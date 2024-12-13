Top 10 alternativ a konkurentů RingCentral pro rok 2025

Ať už provozujete start-up, malou nebo střední firmu nebo nadnárodní korporaci, pro firemní komunikaci potřebujete cloudový telefonní systém.
RingCentral je jedním z nejpoužívanějších telefonních systémů pro firmy. Nabízí funkce, jako jsou omnichannelová řešení kontaktních center, osobní AI asistent pro týmovou komunikaci a pořizování poznámek a integrovaný VoIP telefonní systém.
Vzhledem k problémům, jako jsou poplatky za dodržování předpisů, nadměrné účtování pokročilých funkcí, časové limity aktivních hovorů a problémy s podporou, však zkušení uživatelé VoIP hledají konkurenty RingCentral, kteří by tyto nedostatky napravili.
V tomto článku se zaměříme na nejlepší alternativy RingCentral a jejich klady a zápory, abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí.
⏰60sekundové shrnutí
- Dialpad: Nejlepší pro komunikační pracovní postupy založené na umělé inteligenci
- OpenPhone: Nejlepší pro start-upy a malé firmy
- Nextiva: Nejlepší pro hybridní a vzdálené týmy
- Zoom Phone: Nejlepší pro týmy v ekosystému Zoom
- 8×8: Nejlepší pro neomezené mezinárodní volání
- Ooma Office: Nejlepší pro týmy s omezeným rozpočtem
- Vonage: Nejlepší pro přizpůsobené pracovní postupy
- Grasshopper: Nejlepší pro samostatné podnikatele
- Ringover: Nejlepší pro pokročilou analýzu zákazníků
- Phonexa: Nejlepší pro sledování hovorů z více kanálů
Co byste měli hledat v alternativách k RingCentral?
Existuje ideální cloudový telefonní systém pro vaše požadavky?
Hlavním cílem systémů VoIP je umožnit telefonování přes internet. Správný nástroj pro vaši firmu však musí mít také následující funkce:
- Flexibilita založená na cloudu: Vyberte si komunikační platformu založenou na cloudu, ke které má váš tým přístup odkudkoli, což umožňuje práci na dálku bez snížení efektivity.
- Prémiová kvalita hovorů: Najděte nástroj, který nabízí čistý zvuk a minimální počet přerušených hovorů.
- Podrobné a praktické informace: Vyberte si alternativu, která umožňuje sledovat objem hovorů a výkonnost týmu, abyste mohli provádět zlepšení na základě dat.
- Široká škála integrací: Vyberte si platformu, která se integruje s jinými nástroji CRM a produktivity, abyste nemuseli neustále přepínat mezi aplikacemi.
- Nahrávání a přesměrování hovorů: Vyberte si nástroj s těmito pokročilými funkcemi, protože pomáhají při zajišťování kvality a školení.
- Analýza dat pomocí umělé inteligence: Vyberte si nástroj, který podporuje směrování a analýzu sentimentu pomocí umělé inteligence, aby usnadnil personalizovaný zákaznický servis.
➡️ Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro konferenční hovory (recenze a ceny)
10 nejlepších alternativ RingCentral
Zde je náš seznam 10 nejlepších alternativ RingCentral. Ať už hledáte způsob, jak zlepšit spolupráci mezi vzdálenými týmy, nebo potřebujete nástroj, který vám pomůže s mezinárodními hovory, tyto možnosti vynikají svými jedinečnými funkcemi.
1. Dialpad (nejlepší pro komunikační pracovní postupy založené na umělé inteligenci)
Dialpad je skvělá alternativa k RingCentral, která kombinuje hlasové, video, messagingové a kontaktní centrum nástroje v jedné bezchybné a snadno použitelné cloudové platformě.
Obzvláště působivá je jeho funkce Voice Intelligence (Vi), která nabízí přepis v reálném čase, analýzu sentimentu a koučování hovorů. Dokáže dokonce automaticky generovat souhrny a sledovat klíčová slova, aby vám pomohla lépe komunikovat.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Asistent pro schůzky s podporou umělé inteligence: Používejte „AI Recaps“ – shrnutí schůzek a poznámky – aby všichni měli stejné informace.
- Integrace: Integrace s oblíbenými CRM systémy a nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Zendesk, Salesforce atd.
Omezení Dialpadu
- Někteří uživatelé hlásí kolísavou kvalitu hovorů, zejména v oblastech se špatným připojením k internetu.
- Tento nástroj postrádá flexibilitu, pokud jde o zpracování hovorů a směrování hovorů pro jednotlivá oddělení.
Ceny Dialpad
Obchodní komunikace
- Standard: 27 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
AI Meetings
- Zdarma
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dialpad
- G2: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
2. OpenPhone (nejlepší pro start-upy a malé firmy)
S OpenPhone můžete volat, posílat textové zprávy a nastavit pracovní dobu s vlastním uvítáním z jakéhokoli zařízení podle vašeho výběru. Mezi další pozoruhodné funkce patří přepis hlasové schránky, automatická spojovatelka a integrace e-mailu.
Tento nástroj se hladce integruje s HubSpot a automaticky zaznamenává hovory, textové zprávy a hlasové zprávy, což usnadňuje udržování aktuálních záznamů o zákaznících bez nutnosti ručního zadávání dat.
Nejlepší funkce OpenPhone
- Odpovědi AI: Získejte textové odpovědi navrhované AI na základě kontextu konverzace.
- Filtry zpráv: Pomocí filtrů a štítků můžete rychle kategorizovat a vyhledávat konkrétní konverzace.
- Přepisy hlasové schránky: Získejte přepisy spolu s audio nahrávkami všech hovorů, které dorazí do hlasové schránky, když nejste k dispozici pro přijímání hovorů.
Omezení OpenPhone
- Počáteční proces nastavení může být matoucí, zejména při konfiguraci integrací nebo vlastních funkcí.
- Chybí pokročilá analýza hovorů, která by byla užitečná pro týmy potřebující hlubší vhled do výkonu hovorů.
Ceny OpenPhone
- Zdarma
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 33 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze OpenPhone
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
➡️ Číst více: Jak používat AI pro poznámky z jednání
3. Nextiva (nejlepší pro hybridní a vzdálené týmy)
Nextiva poskytuje jednotnou zákaznickou zkušenost s klíčovými funkcemi, jako jsou neomezené vnitrostátní hovory, konferenční hovory, místnosti pro spolupráci, přepis hlasové schránky a víceúrovňová recepční služba. Navíc se dá propojit s více než 24 nástroji, včetně Zendesk, ConnectWise a Microsoft Teams.
Nejpůsobivější funkcí Nexativy je vysoce kvalitní asynchronní videokonferenční systém (který podporuje více než 250 účastníků), díky čemuž je ideální pro vzdálené týmy.
Nejlepší funkce Nextiva
- Metriky výkonu v reálném čase: Zobrazte SLA a KPI na widgetech domovské stránky, abyste zvýšili odpovědnost v rámci týmů a zlepšili produktivitu.
- Centralizovaná komunikace: Sjednoťte týmovou komunikaci prostřednictvím telefonních hovorů, textových zpráv, chatu, videa a dalších funkcí na jedné platformě.
- Přizpůsobitelné ovládací panely: Analyzujte data na přizpůsobitelných a intuitivních ovládacích panelech pro informované rozhodování.
Omezení Nextiva
- Služba je nespolehlivá a není příliš intuitivní ani uživatelsky přívětivá.
- Někdy dochází k poruchám aplikace Nextiva a nelze ztlumit upozornění na ploše, aniž byste byli v režimu „Nerušit“.
Ceny Nextiva
- Malé podniky Digital: 25 $/měsíc na uživatele Core: 36 $/měsíc na uživatele Engage: 50 $/měsíc na uživatele Power Suite: 75 $/měsíc na uživatele
- Digitální: 25 $/měsíc na uživatele
- Základní balíček: 36 $/měsíc na uživatele
- Engage: 50 $/měsíc na uživatele
- Power Suite: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Essential: 129 $/měsíc na agenta Professional: 159 $/měsíc na agenta Premium: 199 $/měsíc na agenta
- Essential: 129 $/měsíc na agenta
- Profesionální: 159 $/měsíc na agenta
- Premium: 199 $/měsíc za agenta
- Digitální: 25 $/měsíc na uživatele
- Základní balíček: 36 $/měsíc na uživatele
- Engage: 50 $/měsíc na uživatele
- Power Suite: 75 $/měsíc na uživatele
- Essential: 129 $/měsíc na agenta
- Profesionální: 159 $/měsíc na agenta
- Premium: 199 $/měsíc za agenta
Hodnocení a recenze Nextiva
- G2: 4,5/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
4. Zoom Phone (nejlepší pro týmy v ekosystému Zoom)
Cloudové VoIP řešení Zoom Phone nabízí řadu funkcí, jako je přepis hlasové schránky, neomezený počet automatických operátorů a nahrávání hovorů. Navíc jeho AI Companion, který šetří čas každé firmě, dokáže sestavit souhrny po hovorech a extrahovat úkoly z hlasových zpráv.
Nejlepší funkce Zoom Phone
- Týmová spolupráce: Vedejte individuální nebo skupinové konverzace s členy svého týmu, sdílejte soubory a získejte souhrny chatových vláken, abyste se rychle dostali do obrazu.
- Nahrávání hovorů: Nahrávejte hovory a pomocí přepisů a přehrávání rychle vyhledávejte informace.
Omezení Zoom Phone
- Někteří uživatelé uvedli, že proces nastavení byl matoucí, směrování hovorů a další funkce velmi nejasné a obtížně nastavitelné.
- Pokud není internetové připojení stabilní, může to mít negativní vliv na kvalitu schůzky.
Ceny Zoom Phone
- USA a Kanada s měřením: Od 10 USD/měsíc na uživatele
- Neomezené volání v USA a Kanadě: Od 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Plus: 21,99 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 26,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom Phone
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
5. 8×8 (nejlepší pro neomezené mezinárodní volání)
8×8 nabízí neomezené hlasové hovory ve 14 zemích. Jedná se o spolehlivou alternativu k RingCentral, která nabízí hovory a textové zprávy do USA a Kanady a účtuje si příplatek za mezinárodní hovory.
Kromě standardních komunikačních funkcí zahrnuje 8×8 také analýzu řeči pro získání informací v reálném čase o trendech v konverzacích, náladách zákazníků a aktivitách agentů. Získáte také sdílené, automaticky generované přepisy hovorů.
Nejlepší funkce 8×8
- Monitorování hovorů: Trénujte agenty během živých hovorů nebo v případě potřeby přímo zasáhněte pomocí funkce přerušení hovoru.
- Audio a videokonference: Pořádejte schůzky až pro 500 účastníků a získejte souhrny generované umělou inteligencí, snímky obsahu, nahrávky, historii chatu a další.
- Analýza dat: Shromažďujte a analyzujte data z komunikace v cloudu, abyste mohli činit lepší obchodní rozhodnutí.
Omezení 8×8
- Oznámení v desktopových a mobilních aplikacích se nesynchronizují v reálném čase.
- Funkce videokonferencí jsou trochu nestabilní, což z nich dělá nevhodné řešení pro všestrannou práci na dálku.
Ceny 8×8
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze 8×8
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 300 recenzí)
6. Ooma Office (nejlepší pro týmy s omezeným rozpočtem)
Ooma Office je spolehlivou volbou pro malé firmy s omezeným rozpočtem. Jeho základní tarif zahrnuje pokročilé funkce, jako jsou automatické spojovatelky, virtuální faxování, skupiny vyzvánění a systém veřejného rozhlasu.
Kromě toho tento nástroj nabízí hlasovou schránku, přesměrování hovorů a 500 minut bezplatných hovorů měsíčně. Můžete neomezeně volat v rámci USA a Kanady a neomezeně volat do více než 60 zemí. Jeho intuitivní a snadno použitelné rozhraní lze integrovat s nástroji CRM, jako jsou Salesforce, Microsoft 365 a Google Workspace.
Nejlepší funkce Ooma Office
- Virtuální recepční: Přesměrujte hovory na příslušné pobočky a vytvořte vlastní zprávy pro různé obchodní funkce, provozní dobu a lokality.
- Skupiny vyzvánění: Vytvořte skupiny vyzvánění pro různá oddělení a vytočte přidružená čísla postupně nebo najednou.
- Videokonference: Zvyšte produktivitu týmových schůzek díky funkcím, jako je potlačení šumu v pozadí, simultánní sdílení obrazovky, online tabule atd.
Omezení Ooma Office
- Někteří uživatelé hlásili problémy s nedoručováním zpráv a nepřepojováním hovorů.
- Hlasová schránka ne vždy nahrává nebo přepisuje správně
Ceny Ooma Office
- Essentials: 19,95 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 24,95 $/měsíc na uživatele
- Pro Plus: 29,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ooma Office
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
7. Vonage (nejlepší pro přizpůsobené pracovní postupy)
Cloudové VoIP řešení Vonage je vybaveno rozsáhlou knihovnou API, která firmám umožňuje přizpůsobit a integrovat komunikační aplikace přímo do jejich firemního telefonního systému. Nabízí také doplňky, jako jsou mezikanálové zasílání textových zpráv zákazníkům, nahrávání hovorů, fronty a virtuální faxování, a umožňuje hostovat a plánovat virtuální konference s až 200 účastníky.
S Vonage můžete provádět neomezené hovory ve vysoké kvalitě, účastnit se týmových chatů a videokonferencí a využívat inteligentní komunikační funkce, jako jsou automatické odpovědi, fronty, IVR a nahrávání hovorů.
Nejlepší funkce Vonage
- Společné brainstorming: Brainstormujte s členy svého týmu během schůzek na virtuální tabuli.
- Flexibilní ceny: Začněte se základním tarifem a plaťte pouze za funkce, které si vyberete, a rozhodněte se o ceně podle svých potřeb.
- AI asistent: Využijte virtuálního asistenta s umělou inteligencí pro směrování hovorů nebo automatizaci základní podpory.
Omezení Vonage
- Někteří uživatelé měli pocit, že integrace aplikací třetích stran do Vonage byla náročná a vyžadovala specializované technické znalosti.
- Přerušované hovory, zpoždění, ozvěny a špatné připojení často zhoršují celkový uživatelský dojem.
Ceny Vonage
- Mobilní zařízení: 19,99 $/měsíc za každou pobočku
- Premium: 29,99 $/měsíc za každou pobočku
- Pokročilá verze: 39,99 $/měsíc za každou pobočku
Hodnocení a recenze Vonage
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
➡️ Číst více: 10 pravidel etikety pro virtuální schůzky v práci
8. Grasshopper (nejlepší pro samostatné podnikatele)
Pokud jste jednotlivec a hledáte jednoduchý, ale profesionální cloudový telefonní systém, Grasshopper je dobrá volba. Grasshopper vám umožňuje přesměrovat hovory na jakékoli zařízení, vytvořit neomezený počet poboček a nastavit vlastní uvítací hlášky pro vaši firmu. Dokonce přepisuje hlasové zprávy a zasílá je e-mailem, takže vám nikdy neuniknou důležité zprávy.
Při registraci na Grasshopper si můžete vybrat z bezplatných, místních nebo vanity čísel, nebo dokonce převést své stávající číslo. Navíc získáte přístup k nástrojům, jako jsou neomezené SMS, automatické odpovědi a rozšíření telefonních čísel.
Nejlepší funkce Grasshopper
- Automatická ústředna: Využijte automatickou ústřednu dostupnou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, k přijímání hovorů, přesměrování zákazníků na samoobslužné služby a přijímání zpráv.
- Okamžité odpovědi: Nastavte automatické textové odpovědi s obrázky a hypertextovými odkazy, abyste mohli odpovídat zákazníkům, kteří vás kontaktují mimo pracovní dobu.
- Přesměrování hovorů: Přesměrujte rutinní dotazy na informační linky a využijte přizpůsobené uvítací hlášky, abyste zaujaly zákazníky během čekání.
Omezení Grasshopper
- Nemůžete posílat hromadné SMS zprávy nebo více SMS zpráv více než jedné osobě, aniž by tyto osoby viděly telefonní čísla ostatních.
- Někteří uživatelé hlásili, že platforma byla pomalá a vizuálně zastaralá a že aplikace pro smartphony měla několik chyb.
Ceny Grasshopper
- True Solo: 14 $/měsíc
- Solo Plus: 25 $/měsíc
- Malé podniky: 55 $/měsíc
Hodnocení a recenze Grasshopper
- G2: 4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
9. Ringover (nejlepší pro pokročilou analýzu zákazníků)
Ringover je díky své analytice v reálném čase založené na umělé inteligenci a inteligentním přehledům solidní volbou pro týmy prodeje a zákaznického servisu. Tento nástroj nejen přepisuje hovory, ale také je označuje a kategorizuje na základě sentimentu, klíčových slov a kvality hovoru.
Pokročilá analýza sentimentu a sledování klíčových slov pomáhají týmům vytvářet programy konferencí a body k diskusi zaměřené na zlepšení spokojenosti a zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce Ringover
- Analýzy a reporty: Získejte kompletní přehled o aktivitách a výkonu členů vašeho týmu na dashboardu v reálném čase, který je přístupný v mobilních a desktopových aplikacích.
- Integrace: Integrujte s nástroji CRM, komunikace, úložištěm a produktivity, abyste zefektivnili pracovní postupy ve firmě.
- Stanovení cílů a KPI: Stanovte jasné cíle a KPI, abyste mohli měřit pokrok a nastavit měřítka.
Omezení Ringover
- Existují určité problémy se stabilitou komunikace a software (desktopová aplikace) obsahuje několik chyb.
- Někteří uživatelé měli potíže s přepínáním mezi telefonními linkami.
Ceny Ringover
- Smart: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 64 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ringover
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: 15 bezplatných šablon plánů projektové komunikace: Excel, Word a ClickUp
10. Phonexa (nejlepší pro marketingové týmy)
Phonexa, oblíbená alternativa k RingCentral, je multifunkční řešení pro automatizaci marketingu, které kombinuje sledování hovorů, distribuci potenciálních zákazníků a analytiku do jednotného systému.
Jeho platforma „Call Logic“ spravuje a sleduje hovory s podrobnými informacemi napříč kanály, jako jsou placené vyhledávání, sociální média, e-mailové kampaně a offline marketing. Pomáhá marketérům získat úplný přehled o kvalitě hovorů, míře konverze a délce hovorů.
Nejlepší funkce Phonexa
- Směrování hovorů: Sledujte potenciální zákazníky z různých marketingových kanálů a směrujte je ke správným obchodním zástupcům.
- IVR: Využijte funkci IVR a hlasové studio pro samoobslužné služby a plánování zpětných hovorů.
- Přizpůsobitelné panely: Získejte přehled o výkonu kampaní v reálném čase na dynamických a přizpůsobitelných panelech.
Omezení Phonexa
- Neumožňuje vyhledávání potenciálních zákazníků podle telefonního čísla, pouze podle e-mailových adres a ID potenciálních zákazníků.
- Chybí funkce ML a AI pro provádění hloubkové analýzy.
Ceny Phonexa
- Lite: 250 $/měsíc
- Premium: 500 $/měsíc
- Podnik: 1000 $/měsíc
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Phonexa
- G2: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 60 recenzí)
Další nástroje pro videokomunikaci
Komunikace v týmu není jen o neomezených hovorech a textových zprávách. Ideální nástroj nejen zjednodušuje spolupráci v týmu, ale s stejnou odborností zvládá i všechny ostatní aspekty vašeho podnikání.
Bubny 🥁: ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, nejlépe vyhovuje tomuto integrovanému přístupu.
ClickUp je platforma pro správu projektů založená na umělé inteligenci, která centralizuje komunikaci a udržuje vaši produktivitu na správné úrovni – vše na jedné platformě.
ClickUp: Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci
ClickUp spojuje pracovní komunikaci a správu úkolů na jednom místě, což vám pomáhá pracovat rychleji, aniž byste museli přecházet mezi různými aplikacemi.
ClickUp Chatjediným kliknutím přemění zprávu na úkol a související informace v chatech, dokumentech, poznámkách atd. se automaticky propojí. Tímto způsobem se neztratí kontext a všichni jsou vždy na stejné stránce.
Centralizace, nebo konvergence, jak ji nazýváme, je skvělá funkce, když denně zpracováváte stovky hlasových hovorů.
Ať už používáte RingCentral nebo jeho alternativy, můžete pomocí ClickUp zachytit všechny své poznámky z hovoru v dokumentu ClickUp Doc, vytvořit z nich úkoly pomocí ClickUp Tasks, přiřadit je správným osobám a máte hotovo!
Navíc máte k dispozici ClickUp SyncUps, což jsou rychlé porady, kde se můžete okamžitě spojit se svými kolegy a bez problémů komunikovat v reálném čase, ať už v rámci individuálního nebo skupinového chatu.
Chcete uložit schůzku nebo poradu? Stačí ji nahrát.
Ať už dokumentujete procesy, vysvětlujete kroky k řešení problémů nebo poskytujete aktualizace projektů, použijte ClickUp Clips k zachycení všeho ve videu, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji. Po schůzce lze klipy sdílet se všemi členy týmu, aby všichni věděli, co mají dělat a jak to mají dělat. Pokud je chcete zveřejnit, stačí aktualizovat oprávnění.
Jakmile je video nahrané, ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, jej automaticky přepíše. Můžete snadno vyhledávat klíčová slova v přepisu a přejít přímo k nejdůležitějším částem.
Mistrovským tahem v tomto ohledu je ClickUp Meetings, který kombinuje inteligentní programy schůzek a následné kroky s platformou pro řízení projektů.
Všechny záznamy z jednání se automaticky ukládají a propojují s příslušnými úkoly, čímž vzniká přístupný archiv pro budoucí použití. A to není vše:
- Integrovaná správa úkolů: Plánujte, pořádávejte a zaznamenávejte schůzky ve stejném pracovním prostoru, kde sledujete úkoly a cíle.
- Spolupráce v reálném čase: Sdílejte obrazovky, propojujte úkoly a chatujte živě s až 200 lidmi v jediném SyncUp.
- Sdílení obrazovky: Nahrávejte klipy a připojujte je k libovolné konverzaci nebo úkolu, komentujte konkrétní části pro cílené dotazy/zpětnou vazbu a vyhledávejte informace pomocí přepisu založeného na umělé inteligenci.
- Správce schůzek: Vylepšete své schůzky pomocí kontrolních seznamů úkolů ClickUp, které slouží ke sledování programu a akčních položek, přiřazování komentářů ClickUp, které zajišťují, že každý úkol je přiřazen správnému vlastníkovi, a opakujících se úkolů ClickUp, které automatizují následné kroky a připomenutí.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí širokou škálu funkcí, které mohou být někdy až příliš rozsáhlé.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Komunikujte bez přerušení s ClickUp
Moderní týmy, vybavené těmi nejlepšími nástroji, jsou šampiony v oblasti firemní komunikace.
Nejlepší alternativy RingCentral se přizpůsobují vašemu podnikání, nabízejí proaktivní zákaznickou podporu a mají transparentní ceny. Jakmile máte vyřešenou část týkající se volání, potřebujete už jen správnou platformu, která všechny tyto poznatky integruje do vašeho podnikání.
Pro tento účel je ClickUp první volbou pro lídry v oblasti VoIP, protože kombinuje funkce jako ClickUp Chat, ClickUp Brain a ClickUp Clips s řízením projektů.
S ClickUpem nejen komunikujete se členy svého týmu, ale můžete také přidělovat úkoly, stanovovat cíle a sledovat pokrok, čímž v konečném důsledku eliminujete komunikační bariéry.
Chcete-li zjistit, jak projektové řízení vylepší vaše nástroje pro firemní komunikaci, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.