení nebo sarkasmus. Toto hluboké porozumění pomáhá formovat marketingové zprávy, které skutečně rezonují s potřebami a pocity zákazníků.
2. Tvorba obsahu a vývoj textů
Stále více produktových marketérů a produktových manažerů využívá generativní nástroje umělé inteligence k tvorbě obsahu, ať už se jedná o titulky k videím, e-mailový marketing, positioning produktů nebo příspěvky na sociálních sítích.
✅ Ověření faktů: Obsah generovaný umělou inteligencí často vyžaduje lidskou úpravu. Podle některých odhadů pouze asi 6 % marketérů publikuje obsah generovaný umělou inteligencí bez jakýchkoli úprav.
Poskytuje však užitečný výchozí bod, který pomáhá při brainstormingu nápadů, strukturování obsahu a přípravě úvodních odstavců.
Nástroje jako ClickUp Brain optimalizují pracovní postupy s obsahem tím, že generují návrhy, osnovy a kompletní návrhy, což umožňuje marketérům soustředit se na vylepšování obsahu, který rezonuje s publikem.
Vezměme si například společnost JPMorgan Chase. Díky spolupráci se společností Persado AI v oblasti reklamních textů dosáhla kampaně dvojnásobné míry prokliku ve srovnání s tradičním obsahem psaným lidmi.
AI může také pomoci s optimalizací obsahu pro vyhledávače.
Na základě analýzy vyhledávacích trendů a klíčových slov mohou nástroje AI navrhovat relevantní klíčová slova a fráze, které lze zahrnout do popisů produktů a blogových příspěvků. To pomáhá zlepšit viditelnost obsahu ve výsledcích vyhledávačů a přivádí více organického provozu na stránky produktů.
Někteří si možná myslí, že protože AI dnes pomáhá psát a plnit malé úkoly, brzy převezme většinu nízké úrovně komunikace, spolupráce a provádění práce, kterou děláme. Místo toho věřím, že AI bude mít nejvýraznější dopad na vysokou úroveň (a historicky nejvíce ceněných) dovedností v oblasti produktového managementu: vývoj strategie, vytváření vize, identifikace nových příležitostí a stanovení cílů. Kromě toho budou ještě důležitější (a budou představovat faktor odlišující jednotlivé společnosti) měkké dovednosti, jako je smysl pro produkt, komunikace, kreativita a schopnost být pojivem, které umožňuje týmu fungovat na maximum.
3. Prediktivní analytika pro předpovídání poptávky
Před zavedením AI se podniky potýkaly s přesným předpovídáním poptávky, což vedlo k nadměrným zásobám nebo jejich nedostatku. Tradiční předpovídání se silně opíralo o historická data a často nezohledňovalo rychle se měnící podmínky na trhu.
Prediktivní analytika založená na AI zpracovává velké datové soubory v reálném čase a identifikuje vzorce, které by lidem mohly uniknout. Analýzou minulých dat od prodejního týmu, trendů v oblasti produktového managementu a vnějších vlivů poskytuje AI přesné předpovědi budoucí poptávky, optimalizuje zásoby a marketingové aktivity.
🌻Příklad: Díky nástrojům pro předpovídání poptávky založeným na AI snížila společnost Unilever lidskou práci o 30 % a snížila náklady na dodavatelský řetězec. Tato změna vedla k efektivnějším marketingovým strategiím a plynulejšímu provozu.
Prediktivní analytika může také pomoci produktovým marketérům identifikovat, které produkty budou pravděpodobně v určitých sezónách nebo při určitých událostech velmi žádané.
Analýzou historických údajů o prodeji, aktivitách na sociálních médiích a externích faktorech, jako je počasí nebo ekonomická situace, může AI poskytnout marketérům informace, které jim pomohou plánovat efektivnější kampaně a efektivněji alokovat zdroje.
4. Uvedení produktů na trh
Uvedení produktů na trh se dříve opíralo o pomalé a nákladné metody, jako jsou tradiční průzkumy trhu a fokusní skupiny. Umělá inteligence nyní analyzuje data v reálném čase napříč sociálními médii a kanály zpětné vazby od zákazníků, což umožňuje vytvářet přesnější strategie uvedení produktů na trh.
Například šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh od ClickUp vám pomůže snadno koordinovat týmy, úkoly, časové plány a zdroje pro propagaci nebo opětovné uvedení produktu na trh.
🌻Příklad: Program TrendSpotter společnosti L’Oréal je dalším příkladem využití umělé inteligence v praxi, který analyzuje recenze spotřebitelů a produkty konkurence za účelem identifikace trendů. Tato iniciativa pomáhá společnosti L’Oréal lépe pochopit, které produkty nejvíce rezonují u jejich publika, což vede k úspěšnějšímu uvádění produktů na trh.
AI může také pomoci s načasováním uvedení produktů na trh. Nástroje AI mohou určit optimální čas pro uvedení produktu na trh na základě analýzy tržních trendů, aktivit konkurence a sentimentu spotřebitelů.
Tím zajistíte, že uvedení produktů na trh bude načasováno tak, aby maximalizovalo dopad a využilo příznivých tržních podmínek.
5. Automatizovaná doporučení produktů
Dříve vycházeli marketéři při doporučování produktů z omezených údajů, jako například ručně vybraných redakčních tipů.
Doporučovací systémy AI fungují jako zkušení osobní nákupčí, kteří přesně vědí, co by se zákazníkům mohlo líbit. Analyzují nespočet interakcí v reálném čase a nákupních vzorců, aby mohli poskytovat překvapivě přesné návrhy.
🌻Příklad: Vezměme si Amazon. Jejich doporučení založená na umělé inteligenci nejsou jen pohodlná, ale také neuvěřitelně účinná a generují působivých 35 % jejich celkových tržeb.
Ale jde to ještě hlouběji. Tyto systémy umělé inteligence jsou mistři v rozpoznávání vzorců v tom, jak zákazníci společně nakupují. Například si všimnou, že někdo, kdo si koupí kávovar, často nakupuje filtry a kávová zrna ve stejném týdnu. Díky pochopení těchto přirozených nákupních vzorců mohou podniky vytvářet intuitivnější balíčky produktů a ve správný okamžik navrhovat doplňkové položky.
6. Optimalizace hlasového vyhledávání
✅ Ověření faktů: Rozmach hlasem ovládaných zařízení, jako jsou Alexa a Google Assistant, změnil způsob, jakým zákazníci vyhledávají produkty. Více než 70 % uživatelů mobilních zařízení často používá hlasové příkazy.
Společnost Domino's optimalizovala svůj objednávkový systém pro hlasové vyhledávání, což zákazníkům umožňuje zadávat objednávky pomocí hlasových příkazů. Tímto způsobem využila rostoucí trend a zvýšila objem objednávek prostřednictvím hlasových kanálů.
Optimalizace hlasového vyhledávání nabývá na významu, protože stále více spotřebitelů používá k online nakupování zařízení s hlasovým ovládáním.
AI může pomoci marketérům vytvářet obsah optimalizovaný pro hlasové vyhledávání tím, že identifikuje fráze a otázky v přirozeném jazyce, které zákazníci pravděpodobně použijí.
Díky tomu jsou produkty snáze vyhledatelné pomocí hlasového vyhledávání, což zlepšuje zákaznickou zkušenost.
7. Personalizované stanovení priorit úkolů
Ne všechny marketingové úkoly jsou stejné. Některé vyžadují vaši okamžitou pozornost, zatímco jiné mohou počkat.
ClickUp Tasks v kombinaci s funkcemi umělé inteligence vám umožňuje stanovit priority úkolů na základě analýzy minulých výsledků, tržních trendů a pracovní zátěže týmu. Doporučuje prioritní projekty, které mohou zlepšit marketing vašich produktů.
Využijte ji k inteligentnímu stanovení priorit úkolů, prozkoumání minulých dat a trendů, abyste zajistili vyváženou pracovní zátěž a zabránili vyhoření. AI může také poskytnout informace o produktivitě týmu a řízení pracovní zátěže.
Analýzou časových harmonogramů projektů a výkonnosti týmů může AI identifikovat potenciální překážky a doporučit úpravy, které zajistí úspěch projektu.
To pomáhá marketingovým týmům pracovat efektivněji a zajišťuje, že úkoly s vysokou prioritou dostanou potřebnou pozornost.
Využití softwaru AI pro správu produktů
Jako komplexní software pro správu produktů umožňuje ClickUp produktovým marketérům integrovat AI do jejich pracovního postupu, automatizovat marketingové úkoly, sledovat průběh kampaní a analyzovat údaje o výkonu.
Zde je přehled konkrétních funkcí umělé inteligence ClickUp, které můžete využít pro svou strategii produktového marketingu.
Automatizujte opakující se úkoly
Marketing často zahrnuje opakující se úkoly, které vyžadují mnoho času a energie. Co kdyby ale část této práce za vás mohla převzít umělá inteligence?
S ClickUp Automations můžete nastavit inteligentní pracovní postupy, které spouštějí akce na základě konkrétních podmínek, čímž se zbavíte nutnosti vše ručně sledovat.
Například když se stav příspěvku na sociálních médiích změní na „připraveno“, ClickUp automaticky přesune úkol od autora na správce sociálních médií, který je zodpovědný za jeho zveřejnění. Už žádné ztráty času správou jednoduchých předávek!
A s ClickUp Brain je to ještě chytřejší! Tato funkce vám umožňuje nastavit automatizaci pomocí pokynů v přirozeném jazyce. Stačí tedy jednoduše říct: „Přiřaďte tento úkol Jane, až bude příspěvek schválen“, a stane se tak automaticky.
Automatizace opakujících se úkolů pomocí ClickUp Brain šetří čas a snižuje riziko lidské chyby. To znamená, že strávíte méně času administrativními úkoly a více času tím, co vás baví – vytvářením inovativních kampaní, které osloví vaše publikum.
Nezapomeňte však, jako vždy, zajistit, aby vaše automatizované pracovní postupy byly v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a respektovaly souhlas uživatelů.
Získejte informace založené na datech v reálném čase
Informace o datech v reálném čase jsou klíčové pro optimalizaci marketingových kampaní. A umělá inteligence je právě o tom, jak pomocí dat činit lepší a rychlejší rozhodnutí. ClickUp Brain poskytuje analytické údaje založené na umělé inteligenci, které vám pomohou odhalit trendy, vyhodnotit výkonnost kampaní a provádět úpravy v reálném čase, aniž byste museli procházet tabulky.
Marketéři mohou tuto funkci využít k rychlému zjištění, co funguje a co ne, a to prostřednictvím sledování výkonu kampaní v reálném čase.
Pokud například konkrétní e-mailová kampaň vykazuje zvýšený zájem, můžete rychle upravit strategii a tento úspěch zopakovat i na jiných kanálech. ClickUp Dashboards vám umožňují vizualizovat klíčové metriky a KPI produktového marketingu na jednom místě, což usnadňuje sledování toho, co funguje.
Díky kombinaci ClickUp Brain a ClickUp Dashboards poskytuje analytika založená na umělé inteligenci praktické poznatky, které pomáhají marketérům činit rozhodnutí založená na datech a neustále optimalizovat kampaně pro maximální dopad.
Už žádné dohady ani zaostávání – pouze praktické informace na dosah ruky.
Rychle vytvářejte kreativní obsah
Kreativita je základem každé marketingové kampaně, ale vytváření nových nápadů může být časově náročné.
ClickUp Brain urychluje tvorbu nápadů, generuje témata, osnovy a kompletní obsah, což umožňuje marketérům soustředit se na zdokonalování sdělení. Uživatel Redditu @Paddywise513 to vystihl nejlépe:
Používám to pořád, abych se pustil do práce. Potřebujete napsat blog? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit matici dovedností, abyste si rozšířili znalosti? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit šablonu e-mailu pro oslovení klientů? Začněte s Brainem! Skvěle vám pomůže rozjet projekty nebo jen začít s hrubým návrhem obsahu.
Po vytvoření lze obsah ukládat, upravovat a vylepšovat v ClickUp Docs. Díky funkcím, jako jsou komentáře v reálném čase, sdílení dokumentů a gramatické kontroly založené na umělé inteligenci, mohou týmy zůstat synchronizované a zároveň zachovat kvalitu.
K vytvoření personalizovaných marketingových materiálů můžete také použít obsah generovaný umělou inteligencí z ClickUp Brain. Analýzou zákaznických dat a zvýšením míry zapojení a konverze můžete generovat obsah, který osloví přímo jednotlivé zákazníky.
Například ClickUp Brain může na základě vašich údajů o preferencích a chování zákazníků vytvářet personalizované předměty e-mailů, doporučení produktů a propagační nabídky.
Posilte spolupráci v týmu
Úspěšný produktový marketing závisí na týmové práci a jasné komunikaci.
ClickUp Chat integruje chat, správu úkolů a sdílení dokumentů na jednom místě a propojuje všechny konverzace s příslušnými projekty.
Aby vše fungovalo hladce, FollowUps vám umožňuje třídit důležité zprávy a SyncUps vám umožňuje rychle navázat audio hovory pro získání kontextu, což pomáhá týmu zůstat v kontaktu bez ohledu na to, kde se právě nachází.
AI v ClickUp Chat může také shrnovat konverzace, identifikovat akční položky a přeměnit chatové zprávy na úkoly, čímž se sníží rušivé vlivy a tým se udrží na správné cestě.
A aby toho nebylo málo, šablony produktového marketingu ClickUp usnadňují marketingové plánování – od uvedení produktů na trh až po propagační kampaně – a pomáhají týmům udržet si přehled.
Vytvořte si marketingový plán na jednom místě
Vytvořili jste si plán vývoje produktu? Je čas vytvořit pevný plán, který vám pomůže určit další kroky a stanovit priority klíčových iniciativ!
(I když jste ještě nevytvořili plán vývoje produktu, šablona plánu vývoje produktu ClickUp vám pomůže jej dokončit! A jakmile bude hotový, zbytek už půjde hladce! Víte, jak na to!)
Navíc šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp usnadňuje produktový marketing. Nabízí flexibilitu díky přizpůsobitelným stavům, vlastním polím a zobrazením pracovních postupů.
Možná je to jednoduché, ale obsahuje vše, co potřebujete k úspěchu – zejména pokud teprve začínáte! Tuto šablonu můžete použít k:
- Naplánujte si cestu k dosažení svých marketingových cílů.
- Optimalizujte své zdroje efektivnějším rozvržením času a úsilí.
- Sledujte úspěšnost kampaní a měřte, co funguje.
- Přizpůsobujte se za běhu a upravujte strategie podle aktuální situace.
- Vizualizujte své cíle a klíčové výsledky na dynamickém seznamu.
- Sledujte svůj pokrok v reálném čase na Kanban tabuli prostřednictvím ClickUp Board View, která vám poskytne jasný přehled o aktuálním stavu věcí.
A nebojte se – dokument s nápovědou pro začátečníky v šabloně vás provede každým krokem. Pokrývá vše od zadávání informací o produktu až po vytváření úkolů a maximální využití potenciálu šablony.
Optimalizujte své strategie produktového marketingu pomocí ClickUp
Produktoví marketéři nyní čelí výzvám na několika frontách – musí zvládat různé platformy, přizpůsobovat se měnícímu se chování zákazníků a zdokonalovat strategie.
Nástroje AI dokážou rychle analyzovat vaše data, odhalit trendy a automatizovat opakující se úkoly, čímž poskytují marketérům potřebnou výhodu. ClickUp nabízí komplexní řešení, které kombinuje vše – od plánování po reporting.
Díky nástrojům založeným na umělé inteligenci a hotovým šablonám vám ClickUp pomůže zlepšit vaše marketingové aktivity v oblasti produktů.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posuňte svou strategii produktového marketingu na vyšší úroveň!